マーケティングチームを拡大するには？

ビジネス所有者であれば、ブランド認知や信頼構築から顧客獲得、顧客維持に至るまで、顧客ライフサイクルにおいてマーケティングが果たす重要な役割をご存知でしょう。

効果的なマーケティング・チームがなければ、予算は枯渇し、ビジネスやリードは抜け落ち、「スプレー・アンド・プレイ」キャンペーンに費やされる時間は無駄になり、収益よりもフラストレーションの方が大きくなってしまいます。

マーケティング努力を拡大し、カスタマーを喜ばせ、リードの流入をもたらすより良い方法があるとしたらどうだろう?

このガイドでは、マーケティングチームの規模拡大、テクノロジーの活用、コミュニケーションのベストプラクティス、そして念頭に置くべき規模拡大の課題について、すべて共有します。

組織におけるマーケティングチームの重要性を理解する

マーケティングチームのいないビジネスを想像できますか?どうやってあなたの製品を発見してもらうのでしょうか?誰が潜在顧客にあなたの製品を伝えるのでしょうか?

もちろん、カスタマーレビューやフィードバックはありますが、口コミを信頼できるのはここまでです。そこで、データ、信頼、才能を組み合わせて成長を活性化させるマーケティングの出番となる。

ここでは、マーケティングチームが組織にどのような変化をもたらすかを紹介する:

マーケティングチームの規模を拡大するタイミング

マーケティング機能は、収益目標に結びついた複数のオブジェクトと責任を両立させなければならない。

しかし、ビジネスが拡大するにつれて、「より少ない人数でより多くのことをやる」というやり方はうまくいかなくなるかもしれない。実際、これではマーケティングチームが完全に疲弊し、生産性が低下してしまう可能性があります。

だからといって、本格的なマーケティング部門を初期フェーズに構築するために巨額の投資をするのも賢明ではないかもしれない。

では、マーケティングチームの規模を拡大するタイミングはいつなのでしょうか?ここでは、マーケティングが成長する各フェーズで必要となるものを分類する。

注意事項:注意:どのように規模を拡大するかを簡単に理解できるように、規模を分類する際には投資または資本を選びました。もちろん、これは万能のアプローチではありません。マーケティングチームが成長し、規模を拡大する方法は他にもたくさんあります。

シードフェーズ

シード・ステージでの焦点: 実用最小限の製品MVPとアーリー・アダプターを見つけること。

必要なもの: ブランド・メッセージの開発、コミュニティ構築の支援、MVPのテスト、ユーザー・フィードバックの収集ができるマーケティング・ジェネラリスト。

シリーズA

シリーズAフェーズでの焦点: プロダクトマーケットフィットのPMFを構築し、Go-to-Market戦略をプランニングし、1-2チャネルをスケールさせ、ビジネスが予測可能な成長を促進できることを実証する。

必要なもの: 1人体制のマーケティングチームを拡大し、以下のような役割を追加する場合です:

コンテンツ・ストラテジストとライター はストーリーテリングのために、SEOスペシャリストはウェブサイトのトラフィックをもたらすために。

はストーリーテリングのために、SEOスペシャリストはウェブサイトのトラフィックをもたらすために。 パフォーマンス・マーケター :成長を促し、デジタル・マーケティング・キャンペーンを俯瞰する。

:成長を促し、デジタル・マーケティング・キャンペーンを俯瞰する。 ビジュアルデザイナー-ブランドイメージやその他のビジュアル資産を作成するためのグラフィックデザイナーまたはUX UIデザイナー

シリーズB

シリーズB段階での焦点:顧客基盤を拡大する、 成長マーケティングに注力する チーム所有者を増やし、各チャンネルを成長・拡大させる。

必要なもの: マーケティング部門を監督するCMOおよび/またはマーケティングディレクターを雇うことになります。

シリーズAマーケティングチームのメンバーに加え、以下のような役割もあります:

キャンペーンの効果を測定し、最もパフォーマンスの高いチャネルと成長機会を特定し、自動化ツールを使用してデータ駆動型の意思決定を行うための データアナリスト 。

。 自動化システムとワークフローを構築するための 技術専門家 。

。 デマンドジェネレーションの見出し 成長と収益を促進するための戦略を実装するための 。

。 生産性マーケティングマネージャー 製品の価値提案を理解し、カスタム、見込み客、社内向けの開発者のメッセージを理解する人。

シリーズC

シリーズCフェーズでの焦点: マーケティングはブランド想起を生み出し、ブランド構築を見落とし、収益成長に結びつけ、コンテンツ制作を加速させ、顧客エンゲージメントに注力し、新しい市場に進出する。

What you need: 上記のすべての役割とともに、プロダクトマーケティングチームを構築し、コミュニケーションストラテジストまたは広報スペシャリストを加えて、以下を構築する。 マーケティング・コミュニケーション戦略 チームのために。

マーケティングチームを拡大するトップ戦略とヒント

パフォーマンスを最適化するために、専門のエキスパートを擁する整備されたマーケティング部門には、以下の戦略が必要である:

1.成長オブジェクトの設定、追跡、達成

マーケティングチームがやることすべてには、組織の目標に接続する目的がある。

マーケターとして、あなたはマーケティングチームを北極星として扱う。

に優先順位をつけ、アカウントに責任を持たせる。

ClickUpの一連の目標設定ツールは、現実的な目標設定、進捗追跡、成功への道筋の可視化によって、北極星に向かう作業を支援します。

使用できるツール

ClickUp目標

を活用することで、チームの足並みを揃え、個人の集中力を維持し、チーム全体の目標設定とベンチマーキングを可能にする成長ロードマップを作成することができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-88-1400x935.png マーケティングのためのClickUp目標

クリックアップ・ドキュメントには、マーケティング業務に関するすべての情報を集約することができます。

最も愛され、広く使われている

マーケティングチームのためのドキュメント機能

である:

マーケティングスペース wiki

外部のチームと協力するために、マーケティング施策に関する情報を掲載するのに最適な場所です。

/ウィキ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Creating-a-Marketing-Sace-wiki-doc-in-CLickUp.png ClickUpでマーケティングスペースwikiドキュメントを作成する /%img/

クリックアップでマーケティングスペースwikiドキュメントを作成し、外部チームと効果的なコラボレーションを行う。

ドキュメントリポジトリ

以下を含むドキュメントを保存するために使用します。 SOPテンプレート 電子メールキャンペーン、検索エンジン最適化、有料広告、その他のマーケティング施策のキャンペーン概要。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Doc-Repository-in-ClickUp.png ClickUpのドキュメントリポジトリ /%img/

クリックアップのマーケティングドキュメントを効率化するために、各チームフォルダ内にドキュメントリポジトリを作成します。

マーケティングアクションプランテンプレートを使って広告プロジェクトを成功に導きましょう。

このテンプレートをダウンロードする マーケティングの規模を拡大するには

あなたが常に指導しなくてもチームが実行できるような。

このテンプレートは、各タスクやプロジェクトに対する強力な洞察を与え、マーケティングリーダーが予算やタイムラインに対する進捗を追跡し、プロセスを標準化することで、マーケティングのゲームを次のレベルに引き上げることができます。

続きを読む:

3.スケーラブルな階層でチームを編成する

1年前、あなたのマーケティングチームは2人だったとしよう。シリーズBの資金調達後、チームは15人以上になり、それぞれがユニークなニーズとワークフローを持っている。

当然ながら、規模が大きくなれば仕事の範囲も広がるため、全社的なビジネス目標に沿ったマーケティング業務の軸を維持するための組織化が重要になる。

ClickUpの階層

を使えば、チームの編成がとても簡単になり、1人のチームから15人以上のチームまで、柔軟に業務を拡大することができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUps-Hierarchy-1.png ClickUpの階層 /クリックアップの階層

ClickUpの階層を利用してマーケティングチームとオペレーションを整理しましょう。

なぜClickUpの階層を使う必要があるのでしょうか?

まず、チーム全体で誰が何をやっているのかを透明化できます。

スペース、リスト、フォルダでさまざまなイニシアチブを整理し、ニーズの変化に応じて編集できます。

日付、担当者、カスタムフィールドを含むすべてのビューが利用できます。

規模を拡大しても、コントロールが失われることはありません。階層ビューでは、トップダウンの詳細ビューですべてを見ることができます。このビューで、イニシアチブを次のレベルに拡大しましょう。

続きを読む: クリックアップのマーケティングチームによるClickUpの使い方

4.マーケティングの仕事をまとめてビュー

すべてのマーテクツールがマーケティング努力の合理化に役立つと思うかもしれないが、実際のところ、マーケティングの人員を増やせば、ツールの増加は混乱を招くだけだ。

サイロ化したチャネル、ROIの疑問、キャンペーンの空回りなど、ほとんどのマーケティングチームが同じ課題に直面している。

過去、現在、未来で取り組んでいるすべての仕事を見るためには、単一の真実のソースが必要です。

次のような革新的なソリューションがあります。 マーケティングチーム向けClickUp ステロイドのようなマーケティングフライホイールの構築を支援します。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-309.png ClickUpのマーケティングプロジェクト管理プラットフォーム /クリックアップ

クリックアップのマーケティング・プロジェクト管理プラットフォームで、マーケティング・プランのプランニング、コラボレーション、実行を。

もしあなたが私たちの

優れたマーケティングとは、ただやることではなく、すべての努力を大切にすることだと考えているClickUpの機能をご紹介します。

ClickUp Brainでキャンペーンをスピード構築。

ClickUpの一般的な使用例の1つは

はマーケティングチーム向けに、マーケティングキャンペーン概要、製品リリースメモ、コンテンツ概要を数クリックで作成できる。

AI マーケティングツールを使っていくつかのプロンプトを入力すると、ClickUp Brain が概要とアウトラインを作成します。さらに プロジェクトレポート作成 は時間がかかるが、チームの成功には欠かせない。

より多くのブログを書くにしても、より多くの電子書籍を制作するにしても、より多くのデザインを提供するにしても、マーケティング予算を管理しながら、フリーランサーや専門家と契約ベースで仕事をすることができます。

プロのヒント💡: Use

クリックアップのコンテンツ作成SOPテンプレート /%ref//あなたの会社のライティング手順の詳細、ガイドライン、包括的な指示を共有するためのものです。 このテンプレートには、コンテンツアウトプットの一貫性を確保するための3つの重要なセクションがあります:目的、範囲、手順。

ClickUpのコンテンツ作成SOPテンプレートを使って、フリーライターに明確で一貫性のあるライティングガイドラインを提供しましょう。

このテンプレートをダウンロードする あるいは、時間単位で請求するフリーランサーがいる場合は 自動時間追跡システム は、手作業でデータをエントリーすることなく、正確に仕事時間を記録します。 ClickUpの時間追跡 機能では、以下のことが可能です:

タイムエントリーの説明を追加する

請求可能なエントリーにはマークを付ける

エントリーへのラベルの追加

特定のタスクに関連しない時間の追跡

ClickUpのコメント割り当て機能を使えば、コメントで物事を見失うことなく、素早く行動することができます。

アクションアイテムの作成、他人や自分への割り当て、コメントの解決や他人への再割り当て、すべてのコメントを一箇所で管理できます。これにより、場所やタイムゾーンに関係なく、ディスカッションを円滑に進め、全員に情報を提供することができます。

8.リソース配分の最適化

日々多くの責任を負うマーケティングチームは、ストレスの多い仕事をしている。手順を標準化し、次の四半期や1年の指針となる成長戦略を立てながら業務を拡大する場合は特にそうだ。

高い作業負荷に対処する鍵は、最適な リソースの割り当て そして 作業負荷管理 .チームメンバー全員に均等にタスクを配布するだけでなく、各人の仕事スタイルやスキルを把握し、誰もオーバーワークにならないようにすることだ。

各従業員の作業負荷を手作業で把握したり、スプレッドシートでタスクを追跡したりすることは、拡張性に欠ける。これをやるためにチーム作業負荷管理機能を探しましょう。

クリックアップのワークロードビューはチームリソースと仕事量の管理に役立ちます。

を使えば、チーム内の各マーケターの作業負荷を毎日、毎週、毎月設定することができます。キャパシティの設定はタスクでも時間でも可能です。 アジャイルマーケティング手法 各自が何に取り組んでいるかを表示することで、誰が仕事を抱えすぎているかを特定し、それに応じてタスクを割り当てることができる。

/を表示します。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-260-1400x970.png ClickUpのチームビュー /%img/

ClickUpのチームビューでチームリソースを効率的に管理。

私たちのようにガントチャートを共有するエージェンシーを他に知りません。やることで、納品されていないものがあればすぐにわかりますが、透明性が向上するのでクライアントも喜んでいます」「やることで、納品されていないものがあればすぐにわかりますが、透明性が向上するのでクライアントも喜んでいます」「やることで、納品されていないものがあればすぐにわかりますが、透明性が向上するのでクライアントも喜んでいます。

ジェルマノ・マッタ、エグゼクティブ・パートナー

9.自動化で業務効率を向上させる

よりダイナミックに運営し、成長の要求に対応するためには、自動化と効率化が必要であることは、優れたチームなら誰でも知っています。

以下はその最良の例である。

ClickUp自動化

マーケティングチームの生産性を最大化する機能:

リストに移動する

リストを作成する マーケティングチームの自動化 を使用して、タスクのカスタムフィールドが変更されたときに、受信リクエストの新しいマーケティングリクエストを関連するチームフォルダに移動します。

特定のアクションに基づいてテンプレートを適用する自動化を設定する。

コメントを追加する

もう1つのオプションは、重要なマイルストーンで特定のチームやメンバーに通知する自動化を作成することです。

例:ライターがブログ記事を投稿するとき、自動化はタスクにコメントを残し、ドラフトをレビューするエディターについて言及することができます。

マーケティングチームの拡大における主な課題とその克服方法

1.ワークフローを壊すデータサイロ

マーケティングチームは、異なるタスクを実行するために異なるツールを導入している。すべての情報を一元管理するプラットフォームがないと、あるツールから別のツールへシームレスにフローすることが難しくなり、データ転送エラーや異なるシステムへの手入力につながります。

解決策 :HubSpot CRM、Figma、Vimeoなどのマーケティング・テクノロジー・スタックと統合できる、ClickUpのような統合プロジェクト管理システムが必要です。

ClickUpインテグレーション

ClickUpは1,000以上のツールに接続し、カスタム統合を構築できます。

2.通信過多

コミュニケーションは成功するチームの中心にありますが、マーケティングチームは、電子メール、ソーシャルメディア、Slack、その他のチャネルなど、さまざまなソースから情報を受け取ります。

重要な情報を見失い、圧倒されることになりがちだ。ツールやプラットフォームを常に切り替えることは、従業員を混乱させ、時間を浪費し、生産性を阻害する。

職場でのコミュニケーションの課題

.

解決策: チーム内や部門を超えた社外との信頼できるコミュニケーションチャネルが必要です。 ClickUpのチャットビュー は職場コミュニケーションのためのアプリ内コミュニケーションツールです。チーム内でドキュメントや最新情報、リソースを共有することができます。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-5.gif ClickUpのチャットビュー /イメージ

ClickUpのチャットビューでチームのコミュニケーションを簡素化しよう。

プロからのヒント💡: クリックアップ内のチーム専用プロジェクト内にチャットビューを作成します。 @メンション機能を使用してチームメンバーをタグ付けし、スプレッドシート、ビデオ、PDFを埋め込んで簡単にアクセスできます_。

3.プロセス、監督、自主性のバランス

成長と規模の拡大で最も難しいのは、5人のチームではうまくいくプロセスが、より大きなチームでは非効率になることです。

例:小規模チームでは、全員が何に取り組んでいるかがわかる。

お互いに協力しやすい。

しかし、5~7人のチームを超えたとき、プロセス、監督、自主性のバランスをどうやるか?

チームとともに成長し、拡大できるフレームワークやテンプレートを確立することが役立つ。

解決策: 高業績のチームには、効率的なスケーリングのためのテンプレートがある。例:チームが2人であろうと20人であろうと、 ClickUpのマーケティングアクションプランテンプレート は、製品やサービスをプロモーションまたは販売するための戦略を概説しています。

誰でも、以下のようなデータをプラグ&プレイすることができます。 成長マーケティング戦略 この初心者にもわかりやすいテンプレートには、ターゲット層、マーケティング費用などを記入し、必要なときに再利用することができる。誰が使っても、自分たちに何が期待されているかがわかり、今後のマーケティング施策に関連する製品の詳細がわかる。

ClickUpの初心者向けマーケティングアクションプランテンプレートは、プロセス、監督、自主性のギャップを埋めます。

このテンプレートをダウンロードする

ClickUpでマーケティング業務を拡大しよう

マーケティングチームの規模を拡大するには、単に人数を増やすだけでは不十分です。チームのROIを高めるために、適切な人材、ツール、プロセスを追加する必要があります。マーケティングチームを拡大する主な目的は、組織の目標を達成するためのリソースを装備することです。

マーケティングチームが成長し、スケールしたパフォーマンスを発揮することを望むなら、あらゆるステップでチームをサポートするツールが必要です。

チームとの接続やコラボレーションから、目標の追跡や人数管理、新入社員のオンボーディングやトレーニングプロセスの設定、業務効率化のための自動化まで、ClickUpならすべてをやることができます。

