効果的な電子メールマーケティングに最適なドリップキャンペーンテンプレート12選

もしあなたがラップファンなら、"ドリップ "という言葉から、この記事では高級ファッションブランドや高価なジュエリー、ラグジュアリーなライフスタイルについて話すのだと思ったかもしれない。そして、物質的な意味でファッショナブルでクールなものには触れませんが、とてもクールなコミュニケーション戦略、電子メール・ドリップ・キャンペーンについてお話します。😎

これらのキャンペーンは、正しく実行されれば、ビジネスにとって非常に有益です。

/😎 これらのキャンペーンは正しく実行されれば、ビジネスにとって非常に有益です。 https://www.bigcommerce.com/blog/email-automation/#benefits-of-email-automation:˶‾:text=1.%20Eメール%20drip%20campaigns%20have%20an%20%80%25%20higher%20open%20%rates%20%and%20300%25%20higher%20click%2Dthrough%2Drates.このような電子メールキャンペーンは、正しく実行されれば、ビジネスに非常に有益です。

高いクリック率と開封率 /%href/

の電子メールは、シングル送信の電子メールに比べて、クリックスルー率と開封率が高い。

また、ドリップメールキャンペーンは適切なタイミングで関連情報を配信するように設計されているため、顧客が今いる場所でミーティングを行うのに役立ちます。 カスタマージャーニー とセールスファネルの各ポイントで。

そこで、あなたの仕事を飛躍させ、電子メールキャンペーンを成功に導くために、便利な12種類のドリップキャンペーンテンプレートと、以下のリンクをご紹介します。 プロジェクト管理ツール を使えば、電子メールマーケティングを的確に行うことができる!

電子メールドリップキャンペーンとは?

点滴メールキャンペーンとは、ユーザーのアクションに応じて自動化された電子メールを購読者リストに送信することです。あらかじめ設定されたパラメーターに基づいて、これらの電子メールは順番に送信され、配信されます。 設定スケジュール .

実際のシナリオでは、電子メールのドリップキャンペーンは次のようになります:

ある人があなたの電子メールリストに登録し、登録が完了すると、最初の電子メール(ほとんどの場合、ウェルカムメッセージ)を送ります。

数日後(通常は2~3日後)に、あなたのビジネスで最も人気のある機能を紹介する電子メールを送ります。

5日後くらいに、CTAを含む3通目の電子メールを送信し、受信者にデモの予約、無料試用版の申し込み、または購入を促します。

では、これだけの努力を電子メールの送信だけに費やすメリットは何でしょうか?それはたくさんあります!適切なドリップメールキャンペーンとドリップキャンペーンソフトウェアを使えば、以下のことが実現できます:

パーソナライズされたターゲットコミュニケーション

リードやカスタマーの育成カスタマージャーニーの各フェーズにおいて 設定自動化 と生産性を向上させる 一貫性のあるタイムリーなコミュニケーションの確立

エンゲージメント、コンバージョン、リテンション率の向上

電子メールマーケティングの努力に対する価値ある測定可能な洞察を得る

その他

ClickUp Whiteboardsで構築した電子メールキャンペーンワークフロー例

また、電子メールマーケティング管理を容易にするために、プロジェクト管理や 電子メールテストツール ドリップメールテンプレートの範囲で、時間を節約し、質の高いドリップメールを配信することができます。

このドリップキャンペーン

/参照 https://clickup.com/ja/blog/63327/undefined/ テンプレートには、成功通知を送るオプションがあります。 /を送信するオプションがあります。

既存のクライアントや新規のクライアントに、あらかじめプラン化された自動化電子メールを次々と送信し、交流と販売を促進するオプションです。

PRO TIP このテンプレートは

/で利用可能だからです。 https://clickup.com/features/docs。 ClickUp ドキュメント /%href/

を使えば、あなたとあなたのチームは

/を使用することができます。 https://clickup.com/features/ai クリックUp AI /%href/

を使えば、コピーの作成、編集、要約、さらに改善まで行うことができます。さらに、ClickUpドキュメントでは、チームとドキュメントページ内でコラボレーションすることができます。コピーを編集すると変更がリアルタイムで反映され、割り当てられたコメントを残して疑問を解決することができます。ClickUpのAI機能はメッセージの微調整を助け、コラボレーション機能はフィードバックプロセスをスピードアップし、電子メールをより早く配信できるようにします。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif ClickUp AIを使って、コピーや電子メールの返信などをより速く、より洗練されたものにしましょう。 /%img/

ClickUp AIを使って、コピーや電子メールの返信などをより速く、より洗練されたものにしましょう。

ウェルカム電子メールのコピーのアイデアについては、以下のドリップキャンペーン例をご覧ください:

電子メール 1 件名いらっしゃいませ。 拝啓、 ようこそ[貴社名]へ!

貴社名)において、私たちは(貴社がやること、プロバイダー)に対して情熱を持っています。私たちのミッションは、[御社のミッションステートメント]です。

今後数週間にわたり、私たちの会社、製品/サービス、チームを知っていただくための電子メールをお送りします。ご期待ください: シリーズ最初の電子メールの簡単な説明 \2通目の電子メールの簡単な説明 シリーズ3回目の電子メールの簡単な説明

ご質問、ご不明な点、ご意見などございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。私たちのチームがステップごとにサポートいたします。

御社名をお選びいただき、ありがとうございます!

よろしくお願いします、 よろしくお願いします。

EMAIL 2 件名いらっしゃいませ。

こんにちは!

コミュニティの新メンバーとして、あなたが㊙[貴社名]を使い始めるのに役立つヒントを提供したいと思います。

会員を最大限に活用するためにやることが3つあります: 1.アカウントを設定する:アカウントの設定:アカウントを設定することで、当社のすべてのツールとリソースにアクセスできるようにします。サポートが必要な場合は、サポートチームまでご連絡ください。

2.当社の製品/サービスを探索する:弊社は、商品/サービスがやること(What your products/services can do them for them)を支援するために、様々な商品/サービスを提供しています。時間をかけて、当社の製品を閲覧して、あなたに合うものを見てください。

3.コミュニティと接続する:私たちのコミュニティはあなたのコミュニティで構成されています。

他のメンバーと接続し、経験を共有し、お互いに学び合いましょう。

ご質問やご不明な点がありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。私たちがステップごとにサポートします!

署名

電子メール 件名:*

こんにちは、

当社の製品/サービスをご利用いただく際に、より生産性と効率性を高めるためのヒントをまとめました:

ヒント1ヒント1の簡単な説明 ヒント2ヒント2の簡単な説明 先端 3先っぽの簡単な説明。

ご質問やご意見がありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。チーム一同サポートさせていただきます!

署名

電子メール 4 件名: _【貴社名】をお選びいただきありがとうございます。

こんにちは、

御社のプロバイダーとして弊社を選んでいただきありがとうございます!

私たちはお客様に最高の体験をプロバイダーとして提供することをコミットしています。簡単なアンケートにご協力ください:アンケートにリンクされています。

サポートありがとうございました!

署名

2.カート放棄電子メール点滴キャンペーン

カートに入れたアイテムを購入しなかった潜在顧客をターゲットにした電子メールキャンペーンは、Eコマースビジネスのカート放棄率を減らし、失った収益を回復するのに役立ちます。

/によると https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate#:˶‾:text=69.99%25%20%E2%80%93%20average%20documented%20online%20shopping%20cart%20abandonment%20rateによると、失われた収益を回復し、eコマース・ビジネスのカート放棄率に対抗するのに役立ちます。 ベイマード・インスティテュート /%href/

は69%にも達する。

ほとんどの場合、これらのドリップキャンペーンは3通程度の電子メールで構成され、1通目は放棄されたカート内のアイテムに関するリマインダー、2通目は何らかの取引を提示し、3通目はカートと取引に関する最終リマインダーです。

カート放棄電子メールキャンペーンを作成する際には、過度にプロモーション的で複雑な表現は避け、代わりにさりげないリマインダーやフォローアップになるような表現にすることに留意してください。

ショッピングカートを再訪するようにカスタマにリマインダーを送る電子メールキャンペーンの例です:

電子メール 1 件名リマインダー:件名: リマインダー: ショッピングカートをお待ちしております。 こんにちは、

ご購入を完了せずにカートにいくつかのアイテムを残したままになっていることに気づきました。ご多忙な毎日をお過ごしのことと存じますが、ご興味をお持ちの商品をお買い逃がしのないようお願い申し上げます。

カートに残っているアイテムのリマインダーはこちらです:

商品1 商品2 商品3

今すぐ購入完了しましょう!

ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちのチームがいつでもお手伝いいたします。

[署名]

電子メール 2 件名最終リマインダー:カートとディールをお見逃しなく!_* *_Subject: Final Reminder: Your Cart and Deal!

こんにちは!

カートにまだアイテムが入っていますね。私たちの生産性をご検討いただきありがとうございます。

カートに残っているアイテムのリマインダーです:

商品1 商品2 商品3

これらのアイテムをお見逃しなく。割引コードを利用して、今すぐ購入完了しましょう!

[署名]

Bonus: お知らせテンプレート & ニュースレターテンプレート!

3.リエンゲージメント電子メール点滴キャンペーン

人々に行動を起こしてもらうことは、マーケティングにおける最大の目標です。特に、そのような人々が最近購入や電子メールマーケティングメッセージの開封すらしていない場合はなおさらです。

非アクティブな顧客や購読者に再び興味を持ってもらうためには、リエンゲージメントメールのドリップキャンペーンをトリガーにするのが効果的です。

キャンペーン内では、カムバックセールやお得な情報、製品・サービスの改善点、製品・サービスに付随するベネフィットのリストなどを盛り込むことができます。ただ、友好的で礼儀正しいことを心がけてください。

また、1人の受信者につき1回のリエンゲージメントキャンペーンを送るだけで十分であること、そして受信者がそのキャンペーンに全く興味を示さない場合は、コンタクトリストからその受信者を削除する必要があることを覚えておいてください。

以下は、カスタマーのリエンゲージメントとリアクティベーションのためのドリップキャンペーンの例です:

電子メール 1 件名件名:Come Back and Save [Percentage] on Your Next Purchase_

こんにちは。

お会いできなくて寂しいです

"お得意様として、カムバックセールで 感謝の気持ちを伝えたいと思います

期間限定で、次回のお買い物がお得です。割引を申請するには、チェックアウト時にコード[Code]を使用してください。

この素晴らしい機会をお見逃しなく。この素晴らしい機会をお見逃しなく。

署名

電子メール 2 件名Exciting News!Our Product/Service Just Got Better_ *_Subject: Exciting News! こんにちは!

会社名]では、お客様に最高の体験を提供するために、常に製品/サービスを改善しています。前回のご利用からアップグレードした内容を共有させていただきます。

発送の迅速化、素材のアップグレード、機能の強化など、具体的な改善点をご記入ください。

私たちは、これらの変更が私たちとの経験に大きな違いをもたらすと確信しています。最近の改良点についてのご意見をお聞かせください。

署名

電子メール 3 件名件名:当社の優れた製品/サービスの特典をお忘れなく**_。

こんにちは、

このメッセージが、あなたのご健康とご多幸をお祈りいたします!

弊社製品・サービスの優れた生産性を改めてお伝えいたします。

当社のプロバイダーは、他に類を見ない「利便性、信頼性、品質、手頃な価格など、具体的なメリットをご記入ください。

お客様のプロバイダーとして弊社をお選びいただき、誠にありがとうございます!

署名

4.リードナーチャリング電子メールドリップキャンペーン

セールスプロセスを通してオーディエンスの手を握ることは、信頼と信用を築き、最終目標である「購入」に近づける方法の1つです。

この手を握ることは、次のような方法で行うことができます。 CRMワークフロー リードナーチャリングキャンペーンでは、製品やサービスがどのような価値を提供するかを効果的に説明する必要があります。

リード育成のための点滴キャンペーンの最初の電子メールとして、いくつかの教育資料を送ることができます。その次の電子メールでは、社会的証明となるような内容、例えば既存顧客からの成功事例などを盛り込みましょう。そして、3通目(最終メールとなる可能性もあります)の電子メールでは、最後に特別なオファーを送りましょう。

以下は、リードナーチャリングのための電子メールキャンペーンの例です:

電子メール 1 件名\Topic] 101: あなたが知っておくべきすべて_

こんにちは。

貴社名]と[貴社製品/サービス]に興味を示していただき、ありがとうございます。この複雑なトピックをナビゲートするために、包括的なガイドをまとめました。

ブログ記事、電子書籍、ホワイトペーパー、ビデオなど教材の要約を挿入してください。

についてもっと知りたいというあなたの探求に、この資料が役立つことを願っています。ご不明な点や、当社の提供サービスについて詳細は、お気軽にお問い合わせください。

署名

電子メール 2 件名ご満足いただいたお客様からのお便り こんにちは!

プロバイダーを選ぶのは難しいことだと思います。そのため、ご満足いただいているカスタマーの声をご紹介します。

具体的な生産性や製品・サービスに関する好意的な経験を強調したお客様の声を挿入してください。

お客様の声をお聞きになることで、お客様がより確信を持って、[会社名]を選択されることを願っています。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

署名

電子メール 3 件名あなたの会社名] Exclusive Offer Just You_ こんにちは!

貴社に興味を持っていただきありがとうございます。

期間限定で、[日付]までに新規登録されたお客様に[割引、無料試用版、相談など特定のオファー]を提供します。チェックアウトの際にコード[Code]を使用してください。

この限定オファーは、お客様が∮会社名∮で次のステップを踏み出すのに役立つことを願っています!

署名

5.イベント型電子メール配信キャンペーン

イベント、特に大きなイベントのプロモーションには、複数の電子メールを配信する必要があります。 マーケティングカレンダー .そのため、イベントベースの電子メールドリップキャンペーンを送ることが最善の策となります。

このようなキャンペーンを通して、参加者リストを増やし、イベント前とイベント後のコミュニケーションを送ることができます。

イベント型電子メールキャンペーンの最初のメールには、"Save the date "のようなメッセージを送り、その後に実際の招待状を送ることができます。

イベント直前には、必要な情報を記載した電子メールとリマインダーを送信します。

イベント後のコミュニケーションとしては、「ご参加ありがとうございました」というメッセージとイベントの振り返り、そして参加者からのフィードバックを集めるためのフォームへのリンクを送ることができます。

ボーナス *マーケティングカレンダーソフトウェア* !

イベント型電子メールのドリップキャンペーン例です:

電子メール 1 件名件名:Save the Date - ˶[イベント名]_。 こんにちは、

カレンダーに印をつけてください。"YCompany Name "が "Event Name "を "Event Date "に開催することになりました!

場所、テーマ、注目すべきスピーカーやアクティビティなど、イベントに関する簡単な詳細を記入してください。

イベントの詳細については、近日中にお知らせいたしますが、今しばらくお待ちください!

[署名]

電子メール 2 件名イベントに関する重要なお知らせ。 こんにちは、

イベント名]が間近に迫ってきましたので、お客様にイベントを楽しんでいただくために必要な情報をお知らせします。

駐車場のご案内、バリアフリー情報、道順、特別なご要望など、重要なことがあればご記入ください。

ご質問やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。お待ちしております!

[署名]

電子メール 3 件名今週はイベントです。 こんにちは、

今週はイベントです!(๑-̀ㅂ-́)وグッ!

イベントの詳細と重要な情報を簡単にリマインダーしてください。

まだ参加表明をしていない場合は、参加枠を確保するために、【参加表明締切日】までにやること。

署名

電子メール 4 件名イベントご参加ありがとうございました。 こんにちは、

イベント楽しんでいただけましたか?

イベントの見どころがあれば教えてください。

皆様のご意見を価値とし、ご感想をお聞かせください。

アンケートやフィードバックフォームへのリンクが貼られている場合は、そちらをご利用ください。ご協力ありがとうございました。

皆様のサポートに感謝し、今後のイベントでお会いできることを楽しみにしています。最新情報やニュースについては、[Social Media Platform]でフォローしてください!

署名

6.オンボーディング電子メールキャンペーン

商品を購入したり、サービスに申し込んだりする際、その商品やサービスが少しでも複雑であれば、ほとんどの人はオンボーディングを必要とします。

このオンボーディングプロセスは、オンボーディングメールキャンペーンで完了することができます。このキャンペーンは通常、新規顧客/ユーザー向けの紹介、使用方法のチュートリアル、割引コード、またはその他のギフトフォームで構成されています。

オンボーディングメールキャンペーンは、ユーザーやカスタマーの負担を軽減し、正しい選択であったと安心させ、ビジネスへの継続を促します。

ウェルカムメールとの共通点はいくつかありますが、オンボーディングメールとは、単に歓迎するのではなく、より実践的な情報を提供するという点で異なります。

以下は、オンボーディングのための電子メールキャンペーンの例です:

電子メール 1 件名件名:ようこそいらっしゃいました。

こんにちは、

いらっしゃいませ!

私たちの使命は、お客様に最高の体験を提供することです。ということで、私たちの感謝のトークンとして、ヒントや特別割引コードなど、お客様をご案内する一連の電子メールを作成しました。

私たちを選んでいただき、ありがとうございます!

署名

電子メール 2 件名あなたの商品・サービス名]で始めませんか?

こんにちは、

さて、あなたが㊙[あなたの商品/サービス名]を探索する機会を得たので、私たちはあなたが始めるのを手伝いたいと思います。

まず、知っておいていただきたいのは、[鍵機能またはメリットを入力してください。]これらの機能は、[商品・サービス名]の目標を達成するのに役立ちます。これらの機能の使い方をステップ・バイ・ステップのチュートリアルにまとめました。

\Insert Tutorial Steps or Video Tutorial Link)。

ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください!

署名

電子メール 3 件名件名: ㊟新規様限定割引のお知らせ

こんにちは、

商品・サービス名]をご購入いただきありがとうございます!

チェックアウト時にコード[割引コード]を使用して、[割引率またはギフト]をお受け取りください。このコードは次のお買い物まで有効ですので、有効期限が切れる前にお使いください!

署名

7.クロスセル・アップセル電子メールキャンペーン

それはニュースではない 既存顧客を維持する方がコストは低い つまり、クロスセルやアップセルのドリップキャンペーンは、予算を節約するのに役立つということです。

クロスセル・アップセルの最初の電子メールでは、受信者が購入した商品と同等の商品・サービスやアップグレードを紹介し、そのメリットも説明します。

そして、フォローアップの電子メールでは、「期間限定割引」「売り切れ間近」などのフレーズで緊急感を演出し、受信者がオファーを受けたくなるようにします。

最大限の効果を得るためには、カスタマーの購入後すぐにキャンペーンがトリガーされるようにしましょう。

クロスセルやアップセルの電子メールキャンペーンを作成するのに役立つ電子メールテンプレートをご紹介します:

電子メール 1 件名件名:今日、あなたの[商品/サービス名]体験を向上させましょう!_*。 こんにちは、

商品/サービス名]の価値あるお客様として、私たちはお客様の体験を向上させるいくつかのエキサイティングな新しいオプションを提供したいと思います。現在ご購入いただいている商品を補完するのに最適な商品/サービスまたはアップグレードを慎重に選択しました。

以下はその一部です:

[無料の製品/サービスまたはアップグレードのリストを説明付きで挿入]。

これらのオプションを追加することで、お客様の当社での体験を次のレベルに引き上げることができます。以下のリンクをクリックすると、既存の購入品にこれらのオプションを簡単に追加できます。

\Call-to-Actionボタンまたはリンクを挿入する。

これらの製品/サービスまたはアップグレードの追加特典をお楽しみください!

署名

電子メール 2 件名お見逃しなく!期間限定キャンペーン実施中!

こんにちは!

朗報です!期間限定で、前回の電子メールでご案内した「無料製品/サービス」または「アップグレード」の特別割引をご提供します。さらにお得な特典や機能をお楽しみいただける絶好のチャンスです。

お早めに!このオファーは次の期間限定です。無料製品/サービスまたはアップグレードを既存の購入製品に追加するためのリンクはこちらです:

コール・トゥ・アクション・ボタンまたはリンクを挿入する。

この特別な機会をお見逃しなく。商品/サービス名]の価値あるカスタマーをありがとうございます!

署名

8.おすすめ電子メールキャンペーン

クロスセル・アップセルと共通点が多いレコメンドメール配信は、リードだけでなく既存顧客にも活用できます。

既存顧客向けには、購入時にトリガーされ、購入内容に関連性の高い商品・サービスをレコメンドする電子メールを配信します。

一方、リードに対しては、ウェブサイト上でビューした、またはウィッシュリストに残した商品に基づいてレコメンドすることができます。

レコメンド電子メールキャンペーンを利用することで、コンバージョンを向上させるだけでなく、リードやカスタマーを特別な存在として意識させることができます。

ここでは、レコメンドメール作成に使える電子メールテンプレートをご紹介します:

電子メール 1 件名件名:あなただけのおすすめ商品

こんにちは!

この度は[会社名]でお買い上げいただきありがとうございます。商品をお楽しみいただけていることを願っております!

関連商品コレクションをご覧ください。これらのアイテムは現在割引プロモーション中です。

今すぐお買い物をして、チェックアウトの際にコード[code]を使用して割引を受けてください!

署名

電子メール 2 件名商品カテゴリのベストセラーを教えてください。

こんにちは、 最近ご購入いただいた商品をお楽しみいただけていますでしょうか。価値あるカスタマーの一人として、[商品カテゴリ]カテゴリのベストセラーをいくつかお勧めしたいと思います。

その中でも、特にオススメなのが「商品1」「商品2」「商品3」です。これらのアイテムはカスタマーの評価も高く、きっと気に入っていただけると思います!

また、[金額]以上のご注文で送料無料です。

いつもご利用ありがとうございます!

署名

9.電子メール配信停止キャンペーン

顧客との関係が終わりに近づいていることがわかったら、購読を解除されたり、単に顧客との関係が悪くなっているだけかもしれませんが、購読解除メール配信キャンペーンで顧客を取り戻すことができます。

キャンペーンはシンプルなもので、最初の電子メールでは「お別れして残念です」というメッセージをメインにします。その後、最大で1~2通のフォローアップメールを送る必要があります。1通は顧客の体験や改善点についてのフィードバックを集め、もう1通はいつでも再登録できることをリマインドするものです。

オプション1 件名お別れするのは残念です。 こんにちは、

私たちはあなたのプライバシーを大切にし、電子メールが多すぎると圧倒されてしまうことを理解しています。

SNSでフォロワーになるか、ブログで最新情報をチェックしてください。これまでのサポートに感謝し、他の方法で私たちと接続し続けることを願っています。

署名

OPTION 2 件名ご意見をお聞かせください。

こんにちは、

最近、あなたが電子メールリストの登録を解除されたことに気づきました。

お客様のニーズは人それぞれであることを理解していますし、お客様を引きつけるためにもっとうまくやることがあったかもしれません。皆様からのフィードバックは、私たちにとって重要であり、今後のカスタマーのためのサービス向上に役立たせていただきます。

ご意見を共有いただける方は、以下のリンクをクリックして簡単なアンケートにご協力ください。ほんの数分お時間をいただくだけですし、ご意見は完全に匿名です。

アンケートのリンクを入れてください。

お時間とご配慮をありがとうございました。

署名

10.教育電子メール配信キャンペーン

の必須項目といえば

/を行う必要がある。 https://mailtrap.io/blog/email-marketing/ 電子メールマーケティング /を行う必要がある。

教育電子メールキャンペーンもその一つである。

このようなキャンペーンでは、購読者に価値ある情報を提供し、信頼できるエキスパートビジネスとしてのポジションを確立することができます。また、教育コンテンツは、アドバイス、ヒント、ハウツー、説明などを通して、人々の問題解決を手助けするため、あなたのビジネスと購読者の間に強い関係を築き、彼らがあなたから購入したいと思う可能性を高めます。

教育的な電子メールキャンペーンは、電子メールリストに登録した直後の新規ユーザーや、新製品や新サービスを発売した際の既存ユーザーやリードに送信することができます。

標準的な教育ドリップメールキャンペーンの内容は以下の通りです:

コースやワークショップなどの招待メール(数日~数週間にわたって送信する電子メール/コンテンツの概要を提供する

各コースやワークショップのフェーズに特化した電子メール

すべての内容の概要と、以下のリンクが記載されたまとめ電子メール /参照 https://clickup.com/ja/blog/56878/undefined/ にリンクします。 フィードバックフォーム /フィードバックフォームへのリンク 参加者に意見を残してもらう

電子メール1件 件名コース・ワークショップに参加して知識を深めましょう。

こんにちは、

今度のコース/ワークショップにご招待できることを嬉しく思います!このプログラムは、あなたの教育目標を達成するために必要な知識とスキルを身につけます。

今後数日間/数週間にわたり、コース/ワークショップの各フェーズをカバーする、有益で魅力的な電子メールをお送りします。各電子メールに記載されている内容の概要は以下の通りです:

各電子メールの概要をここに挿入する。

コース/ワークショップが完了したら、すべての内容を要約し、フィードバックフォームを提供するラップアップメールをお送りします。ご意見・ご感想は、今後のサービス向上の参考とさせていただきます。

コース/ワークショップへのお申し込みは、こちらのリンクをクリックしてください:リンクはこちら。

この度は、お客様の教育ニーズに合わせて[教育機関名/団体名]をご検討いただき、ありがとうございます。皆さんと一緒に学びの旅に出られることを嬉しく思います!

署名

電子メール 2 **_Subject:\Stage 1:ここにタイトルを入れてください。

こんにちは、

コース/ワークショップ]の第1フェーズを開始し、あなたの教育目標達成に役立つ貴重な情報、ヒント、リソースを共有できることを嬉しく思います。

この電子メールでは、[概要の挿入]について説明します。このフェーズが終了するまでに、あなたは[Insert Learning Outcomes and Additional Information Here](学習成果と追加情報をここに挿入)について深く理解できるようになるでしょう。

コース/ワークショップに参加し、あなたの教育目標達成のお手伝いができることを楽しみにしています。

署名

電子メール 3 件名\Stage 2:ここにタイトルを入れてください。

こんにちは、

これまでのコース/ワークショップを楽しんでいますか?第1フェーズで得た知識とスキルを基にした第2フェーズを共有できることを楽しみにしています。

この電子メールでは、[概要の挿入]について説明します。このフェーズが終了するまでに、皆さんは[学習成果と追加情報をここに挿入]をより深く理解できるようになるでしょう。

コース/ワークショップへの継続的な参加に感謝し、あなたの教育目標達成のお手伝いができることを楽しみにしています!

署名

電子メール 4 件名まとめとフィードバック

こんにちは、

コース/ワークショップの完了、おめでとうございます!あなたが得た知識とスキルが、あなたの教育目標の達成に役立つことを願っています。

まとめとして、カバーされたすべての概要がここにあります。ご意見・ご感想はフィードバックフォームにご記入ください。皆様からの貴重なご意見は、今後の講座の改善に役立たせていただきます。

フィードバックをお寄せいただくには、このリンクをクリックしてください:リンクはこちら

教育機関名/団体名]を選んでいただき、ありがとうございます。今後のご活躍をお祈りいたします!

署名

11.購入後電子メールドリップキャンペーン

購入後に「ありがとう」電子メールを送るのはスタンダードです。しかし、それだけでは十分とは言えません。

その代わりに、購入後に送信すべきは、注文やサブスクリプションの確認、顧客へのお礼、追跡リストの作成、顧客のフィードバックや推奨事項の収集を目的としたドリップメールキャンペーンです。

また、購入後の電子メールキャンペーンをさらに充実させたい場合は、フリークエントバイヤープログラムへの招待や、商品やサブスクリプションを最大限に活用するためのヒントを含めることもできます。

このように、たった1回のドリップキャンペーンで、旧顧客の維持、感謝、クロスセル/アップセル、フィードバック収集、教育など、様々なことを行うことができます。

電子メール 1 件名ご購入ありがとうございました。 こんにちは、

このたびは[ビジネス名]をご利用いただきありがとうございます!

ご質問やご不明な点がございましたら、ご連絡ください。私たちのカスタマーサービスチームがいつでもお手伝いいたします。

署名

電子メール 2 件名注文が発送されました。

こんにちは、

ご注文の商品が発送されました!

追跡の詳細です:追跡詳細です。

[署名]

電子メール 3 件名:_ Y**_our Order Has Been Delivered!

こんにちは、

最近購入された商品リスト]をお楽しみいただけていることと思います!

お客様のご意見・ご感想をお聞かせください。お客様のご意見・ご感想は私たちにとって貴重なものであり、将来のお客様のために製品やサービスを改善するための参考となります。お手数ですが、フィードバックフォームにご記入ください:

フィードバックフォームのリンクを挿入する

貴重なご意見をお聞かせください!

署名

12.リニューアル電子メール配信キャンペーン

手動でサブスクリプションを更新する場合、ドリップキャンペーンは購読者にリマインダーを送り、更新プロセスに参加させるのに便利です。

また、無料トライアル版から有料プランへ、ベーシックプランからプレミアムプランへのアップセルにも最適です。

自動更新の場合は、アカウントへの課金に関する電子メールアラートを送信し、カスタマーケアの連絡先やヘルプセンター、リソースページへのリンクを含めることで、カスタマーエクスペリエンスを可能な限りスムーズにすることができます。

また、更新を行った購読者には、お礼の電子メールを送り、友人や家族にも購読を勧めることができるよう、フォローアップのメールを送るようにしましょう。

電子メール 1 件名サブスクリプションの有効期限が間もなく切れます。

こんにちは、

商品/サービス名」のサブスクリプションが「有効期限」に終了します。商品/サービス名]へのアクセス権を失わないでください!

最高の価値を提供し続けるために、上位のサブスクリプションプランにアップグレードすることができます。サブスクリプションプラン名]で、[追加機能/特典]を含む、さらに多くの[製品/サービス特典]をご利用いただけます。

この機会をお見逃しなく。詳細は下のボタンをクリックして、サブスクリプションをアップグレードしてください。

アップグレードリンクを入れる

価値あるご購読ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします!

署名

電子メール 2 件名商品・サービス名]のサブスクリプション更新ありがとうございます。

こんにちは、

このたびは[商品・サービス名]のサブスクリプションを更新いただき、誠にありがとうございます。今後も引き続きサポートさせていただきますので、よろしくお願いいたします!

これからもご愛読のほど、よろしくお願いいたします。ご不明な点やご意見などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お客様のビジネスを価値とし、可能な限り最良な◆商品・サービス名◆をプロバイダーとして提供できることを楽しみにしております!

署名

電子メール 3 商品・サービス名]をお友達やご家族とシェアして、特典をゲットしよう

こんにちは、

商品・サービス名]のサブスクリプションをお楽しみいただけていますか?お友達やご家族と共有すると、特典がもらえることをご存知ですか?

あなたが紹介した人が[商品/サービス名]を購読するごとに、[報酬/特典]を受け取ることができます。さらに、お友達やご家族が登録すると「割引・無料試用版・その他特典」がもらえます。

Win-Winの関係です!詳細は下のボタンをクリックして、あなたのネットワークと共有しましょう。

紹介リンクを入れる

価値あるご購読ありがとうございます。あなたのサポートに感謝し、他の人と共有することで報酬を差し上げることを楽しみにしています!

署名

電子メールキャンペーンを実施するための7つの鍵ステップ

電子メール配信を円滑に行うためには、いくつかのステップを完了する必要があります。最も一般的なステップは以下の通りです:

1.ターゲットオーディエンスを決定する。

電子メールのドリップキャンペーンのメッセージは、適切な受信トレイに届いて初めて効果を発揮します。そのため、ターゲットの決定とセグメンテーションが鍵になります。

やることが完了したら、セグメントごとにメッセージをカスタマイズし、適切なトリガーを使いましょう。

前者はサブスクリプション、購入、ダウンロードなど、後者は誕生日、記念日、場所などです。

PRO TIP より良いカスタマーの関わり方をお探しですか?その ChatGPTプロンプトによるオーディエンスセグメンテーションテンプレート by ClickUp は、エンゲージメントとコンバージョンを増加させるターゲットキャンペーンを作成するのに役立ちます。

ClickUpのオーディエンスセグメンテーション用チャットGPTプロンプトで、セグメントされたキャンペーンを簡単に作成し、インサイトとデータを収集して顧客タイプを特定し、エンゲージメントとコンバージョンを増加させるコンテンツとプロモーションのアイデアを生成します。

2.明確な目標を設定する 🏁.

目標を設定することは、方向感覚を持つためだけでなく、適切なセグメントを適切なメッセージでターゲットにし、後で結果を追跡できるようにするためにも重要です。

電子メールキャンペーンに関しては、歓迎、教育、プロモーション、販売など、どのような目標でもかまいません。

プロからのアドバイス 明確なタイムライン、測定可能なターゲット、自動進捗追跡で目標を達成しましょう。 クリックアップ目標 .

3.マーケティング自動化を促進するプラットフォームを選ぶ 🦾.

ドリップキャンペーンメールは基本的に自動化された電子メールなので、その作成を容易にするプラットフォームが必要です。 ClickUp 日常的なタスクを処理できる高度な機能を備え、生産性を高めることができます。

ClickUpでは、以下のことが可能です。

/参照 https://clickup.com/features/email-project-management ClickUpから電子メールの送受信ができます。 /を利用することができます。

カスタムフィールド、提出、タスクイベントに基づいて、ClickUp /%href/からメールを送受信します。これにより、あなたやチームメンバーからの手動入力が不要になり、ルーチンワーク以外のタスクに集中することができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/email-in-clickup-1400x927.png ClickUp内で電子メールを送受信し、メール管理を効率化。 /メール

ClickUpで電子メールを送受信してメール管理を効率化しよう

PRO TIP Gmail、Outlook、Office 365、IMAPなど、あらゆる電子メールアカウントを統合して、電子メールコミュニケーションを効率化しましょう。

4.電子メールのコンテンツを作成する 📝.

いよいよ本題のコンテンツです。電子メールを作成する際には、コピー、件名、画像、リンクなど、電子メールを構成するすべての要素を慎重に選ぶ必要があります。これらはすべて、関連性があり、魅力的で、受信者が望む行動を取るように説得する必要があります。

さらに、受信者のセグメントはそれぞれ異なるため、異なる電子メールコンテンツ、または少なくとも同じコンテンツのバリエーションを作成する必要があります。

プロからのアドバイス 電子メールマーケティングキャンペーンを最大限に活用する方法をお探しですか?その ClickUpの電子メールマーケティング用ChatGPTプロンプト を使えば、効果的な件名やコンテンツのアイデアを考え、魅力的で効果的な電子メールを作成することができます。

5.ClickUpをワークフロー自動化アプリに接続 🧩.

ClickUpから直接電子メールを送信したり、ClickUpとワークフロー自動化アプリを統合して、より複雑なドリップメールキャンペーンに対応できます。

以下のようなワークフロー自動化アプリを使って、ClickUpをDripなどの電子メールマーケティングプラットフォームに接続することで、自動化されたシームレスなワークフローを構築できます。

/参照 https://www.make.com/en/integrations/clickup/drip?fromImt=1 作る /を作成します。

と

/を https://zapier.com/apps/clickup/integrations/drip ザピア /%href/

.

6.電子メールキャンペーンをテストする 🧑🏻‍🔬

メール配信を開始する前に完了しなければならない最後のステップは、メール配信のテストです。

優れた電子メールテストソリューションは、以下のサイトで提供されています。

/によって提供されています。 https://mailtrap.io/ メールトラップ /%href/

電子メールに関するあらゆるニーズを一元的にカバーする電子メール配信プラットフォーム。

Mailtrapのメールテストは、ステージング環境、開発環境、QA環境での電子メールの安全な検査とデバッグを目的としており、テストメールによる受信者へのスパミングのリスクはありません。

メールプレビュー、HTML/CSSメールテンプレート分析、スパムスコアチェック、ブラックリスト作成など、様々な機能を備えており、お客様のメールがプラン通りに表示され、スパムとしてマークされないようサポートします。

では、Mailtrap Email Testingで検査やデバッグを始めるには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか?

まず

/を作成します。 https://mailtrap.io/register/signup メールトラップ /%href/

アカウントを開き、テストメールを送信したい電子メールテストの仮想受信トレイの専用メールアドレスを探します。

Mailtrapを使った電子メールキャンペーンのテスト

次に、メールマーケティングオートメーションプラットフォームから、上記のメールアドレスを受信者としてテストメールを送信します。

最後に、バーチャル受信トレイでテストメールを見つけ、必要なチェックを完了します。

カスタマに送信する前にMailtrapで電子メールをチェック・検査する

7.結果の追跡と分析 📈.

電子メールのドリップキャンペーンが始まりました。そうではありません!

キャンペーンにかけた努力が報われたかどうかを知るには、設定した目標に対するパフォーマンスを比較する必要があります。

このパフォーマンスは、開封率、クリックスルー率、コンバージョン率などのメトリクスを見ることによって測定されます。もし満足のいく結果でなかった場合は、どのような電子メール要素を調整する必要があるのか、また、オーディエンスセグメントを見直す必要があるのかを検討する必要があります。

ボーナス *メールマーケティングソフトウェア* !

ドリップキャンペーンテンプレートでコミュニケーションをパーソナライズし、リードを育成し、リソースを節約する

電子メールキャンペーンの例やテンプレートについて新鮮な知識を得たところで、次はあなたの仕事に取り掛かりましょう。 電子メールマーケティング戦略 を参照して、独自のキャンペーンを作成してください。

上記のドリップメールテンプレートを使えば、より早く始めることができます。 マーケティングキャンペーン管理 .何百もの高度でカスタマイズ可能な機能で構築されており、仕事のプランニング、追跡、管理、モニター、チームコラボレーションを向上させます、

/をサポートします。 https://clickup.com/ja/blog/52218/undefined/ マーケティングリソースの管理 /%href/

を効果的に管理し、すべての電子メールマーケティングプロセスを効率化します。

もちろん、Mailtrapでテストを実施し、コンテンツやリンクされているエラーの未解決がないか、件名からコンテンツまで、どのデバイスやクライアントでビューされても印象的な電子メールになっているかを確認することもお忘れなく。 ---

ゲスト・ライター:*

Dzenanaカジタズ Mailtrapのテクニカルコンテンツライターで、ライター、エディター、コンテンツマーケターとして長年の経験を持つ。技術関連のトピックを専門としているが、他のニッチコンテンツでも楽しく魅力的なコンテンツを作るのが好き。