より多くの商談を成立させるための無料営業パイプラインテンプレート10選

営業チームを成功に導くものは何か?才能か、サイズか、洗練されたツールか。これらすべての要素が重要である一方で、最高の営業チームは、営業パイプラインを管理し、成長させることに全力を注いでいる。

セールス・パイプラインは、収益を予測し、堅実な営業戦略をフォームする上で非常に重要な部分です。

しかし、営業チームはしばしば、リードの乱立、見込み客のセールス・ジャーニーの可視性の欠如、追跡プロセスの困難さといった課題に直面しながら、セールス・パイプラインを構築しています。

営業パイプラインのテンプレートは、営業プロセスの合理化、リードの管理、営業進捗の追跡、コンバージョン率の向上に役立ちます。

この記事では、営業パイプラインを強化し、営業の効率とパフォーマンスを向上させるために使用できる無料の営業パイプラインテンプレートを10個共有します。

セールスパイプラインテンプレートとは?

セールスパイプラインテンプレートは、見込み客の開拓、リードの認定、リードの育成、案件の確定など、営業プロセスの全フェーズを視覚的にマップ化したものです。営業パイプラインのデータをすべてコンテキストに当てはめることで、案件を効果的に追跡し、適切なオポチュニティに焦点を当て、綿密に計画された戦略を実行することができます。

効果的なセールスパイプラインテンプレートは、リードジェネレーション、クオリフィケーション、アウトリーチ、フォローアップ、交渉、クロージングに分けられる明確なフレームワークを提供します。案件を逃したくないのであれば、セールス・パイプライン・テンプレートは、次のような武器に最適です。 営業追跡ソフトウェア ツール、リソース。

営業部門は、これらのテンプレートを使用して、現実的な目標を設定し、障害や販売機会を特定し、セールスパイプラインのフェーズ全体の進捗を追跡し、売上を予測します。

すべてのセールス・パイプライン・テンプレートには、以下の要素が含まれていることが理想的です:

パイプライン内の機会番号 :パイプラインの機会数:パイプラインに売上につながる十分な機会があるか?

:パイプラインの機会数:パイプラインに売上につながる十分な機会があるか? 各案件のサイズと価値:* 平均案件サイズと案件記録は?どの営業担当者がその仕事に取り組んでいるかなど。

平均案件サイズと案件記録は?どの営業担当者がその仕事に取り組んでいるかなど。 セールスパイプラインのフェーズ間の時間:* 各機会が1つのフェーズから他のフェーズに移行するのにかかる時間。

チームに導入する前に、何が良い営業パイプラインテンプレートなのかを理解しておくとよいでしょう。

優れた営業パイプラインテンプレートとは?

営業パイプラインテンプレートは、営業パイプラインを効率的に管理し、収益目標を達成するためのリソースであるべきです。

営業パイプラインテンプレートから最大限のROIを得るためには、以下の点に気をつける必要があります:

明確に定義されたフェーズ

リードジェネレーションからクオリフィケーション、クロージングへと商談を進める上で、担当者が同じページで確認し、ミスコミュニケーションを避けるために、セールスプロセスの各フェーズを定義する必要があります。

視覚的な表現

効果的な営業パイプラインのテンプレートは、重要な案件を視覚的に表現できるようにする必要があります。 営業パイプラインのメトリクス とKPIを設定します。

コラボレーション機能

リアルタイム編集、テンプレートを視覚的にアピールするフォーマット作成機能、メンション、タグ、コメントを使用したコラボレーション機能を備えたセールスパイプラインレポートテンプレートをお選びください。

レポート作成機能

無料の営業パイプラインテンプレートは、パイプラインの健全性と営業データの詳細な分析を提供し、営業担当者のパフォーマンスを追跡する必要があります。

ワークフローとの統合

最後に、営業チームはこのテンプレートを既存のワークフローに統合できなければなりません。例として、テンプレートからCRMにパイプラインデータを自動的にインポートし、エラーのないデータフローを実現できる必要があります。

10 無料の営業パイプラインテンプレート

初めてセールスパイプラインを構築する準備ができたなら、無料でダウンロードして今すぐ使えるベストテンプレートを10個紹介しましょう。

1.ClickUp セールスファネルテンプレート作成ステップ

ClickUp's Steps to Create Sales Funnel Templateを使って、素早くカスタマーのインサイトを取得し、認知度を高め、タスクを自動的に作成しましょう。

セールスパイプラインの鍵は、セールスファネルです。これは、あなたのブランドを知ってから最終的に購入するまでのセールスリードの番号を示しています。

ファネル ClickUp セールスファネルテンプレート作成ステップ は、営業チームが見込み客からリード、カスタムへと顧客をナビゲートし、様々なファネルステージを可視化することで、営業パフォーマンスの予測、管理、改善を支援します。

このテンプレートには以下が含まれています。 ClickUpボードビュー を使えば、リードの生成、クオリフィケーション、ナーチャリング、コンバージョンを含むすべてのステップを可視化することができます。

このテンプレートを使用すると、適格なリードが各フェーズをどのように通過するかを常に監視し、それに応じて適切なアクションを取ることができます。このような案件のフェーズを分析することで、ターゲットとなるコンテンツやコラテラルを構築・キュレーションし、見込み顧客を効果的に育成することができます。 ClickUp Brain ClickUpの内蔵AIアシスタントであるClickUp Brainは、営業パイプラインテンプレートにデータを事前に入力することで、営業チームのプレッシャーを軽減します。さらに、ClickUp Brainは以下をサポートします:

カスタマーの好みを理解する

潜在的なリードを迅速に特定

プロンプトでカスタマーを引き込む

例えば、営業チームはClickUp Brainを使って、サブスクリプションの期限が迫った顧客に魅力的な電子メールを書くことができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Using-ClickUp-Brain-to-write-an-email.png ClickUp Brainを使って電子メールを書く /%img/

ClickUp Brainを使ってアクティブ顧客のサブスクリプション更新電子メールを作成する

もうひとつ

/参照 https://clickup.com/ja/blog/171716/undefined/ 営業におけるAIの使用例 /%href/

:ClickUp Brainの活用例 ClickUpクリップ を使えば、AIが作成したトランスクリプト付きのビデオを作成できる。

この機能は、新規顧客のオンボーディングや、複雑なコンセプトを説明するためのパーソナライズされたデモビデオを作成する際に便利です。

ClickUp Clipsで短いビデオを録画・共有。

2.クリックアップ営業パイプラインテンプレート

ClickUp Sales Pipeline Templateを使って営業プロセスの各フェーズを管理しましょう。

セールスパイプラインは、最終的にすべての収益を生み出す場所です。セールスリードを最初から最後まで注意深く見守り続けることで、より良い番号を得るための最適化に役立ちます。

そのためには ClickUpセールス・パイプライン・テンプレート を使えば、営業プロセスを可視化し、緊急度や将来性などの基準に基づいてリードに優先順位をつけることができます。

電話、紹介、電子メールから集めたリードを追加し、営業サイクルの異なるフェーズに徐々に分けていきます。そして、担当者をリードの他の設定やセールスパイプラインの異なるステージにデリゲートしましょう。

この無料セールスパイプラインテンプレートは、効率的なワークフローを構築し、タスクを解約、フォローアップ、要注意などのカスタムステータスにラベル付けするのに役立ちます。効果的なセールスパイプラインは、将来の売上をより正確に予測し、迅速な製品開発につながります。また、顧客との距離を縮めることもできます。 販売目標に近づきます。 .

💡 プロのヒント: 信頼性の高いCRMソフトウェアを使用してクライアントデータを一元化し、すべてのリードの動きを管理することで、営業チームの生産性を高めることができます。このリストでは、顧客データを一元管理し、リードの動きをすべて管理する信頼性の高いCRMソフトウェアを使用することで、営業チームの生産性を高めることができます。 20のベストCRMソフトウェア _あなたが始めるのに役立ちます。

3.ClickUp Sales Tracker テンプレート

ClickUpのセールストラッカーテンプレートを使って、セールスプロセスのすべての可動部分を追跡・分析しましょう。

営業担当者が最高のパフォーマンスを発揮するには、徹底した営業プロセスが必要です。そのためには ClickUp Sales Tracker テンプレート を使えば、営業プロセスのあらゆる可動部分を俯瞰できます。

このテンプレートは、営業目標に対するパフォーマンスを追跡し、個人やチームのパフォーマンスを可視化することで、確実な営業プランを構築するのに役立ちます。

営業リーダーは、潜在顧客と営業担当者のやり取りをすべて監視し、フィードバックを収集し、タイムリーなフォローアップ電子メールをスケジュールすることができます。

使用方法 ClickUpダッシュボード あなたの

/を参照してください。 https://clickup.com/ja/blog/104440/undefined/。 販売プランテンプレート /%href/

顧客生涯価値のような主要メトリクスを特定し、追跡する。標準的な案件ボード、勝率、顧客一人当たりの平均収益をお好みで追加できます。

💡プロのヒント:。 クリックアップ マイルストーン 大きなターゲットを小さなタスクに分割することで、鍵になるターゲットに向かって全員の足並みを揃えることができる。チームのモチベーションを維持するために、小さな勝利を祝うことも忘れずに。

4.ClickUpセールスレポートテンプレート

ClickUpの販売レポートテンプレートを使って販売実績を追跡・分析しよう

ClickUpのセールスレポートテンプレート は、主要メトリクスを追跡し、進捗や今後のプランについて洞察を得るためのわかりやすいスプレッドシートです。

ビジュアルチャートにより、チャンスやトレンドを発見し、販売実績を分析し、最適化することができます。 販売・オペレーションプランニング(S&OP)プロセス .

エクセルのスプレッドシートで営業レポートを作成することができます、

/参照 https://clickup.com/ja/blog/54246/undefined/ 販売レポートテンプレート /%href/

は、生産性を高めるために、同等のプロジェクトビューと自動化機能を提供します。

5.ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート

ClickUpのカスタマージャーニーマップテンプレートを使って、セールスファネルの様々なフェーズを通過するクライアントの旅を描いてみましょう。

このテンプレートは ClickUpカスタマージャーニーマップテンプレート は、カスタマーのブランド体験を理解するのに役立つホワイトボードテンプレートです。このテンプレートは、カスタマーのペインポイント、行動、ニーズ、期待を描き、あらゆるタッチポイントにおけるカスタマージャーニーを改善します。

複雑な仕事に携わる営業担当者は、このテンプレートを使って顧客の行動や感性を深く洞察し、より効果的に商品を売り込むことができます。

カスタマージャーニーマップの努力をサポートするために、以下の投資を検討してください。

/への投資をご検討ください。 https://clickup.com/ja/blog/57991/undefined/ 顧客データベースソフトウェア /%href/

あなたのニーズに合ったものを。これにより、顧客とのやり取りに関する貴重な洞察を得ることができます。

6.ClickUp 顧客成功プランテンプレート

ClickUpのカスタマー・サクセス・プラン・テンプレートで、顧客の行動を洞察し、オファリングを改善しましょう。

/参照 https://clickup.com/templates/customer-success-plan-t-900200003620 ClickUpの顧客成功プランテンプレート /%href/

は、包括的なセールスパイプライン管理プランの戦略とプロセスを概説しています。顧客ライフサイクル全体を通してカスタマーエクスペリエンスの向上を目指すチームに最適です。

このセールスパイプラインテンプレートには、以下のようなメリットがあります:

アクティブなサブスクリプション、リスク、解約、新規顧客などのカスタムのステータスを使用して、各顧客固有の成功基準を定義します。

オンボーディング、トレーニング、成功アクティビティを整理し、サブスクリプションのタイプ、アカウントのフェーズ、契約、問題の説明に基づいて、各顧客に関する重要な情報を保存します。

ネストされたサブタスク、タグ、優先度ラベル、担当者により、顧客成功の追跡を改善します。

💡プロヒント: Get one of these 営業自動化ツール 時間のかかるタスクを自動化し、ワークフローを合理化し、パイプライン管理と追跡に集中し、 _チームの生産性を向上させる。

7.ClickUp 週間セールスレポートテンプレート

ClickUp Weekly Sales Report Templateは、営業チームの毎週のメトリクスとパフォーマンスを評価するのに役立ちます。

セールスの専門家として、リード機会率、リード転換率、地域別売上高、チャネル別売上高など、重要なKPIを定期的に追跡したいものです。 ClickUpのウィークリーセールスレポートテンプレート は、重要なメトリクスを追跡し、将来の成功をプランし、チームのパフォーマンスを最適化するための素晴らしい方法です。

このテンプレートを使用して、リード数や売上数など、週次セールスレポートに不可欠なデータを分析してください。

このデータを週次、月次、四半期ごとのレポート作成など、過去の営業実績と照らし合わせて分析することで、営業パイプラインのパターン、案件フェーズの異常、営業活動の改善余地などを発見することができます。

営業チームに毎週のタスクを割り当てる際には、次のような使い方をします。 クリックアップの作業負荷ビュー を使用して作業負荷を評価し、全員が最適なキャパシティで仕事をしていることを確認し、その結果に基づいて仕事の割り当てを変更することで、燃え尽きを防ぐことができます。

💡 * プロからのアドバイス: 営業チームが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、ツールとリソースを提供しましょう。以下はそのリストです。 トップ営業支援ツール 営業戦略を改善するために_。

8.セールスハッカーのパイプライントラッカースプレッドシート

経由 セールスハッカー 主に番号に焦点を当てたシンプルなセールス・パイプライン・テンプレートをお探しですか?それなら

/をご覧ください。 https://drive.google.com/file/d/1lmeZKX9SQc5Jb8BKBniShXB_M3R_ia3A/view Sales Hackerのパイプライントラッカースプレッドシート /%href/

は良い選択肢かもしれない。四半期ごとに営業数字の概要がわかるので、整理整頓ができ、データに基づいた意思決定ができるので、営業の意思決定を後押ししてくれる。

ボーナス: このリストをチェックアウト_。 30以上の営業ツール |より効率的な営業プロセスを構築する必要がある。

9.OnePageCRMによるエクセルセールスピップラインテンプレート

経由 ワンページCRM OnePageCRMのエクセルセールスパイプラインテンプレートを使って、セールスパイプライン戦略をマップしましょう。

その OnePageCRMによるExcel営業パイプラインテンプレート は、ゼロからパイプライン戦略をマップし、成功のために営業チームを設定するために構築されています。

コンタクト名、組織、案件フェーズ、勝率、成約予定日、加重予測など、営業担当者がパイプラインを管理するために必要なすべてが含まれています。このExcelスプレッドシートにデータをプラグ&プレイして、営業パイプラインの追跡を始めましょう。

10.Excelセールスファネルテンプレート by SalesFlare

経由 セールスフレア その Excelセールスファネルテンプレート by SalesFlare はあなたのユニークなセールスプロセスにマッチしたカスタムセールスファネルステージを構築するのに最適です。

ステージの追加や削除、チームメンバーの管理、ターゲットの作成、リードフォローアップのリマインダー設定も可能です。

この無料テンプレートはGoogleスプレッドシートとエクセルフォーマットで利用でき、シンプルで効果的な営業最適化プロセスを可能にします。

このセールスパイプライン管理テンプレートをSalesflare CRMにインポートし、手作業によるデータエントリーをなくし、より強固なリレーションシップの構築に集中しましょう。また、Salesflareは便利な通知を送信し、フォローアップとタスクのトップにとどまることができます。

クリックアップのセールスパイプラインテンプレートでより多くの契約を獲得しましょう。

エクセルで営業パイプラインやカスタムを管理するための手入力に疲れたら、ClickUpの無料営業パイプラインテンプレートをお試しください。

テンプレートの事前入力を自動化するClickUp Brain、進捗を可視化するマイルストーン、手作業を省く自動化、顧客やリードとのやり取りに関するすべてのデータを一元化してインポートするCRMなど、ClickUpの一連の機能は、業績の高い営業チームに広く利用されています。 ClickUpに無料登録する 無料セールス・パイプライン・テンプレートをダウンロードする。