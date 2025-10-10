コンテンツ作成のためのAIライティングアシスタントの選び方

多くのコンテンツチームは、3ヶ月以内に使用を中止するツールにAIライティング予算を浪費しています。

私たちに尋ねれば、細部に悪魔が潜むと言うでしょう。

スタートアップの創業者と50人のマーケティングチームでは、必要なAIライティングセットアップが異なります。フリーランスのコピーライターと12社のクライアントを管理するエージェンシーでは、優先度が異なります。しかし多くの人は、Netflixの番組を選ぶようにAIツールを選んでいます——つまり、皆が話題にしているものに基づいて選んでいるのです。

本ガイドでは、作業負荷・チーム規模・コンテンツ目標に基づいたAIライティングアシスタントの選び方を解説します。さらに、様々なシナリオに適した料金体系を比較し、主要な選択肢（ClickUp!など）を厳選してご紹介します。🤩

AIライティングアシスタントとは？

AIライティングアシスタントは、より良く、より速く文章を書くためのスマートツールです。文法チェック、語彙提案、アイデアのブレインストーミング支援はもちろん、指示に基づいて完全な文章や段落を自動生成することも可能です。

これらのツールは人工知能を活用し、あなたの意図を理解して文章改善の有益な提案を行います。仕事用の電子メール、ブログ記事、SNS投稿など、あらゆるコンテンツに対応します。

多くの/AIライティングアシスタントは、時間の経過とともにあなたの文章スタイルを学習し、使用すればするほど有用な提案を行います。

適切な/AIライティングアシスタントを選ぶことが重要な理由

AIライティングツールの選択は、コンテンツ作成のワークフローと執筆結果に直接影響します。考慮すべき点は以下の通りです：

AIライティングアシスタントを選ぶ際に考慮すべき重要な要素

AIコンテンツ作成ツールをコミットする前に、以下の要素を評価してください：

💡 プロの秘訣：長文コンテンツにおける文脈処理能力を評価しましょう。3,000語の記事やリンクされている複数のコンテンツ全体で、一貫したメッセージと文体を維持できますか？連続性が重要なキャンペーンやガイドではこれが極めて重要です。

/AIライティングアシスタントにはいくら支払うべきか？

予算は、作成するコンテンツ量と、質の低い文章がビジネスに与える損失に見合うべきです。

まずはここから始めて、様々なAIモデルを試し、自社ブランドに合うライティングスタイルを見つけましょう。無料バージョンでは通常、月間2,000～10,000語の利用が可能で、ソーシャル投稿や電子メール下書き、基本的なコンテンツ実験を、金銭的コミットなしにカバーできます。

月額10～20ドル

毎日一貫したコンテンツ作成が必要な場合、この範囲の費用を支払います。

無制限の文字数、文脈をより深く理解するAIモデル、基本的なブランドトーンのトレーニングが得られます。これは、週に2～3本のブログ記事を作成する個人マーケターや、複数のソーシャルアカウントを管理する小規模チームに最適です。

月額30～50ドル

コンテンツ作成が直接収益につながる場合、この金額を投資しましょう。通常、チームコラボレーション機能、キャンペーン開始時の一括コンテンツ生成、高度な編集ツール、既存のマーケティングスタックとの連携機能を利用できます。代理店や成長中のマーケティングチームに最適です。

月額100ドル以上

大規模なコンテンツ制作プロセスを管理する場合や、クライアント向けのホワイトレーベルソリューションが必要な場合にのみ、この金額を投資してください。追加費用により、カスタムAIトレーニング、優先度の高いテクニカルサポート、高度なチーム管理機能を利用できます。

市場で人気の/AIライティングアシスタント

現在利用可能な最も人気のある/AIコンテンツ作成ツールをいくつか紹介し、情報に基づいた選択ができるよう支援します。

1. ClickUp（AIライティングと包括的なコンテンツ作成ワークフローに最適）

ClickUp Brain in Chatで、コラボレーションが行われるその場でキャンペーンコピーを生成

キャンペーンが山積みになり、締め切りが迫る中、複数のアプリに分散したAIツールを扱うのは避けたいものです。ClickUpなら全てを一元管理。ブレインストーミングから下書き、コンテンツの磨き上げまで、勢いを失うことなく進められます。

仕事のフローに沿って執筆する

ClickUp Brainは、チームがコミュニケーションやプランを立てるあらゆる場所で仕事します。つまり、キャンペーンの議論、ブリーフの確認、アイデアのブレインストーミングを行いながら、コンテンツを生成できるのです。

例えば、ディレクターがClickUp Chatで新製品発売のInstagramキャプション案を求めてきた場合、会話内で直接ClickUp Brainにプロンプトするだけで、数秒で共有可能な複数のキャプション案を準備できます。

📌 このプロンプトを試してみてください： 金融向けSaaS製品のローンチキャンペーン用に、Instagramのキャプションを5つ作成してください。各キャプションは15語以内に収め、遊び心のあるトーンで、明確な行動喚起（CTA）を含めてください。

一箇所でエラーのない下書き作成と編集を実現

ClickUp Brain in Docsでコンテンツ戦略をマップし、リアルタイムコラボレーションを実現

ClickUp Docsは、ブログ、ホワイトペーパー、ランディングページを共同で形作ることができるスペースを提供し、さらにClickUp Brainのライティングツールの力を加えます。

チームはリアルタイムで共同仕事し、コメントを残し、同じドキュメント内でコンテンツを磨き上げられます。すべての変更はバージョンで追跡されるため、過去の草案を確認したり、編集内容を比較したり、必要な時にいつでもコンテンツを復元できます。

AIライターはコンテンツ作成の全フェーズで柔軟性を提供します。以下のことが可能です：

短い下書きを完全なブログ記事に展開する

複雑なセクションを簡素化し、より幅広い読者層に届ける

長い調査レポートを簡潔な要約する

グローバル市場向けにキャンペーン資産を翻訳する

コンテンツプランから直接アクションアイテムを生成する

📌 このプロンプトを試してみてください：マーケティングにおけるAIツールの役割を理解したいマーケティングマネージャー向けのウェビナーランディングページを作成してください。200語以内に収め、参加によって得られる成果を強調し、会話調で記述してください。

複数の/AIモデルを一箇所で利用可能

ClickUp Brain MAXは専用のデスクトップAIコンパニオンで新たな次元を提供します。ChatGPT、Gemini、Claudeを並行して活用し、調査と執筆をプロジェクトに紐づけたまま進められます。

ClickUp Brain MAXで複数のAIモデルから選択可能

例えば、SEOトレンドを調査する場合、ClickUp Brain MAXの異なるモデルに同じ質問を投げかけ、最適なポイントを直接ドキュメントに取り込みましょう。これにより、より優れた情報を基に戦略を迅速に形にできます。

📌 このプロンプトを試してみてください：B2B SaaSにおける主要なSEOトレンドトップ5を要約する。各トレンドについて、サポートとなる統計データを1つ提示し、マーケティングチーム向けの具体的なコンテンツアイデアを2つ提案する。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

コンテンツ作成者は、ClickUpの拡張機能を習得するのに時間を要する場合があり、初期段階ではコンテンツの生産性が低下する可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,555件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

2. Jasper（大規模な仕事をこなすマーケティングチームに最適）

Jasperはインテリジェントエージェントを活用し、ソーシャルメディアキャンペーンや電子メールシーケンスといったワークフローを処理します。ブランドボイスをツールに学習させれば、様々なコンテンツにおいて一貫したトーンを維持します。

そのCanvasは共有ワークスペースのように機能し、チームがコンテンツ作成やキャンペーンプランを共同で進められます。このAIライティングツールには、YouTubeビデオの説明文やGoogle広告の見出しなど、様々なマーケティングニーズに対応したコンテンツ作成テンプレートも含まれています。

Jasperの主な機能

リサーチエージェント に競合分析を依頼し、その結果を自動的にキャンペーン概要やコンテンツアイデアに変換させましょう

Semrushのデータを活用し、見出し・メタディスクリプション・内部リンクを改善する 最適化エージェント を実行

パーソナライゼーションエージェント を設定し、顧客データを活用したターゲット電子メールキャンペーンや広告を作成しましょう

技術的な専門知識がなくても、ノーコードアプリビルダーでカスタムマーケティングワークフローを構築できます

Jasperの制限事項

ユーザーからは、テンプレートの試用版やコンテンツにおけるフローの不統一がレポート作成されています

マーケティング特化型のため、キャンペーンやコンテンツ作成以外の一般的なビジネス文書作成では機能がリミットされます

SEO統合機能があるにもかかわらず、ユーザーからは検索エンジンでの可視性を損なう可能性があるとの警告が寄せられています

Jasperの料金体系

無料試用版

プロ版: 月額69ドル/ユーザー

ビジネス向け：カスタム見積もり

Jasperの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,260件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (1,845件以上のレビュー)

3. Copy.ai (市場投入戦略とコンテンツ自動化に最適)

Infobaseは企業情報を保存し、人工知能がプロジェクト間で一貫した詳細を参照できるようにします。このプラットフォームはSalesforce、HubSpot、Gongを含む2,000以上のツールとも接続します。

Copy.aiの主な機能

企業ウェブサイト、LinkedInプロフィール、最新ニュースからデータを抽出し、見込み客を深く調査することで、アプローチをパーソナライズする

見込み顧客の行動やエンゲージメントレベルに基づいて自動的にフォローアップする、一連の電子メールを自動生成します。

ブログコンテンツをソーシャルメディアコンテンツ、電子メールマガジン、広告コピーへと変換するマルチフォーマットコンテンツワークフローを実現

特定のターゲット企業向けにパーソナライズされたランディングページと電子メールを用いたアカウントベースドマーケティングキャンペーンを作成する

Copy.aiの制限事項

出力品質は大きくばらつく。短文コピーでは優れた成果を発揮する一方、長文や複雑なタスクでは関連性の低い結果やエラーが生じやすい。

Copy.aiのFreeプランおよび下位サブスクリプションには、制限的な使用上限（例：文字数やプロジェクトのリミット）が設けられています。

ホワイトペーパーや技術報告書などのフォーマット向けテンプレートがリミットであり、手動でのプロンプト作成が必要になる場合があります

Copy.aiの料金プラン

セルフサービス ( チャット): 月額29ドル（5席分）

セルフサービス (エージェント): 月額249ドル（最大10席まで）

企業: *カスタム見積もり

Copy.aiの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (180件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (65件以上のレビュー)

4. ChatGPT（会話型ライティング支援に最適）

ChatGPTはテンプレートやワークフローではなく、自然な会話を通じてライティングを処理します。アイデアのブレインストーミング、コンテンツの反復作業、草案の推敲を双方向の対話を通じて行うことができます。

カスタム指示を設定すれば、会話間で設定を継承可能。カスタムGPTは特定タスク向けの専用バージョンを作成します。メモリ機能はチャットの詳細を記憶し、今後の応答をパーソナライズします。

さらに、ChatGPTをコンテンツ作成に活用すれば、特定の目標に沿って会話やファイル、文脈を整理できます。

ChatGPTの主な機能

ChatGPTにウェブ検索を依頼し、最新の情報を収集して執筆プロジェクトに新鮮なデータを組み込みましょう

AIと音声チャットでアイデアをブレインストーミング。歩きながら、運転中、パソコンから離れている時もハンズフリーで。

ファイルや画像をドロップするだけで、提供したビジュアルや文書素材に基づいた分析、要約、コンテンツを取得できます。

ChatGPTに生成を任せて、求める内容を説明するだけで高度なデータ可視化やチャートを作成できます

ChatGPTのリミット

ChatGPTの料金体系

Free

特典： 月額20ドル

プロ版: 月額200ドル

ビジネスプラン: 月額30ドル/ユーザー

*企業: カスタム見積もり

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,010件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (260件以上のレビュー)

5. Grammarly（リアルタイムでの文章改善に最適）

Grammarlyは50万以上のアプリやウェブサイトで仕事を行い、執筆場所を問わずリアルタイムで提案を提供します。

文法やスペルチェックを超え、Grammarlyは段落全体の書き換え、トーン調整、読者層や目標に基づいたパーソナライズされた提案を提供します。

ドキュメント機能は、最初の草案から最終バージョンまでをサポートするライティングワークスペースを提供します。さらに、Knowledge Shareは、チームメンバーが用語にカーソルを合わせると自動的に社内用語を解説します。

Grammarlyの主な機能

Grammarlyの制限事項

トーン検出、剽窃チェック、ブランドボイスなどの高度な機能には有料サブスクリプションが必要です

編集プロセスにおいて、/AIの提案が意図した意味や独自の文章スタイルを変化させる可能性があります

一部のユーザーからは、Grammarlyが正しい表現をエラーと判定することがあるとのレポート作成があります

Grammarlyの料金プラン

Free

プロ版: 月額30ドル

*企業: カスタム見積もり

Grammarlyの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (12,050件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (7,190件以上のレビュー)

AIライティングアシスタントの主な活用事例

どのチームにも、それぞれ異なるライティングの課題があります。

ある人にとっては、検索順位を上げる調査重視のコンテンツ制作が重要であり、別の人にとっては、コンバージョンを生む迅速なキャンペーンコピーの作成が求められます。AIライティングアシスタントツールは、これらのワークフローを加速させます。詳しく見ていきましょう。🎯

ロングフォームコンテンツチーム

長文コンテンツの仕事をするライターやエディターには、深みと発見可能性という2つの要件があります。ブログやホワイトペーパーには、信頼できる調査、構造化されたアウトライン、そして最初から組み込まれたSEO対策が必要です。統計データの収集、フローの形成、適切な場所へのキーワード配置といった作業を手作業で行うには何時間もかかります。

/AIライティングアシスタントは、アウトライン生成、例抽出、ランキング向上につながるキーワード配置の提案により、このプロセスを高速化します。

📌 以下のプロンプトをお試しください： 「B2BマーケティングにおけるAIパーソナライゼーション」に関する詳細なSEOブログアウトラインを生成してください。H2見出しとH3見出しを含め、キーワード提案とターゲット文字数を含めてください。

以下の質問に対するモデル出力を比較：B2B購買担当者は/AI駆動型コンテンツパーソナライゼーションにどう反応しているか？重複する部分を250語以内で要約する

B2BマーケターがパーソナライゼーションにAIを導入している最近の統計を5つ抽出。出典元へのリンクを添え、各統計についてホワイトペーパーに組み込めるサポート例を1つずつ提案してください。

ClickUp Brain MAXは、デスクトップアプリ内で複数のAIモデルによる応答を比較できるため、コンテンツチームの作業効率をさらに向上させます。例えば、B2BマーケティングにおけるAIに関するホワイトペーパーを作成する際には、次のような活用が可能です：

B2Bにおけるパーソナライゼーション関連のキーワード機会について、ClickUp Brain MAXに問い合わせる

新興トレンドを説明する異なるモデルの比較

それらを構造化されたアウトラインにまとめ、ライターに渡す前にClickUpドキュメントで整理しましょう

ClickUp Brain MAXで調査をまとめ、ブログやホワイトペーパー向けにSEO対策済みのアウトラインを作成しましょう。

マーケティングチーム

マーケティングチームは厳しい納期に追われています。

製品ローンチがカレンダーに載ると、ランディングページ、3種類の電子メールバリエーション、広告コピーが急遽必要になります。最も難しいのは、各素材を洗練されたメッセージ性のあるものに仕上げつつ、文章の推敲に何時間も費やさずに済む方法です。

AIライティングアシスタントは複数のバリエーションを迅速に生成するため、チームは様々な角度をテストし、戦略に集中できます。

📌 以下のプロンプトをお試しください： SaaSローンチ向けに、中堅企業マーケティングマネージャーをターゲットとしたランディングページ見出しを5つ作成してください。各見出しは12語以内で、メリットを前面に出した内容とします。

この草案を、より強力なフック、明確なCTA、40文字以内の件名を備えた100語のプロモーション電子メールに磨き上げてください。

このランディングページのコピーを、各25語以内の3種類のLinkedIn広告バリエーションに書き換えてください。

ClickUp BrainとDocsがこれをキャンペーンワークフローに直接組み込みます。下書きはリアルタイムで磨き上げられ、チームはクリエイティブをレビューする同じ場所で、見出し、電子メール、広告スニペットを生成できます。

たとえば、新しいSaaS機能をリリースする場合、以下の選択肢があります：

ランディングページ用のヘッドラインを草案し、その後ClickUp BrainにCTAを強化した5つのバリエーションを生成するようプロンプトする

下書きの電子メール文面をドキュメントに貼り付け、ClickUp Brainが洗練されたバージョンに仕上げます

ランディングページのコピーを強調し、複数のチャネルで使用できる短い広告バージョンを生成します

ClickUp Brain in Docsでキャンペーン素材を一元管理し、下書きから完成まで効率的に作成・改良

ソーシャルメディアマネージャー

ソーシャルメディア管理者は、常に魅力的なコンテンツを必要としています：新鮮さを感じさせるキャプション、物語を紡ぐスレッド、コミュニティを活性化させる迅速な返信。そのペースは容赦なく、ライターのブロックは日常茶飯事です。

/AIライティングアシスタントは、新たなアイデアの提案、キャンペーンコンテンツのソーシャルフォーマットへの再利用、すぐに使えるバリエーションの作成を通じて、その負担を軽減します。

製品ローンチでは、次のようなことが考えられます： ClickUp Brainに、異なるトーンで書かれたInstagram用キャプションを10個作成するよう依頼してください

製品の3つの利点を強調する5部構成のXスレッドの概要を策定する

フォロワーからのよくあるコメントに対応するための返信サンプルの作成

プロンプトClickUp Brainに指示して、ワークスペース内のどこからでもエンゲージメントを高めるコピーやキャプションを作成させましょう

プロダクトチーム

製品アップデートは、往々にして詳細が詰まった技術仕様書として始まりますが、顧客には読みにくいものです。課題は、それらを明確なナレッジベース記事、リリースメモ、ステップバイステップガイドへと変換することです。

手作業でやることにより、結果としてユーザーを混乱させるだけの難解な文章になる可能性があります。AIライティングアシスタントは、技術的な内容を簡潔にフォーマットし、顧客向けの分かりやすいコンテンツへと変換します。

ClickUp Docsはこのプロセスをシンプルにします。技術的な下書きを貼り付け、その後ClickUp Brainにプロンプトを送信して、それを簡素化し、構造を整え、リリースノートやハウツーガイドとして磨き上げます。

あるいは、ClickUpで関連タスクを開き、ClickUp Brainに完了する文脈でリリースノートを作成するよう依頼することもできます。

技術仕様を、ClickUp Brainで顧客向けの明確なドキュメントに変換

📌 以下のプロンプトをお試しください： この技術仕様書を顧客向けリリースメモに書き換えてください。150語以内に収め、平易な言葉で記述し、3つの利点を強調してください。

[機能名]の設定方法を説明する500語のナレッジベース記事を作成してください。番号付きのステップと簡単なFAQを含めてください。

新規ユーザー向けにこの400語の製品ガイドを簡素化してください。短い段落に分割し、小見出しを追加してください。

営業チーム

営業チームにとっての課題は、パーソナライゼーションとスピードのバランスを取ることです。個別対応のように感じられるアプローチを作成するには時間がかかりすぎる一方で、急いで作成すると画一的な印象を与えるリスクがあります。

AIライティングアシスタントは、営業担当者が各見込み客に合わせて素早く調整できる電子メール下書き、電話対応スクリプト、提案書要約を生成することで支援します。

ClickUp Brainで、営業ワークフロー内でパーソナライズされたアウトリーチ、スクリプト、提案書を直接作成

ClickUp Brainは、営業タスク内でこのワークフローをシームレスに実現します。パイプライン活動を追跡する同じ場所で、アウトリーチ文案、営業スクリプト、要約を直接生成できます。

📌 以下のプロンプトをお試しください： 製品デモに参加した見込み顧客へのフォローアップ電子メールを起草してください。120語以内に収め、時間節約をメリットとして強調し、来週30分間の電話会議を提案してください。

反論への対応を3部構成でまとめたコールスクリプトを作成してください：予算、統合、チーム導入。各回答は50語以内に収めること。

マーケティングディレクター向けの営業提案書用、1ページのエグゼクティブ要約を生成してください。ROI、導入の容易さ、サポートに焦点を当ててください。

/AIを活用したライティングで避けるべきよくある失敗

マーケティングチームはAIライティングツールを魔法の杖のように扱うことがよくあります——漠然としたコマンドを与え、完璧な結果を期待するのです。ここで彼らが間違っている点は以下の通りです：

📣 お客様の声： マーケティングエージェンシーのHawke Mediaは、ClickUpの導入によりプロジェクト管理時間を30%削減。これにより、クライアントへの結果提供に注力する時間を確保しました。 ClickUpを試してみて、すっかり気に入ってしまいました。このプラットフォームは私の仕事の日々のお気に入りになりました。私は自他共に認める熱烈な支持者です——皆にClickUpのことを話しています。 ClickUpを試してみて、すっかり気に入ってしまいました。このプラットフォームは私の仕事の日々のお気に入りになりました。私は自他共に認める熱烈な支持者です——皆にClickUpのことを話しています。 こちらのビデオで、彼らのチームがClickUpをどのように活用したかをご覧ください：

AIライティングアシスタントを最大限活用するための秘訣

AIライティングアシスタントを効率的に活用するためのコツを実践しましょう。👇

詳細なブリーフから始めましょう

AIマーケティングツールは汎用的な文章を避けるため、文脈を理解する必要があります。

📌 試してみてください： 燃え尽き症候群のマーケティングマネージャー向けに、新しいアプリやシステムを必要としない生産性向上ハックについて500語の記事を書いてください。共感しつつも実用的なトーンで、明日朝から試せる具体的な例を少なくとも2つ含めてください。

この手法が仕事を発揮するのは、対象読者（燃え尽きたマーケティングマネージャー）、制約条件（新規ツール導入不可）、トーン（共感しつつも実践的）、具体的な要件（実践可能な例を2つ）を明確に定義したためです。

AIコンテンツ生成ツールには、汎用的な助言領域に迷い込まないよう防止するガードレールが実装されました。

/AIをリサーチやブレインストーミングのパートナーとして活用しましょう

コンテンツのアイデア創出に向けた体系的なワークフローを構築しましょう。まず「[トピック]について、まだ十分に掘り下げられていないユニークな視点10個とは何か？」と自問することから始めます。

最も説得力のある視点を選択し、「この視点をサポートする具体的な例やケーススタディを5つ挙げてください」と依頼します。最後に「懐疑的な人々がどのようなオブジェクトを提起する可能性があり、それらにどう対応しますか？」と尋ねます。

このプロセスにより、何時間もかかる調査やブレインストーミングが、コンテンツワークフローソフトウェア内での集中的な10分間のセッションへと変貌します。

具体的なフィードバックを提供し、会話の中で反復改善を行う

結果が期待に沿わない場合、同じ会話の流れの中で具体的な指示を与え続けてください。

📌 こんなリクエストを：「このトーンは読者層にとって堅すぎます。プロ意識を保ちつつ、より会話調に調整してください」または「各主要ポイントをサポートする具体的なメトリクスや企業名を含む例を追加してください」

AIは会話中のフィードバックから学習するため、初期の試作よりも改善された結果が次の反復で得られるようになります。

AIを時間のかかるルーチンタスクに集中させる

創造的な仕事ではなく、研究の統合、アウトライン作成、コンテンツの再フォーマットに/AIを活用しましょう。

📌 こんな使い方を試してみてください：「この2000語の記事を、それぞれ異なる鍵の洞察を強調した5つのプラットフォーム特化型ソーシャルメディア投稿に変換してください」または「これらのカスタムの声を集め、当社のソリューションが特定のビジネス課題を解決する方法を示すまとまりのあるケーススタディに再構成してください」

AIに体系的なタスクを任せ、戦略立案や独創的な思考に創造的なエネルギーを集中させることで、効率を最大化できます。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUpの「テキスト入力」機能で、思いついたアイデアを即座にページに書き留められます。ショートカット鍵を押したまま話し始めれば、言葉がリアルタイムで表示されます。 ClickUpの「Talk to Text」で、ハンズフリーでキャンペーンアイデアをキャプチャし洗練させましょう 例、クライアントとの打ち合わせ後、新規広告キャンペーンのヘッドライン案を10個口頭で提示できます。ClickUp Brain MAXが即座にそれらをドキュメントに記録。そこから最良の案を磨き上げたコピーに仕上げ、チームと共有してフィードバックを得られます。 詳細はこちら：

ブログ作成、電子メールの推敲、キャプションのアイデア出しなど、無数のアプリが提供されています。重要なのは、仕事を容易にしつつ複雑さを増さないAIライティングアシスタントの選び方を知ることです。

ClickUpなら、プロジェクトやキャンペーン、ドキュメントが既に存在するプラットフォーム内で、ClickUp BrainとBrain MAXを直接利用できます。マーケティングチームは数秒でランディングページを最適化でき、ソーシャルメディア担当者はワークスペースを離れることなくキャプションを起草でき、製品や営業チームは単調なメモをコンテンツに変換し、接続を生み出すことができます。

アプリ過多を解消し、すべてのライティングを一元管理したいなら、今すぐClickUpに登録しましょう！ ✅

よくある質問（FAQ）

A. ClickUp Brainは、特に既にClickUpでプロジェクト管理を行っている場合、長文コンテンツ作成に最適な選択肢です。ワークフローとシームレスに連携し、プロジェクト管理システム内で直接長文記事の作成・編集が可能です。

A. いいえ、AIライティングアシスタントは人間のライターを完全に代替できません。AIは調査、初稿作成、定型コンテンツに優れていますが、真の創造性、個人的な経験、感情的知性には欠けています。また、独自のインタビューを実施したり、独自の洞察を導き出したり、複雑なブランドのニュアンスを理解することもできません。

A. ClickUpは有料プランの一環としてAIライティングを提供しており、単体ツールと比較して非常にコストパフォーマンスに優れています。ChatGPT Plusは月額20ドル、Jasperは月額69ドルから、Copy.aiは月額29ドルから利用可能です。

A. AIライティングでコンテンツ品質を確保するには、統計データや主張を事実確認してください。文脈、対象読者、トーンを明記した詳細なプロンプトを提供しましょう。AI出力を初稿として活用し、ブランドの声に合わせて編集し、独自の洞察を加えてください。

ClickUpはマーケティングチームに最適な選択肢です。AIライティングとプロジェクト管理を統合し、全てのキャンペーンを1か所で整理できるためです。他のツールを切り替えることなく、コンテンツ概要の作成、コピーの生成、承認ワークフローの管理が可能です。