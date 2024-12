2024年キャンペーン管理ソフトウェア・ツールベスト10

驚異的な数字 71% のマーケティングキャンペーンが目標達成に失敗している。 10% をマーケティング努力に費やしている。

これは、マーケティングキャンペーンを管理することが、完全に目隠しされた状態で、バラバラのシステムや断片的なプロセスをやりくりしているように感じられることを考えれば、驚くべきことではない。

プロジェクトやキャンペーン全体のリアルタイム可視性が欠如しているため、遅延や非効率的なリソースの場所が増え、コミュニケーションが散漫になることでこの問題はさらに深刻化する。

キャンペーン管理ソフトウェアとツールは、ビジネスが実際に重要なことを組織化し最適化するのを飛躍的に向上させ、マーケティングキャンペーンをより成功に導くのに役立ちます。

本ガイドでは、ぜひお試しいただきたい キャンペーン管理 2024年のキャンペーン管理ツールを紹介し、その優れた機能や長所と短所を理解することで、ビジネスのニーズに合ったキャンペーン管理プラットフォームを選ぶことができます。📣 📈

キャンペーン管理ツールとは?

キャンペーン管理ツールとは、ビジネスプランのプランニング、追跡、実行、分析を、目標設定からパフォーマンス分析まで、より効率的に行うためのソフトウェアソリューションです。

オンラインキャンペーン管理ツールを使用すると、マンパワー、タイム、予算をタスク、プロセス、タイムライン、メトリクスにマッチさせながら、マーケティングサイクル全体を一元管理することができます。

キャンペーン管理ソフトウェアに求められるもの

数あるキャンペーン管理ソフトウェアの中から選ぶのは簡単ではありません。一般的には、以下のような機能をチェックしたい:

直感的なインターフェイスで日常的に使いやすい

エンドツーエンドのプロジェクト管理機能

マーケティング自動化機能

カスタマイズ可能なワークフロー

強力なコラボレーションとコミュニケーション機能

既存のマーケティングツールや人気のある新時代のマーケティングツール、レガシー・マーケティングツールとの統合機能

以下のようなニッチ機能ソーシャルメディアプロジェクト管理メールマーケティングキャンペーン管理 電子メールマーケティングキャンペーン管理、広告キャンペーン管理など。

強力なリアルタイムのメトリクスレポート作成と分析

費用対効果

モバイルアプリケーションによる外出先での仕事など

複数のマーケティングチャネルにまたがるソーシャルメディアへの投稿を管理するシンプルな方法をお探しの場合も、より複雑なキャンペーンパフォーマンスや広告キャンペーンを管理する方法をお探しの場合も、どちらの場合にも対応可能です。 データ分析 ツールを使えば、あらゆる要件に対応できる。

それでは、マーケティングキャンペーン管理ツールの聖杯を見てみよう。

2024年キャンペーン管理ソフトウェアベスト10

デジタルマーケティングキャンペーンに関しては、様々な マーケティングキャンペーン管理ソフトウェア キャンペーンプランニング、プロジェクト管理、コンテンツ作成、費用追跡、タイムライン、目標管理、ソーシャルメディアマーケティング、マーケティングオートメーションなどのプラットフォームが存在する。

1. ClickUp #### プロジェクト管理、マーケティングキャンペーン管理、チームコラボレーションに最適。

ClickUpですべての仕事とチームを一箇所に集める

ClickUpはオールインワンのプロジェクト管理ツールです。 生産性ツールクリックアップ

私の仕事、コラボレーション、コミュニケーションを一元化して管理できるツール。

では、ClickUpがマーケターにとって最高のキャンペーン管理ツールである理由は何でしょうか?

何百もの高度な機能を提供するだけでなく、完全にカスタマイズ可能なプラットフォームをプロバイダーとして提供しているため、どんなチームやビジネスでも、自分たちのニーズや好み、ユースケースに合わせてClickUpを設定することができます。 マーケティングプロジェクト管理として使用することもできます。

ソフトウェア、キャンペーン管理ツール。

この柔軟性の高さにより、営業チームやマーケティングチームは、キャンペーンのプランニング、キャンペーンカレンダーのマップ作成から、キャンペーンパフォーマンスの追跡、その他のマーケティングプロジェクトやニーズまで、日々進化するニーズに合わせてClickUpを設定することができます。

戦略プランニングにデジタルホワイトボードを活用、 ClickUp ドキュメント キャンペーン概要、SOP、カスタムフィールドとカスタムステータスを使用したリストビューでキャンペーン管理ワークフローを合理化し、カスタムダッシュボードでデータ主導の意思決定を行い、キャンペーンパフォーマンスを最大化します。

さらに、ClickUpは高度なワークフロー自動化、チームコラボレーション、目標追跡機能を提供し、リソース配分の最適化、反復タスクの自動化、キャンペーンのあらゆる部分の管理を支援します。

ClickUpが提供するもう一つのエキサイティングな機能は、AIライティングアシスタント、ClickUp AIです。⚡️ クリックアップAI は、ClickUpプラットフォームに組み込まれた画期的なツールです。キャンペーンのアイデアの作成、キャンペーン概要の作成、マーケティングキャンペーンのプランニングなど、あらゆるユースケースに対応する何百ものエキスパートが作成したツールを使って、仕事をより速く、よりスマートに、そしてあなたの創造性に火をつけることができます。

主な機能

タスク管理: 35以上のタスクから選択できます。 ClickApps をカスタマイズする をカスタムタスク管理をカスタマイズできる。 タスクの自動化、スプリントポイントの割り当て、カスタムフィールドデータの追加など、ニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

35以上のタスクから選択できます。 ClickApps をカスタマイズする をカスタムタスク管理をカスタマイズできる。 タスクの自動化、スプリントポイントの割り当て、カスタムフィールドデータの追加など、ニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 プロジェクト階層構造 :ClickUpは、チーム、プロジェクト、キャンペーンなどを整理するための斬新でユニークな方法を提供します。 プロジェクト階層構造 プロジェクト階層構造 .これには、チームや部署用のスペース、プロジェクト別のフォルダ、タスク用のリストの作成が含まれます。

:ClickUpは、チーム、プロジェクト、キャンペーンなどを整理するための斬新でユニークな方法を提供します。 プロジェクト階層構造 プロジェクト階層構造 .これには、チームや部署用のスペース、プロジェクト別のフォルダ、タスク用のリストの作成が含まれます。 ワークフロー 自動化 :キャンペーン管理の簡素化 手動プロセスの自動化 を自動化します。 ルーチンタスクを自動化します。自動化フローを作成するための50以上のアクション、トリガー、条件により、繰り返しのタスクを排除し、時間と努力を節約することができます。

:キャンペーン管理の簡素化 手動プロセスの自動化 を自動化します。 ルーチンタスクを自動化します。自動化フローを作成するための50以上のアクション、トリガー、条件により、繰り返しのタスクを排除し、時間と努力を節約することができます。 ネストサブタスクとチェックリスト :複雑なプロジェクトをタスクとサブタスクに分解して簡素化。また、特定のタスク内にチェックリストを作成し、進捗をチャート化して監視することができます;

:複雑なプロジェクトをタスクとサブタスクに分解して簡素化。また、特定のタスク内にチェックリストを作成し、進捗をチャート化して監視することができます; 追跡と分析 :ClickUpはリアルタイムの追跡と分析を誇り、ユーザーはチャート、グラフ、詳細レポートを通じて主要業績評価指標を測定し、プロジェクトリソースの管理にデータ主導のアプローチを採用することができます。

:ClickUpはリアルタイムの追跡と分析を誇り、ユーザーはチャート、グラフ、詳細レポートを通じて主要業績評価指標を測定し、プロジェクトリソースの管理にデータ主導のアプローチを採用することができます。 カスタマイズ可能なテンプレート :カスタマイズ可能な1,000以上のテンプレートにアクセスし、すべてのチームや次のようなさまざまな使用ケースに対応します。キャンペーン追跡と分析キャンペーントラッキングと分析 ,電子メールマーケティングキャンペーン,キャンペーンプランキャンペーン企画 その他マーケティングのテンプレート 統合機能 :Tableau、HubSpot、Salesforceのような人気のマーケティングツールを含む1,000以上の仕事ツールとClickUpを接続し、ClickUpを今日のマーケティングチームにとって最高のキャンペーン管理ツールの1つにします。

:カスタマイズ可能な1,000以上のテンプレートにアクセスし、すべてのチームや次のようなさまざまな使用ケースに対応します。キャンペーン追跡と分析キャンペーントラッキングと分析 ,電子メールマーケティングキャンペーン,キャンペーンプランキャンペーン企画 その他マーケティングのテンプレート モバイルアプリ: クリックアップモバイルアプリ モバイルアプリ 外出先からタスクにアクセスしたり、チームメンバーとコミュニケーションを取ったり、常に最新の情報を確認しながらキャンペーンを管理することができます。

PRO TIP クリックアップモバイルアプリ /%ref/ で、マーケティングキャンペーンのプラン、実行、管理を1つのプラットフォームで行うことができます。 クリックアップのマーケティングキャンペーンテンプレート .このリストには、マーケティングの各段階におけるタスクのサンプルが、その他の重要な要素とともに記入されています。

ClickUpのようなキャンペーン管理ソフトウェアでエンドツーエンドのワークフローを管理し、キャンペーンとプロモーションテンプレートを使用して、リクエストの受付からキャンペーンのプランニングと実行までを合理化しましょう。

リミット

新規ユーザーは、学習曲線が発生する可能性があります。

すべてのビューがモバイルアプリで利用できるわけではない

価格

Free Forever: 機能豊富な無料プラン。

機能豊富な無料プラン。 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: $12/月/ユーザー

$12/月/ユーザー 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AI:無料試用版あり。有料作業スペースに追加する場合は、メンバー1名につき月5ドル。

カスタマー評価とレビュー

G2: 5点満点中4.7点 (8,200件以上のレビュー)

5点満点中4.7点 (8,200件以上のレビュー) Capterra: 5点満点中4.7点 (3,700件以上のレビュー) ClickUp for Marketing Teamsをお試しください。 クリックアップ

2. 送信者 #### 電子メールとSMSマーケティングの自動化に最適

Senderでの電子メール自動化 (via Sender.net)

リミット

Freeプランは手厚いが、Senderのブランドを冠している。

このプラットフォームはアフィリエイトキャンペーンをサポートしていません。

価格

FreeForever: 機能豊富な無料プラン(購読者2,500人、電子メール15,000通/月

機能豊富な無料プラン(購読者2,500人、電子メール15,000通/月 スタンダード: $8/月(電子メール30,000通、購読者2,500人まで

$8/月(電子メール30,000通、購読者2,500人まで プロフェッショナル: 60,000の電子メールと2,500の購読者まで月額$ 29

60,000の電子メールと2,500の購読者まで月額$ 29 企業向け:価格についてはお問い合わせください。

カスタマー評価とレビュー

G2: 5点満点中4.4点 (44件のレビュー)

5点満点中4.4点 (44件のレビュー) *Capterra: 5 段階中 4.6 (143 件のレビュー)

3.HubSpot

マーケティングキャンペーンとアナリティクスの追跡に最適。

Hubspotのダッシュボードビュー(via Hubspot) ハブスポット は主に顧客関係管理(CRM)プラットフォームで、ビジネスがマーケティング、セールス、カスタマーサービス、オペレーションを合理化し、管理するための強力な機能を提供する。

HubSpotのマーケティングハブは、コンテンツ作成、ランディングページ、ソーシャルメディアマーケティング、SEOキャンペーン管理、電子メールキャンペーン、マーケティング自動化などのプレミアム機能とツールを完了し、ビジネスが理想的なオーディエンスを惹きつけ、利益を生む有料顧客へと転換できるようにします。

人目を引き、コンバージョン率の高い電子メールキャンペーンを大規模に作成、配信、自動化できます。WYSIWYG (What You See Is What You Get) ドラッグ&ドロップビルダーを使用してトラフィックキャンペーン用のランディングページをデザインし、コンバージョンを収益性の高いものにします。

強力なダッシュボードでキャンペーンのパフォーマンスをビューし、データドリブンなアプローチで最適化します。最後に、HubSpotのソーシャルメディアツールを使用して、ROIの高い広告キャンペーンやソーシャルメディアマーケティングキャンペーンを管理、測定、収益化しましょう。

主な機能

マーケティング自動化 :オンラインショップでの行動やブランドとのインタラクションに基づいて見込み客とカスタマーの両方をターゲットにしながら、自動でリードの育成とスコアリングを行います。

:オンラインショップでの行動やブランドとのインタラクションに基づいて見込み客とカスタマーの両方をターゲットにしながら、自動でリードの育成とスコアリングを行います。 オンラインフォームビルダー :ユーザーフレンドリーなフォームデザインツールで、すぐにコンバージョンにつながるカスタムフォームを使用して、適格なリードを生成します。

:ユーザーフレンドリーなフォームデザインツールで、すぐにコンバージョンにつながるカスタムフォームを使用して、適格なリードを生成します。 顧客関係管理(CRM) :顧客レコードを自動的に作成・更新し、アクティビティを追跡し、一部のリレーションシップにアクセスすることで、ワークフローを合理化し、長期的な関係を促進します。

:顧客レコードを自動的に作成・更新し、アクティビティを追跡し、一部のリレーションシップにアクセスすることで、ワークフローを合理化し、長期的な関係を促進します。 ランディングページ・ビルダー: デザインコンバージョンの高いランディングページのデザイン をデザインし、何気ない訪問者を利息のあるリードに変換します。さらに、アナリティクスとSEOの提案により、簡単にコンバージョンを最適化できます。

デザインコンバージョンの高いランディングページのデザイン をデザインし、何気ない訪問者を利息のあるリードに変換します。さらに、アナリティクスとSEOの提案により、簡単にコンバージョンを最適化できます。 詳細な分析: 電子メールの追跡ランディングページ 内蔵のアナリティクス、レポート、インタラクティブなダッシュボードを使用して、貴重なデータに裏打ちされた洞察を得ながら、メールやランディングページのキャンペーンパフォーマンスを追跡します。

リミット

小規模ビジネスには非常に高価であり、要件が大きくなればなるほど高価になる。

カスタマイズや高度な機能の使用には、専門家のサポートが必要な場合があります。

価格

無料: 1通の電子メール自動化、月2,000通の電子メール、その他の無料ツール

1通の電子メール自動化、月2,000通の電子メール、その他の無料ツール スターター: 1,000件まで月額20ドル

1,000件まで月額20ドル プロフェッショナル: 月額890ドル(2,000件まで

月額890ドル(2,000件まで エンタープライズ:月額$3,600(10,000件まで

カスタマー評価とレビュー

G2: 5点満点中4.4点 (9,536件以上のレビュー)

5点満点中4.4点 (9,536件以上のレビュー) Capterra: 5点満点中4.5点 (5,537件以上のレビュー)

*Check out these_

ハブスポットの代替案_

!

4.セールスフォース

顧客データの管理とプロセスの自動化に最適。

Salesforceによる電子メール概要ダッシュボード セールスフォース は、顧客関係の改善、プロセスの効率化、ビジネス努力の投資収益率(ROI)の向上を望む大企業からエンタープライズ企業向けに設計された、包括的な顧客・マーケティング・販売管理プラットフォームです。

Salesforceの高品質なAI主導のパーソナライゼーション機能は、関連性の高いキャンペーンの構築と拡大をビジネスで支援します。そのマーケティングGPTモジュールは、以下のようなジェネレーティブAIの利用を促進する。 時間の節約 顧客獲得コストの削減を謳いながら、キャンペーンのライフサイクル全体にわたって時間を節約します。統合された顧客データソースのパワーを活用し、複数のチャネルでリアルタイムのインテリジェンスを提供することで、よりスマートなキャンペーンを実施できます。

最後に、Customer 360モジュールは、ビジネスが営業、サービス、マーケティング、ITの各チームを単一のコラボレーション・プラットフォームで接続し、効率と効果を全面的に高めることを支援する。

最高の機能

カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM) :主に CRM 機能で知られるセールスフォースは、見込み客の連絡先情報の管理、顧客とのやり取りの記録、オポチュニティの特定、リードの追跡、マーケティング・キャンペーンの推進など、すべてを単一のダッシュボードから行うことができます。

:主に CRM 機能で知られるセールスフォースは、見込み客の連絡先情報の管理、顧客とのやり取りの記録、オポチュニティの特定、リードの追跡、マーケティング・キャンペーンの推進など、すべてを単一のダッシュボードから行うことができます。 マーケティング自動化 :Salesforceのマーケティング自動化モジュールにより、ビジネスはマーケティングキャンペーンを自動化および最適化できます。電子メールマーケティング、リード育成、リードスコアリング、キャンペーン管理などのスマートなツールが含まれています。

:Salesforceのマーケティング自動化モジュールにより、ビジネスはマーケティングキャンペーンを自動化および最適化できます。電子メールマーケティング、リード育成、リードスコアリング、キャンペーン管理などのスマートなツールが含まれています。 カスタマージャーニーマップ :様々なタッチポイントにおけるカスタムバイヤージャーニーを可視化し、戦略を立てることができます。顧客エンゲージメントの機会を特定し、パーソナライズされた体験を提供することで、顧客体験の向上につなげます。

:様々なタッチポイントにおけるカスタムバイヤージャーニーを可視化し、戦略を立てることができます。顧客エンゲージメントの機会を特定し、パーソナライズされた体験を提供することで、顧客体験の向上につなげます。 電子メールキャンペーン管理 :コンタクトリストやセグメントをターゲットとした電子メールキャンペーンを作成、送信できます。レスポンシブな電子メールテンプレート、スマートなパーソナライゼーション、詳細な分析機能により、コンバージョンの高い電子メールキャンペーンを簡単に設計・実行できます。

:コンタクトリストやセグメントをターゲットとした電子メールキャンペーンを作成、送信できます。レスポンシブな電子メールテンプレート、スマートなパーソナライゼーション、詳細な分析機能により、コンバージョンの高い電子メールキャンペーンを簡単に設計・実行できます。 ソーシャルメディア管理ソーシャルメディア管理 :投稿のスケジューリング、フォロワーや見込み客とのエンゲージメント、ソーシャル会話のモニタリングなど、ソーシャルメディアでのプレゼンス管理とモニタリングが可能です。

:投稿のスケジューリング、フォロワーや見込み客とのエンゲージメント、ソーシャル会話のモニタリングなど、ソーシャルメディアでのプレゼンス管理とモニタリングが可能です。 リードスコアリングとルーティング:リードの継続的な行動とエンゲージメントに基づいてリードに自動的に価値を割り当てると同時に、より価値の高いリードを組織内の最適な営業リソースに確実に誘導します。

リミット

アドオンやカスタマイズ、追加アプリやサービスを利用すると、コストはさらに上昇します。

セールスフォースは、機能が豊富で多機能な分、初期設定が難しく複雑な場合がある。

価格

Forever: 30日間無料試用版

30日間無料試用版 エッセンシャル: 月額$25/ユーザー

月額$25/ユーザー プロフェッショナル: $75/月/ユーザー

$75/月/ユーザー エンタープライズ: 150ドル/月/ユーザー

150ドル/月/ユーザー 無制限: 月額$300/ユーザー

カスタマー評価とレビュー

G2: 5点満点中 4.3 点 (14,105 件以上のレビュー)

5点満点中 4.3 点 (14,105 件以上のレビュー) Capterra: 5 段階中 4.4 (17,664 件以上のレビュー)

*Check out these_

セールスフォース CRM の代替製品_

!

5.フートスイート

ソーシャルメディア投稿のスケジュール、管理、公開に最適

Hootsuiteでボードをビューする フートスイート はソーシャルメディアキャンペーン管理ツールであり、ユーザーがソーシャルメディアのプロフィール上でコンテンツを作成、スケジュール、公開するのに役立つ。潜在顧客の取り込み、トレンドのモニタリング、コンテンツのプロモーション、広告キャンペーンの実施、ソーシャルメディア分析を利用したデータドリブンなアプローチの活用などに威力を発揮する。

Hootsuiteは、様々な次元ですぐに使えるソーシャルメディアテンプレート、ラウンドしていることを確認するためのコンテンツディスカバリーストリーム、ターゲットオーディエンスに発見されるためのAIを搭載したハッシュタグサジェストなどを通じて、コンテンツのインスピレーションをビジネスに役立てることができる。そのソーシャルメディアカレンダー機能は、コンテンツの整合性を確保するための承認ワークフローでのコラボレーションに加えて、ユーザーがソーシャルメディアコンテンツをプランニングし、戦略を立てるのに役立ちます。

より興味深い機能の1つは、マーケティング・チャネル間のコメントやダイレクト・メッセージを一元化する共有受信トレイで、ビジネス担当者が効率的かつ協力的に関与できるようにします。

Hootsuiteは、あらゆるサイズのビジネス、ソーシャルメディアマネージャー、デジタルマーケティング代理店、フリーランスのデジタルマーケティング担当者が、トレンドやパフォーマンスのメトリクスを常に把握しながら、ソーシャルメディアキャンペーンをより生産的に管理できるよう支援します。

最高の機能

ソーシャルメディアスケジューラーとカレンダー :ソーシャルメディアコンテンツカレンダーで機会を特定し、最大のエンゲージメントのために最適なタイミングで公開されるように何百もの投稿をスケジュールします。

:ソーシャルメディアコンテンツカレンダーで機会を特定し、最大のエンゲージメントのために最適なタイミングで公開されるように何百もの投稿をスケジュールします。 自動受信トレイ :すべてのソーシャルメディアとのやり取りを1つの受信トレイに集約し、カスタマーエンゲージメントをより管理しやすく、効率的にします。

:すべてのソーシャルメディアとのやり取りを1つの受信トレイに集約し、カスタマーエンゲージメントをより管理しやすく、効率的にします。 OwlyWriter AI :ソーシャルメディアキャプションや投稿アイデアを即座に生成するジェネレーティブAIにより、毎回勝てるソーシャルメディアコンテンツを作成できます。

:ソーシャルメディアキャプションや投稿アイデアを即座に生成するジェネレーティブAIにより、毎回勝てるソーシャルメディアコンテンツを作成できます。 接続性 :150以上のアプリを使用して、Facebook、LinkedIn、Instagram、Googleマイビジネス、TikTokなど、お気に入りのソーシャルネットワークでアセットやデータを共有できます。

:150以上のアプリを使用して、Facebook、LinkedIn、Instagram、Googleマイビジネス、TikTokなど、お気に入りのソーシャルネットワークでアセットやデータを共有できます。 ソーシャルメディア広告:ソーシャルメディア広告:Facebook、LinkedIn、Instagramのソーシャルメディア広告キャンペーンを、一元化されたユーザーフレンドリーなダッシュボードから設計、公開、分析できます。

リミット

Hootsuiteは、最も高価なソーシャルメディアキャンペーン管理ツールの1つです。

時々バグがあるとユーザーからレポート作成されている。

価格

無料: 30日間無料試用版

30日間無料試用版 プロフェッショナル: 1ユーザーと10ソーシャルアカウントで月額99ドル

1ユーザーと10ソーシャルアカウントで月額99ドル チーム: 3ユーザーと20ソーシャルアカウントで月額249ドル

3ユーザーと20ソーシャルアカウントで月額249ドル ビジネス: 5ユーザーと35ソーシャルアカウントで月額739ドル

5ユーザーと35ソーシャルアカウントで月額739ドル 企業:価格についてはお問い合わせください。

カスタマー評価とレビュー

G2: 5点満点中4.1点 (3,906件以上のレビュー)

5点満点中4.1点 (3,906件以上のレビュー) Capterra: 5 段階中 4.4 (3,442 件以上のレビュー)

*Check out these_

**Hootsuiteの代替案_

!

6.メールチンプ

マーケティング自動化と電子メールマーケティングに最適。

Mailchimpによるオーディエンスダッシュボードの例。 メールチンプ はオールインワンのマーケティング自動化プラットフォームで、電子メールマーケティング、オンラインストアビルダー、アポイントメントスケジューラー、ランディングページビルダーなどの機能を提供し、ビジネスが自社の製品やサービスをより良く販売できるよう支援する。

そのマーケティングCRMモジュールは強力な コンタクト管理を備えています。

顧客データとインサイトを理解し、活用して、エンゲージメントとマーケティング戦略をカスタマイズするのに役立つ機能と既製のセグメント。

Mailchimpの行動ターゲティングとパーソナライゼーション機能で、適切なタイミングで適切なメッセージを配信し、見込み客に合わせた体験を作りましょう。

Mailchimpは、あらゆる種類とサイズのビジネス、代理店、フリーランサーに、売上と顧客生涯価値(LTV)を拡大することでビジネスを成長させる、完全に最適化されたデジタルマーケティングキャンペーンを設計し、実行に移すための充実した機能を提供します。

最高の機能

電子メールマーケティングキャンペーン :デザイン済みの電子メールテンプレート、ダイナミックコンテンツパーソナライゼーション、件名ヘルパーなどの機能を使用して、コンバージョンにつながる美しい電子メールをデザインします。

:デザイン済みの電子メールテンプレート、ダイナミックコンテンツパーソナライゼーション、件名ヘルパーなどの機能を使用して、コンバージョンにつながる美しい電子メールをデザインします。 キャンペーンマネージャー :ダッシュボードで複数のプロジェクトを一括管理。キャンペーンの主要なタッチポイント、タスク、統合分析を簡単に監視できます。

:ダッシュボードで複数のプロジェクトを一括管理。キャンペーンの主要なタッチポイント、タスク、統合分析を簡単に監視できます。 予測人口統計 :予測AI(人工知能)の力を活用し、人口統計データをインテリジェントに予測してマーケティングをパーソナライズすることで、エンゲージメントの高いキャンペーンを実現します。

:予測AI(人工知能)の力を活用し、人口統計データをインテリジェントに予測してマーケティングをパーソナライズすることで、エンゲージメントの高いキャンペーンを実現します。 キャンペーンテンプレート :様々なコンテンツブロックやデザイン要素を備えた100種類以上のテンプレートを使用することで、プロフェッショナルな電子メール&ランディングページキャンペーンをすぐに開始することができます。

:様々なコンテンツブロックやデザイン要素を備えた100種類以上のテンプレートを使用することで、プロフェッショナルな電子メール&ランディングページキャンペーンをすぐに開始することができます。 A/Bテスト:件名から、名前、コンテンツ、画像、レイアウト、送信時間まで、すべてをテストし、A/Bテストや多変量テストを使用して、勝てる変数を特定し、固定します。

リミット

ユーザーインターフェイスは、初心者には操作しにくく、慣れるまで大変です。

カスタマイズオプションに制限がある。

価格

無料: 500コンタクトと1000電子メール/月

500コンタクトと1000電子メール/月 **1ヶ月無料。500コンタクト、電子メール5,000通/月で$9.28/月から。

Standard: 1ヶ月無料。500コンタクト、電子メール6,000通/月、完全自動化機能付きで13.86ドル/月から。

1ヶ月無料。500コンタクト、電子メール6,000通/月、完全自動化機能付きで13.86ドル/月から。 プレミアム: 10,000コンタクト、150,000電子メール/月、および無制限ユーザーのための277.14ドル/月から始まります。

カスタマーの評価とレビュー

G2: 5点満点中4.4点 (4,967件以上のレビュー)

5点満点中4.4点 (4,967件以上のレビュー) Capterra: 5点満点中4.5点 (16,155件のレビュー)

*Check out these_

**Mailchimpの代替案_

!

7.Snov.io

営業自動化、見込み客開拓、コールドアウトリーチに最適

Snov.ioの見込み客リスト Snov.io は、ビジネスのアウトリーチキャンペーンを効率化するための多機能なセールス自動化およびリード生成プラットフォームです。電子メールマーケティング、リードジェネレーション、電子メール検証、アウトリーチオートメーションのためのオールインワン機能を提供します。

電子メール検索機能を使用すると、ユーザーはターゲットICP(理想的な顧客プロフィール)に基づいて事前に検証されたリードを発見することができ、電子メール検証機能は、電子メールリストをクリーンアップすることにより、バウンス率を減らすのに役立ちます。

強力なセールスCRMを活用して、最大100ステージのセールスパイプラインを構築し、取引ステージ管理を設定し、取引と見込み客の文書とメモを管理し、タグを使ってリードを追跡し、共有カレンダーを使ってチームワークを向上させます。

Snov.ioは、リードの検索と検証、電子メールによるアウトリーチ、キャンペーンの自動化、営業CRMなど、アウトリーチキャンペーンを管理する優れた方法を探しているビジネスに強力な機能を提供し、マーケティングキャンペーンの効率と効果を向上させます。

ベスト機能

電子メール検索 :事前に検証されたターゲットリードを収集することで、リードの発掘と検証にかかる時間を短縮し、電子メールのバウンスバックを排除します。

:事前に検証されたターゲットリードを収集することで、リードの発掘と検証にかかる時間を短縮し、電子メールのバウンスバックを排除します。 ドリップキャンペーン :パーソナライズされたカスタム電子メールシーケンスでキャンペーンを拡大し、自動フォローアップでサポートします。

:パーソナライズされたカスタム電子メールシーケンスでキャンペーンを拡大し、自動フォローアップでサポートします。 電子メール検証 :電子メールを7段階の検証プロセスに通すことで、バウンス率を減らし、キャンペーンの成功確率を高めます。

:電子メールを7段階の検証プロセスに通すことで、バウンス率を減らし、キャンペーンの成功確率を高めます。 電子メールのウォームアップ :電子メールの送信を自動化することで、受信トレイの可用性を向上させ、メールサービスプロバイダに肯定的な送信者の評判を構築します。

:電子メールの送信を自動化することで、受信トレイの可用性を向上させ、メールサービスプロバイダに肯定的な送信者の評判を構築します。 セールスCRMリード、案件、タスク、リソースを追跡し、効果的かつ効率的にコミュニケーションやコラボレーションを行うことで、営業ワークフローを最適化します。

リミット

CRM機能は基本的なもの

UIとUXは、使い始めは直感的に操作できないことがある

価格

試用版は30日ごとに自動更新され、150の電子メールクレジットと100の電子メール受信者が含まれます。

スターター: 1,000電子メールクレジットと5,000メール受信者のための月額39ドル。

1,000電子メールクレジットと5,000メール受信者のための月額39ドル。 プロ5K: 5,000電子メールクレジットと10,000メール受信者のための99ドル/月

5,000電子メールクレジットと10,000メール受信者のための99ドル/月 **1,000社以上のSOM企業、1,000社以上のICPコンタクトの場合、月額$2,999から。

カスタマー評価とレビュー

G2: 5点満点中4.5点 (262件のレビュー)

5点満点中4.5点 (262件のレビュー) Capterra: 5点満点中4.5点 (195件のレビュー)

8.ホワタグラフ

キャンペーンデータの管理に最適

Whatagraphによるアカウント概要ダッシュボード 何段落 は、ビジネスがマーケティングデータをより適切に管理し、データドリブンな洞察から利益を得ることを可能にするデータプラットフォームである。

自動化に対応してデータをスムーズにインポートし、ウィジェットやテンプレートを使ってデータを表示し、ライブダッシュボード、自動電子メールアラート、データエクスポートを使ってクライアントや社内の関係者とインサイトを共有します。Googleのビッグクエリなどの最先端のデータウェアハウスを活用して、大規模な分析を実行し、レポートの外観とメトリクスの両方をカスタマイズできます。

キャンペーンの種類や規模に関係なく、Whatagraphはマーケティングデータソースを直接接続し、データを簡単に視覚化し、インサイトを迅速に共有することで、ビジネスのキャンペーン管理プロセスを合理化します。

主な機能

異種データソース :40以上のネイティブ統合またはカスタムAPIを使用して、CRM、電子メールマーケティング、有料広告、分析、SEOプラットフォームを含む複数のチャネルからデータを取り込む。

:40以上のネイティブ統合またはカスタムAPIを使用して、CRM、電子メールマーケティング、有料広告、分析、SEOプラットフォームを含む複数のチャネルからデータを取り込む。 ビッグデータ分析 :あらゆるマーケティングデータを自社のBigQueryクラウドに簡単かつセキュアに転送し、一元管理されたデータベースを維持し、スケーラブルな分析を実現します。

:あらゆるマーケティングデータを自社のBigQueryクラウドに簡単かつセキュアに転送し、一元管理されたデータベースを維持し、スケーラブルな分析を実現します。 ライブアクセスと自動化共有 :リアルタイムレポートへのセキュアなアクセスを共有すると同時に、事前に設定したスケジュールで、作成したレポートを関係者と自動共有することができます;

:リアルタイムレポートへのセキュアなアクセスを共有すると同時に、事前に設定したスケジュールで、作成したレポートを関係者と自動共有することができます; クロスチャネルレポート作成 :クロスチャネルレポート作成:「Smart Builder」機能を使用して、生のマーケティングデータを洞察に満ちたクロスチャネルレポートに簡単に変換できます。

:クロスチャネルレポート作成:「Smart Builder」機能を使用して、生のマーケティングデータを洞察に満ちたクロスチャネルレポートに簡単に変換できます。 カスタムブランディング:カスタムブランディング:レポートを以下のようにカスタマイズすることで、クライアントに強い印象を与えることができます。ビジュアルブランディングを反映を反映させることができます。 .さらに、共有レポートや電子メール送信用にカスタムドメインを設定することもできます。

リミット

インターフェースにバグが多く、エラーが発生しやすい場合がある。

Freeプランは非常に高価で、無料プランもない。

価格

無料: 無料プランはない。有料プランには30日間の返金保証のみ。

無料プランはない。有料プランには30日間の返金保証のみ。 プロフェッショナル: 最大25のデータソースと5ユーザーで月額223ドルから。

最大25のデータソースと5ユーザーで月額223ドルから。 プレミアム: 最大50のデータソースと10ユーザーで月額335ドルから。

最大50のデータソースと10ユーザーで月額335ドルから。 カスタム: 100以上のデータソースと無制限ユーザーを含む。価格についてのお問い合わせ

カスタマー評価とレビュー

G2: 5 段階中 4.1 (3,906 件以上のレビュー)

5 段階中 4.1 (3,906 件以上のレビュー) Capterra: 5 段階中 4.4 (3,442 件以上のレビュー)

9.トレンドヒーロー

インフルエンサーマーケティング、分析、アウトリーチに最適

trendHERO経由のデモレポートダッシュボード トレンドヒーロートレンドヒーロー

は、ユーザーが効率的にインフルエンサーを発見、分析、接続できるオールインワンのデジタルマーケティングツールです。インフルエンサーを評価するための90以上のメトリクスを備え、Trendheroはビジネスを支援します。 インフルエンサーマーケティングキャンペーン をより収益性の高いものにする。

20以上の強力なフィルターを使用して、カテゴリー、サイズ、場所、言語、類似アカウントからインフルエンサーを発見します。フォロワー数の履歴、メンションの影響力、投稿に最適なタイミングなど、日々のインサイトを活用できます。最後に、何百人ものインフルエンサーと電子メールで迅速かつ簡単に接続し、ビジネス要件について話し合い、提案を受けることができます。

Trendheroは、使いやすいワークフロー、インフルエンサーのコンタクト先へのワンクリックでのアクセス、詳細な分析など、強力なキャンペーン管理機能を備えており、ユーザーがインフルエンサーマーケティングキャンペーンを常に把握できるよう支援します。

最高の機能

アナリティクス :90以上のメトリクスを含む詳細な分析にアクセスし、偽のフォロワー、人口統計、視聴者の利息のチェックを行い、インフルエンサーの視聴者がターゲット層に合っているかどうかを評価する。

:90以上のメトリクスを含む詳細な分析にアクセスし、偽のフォロワー、人口統計、視聴者の利息のチェックを行い、インフルエンサーの視聴者がターゲット層に合っているかどうかを評価する。 検索 :1億人以上のデータベースに20以上のフィルターを適用する洗練された検索ツールを機能させることで、あなたのビジネスは、あなたのブランドやキャンペーンのオブジェクトに本当に合致するナノ、マイクロ、さらにはマクロのインフルエンサーを発見することができます。

:1億人以上のデータベースに20以上のフィルターを適用する洗練された検索ツールを機能させることで、あなたのビジネスは、あなたのブランドやキャンペーンのオブジェクトに本当に合致するナノ、マイクロ、さらにはマクロのインフルエンサーを発見することができます。 追跡 :フォロワー数の伸び、メンション、最適な投稿時間など、自社、競合他社、インフルエンサーのアカウントに関する情報をリアルタイムで入手できる。

:フォロワー数の伸び、メンション、最適な投稿時間など、自社、競合他社、インフルエンサーのアカウントに関する情報をリアルタイムで入手できる。 アウトリーチ自動化された電子メールアウトリーチにより、手作業による検索や事務的な遅れをやることなく、あっという間に何百人ものインフルエンサーと電子メールで接続できます。Trendheroには、反応率を高めるために設計された、高度にパーソナライズされた動的電子メールテンプレートが含まれています。

リミット

膨大なデータベースを検索するためのフィルターの数にリミットあり。

一部のユーザーは、分析に多くの時間がかかるとレポートしています。

価格

Free: 基本機能を備えた限定無料アカウントと、すべての有料プランの14日間無料試用版。

基本機能を備えた限定無料アカウントと、すべての有料プランの14日間無料試用版。 ライト: 9.99ドル/月、10レポート/月と3アカウントの追跡が含まれる。

9.99ドル/月、10レポート/月と3アカウントの追跡が含まれる。 プロ: $29.99/月で、50レポート/月と20アカウントの追跡が含まれます。

$29.99/月で、50レポート/月と20アカウントの追跡が含まれます。 アドバンス: $99.99/月、200レポート/月と50アカウントの追跡が含まれます。

カスタマーの評価とレビュー

G2: 5点満点中4.4点 (79件のレビュー)

5点満点中4.4点 (79件のレビュー) Capterra: 利用できません。

10.スプラウトラウド

スルーチャネルマーケティング自動化に最適

SproutLoudによるマーケティング分析ダッシュボード SproutLoud は、ローカルマーケティングにおけるチャネルパートナーを通じて、ビジネスの売上と収益の増加を目指すマーケティング自動化ソリューションです。アセットマネジメント、ローカルマーケティングオートメーション、アナリティクスなど多くの機能を通じて、効率化、コスト削減、マーケティングROIの向上を支援します。

包括的な分析データを使用して、パートナーのエンゲージメントやプラットフォームの使用統計など、すべてのキャンペーンのROIを理解しながら、合理的な方法でローカルマーケティングキャンペーンをカスタマイズし、実行します。

小売店、ディーラー、販売店、代理店は、マーケティング資産を整理して管理し、複数のマーケティングプロセスを単一の集中ハブに統合して、ローカライズされたキャンペーンを短時間で実行し、より良い結果を得ることができます。さらに、アナリティクス・モジュールは、ビジネスとチャネル・パートナーの双方に、データ主導の洞察によるキャンペーン・パフォーマンスの向上というメリットを提供します。

最高の機能

広告ビルダーとデジタル資産管理 :カスタムブランド準拠の広告やマーケティングアセットをローカルパートナーと共同で作成できるため、コストのかかる遅延や高額な代理店手数料を回避できます。

:カスタムブランド準拠の広告やマーケティングアセットをローカルパートナーと共同で作成できるため、コストのかかる遅延や高額な代理店手数料を回避できます。 ローカルマーケティングの自動化 :Facebook、LinkedIn、Yelpなどのデジタルキャンペーンを迅速化する一方で、従来の新聞広告、ラジオ広告、カスタム印刷広告のバランスを調整します。

:Facebook、LinkedIn、Yelpなどのデジタルキャンペーンを迅速化する一方で、従来の新聞広告、ラジオ広告、カスタム印刷広告のバランスを調整します。 資金管理資金管理 :パートナー・ネットワークに提供された資金とパートナー・ネットワークから受け取った寄付を監視し、透明性がありながらセキュリティの高いマルチ・パーティーの共同広告キャンペーンを実施する。

:パートナー・ネットワークに提供された資金とパートナー・ネットワークから受け取った寄付を監視し、透明性がありながらセキュリティの高いマルチ・パーティーの共同広告キャンペーンを実施する。 マーケティング分析 デジタルとオフラインの従来型メディアの両方について、戦術、キャンペーン、パートナーに関する主要なパフォーマンス指標を追跡。日次、週次、月次レポート作成。

セキュリティ:SproutLoudのプラットフォームは、SOC 2 Type II、PCI、HIPAA、GDPR、CCPAに準拠しており、データを格納するデータセンターは、同じ高水準のデータセキュリティ要件に準拠しています。

リミット

ユーザーからのレポートによると、ツールの初期学習曲線が急である。

Freeプランなし

価格

無料: 無料版はなく、試用版のみ。

無料版はなく、試用版のみ。 有料プラン: 料金はお問い合わせください。

顧客の評価とレビュー

G2: 5 段階中 4.9 (166 件のレビュー)

5 段階中 4.9 (166 件のレビュー) Capterra: 5 段階中 4.6 (10 件のレビュー)

あなたのビジネスがマーケティングキャンペーンや社内ビジネスプロセスをより生産性高く管理する方法を探しているなら、試してみる価値があると私たちが考えるトップキャンペーン管理ツールを比較する旅はこれで終わりです。

キャンペーン管理ツールのメリット

適切なキャンペーン管理ツールは、あなたのビジネスに役立ちます:

ワークフローの効率化

プランニングと実行の改善

リアルタイムの追跡リソース配分およびパフォーマンス分析 とパフォーマンス分析

より効率的なコラボレーション

より効果的なコミュニケーション

反復タスクの自動化 サブプロセス サブプロセスなど

ニッチや業種を問わず、リソースをより最適化することで利益を得ることができるビジネスは、キャンペーン管理ツールへの投資を検討する必要があります。

ClickUpでマーケティングキャンペーンを管理しよう

目まぐるしく変化し、競争が激化する今日のビジネス環境では、限られたビジネスリソースを効率的に管理することが求められています。

キャンペーン管理ツールは、企業がワークフローを合理化し、マーケティングプロセスを最適化し、ビジネス目標に沿ってすべてを調整するのに役立ちます。

ClickUpの無敵のプロジェクト管理機能、Senderの強力な電子メールマーケティング機能、HootSuiteやSproutLoudのソーシャルメディア管理能力など、それぞれのツールが独自の強みを発揮します。これらのツールを組み合わせることで、ビジネスは複数のチャネルで効果的にキャンペーンを管理することができる強力なツールキットを形成します。

さらに、ここで取り上げたキャンペーン管理ツールは、企業のテクノロジースタックをさらに強化することができる。

例えばClickUpは、キャンペーンのプランニング、タスクの割り当て、目標追跡のための一元化されたインスタンスとして機能します。Senderの高度な自動化やパーソナライズ機能、Whatagraphの詳細なデータ分析やレポート作成機能と組み合わせることで、ビジネスは貴重な洞察を得て、マーケティング戦略を最適化するためのデータ主導の意思決定を行うことができます。

キャンペーンの適切な組み合わせ 管理ツール ビジネスでは、最先端のマーテク(マーケティング・テクノロジー)を活用することで、効率化を推進し、コミュニケーションを強化し、マーケティング努力のリターンを高めることができる。

ClickUpを今すぐ無料でお試しください。

ゲストライター:** *_

_センダーネット