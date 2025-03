説得力のある価値提案の作り方（＋例）

前回、あるブランドを他のブランドより選んだときのことを考えてみてほしい。

価格か、機能か、それともそのブランドの何かが自分に合っていると感じたのか?

多くの場合、それは製品そのものではなく、ブランドがその価値をどのように伝えているか、つまり、あなたがまさに求めているものに共鳴しているかということなのです。

そこで、強力な価値提案の出番となる。バリュー・プロポジションは、その商品やサービスが他と違う設定であることを強調し、なぜその商品やサービスがあなたにぴったりなのかをわかりやすくします。

混雑した市場で際立つ鍵なのです。

このガイドでは、オーディエンスに直接語りかけ、なぜあなたを選ぶべきなのかを示す価値提案の作り方を、あなたの創造力をかき立てる例とともに完了します。

あなたのメッセージを魅力的なものにする準備はできていますか?

バリュー・プロポジションとは何か?

価値提案とは、あなたの製品やサービスがどのように問題を解決し、ベネフィットを提供し、競合他社と比較して何がユニークなのかを説明する明確で簡潔なステートメントです。

それは、あなたがカスタマに提供することを目指す、簡潔な価値の約束です。もっと簡単に言えば、ターゲットとする顧客にとっての2つの重要な質問に答えるものです:

何が私にとって得なのか?

なぜ他の誰かではなく、あなたを選ぶべきなのか?

ノイズの多い市場において、あなたの価値提案は、なぜ彼らが注意を払うべきかをカスタマに伝えるガイドとなる。バリュー・プロポジションは、あなたのマーケティングの中核に位置し、次のようなことを支援する。 製品を差別化する。 を差別化し、メッセージを強化し、認知を形づくる。

正しく完了することで、潜在顧客を忠実な購入者に変える差別化の鍵となる。

バリュー・プロポジションの作り方

価値提案の作成は、芸術であると同時に科学でもある。カスタマーを深く理解し、何があなたを際立たせるかを明確に把握し、そのすべてをパンチの効いた消化しやすいミッション・ステートメントに凝縮する能力が必要だ。

実際の価値提案の例を見てみよう(以下にいくつか共有する)。彼らの成功は、3つの大まかなストロークで捉えることができる: ターゲットオーディエンスの理解、競争優位性の活用、そして最後に強力なポジション・ステートメントの作成だ。

やることをステップごとに紹介しよう:

1.顧客セグメントを特定する

価値提案の最初のステップは、誰に語りかけるのかを特定することだ。結局のところ、ターゲットとする顧客やオーディエンスが誰なのかを知らずして、説得力のあるメッセージを作ることはできない。

カスタマーのセグメンテーションは、デモグラフィック、行動、ニーズなどの特徴に基づいて、オーディエンスを明確なグループに分けるのに役立ちます。

これらのセグメントを特定するには、適切なツールが必要です。CRMプラットフォーム、アンケート、または以下のような包括的なツールがあります。

/参照 https://clickup.com/ ClickUp /クリックアップ

は、関連するインサイトを集めるのに役立つ。

インスタンス

/参照 https://clickup.com/teams/marketing ClickUpマーケティングプロジェクト管理 /%href/

を使えば、説得力のある価値提案戦略の構築が簡単になります。

セグメンテーション戦略のブレインストーミング

/参照 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップ・ホワイトボードを使う /%href/

の中でマーケティング文書を合理化することもできる。

/でマーケティング文書を合理化することもできます。 https://clickup.com/features/docs クリックUpドキュメント /%href/

.

ClickUp Marketingプロジェクト管理で、効果的な価値提案戦略を立案し、実行しましょう。

ClickUp Marketing Project Managementソリューションは、以下の用途にご利用いただけます:

カスタムリサーチ: 作成 /顧客リサーチ https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /%href/ を作成し、アンケート、インタビュー、ソーシャルメディアリスニングを実施する。

作成 /顧客リサーチ https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /%href/ を作成し、アンケート、インタビュー、ソーシャルメディアリスニングを実施する。 競合分析: ClickUpドキュメントを使用して、競合の強み、弱み、価値提案を文書化する。

ClickUpドキュメントを使用して、競合の強み、弱み、価値提案を文書化する。 USPブレーンストーミング: ClickUpホワイトボードを使ったブレーンストーミングセッションのファシリテート。 /クリックアップホワイトボード https://clickup.com/features/mind-maps。 クリックアップマインドマップ /を使ったブレインストーミングを促進する。

ClickUpホワイトボードを使ったブレーンストーミングセッションのファシリテート。 /クリックアップホワイトボード https://clickup.com/features/mind-maps。 クリックアップマインドマップ /を使ったブレインストーミングを促進する。 価値提案の開発: ClickUpドキュメントを作成し、価値提案ステートメントを起草し、洗練させる。

ClickUpドキュメントを作成し、価値提案ステートメントを起草し、洗練させる。 テストと改良: Use /を使う。 https://clickup.com/features/form-view。 クリックUpフォーム /%href/ を使用してフィードバックを追跡し、必要な変更を実施する。

2.独自の価値を定義する

あなたの製品やサービスの何が特別なのか? ここは、あなたのユニーク・セリング・プロポジション(USP)を明確にする場所です。あなたのユニークな価値は、「なぜカスタマは競合他社ではなく私たちを選ぶべきなのか?

ここでの鍵は具体性です。「最高のサービスを提供します」というような一般的な文言は、それをカットしません。最高のサービスを提供します」というような一般的な表現では不十分です。

ユニークな機能なのか、卓越したカスタマーサービスなのか、問題を解決する具体的な方法なのか。

例えば、あなたがプロジェクト管理ソフトウェアの会社だとしましょう。あなたのユニークな価値は、あなたのプラットフォームが他の何十ものツールとシームレスに統合され、チームのための真実の単一のソースを作成する方法かもしれません。

他のツールと統合しています」と言う代わりに、「お気に入りのアプリをシームレスに接続して、統一された管理画面を作成します」と言うかもしれません。

/と言うかもしれない。 https://clickup.com/ja/blog/51884/project-execution/ プロジェクト実行 /%href/

経験を積む。

独自の価値を定義する一方で、あらゆる面を文書化する。

/を参照してください。 https://clickup.com/features/docs。 ClickUp ドキュメント /%href/

.

ClickUp Docsでは、ロードマップ、wiki、ナレッジベースなど、あらゆるニーズに対応したドキュメントをフォーマットできます。

この機能により、チームでのコラボレーションやアイデアの構築が可能になり、価値定義のプロセスが透明化され、部門を超えてアクセスできるようになります。

主な機能は以下のとおりです:

リアルタイム編集: 複数のユーザーが同時にコンテンツを更新できます。

複数のユーザーが同時にコンテンツを更新できます。 バージョン履歴: 部門間の透明性を確保

部門間の透明性を確保 関連データやメディア(チャート、リサーチ)を価値文書に直接組み込むことができます。

タスクリンクされたタスク: アイデアを実行可能なタスクに直接接続します。

アイデアを実行可能なタスクに直接接続します。 カスタマイゼーションとアクセシビリティ: アイデアを簡単に整理し、ドキュメンテーションを一元化し、全員がプロセスで足並みを揃えられるようにします。

3.競合を分析する

次に、競合他社をよく見てみよう。

彼らが提供するものは何か?どこが劣っているのか?

競合の強みと弱みを理解することで、自社の製品やサービスが優れている点を強調し、価値提案のキャンバスをより鮮明にすることができます。

ClickUpは、このプロセスを支援するために、いくつかの価値提案テンプレートを提供しています。

インスタンスンス ClickUp ギャップ分析テンプレート 競合他社とのギャップを埋めるためのテンプレートです。ClickUpホワイトボード上に構築されたこのテンプレートは、ギャップを特定し、オブジェクトを設定し、アクションプランを策定するために設計された複数のセクションまたは列を備えています。

同様に

/参照 https://clickup.com/templates/competitive-analysis-t-193317120 ClickUp競合分析テンプレート /%href/

は価値提案テンプレートで、同業他社がやっていることや、自社の製品やサービスをどのように差別化できるかを追跡することができます。

テンプレートに加え、以下を使用することができます。 ClickUpホワイトボード でのブレーンストーミングに。

/ホワイトボード https://clickup.com/ja/blog/53665/competitive-analysis-templates/ 競合分析 /競合分析

チームがアイデアを視覚的にマップできるようにする。

ClickUp for Product Teamsを使用して、フィードバック、エピック、スプリントを共有製品ロードマップに整理する。

この機能がどのように役立つかをご紹介します:

ロードマップ、タスク、フィードバックに一箇所でアクセスできます。これにより、リアルタイムのコミュニケーションが促進され、サイロ化が解消されます。

クリックUpチャット を利用して、リサーチを行い、トレンドを発見し、あなたの価値提案に磨きをかけるために使えるデータを集めましょう。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-642-1400x676.png ClickUp Brain:価値提案例 /%img/

ClickUp Brainでリサーチプロセスを簡素化しましょう。

外部のAIツールとは異なり、ClickUp BrainはClickUpワークスペースに組み込まれています。そのため、タブを切り替えたり、リサーチポイントの文脈を把握したりする必要がありません。タスクやプロジェクトと同期することで、ツールは自動的に要件を理解します。

このツールは、以下のような方法でお客様の価値提案を洗練させることができます:

大量の情報 を素早く分析し、鍵となるトレンドや競合他社の洞察を特定します。

を素早く分析し、鍵となるトレンドや競合他社の洞察を特定します。 レポート、記事、研究論文から 重要なポイント を抽出し、意思決定のための明確な洞察を与えます。

を抽出し、意思決定のための明確な洞察を与えます。 新たな業界トレンド や競合のシフトを発見し、あなたの提案を洗練させる。生産性ポジショニング あなたの価値提案を強化するための データ駆動型提案 を生成します。

や競合のシフトを発見し、あなたの提案を洗練させる。生産性ポジショニング

4.フィードバックを集め、改良する

価値提案に設定はない。実際の人々があなたのメッセージをどのように受け止めているかを理解することは、最大限の効果を得るためにそれを改良し、最適化するのに役立つ。

クリックアップを使えば、フィードバックを簡単に集めることができます。

/参照 https://clickup.com/features/form-view ClickUp フォーム /%href/

これらのツールは、製品チームのシームレスなコラボレーションを支援し、メッセージングを改善するための洞察を迅速に収集するのに役立ちます。これらのツールは、製品チームのシームレスなコラボレーションをサポートし、メッセージングを改良するための洞察やフィードバックを迅速に収集するのに役立ちます。

ClickUp フォームで回答を追跡可能なタスクに変換する

フィードバックループを

/フィードバックループを https://clickup.com/ja/blog/55711/product-development-process/ 生産性 /フィードバックループを

やマーケティングワークフローを活用することで、チームはきめ細かな価値提案で市場での存在感を確立することができる。

フォームを使うだけでなく、以下の機能も活用できます。

/を活用することもできる。 https://clickup.com/templates/product-feedback-survey-t-182181294 を活用することもできます。 ClickUp 製品フィードバックアンケートテンプレート /%href/

を使えば、カスタマーのインサイトを効率的に収集できます。

他にもこんなテンプレートがあります。

その ClickUp ビジネスモデルキャンバステンプレート は、価値提案を洗練させる際に、ビジネスモデルを分解するために使用できます。

ビジネスモデルを鍵セグメントに分解し、ClickUpビジネスモデルキャンバステンプレートを使用して包括的な戦略を確保します。

このテンプレートは、顧客セグメントを特定し、製品が提供する独自の価値を明確にし、競合他社を分析するのに役立ちます。結果、他社との差別化を微調整することができます。

ClickUpビジネスモデルキャンバステンプレートはあなたのお役に立ちます:

製品イノベーションのワークショップを通じて 進捗を管理・監視 することができます。

することができます。 複雑なカスタマージャーニーを 管理しやすいステップに分解し、シンプルにします。

管理しやすいステップに分解し、シンプルにします。 顧客データを評価し、価格設定、配布、その他の鍵に関する決定を導く。

このような

/このような https://clickup.com/ja/blog/74359/value-proposition-templates/ 価値提案テンプレート /%href/

を使えば、進捗の追跡、タスクの割り当て、リソースの整理が簡素化され、ビジネスモデルのすべての側面がバリュー・プロポジションと整合していることを確認し、洗練化プロセスをより実行しやすくすることができます。

テンプレートは ClickUp商品ポジショニングテンプレート を参考に、製品が市場にどのように適合するかを明確にしてください。

ClickUp Product Positioning Templateで製品の競合ポジションを分析しましょう。

このテンプレートでは、カスタマイズ可能なフィールドとステータスで進捗状況を追跡することで、一貫したブランドストーリーを構築し、製品を際立たせることができます。

また、明確なポジション戦略を策定し、テストやフィードバックを通じてそれを改善し、マーケティング努力を調整するのにも役立ちます。

このテンプレートはあなたのお役に立ちます:

製品のユニークな特性を認識する

ターゲット市場と特定のカスタムセグメントを特定する

持続的成功のための最適なポジション戦略の策定

さらに

/を使用します。 https://clickup.com/templates/product-positioning-t-3u46hwb を使用する。 ClickUp商品ポジショニングテンプレート /%href/

を使用して、製品のポジショニング、独自の販売提案、市場への影響力を評価することができます。これらのインサイトを活用して、カスタムと真に接続するマーケティング戦略を構築しましょう。

ClickUp Product Positioning Template(クリックアップ・プロダクト・ポジショニング・テンプレート)を使って、製品のポジショニングと独自のセールスポイントを評価しましょう。

💡 プロのヒント: フィードバックを集め、市場の条件が進化するにつれて、価値提案を定期的に見直し、微調整しましょう。こうすることで、価値提案の関連性が保たれ、ターゲットオーディエンスの共感を得ることができます。

価値提案の例

優れたバリュー・プロポジションの作り方を説明したところで、実際にバリュー・プロポジションを成功させたブランドの例を見てみよう:

2.Zoom:"私たちは、人々がつながり、協力し合い、より多くの仕事を完了できるよう支援します"

Zoomは以下のサービスを提供している。

/を提供している。 https://www.zoom.com/en/about/ わかりやすい価値提案 /%href/

現代のチームにとってのビデオミーティングの実用性、効率性、接続性を強調している。

3.Airbnb:"どこにでも溶け込める"

Airbnbの価値提案は感情に訴えかける。

/を生み出す。 https://news.airbnb.com/helping-people-belong-anywhere-matters-now-more-than-ever/ 帰属意識 /%href/

旅先での滞在を、単なる滞在場所以上のものにする。

5.テスラ"持続可能なエネルギーへの世界の移行を加速する"

テスラは単に自動車を売っているわけではない。 使命を売る .ブランドの価値提案は、持続可能性に向けた世界的なムーブメントの一翼を担いたいと願う環境意識の高い消費者にアピールしている。

6.ナイキ"やること"

スローガン

/参照 https://www.researchgate.net/publication/361839396 The Brandanalysis, Nike Baseding, on its Emotional "Just Do It" /%href/

は、力強く、やる気を起こさせるメッセージであり、アスリート層の心に深く響く。

ナイキは、プロスポーツ選手や主要なスポーツイベントのスポンサーとなることで、この価値提案を強化し、製品の社会的信頼性と認証性を高めている。

8.コカ・コーラ:"オープン・ハピネス"

このブランドは、世界中のあらゆる年齢や背景の人々にリフレッシュメントと喜びを届けることを約束する。スローガン "オープン・ハピネス" は、ポジティブな感情を呼び起こすことで幅広い観客にアピールする、このミッションを要約したものである。

コーラは長年にわたり、社交の場、映画、スポーツイベント、家族との食事、ドライブ旅行など、幸せの瞬間とブランドを一貫して結びつけてきた。

ClickUpで魅力的な価値を提案しよう

顧客セグメントの特定、独自の価値提案の定義、競合の分析、フィードバックの収集は、ターゲットに深く響くメッセージを開発するために不可欠です。

適切なバリュープロポジションは、カスタマーを競合から引き離し、提供するユニークなベネフィットを強調し、カスタマーの苦痛をどのように解決するかを明確に伝えます。

/参照 https://clickup.com/blog/customer-stickiness// 顧客の粘り強さを向上させる。 /%href/

カスタマーの生活に価値を与える。

ClickUpは、顧客セグメンテーションツールからフィードバックフォームまで、すべてを提供し、このプロセスを簡素化することができます。

つまり、あなたが市場に参入しようとしている新興企業であろうと、メッセージを洗練させている既存ビジネスであろうと、体系的なアプローチと適切なツールを使うことで、真に際立つ優れた価値提案を作り上げることができるのです。

