マーケティングエージェンシーに最適なAIスタックとは？

今まさにAIツールに溺れかけている状態です。
毎週のように新しいコンテンツ生成ツールが提案され、受信トレイには17もの「画期的な」分析プラットフォームが山積み。チーム内でどのキャンペーン自動化ツールが実際に成果を出すか、意見がまとまらない状況です。
最近、マーケティングエージェンシーに適したAIスタックを見極めるのは、予算を賭けたジェンガをしているような気分だ。
コンテンツ、キャンペーン、分析、クライアント納品のために連携するツールが必要です。チームに説明するのにフローチャートが不要なら、さらに優れています。
本記事では、効果的な手法とClickUpの活用方法を体系的に解説します。 🧩
エージェンシー向けAIスタックのコアコンポーネント
AIスタックはエージェンシーの神経系と捉えましょう。各コンポーネントが相互に連携しなければ、かえって混乱を招くだけです。
詳細を見てみましょう。👀
データ取り込みとエンリッチメント
毎日数十もの情報源から情報が代理店にフローします。CRMのエントリー、ウェブサイトのクリック、電子メール開封、ソーシャルメディアのエンゲージメント——それらすべてが物語を語っています。聞き方さえ知っていれば。
適切なAIインフラは、これらの散在するデータポイントを統合し、有用な形へと変換します。具体的には以下のようなものが含まれます：
- リードスコアリング：見込み客の実際の行動に基づいてランク付けする手法
- クライアントプロフィールコンテンツへのエンゲージメントや価格ページへの訪問が発生すると自動的に更新されます
- 行動トリガー：クライアントに拡大の機会や解約の可能性が見られた際に通知する機能
- データエンリッチメント：基本の連絡先レコードに企業属性データや人口統計データを付加する処理
🔍 ご存知でしたか？ 1960年にマンハッタンで設立された広告代理店Papert Koenig Lois（PKL）は、株式市場に上場したことで米国初の公開広告代理店となりました。
コンテンツとクリエイティブ生成
チームは大量のコンテンツを生産する必要がありますが、初期の作成プロセスは貴重な時間を浪費します。このカテゴリーのAIマーケティングツールは、初稿やバリエーション作成といった重労働を代行します。
これらのツールでやること：
- 複数の広告コピーバリエーションを生成し、プラットフォーム横断でテストを実施
- クライアント向けプレゼンテーション用のビジュアルコンセプトとデザインバリエーションを作成する
- 異なるオーディエンスセグメントに合わせた電子メールシーケンスを作成する
- ソーシャルメディアのキャプションや投稿バリエーションを大規模に生成
- キャンペーンコンテンツ用のビデオ台本とストーリーボードを作成する
📖 こちらもご覧ください：コンテンツ作成向けAIライティングアシスタントの選び方
キャンペーン自動化とオーケストレーション
電子メール、ソーシャルメディア、有料広告、自社ウェブサイトを横断したマーケティングキャンペーンの実施には、絶え間ない調整が必要です。AIオーケストレーションツールは、これらすべてのチャネルにわたるロジックとタイミングを管理します。
このシステムは以下のようなタスクを処理します：
- 有料広告からリードマグネットがダウンロードされた際に電子メールシーケンスをトリガーする
- リアルタイムのパフォーマンスデータに基づき、プラットフォーム横断で広告費を調整する
- トラフィックソースとオーディエンスセグメントに基づいてランディングページコンテンツをパーソナライズする
- 見込み顧客のエンゲージメントレベルに基づき、育成プロセスを段階的に進める
- 手動セットアップなしで複数プラットフォームにまたがるリターゲティングを調整する
分析、レポート作成、インサイト
クライアント向けレポート作成では通常、複数のプラットフォームからデータを抽出し、スプレッドシートを作成し、プレゼンテーション資料を作成する必要があります。AI分析ツールはこのプロセス全体を自動化し、さらに知能的な分析機能を追加します。
主な機能は以下の通りです：
- ツールからデータを抽出しクライアント向けにフォーマットする自動レポート作成
- コンバージョンに貢献するタッチポイントを可視化するクロスチャネルアトリビューション
- 効果的な施策と改善が必要な点を明確にするパフォーマンス分析
- 手動更新不要で常に可視性を提供するリアルタイムマーケティングダッシュボード
- 現在のトレンドに基づきキャンペーン成果を予測する予測分析
コラボレーションとワークフロー管理
内部の混乱は代理店の効率性を損ないます。これらのツールは、チーム内での仕事の流れやクライアントへの提供プロセスに構造をもたらします。
以下の機能を備えたシステムを探しましょう：
- プロジェクトのフェーズとチームのキャパシティに基づいた自動タスク割り当て
- 成果物を適切な関係者に順序立てて回す承認ワークフロー
- クライアントポータルで納品物、フィードバック、コミュニケーションが一元管理される
- 反復的なキャンペーンタイプの実行方法を標準化するプロジェクトテンプレート
- 受信トレイを乱雑にすることなく全員に情報を伝達する通知システム
統合性と拡張性
これがすべてを結びつける基盤です。AIツールは相互連携し、クライアントリストの拡大に合わせて拡張可能である必要があります。
重要な要素には以下が含まれます：
- ツール間でデータを自動的に連携させる堅牢なAPI接続
- マルチクライアントアーキテクチャにより、各クライアントのデータとキャンペーンを分離しつつ、単一インターフェースから管理可能に
- 全アカウントにわたる反復タスクを処理する自動化ワークフロー
- 特定のツールやワークフローを接続するカスタム統合
適切な基盤があれば、新規クライアントの獲得に比例したチームのサイズ拡大や手作業の努力は不要です。
💡 プロの秘訣： クリエイティブAIとオペレーショナルAIを分離しましょう。クリエイティブAIはブレインストーミングやキャンペーンの反復を支援します。オペレーショナルAIは時間追跡、請求書要約、リソース予測といった内部ワークフローを処理します。これらを分離することで、クリエイティブツールが業務上の雑音に妨げられるのを防げます。
各レイヤーに適したツールの選択方法
マーケティングエージェンシー向けAIスタックを戦略的に構築する方法を解説します。📊
ステップ #1: 代理店の「価値領域」を定義する
まず、御社のAIマーケティングエージェンシーが最も測定可能な影響を継続的に生み出している領域を特定することから始めましょう。この「価値領域」は、高コンバージョン率のクリエイティブ、データ駆動型のパフォーマンス分析、あるいはフルファネルキャンペーンの実行などである可能性があります。これを早期に明確にすることが重要です。この領域が、その後のあらゆる意思決定の基盤となるからです。
具体的に説明すると：
- 主要サービスとクライアント成果をリストアップ
- それらの成果を、その背後にあるプロセスと役割に照らし合わせてください
- どのタスクが最も改善や自動化のサポートを必要としているかを特定する
例えば、迅速なキャンペーン展開が強みである代理店であれば、AIを活用したコンテンツ企画とレビューワークフローを優先すべきです。
🚀 ClickUpの利点： ClickUpでは、「キャンペーン戦略」や「コンテンツ制作」といった各中核サービスごとにスペースを構築できます。これらのスペース内で、クリエイティブブリーフのテンプレートを作成し、承認を割り当て、ClickUpタスクを通じて成果物を追跡します。
このセットアップにより、最も強力な提供領域が構造化された再現可能なワークフローによって支えられます。
ステップ #2: 既存のスタックを監査し、不足点を特定する
新たなツールを導入する前に、既存のツールを徹底的に洗い出しましょう。チームが現在使用している全てのツールをリストアップし、利用者、コスト、スタック内の位置付けを明確にします。公式承認なしに個々のチームメンバーが導入した「シャドーツール」も必ず含めてください。
次に重要なのは、これらのプラットフォームを日常的に使用する人々からのフィードバックを集めることです。異なる役割を担うチームメンバーと15分間の会話をスケジュールしましょう。具体的な質問を投げかけます：
- プラットフォーム間でデータを手動でコピーしている箇所はどこですか？
- 週単位で最もイライラするツールはどれですか？
- 本来かかる時間の2倍もかかっているタスクは何ですか？
- どのクライアント向け成果物に複数のシステム間の切り替えが必要ですか？
これらの摩擦点が、真のギャップを明らかにします。
例えば、CMSとAIツールが連携していないため、コンテンツチームがブログ記事の書式変更に週5時間を費やしていることに気づくかもしれません。あるいは、広告プラットフォームと分析ダッシュボードが連携していないため、有料メディア担当者が手作業でレポートを再構築しているケースもあるでしょう。これらは解決すべき課題です。
📮ClickUpインサイト：AIシステムを完全に信頼して運用しているユーザーは34%である一方、わずかに多い38%のユーザーは「信頼するが検証する」姿勢を維持しています。業務環境を理解していないスタンドアロンツールは、不正確または不十分な応答を生成するリスクが高くなる傾向があります。
だからこそ私たちはClickUp Brainを開発しました。プロジェクト管理、ナレッジ管理、コラボレーションをワークスペース全体で接続し、サードパーティツールを統合するAIです。切り替えの手間なく文脈に沿った応答を得られ、作業効率が2～3倍向上します。
ステップ #3: 機能横断的に連携するツールを優先する
強力な接続こそが、個々のツールを統合スタックへと昇華させます。選択肢を評価する際は、自社のCRM、広告プラットフォーム、コンテンツ自動化ツールと自然に接続するものを優先的に検討しましょう。
例えば、ClickUpでキャンペーンを管理している場合、Google Adsと連携させることで、チームはワークスペースを離れることなくキャンペーンのステータス、支出、パフォーマンスデータを確認できます。これにより、マーケティング、アナリティクス、クライアントサービスチーム間の引き継ぎが削減されます。
統合の強度を確認するには、以下をテストしてください：
- ネイティブコネクタ： 主要3プラットフォームとの同期機能はありますか？
- APIサポート：複雑なコーディングなしでカスタムワークフローを接続できますか？
- 双方向データフロー： 更新は双方向に移動できますか？
ClickUpはAIスタック全体の接続基盤として機能します。チームがクリエイティブ生成ツール、分析プラットフォーム、クライアントコミュニケーションチャネルの間を移動する必要がなく、ClickUpはすべてが統合されたAIワークスペースを構築します。コンテンツ概要、パフォーマンスダッシュボード、タスク、クライアントフィードバックがすべて一箇所に集約されます。
ステップ4：コスト、習得難易度、クライアント規模拡大のニーズを考慮する
総所有権コストはサブスクリプション料金だけではありません。導入時間、トレーニング要件、継続的なメンテナンスも考慮に入れる必要があります。
高度なマーケティングインテリジェンスプラットフォームは月額500ドルかかるかもしれませんが、チームが20時間のトレーニングを必要とし、それでも機能の30%しか活用できていないなら、不要な複雑さに対して過剰な支払いをしていることになります。
具体的な数値でクライアント成長シナリオを事前に想定しましょう。このツールの料金体系は、クライアントを10社追加した際にも機能しますか？プラットフォームによってはユーザー数ベース（管理可能）、クライアントアカウント数ベース（急速に高額化）、データ量ベース（予測困難）の課金方式があります。
計算を実行しましょう：現在8社のクライアントを抱え、18ヶ月以内に20社をターゲットとする場合、両方の規模でツールの価格を算出します。次に、現行ユーザーに「データ量が増えたりワークフローが複雑化するとプラットフォームの速度が低下するか」を尋ね、キャパシティのストレステストを実施します。
💡 プロの秘訣：AIスタックをクライアントのように扱おう。四半期ごとのレビュー、KPI、振り返りを実施する。どのAI機能が実際に時間を節約するか、キャンペーンのROIを向上させるかを検証し、効果のないものは切り捨てる。十分な成果を上げないなら、それは偽装されたスコープクリープだ。
ステップ #5: 段階的な導入プランを作成する
スタック全体を同時に刷新したい衝動に抵抗しましょう。代わりに、混乱を最小限に抑え、軌道修正を可能にする体系的な導入を実施してください。具体的には以下のような形が考えられます：
パイロットフェーズ（30～45日間）
まずは協力的なチームまたはクライアントアカウント1つで新ツールを運用し、小規模から始めましょう。理想的には、このグループは実験する好奇心と、実際の問題点を指摘する誠実さを兼ね備えているべきです。
範囲を1つの明確なユースケースに絞り込みます。例えば、単一クライアント向けのブログアウトライン作成にのみAIコンテンツプラットフォームを活用する場合などです。
テスト期間中は、効果的な手法の特定、時間の節約が図れた箇所、および発生した摩擦点に焦点を当て続けるべきです。
💡 プロの秘訣：ClickUp Docsでパイロットグループに共有スペースを提供し、効果的な点と改善点を記録させましょう。ライターはコンテンツ品質に関するメモを残し、エディターはトーンの不一致など繰り返し発生する問題を指摘できます。全てが一箇所に集約されるため、スケーリングすべき要素に関するデータに基づく判断を容易に導き出せます。さらに、タスク内にドキュメントをリンクできるため、パイロットタスクに関わる全員が完全な文脈を把握できます。
導入フェーズ（60～90日間）
パイロットチームがツールの価値を実証したら、当初のグループを社内の推進役として維持しつつ、より多くのチームを参加させましょう。
目標は、学習を強制ではなく導かれるように感じさせることです。パイロットプロジェクトの教訓から構築したクイックスタートガイドは、ベンダーのドキュメントよりもはるかに効果的です。特に、チームの言語で書かれている場合はなおさらです。また、離脱を早期に察知するため、エンゲージメントパターンにも注意を払う必要があります。
最適化フェーズ（進行中）
ツールの完全導入後は、最大限の価値を引き出すことに注力しましょう。利用パターンを分析し、既存の問題解決に活用できる未活用機能を特定します。
例えば、チームがAIコンテンツ作成プラットフォームを初稿作成のみに使用している場合でも、ブランドボイストレーニング機能を提供しているなら、そのカスタマイズに時間を投資すべきです。導入時に見過ごした連携の機会が、ここで優先度が高い事項となるのです。
🚀 ClickUpの優位性：チームの適応状況を実データで把握するには、ClickUp Analyticsをお試しください。ClickUpのPMツールを毎日利用しているメンバー、高度な機能を試している部署、ログイン数が減少傾向にある時間帯を可視化。これらのパターンからチームの自信レベルが読み取れます。
例えば、日々の活動が急増した場合は初期の強い熱意を示し、急激な減少は混乱や疲労の兆候となる可能性があります。この減少傾向を早期に察知すれば、離脱が広がる前に介入できます。
マーケティングエージェンシー向けAIスタックのサンプル
ツールが連携すれば、AIマーケティングキャンペーンの実行はより迅速になります。以下は、マーケティングチームがリード管理、コンテンツ作成、結果追跡を効率的に行うのに役立つAIスタックのサンプルです。
各ツールの詳細を見る前に、まず簡単な概要をご紹介します：
|ツール
|最適なのは
|主な機能
|価格*
|Clearbit
|B2Bマーケティングチーム向けリアルタイム企業データエンリッチメント
|匿名ウェブサイト訪問者の特定、意図シグナルの捕捉、ネイティブCRM連携（Salesforce、HubSpot、Marketo）
|カスタム価格設定
|Clay
|大規模代理店におけるリード管理のためのマルチデータソース集約とエンリッチメント
|50以上のデータソース、ウォーターフォールエンリッチメント、条件付きロジック、CRM連携
|無料；有料プランは月額149ドルから
|Apollo.io
|アウトバウンドチーム向けセールスインテリジェンスとエンゲージメント
|2億7000万件以上の連絡先データベース、電子メールシーケンス機能、内蔵ダイヤラー、CRM同期機能
|無料；有料プランは月額59ドル/ユーザーから
|AdCreative. AI
|パフォーマンスマーケター向け広告バリエーションテストとクリエイティブ生成
|AI広告・コピー生成、ビデオ広告、エンゲージメント予測、オーディエンスインサイト
|試用版；有料プランは月額39ドルから
|Canva
|小規模マーケティングチーム向け多機能AIデザインツール
|Magic Studio AIツール、ビート同期、マジック消しゴム/編集、100以上の言語サポート
|無料プランあり；有料プランは月額15ドル/ユーザーから
|Jasper AI
|ブランドマーケティングチーム向け：ブランドボイスカスタマイズとコンテンツ一貫性の確保
|AIコンテンツ生成、ブランドスタイルガイド、29言語対応、Surfer SEO/Copyscape連携
|無料試用版；有料プランは月額69ドル/ユーザーから
|サーファーSEO
|マーケターと代理店のためのコンテンツ最適化とSEO
|リアルタイムコンテンツスコア、SERPアナライザー、コンテンツアウトライン、最適化監査
|有料プラン：月額99ドルから
|Claude
|フリーランスと代理店向けリサーチ統合と長文コンテンツ作成
|20万トークンのコンテキスト、ファイルアップロード、永続的な会話履歴、応答スタイル
|無料；有料プランは月額20ドルから
|Zapier
|6,000以上のアプリに対応したエージェンシー向けノーコードAI自動化
|マルチステップZaps、AIワークフローツール、エラー監視、ワークフローテンプレート
|無料；有料プランは月額29.99ドルから
|作成
|代理店プロジェクト管理者向けビジュアル自動化とワークフローオーケストレーション
|ドラッグ＆ドロップビルダー、API接続、シナリオスケジュール設定、AIエージェントサポート
|無料プランあり。有料プランは月額10.59ドルから。
|Looker Studio
|複数クライアントを抱える代理店向けGoogleエコシステムにおける分析とレポート作成機能
|マルチソースデータ統合、コードインタープリター、インタラクティブダッシュボード、共有制御
|カスタム価格設定
|Supermetrics
|マーケティングアナリティクス専門家向けデータパイプライン自動化
|150以上のデータソース、自動化による更新、正規化、Supermetricsエージェント
|有料プランは月額37ドルから
|Funnel.io
|大規模代理店向けマーケティングデータウェアハウジングとレポート作成
|600以上のコネクター、自動バックフィル、通貨換算、Data Chat AIインサイト
|カスタム価格設定
|ClickUp
|代理店向けクライアント納品ワークフローのエンドツーエンド管理
|プロジェクト管理、AI搭載ドキュメント、ダッシュボード、自動化、チャット、時間追跡
|Free Forever；企業向けカスタマイズ
|Stack AI
|企業および大規模代理店向けAI導入とワークフロー自動化
|ビジュアルAIワークフロービルダー、RAGサポート、役割ベースのチャットボット、コンプライアンスツール
|カスタム価格設定
|HighLevel
|代理店向けホワイトレーベルマーケティングプラットフォーム
|ホワイトレーベルCRM、SMS/電子メール/ファネルビルダー、SaaSモード、AIコピーライティング/ワークフローツール
|無料試用版；有料プランは月額97ドルから
📌 リードおよびデータベースのエンリッチメント
1. Clearbit（リアルタイム企業データに最適）
Clearbit（現在はHubSpotエコシステムの一部）は、面倒な手間をかけずに匿名のウェブサイト訪問者を特定可能なリードに変換します。このプラットフォームは、誰かがあなたのサイトにアクセスした瞬間に、企業や連絡先に関する100以上のデータポイントを収集します。
見込み客の手動調査や古いスプレッドシートのインポートはもう不要です。Clearbitが自動的に企業属性データと技術属性データをCRMデータベースに追加します。
Clearbitの主な機能
- Clearbit Revealを活用し、匿名のウェブサイト訪問者を特定し、企業情報をリアルタイムで明らかにします。
- 自社のソリューションを積極的に調査している見込み客を示すアクセス意図シグナルを把握する
- ネイティブ接続を通じて、Salesforce、HubSpot、Marketoなどのプラットフォームにエンリッチメントデータを直接統合
Clearbitのリミット
- データの更新頻度は常に一定とは限りません
- 北米および欧州以外の企業ではデータの正確性にばらつきがあります
- このプラットフォームは主にB2Bデータに焦点を当てているため、B2Cキャンペーンにはあまり有用ではありません
Clearbitの価格設定
- カスタム価格設定
Clearbitの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (140件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
🚀 ClickUpの優位性：新規問い合わせが入ると、チームは通常、その出所や既に完了した内容を把握する時間がありません。ClickUp Formsが受付を代行します。誰かが「お問い合わせ」フォームに入力すると、即座にタスクとして登録されます。
（関連する）回答はリードソース、エンリッチメントステータス、アウトリーチフェーズといったClickUpカスタムフィールドに直接反映されます。これによりチームはタスクを開いた瞬間に「Instagramリード」「エンリッチ済み」「フォローアップ待機中」といった情報を即座に把握できます。
2. Clay（複数データソースのデータ集約に最適）
Clayはウォーターフォール方式のエンリッチメントを採用しており、つまりより安価なデータソースを優先的に自動試行した後、プレミアムプロバイダーに移行します。
さらに、ClayはLinkedIn、Apollo、Clearbitなど数十のAPIと接続し、AIを活用したカスタムワークフローを構築可能。リードスコアリング、パーソナライズドメッセージ作成、自動化トリガーなどに対応します。
Clayの主な機能
- LinkedIn、Apollo、Clearbit、PeopleDataLabsなど50以上のデータソースを単一インターフェースからアクセス可能
- データ品質やリード特性に基づいて異なるエンリッチメント経路をトリガーする条件付きロジックを作成する
- ネイティブ連携により、強化されたデータをCRMやアウトリーチツールへ直接エクスポート
クレイの制限事項
- 複数のデータソースにまたがる大規模なデータエンリッチメント作業を実行すると、クレジットコストが急速に増加します
- 一部の統合機能は、SaaSネイティブのものに比べて安定性に欠ける場合があります
Clayの価格設定
- Free
- スターター: 月額149ドル
- Explorer: 月額349ドル
- プロプラン: 月額800ドル
- 企業: カスタム見積もり
クレイの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (170件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
📖 こちらもご覧ください：効果的な市場検証の実施方法
3. Apollo.io（営業インテリジェンスに最適）
Apollo.ioは2億7000万件以上の連絡先データベースと、組み込みの電子メールシーケンス機能・ダイヤリング機能を統合。タイトル、企業サイズ、技術スタック、採用意向など65以上の基準で見込み客を絞り込めます。
プラットフォームはエンゲージメント指標に基づき各リードをスコアリングし、優先的に連絡すべき対象をチームが判断する手助けをします。アポロは電子メールの開封・クリック・返信をリアルタイムで追跡し、どのメッセージが反響を呼び、どのメッセージが効果を発揮していないかを可視化します。
Apollo.ioの主な機能
- プラットフォームから直接電子メールシーケンスを配信し、開封率・クリック率・返信率をリアルタイムで追跡
- 別の電話システムに切り替えることなく見込み客に電話をかけられる、組み込みのダイヤリング機能を利用できます
- 強化されたコンタクトデータとエンゲージメント履歴を、ClickUp、HubSpot、またはお好みのCRMに同期します。
Apollo.ioのリミット
- 電子メールの配信率が低下する可能性があります。送信ドメインを適切にウォームアップしないと。
- コールドアウトリーチに利用した場合、ユーザーテストで高い離脱率が報告されています
Apollo.ioの価格設定
- Free
- 基本プラン: ユーザーあたり月額59ドル
- プロフェッショナル: 月額99ドル/ユーザー
- 組織向けプラン: ユーザーあたり月額149ドル（年額一括課金）
- インバウンド アドオン: チームあたり月額149ドル
Apollo.ioの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,210件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (375件以上のレビュー)
🚀 ClickUpの優位性：リードの進捗に合わせて勢いを維持。エンリッチメントが完了すると、ClickUp Automationsがリンクされているクライアントまたはキャンペーンタスクを即座に更新します。
営業とデリバリーチームは状況が変化した瞬間に最新のコンテキストを確認できるため、フォローアップが滞らず、引き継ぎもスムーズに行われます。
📌 クリエイティブ生成
4. AdCreative.AI（広告バリエーションテストに最適）
AdCreative.aiは、キャンペーン目標とブランドガイドラインに基づき、数分で数百種類の広告バリエーションを生成します。このプラットフォームは業界横断的に数百万の高パフォーマンス広告を分析し、コンバージョンを促進するデザイン要素を解明します。
静止画だけでなく、AdCreative. AIは広告コピーのバリエーションを生成し、既存のビジュアル素材からビデオ広告を作成できます。
AdCreative.aiの主な機能
- キャンペーン開始前に、各クリエイティブの予測エンゲージメントスコアを確認
- 静止画や製品素材からビデオ広告を自動生成
- 特定のクリエイティブスタイルに最も反応するデモグラフィック層を示すオーディエンスインサイトにアクセス
AdCreative.AIの制限事項
- AI生成のデザインは、プロが制作した広告のような洗練さに欠ける場合があります
- 高度に特定されたブランドガイドラインに合わせようとする際、カスタムオプションが限られているように感じられる
- ビデオ生成の品質は、専用のビデオ編集ソフトウェアには及ばない
AdCreative.aiの価格設定
- 無料試用版
- スタータープラン：月額39ドルから
- プロフェッショナルプラン：月額249ドルから
- Ultimateプラン：月額599ドルから
AdCreative.ai 評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (790件以上のレビュー)
- Capterra: 3.4/5 (160件以上のレビュー)
5. Canva（多用途デザインに最適）
CanvaのMagic Studioは、多くのマーケターが既に日常的に使用しているデザインワークフローにAIを直接組み込みます。
Magic Designは、シンプルなテキストプロンプトからプレゼンテーション資料、ソーシャルメディア投稿、マーケティング資料を完了します。Magic Eraserは写真から不要なオブジェクトを編集痕跡を残さずに除去し、Magic Editはテキスト記述を通じて画像内の要素を追加・置換できます。
Canvaの主な機能
- ビートシンクでビデオカットを音楽のビートに自動同期
- デザインを100以上の言語に翻訳しながら、レイアウトと視覚的階層を維持します
- AIテキスト読み上げツールでテキストから音声ナレーションを作成
Canvaの制限事項
- 高度なデザイナーは、複雑なプロジェクトにおいてテンプレートベースのアプローチが制約的だと感じています
- 複数のクライアントのデザインを管理すると、ファイル整理が煩雑になる
- Adobe Creative Suiteなどのプロ向けデザインソフトウェアと比較すると、エクスポートオプションにはリミットがあります
Canvaの価格設定
- 無料（AI機能にリミットあり）
- プロプラン：1ユーザーあたり月額15ドル
- ビジネスプラン：ユーザーあたり月額20ドル
- 企業: カスタム見積もり
Canvaの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (6,055件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (12,935件以上のレビュー)
🚀 ClickUpの優位性： 広告コンセプトを最初のブレインストーミングから一貫して管理。
ClickUpのホワイトボード機能を使えば、クリエイティブチームはアイデアを可視化し、ビジュアルリファレンスを一箇所に集約できます。しかも、アカウントチームが既に確認している場所です。議論の途中で新たな方向性が必要な場合は、統合AIアシスタント「ClickUp Brain」を活用し、ボード上で直接画像を生成しましょう。
全員が同じ方向性を見据え、アイデアから草案までのプロセスをチームで迅速に進めます。
📌 コンテンツ生成とSEO
6. Jasper AI（ブランドボイスカスタマイズと一貫性に最適）
Jasper AIは、貴社のブランドに合ったマーケティングコンテンツを生成します。このツールは、トーン、語彙の好み、メッセージの柱を定義するカスタムスタイルガイドを通じてブランドボイスを学習します。その後、ブログ記事、ソーシャルメディアのキャプション、電子メールキャンペーン、広告コピーにこれらのガイドラインを適用します。
さらに、Surfer SEOやCopyscapeとの連携により、コンテンツの独自性と検索順位向上を保証します。
Jasper AIの主な機能
- 「このセクションを展開して」や「魅力的なイントロを書いて」といった自然な言語コマンドでJasperを操作できます
- ブランドの声とスタイルを維持しながら、29言語でコンテンツを生成
- 共有ワークスペースと承認ワークフローを通じてチームメンバーと協業する
Jasper AIの制限事項
- このコンテンツは自然な表現にするため、また繰り返し表現を避けるために大幅な編集が必要な場合が多いです
- 多くのJasper AI代替ツールと比較して価格が高く、小規模な予算には合わない可能性があります
Jasper AIの価格
- 無料試用版
- プロプラン: ユーザーあたり月額69ドル
- ビジネス向け：カスタム価格設定
Jasper AIの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (1,260件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (1,850件以上のレビュー)
🚀 ClickUpの優位性: 1つの原稿を完成させるのに4つのタブを開く必要はありません。ライターがClickUp Docsで下書きを作成すれば、ブレインストーミングのメモから最終原稿まで、すべてが関連するクライアントタスクに紐づけられたままになります。
さらにClickUp Brainを内蔵しているため、ライターはフローを損なうことなく、初稿コピーの作成、トーンの調整、長いアイデアを短いキャンペーンスニペットに展開できます。これによりクリエイティブワークフローが円滑に進み、チームの足を引っ張る仕事の拡散を抑えます。
✅ 以下のプロンプトをお試しください：
- [ブランド名]のランディングページ・ヒーローセクションの初稿を作成してください。トーン：自信を持ちつつシンプルに。見出し案を3つ、サポート用サブラインを1つ含めてください。
- このドキュメントの文章を8つの短いSNSキャプションに凝縮してください。プロモーション臭さを抑えつつ、スクロールを止めるようなインパクトを残すこと。
- 同一キャンペーンメッセージに対し、6つの角度バリエーションを作成する。各角度は感情的フレームを変化させること：大胆、遊び心、専門家主導、共感型、挑戦者、ミニマリスト
- このメッセージを育成電子メールに再構成してください。段落は短く、自然な流れで、価値を前面に出すように。
- このコピーを、ファネル上部（Top-of-Funnel）、中部（Mid-Funnel）、下部（Bottom-of-Funnel）の各オーディエンスに合わせて調整してください。トーン、詳細レベル、CTAの優先度を変更してください。
7. Surfer SEO（コンテンツ最適化に最適）
Surfer SEOは、ターゲットキーワードで上位表示されているページを分析し、コンテンツに含めるべき要素を正確に提示します。取り上げるトピックを推測する代わりに、Surferは上位表示されている競合他社が議論している関連用語や質問を表示します。
当プラットフォームは既存コンテンツを分析し、マーケティングプランに沿った順位向上の可能性を特定します。
Surfer SEOの主な機能
- 執筆中に更新されるコンテンツスコアで、リアルタイムにコンテンツを最適化
- ターゲットキーワードで現在上位表示されているコンテンツを基に、詳細なコンテンツ構成案を生成します
- SERPアナライザーを活用し、競合他社が上位表示される理由と、自社が活用できるコンテンツのギャップを把握しましょう
Surfer SEOのリミット
- このツールはキーワードメトリクスに重点を置きすぎており、コンテンツの質や可読性を犠牲にすることがある
- ガイドラインは硬直的に感じられ、トピックへの創造的なアプローチを阻害する可能性があります
- 複数のクライアントや大規模ウェブサイト向けにコンテンツを最適化する場合、コストが高額になる
Surfer SEOの価格
- 必須: 月額99ドル
- 規模: 月額219ドル
- 企業: 月額999ドルから（年額一括課金）
Surfer SEOの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (530件以上のレビュー)
- Capterra: 4.9/5 (420件以上のレビュー)
8. Claude（リサーチ統合に最適）
Claudeは、ほとんどの対話型AIアシスタントとは異なる方法で文脈を処理します。このプラットフォームは1回の会話で最大20万トークンを処理でき、これは約15万語、あるいは1冊の本に相当します。
マーケティングチームは調査レポート、競合分析、顧客インタビューの文字起こしをアップロードし、Claudeにパターンを特定させたり、引用文を抽出させたり、それらの情報源を同時に活用したコンテンツの草案を作成させます。
このAIツールは、長文コンテンツの起草、データセットの分析、複数のソース資料を参照する必要があるドキュメントの作成に最適です。
Claudeの主な機能
- PDF、スプレッドシート、画像をアップロードすると、Claudeがコンテンツを分析し、そのコンテンツに関する質問に回答します。
- 長い対話でも会話履歴を維持し、以前の文脈や指示を忘れることなく対応する
- ブランドの声の要件に合わせて、スタイル機能で異なる応答スタイルを切り替えられます
Claudeの制限事項
- 無料プランではメッセージ送信数にリミットがあり、大量利用にはProサブスクリプションが必要です
- 時折、簡潔なマーケティングコピーに調整が必要な冗長な応答を生成することがあります
Claudeの価格設定
- Free
- プロプラン：月額20ドル
- Max: ユーザーあたり月額100ドルから
Claudeの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (65件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)
🚀 ClickUpの優位性: キャンペーンを前進させるためだけに、チームがAIツールやタブ、共有ドライブを飛び回っていると、仕事は遅くなります。ClickUp BrainGPTは、クライアントの背景、キャンペーン履歴、ブランドの声まで理解するコンテクストAIを備えた、思考・検索・創造のための専用スペースを提供します。
ChatGPT、Claude、Geminiを単一のデスクトップアプリに統合。その場のニーズに応じて切り替えることが可能です。そのため、文脈を何度も説明し直す必要がなく、AIが即座に理解します。
認知負荷を軽減し、意思決定を加速させ、全員が同じ方向へ進むことで、AIの無秩序な拡大を解決する方法です。
📌 自動化とオーケストレーション
9. Zapier（ノーコードAI自動化に最適）
Zapierは6,000以上のアプリを接続し、コーディングスキルや技術的な知識を一切必要としません。
ワークフローオーケストレーションプラットフォームは「Zap」を活用し、あるアプリでのイベントをトリガーに別のアプリでアクションを実行します。例えば、見込み客がFacebookリード広告に記入すると、Zapierが自動的にCRMへの追加、ウェルカム電子メールの送信、営業チーム向けタスクの作成、Google スプレッドシートへの活動記録を実行します。
手動データエントリーの排除とクライアントツール間でのシームレスな情報フローにより、代理店は毎日数時間の業務時間を削減できます。
Zapierの主な機能
- データに基づいたフィルター、遅延、条件分岐ロジックを含む多ステップのZapを作成する
- ワークフロー内で電子メールを要約したり、返信文を作成したり、文書から情報を抽出したりするためにAIを活用しましょう
- 自動エラー通知とワークフロー監視を設定し、障害を迅速に検知する
- リード獲得や電子メールフォローアップなど、一般的なマーケティングワークフロー向けの事前構築済みZapテンプレートにアクセス
Zapierのリミット
- Zapsの実行には時間がかかる場合があり、トリガーからアクションまで数分かかることもあります
- クライアントアカウント全体で自動化のボリュームが増加するにつれ、コストは急速に膨れ上がります
- エラー詳細がリミットされているため、Zapsの失敗のトラブルシューティングはイライラする可能性があります
Zapierの料金体系
- Free
- プロフェッショナルプラン: 月額29.99ドルから
- チーム: 月額103.50ドルから
- 企業: カスタム見積もり
Zapierの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1,465件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,010件以上のレビュー)
10. Make（ビジュアル自動化に最適）
ワークフロー自動化をフローチャートのようにアプローチしましょう。視覚的なインターフェースは、アプリ間でデータがどのように移動するかを正確に示し、テキストベースの代替手段よりも迅速にワークフローを理解し、トラブルシューティングするのに役立ちます。
モジュールをキャンバスにドラッグ＆ドロップし、接続するだけで、データがブランチ・ループ・条件分岐経路をリアルタイムで流れる様子を確認できます。複雑でロジックの多いワークフローを管理するチームは、Makeが自動化構造全体をタブやドロップダウンで隠さず一目で可視化する点を高く評価しています。
最適な機能を実現する
- 複数の情報源からの情報をアグリゲーターで統合し、次のステップへ送信する前に処理します
- HTTPモジュールを使用してあらゆるAPIに接続可能。公式のMake統合がないプラットフォームでも対応
- 特定のインターバルでシナリオをスケジュール実行、またはwebhook経由でトリガーしリアルタイム自動化を実現
- ビジネスプロセスを自動化するインテリジェントなAIエージェントを構築、カスタム、管理しましょう
制約条件を設定する
- ワークフローが20～30モジュールを超えると、ビジュアルインターフェースが煩雑になる可能性があります
- 運用ベースの価格設定は、大量のデータを処理するワークフローにおいてコストを予測不可能にします
価格設定を行う
- Free
- Core: 月額10.59ドル
- プロプラン: 月額18.82ドル
- Teams: 月額34.12ドル
- 企業: カスタム見積もり
評価とレビューを作成する
- G2: 4.6/5 (260件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (405件以上のレビュー)
🚀 ClickUpの優位性: チームが毎日行う細かいフォローアップ業務を想像してみてください：ステータス確認、更新情報の追跡、草案レビューのリマインダー、キックオフ会議用ファイルの収集など。
ClickUp Ambient Agentsがこれらの作業を自動処理します。タスクやドキュメント、ワークフローを監視し、必要なアクションが発生した時点で自動的に介入します。
仮にコピー原稿が「レビュー準備完了」とマークされた場合、アンビエントエージェントは：
- コピー担当者を割り当てます
- 確認を促す通知
- 承認待ち
- タスクをクライアント承認へ移動
- アカウントマネージャーに連絡する
- その後、デザイン＋メディア向けの制作タスクを自動生成します
仕事は自ずと進む。
📌 アナリティクスとレポート作成
11. Looker Studio（Googleエコシステムに最適）
Looker Studio（旧Google Data Studio）は、有料コネクタや技術的なセットアップなしで、Google Analytics、Google Ads、Search Console、YouTubeからデータを取得します。
ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、事前設定済みのチャート、テーブル、スコアカードを使用して数分でインタラクティブなダッシュボードを構築できます。レポートは新しいデータが到着すると自動的に更新されるため、関係者は手動で更新することなく常に最新の数値を確認できます。
Looker Studioの主な機能
- 複数のデータソースからのデータを統合し、計算フィールドやクロスプラットフォームメトリクス（例：チャネル横断の顧客獲得単価）を作成する
- 高度な統計分析と予測のために、Code Interpreterを使用してPythonコードを自動生成
- Google ドキュメントのようなカスタマイズ可能な許可設定でレポートを共有し、関係者が簡単にアクセスできるようにします
Looker Studioのリミット
- 多くのサードパーティ製コネクタは別途購入が必要で、Google以外のデータソースに追加コストが発生します
- プラットフォームはデータ取得時に遅延や読み込み速度の低下が発生する可能性があります
- TableauやPower BIなどの専用BIツールと比較すると、カスタムオプションは限られています
Looker Studioの価格
- カスタム価格設定
Looker Studioの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (440件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (275件以上のレビュー)
📮 ClickUpインサイト： 43%の人が「反復タスクは仕事の日々に有益な構造をもたらす」と回答する一方、48%は「消耗する」と感じ、有意義な仕事への妨げになっていると認識しています。
ルーティン作業は生産性を感じさせる一方で、創造性を制限し、意味のある進捗を妨げることも少なくありません。
ClickUpは、インテリジェントなAIエージェントによるルーチンタスクの自動化でこの悪循環から解放し、深い集中作業に専念できるようにします。リマインダー、進捗更新、タスク割り当てを自動化し、自動時間ブロックやタスク優先度といった機能であなたの集中時間を守ります。
💫 実証済み結果： Lulu PressではClickUp自動化導入により従業員1人あたり1日1時間の削減を実現—仕事の効率が12%向上しました。
12. Supermetrics（データパイプライン自動化に最適）
Supermetricsは、広告プラットフォームからチームの作業環境へマーケティングデータを移行します。Facebook広告、Googleアナリティクス、LinkedInからCSVファイルを手動でダウンロードする代わりに、Supermetricsが自動的にデータをGoogle スプレッドシート、Looker Studio、Power BI、またはデータウェアハウスへ転送します。
さらに、このプラットフォームは150以上のデータソースをサポートし、世界のマーケティングデータの15％以上を処理しています。
Supermetricsの主な機能
- カスタム間隔で自動データ更新をスケジュール設定し、手動更新なしでレポートを常に最新の状態に保ちます
- 異なるプラットフォーム間でフィールド名とメトリクスを標準化し、一貫性のあるレポート作成を実現します
- カスタムデータインポートでオフラインデータをアップロードし、デジタルマーケティングメトリクスと統合する
- レポート作成や異常値のフラグ付けなどを行うSupermetrics Agentsを構築する
Supermetricsの制限事項
- 接続するデータソースと宛先が増えるほど、料金は急速に高くなります
- 複雑なデータ変換や統合の設定には学習曲線が存在します
Supermetricsの価格設定
- スタータープラン: 1ユーザーあたり月額37ドル
- Growth: 月額199ドル（2ユーザー）
- プロプラン： 3ユーザーで月額499ドル
- 企業: カスタム価格設定
Supermetricsの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (795件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (105件以上のレビュー)
13. Funnel.io（マーケティングデータウェアハウジングに最適）
Funnel.ioは600以上のデータソースと接続し、履歴データを自動的に遡及補完するため、APIが変更されても過去のパフォーマンスデータにアクセスできなくなることはありません。そのデータモデルはマーケティング概念を理解しており、異なるプラットフォームにおけるインプレッション、クリック、コンバージョンの意味を認識し、自動的に正規化します。
システムはキャンペーン命名規則を解析し、「Q1_2025_Facebook_Retargeting」を四半期・年・プラットフォーム・キャンペーン種別の個別フィールドに分割します。Funnel AIはワークフローの高速化を実現します。
Funnel.ioの主な機能
- レポート作成期間に一致する過去の為替レートを使用して通貨を自動変換
- 監査証跡とトラブルシューティングのために、元の値を保持したまま変換済みデータを保存する
- Funnel内でインタラクティブなダッシュボードを構築するか、クリーンなデータをLooker Studio、Tableau、またはデータウェアハウスへエクスポート
- 組み込みのAI機能「Data Chat」で自然言語で質問し、データから洞察を得ましょう。
Funnel.ioのリミット
- すべてのコネクター/デスティネーションが全プランに含まれるわけではありません（一部はビジネスプランまたはエンタープライズプラン限定です）。
- 高度なカスタムには、データモデリングの概念を理解している必要があります。
- 特に複雑なデータ構造を持つ代理店では、プラグアンドプレイ型ツールよりもセットアップに時間がかかります
Funnel.ioの料金体系
- Free
- スターター: カスタム価格設定
- ビジネス向け：カスタム価格設定
- 企業: カスタム見積もり
Funnel.ioの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (155件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
📖 こちらもご覧ください：フィールドマーケティング戦略の策定方法（例付き）
📌 ワークフローとクライアント納品スタック
14. ClickUp（クライアント向け納品ワークフローのエンドツーエンド管理に最適）
ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したオールインワン仕事アプリです。AI技術により、より速く、よりスマートな働き方を実現します。
さらに、ClickUpのクリエイティブエージェンシー向けプロジェクト管理ソフトウェアは、クライアントワークフロー全体の基盤となります。マーケティング戦略をどのようにサポートするか、その方法をご紹介します。👇
明確なパイプラインを通じて成果物を管理する
例えば、継続契約クライアント向けのソーシャルキャンペーンを制作する場合を考えてみましょう。週単位のキャンペーン全体を管理するClickUpタスクを作成します。そのタスク内で以下の作業を行います：
- スクリプト作成、コピーライティング、ビジュアル制作、校正のためのサブタスクを追加する
- ClickUpの依存関係機能を活用すれば、仕事が適切な順序で進み、コピーが完成次第、デザイナーがビジュアル作業に取り掛かります
- QA（品質保証）のためのClickUpタスクチェックリストを作成しましょう。例：ブランドボイスの一貫性やCTA（行動喚起）の配置など
- ClickUpタスクの優先度機能を活用し、クライアントの短納期に紐づく資産を強調表示
追加のミーティングなしでクライアントに明確な情報を提供
ClickUpダッシュボードは、クライアント向けダッシュボードを通じて仕事のステータス、タイムライン、進捗を提示するのに役立ちます。クライアントダッシュボードには以下を表示できます：
- 現在のプロジェクトフェーズの進捗状況
- クライアントレビュー用の成果物
- 来週の締切
- 関連するチームメンバー間の帯域幅
- 週次進捗を要約したAIカード（その他も！）
クライアントが週次ビデオシリーズを運営していると仮定しましょう。ダッシュボードには、作成済みの台本、完了した収録、進行中の編集、公開準備が整ったエピソードが表示されます。これにより、仕事の進捗状況を即座に把握できます。
また、チームの作業負荷の配布やボトルネックを追跡するための内部ダッシュボードを作成することも可能です。
文脈に沿った会話で行動を促す
ClickUpチャットでプロジェクトの議論は仕事現場に留まります。
例えば、戦略担当者がパフォーマンスマーケティングキャンペーンのフィードバック会議でメッセージを調整するとします。彼らはプロジェクトチャットチャンネルに直接メモを投稿します。その後、デザイナーが同じスレッド内で返信し、更新されたビジュアルを添付ファイルとして添付します。合意された方向性はワンクリックでタスクに変換されます。
最終的に、プラットフォームを切り替えたり、理由を改めて説明したりすることなく、全員が仕事を継続できます。
AIでプロジェクトを連携させ続けましょう
あなたのチームは素晴らしい仕事をしています。しかし作業の停滞は往々にして発生します：進捗報告、フォローアップ、進捗確認、そして「待って、これって今どこまで進んでるんだっけ？」という瞬間がそれです。
ClickUp Brainがその負担を解消し、細かい引き継ぎを管理しなくてもチームが前進し続けられるようにします。
週次クライアント報告について考えてみましょう。
タスクを開き、チャットをスクロールし、変更点を思い出そうとし、ハイライトを抽出し、すべてを平易な言葉で書き直し、何も漏れていないか二重確認する。大変な仕事ではないが、時間がかかり、毎週繰り返される。
代わりにこう想像してみてください：更新情報をClickUp Brainに尋ねるのです。
実際のタスク進捗、決定事項、コメント、承認状況、保留アイテムを読み取り、即座に送信可能な明確で構造化されたステータス要約を生成します。
ClickUpを導入したチームは、仕事を3倍速く完了し、週に1.1営業日を解放し、運用コストを88%削減しています。
プロジェクト管理におけるAI活用の詳細はこちら：
ClickUpの主な機能
- ダッシュボードを確認せずに最新情報を把握：ClickUpのスケジュールレポートを設定し、キャンペーン実績のスナップショットをクライアントに定期的（例：隔週金曜日）に配信しましょう。
- 努力の真の行き先を可視化：ClickUpプロジェクト時間追跡でキャンペーン、クリエイティブ開発、修正作業、クライアント通話の時間を記録し、リテーナー契約やSOW（作業範囲書）を正確に価格設定しましょう
- 仕事を素早く共有： クライアントが追加のミーティングなしで方向性を理解できるよう、ClickUp Clipsで短い操作説明やクリエイティブの背景を録画して共有
- 移動中でもアイデアを共有：Brain MAXのClickUp Talk to Textでブレインストーミングのメモ、音声メモ、クライアントのフィードバックを記録。チームの動きが速くても、何も見逃しません。
- アセットを即座に発見：ClickUp Enterprise Searchの自然言語検索で、ワークスペース全体から過去のキャンペーンファイル、ピッチ資料、ブランドガイドライン、コンテンツカレンダーを瞬時に見つけ出せます。
- クライアントとのコミュニケーションを仕事に紐づける：ClickUp Emailプロジェクト管理を活用し、ワークスペース内で直接電子メールを送受信。フィードバックスレッドを適切な成果物に紐づける
- ミーティングの洞察を逃さない：ClickUp AIノートテイカーがクライアントとの通話を記録し、決定事項を要約し、アクションアイテムを抽出し、自動的にキャンペーンタスクに添付します
ClickUpの制限事項
- 豊富な機能セットは、初めて利用するユーザーを最初は圧倒する可能性があります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)
マーケティングエージェンシー所有者がRedditでClickUp利用体験を共有：
当社では約半年前にClickUpを導入しましたが、正直なところ、予想以上の形で業務の進め方が変わりました。[…] Docsシステムは、Google ドキュメントのほとんどの仕事を静かに置き換えました。ドキュメントとプロジェクトが同じ場所に存在することで、すべてがスムーズに流れるようになりました。チームがこれほど早く適応するとは思っていませんでした。
最初はClickUp Brainに懐疑的でした。単なるAIギミックに思えたからです。しかし、特に長文のクライアント電子メールを要約したり下書きを始めたりする際に、面倒なライティングタスクから救ってくれました。[…]
AIノートテイカー機能が最大の驚きでした。以前はミーティング後のアクションアイテムを頻繁に失っていましたが、今ではすべてを捕捉しタスクを自動割り当て。フォローアップが明らかに改善されました。
当社では約半年前にClickUpを導入しましたが、正直なところ、予想以上の形で業務の進め方が変わりました。[…] Docsシステムは、Google ドキュメントのほとんどの仕事を静かに置き換えました。ドキュメントとプロジェクトが同じ場所に存在することで、すべてがスムーズに流れるようになりました。チームがこれほど早く適応するとは思っていませんでした。
最初はClickUp Brainに懐疑的でした。単なるAIギミックに思えたからです。しかし、特に長文のクライアント電子メールを要約したり下書きを始めたりする際に、面倒なライティングタスクから救ってくれました。[…]
AIノートテイカー機能が最大の驚きでした。以前はミーティング後のアクションアイテムを頻繁に失っていましたが、今ではすべてを捕捉しタスクを自動割り当て。フォローアップが明らかに改善されました。
📌 複数クライアント対応とホワイトレーベル
15. Stack AI（企業AI導入に最適）
Stack AIは、コードを書かずに本番環境対応のAIアシスタントとワークフローを構築できるツールです。ビジュアルビルダーでコンポーネントを接続し、サポートの優先順位付け、文書分析、提案書作成などのタスクを処理します。
特定のタスクに応じてChatGPT、Claude、Geminiなどの大規模言語モデル（LLM）から選択し、AIアシスタントを社内アプリとして導入するか、API経由で公開して幅広い統合を実現します。
Stack AIの主な機能
- コーディングなしで言語モデル、データソース、ロジックを接続し、視覚的にAIワークフローを構築
- RAGを導入し、企業固有の文書やナレッジベースに基づいてAI応答を構築する
- 数分で役割特化型チャットボットを設計・展開
- コンプライアンス対応のため、環境管理、役割ベースの許可設定、監査ログを活用したデプロイメント管理を実現
Stack AIの制限事項
- テンプレートの深さはユースケースによって異なり、専門的なワークフローにはカスタムが必要です
- 統合オプションは、一般的な自動化プラットフォームと比較してより限定的です
- 複雑な本番環境デプロイメントには、監視および可観測性ツールの補完が必要となる場合があります
Stack AIの価格設定
- Free
- 企業: カスタム見積もり
Stack AIの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
🔍 ご存知ですか？ 中小規模／専門特化型の代理店の多くは、依然としてスリムな体制でクライアント中心の運営を続けています。251社を対象としたベンチマーク調査では、回答企業の大半がクライアント数を11～20社と報告し、主要サービスとして「SEOとウェブサイト保守」を挙げるケースが最も多かったです（回答企業の77％）。
16. HighLevel（代理店再販業者向け最適）
HighLevelはCRM、電子メールマーケティング、SMS、ファネル構築を統合したソリューションで、代理店がホワイトレーベル化して再販可能です。ログインURLからモバイルアプリまでシステム全体を自社ブランド化できるため、クライアントにはHighLevelのロゴではなく貴社のロゴが表示されます。
プラットフォームには双方向SMS、通話追跡、ボイスメールドロップ、Facebook Messenger連携が含まれ、クライアントとのコミュニケーションを一元化します。
さらに優れた点として、HighLevelのAIツールはファネル用コピーを生成し、レビューへの返信を作成し、会話型プロンプトを通じてワークフローを構築します。
HighLevelの主な機能
- モバイルアプリ、ログインURL、ブランディングを含むプラットフォーム全体をホワイトレーベル化し、クライアントへの再販を可能にします。
- ファネル、ワークフロー、自動化をパッケージ化したスナップショットで、完全なマーケティングシステムを複製
- SaaSモードを有効化して、サブスクリプションプランの作成、クライアントへの課金、請求処理を自動化しましょう
HighLevelのリミット
- 一部のユーザーからは、新機能において時折バグやパフォーマンスの問題が報告されています
- 高度なAI機能は、基本サブスクリプションに加えて別途使用量ベースの料金が発生します
HighLevelの価格設定
- 無料試用版
- スターター: 月額97ドル
- Unlimitedプラン: 月額297ドル
HighLevelの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (545件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 1/5 (80件以上のレビュー)
💡 プロの秘訣：マーケティング分野でAIをトレーニングし、パフォーマンスの低いチャネルをリアルタイムで特定しましょう。例として、TikTok広告が週半ばにコンバージョン率が低下している場合、AIがチームに警告を発し、予算の再配分やクリエイティブの即時調整を促せます。
エージェンシー向けAIスタック構築のメリット
堅牢なAIスタックは、代理店がAIの乱立を解消し、パフォーマンスを推進するシステム構築を可能にします。適切に構築されたスタックが真の価値をもたらす仕組みは以下の通りです：
- キャンペーン配信を加速：接続された自動化により、クリエイティブ制作、承認サイクル、クライアント向けレポート作成を迅速化
- クリエイティブ成果の向上：/AIを活用してコンセプトのブレインストーミング、バリエーションのテスト、メッセージングの精緻化を大規模に実施
- クライアント維持率の向上： 迅速な納品と深い洞察を提供し、測定可能な結果へと結びつけます
- 将来を見据えた運用: 複雑さを増すことなく、新たなツールや市場の変化に対応できる技術スタックを維持します
- 意思決定を強化：マーケティング分析、CRM、広告データを統合し、トレンドを可視化。より賢明な支出を導く
🧠豆知識：約1世紀（19世紀後半から20世紀にかけて）の間、多くの広告代理店はクライアントのために購入したメディア費用の標準的な約15％の手数料を報酬として受け取っていました。代理店が広告主（出版社ではなく）向けのクリエイティブキャンペーンの実行へと移行した後も、この手数料モデルを維持することに成功したのです。
代理店がAIスタックを構築する際に犯しがちなよくあるミス
多くの代理店がAIスタック構築で陥る失敗点と、同じ過ちを繰り返さないための対策をご紹介します。
|間違い
|なぜ問題なのか
|代わりにやること
|ツールを戦略として扱う
|Teamsは技術にプロセス上の問題を解決することを期待するが、それが混乱や混乱を招く結果となる
|まずワークフローを可視化し、既に機能している部分を強化するためにツールを活用しましょう
|文脈を無視したAIの活用
|チームが明確なデータや方向性を提供しない場合、AIの出力は関連性を欠く
|ツールに高品質なプロンプト、クライアントインサイト、キャンペーンデータを提供し、正確な結果を実現
|チーム間の連携を省略する
|クリエイティブ、アナリティクス、戦略の各チームが連携不足だと、作業の重複や遅延が発生します
|共有ダッシュボードや集中管理型ワークスペースを設定し、全員の連携を強化しましょう
|AI機能のみに依存する
|華やかなAIアドオンは、肝心な基本機能が欠けていることに気づかせない
|ツールが戦略、コラボレーション、または測定可能な成果を向上させるかどうかを評価する
🧠豆知識：一部の代理店はメディア形態の先駆者でした。例として、1941年には米国の代理店が時計のテレビCMを世界で初めて制作。また、自動車が米国で普及すると看板広告が急成長しました。
ClickUpでAIスタックを統合する
AI駆動型マーケティングエージェンシーの構築は、接続しないシステムとの格闘を意味するべきではありません。最も賢明なチームはワークフローを合理化し、接続し、拡張することで、あらゆるプロジェクトを油ののったキャンペーンマシンのように円滑に稼働させます。
ClickUpは、戦略立案、クリエイティブ制作、実行、レポート作成といったエージェンシーの全ワークフローを1つの強力なワークスペースに統合します。
ClickUpタスクでキャンペーンをプランし、ダッシュボードでパフォーマンスを追跡。Docsでプレイブックを一元管理し、ClickUp Brainで斬新なアイデアをブレインストーミング。さらにClickUp BrainGPTがワークフロー全体を統合。これによりプラットフォーム間の切り替え時間を削減し、成果につながるキャンペーン構築に集中できます。
エージェンシーのAIエコシステム全体を接続する準備はできていますか？今すぐClickUpに登録しましょう！
よくある質問（FAQ）
代理店には、コンテンツ作成、キャンペーン管理、分析、クライアント向けレポート作成を支援するツールが必要です。ClickUpはAI搭載のライティング機能、タスク追跡、パフォーマンスダッシュボードを単一プラットフォームで統合。これによりチームはツールを切り替えることなくキャンペーン管理とコンテンツ生成を実行できます。
多くの代理店は、総技術予算の約10～20％をAIマーケティングツールに費やしています。具体的な金額は、チーム規模、担当クライアント数、キャンペーンの複雑さによって異なります。
小規模なエージェンシーでも人工知能（AI）スタックの導入は十分可能です。多くのAIプラットフォームが手頃な価格のプラン、無料プラン、従量課金モデルを提供しており、小規模チームでも多額の投資なしに日常の仕事を自動化し、効果的に競争できます。
反復タスクの削減時間、キャンペーン成果の向上、リード転換率、顧客獲得単価などのメトリクスを追跡。広告ターゲティングなどの活動において、AI導入前後のパフォーマンスを比較することで価値を定量化し、さらなる投資の正当性を説明できます。
代理店は6～12か月ごとにスタックを見直すべきです。これにより、新機能やセキュリティ更新、進化するクライアントのニーズに対応しつつ、冗長なツールや利用頻度の低いツールを排除できます。