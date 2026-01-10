ビジネス運営管理のための11のベストHolded代替ツール（2025年版）

Holdedは、請求書発行やCRMからプロジェクト追跡や会計まで、ビジネス運営を管理するための堅牢なオールインワンプラットフォームです。
しかし、すべての人に完璧に合うわけではありません。機能面で物足りなくなったり、より深いカスタムが必要になったり、あるいは単に価値を重視したい場合もあるでしょう。
朗報です。強力なHolded代替ツールが数多く存在し、それぞれ独自の強み、価格モデル、業界特化型ツールを備えています。
シンプルな請求書発行が必要なスタートアップ、高度なプロジェクト管理を求める代理店、より堅牢な統合を求める企業まで、あなたの仕事スタイルに合った選択肢があります。
本ブログでは、ビジネスの効率化、時間節約、スマートな事業拡大を実現する、Holdedに代わる優れた代替ツール11選を厳選してご紹介します。さっそく探求を始め、チームに最適なツールを見つけましょう。
Holded代替ツール一覧
以下に、Holdedの代替ツールを比較した結果を示します：
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|AIを活用したプロジェクト・ワークフロー・ビジネス運営の管理
|プロジェクト管理機能付きCRM、自動化、カスタムAIエージェント、ブレイン、ダッシュボード
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|QuickBooks Online
|中小企業向け会計・簿記
|支払いリマインダー、自動銀行同期、整理された経費管理で生産性を向上
|有料プランは月額38ドルから
|Scoro
|ビジネス管理
|包括的なビジネス管理
|有料プランはユーザーあたり月額23.90ドルから
|Xero
|強力な連携機能を備えたクラウドベースの会計システム
|請求書/支払いの追跡、経費管理
|有料プランは月額29ドルから
|Odoo
|オープンソースのビジネスアプリケーションスイート
|CRM、会計、在庫管理、プロジェクト管理向けのモジュール式アプリ
|カスタム価格設定
|Zoho One
|手頃な価格のビジネスソフトウェア
|CRM、財務、プロジェクト管理スイート
|有料プランは月額45ドルから
|Bitrix24
|予算内で実現するCRMとチームコラボレーション
|CRM、コラボレーション、プロジェクト管理
|有料プランは月額124ドルから
|Wave
|ビジネス会計向けフリーランサー
|無料スタータープラン、請求書発行、プロジェクト会計
|Freeプランあり；有料プランは月額19ドルから
|FreshBooks
|請求書発行とクライアント向け請求
|カスタム請求書発行、時間追跡
|有料プランは月額21ドルから
|NetSuite
|企業レベルのERPと会計
|財務、CRM、在庫管理を含む包括的なERP
|カスタム価格設定
|SAP Business One
|ERPを必要とする中規模ビジネス
|財務、生産、在庫、レポート作成のためのERP
|カスタム価格設定
ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法
編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
なぜHoldedの代替ツールを選ぶべきなのか？
Holdedはビジネス管理ツールです。その機能スイートには、CRM、請求書発行、会計、在庫管理、さらには基本的なプロジェクト追跡機能も含まれています。
ユーザーが直面する主な課題は以下の通りです。これらが原因でHoldedの代替ツールを探す必要に迫られています：
- 基本的なプロジェクト管理：プラットフォームはカンバン、ガント、タスク追跡を提供しますが、依存関係やワークロードビューといった、規模拡大中のチームが頻繁に依存する高度な機能は備えていません。
- AI搭載ワークフローなし：反復作業の自動化、更新情報の要約、インサイト生成を行う組み込みのインテリジェンス層が存在しません。現代のチームは経費管理や財務管理のためのオールインワンプラットフォームにこうした機能をますます期待しています。
- 混乱を招くモジュール式価格設定：段階的なモデルは柔軟性を提供する一方で、選択肢が多すぎると顧客は最適なプランの特定に苦労し、導入プロセスや予算策定に摩擦が生じます。
- 浅いCRM機能：組み込みのCRMはリードとパイプラインをカバーしますが、成長中のチームに必要な高度な売上予測、オムニチャネルコミュニケーション、ワークフロー自動化が欠けています。
- 在庫管理とERP機能のリミット：在庫管理と製造ツールは基本機能はカバーしていますが、複雑なサプライチェーン、複数倉庫のセットアップ、詳細な調達プロセスには不十分です。
- 拡張に伴う急峻な学習曲線：インターフェースは洗練されているものの、モジュールやアドオンの多さが、基本的な請求書発行や会計処理を超えて拡張しようとするチームにとって負担に感じられる可能性があります。
以下は、Holdedユーザーからの感想です：
レポート作成や分析機能のカスタムオプションがもっとあれば、Holdedはさらにビジネスニーズに合ったツールになるのに。
📚 詳細はこちら：実績あるベストカスタマーデータベースソフトウェアシステム
利用すべき最高のHolded代替ツール
以下に、検討すべき優れたHolded代替ツールのリストをまとめました：
1. ClickUp（AIを活用したプロジェクト管理、ワークフロー管理、ビジネス運営に最適）
世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、最高のHolded代替ツールの一つです。高度なプロジェクト管理、ワークフロー自動化、顧客関係管理をAI技術で実現します。
ClickUpのプロジェクト管理プラットフォームを活用して生産性を10倍に高める方法をご紹介します。
ClickUp CRMで情報を一元管理
ClickUp CRMを活用すれば顧客関係管理も可能です。主な機能は以下の通りです：
ClickUpカスタムフィールドを使えば、取引金額、業種、契約日、リードソースなどのデータポイントを追跡できます。これらの項目をタスクに直接追加することで、CRMソフトウェア内で詳細なクライアントレコードに変換できます。
さらに、ClickUpのカスタムステータス機能でクライアントの進捗を直感的に追跡可能。「新規リード」や「交渉中」といったステータスを作成し、各案件の状況を把握しましょう。
タスクを迅速化するノーコードのワークフロー自動化
ClickUpのAutomationsと Super Agentsを使えば、技術チームに依存することなく、自分で反復的なタスクを自動化できます。例えば、見込み客がパイプラインを進む際に手動更新からチームを解放したい場合。ノーコードのAutomationsで以下を設定可能です：
- トリガー: タスクのステータスが「提案書送信済み」に変更されたとき
- アクション： 取引を営業マネージャーに自動割り当て、「次回フォローアップ」日付を更新し、事前設定済みのSlackまたは電子メール通知を送信
- 結果： リードの進捗が次のフェーズへ進み、アラートが即時に送信される
カスタマイズ可能なAI搭載ダッシュボードでトレンドを追跡
ClickUp CRMではカスタマイズ可能なClickUpダッシュボードも提供しています：
- 50以上のウィジェットによる豊富な可視化機能：パイプラインの健全性、取引のサイズ、顧客生涯価値などの重要情報を可視化
- リアルタイム販売インサイト：ダッシュボードはライブ更新され、チームがトレンドを把握し、コンバージョン率などのKPIを追跡し、販売サイクルの速度をスプレッドシートにデータをエクスポートすることなく監視するのに役立ちます
最後に、ClickUp for Finance Teamsを活用すれば、ビジネスの財務実績を追跡できます。財務チームが雑務から解放され、より重要なタスクに集中できる仕組みを見てみましょう。
ワークスペース内でリアルタイムの財務計算を実行
ClickUpの式フィールドを使えば、財務チームはスプレッドシート不要でタスクフィールド内で直接値を計算できます。例えば以下のような計算が可能です：
- 請求書発行から支払い期日までの日数
- 予算超過を追跡するための経費から予算を差し引く
- またはプロジェクトごとの式に基づく利益率
これらのリアルタイム計算はタスクと連動して表示され、自動更新されます。一方、Holdedは静的な会計数値を提供するものの、ワークフローに組み込まれたカスタムのタスクレベル式をチームが作成することはできません。ClickUpはこれをネイティブに実現し、実行と財務追跡を連携させます。
企業検索で、すべてを1つの検索バーに統合
ClickUpの検索可能なプラットフォームは、タスク、ドキュメント、目標、コメントなどすべてを単一のインデックスで接続します。財務チームは以下が可能です：
- 過去の予算添付ファイルを即座に呼び出す
- 関連する請求書や領収書を見つける
- ツールを切り替えることなくプロジェクトコストデータを可視化
Holdedにはドキュメント・タスク・コメントを横断する統合検索機能が不足しているため、財務透明性を迅速に実現するにはClickUpの企業検索が優位です。
AIを活用した財務ワークフロー
ClickUp BrainはAIを活用したレイヤーを追加し、生データを洞察に変換します。財務チームにとってこれは以下を意味します：
- 経費要約：Brainは経費タスクのリストやアップロードされた報告書をスキャンし、過剰支出のカテゴリーを明確に分類した内訳を生成します
- 支払いのフォローアップ：Brainに延滞請求書のリスト作成を依頼し、自動的に新規タスクとしてリマインダーを生成
- 財務Q&A: 「第3四半期の出張経費総額は？」と入力すると、Brainがタスク、ドキュメント、ダッシュボードから数値を抽出します
- ポリシー支援：従業員が「会社の経費精算リミットは？」とクエリすると、Brainが適切なポリシードキュメントを表示します
- 自動化されたアクションアイテム：予算ミーティング後、Brainがフォローアップタスクを生成します
あらゆるワークフローをサポートする15以上のビュー
15種類以上のClickUpビューでプロジェクトを可視化。マネージャー、開発者、デザイナーなど、あらゆるチームメンバーが各自に適したフォーマットで仕事できます。
最後に、ClickUpでは財務ニーズに対応するテンプレートも提供しています。例えば「ClickUp請求書テンプレート」などです。
このテンプレートは、財務チーム、フリーランサー、代理店がクライアントの請求書を管理するのに役立ちます。明確なタスクベースのシステムで、各請求書のステータス、期日、支払い方法、クライアント詳細が追跡されます。
さらに、各請求書を支払済み、延滞中、または未払に分類できるため、キャッシュフローをひと目で把握できます。また、所有者割り当て、メモ追加、各請求書に関連する時間と金額の追跡も可能です。
ClickUpの主な機能
- ドキュメント知識：ClickUp Docsを活用し、タスクやプロジェクトと直接接続するSOP（標準業務手順書）、オンボーディングガイド、wiki、提案書を作成しましょう。
- サードパーティツールとの接続：ClickUp Integrationsで 、DropboxやGoogle Driveをはじめ、QuickBooksやXeroなどの請求書発行ツールを含む1,000以上の外部アプリケーションと接続可能です。
- 仕事を効率的に管理：ClickUpタスクを活用し、担当者・優先度・期日・依存関係を明確にした実行可能なステップへプロジェクトを分解
- ミーティングの自動記録： ClickUp AI Notetakerで通話に参加し、ミーティングを録音し、アクションアイテム付きの要約を生成。タスクに直接接続します
ClickUpの制限事項
- カスタムオプションが豊富なため習得に時間がかかる
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
このレビューがすべてを物語っています：
ClickUpは、チームのキャパシティとプロジェクト管理全体を俯瞰的に把握するのに優れています。ClickUpの最適な活用方法はまだ学習中ですが、従来のプロジェクト管理システムのようにタスクリストから項目を消していくのではなく、プロジェクトの進捗状況を可視化できる点が有益です。また、自組織のワークフローに合わせてインスタンスをカスタマイズできる点も非常に役立ちます。
さらに、必要な時には優れたカスタマーサポートも受けられました。全体的に非常に役立ちました。
2. QuickBooks Online（中小企業向け会計・簿記に最適）
QuickBooks Onlineはクラウドベースの会計・財務管理プラットフォームです。Intuitが開発した本プラットフォームは、中小企業向けに請求書発行、経費追跡、給与計算、在庫管理、税務コンプライアンスを支援します。
QuickBooksには一括請求書発行と経費処理機能があり、複数の請求書や経費を一度に作成・複製・インポートできます。記録エントリーの自動化により財務チームの時間を節約するこの効率性は、Holdedでは実現できません。
Finance Agentは予測、差異アラート、KPIスコアカードを表示し、チームが先を見据えた財務判断を下すのを支援します。
チームにモバイル環境が必要なら？QuickBooksモバイルアプリなら、リアルタイム請求書発行、写真による経費記録、モバイル支払いまで可能。オフィス外でも財務ワークフローを継続できます。承認やリマインダーのルールベース自動化と組み合わせれば、反復的な事務作業を削減。
その連携機能は決済処理システムやECプラットフォームとスムーズに連携するため、同じ情報を二度入力する必要がありません。給与計算連携では、源泉徴収、ダイレクトデポジット、W-2フォームの自動生成を自動的に処理します。
QuickBooks Onlineの主な機能
- 支払いリマインダーを自動化し、請求書と支払いを照合して迅速な回収を実現
- 複数の銀行アカウントを接続し、トランザクションデータを自動ダウンロード・分類・照合して正確な財務記録を実現
- 経費を詳細な税区分に整理し、収入と支出に対する消費税計算を自動化し、GST/VATを追跡します
QuickBooks Onlineのリミット
- インターフェースの絶え間ない更新と強制的な変更は、繰り返し発生する摩擦点です
QuickBooks Onlineの価格
- シンプルスタート: ユーザーあたり月額38ドル
- Essentials: 月額75ドル（最大3ユーザー）
- 追加料金： 月額115ドル（最大5ユーザーまで）
- アドバンスド: 月額275ドル（最大25ユーザー）
QuickBooks Onlineの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (3,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (8,100件以上のレビュー)
実際のユーザーはQuickBooks Onlineについてどう評価しているのでしょうか？
あるユーザーは自身の体験をこう語っています：
使いやすくて、すべてのビジネス数値を一箇所で確認できる点が気に入っています。レポートは明確で理解しやすく、財務の専門家でなくても問題ありません…ただし、テスト用のサンドボックス作成は他プラットフォームほどユーザーフレンドリーではなく、2年ごとに新しいサンドボックスを作成する必要があるため、開発者にとっては意味がありません。
⚡ テンプレートアーカイブ：Free Microsoft Word請求書テンプレート
3. Scoro（ビジネス管理に最適）
Scoroは主にプロフェッショナルサービス自動化（PSA）プラットフォームとして設計されており、コンサルティング会社、クリエイティブエージェンシー、IT企業、その他のプロジェクトベースのビジネスに適しています。
Holdedの代替ツールとして、見積もり作成、予算管理、プロジェクト計画、時間追跡、請求業務をワークフローに統合。提案から入金までの全工程に可視性を確保します。詳細な許可設定により、機密性の高いクライアント情報を確実にセキュリティで保護します。
ScoroがHoldedと比べて際立っている点は、予算をリアルタイムで追跡できる機能です。詳細な見積書を作成し、プロジェクト予算に変換した後、仕事の進捗に合わせて実際のコストと計画支出を比較しながら監視できます。
その他の2つの機能として、リソース管理とキャパシティプランニングによりチームの作業負荷を調整します。Scoroはさらに、時間・経費・コストの追跡機能をプロジェクト収益性に直接統合。請求可能な時間、経費、リテーナー契約をすべて追跡し財務成果に紐付けることで、サービス業の利益率を明確に可視化します。
Scoroの主な機能
- 配送コストと利益率を自動計算する詳細な見積書を作成・送信し、クライアントに提供します
- 高度なデータエンジン「ELI」を搭載したScoroに関するあらゆる質問に、文脈に沿った回答を提供します。
- 組み込みタイマーとタイムシートでタスクに費やした時間を追跡し、正確な請求可能時間を把握
Scoroの制限事項
- モバイルアプリケーションはデスクトップバージョンと比較して多くの機能が不足しており、外出先でのプロジェクト管理が困難です
Scoroの価格
- Core: ユーザーあたり月額23.90ドル
- Growth: ユーザーあたり月額38.90ドル
- パフォーマンス: ユーザーあたり月額59.90ドル
- 企業: カスタム価格設定
Scoroの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (410件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (240件以上のレビュー)
Scoroについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
あるレビューではこう評しています：
Scoroで最も評価している点は、直感的で詳細なカレンダー機能です。これにより、同僚の空き状況、会議室、様々なプロジェクト関連要素を含む全リソースの追跡と管理が容易になります…一方、Scoroで最も不便に感じるのはタスク作成機能で、やや煩雑に思えます。
🚀 ClickUpの優位性: 散在するAIツールの管理や頻繁なタブ切り替えに苦労しているなら、ClickUp Brain MAXが解決策です。ツール過多を解消する単一のコンテキストhubです。👇🏼
活用方法はこちら：
- GPT-4.1、Claude、Gemini、そしてClickUp独自の文脈認識型Brainを統合した統一インターフェースで、複数のアプリを置き換える。
- Google Drive、Slack、Google ドキュメント、GitHubなど、あらゆるツールから必要なものを検索
- 音声入力機能でタスク・メッセージ・アイデアを話すだけで仕事の速度が4倍に
- タスク作成、ワークフロー自動化、プロジェクトプランの生成、さらには自然言語を用いた画像生成まで実現します。
4. Xero（強力な連携機能を備えたクラウドベース会計に最適）
Xeroは、会計業務を完全にクラウド化し、自動化されたペーパーレスワークフローを求める中小企業向けに設計されています。銀行照合や請求書追跡を処理し、1,000以上のサードパーティアプリと接続するため、様々なビジネス環境に対応できる柔軟性を備えています。
Holdedの代替ツールとして、より柔軟な請求システムを提供します。プロフェッショナルな請求書の送信、自動リマインダーの設定、オンライン支払いの受付、見積書を請求書に変換する機能を、あらゆるデバイスから利用できます。
インターフェースには慣れが必要ですが、複数通貨サポートと国際会計基準に準拠しているため、グローバルなクライアントとの取引や海外展開を計画している場合に適しています。
Xeroは基幹会計機能に加え、経費管理、プロジェクト追跡、レポート作成を同一プラットフォームに統合。Hubdocを活用すれば経費をデジタルで記録可能。さらに予算対比でのプロジェクト時間・コスト管理を実現し、システムが詳細な収益性分析を生成します。
欠点は、カスタマーサポートがライブチャットではなく折り返し連絡のリクエストに依存しているため、問題が発生した際に即時対応を受けられない点です。
Xeroの主な機能
- プラットフォーム内で直接、給与計算の自動化、給与支払い、税務申告、従業員の休暇追跡を処理します。
- 在庫レベルを監視し、アイテムを請求書や注文書に直接リンクさせ、アイテムが不足した際にアラートを受け取れます。
- 80種類以上の組み込み財務レポートとカスタマイズ可能なダッシュボードで、損益計算書や貸借対照表などを管理
Xeroの制限事項
- レポート作成のカスタマイズ機能は限定的です。カスタムレポートが必要な場合は、サードパーティ製アプリや追加の回避策が必要となります。
Xeroの価格
- 無料試用版
- 初期プラン: ユーザーあたり月額29ドル
- 成長段階: ユーザーあたり月額50ドル
- 基本料金: ユーザーあたり月額75ドル
Xeroの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (750件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (3,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはXeroについてどう評価しているのか？
実際のユーザーからの短い引用：
クラウドベースの会計システムとして、他のテスト済み製品と同等かそれ以上の性能を発揮します。必要な機能は全て備えており、高機能でありながらコストパフォーマンスに優れています…ただしマルチチャネルソフトウェア（Linnworksなど）との連携機能がないため、売上データは手動でアップロードする必要があります。オンライン販売や大量販売を行う事業者にとっては手間がかかり、時間を要する可能性があります。全ての銀行口座やクレジットカードなどとの自動連携機能も備えていません。
📚 こちらもご覧ください：ワークフロー自動化の例とユースケース
🧠 豆知識：コンプライアンス法によれば、輸入品の請求書には、電子請求書であっても、貨物の仕向地となる港湾を記載する必要があります。さらに、数量は米国単位または輸出国で使用される単位のいずれかで明記しなければなりません。
5. Odoo（オープンソースビジネスアプリケーションスイートに最適）
Odooはモジュール式のERPソフトウェアであり、中小企業が必要な機能から導入し、成長に合わせて機能を追加できます。フルスイートを購入する代わりに、CRMや会計といった必須アプリから始められます。その後、在庫管理、プロジェクト管理、人事、eコマースへと拡張可能です。
オープンソースのフレームワークにより、ワークフローの広範なカスタマイズが可能です。クラウドとオンプレミスの両オプションで、導入環境を自由に選択できます。
複雑な物流と業務を処理するため、Odoorは複数倉庫管理、バーコードスキャン、下請けワークフロー、補充自動化を提供します。
追加機能として、柔軟なワークフローエンジンとプラットフォーム自動化が搭載されています。インターフェースの編集、Pythonコードの実行、サーバーアクションのトリガー、ワークフローの自動化に加え、ボタン操作による電子メールやSMSの送信も可能です。
従来のERPのような煩雑さとは異なり、Odooのインターフェースは直感的で、モバイルアプリによりチームはどこからでもリアルタイムデータにアクセスできます。自動化機能は請求書発行、在庫補充、人事プロセスの最適化といった日常タスクを処理します。
Odooの優れた機能
- リアルタイム分析とインタラクティブなダッシュボードにアクセスし、財務、営業などの情報を統合しましょう
- 複雑な製造プロセスを、作業指示書管理機能で処理する
- 在庫追跡、多段階包装、シリアル番号カスタムのための強化ツールで倉庫業務を管理
Odooの制限事項
- 初期セットアップは新規ユーザーにとって圧倒的であり、特にカスタムやサードパーティツールを扱う際には困難を伴います
Odooの価格
- カスタム価格設定
Odooの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (1,090件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (1,260件以上のレビュー)
実際のユーザーはOdooについてどう評価しているのか？
あるレビュアーによれば：
Odooは設定が非常に簡単で、複数の倉庫場所における倉庫注文や在庫アイテムの管理・運用が可能です…各倉庫場所で追跡する在庫アイテムを追加する作業はやや複雑でしたが、Odooはこのプロセスを簡素化できるため、導入開始が最も迅速なシステムの一つとなるでしょう。
📮 ClickUpインサイト：アンケート回答者の47%はAIを用いた手動タスク処理を一度も試したことがありませんが、AIを導入した回答者の23%は「作業負荷が大幅に軽減された」と回答しています。
この差は単なる技術格差以上のものかもしれません。早期導入企業は測定可能な成果を上げている一方で、大多数はAIが認知負荷を軽減し時間を取り戻す上でどれほど変革をもたらすかを過小評価している可能性があります。🔥
ClickUp Brainは、AIをワークフローにシームレスに統合することでこの課題を解決します。スレッドの要約やコンテンツの下書き作成から、複雑なプロジェクトの分解やサブタスクの生成まで、当社のAIがすべてを実行します。ツールを切り替えたり、一から始める必要はありません。
💫 実証済み成果：STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールによりレポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット作業から解放され、予測業務に注力できるようになりました。
📚 詳細はこちら：Odooの代替ツールと競合製品ベストセレクション
6. Zoho One（手頃な価格のビジネスソフトウェアに最適）
Zoho Oneは、40以上の統合アプリケーションをバンドルしたビジネスオペレーティングシステムです。これにはCRMソフトウェア、財務、人事、プロジェクト管理、マーケティング自動化などが含まれます。
Holdedの代替として、Zohoは相互運用性を提供します。CRMでの取引成約といった1つのアプリでの操作が、他のアプリでのプロセス（請求書生成、新規顧客のサポート登録、オンボーディングシーケンス送信など）を自動的にトリガーします。このクロスアプリ統合により、サイロ化が解消され、Holdedのモジュール型アプローチよりもシームレスなワークフローが実現します。
財務データや顧客データを管理する際には、企業レベルのセキュリティとガバナンスも必要です。このため、Zoho Oneは多要素認証、役割ベースのアクセス制御、GDPRやSOC基準への準拠、さらには集中型デバイス管理を提供します。
ローコードビルダー「Zoho Creator」なら、技術サポートなしでカスタムアプリを設計可能。オムニチャネルカスタマーサポートには「Zoho Desk」「SalesIQ」「Campaigns」を活用。チャット、電子メール、電話、ソーシャルメディアのやり取りを一元管理できます。
Zoho Oneの主な機能
- Zoho ZiaのようなAI駆動ツールでビジネスプロセスを自動化・カスタマイズ
- 高度な新ダッシュボードに組み込まれたBIと分析機能、/AIを活用したインサイトを活用し、データ駆動型の意思決定を実現
- Zoho Oneをマーケットプレイス経由で1,500以上のサードパーティアプリと接続し、営業、財務、マーケティング、人事、業界特化ツールにまたがるワークフローを拡張します。
Zoho Oneの制限事項
- セットアップは煩雑になりがちで、モジュール間の連携は一貫性がなく、アプリごとにユーザー体験が大きく異なるため、チームに混乱が生じます。
Zoho Oneの価格
- 全従業員向け価格: ユーザーあたり月額45ドル
- 柔軟なユーザー課金： ユーザーあたり月額105ドル
Zoho Oneの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (22,100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (120件以上のレビュー)
実際のユーザーはZoho Oneについてどう評価しているのでしょうか？
あるユーザーが次のようなフィードバックを共有しました：
Zoho Expenseのビジネス経費処理は開始から完了まで他を圧倒する…ただしレポート作成機能の柔軟性がさらに向上することを期待します。現在のカスタマイズ性は良好ですが、経理チームに提示する必要のあるフィールドを統合できません。
📚 詳細はこちら：プロジェクト管理とCRM向けベストZoho代替ツール
7. Bitrix24（予算内でCRMとチームコラボレーションを実現する最適な選択肢）
Bitrix24は、CRM、プロジェクト管理、チームコミュニケーション、自動化を統合したビジネス管理プラットフォームです。
Holdedとの違いは、クロスファンクショナルチームを接続させる組み込みのチャート、ビデオ会議、ドキュメント共有機能にあります。
Bitrix24はプロジェクト管理ツールキットも提供しており、ガントチャートビュー、スクラムビュー、カレンダービュー、作業負荷追跡ビューなど複数のビューを機能として備えています。一方、Holdedは基本的なカンバンビューとガントチャートビューのみを提供しています。
当プラットフォームには、ビジネス成長をサポートする在庫管理、マーケティング自動化、カスタマーサービスツールが含まれます。これら全てはAES-256暗号化で保護され、GDPR規制に準拠しています。
Bitrix24にはAIアシスタント「Co-Pilot」が搭載されています。テキストの要約、翻訳、フィールドの自動入力、チェックリスト生成などのタスクを支援します。標準的なCRM機能に加え、電子メールキャンペーン、A/Bテスト、分析、購読者管理を含む高度なマーケティング自動化機能を提供します。
Bitrix24の主な機能
- 全社向けソーシャルネットワーク「フィード」、共有カレンダー、一元化された企業ドライブを活用し、シームレスに共同作業を実現
- Bitrix24 Messengerのチャット、ビデオ通話、チャンネル機能を活用し、チーム内でセキュリティを確保しながらコミュニケーションを取りましょう
- ナレッジベースとバージョン管理されたコンテンツシステムを活用し、プラットフォーム内で社内ガイドを作成、ベストプラクティスを共有、ドキュメントを維持管理しましょう。
Bitrix24の制限事項
- UX/UIは貧弱で、レイアウトと全体的なデザインが時代遅れです
Bitrix24の価格
- スタンダード: 月額124ドル（50ユーザー）
- プロフェッショナル: 月額249ドル（100ユーザー）
- 企業: 月額499ドル（250ユーザー）
Bitrix24の評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (560件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (900件以上のレビュー)
Bitrix24について実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
このシステムは最高です。会社を立ち上げた時に見つけた中で断トツで一番で、他の会社でも使っています…最初は少し習得や操作が難しいかもしれません。予算が許せばサポートパートナーも提供していますが、私は自分でやることを覚えるのが好きです。一度覚えたら、使い方は非常に簡単です。
📚 詳細はこちら：収益性向上に最適なタイムビルディングソフトウェア
8. Wave（フリーランスや中小企業に最適）
Waveは、フリーランス、個人事業主、中小企業所有者向けに設計されたクラウドベースの会計プラットフォームです。Holdedの代替として、包括的な機能スイートを無料で利用できます。これには請求書発行、経費追跡、複式簿記、簡易レポート作成が含まれます。
財務機能には、無制限の請求書発行、銀行フィードとの自動照合、OCR搭載の領収書スキャンが含まれます。領収書キャプチャツールはOCR技術を活用し、一度に最大10枚の領収書から経費明細を自動抽出。スムーズなデータエントリーと会計記録への直接同期を実現します。
ダッシュボードでは、キャッシュフロー、収入、支出の可視性が一目で把握できます。
さらに、Waveの見積もり機能は、スプレッドシートや手動での再入力の必要性を排除し、見積書をプロフェッショナルに管理する方法を提供します。ロゴ、色、条件を反映したブランド化された見積書を作成でき、クライアントに送付するすべての文書が自社のビジネスアイデンティティを反映することを保証します。
システムは見積書の送付状況もリアルタイムで追跡するため、送信済み・閲覧済み・承認済みといった状態を常に把握でき、生産性向上に貢献します。この可視性により、パイプライン管理や見込み客への適切なタイミングでのフォローアップが容易になります。
Waveの主な機能
- 自社ブランドでカスタムした請求書を無制限に作成・送信し、そのステータスをリアルタイムで追跡できます
- ZapierやMakeを介した定期請求書、リマインダー、アプリ連携などのビジネスプロセスを自動化
- 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、売上税、総勘定元帳などの重要な財務レポートを生成します。
Waveのリミット
- Waveの自動化機能はZapierなどの外部ツールとの依存関係が強く、ネイティブなワークフロー統合が不足しています
Waveの価格設定
- スターター: Free
- Pro: 月額19ドル（ユーザー数無制限）
Waveの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (1,700件以上のレビュー)
Waveについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
このレビュアーの評価をご覧ください：
Waveは無料でシンプル、中小企業に最適です。請求書・支払い・レポートを手間なく管理可能…ただし高度な会計処理ではすぐにリミットに達します。一部の機能は北米ユーザー限定です。
🔍 ご存知でしたか？ 最初の電子請求書は30年以上前に電子データ交換（EDI）を用いて送信されました。
⚡ テンプレートアーカイブ：クライアントにプロフェッショナルな請求書を送るための無料請求書テンプレート
9. FreshBooks（請求書発行とクライアント請求に最適）
クラウドベースの会計ソフトウェア「Freshbooks」は、フリーランス、個人事業主、小規模サービス業向けのHolded代替ソリューションです。
クライアントへの請求時には、カスタマイズ可能なテンプレート、定期請求、自動支払いリマインダー、複数通貨対応といった機能が大幅な時間節約につながります。
コンサルタントや代理店で時間と経費を請求する場合、時間追跡と経費管理機能が役立ちます。請求可能な時間を記録し、モバイル端末で領収書を撮影し、それらを直接請求書に紐付けることが可能です。
FreshBooksにはクライアントポータルも備わっています。クライアントはセキュリティを確保して請求書を確認し、支払いを済ませ、コメントを記入し、プロジェクトの進捗状況をチェックできます。
さらに、このプラットフォームはプロジェクト管理ソフトウェアとしても機能します。財務面では、各プロジェクト内に収益性ダッシュボードを搭載し、収益、コスト、請求可能時間、未請求時間を一目で確認できます。
FreshBooksの主な機能
- 無制限のビジネス経費を追跡し、税務申告やプロジェクト会計の目的で分類。支出要約機能付き
- プロジェクトの文脈内で直接、リアルタイムのファイル共有やチャット、フィードバック、ディスカッションを可能にします。
- Gustoが提供するFreshBooks Payrollを活用し、自動化された給与計算処理、税務申告、契約者への支払い、コンプライアンス対応を実現しましょう。
FreshBooksのリミット
- 手動で追加した経費を認識しないため、銀行口座と同期した際に二重エントリーにならないよう、手動で確認する必要があります
FreshBooksの料金プラン
- Lite: ユーザーあたり月額21ドル
- 追加料金： ユーザーあたり月額38ドル
- プレミアム: ユーザーあたり月額65ドル
- 選択: カスタム価格
FreshBooksの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (900件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (4,500件以上のレビュー)
実際のユーザーはFreshBooksについてどう評価しているのか？
G2レビューからの引用：
請求処理が非常にシンプルで、短時間で簡単に請求書を作成・送信できる点が気に入っています。また、クライアントも理解しやすく支払いやすいと評価しています…ただし、レポート作成機能が限定的で、例えば高度なオプションや内訳、税金関連の情報を求める場合、追加の努力がかかります。外部決済ゲートウェイとの同期も遅いのが難点です。
📚 詳細はこちら：プロジェクトROIを最大化する最高のプロジェクト会計ソフトウェア
10. NetSuite（企業レベルのERPと会計に最適）
NetSuiteは、エンタープライズレベルの機能性を必要とする企業に最適です。財務、CRM、eコマース、在庫管理、人事管理を統合システムで処理します。さらに、クラウドネイティブERPシステムとして、複数事業体の連結決算、サブスクリプション課金自動化、高度な固定資産管理を提供します。
リアルタイム財務レポートにはカスタマイズ可能なダッシュボードと業務洞察を備えたビジネスインテリジェンスが含まれます。収益認識、複数場所の在庫追跡、複数管轄区域にわたるコンプライアンス報告といった複雑なワークフローを自動的に処理します。
NetSuiteのSuiteCloud環境は、UIやワークフローのカスタム化に使えるノーコードツール（SuiteBuilder、SuiteFlow）から、本格的な開発をサポートするローコードAPIやスクリプト（SuiteScript）まで、すべてを提供します。これにより、アップグレードを妨げることなく、ビジネスプロセス全体にシームレスな適応が可能になります。
NetSuiteの主な機能
- 計画と予算編成においてAI駆動の多変量予測を活用し、正確なビジネス予測を実現
- インテリジェント・パフォーマンス・マネジメント（IPM）を活用し、Smart Viewを通じてExcel、Word、PowerPointにAI分析機能を組み込み、チャート生成とナラティブインサイト（説明的分析）を自動化します。
- 高度なOCR技術を搭載した請求書キャプチャ機能で、領収書や請求書をスキャンし、会計記録を自動的に抽出・入力します。
NetSuiteのリミット
- NetSuiteの導入には通常、数か月にわたるプラン、設定、およびトレーニングが必要です。
NetSuiteの価格
- カスタム価格設定
NetSuiteの評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (4,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (1,700件以上のレビュー)
NetSuiteについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
あるユーザーは自身の体験をこう語っています：
導入にはシステムを最大限活用するための綿密なプランが必要です。プラグアンドプレイ型のソリューションではありません。コンサルティング会社には、このようなシステムの導入を支援できる優れたパートナーが存在します。追加コストは発生しますが、長期的な解決策となるのであれば投資する価値があります。
🧠 豆知識： オラクルはNetSuiteを所有している（2016年に93億ドルで買収）だけでなく、最大のライバルの一つであるOracle Fusion Cloud ERPも運営している。まるで試合当日に監督でありながら対戦相手チームでもあるようなものだ。
📚 詳細はこちら：ビジネス管理向けベストNetSuite競合製品
11. SAP Business One（ERPを必要とする中堅企業に最適）
Holdedの代替ソリューションであるSAP Business Oneは、中小企業向けに企業レベルのERP機能を提供します。統合システムは、財務、サプライチェーン、製造、調達、販売、顧客管理のための強力なモジュールを備えています。
中小企業が単純な会計中心のプラットフォームから完全なERP環境へ移行する際に活用されています。製造業、流通業、複雑なサプライチェーンを持つ企業は、資材所要量計画（MRP）、生産スケジューリング、倉庫最適化のための高度なツールを活用しています。
このプラットフォームは製造業務に優れており、生産計画、部品表管理、品質管理機能を提供します。SAP HANAインメモリプラットフォームは、大規模なデータセットを処理できるリアルタイム分析とレポート作成機能を実現します。
Holdedのクラウドネイティブ方式とは異なり、SAP Business Oneはオンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境など柔軟な導入形態を提供します。これにより、更新やインフラストラクチャの決定に対する制御性を高められます。
SAP Business Oneの主な機能
- Microsoft Officeやその他のSAPアプリケーションとネイティブに連携します
- インタラクティブな財務ビュー、ドラッグ＆ドロップ式レポート作成、予測分析、カスタマイズ可能なダッシュボードを活用し、より深い財務的洞察を得ましょう。
- SuiteProcurementの機能で調達を自動化し、ベンダー注文管理、購買承認、統合購買依頼を最適化します。
SAP Business Oneの制限事項
- このERPはライセンスが必要で自動設定されません。つまりコンサルタントが必要です
SAP Business Oneの価格
- カスタム価格設定
SAP Business Oneの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (520件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (330件以上のレビュー)
実際のユーザーはSAP Business Oneについてどう評価しているのか？
あるレビューではこう評されています：
これは完全なERPシステムです。全てのモジュールが1つのプログラムに統合されています。システムは多言語インターフェースを備え、地域の税務要件に対応しています。SAP Business Oneプロバイダーは優れた迅速なサポートを提供します…システムのインターフェースはやや古めかしい印象です。メーカーが完全なブラウザベースのアクセスを実現中と承知しており、その実現を心から願っています。
📚関連記事：最高のERP在庫管理ソフトウェア
ClickUpで成功を「ホールド」
ERPライトツールのリミットに達した時点で、Holdedの代替ツールを探すことになるでしょう。
プロジェクトをより深く管理し、反復作業を自動化し、重要な部分にAIを導入することで、非効率を回避するだけでなく、よりスマートで迅速な成長の余地を生み出せます。
ClickUpなら、プロジェクト、ドキュメント、会話、レポートを1つの共有ワークスペースに統合できます。AI搭載プラットフォームが反復作業の自動化、即時のインサイト獲得を支援し、ビジネスの成長に合わせて円滑な運営を維持します。