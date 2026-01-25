成長拡大を実現するマーケティングリーダー向けトップAIツール

四半期レビュー中に、あなたは奇妙なことに気づきました。キャンペーンのパフォーマンスは表面的には好調に見えました。トラフィックは増加し、コンテンツの出力は倍増し、チームは忙しく働いていました。しかし、収益のスライドが表示されたとき、どのキャンペーンが実際にパイプラインに影響を与えたのか、あるいは優先度の高いローンチがなぜ低調だったのか、誰も明確に説明できませんでした。
データは存在していたが、ダッシュボード、スプレッドシート、ツールに分散していた。
チームがコンテンツ、チャネル、実験を拡大するにつれ、マーケティングリーダーにとっての課題は連携と洞察力となります。
だからこそ、このブログ記事では、パフォーマンスと成果を接続し、リスクを早期に可視化し、チームをより賢明な意思決定へと導くマーケティングリーダー向けAIツールを探求します。📊
マーケティングリーダー向けAIツールで重視すべきポイントとは？
多くの経営チームが求めるのは、より多くのAI出力ではありません。必要なのは、次の2つの問いに対する明確な答えです：・パイプラインを牽引している要因は何か・次にリスクに晒される要素は何か
優れたAIマーケティングツールが提供する主な機能は以下の通りです：
- 統合ワークスペースとデータ一元化：キャンペーンプラン、実績データ、資産、会話を一元管理し、レポート作成のサイロ化とツールの乱立を解消します
- AIによるインサイト： 自然言語の質問でパフォーマンスデータを明確な答えに変換
- 予測分析とリスク検知：遅延、予算超過、業績不振を早期に予測し、結果が悪化する前に介入できるようにします
- 目標追跡：デジタルマーケティング目標、KPI、タスクを接続する目標追跡アプリを活用し、マーケティング戦略と実行を一致させる。これによりリーダーは日々の仕事が収益にどう貢献しているかを可視化できる。
- 自動化されたレポート作成とステータス要約：マーケティングリーダー向け更新情報、週次レポート、キャンペーン要約を自動化し、ステータス確認に費やす時間を削減します
- パーソナライゼーション：運用負荷を増やさずにテストの拡大、メッセージバリエーションの展開、チャネル最適化を実現
- リアルタイム意思決定サポート：断片化したスプレッドシートではなく、ライブダッシュボードとAI生成の推奨事項により、迅速かつ確信を持った意思決定を実現します
📮 ClickUpインサイト： アンケート回答者のうち、自動化ツールを定期的に使用し、新たな自動化の機会を積極的に探しているのはわずか10%です。
これは生産性向上の大きな未開拓の手段を浮き彫りにしています：多くのチームは依然として、効率化や廃止が可能な手作業に依存しているのです。
ClickUp AIエージェントなら、自動化未経験者でも簡単に自動ワークフローを構築可能。プラグアンドプレイ式テンプレートと自然言語ベースのコマンドで、チームの誰もがタスク自動化を実現できます！
💫 実証済み結果：QubicaAMFはClickUpの動的ダッシュボードと自動生成チャートを活用し、レポート作成時間を40%削減。数時間かかっていた手作業をリアルタイムの洞察へと変革しました。
マーケティングリーダー向けベストAIツール 一覧
マーケティングリーダー向けAIツールの比較を簡単にご紹介します：
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格
|`ClickUp
|エンドツーエンドのマーケティングプラン・実行・レポート作成対象チームサイズ： 中小規模チームから大企業まで
|統合型AIワークスペース、スーパーエージェント、BrainGPT、キャンペーン要約、ダッシュボードインサイト、自動化、ドキュメント、ホワイトボード、フォーム、ワークロード計画
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|HubSpot Marketing Hub (AI)
|インバウンドマーケティング自動化とCRM接続キャンペーンチームサイズ： 中規模チームから大規模組織まで
|AIリードスコアリング、SEO提案、Breeze AIパーソナライゼーション、CRM同期、アトリビューション、AIチャット、フォーム最適化
|無料プランカスタム価格
|Salesforce Marketing Cloud + Einstein
|大規模マルチチャネル・ジャーニーと企業向けパーソナライゼーションチームサイズ: 企業
|予測スコアリング、送信タイミング最適化、コンテンツ選択、ジャーニービルダー、マルチタッチアトリビューション、モバイルメッセージング
|月額25ドル/ユーザーから、上級プランは年額課金
|Adobe Marketo Engage
|B2Bリード管理とライフサイクル自動化チームサイズ： 中堅企業から大企業
|AIリードスコアリング、ジェネレーティブAIチャット、ウェビナー要約、自動化ワークフロー、マルチチャネル育成、CRM連携
|カスタム価格設定
|6sense
|予測的意図分析、アカウント特定、パイプライン予測チームサイズ： B2Bマーケティングおよび営業チーム
|購買意図スコアリング、AI電子メールエージェント、Signalverseデータ、アイデンティティ解決、オーケストレーションワークフロー
|無料プランカスタム料金
|Demandbase
|アカウントベースドマーケティングと営業連携チームサイズ： 企業向けGTMチーム
|ジャーニー分析、次世代オーケストレーション、AIセグメンテーション、エージェントベース自動化、IPベース広告
|カスタム価格設定
|ダイナミック・イールド
|高トラフィックウェブサイトとコマース向けリアルタイムパーソナライゼーションチームサイズ： 小売、マーケットプレイス、企業Webチーム
|AdaptMLによる推奨、A/Bテスト、多変量実験、予測スコアリング、エクスペリエンスオーケストレーション
|カスタム価格設定
|Braze
|クロスチャネルエンゲージメントとモバイルマーケティングチームサイズ： 成長、ライフサイクル、リテンションチーム
|AI意思決定、Canvaジャーニービルダー、SMS、電子メール、プッシュ通知、WhatsApp、ゼロコピートリガー、予測属性
|カスタム価格設定
|Amplitude AI
|プロダクト分析と行動主導型成長戦略チームサイズ： プロダクト、成長、マーケティング
|AI異常検知、自然言語インサイト、実験設計、セッション再生、行動セグメンテーション
|無料プラン、有料プランは月額61ドルから
|Canva Magic Studio
|キャンペーン向けAI駆動ビジュアルコンテンツ作成対象チームサイズ： マーケティング、デザイン、ソーシャルメディアチーム
|マジックメディア、マジックライト、マジックデザイン、マジック編集、マジックアニメイト、クロスチャネルリサイズ
|FreeプランPro：月額15ドル/ユーザー
ClickUpにおけるソフトウェア評価の基準
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
🔍 ご存知でしたか？ 「バイラル性」の概念はソーシャルメディア管理の登場よりずっと前から存在していました。1900年代初頭、疫学と並行して口コミ伝染モデルが研究され、後にマーケターが紹介ループやネットワーク効果の形を築いたのです。
マーケティングリーダー向けベストAIツール
パフォーマンスからパイプラインまでの可視化が必要なマーケティングリーダーに、当社が厳選したツールをご紹介します：
1. ClickUp（エンドツーエンドのマーケティング運用・プラン・実行に最適）
最初に紹介するのは、マーケティングチーム向けClickUpです。連携型ワークスペースで計画・協業・文書化・実行を統合し、業務の分散化を解消します。
世界初の統合型AIワークスペースとして、ドキュメント、チャット、ホワイトボード、自動化などにAIが直接組み込まれています。議論を要約し、プランを生成し、コンテキストを切り替えることなくビジュアルからアクションへ移行できます。
その中核となるAI融合機能の一部を見てみましょう：
ワークスペースに組み込まれたコンテキストAI
ClickUp Brainは 業務に組み込まれ 、タスク・ドキュメント・コメント・プロジェクトデータの文脈を理解します。これにより、汎用的な応答ではなく仕事状況を把握した回答を提供し、活動を要約、障害を検知し、実際の仕事データに基づいたコンテンツ生成まで行います。
以下のマーケティング用途で活用できます：
- 自動化されたキャンペーン要約：「最新のQ4キャンペーンタスクを、進捗状況、主な障害、次のステップを含めて要約してください」と尋ねると、タスク、コメント、ドキュメントからステータス情報を抽出します
- クロスチャネルのフィードバック分析：キャンペーンのフィードバックや実績スプレッドシートを貼り付け、「主要なユーザー感情の傾向と推奨される改善点を強調表示してください」というプロンプトで、手作業の分析なしに生データを実用的な知見に変換します。
- 即時コンテンツサポート：ClickUp Brainを活用し、「過去の開封率に合わせた母の日セール向け電子メール件名を5つ作成」といったプロンプトから、電子メール文案・SNSキャプション・ブログアウトラインを自動生成。
ワークフローを支える自律型アシスタント
ClickUpスーパーエージェントは、ワークスペースの変化に適応し、指示に基づいて行動するAIチームメイトです。最小限の監督でスペースの監視、クエリへの対応、タスク作成、仕事の整理が可能です。
例えば、次のような用途に活用できます：
- キャンペーンの優先順位付け: 「『ローンチ』または『期限』という単語を含むメッセージが送信されたら、タスクを作成しキャンペーン責任者にタグ付けする」といったプロンプトでTriage Agentを設定する。
- FAQ対応エージェント：チャットにアンサーエージェントを導入し、「当社のブランドボイスガイドラインは？」といった定型質問を処理します。
- パフォーマンスレポート作成：カスタムエージェントを構築し、週次メトリクスを集計して要約を投稿します。例：「電子メール、ソーシャル、有料チャネル全体の週次タッチポイントパフォーマンスを生成」。エージェントは24時間稼働するため、チームは常に最新のインサイトを確認できます。
これらのエージェントは時間の経過とともに適応し、チームの働き方にますます適合していきます。
詳細はこちら：
あらゆる仕事に対応する統合型AIデスクトップ
ClickUp BrainとClickUp Agentsの機能をClickUpの外へ拡張。専用AIデスクトップアプリ「ClickUp BrainGPT」で、検索機能・AIモデル・接続アプリ全体のコンテキストを統合。AIの拡散を 解消し、 必要な場所で仕事コンテキストを可視化します。
以下が得られます：
- ツール横断の統一検索: Figma、Google Drive、ClickUp間の切り替えを回避
- 音声からタスク作成:ClickUpのTalk-to-Textでミーティングメモやキャンペーン案を口述。BrainGPTが音声思考をタイピング不要で実行可能な仕事に変換します
- クロスアプリ分析：「最近のウェブページとリンク元から競合トレンドを要約して」と指示すれば、BrainGPTが引用元付き市場調査を提供。成長マーケティング戦略ドキュメントにリンクされて活用可能
ClickUpの主な機能
- マーケティングデータの分類とフィルタリング：ClickUpカスタムフィールドを活用し、キャンペーンタイプ、オーディエンスチャネル、予算、URL、アセットリンクなどの詳細を追跡。AIフィールドで要約生成、タスク翻訳、アクション項目の自動抽出も可能
- キャンペーンのタイムラインを可視化：ClickUpカレンダーと組み込みのClickUp AIノートテイカーを活用し、編集スケジュールや公開日をプラン。Google カレンダーと同期すれば、チーム全体が公開予定と時期を把握できます
- 概要作成とブリーフの共同編集：コンテンツ戦略、クリエイティブブリーフ、キャンペーンプラン、SEOアウトライン用に共有可能なClickUpドキュメントを作成。Brainがドキュメントに組み込まれているため、コンテンツ作成プロセスが高速化されます。
- ユーザージャーニーと戦略の可視化：ClickUpホワイトボードでファネル、カスタマージャーニー、コンテンツフレームワークをスケッチし、ClickUp Brainでアイデアをビジュアル化
- 反復仕事の自動化：ClickUpタスクが「下書き完了」とマークされた際に「レビュー」へ移動させる、フォローアップを割り当てる、クリエイティブ資産の納期を関係者に通知するといったClickUp自動化を設定します。
- リクエストを一元収集：ClickUpフォームでクリエイティブリクエスト、パートナーシップ依頼、スポンサーシップ問い合わせを収集し、適切なキャンペーンパイプラインへ自動ルーティング
ClickUpの制限事項
- 高度な機能には慣れるまで時間がかかります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
ユーザーの声をご紹介します：
…タスク管理機能内のAIは非常に有用で、要約作成、再割り当て、タスク検索を支援し、細かい作業全般の時間を節約してくれます。自動化機能も強力で、優先度割り当てなどの反復作業を大幅に削減可能。さらにAIエージェントで置き換えられ、これはいわば強化版自動化機能ですね（笑）。リストビューとボードビューの両方が使える点も気に入っています（リストのみのAsanaやボードのみのTrelloとは違い）。
チャットチャンネルはSlackのような感覚で、別のソフトウェアを購入する必要がない点が素晴らしい。さらにタスク内でドキュメントを作成できる機能は非常に便利で、ドライブに移動してGoogle Docを作成し、それをタスク内にリンクする必要がありません。ストレス軽減に役立ちます…
…タスク管理機能内のAIは非常に有用で、要約作成、再割り当て、タスク検索を支援し、細かい作業全般の時間を節約してくれます。自動化機能も強力で、優先度割り当てなどの反復作業を大幅に削減。さらにAIエージェントで置き換え可能で、これはいわば強化版自動化機能ですね（笑）。リストビューとボードビューの両方が使える点も気に入っています（リストのみのAsanaやボードのみのTrelloとは違い）。
チャットチャンネルはSlackのような感覚で、これは素晴らしい。別のソフトウェアを購入する必要がなく、さらにタスク内でドキュメントを作成できる機能は非常に便利だ。ドライブに移動し、Google Docを作成し、それをタスク内にリンクする必要がない。気が楽になる…
🚀 ClickUpの優位性：ClickUpダッシュボードで分散したマーケティングデータを意思決定に転換。AIカードにより、キャンペーン実績・コンテンツ展開速度・チームキャパシティをリアルタイムで経営層向けビュー化。
タスク、ドキュメント、コメントから手動で更新情報を抽出する代わりに、AIカードがワークスペース全体の進捗を自動要約し、リスクを指摘し、洞察を可視化します。
例えば、成長マーケターは「第3四半期の全需要創出キャンペーンのステータスを要約し、障害要因を明示せよ」というプロンプトでAIカードを追加すれば、順調な進捗、遅延要因とその理由を即座に把握できます。コンテンツ責任者は「どのブログ記事がどのくらいの期間、レビューで滞留しているか？」と質問でき、パフォーマンスマーケターは支出ペース、ローンチ準備状況、アセット依存関係を監視できます。
2. HubSpot Marketing Hub (AI) (インバウンドマーケティング自動化とCRM統合に最適)
HubSpot Marketing Hubは、リード獲得、パーソナライゼーション、パフォーマンス追跡といった日常的なマーケティングタスクをAIでサポートします。AI機能はプラットフォームに直接組み込まれているため、チームはCRMデータを活用してキャンペーンを設計できます。このセットアップにより、特にキャンペーン規模が拡大する中で、マーケターは電子メール、ランディングページ、ウェブサイトをより効率的に管理できます。
HubSpot内で既に活動しているマーケティングチームの拡大において、AIは既存ワークフローの自然な延長として機能します。プラットフォームのBreeze AIツールは、一般的なマーケティングタスクの自動化を支援します。ウェブサイト訪問者を関連コンテンツへ誘導し、訪問者の行動に基づいてフォームを適応させ、SEO改善の提案を通じてコンテンツプランをサポートします。
HubSpot Marketing Hub (AI) の主な機能
- マルチタッチアトリビューションと顧客行動分析を活用し、どのチャネルとメッセージがコンバージョンに貢献しているかを把握する
- エンゲージメント指標に基づき、ウェブサイトコンテンツ、電子メール、製品説明、CTAを調整する
- AIを活用したリードスコアリングにより、行動に基づいて見込み客をセグメント化し、適合性の高いリードを優先的に取り込みましょう。
- AIマーケティングエージェント（旧称チャットボット）を活用し、会話促進を実現。高購買意欲の訪問者をリアルタイムで選別し、リソースへ誘導。データをCRMへ直接同期します。
HubSpot Marketing Hub (AI) の制限事項
- 電子メールマーケティングキャンペーンに基づく売上や成約件数の追跡は不可能であり、これは大きなトレードオフです
- ユーザーからは、電子メール成長プランテンプレートのカスタマイズオプションが限られていることや、キャンペーン管理時のパフォーマンス問題について不満が寄せられています。
HubSpot Marketing Hub (AI) の価格
- Free
- カスタム価格設定
HubSpot Marketing Hub (AI) 評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (14,200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (6,100件以上のレビュー)
HubSpot Marketing Hub（AI）について、実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
Capterraユーザーによれば：
ユーザーインターフェースは非常に直感的で、新規チームメンバーでもすぐに使いこなせます。 CRMとマーケティング機能のシームレスな連携が特に有用です。データの一貫性を保ち、プロセスを自動化するため、異なるツール間を行き来する手間が省けて大幅な時間削減につながります。電子メールツールは使いやすく直感的。ドラッグ＆ドロップで優れたニュースレターを素早く作成・送信可能…ただし、コンタクトフォームや電子メールテンプレート/モジュールでは、ドロップダウンの数や各種同意事項のフッターにリミットがある場合があります。
ユーザーインターフェースは非常に直感的で、新規チームメンバーでもすぐに使いこなせます。 CRMとマーケティング機能のシームレスな連携が特に有用です。データの一貫性を保ち、プロセスを自動化するため、異なるツール間を行き来する手間が省けて大幅な時間短縮につながります。電子メールツールは使いやすく直感的。ドラッグ＆ドロップで優れたニュースレターを素早く作成・送信可能…ただし、コンタクトフォームや電子メールテンプレート/モジュールでは、ドロップダウンの数や各種同意事項のフッターにリミットがある場合があります。
🧠豆知識：15～16世紀、ヴェネツィアの印刷業者や商人は、最も初期のオーディエンスセグメンテーションフォームの一部を活用していました。印刷業者はニュースシートのコンテンツを調整し、タイトルページにジャンル固有のラベルを使用し、特定の読者層に訴求するメッセージを作成したのです。
3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein（複雑で大規模なマルチチャネル・ジャーニーとパーソナライゼーションに最適）
Salesforce Marketing CloudはEinstein AIを活用し、電子メール・モバイル・ウェブチャネルを横断したデータ駆動型マーケティングを支援します。このAIマーケティングツールはSalesforceのデータクラウドを基盤として動作し、チームが顧客行動を分析し、エンゲージメントを予測し、キャンペーンをリアルタイムで調整することを可能にします。
このプラットフォームは、大量の顧客インタラクションと複雑な顧客体験を管理する企業に広く採用されています。アインシュタインは、メッセージ送信のタイミング、エンゲージメント評価の方法、優先すべきオーディエンスの選定といった意思決定を自動化し、マーケティング担当者の業務負担を軽減します。
件名や電子メール下書き、オーディエンスセグメントなどAI生成コンテンツもサポート。分析面ではマルチタッチアトリビューションと顧客行動経路の可視性を確保し、最適化すべき領域の推奨事項を提供します。
Salesforce Marketing Cloud + Einstein のベスト機能
- アインシュタイン・エンゲージメント・スコアリングで開封率・クリック率・購読解除率を予測し、オーディエンスセグメントを最適化してROIを向上させましょう
- アインシュタイン送信時間最適化を活用し開封率を最大化。受信者の行動を分析し、電子メールやプッシュ通知をエンゲージメントのピーク時に配信します。
- アインシュタイン・コンテンツ選択により、履歴データに基づいて最も関連性の高いコンテンツブロックを選択し、カスタマイズされたメッセージを配信します。
- アインシュタイン・エンゲージメント・フリークエンシーを活用し、最適なコンタクト頻度を提案することで顧客の関心を維持し、疲労を防止します
Salesforce マーケティングクラウド + Einstein のリミット
- プラットフォームを最大限に活用するには（SQLクエリの使用など）、AMPScriptの理解など、関連する技術的専門知識が必要です。
- ページが再読み込みされると、インターフェースはコンテキストを失い、ユーザーはフォルダ構造が崩壊する現象を経験します
Salesforce マーケティングクラウド + Einstein の価格設定
- Salesforce Starter: 月額25ドル/ユーザー
- マーケティングクラウド グロース：組織全体で月額1,500ドル（年額請求）
- マーケティングクラウド アドバンスト：組織全体で月額3,250ドル（年額請求）
- Salesforce Personalization: 組織全体で月額8,000ドル（年額課金）
- マーケティングインテリジェンス：月額10,000ドル／ユーザー（年額課金）
- ロイヤルティ管理： 組織全体で月額20,000ドル（年額請求）
- アカウント・エンゲージメント+：組織全体で月額1,250ドル（年額請求）
- Engagement+: 全組織利用で月額2,000ドル（年額一括請求）
- Intelligence+: 組織全体で月額11,000ドル（年額請求）
- パーソナライゼーション+：組織全体で月額15,000ドル（年額請求）
Salesforce Marketing Cloud + Einstein 評価とレビュー
- G2: 4/5 (4,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (500件以上のレビュー)
Salesforce Marketing Cloud + Einsteinについて、実際のユーザーはどのように評価しているのか？
G2レビューによれば：
Salesforce Marketing Cloud Engagement（MCAE）は、堅牢かつ高度に適応可能なJourney Builderで他社を圧倒。Pardot、HubSpot、Marketoなどのプラットフォームよりもはるかに先進的な機能を提供します。このツールにより、マーケターは複雑なマルチチャネル顧客体験を視覚的に設計・自動化でき、リアルタイム意思決定とパーソナライズされた体験を組み込めます。 主要な強みは、WhatsAppやMobileConnect経由のSMS、プッシュ通知といったモバイルメッセージングチャネルへの組み込みサポートです。こうした機能は他プラットフォームではアドオンとしてのみ提供されるか、リミットがあるケースがほとんどです…企業レベルの拡張性、高度なデータ管理機能、EinsteinによるAI駆動型パーソナライゼーションと組み合わせることで、SFMCは真に包括的で先進的なマーケティングオートメーションプラットフォームとして際立っています。
Salesforce Marketing Cloud Engagement（MCAE）は、堅牢かつ高度に適応可能なJourney Builderで他社を圧倒。Pardot、HubSpot、Marketoなどのプラットフォームをはるかに凌ぐ先進機能を提供します。このツールにより、マーケターは複雑なマルチチャネル顧客体験を視覚的に設計・自動化でき、リアルタイム意思決定とパーソナライズされた体験を組み込めます。 主要な強みは、WhatsAppやMobileConnect経由のSMS、プッシュ通知といったモバイルメッセージングチャネルへの組み込みサポートです。こうした機能は他プラットフォームではアドオンとしてのみ提供されるか、機能が制限されることが一般的です…企業レベルの拡張性、高度なデータ管理機能、EinsteinによるAI駆動型パーソナライゼーションと組み合わせることで、SFMCは真に包括的で先進的なマーケティングオートメーションプラットフォームとして際立っています。
🧠豆知識：色の心理学は古代文明に深く根ざしています。エジプトでは、金、青、緑などの顔料が神性、再生、豊穣、権威といった強力な象徴的意味を帯びていました。現代のブランドカラー心理学は、色を用いて認識や行動に影響を与えるという、こうした長年の伝統を継承しているに過ぎません。
4. Adobe Marketo Engage（B2Bリード管理とマーケティング自動化に最適）
Adobe Marketo Engageは、複数のチャネルにまたがる長くて複雑な購買プロセスを管理する必要があるB2Bチームに広く利用されています。そのAI機能は、電子メール、ウェブ、広告、モバイルなど、あらゆるチャネルを通じて大規模なパーソナライゼーションを実現するよう設計されています。
日常業務においては、Marketoの実行管理向けAIがブランドに沿った電子メール作成、件名の調整、行動に基づくコンテンツのパーソナライズを支援します。自動化機能はリードスコアリング、顧客体験プロセスのステップ管理、タイミング判断を処理し、マーケティング分析機能はパイプラインへの影響やキャンペーンの可視性を提供します。
Adobe Marketo Engageの主な機能
- Adobe Dynamic ChatをGenAIと組み合わせて導入し、プロンプトベースのプレイブック、知識に基づいた応答、リアルタイムルーティングで訪問者を顧客に変換
- GenAIを活用し、録画されたインタラクティブウェビナーから章立て・要約・主要インサイトを生成。コンテンツの再利用性とアクセシビリティを向上させます。
- AIマーケティングエージェントを導入し、エンゲージメントデータに基づく継続的なリードスコアリング、ライフサイクルフェーズ、販売準備完了要約を実現
Adobe Marketo Engageのリミット
- データクリーニングのような単純なタスクでさえ、管理者レベルのサポートが必要だったり、複数のステップの奥に隠れていたりします
- 高度なネイティブ分析機能が不足しているため、深い洞察を得るには手作業が必要となる結果、仕事が増える
Adobe Marketo Engageの価格
- カスタム価格設定
Adobe Marketo Engageの評価とレビュー
- G2: 4. 1/5 (3,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (700件以上のレビュー)
実際のユーザーはAdobe Marketo Engageについてどう評価しているのか？
G2レビューからの引用：
Adobe TargetなどのAdobe製品とのシームレスな連携により、見込み顧客のターゲティング効率が飛躍的に向上。潜在顧客となり得るリードに集中できる点が画期的です。営業フォローアップのためのCRM連携機能も優れています。キャンペーン作成の柔軟性とマルチチャネル配布による広範なリーチが魅力。リード育成とセグメンテーションでは最高峰…カスタマイズには根気と時間が必要です。
Adobe TargetなどのAdobe製品とのシームレスな連携により、見込み顧客のターゲティング効率が飛躍的に向上。潜在顧客となり得るリードに集中できる点が画期的です。営業フォローアップのためのCRM連携機能も優れています。キャンペーン作成の柔軟性とマルチチャネル配布による広範なリーチが魅力。リード育成とセグメンテーションでは最高峰…カスタマイズには根気と時間が必要です。
🔍 ご存知ですか？ 認知負荷理論によれば、マーケターがコピー、クリエイティブ、チャネル、予算など同時に多くの意思決定に追われると、「安全な」選択肢にデフォルトで陥りがちです。これが、構造化、ブリーフ、フレームワーク、自動化が創造性を高める理由を説明しています。
5. 6sense（B2Bアカウント特定と予測的意図データに最適）
6senseは、B2B営業チームが購買ファネルの早い段階で購買意図を把握できるよう設計されています。その中核となるのは6AIであり、6sense Signalverse全体にわたる意図データ、企業属性データ、技術属性データ、行動シグナルを分析し、見込み客が自らを特定する前に購買フェーズを予測します。
この知見はアカウント優先順位付けに直接反映され、現代のマーケティング・営業チームが真の購入意欲を示すアカウントに集中することを支援します。
予測モデリングや購買フェーズセグメンテーションといったリーダーシップツールは、アカウントをスコアリングし購買委員会をマップします。さらにアイデンティティグラフは、匿名のウェブサイト活動をSalesforceなどのCRM内の既知アカウントと接続します。
6senseの主な機能
- AI搭載電子メールエージェント、インテリジェントワークフロー、マルチチャネルオーケストレーションを活用し、広告・電子メール・ウェブ体験を横断したアウトリーチを自動化
- レポート作成ダッシュボードを活用し、市場内アカウント、パイプラインリスク、エンゲージメントのタイミングを可視化
- 対話型電子メールを通じてAI駆動型電子メールエージェントを導入し、文脈に応じた応答を生成。取引のマルチスレッド処理によりパイプラインの速度を加速させます。
6senseの制限事項
- ユーザーからは直感的なインターフェースの欠如とバグの頻発が不満として挙げられている
- 特にSalesforceとの連携設定には時間がかかります
6senseの価格設定
- Free
- カスタム価格設定
6senseの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (1,200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (30件以上のレビュー)
6senseについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
ユーザーの声をご紹介します：
ウェブ匿名化解除とオーディエンスビルダーは真のゲームチェンジャーです。組み込みワークフローとオーケストレーションツールにより、データを容易に実行可能な形に変換できます。優れた点は、単純なアクションだけでなく、動的な変化の複雑なフローも構築できる点です。様々なスキルレベルに対応します。 要するに、必要な機能を実装したエンジンを構築すれば、残りは6senseに任せられるという信頼性が生まれます。6sense導入後、チケットシステムとCSM（カスタマーサクセスマネージャー）によるカスタマーサポートは計り知れない価値を提供し続けています。迅速な対応、新機能の説明、そして洞察を提供してくれるのです。
*ウェブ匿名化解除とオーディエンスビルダーは真のゲームチェンジャーです。組み込みワークフローとオーケストレーションツールにより、データを容易に実行可能な形に変換できます。優れた点は、単純なアクションだけでなく、動的な変化の複雑なフローも構築できる柔軟性です。様々なスキルレベルに対応します。 要するに、必要な機能を実装したエンジンを構築すれば、残りは6senseに任せられます。6sense利用中、チケットシステムとCSM（カスタマーサクセスマネージャー）によるカスタマーサポートは計り知れない価値がありました。迅速なサポート、新機能の説明、洞察の提供が特徴です。
マーケティングキャンペーンテンプレートが提供する機能：
- ClickUpのカスタムステータス（計画中、オープン、キャンセル、進行中、完了など）は、戦略のあらゆる部分を追跡するのに役立ちます
- ClickUpのカスタムフィールド（例：チャネル、OKRタイプ、四半期）を活用し、各タスクの戦略的背景を把握。これにより、チャネル別（例：電子メール、ソーシャル、有料）、重点領域別、タイムライン別（四半期）のプラン分析が容易になります。
- ClickUpのビューには、ウェルカムページ（全員をプランにオンボーディングするため）やOKRビュー（主要成果の進捗を監視するため）などがあります。
6. Demandbase（包括的なアカウントベースマーケティングと営業連携に最適）
Demandbaseは、どのアカウントにアプローチすべきか明確な判断材料を必要とするアカウントベースの市場開拓チーム向けに構築されたキャンペーン管理ツールです。そのAIはリアルタイムの購買意図データとアカウント活動を分析し、購買準備度を可視化、営業とマーケティングの連携を強化し、アウトリーチ活動を導きます。
JourneyIQは、アカウントが購買フェーズを進むにつれて広告とエンゲージメントを適応させます。さらに、Demandbase GPTはチームが自然言語で質問することでセグメント生成やキャンペーン提案を可能にします。実行面では、購買グループセットアップエージェントとフィルターエージェントがペルソナマッピングとアカウント優先順位付けを自動化します。
Demandbaseの主な機能
- 次世代オーケストレーションを活用し、広告、ウェブサイト体験、CRMワークフロー全体でアクションをトリガー
- パイプライン・インフルエンスとAI搭載ダッシュボードを活用し、顧客の購買プロセス進捗、パイプラインの回転速度、収益への影響を追跡
- Demandbase Oneを活用し、意思決定者へクッキーレスのIPベース広告を配信。AIによるバイアス最適化とクリエイティブ最適化を実現
- Agentbase接続AIエージェントを活用し、見込み客の特定からマルチチャネル施策、販売アラートまでエンドツーエンドのワークフローを実行
Demandbaseのリミット
- リードとアカウントのマッチングエンジンは直感的ではないため、高いデータ品質を確保することが困難です
- 顧客データ更新の遅延を引き起こす同期問題が頻繁に発生し、リアルタイム意思決定に影響を与えています
Demandbaseの価格設定
- カスタム価格設定
Demandbaseの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (1,900件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
Demandbaseについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
G2ユーザーの声：
Demandbase Oneのインターフェースは非常に直感的です。導入に長時間のトレーニングを必要とせず、プラットフォームの習得に多大な時間を割かなくても、ユーザーがアクセスしやすく使いやすい設計となっています。 広告機能、特にディスプレイ広告における特定アカウントのターゲティング能力も高く評価しています。このツールなしでは実現不可能な機能です…ただしDemandbase Oneのセットアップはかなり複雑で、必要な技術的統合を管理する専任チームが必要です。技術的専門知識がない場合、この複雑さは課題となり得ます。さらに、私の経験では、社内チームが不適切に処理すると統合プロセスが阻害される可能性があります。
Demandbase Oneのインターフェースは非常に直感的です。導入に長時間のトレーニングを必要とせず、プラットフォームの習得に多大な時間を割くことなく、誰でもアクセスしやすく使いやすい設計となっています。 広告機能、特にディスプレイ広告における特定アカウントのターゲティング能力も高く評価しています。このツールなしでは実現不可能な機能です…ただしDemandbase Oneのセットアップはかなり複雑で、必要な技術的統合を管理する専任チームが必要です。技術的専門知識がない場合、この複雑さは課題となる可能性があります。さらに、私の経験では、社内チームが不適切に処理すると統合プロセスが阻害されることもあります。
🔍 ご存知でしたか？ 「ブランド」という言葉は、古ノルド語の「brandr」（燃やす）に由来します。家畜の所有者が牛に識別用の記号を焼き付ける習慣があったためです。
7. Dynamic Yield（AIを活用したリアルタイムのウェブサイトパーソナライゼーションと最適化に最適）
マスターカード傘下のダイナミック・イールドは、デジタル広告接点におけるリアルタイムパーソナライゼーションを専門としています。同社のエクスペリエンスOSは、AdaptMLを含むネイティブAIを活用し、ユーザーの行動や状況に基づいて、各ユーザーに表示するコンテンツ・製品・オファーを決定します。
このプラットフォームは、特に高トラフィック環境やコマース中心の環境において、ウェブ、モバイル、アプリ、電子メール、広告全体で一貫したパーソナライゼーションを必要とするチームに広く利用されています。
内部では、AdaptMLは予測モデルと自己学習型NLPを基盤としています。これにより、商品レコメンデーション、カート放棄対策、中断した地点からの再開機能といった機能が実現されています。レコメンデーションエンジンは深層学習と強化学習を組み合わせ、大規模な商品カタログを処理し、リアルタイムで体験を調整します。
Dynamic Yieldの主な機能
- NextMLの自己学習モデルで次善のアイテムを予測・提示し、行動分析と「中断箇所から再開」ロジックによりユーザーを関連アイテムへ再誘導
- 自動最適化機能を備えたA/Bテストや多変量実験を実行し、リアルタイムのパフォーマンスデータに基づいてAIが勝者となるバリエーションを選択します。
- 予測型リードスコアリングアルゴリズムを活用した適応型ユーザープロフィール構築をリーダーシップ戦略として展開。企業属性データ、技術属性データ、リアルタイムインタラクションを統合し、企業規模での1対1ターゲティングを実現。
Dynamic Yieldのリミット
- ワークフローをカスタムし制御するには、技術的な知識が必要です。
- サードパーティツールとの接続には時間がかかります。ページごとに統合する必要があるためです。
ダイナミック・イールドの価格設定
- カスタム価格設定
Dynamic Yieldの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (150件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはDynamic Yieldについてどう評価しているのか？
ユーザーの声：
Dynamic Yieldは業界最高峰のパーソナライゼーションプラットフォームであり、複数ブランドにわたる当社のパーソナライゼーションの努力を大幅に拡大しました。その強力なセグメンテーションとターゲティングツールにより、ウェブ、モバイル、電子メールを横断したインパクトのあるデータ駆動型キャンペーンを展開し、シームレスなオムニチャネル体験を実現しています。 Dynamic Yieldは高く評価し強く推奨します。不満点はなく、克服可能な軽微な制限事項として：組み込み分析機能の制限（詳細な分析が必要な場合）－このビューを実現するため、生データを社内分析ツールへ連携する取り組みを進めています。
Dynamic Yieldは業界最高峰のパーソナライゼーションプラットフォームであり、複数ブランドにわたる当社のパーソナライゼーションの努力を大幅に拡大しました。その堅牢なセグメンテーションとターゲティングツールにより、ウェブ、モバイル、電子メールを横断したインパクトのあるデータ駆動型キャンペーンを実現し、シームレスなオムニチャネル体験を創出しています。 Dynamic Yieldは高く評価し強く推奨します。不満点はなく、克服可能な軽微な制限事項として：組み込み分析機能のリミット（詳細な分析が必要な場合）－このビューを実現するため、生データを社内分析ツールへ連携する取り組みを進めています。
🧠豆知識：1800年代、フランスの新聞『ラ・プレス』はサブスクリプション料金を引き下げ、広告で運営資金を賄うことで、史上初の大規模コンテンツ収益化モデルを導入しました。これは成長戦略、顧客獲得コスト（CAC）削減、収益源の多様化における先駆的な手法でした。
8. Braze（クロスチャネル顧客エンゲージメントとモバイルマーケティングに最適）
パーソナライズされたカスタマージャーニーを実現したいなら、Brazeが最適な選択肢です。BrazeAIはプラットフォームの中核を成し、電子メール、SMS、プッシュ通知、WhatsApp、アプリ内メッセージングを横断したリアルタイムのデータ駆動型意思決定を支援します。ファーストパーティデータと予測型・生成型人工知能を組み合わせ、ユーザー行動に基づいて適応するキャンペーンを支えます。
CanvaとCanva Contextは一時変数を用いた柔軟な顧客体験設計を可能にし、より深いパーソナライゼーションを実現します。さらにZero-copy Canvas Triggersはクラウドデータウェアハウスから直接データを起動します。
Brazeの主な機能
- セグメントビルダーを活用し、計算された属性でオーディエンスを一貫して精緻化しましょう
- BrazeAI Decisioning Studioを起動し、ユーザーごとに最適なチャネル・コンテンツ・タイミングを選択。エンゲージメントやリテンションなどのKPIを自動的に最適化します。
- Canvaトリガーを活用し、データウェアハウスからコピー不要のパーソナライゼーションを起動。購入直後のフローや動的セグメントを即時実現
- キャンペーン全体でよりスマートなセグメンテーションとカスタマイズされたメッセージングを実現するため、平均注文額や購入頻度などの属性をリアルタイムで計算します。
Brazeの制限事項
- テスト環境でキャンペーンを作成し、直接公開することはできません
- 顧客中心の分析およびレポート作成機能が不足している
Brazeの価格設定
- カスタム価格設定
Brazeの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.74/5 (160件以上のレビュー)
実際のユーザーはBrazeについてどう評価しているのか？
Capterraユーザーの声：
類似製品や他社と比較しても、Brazeは群を抜いています。Brazeはより強力な機能と能力を備え、常に改良と更新が重ねられています。強力なビジネスツールを提供するだけでなく、効果的な活用方法に関する豊富な情報を提供します。オンボーディング担当者のサポートにより迅速に習得でき、カスタマーサービスも優れています。
類似製品や他社と比較した場合、Brazeは群を抜いて優れています。Brazeはより強力な機能と能力を備えており、常に改良と更新が加えられています。強力なビジネスツールを提供するだけでなく、効果的な活用方法に関する豊富な情報を提供してくれます。オンボーディング担当者のサポートのおかげで迅速に習得でき、カスタマーサービスも非常に優れています。
🧠豆知識： 1963年に英国で爆発的に広がり、1964年に世界的なピークを迎えたビートルマニアは、急速で伝染的な文化拡散の初期例として社会学者によく研究される。これはマスメディア、ファンネットワーク、感情の伝染によって推進された。
9. Amplitude AI（製品分析とAIによるデジタル成長最適化に最適）
Amplitudeは、ユーザーが特定の行動をとる「理由」を理解したい製品・マーケティング・成長チームに活用されています。製品分析、Web分析、セッションリプレイが連携し、行動データを明確なインサイトに変換します。
AIは多層的に組み込まれ、特にアクティベーション、リテンション、コンバージョンの変化を追跡する際に、チームがパターンを発見し、問題を診断し、より迅速に反復することを支援します。
AIエージェント機能はデータを継続的に監視し、異常を検知して次のステップを提案します。「先週コンバージョンが減少した理由は？」といった自然言語クエリを直接質問でき、即座に回答を得られます。機能とウェブ実験機能はノーコードでのA/Bテストや多変量テストをサポートします。
Amplitude AIの主な機能
- 製品内で行動ベースのオンボーディングとフィードバックを実現するガイドとアンケートを活用
- AI駆動の異常検知により、急増や急減のメトリクスを24時間365日監視。根本原因分析による問題診断機能付き。
- 行動セグメントからターゲットを絞ったウェブ実験やアプリ内ガイドを構築し、セッションリプレイやヒートマップで顧客体験を最適化
Amplitude AIの制限事項
- ユーザーからは、アカウントベースの分析とユーザーベースの分析の帰属設定に苦労しているとの声が寄せられています
- Amplitudeの代替ツール で提供されているカスタマー成功機能やヘルススコアリング要素が不足している
Amplitude AIの価格設定
- スターター: Free
- さらに：月額61ドル
- 成長: カスタム価格設定
- 企業: カスタム見積もり
Amplitude AIの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (2,600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (60件以上のレビュー)
実際のユーザーはAmplitude AIについてどう評価しているのか？
G2のレビューでは次のように指摘されています：
Amplitude Analyticsの最大の魅力は、使いやすさ、スピード、柔軟性の完璧な融合です。プラットフォームの導入は非常に容易で、既存のデータスタックとシームレスに統合されるため、チーム全体での導入がスムーズに進みました…Amplitude Analyticsの課題の一つは、可視化を一度に最大1年分までしか作成できないリミットです。 複数年のトレンドや過去のパフォーマンスを一目で分析したいチームにとっては制約となる可能性があります。可視化の範囲を延長できれば、長期分析においてプラットフォームの有用性がさらに高まるでしょう。
Amplitude Analyticsの最大の魅力は、使いやすさ、スピード、柔軟性の完璧な融合です。プラットフォームの導入は非常に容易で、既存のデータスタックとシームレスに統合されるため、チーム全体での導入がスムーズに進みました…Amplitude Analyticsの課題の一つは、一度に最大1年分までの可視化しか作成できない点です。 複数年のトレンドや過去のパフォーマンスを一目で分析したいチームにとっては制約となる可能性があります。可視化の範囲を延長できれば、長期分析においてプラットフォームの有用性がさらに高まるでしょう。
以下のことが可能です：
- 17種類のカスタムステータスで、各施策の進捗状況（マーケティングコンテンツの草案レビューからキャンペーン実行のマイルストーンまで）を追跡可能
- カスタムフィールドを活用し、優先度、キャンペーンタイプ、オーディエンスセグメント、納品物リンクなど、タスクに意味のある属性を追加しましょう。
- セットアップ時間を短縮し、マーケティングwiki、組織図、チームドキュメントを含む6種類のカスタムビューで、全チームメンバーが仕事に明確な道筋を持てるようにします。
10. Canva Magic Studio（AI強化型ビジュアルコンテンツ作成・デザインに最適）
Canva Magic Studioは、AIをCanvaのデザインワークフローに直接組み込みます。このスイートはテキスト、画像、ビデオ生成を統合し、シンプルなプロンプトからソーシャル投稿、プレゼンテーション、キャンペーンビジュアルを作成できます。
Magic MediaやMagic Designといったツールは初期フェーズの作成を担当し、Magic Edit、Magic Grab、Magic Expandは高度なデザインスキルがなくても詳細な調整をサポートします。Magic Switchは異なるチャネル向けにデザインを適応させ、Magic Writeはビジュアルと連動してコピーの洗練を支援します。
Canva Magic Studioの主な機能
- Magic MediaとDream Labを活用し、プロンプトをカスタム画像・グラフィック・イラストレーションに変換
- Magic AnimateとBeat Syncでモーション効果、トランジション、ビデオハイライトを適用し、静的なコンテンツを魅力的なプレゼンテーションやソーシャルリールに変換
- Magic Switchを活用し、単一デザインを複数フォーマット（Instagram、LinkedIn、電子メール）に自動適用。レイアウトとテキストを自動調整しながら品質を維持します。
Canva Magic Studioのリミット
- 各レイヤーのブレンドオプションが不足しており、代替ツールでは利用可能です
- ユーザーからは、AI画像生成の品質が期待外れであることや、有料プランにもかかわらず追加費用が発生するとの不満が寄せられています。
Canvaの料金プラン
- Free
- Pro: ユーザーあたり月額15ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額20ドル
- 企業: カスタム価格
Canva Magic Studioの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (6,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (13,000件以上のレビュー)
Canva Magic Studioについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
あるユーザーが自身の体験を共有しました：
Canvaは非常に多機能で、ここ数年私は頻繁に利用してきました…しかしCanvaは機能を追加しすぎて複雑になりすぎました。使いやすさが著しく損なわれ、現在のサブスクリプションが切れたら更新しないことに決めました。AI機能は期待通りではなく、画像が時々本当に奇妙です。一部のAI機能には追加費用が発生しますが、有料サブスクリプションを利用しているのにこれは期待外れです。
Canvaは非常に多機能で、ここ数年私は頻繁に利用してきました…しかしCanvaは機能を追加しすぎて複雑になりすぎました。使いやすさが著しく損なわれ、現在のサブスクリプションが切れたら更新しないことに決めました。AI機能は期待通りではなく、画像が時々本当に奇妙です。一部のAI機能には追加費用がかかり、有料サブスクリプションを利用しているのにこれは期待外れです。
🔍 ご存知ですか？ 1920年代、心理学者ダニエル・スターチは広告効果測定の初期モデルの一つを開発し、広告は「見られ、読まれ、信じられ、記憶される」必要性を強調しました。彼の仕事は現代のクリエイティブ効果測定の基盤となっています。
ClickUp Knows It AI-L
AIは文章作成の高速化、テストの最適化、パーソナライゼーションの深化、結果予測の早期化を支援します。しかしマーケティングにおいては、いつ行動すべきか、何を無視すべきか、チームをどう連携させるかも理解する必要があります。多くのツール群がここで機能不全に陥ります——インサイトは一つのツールに、キャンペーンは別のツールに分散しているのです。
統合型AIワークスペースであるClickUpは、計画立案、共同作業、文書管理、実行、AIを単一システムに統合します。ClickUp Brainはキャンペーン実績を要約し、議論をアクションアイテムに変換し、文脈を損なうことなくプランを生成します。
さらに、ClickUp Super Agentsはワークフローの監視、リスクのフラグ付け、日常的な意思決定の自動化が可能です。ClickUp BrainGPTを活用すれば、業務・ドキュメント・ダッシュボード・タスク全般で、より迅速かつ深いAI支援をチームが得られます。