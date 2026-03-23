ExcelとClickUp用の無料日次在庫テンプレート15選

全米小売業協会（NRF）の調査によると、在庫の減少により米国の小売業者は年間1,120億ドル以上の損失を被っていると推定されています。その損失の約27％は、内部のプロセスや管理上の不備、つまり記録管理の不備に起因しており、より優れた在庫管理システムを導入すれば防ぐことができるものです。

この記事では、適切な日次在庫管理用Excelテンプレートの選び方を解説するとともに、多くのチームが最終的にスプレッドシートだけでは不十分になる理由についても説明します。また、Excelと同様の構造を持ちながら、自動化機能とリアルタイムの共同作業機能を備えた、ClickUpの代替在庫管理テンプレートについても紹介します。

在庫管理テンプレートの比較一覧

Excelの日次在庫テンプレートを選ぶ際のポイント

Excelの日次在庫テンプレートは、入庫、出庫、残高といった在庫の変動を日単位で記録するために設計された、あらかじめ作成済みのスプレッドシートです。専用のソフトウェアに投資することなく在庫の可視性が必要である倉庫管理者、小売店の所有者、および運営チームにとって、一般的な出発点となっています。

直面する主な問題は、一般的なスプレッドシートの多くには、データ入力エラーを防止したり、複数の商品カテゴリを追跡したり、SKU数の増加に合わせて拡張したりするための構造が備わっていないことです。

適切な列や式がなければ、データの不整合や手計算のエラーが生じ、在庫の不一致に対する明確な監査証跡も残せなくなります。その結果、在庫数の不正確さにつながり、人気アイテムの品切れや、過剰在庫による無駄なコスト発生を招く恐れがあります。

体系的に整理された在庫追跡スプレッドシートがあれば、このような混乱を防ぐことができます。

優れたテンプレートには、以下の要素が含まれているべきです：

仕事管理とは、最新情報の確認に追われたり、ツールを切り替えたり、すべてのタスクを手作業で調整したりすることではありません。AIを活用すれば、チームはタスクを自動化し、頻繁なフォローアップなしに仕事を円滑に進めることができます。このビデオをご覧いただき、日々の仕事タスクにAIをどのように活用できるかをご確認ください。

Excelで在庫管理を行うための無料テンプレート8選

Excelで在庫を素早く追跡したい場合、オンラインにはダウンロード可能な在庫管理テンプレートが数多くあります。アイテムごとのシンプルな在庫記録用から、再発注アラート、仕入先情報、在庫評価の式が追加されたものまで様々です。ただし、洗練されたスプレッドシートであっても、依然として手動での更新に依存関係があるため、取り扱い商品、チーム、場所が増えるにつれて、管理が難しくなるという課題があります。

ここでは、よく使われるExcel在庫管理テンプレートのいくつかとその最適な用途について詳しくご紹介します：

1. SmartsheetによるExcel在庫管理テンプレート

viaSmartsheet

SmartsheetのExcel在庫管理テンプレートは、大量の部品や製品を詳細に管理する必要がある方にとって、強力な選択肢です。在庫レベル、再発注ポイント、サプライヤー情報をすべて一箇所で追跡できる、体系的な環境を提供します。

このテンプレートがおすすめな理由

単価や総在庫価値用の列が組み込まれているため、在庫価値を追跡できます

指定された再発注レベル列を使用して、補充が必要なタイミングを把握し、在庫切れを防ぎましょう

SKU、商品名、保管場所ごとにアイテムを整理することで、倉庫内の移動を効率化できます

このテンプレートは機能が充実していますが、数千件ものアイテムがある場合、画面がごちゃごちゃしてしまい、操作しにくくなる可能性があります。また、静的なファイルであるため、販売や出荷が行われるたびに、数量を手動で更新する必要があります。

🚀 こんな方に最適： 在庫価値の詳細な把握が必要な中小企業。

2. WPSによる日次入出庫レポート作成

viaWPS

在庫の回転が速いビジネスには、WPSの「日次入出庫レポート」が最適です。このテンプレートは、商品の毎日の動きに特化しており、24時間以内に施設に入荷した商品と出荷した商品を正確に記録することができます。

このテンプレートがおすすめな理由

「入庫」と「出庫」のトランザクションを明確に区別したレイアウトにより、日々の照合作業を簡素化します

各アイテムの残高を常に更新することで、期末在庫を一目で確認できます

モバイルでもデスクトップでも読みやすい、すっきりとした高コントラストなフォーマットでデータを表示できます。

主な制限点は、その適用範囲が限定的であることです。長期的な在庫予測や過去の分析ではなく、日々の追跡を目的として設計されています。また、バーコードスキャンや在庫不足時の自動通知といった高度な機能も備えていません。

🚀 こんな方に最適： 頻繁な日々の在庫変動を追跡する必要がある小売業者や倉庫管理者。

3. Microsoftの「Blue Inventory List」

viaMicrosoft

「Blue Inventory List」は、汎用的な在庫追跡のために設計された、プロフェッショナルで視覚的にも魅力的なExcelテンプレートです。すっきりとした青と白の色を採用し、あらかじめフォーマットされたテーブルを採用しており、一からシートを作成することなく、素早く在庫を整理することができます。

このテンプレートがおすすめな理由

ステークホルダーや経営陣へのプレゼンテーションにもすぐ使える、洗練されたプロフェッショナルなデザインをお楽しみください

「ステータス」列を使用すると、どのアイテムが在庫ありか、またはバックオーダー中かを一目で確認できます

あらかじめ設定されたExcelのテーブルフォーマットにより、在庫の並べ替えやフィルタリングが簡単に行えます

見た目は素晴らしいですが、これは基本的なリストに過ぎません。減価償却やリードタイムを計算するための複雑な式は含まれておらず、ほとんどのExcelベースのツールと同様に、異なるプラットフォーム間でデータをリアルタイムに同期する機能もありません。

🚀 こんな方に最適： 基本的な商品リストを、シンプルかつ見栄え良く整理したいユーザー。

4. Microsoft製 設備在庫リスト

viaMicrosoft

小売在庫ではなく有形資産向けに特別に設計されたMicrosoftの「設備在庫リスト」は、会社の資産追跡に最適です。ノートパソコンから重機まで、このテンプレートを使用すれば、シリアル番号、購入日、現在の条件を記録しておくことができます。

このテンプレートがおすすめな理由

購入価格やモデル情報専用のフィールドを使用して、資産のライフサイクルを追跡できます。

特定のアイテムの場所を監視することで、どの部署にどの工具があるかを常に把握できます

メンテナンスや修理に関するメモを記載することで、機器を良好な稼働状態に保つことができます

このテンプレートは、在庫レベルが刻一刻と変化する「消耗品」や小売商品には最適化されていません。これは、能動的な販売追跡システムというよりは、記録管理ツールです。

🚀 こんな方に最適： 会社のハードウェアや資産を追跡するIT管理者や事務担当者。

5. Microsoft製：ハイライト機能付き在庫リスト

viaMicrosoft

在庫の少なくなっている箇所を一目で把握するのが難しい場合、「ハイライト機能付き在庫リスト」が大きな助けとなります。このリストは条件付き書式設定を使用し、在庫が一定レベルを下回ると自動的に行をハイライト表示するため、再発注のタイミングを視覚的に「警告」してくれます。

このテンプレートがおすすめな理由

色分けされた行のハイライト表示により、緊急の補充ニーズを即座に把握できます

現在の在庫レベルと再発注数量を併せて追跡することで、購買プロセスを効率化できます

組み込みの式を使って、在庫の価値を自動的に計算します

このシートはExcelの条件付きフォーマットに依存しているため、カスタムルールを過剰に追加したり、数千行ものデータを追加したりすると、動作が遅くなったり不具合が発生したりする可能性があります。また、ハイライト表示が機能しなくなった場合のトラブルシューティングには、Excelに関する十分な知識が必要です。

🚀 こんな方に最適： スプレッドシートが問題を「警告」してくれることを望む、視覚的な学習スタイルの方。

6. Template.netの空白在庫テンプレート

Template.netの「空白在庫テンプレート」は、セルのフォーマット設定に手間をかけずに独自のシステムを構築したい方に向けた、必要最低限の要素のみを備えたスタート地点です。このテンプレートには「アイテム」「説明」「数量」といった必須の列が用意されており、それ以外の部分はユーザー自身で自由に設定できます。

このテンプレートがおすすめな理由

不要な機能で煩雑になっていない、真っ新な状態から始めましょう

PDF、Word、Google ドキュメントなど、さまざまなフォーマットでファイルをダウンロードできます。

テンプレートを印刷して、手作業による倉庫監査用の実地棚卸シートを作成できます。

このテンプレートには自動化機能がほとんど含まれていません。合計や再発注ポイントを計算する式がないため、データ分析に関してはユーザー自身で手間のかかる作業を行う必要があります。

🚀 こんな方に最適： 手作業での棚卸し用に、シンプルな紙またはデジタル形式のフォームを必要とするミニマリストの方。

7. Template.netの在庫リストテンプレート

より体系的な管理をお求めなら、Template.netの「在庫リストテンプレート」がおすすめです。このテンプレートは、フィールドが充実し、プロフェッショナルなレイアウトを採用しています。小規模ビジネス向けに設計された汎用性の高いドキュメントであり、デジタルでの管理ツールとしても、印刷したレポートとしても同様に活用できます。

このテンプレートがおすすめな理由

ビジネス利用にすぐ使えるプロ仕様のヘッダーとレイアウトで、時間を節約しましょう

Apple PagesやGoogle スプレッドシートなど、さまざまなアプリで簡単にドキュメントをカスタマイズできます。

単価や在庫場所を明確に記録し、管理を効率化しましょう

これはドキュメント形式のテンプレートであるため、専用のデータベースや在庫管理ソフトウェアのような高度なデータ処理機能は備えていません。

🚀 こんな方に最適： プロフェッショナルな見た目の在庫管理書類が必要な小規模ビジネス所有者の方。

8. Vertex42による棚卸シート付き在庫管理テンプレート

viaVertex42

Vertex42の在庫管理テンプレートは、単純なリストと複雑なソフトウェアの中間を埋める、高機能なツールです。「在庫更新」シートでは入出庫を記録でき、その内容が自動的にメインの在庫レベルに反映されます。

このテンプレートがおすすめな理由

1つのワークブック内で、複数の場所や保管場所の在庫レベルを管理できます

個別の「入庫」および「出庫」トランザクションを記録することで、「現在の在庫」の集計を自動化できます。

「データ」タブからアイテムリストやカテゴリをカスタムし、データエントリーをより簡単に行えます

スプレッドシートとしては強力な機能ですが、多数のタブや相互に関連した式があるため、初心者には扱いにくく感じられるかもしれません。もし誤って式を削除してしまうと、追跡システム全体が機能しなくなる可能性があります。

🚀 こんな方に最適： Excel内で「ソフトウェアを最小限に抑えた」操作環境を求める上級ユーザー。

これらの無料テンプレートは最初のステップとしては有用ですが、すべてに共通する弱点があります。それは、完全に手作業による更新に依存しているという点です。在庫が増加するにつれて、スプレッドシートの管理自体が大きな負担になることにすぐに気づくでしょう。これが、Excelでは対応しきれない段階に差し掛かっている最初の兆候です。

📮ClickUpインサイト： 平均的なビジネスパーソンは、仕事に関連する情報を探すのに1日30分以上を費やしています。IDCの調査によると、アナリティクスチームの時間の80％がデータの探索と準備に浪費されており、これは電子メールやSlackのスレッド、散在するファイルをくまなく探すために、年間120時間以上が失われていることを意味します。 ワークスペースに組み込まれたインテリジェントなAIアシスタントなら、その状況を一変させることができます。ClickUp Brainの登場です。適切なドキュメント、会話、タスクの詳細を瞬時に表示することで、即座に洞察と回答を提供します。これにより、検索に時間を費やすことなく、すぐに作業に取り掛かることができます。 💫 実際の結果：QubicaAMFのようなチームは、ClickUpを活用して旧来のナレッジマネジメントプロセスを廃止し、週に5時間以上（1人あたり年間250時間以上）の時間を節約しました。四半期ごとに1週間分の生産性が向上すれば、チームがどれだけの成果を生み出せるか想像してみてください！

在庫管理にExcelを使用する際の制限事項

Excelは使い慣れたツールですが、在庫管理が複雑になるとその使いやすさは失われてしまいます。たった1つのエラーを探すのに何時間も費やしたり、どのバージョンのスプレッドシートが最新なのかを把握するのに苦労したりするようになります。こうした時間の無駄や高まるフラストレーションは、そのツールがもはや役に立っていないという兆候です。

多くのチームが直面する課題は以下の通りです：

こうした制限があるからこそ、チームはより優れた在庫管理システムを求めるようになるのです。それは、スプレッドシートと同じくらい直感的に操作できる一方で、Excelにはないコラボレーション機能、自動化機能、そして信頼性を兼ね備えたシステムです。

📮ClickUpインサイト： ナレッジワーカーの92%が、チャット、電子メール、スプレッドシートなどに散在する重要な意思決定情報を失うリスクにさらされています。意思決定を記録・追跡するための統合システムがなければ、重要なビジネスインサイトはデジタルノイズの中に埋もれてしまいます。 ClickUpのタスク管理機能を使えば、こうした心配は一切不要です。チャット、タスクのコメント、ドキュメント、電子メールからワンクリックでタスクを作成できます！

📮ClickUpインサイト： ナレッジワーカーの92%が、チャット、電子メール、スプレッドシートなどに散在する重要な意思決定情報を失うリスクにさらされています。意思決定を記録・追跡するための統合システムがなければ、重要なビジネスインサイトはデジタルノイズの中に埋もれてしまいます。 ClickUpのタスク管理機能を使えば、こうした心配は一切不要です。チャット、タスクのコメント、ドキュメント、電子メールからワンクリックでタスクを作成できます！

在庫管理に役立つ9つのテンプレート

式が機能しなくなったり、ファイルが古くなったりする問題にうんざりしているなら、面倒な作業を代行してくれるシステムを導入する時が来ています。固定された在庫管理スプレッドシートの制限に悩まされる代わりに、使い慣れたグリッド形式のレイアウトと強力な組み込み機能を備えたコラボレーションプラットフォームを活用しましょう。

ClickUpの在庫管理テンプレートは、Excelの使用で生じる煩わしさを解消するために設計されています。手作業の負担を軽減し、体系的かつ拡張性のある自動化された方法で日々の在庫管理を行うことができます。AIアシスタント「ClickUp Brain」などの機能を使えば、質問するだけでレポートの作成や発注書の作成も可能です。

1. ClickUpの在庫管理テンプレート

ClickUpの「在庫管理テンプレート」は、在庫管理のためのオールインワン・指令センターです。複数の場所にまたがる中規模から大規模な在庫を管理するチーム向けに設計されており、データの分断や手作業による追跡にうんざりしている方々に最適です。

単なる在庫数の集計にとどまらず、仕入先情報、再発注ポイント、総在庫価値なども含めており、財務状況の全体像を把握できます。

おすすめポイント：

🚀 こんなチームに最適： 複数の場所で中規模から大規模な在庫を管理しているチーム

2. ClickUpの在庫管理テンプレート

小規模なチームや単一拠点のビジネスで、基本的なExcelシートから一歩進みたいと考えているなら、これが最適なスタート地点です。ClickUpの在庫管理テンプレートは、アイテム名、在庫数、場所、ステータスといった在庫管理の核心となる要素に焦点を当てています。シンプルで、すぐに使い始められるように設計されています。

おすすめポイント：

ClickUpのテーブルビューでは、行と列を備えた見やすいスプレッドシートのようなインターフェースで、データの入力や編集が可能です。

在庫状況を「在庫あり」「在庫少」「在庫切れ」などのステータスでフィルタリングすることで、すぐに注意が必要な項目を確認できます。

複雑な設定やチームへの長時間のトレーニングを必要としないシンプルなセットアップで、数分で使い始めることができます。

🚀 こんな方に最適： スプレッドシートからステップアップしたい小規模チームや単一場所のビジネス

3. ClickUpによるシンプルなビジネス用在庫台帳テンプレート

従来の在庫日次台帳のフォーマットは好きだけど、手計算や共同作業ができない点が不満だという方に、このテンプレートは最適です。

ClickUpの「シンプルなビジネス用在庫台帳テンプレート」は、期首残高、入庫、出庫、期末残高といった日々の在庫変動を記録するための定番レイアウトを採用しています。Excelの在庫管理テンプレートの使い慣れた操作感と、クラウドベースのプラットフォームの強力な機能を兼ね備えています。

おすすめポイント：

日次在庫管理用のExcelシートで作成するのと同じ列が用意されているため、スムーズに移行できます

ClickUpの「式」機能（計算を自動で行うカスタムフィールドの一種）による自動残高計算で、時間を節約し、エラーをなくしましょう。

テンプレートを簡単に複製して、在庫の毎日または毎週の状況を記録し、履歴を管理できます。

🚀 こんなチームに最適： 従来の毎日の在庫台帳フォーマットを好むチーム

4. ClickUpのオフィス在庫テンプレート

このテンプレートは、消耗品ではなく、家具、コンピュータ、事務機器などの固定資産を追跡するために設計されています。

ClickUpの「オフィス在庫管理テンプレート」は、会社の資産がどこにあるか、誰が使用しているか、そしてどのような条件にあるかを把握する必要があるオフィスマネージャーや施設管理チームに最適です。これにより、オフィスの移転やチームの変更時に資産が紛失するのを防ぐことができます。

おすすめポイント：

🚀 こんな方に最適： 会社の資産を追跡するオフィスマネージャーや施設管理チーム

5. ClickUpの事務用品在庫テンプレート

ペンやプリンター用紙が切れる心配はもうありません。ClickUpの「事務用品在庫テンプレート」は、消耗品の定期注文を管理する管理チーム向けに設計されています。現在保有している在庫、必要な品目、支出額を追跡できるため、予算内に収めつつ、オフィスを円滑に運営し続けることができます。

おすすめポイント：

消耗品が切れる心配はもうありません。ClickUp自動化を使えば、トナーや用紙などのアイテムの在庫数が設定したレベルを下回った際に、在庫不足のアラートを受け取ることができます。

ClickUpのカスタムフィールドを使用すれば、サプライヤー情報やコストを簡単に追跡でき、適切なベンダーから適正な価格で再発注することが容易になります。

毎月の使用パターンを監視して将来の供給ニーズを正確に予測することで、直前の慌ただしさを回避できます。

🚀 こんな方に最適： オフィス用品の定期注文を管理する管理チーム

6. ClickUpの在庫レポートテンプレート

手作業で在庫レポートを作成するのは、時間がかかり、エラーが発生しやすいタスクです。ClickUpの在庫レポートテンプレートは、在庫データを集計して全体像を把握できるビューにまとめることで、このプロセスを自動化します。スプレッドシートに何時間も費やすことなく、主要なメトリクスをステークホルダーに提示する必要があるオペレーション責任者や財務チームに最適です。

おすすめポイント：

🚀 こんなチームに最適： 在庫要約を作成する業務チームや財務チーム

7. ClickUpの「注文書と在庫管理テンプレート」

ClickUpの「発注書と在庫テンプレート」は、発注書を在庫に直接接続することで、一元化された正確な情報源を構築します。発注書が完了としてマークされると、在庫レベルが自動的に更新され、不一致を防ぐことができます。

おすすめポイント：

🚀 こんなチームに最適： 購買と在庫管理のワークフローを接続するチーム

8. ClickUpのスプレッドシートテンプレート

チームがスプレッドシートの柔軟性を好む一方で、「どのバージョンが最新か？」という混乱にうんざりしているなら、ClickUpの「スプレッドシートテンプレート」が最適です。これはClickUpのテーブルビュー内で汎用的なスプレッドシート機能を提供しますが、重要なのはリアルタイムの共同編集機能が追加されている点です。チーム全員が同時に同じデータを確認できます。

おすすめポイント：

🚀 こんなチームに最適： スプレッドシートの柔軟性とリアルタイムでの共同作業を両立させたいチーム

9. ClickUpのIT在庫管理テンプレート

このテンプレートは、IT資産管理に特化して設計されています。ClickUpの「IT在庫管理テンプレート」は、IT部門が組織全体のハードウェア、ソフトウェアライセンス、保証状況を追跡するのに役立ちます。これにより、コンプライアンスの遵守が確保され、予算計画の策定が容易になり、新入社員や退職者のデバイス割り当て管理もスムーズに行えます。

おすすめポイント：

ClickUpのカスタムフィールドを使用して、シリアル番号、有効期限、ライセンス更新日などの重要なITデータを管理しましょう

更新を見逃すことはありません。ClickUpの自動化機能により、保証期間やソフトウェアライセンスの有効期限が切れる前に自動リマインダーを受け取れます。

正確で監査可能な記録により、コンプライアンス要件を満たし、IT資産のレポート作成を簡素化します

🚀 こんな方に最適： ハードウェア、ライセンス、保証を管理するITチーム

日次在庫追跡のベストプラクティス

Excelの在庫管理テンプレートを使い続けるにせよ、より高性能なシステムに移行するにせよ、データの質はプロセスの質に左右されます。これらの習慣を取り入れることで、正確な記録を維持し、後々発生する不一致の調整という頭痛の種を回避することができます。✨

ClickUpのようなツールを使えば、これらの業務の導入がはるかに容易になります。ClickUpには自動化機能や監査証跡機能が組み込まれており、単なるスプレッドシートを超える価値をさらに高めてくれます。

💡 プロのヒント： ClickUpで「在庫再発注・在庫要約スーパーエージェント」を作成しましょう！ ClickUp Super Agentを設定して在庫データをスキャンし、在庫が少ないアイテムをフラグ付けし、再発注の推奨案を作成し、すぐに確認できる在庫要約をチームと共有しましょう。そうすることで、在庫追跡を手作業のスプレッドシート作業ではなく、自動化されたワークフローに変えることができます。 今すぐ、最初の「スーパーエージェント」の設定方法を学びましょう！

ClickUpで在庫管理を効率化

Excelは在庫管理プロセスを始めるのに馴染み深いツールですが、共同作業、自動化、データの整合性に関する制限により、仕事の負担が増加してしまうことがよくあります。最善のアプローチは、プロセスを標準化し、すべてをリアルタイムで追跡し、定期的にデータを監査することです。

手作業による在庫追跡は、常にボトルネックやコストのかかるエラーを引き起こします。破損したスプレッドシートの修正に費やす1時間は、実際のビジネス成長から奪われた1時間です。ClickUpの「Converged AIワークスペース」で業務を一元化しましょう。これは、プロジェクト、ドキュメント、会話、分析が一体となった単一のセキュアなプラットフォームであり、AIがインテリジェンス層として組み込まれており、業務を理解し、その推進を支援します。

ツールの乱立を防ぎ、在庫の状況に対する完全な可視性を確保できるだけでなく、毎週何時間もの手作業による仕事を削減できます。🤩

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よくある質問

基本的な日次在庫台帳には、必ず「日付」、「アイテム名/SKU」、「期首在庫」、「入庫数量」、「出庫数量」、「期末在庫」、「備考」の列を含める必要があります。

静的なExcelテンプレートは単一のオフラインファイルであるため、バージョン管理上の問題が生じますが、コラボレーションツールはクラウドベースのプラットフォームであり、リアルタイムでの複数ユーザーによる編集や自動化が可能です。

最も効果的な方法は、ドロップダウンリストなどのデータ検証機能を使用して入力を標準化し、式で計算を自動化して手計算をなくすことです。

データのエラーを頻繁に見つけたり、どのスプレッドシートのバージョンが最新版か確認するのに時間を浪費したり、在庫不足のアラートなどの自動化機能が必要になった場合は、移行を検討すべきです。