明確なコミュニケーションのための 12 の無料メッセージ戦略テンプレート

言葉は重要です。言葉は世界観を形作ります。言葉は行動や反応を引き起こし、それがさらに言葉を生み出します。
ターゲットオーディエンスとつながりたいとお考えですか？共有するメッセージは、潜在的な顧客があなたのブランドアイデンティティやブランドプロミスをどのように認識するかを形作ります。
そのため、一貫性のあるメッセージ戦略テンプレートは、製品のポジショニングとブランドメッセージがビジョンや価値観と整合性を保つために不可欠です。適切なフレームワークを使用することで、メッセージは再現性が高く、信頼性が高く、組織内のさまざまなチーム間で整合性が保たれます。
その努力をサポートするため、ブランドメッセージのフレームワークの構築や改良に利用できる、効果的なメッセージ戦略テンプレートのリストをまとめました。
メッセージ戦略テンプレートとは？
企業は、すべてのマーケティングチャネルにおけるブランドのコミュニケーションを整理し、全体像を把握するための構造化されたツールを必要としています。メッセージ戦略テンプレートは、それを実現するための基礎的なフレームワークとして機能します。これらのテンプレートは、企業がブランドメッセージの定義、価値提案の明確化、購入者のペルソナの特定を行う際に役立ちます。
この機能は、以下のコンポーネントによって実行されます。
- ビジョンとミッションステートメントでブランドストーリーの基盤を確立しましょう
- エレベーターピッチで、あなたの価値をいくつかの明確な文章で伝えます。
- メッセージの柱と差別化要因で、ブランドのポジショニングステートメントを明確にする
- ターゲットオーディエンスセグメントを絞り込み、コアメッセージを効果的にカスタマイズ
優れたメッセージ戦略テンプレートの条件とは？
強力なメッセージ戦略テンプレートは、効果的なマーケティングに欠かせない、オーディエンス主導のものです。まず、理想的な顧客とターゲットオーディエンス、つまり彼らのニーズ、好み、課題などをしっかりと理解することから始めます。
テンプレートの価値提案とエレベーターピッチは、ターゲット市場にアピールし、その優先度を反映するように設計されています。
さらに、メッセージ戦略テンプレートを効果的に活用するためのポイントをご紹介します。
- ✅ オーディエンスを定義し、その期待に合わせてメッセージをカスタマイズ
- ✅ トーン、言語、ブランドアイデンティティの一貫性を維持
- ✅ ブランドストーリーで価値提案を強調
- ✅ タッチポイント全体で適応可能、マーケティングキャンペーン管理からソーシャルメディアまで
- ✅ 広範なマーケティング戦略における測定可能な目標と整合性を保つ
💡 プロのヒント：ブランドを単に販売するだけでなく、人々と真につながりたいとお考えですか？ブランドアーキタイプを選択して実装する方法で、アーキタイプを使用して感情的な共感を高める方法をご覧ください。
メッセージ戦略テンプレート トップ 12
まずはリストから始めましょう。これらのテンプレートは、貴社を際立たせる要素を強調し、それを明確で、繰り返し使用でき、適応性のあるメッセージにまとめ上げるように設計されています。
1. ClickUp マーケティングキャンペーンプランテンプレート
マーケティングキャンペーンが失敗するのは、アイデアの悪さによることはほとんどありません。失敗の原因は、連携の乱れです。しかし、クリエイティブなタスク、有料広告、納期、ブランドの承認など、さまざまな業務にチームが分散していると、強力なメッセージも薄まってしまいます。
ClickUpのマーケティングキャンペーンプランテンプレートは、すべてを構造化することで、チームがそのような事態を回避するのに役立ちます。このテンプレートは、チーム間で一貫したブランドメッセージをサポートするように設計されており、迅速なキャンペーンを実行しながら、メッセージングの目標を定義し、追跡するのに役立ちます。
このメッセージ戦略テンプレートを使用して、次のことを行います。
- キャンペーンの目標を定義し、価値提案と結びつける
- すべてのチーム間の連携を維持しながら、成果物を整理
- ダッシュボードでリアルタイムの進捗状況を監視し、タイムリーな意思決定を行う
- すべての資産とチャネルで一貫したブランドボイスを強化しましょう
✨ 最適なユーザー：複数の変動要素を管理しながら、一貫したメッセージングを維持する必要がある、複雑でペースの速いキャンペーンを実施しているチーム。
2. ClickUp キャンペーンメッセージ概要テンプレート
チームの半分が目標をリードの生成だと考え、残りの半分がブランド認知度の最適化に取り組んでいるキャンペーンを開始すると想像してみてください。このような状況は、チームが認めるよりも頻繁に発生しており、その原因は通常、説明が曖昧であるか、説明が欠落していることにあります。ClickUp のキャンペーンメッセージングブリーフテンプレートは、実行を開始する前に必要な情報を確定することで、この問題を解決します。
このテンプレートでは、キャンペーンの目的、対象者、メッセージ、および成功のメトリクスについて説明します。このテンプレートは、マーケティング、営業、製品など、優先度の異なる複数の関係者が関与する場合に特に役立ちます。プロセスの早い段階でコアメッセージを明確にすることで、キャンペーンが途中で方向性を失うことを防ぎます。
✨ 最適な用途: 統一されたメッセージと測定可能な目標を必要とするキャンペーンを展開する部門横断的なチーム。
👀 面白い事実： ユーザーは、わずか0.05 秒でブランドに対する印象を決定します。メッセージは、その価値を即座に伝えるものでなければなりません。
3. 一貫したブランドメッセージのフレームワークのための ClickUp ブランドアイデンティティテンプレート
デザイナーがロゴを更新し、コピーライターがソーシャルメディアで異なるトーンを使用し、営業資料ではホームページとは異なる方法で製品が説明されている。このような状況は、ブランドメッセージやアイデンティティに関する共通の情報源がチームにない場合に発生します。
ClickUpのブランドアイデンティティテンプレートは、チームがブランドの理念を視覚的および言語的に定義し、共有するための、一元化された編集可能なスペースを提供します。
テンプレートは、ビジュアルだけでなく、ブランドの声を定義し、強力なブランドストーリーを作成し、ブランドメッセージのフレームワークを概説するのに役立ちます。
✨ 最適なユーザー：ブランドアイデンティティを正式に確立し、機能やプラットフォーム間でメッセージを一貫して拡大したいスタートアップ企業や成長中のチーム。
💡 プロのヒント：メッセージが伝わりきらない場合、マーケティングも効果はありません。毎回、適切なことを適切な方法で伝える方法については、「強力なマーケティングコミュニケーション戦略の策定」をご覧ください。
4. ビジュアルとブランドボイス用の ClickUp ブランドガイドラインテンプレート
コンテンツの作成者によってブランドの見た目や表現が変化してはなりません。しかし、アクセス可能なガイドラインがない場合、まさにそのような事態に陥ってしまいます。特に、フリーランスのデザイナーや新人ライターの場合、一貫性の欠如がすぐに顕著になります。
ClickUpのブランドガイドラインテンプレートは、ブランドメッセージ、視覚的要素、使用ルールを共同ホワイトボードに一元化することで、この問題を解決します。このテンプレートは、複数の貢献者と仕事をするビジネスや、新しいチームメンバーを頻繁に採用するビジネスに特に役立ちます。
さらに、リアルタイムのチームコラボレーションにより、更新が簡単になり、全員が連携を保つことができます。
✨ 最適なユーザー：複数のコンテンツ作成者や代理店を管理し、デザイン、マーケティング、顧客向け資産全体のブランドの一貫性を確保するチーム。
🤝 役立つヒント：リアルタイムのコミュニケーションを優先する場合、ClickUp はチームに最適なワークスペースです。ClickUp が即時の対応とフィードバックをどのようにサポートしているかを、クイックガイドでご紹介いたします。
📖 こちらもご覧ください：刺激的なブランド構築に役立つブランドガイドラインの例
5. ClickUp コミュニケーションプランテンプレート
製品のアップデートをリリースする予定ですが、マーケティングがメッセージの最終決定を行う前に、エンジニアリング部門がニュースを漏らしてしまいました。営業部門は、カスタマーサポートが説明を受けていないことを顧客から知りました。このような現象は、コミュニケーションプランがサイロ化されている場合に発生します。
ClickUpのコミュニケーションプランテンプレートは、まさにこのようなシナリオのために作成されています。このテンプレートを使用すると、チームは、共有の目標、タイムライン、責任に関する社内外のメッセージングを調整することができます。散在する電子メールや直前の連絡に代わって、最初から全員の足並みを揃える、構造化されたコミュニケーションフローを実現できます。
✨ 最適な用途：部門やステークホルダーグループ間の連携が必要な、新製品の発売、イニシアチブ、変更に関するコミュニケーションを管理する部門横断的なチーム。
📮 ClickUp Insight：当社の調査によると、27% のプロフェッショナルが、フォローアップの欠如によるミーティングに苦労しており、その結果、実行すべきアイテムの紛失、未解決の業務、生産性の低下につながっています。
追跡方法が不十分だと、問題はさらに悪化します。当社のチームコミュニケーションアンケートによると、回答者の 40% 近くが、アクションアイテムを手作業で追跡しています。この方法は、時間がかかり、エラーも発生しやすいアプローチです。さらに 38% は、一貫性のないシステムを使用しており、コミュニケーションのミスや期限の遅れが発生する可能性が高くなっています。
ClickUp は、この問題を組み込みの明確さで解決します。ミーティングでの決定事項を、すべての仕事が一元管理されているプラットフォーム内で、即座に実行可能なタスクに変換します。
💡 プロのヒント：チャネル間でブランドメッセージの一貫性を保つのに苦労していますか？AI を使用してブランディング戦略を作成する方法をご覧ください。
6. ClickUp インスタントメッセージテンプレート
顧客成功チームは Slack でクエリに回答し、営業チームは LinkedIn で見込み客に連絡を取り、社内の質問は 5 つのツールに散らばっています。メッセージが見落とされたり、回答に一貫性がなかったり、実際に何が話されたのか誰もわからないという状況になっています。そこで、ClickUp のインスタントメッセージテンプレートが役立ちます。
迅速な日常的なコミュニケーションに依存するチーム向けに設計されたこのテンプレートは、インスタントメッセージングに構造をもたらします。会話のスレッドを一元化し、一貫したブランドボイスを維持し、重要なメッセージがスクロールで失われることなく確実に追跡されるようにします。トーンや正確さを損なうことなくサポートや営業を拡大したい企業にとって、これは実用的な解決策です。
✨ 最適な用途：メッセージの一貫性、迅速な返信、社内の可視性が重要な、複数のツールで大量のコミュニケーションを管理するチーム。
💡 プロのヒント：自社を差別化する魅力的な製品ストーリーをうまく表現できない場合は、ClickUp Brai nを使用すると、競合優位性を強調し、オーディエンスの言語で語り、ローンチを印象的なものにする、一貫性のあるブランドメッセージを作成できます。
ClickUp Brain に次のようなプロンプトを入力してみてください。
7. ClickUp マーケティングキャンペーン管理テンプレート
たとえば、電子メール、ソーシャル、イベント用の 3 つのキャンペーンを同時に開始するとします。それぞれには、異なる所有者、資産、期限、メトリクスが関係しています。これらすべてを管理するシステムがない場合、タスクが見落とされたり、メッセージの整合性が失われたり、レポート作成が推測作業になったりして、業務に支障が生じます。
ClickUpのマーケティングキャンペーン管理テンプレートは、まさにこの課題のために設計されています。プランニング、実行、追跡を一元化して、キャンペーン運営に構造をもたらします。
基本的なプロジェクトボードとは異なり、このテンプレートでは、複雑なマルチチャネルのマーケティング活動でも、マーケティング戦略、タスク、パフォーマンスの洞察を 1 か所にまとめて調整できます。つまり、タイムラインを簡単にマップし、責任を割り当て、結果を測定することができるのです。
✨ 最適なユーザー：複数のキャンペーンを同時に進行し、戦略全体の構造、可視性、整合性を必要とするマーケティングチーム。
💡 プロのヒント：コンテンツ全体のブランドの一貫性に苦労していますか？ブランドのためのスタイルガイドの作成方法では、ビジュアルとメッセージのトーンを常に統一する方法をご紹介します。
8. ClickUp コミュニケーションマトリックスレポートテンプレート
コミュニケーションの問題は、必ずしも目に見えるものばかりではありません。ステークホルダーが重要な最新情報を見逃したり、2 つのチームが知らずに同じ仕事を重複したり、重要なメッセージが宛先に届かなかったりといった事態もよくあります。こうしたギャップは、必ずしも悪意によるものとは限りません。コミュニケーションのフローが不明確であることが原因である場合もあります。
ClickUpのコミュニケーションマトリックスレポートテンプレートは、実行に影響が出る前に、チームがこうした盲点を明らかにするのに役立ちます。
誰が誰と、どのくらいの頻度でコミュニケーションを取っているか、またギャップがどこにあるかを視覚的に把握できます。これは、部門間の連携が必要なチームや、ハイブリッド環境や分散環境で業務を行う組織にとって特に有用です。非公式な最新情報は、それを最も必要とする個人に届きにくい傾向があります。
✨ 最適なユーザー：ボトルネックの発生を防ぐため、コミュニケーションのフローを俯瞰的に把握する必要がある部門長やプロジェクトマネージャー。
📖 こちらもご覧ください：バーチャルチームでの信頼とコミュニケーションを促進する方法
そして、これは単なる理論ではありません。Foundry Commercialのデアンナ・コノリーが指摘するように：
ClickUp を使用すると、プロジェクトを迅速に相互に受け渡し、プロジェクトのステータスを簡単に確認でき、上司は私たちの作業負荷をいつでも確認できるため、私たちの作業を中断させる必要がありません。ClickUp を使用することで、少なくとも 1 週間に 1 日分の作業時間を確実に節約できています。電子メールの番号も大幅に減少しました。
9. ClickUp アクションプランテンプレート
何週間にもわたる調整を経て、メッセージ戦略が最終決定したにもかかわらず、チームは「次は何をすべきか」と迷っている。戦略と実行の間にこのようなギャップが生じることは、特に新しいキャンペーン、ブランドのリブランディング、メッセージの更新を展開する場合によくあります。
ClickUpのアクションプランテンプレートは、その明確さをアクションに変えるお手伝いをします。
このテンプレートは、イニシアチブを段階的に推進するために設計されており、目標をタスクに分割し、所有者を割り当て、タイムラインを設定することで、勢いを失うことなく効果的なブランドメッセージのフレームワークを実装することができます。
✨ 最適なユーザー：部門やチャネルを越えて、ハイレベルなメッセージ戦略を具体的かつ追跡可能なアクションに変換するチーム。
💡 プロのヒント：製品はそれ自体で売れると思いますか？もう一度考えてみてください。効果的なマーケティングプランを策定することで、戦略を段階的に着実な成長へとつなげることができます。
10. ClickUp GTM テンプレート
新製品の発売が迫っており、プレッシャーが高まっています。マーケティング部門はメッセージ、営業部門は支援資料、経営陣はプランを必要としています。ClickUp GTM テンプレートは、部門間のチームがターゲット顧客について足並みを揃え、ポジショニングを策定し、タイムラインを作成し、発売に関するすべての要素が確実に同期されるように支援します。
タスクテンプレートやブリーフとは異なり、このテンプレートは戦略的な決定と実行の明確さを結びつけるため、ストーリーをコントロールすることができます。
✨ 最適なユーザー：メッセージの一貫性を保ちながら、構造化された市場投入プランを構築する製品、成長、マーケティングのリーダー。
📖 こちらもご覧ください：ブランドキットの例：独自のブランドキット作成のインスピレーション源
11. ClickUp 内部コミュニケーションテンプレート
社内の最新情報が全員に届かない場合、チーム間の連携が乱れます。ClickUp の社内コミュニケーションテンプレートは、そのような事態を防ぐのに役立ちます。このテンプレートを使用すると、すべての社内メッセージを、透明性と部門間の連携をサポートする、アクセスしやすい一元化されたスペースに集約できます。
このメッセージ戦略テンプレートは、最新情報を整理し、社内でブランドメッセージを強化するのに最適です。
✨ 最適な用途：従業員に最新情報を提供するために、部門間の内部メッセージや最新情報を管理する業務、人事、チームリーダー。
👀 おもしろい事実：脳は統計よりもストーリーを好みます。説得力のあるブランドメッセージを聞くと、オキシトシン（信頼ホルモン）が分泌されます。そのため、「機能」は売れないが、「感情」は売れるのです。
12. ClickUp インシデントコミュニケーションプランテンプレート
火曜日の午後 3 時、あなたのウェブサイトがダウンしました。マーケティング部門は Twitter でそのことを知ります。カスタマーサポートは問い合わせで溢れかえります。経営陣は事態を把握していません。インシデントが発生した場合、コミュニケーションの不足は事態をさらに悪化させます。ClickUp のインシデントコミュニケーションプランテンプレートは、そのような悪循環を防ぐのに役立ちます。
このテンプレートは、迅速に対応し、明確にコミュニケーションを行うための既製のフレームワークをチームに提供します。役割を定義し、コミュニケーションプロトコルを設定して、社内の関係者と既存の顧客の両方に、タイムリーで正確な最新情報を確実に提供することができます。
このテンプレートは、技術的な問題、サービス停止、または評判のリスクを管理するチームに特に役立ちます。
✨ 最適なユーザー：プレッシャーの下で構造化された信頼性の高いメッセージングを必要とする、インシデント対応を管理する運用、IT、コミュニケーションチーム。
📖 こちらもご覧ください: デザイン思考に最適なツール
メッセージは伝わった、あとは ClickUp で実行しよう
率直に言って、メッセージを正しく伝えることは難しいものです。全員がメッセージを統一して伝えることは、難しいことではありませんか？
製品の発売、あるいはデザイン、販売、サポートの連携の統一など、メッセージ戦略は、ブランドを成功に導くか、失敗に終わらせるかの分かれ目となります。
そのため、構造化されたシステムが重要になります。ClickUp テンプレートは、コアメッセージ、価値提案、キャンペーンをすべてのチーム間で整合させるための、生きたフレームワークです。
つまり、やり取りの回数が減り、メッセージの紛失も減少します。ClickUp に無料で登録して、実際に印象に残るブランドストーリーの作成に、より多くの時間を割いてください。