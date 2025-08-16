マーケティング、YouTube、トレーニング用の無料ビデオスクリプトテンプレート

アイデアが次から次へと湧き出る日もあります。印象的な冒頭のセリフ、インパクトのある行動喚起、すべてです。

それ以外の日は？あなたと、点滅するカーソル、そして形にならないアウトラインだけ。

「言いたいことは分かっているのに、どう表現すればいいか分からない」という不思議な状況に陥ったことがあるなら、あなただけではありません！

優れたスクリプトテンプレートが、その違いを生むのです。シーンごとにメッセージがしっかりと伝わるよう、その骨組みを提供します。

このブログでは、最高の無料ビデオスクリプトテンプレートについてご紹介します。

ビデオスクリプトテンプレートとは？

ビデオスクリプトテンプレートは、アイデアを明確な構造にまとめ、録画中にメッセージから逸脱しないよう支援します。しっかりとしたビデオスクリプトのアウトラインがあれば、記憶に頼ったり、その場での即興に頼ったりする必要はありません。

これらのテンプレートでは、メッセージの配置場所、ビジュアルの紹介タイミング、印象に残る締めくくり方などを紹介しています。各セクションには目的があり、最初から最後まで明確なメッセージを発信することができます。

マーケティングビデオの作成、キャンペーンの今後のビデオのプランニング、あるいは自分の考えを整理したい場合など、スクリプトテンプレートがあれば、プロセスがはるかに迅速かつ確実になります。

最高のビデオスクリプトテンプレートの一覧

優れたビデオスクリプトテンプレートの条件とは？

ビデオスクリプトテンプレートを選択する際に注意すべき点は、次のとおりです。

最高のビデオスクリプトテンプレート

コンテンツ作成を次のレベルに引き上げましょう。

仕事に必要なすべてが揃ったアプリ「ClickUp」には、それを簡単に実現するためのテンプレートが用意されています。以下は、おすすめの無料ビデオスクリプトテンプレートです。

1. ClickUp ポッドキャストスクリプトテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp スクリプトテンプレートを使用して、中断のないポッドキャストを録音しましょう。

録画ボタンを押して、すぐに頭の中が真っ白になった経験がある方には、このテンプレートが最適です。ClickUp のポッドキャストスクリプトテンプレートを使用すると、ポッドキャストのエピソードで、文の途中で言葉が出なくなったり、重要なスポンサーの宣伝を忘れてしまうことを確実に防ぐことができます。

イントロからアウトロまで、すべてのセクションが明確にマップ化されており、執筆を始めるためのスマートなプロンプトも表示されます。

ClickUp Docs に保存されるため、すべてがチームが普段仕事をしている場所にそのまま残ります。そのため、新入社員が入社する前に、編集、コメント、更新を簡単に行うことができます。

タスクの割り当て、共同ホストへのタグ付け、コメントの投稿、このドキュメントを制作ワークフローやカレンダーにリンクして、プランニングとスクリプト作成を同じスペースで確実に実行することができます。すっきりとした柔軟なデザインで、創造性が湧き出たときに邪魔になることはありません。

🌟 これが人気の理由:

エピソードの詳細、スポンサーのメモ、ゲストの紹介を 1 つのドキュメントにまとめておけます。

複製やカスタマイズが簡単なテーブルでセグメントをフォーマット

コメントや共有機能を使用して、共同ホスト、エディター、ゲストと コンテンツを共同編集できます

🔑 対象：初心者からベテランのポッドキャスターまで、重要な要素を漏らさずにポッドキャストを適切に構成したい方。

2. ClickUp 空白のポッドキャスト概要テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の空白のポッドキャストアウトラインテンプレートを使用して、ポッドキャストを最初から最後までプランニングしましょう。

ClickUp の空白のポッドキャストアウトラインテンプレートは、すべてを 1 つの整理されたスペースにまとめます。便利なカスタムフィールドとサブタスクを使用して、ゲストの追跡、日付の記録、公開日の設定を行うことができます。

最終的なスクリプトの添付は簡単で、ステップをチェックするたびに進捗が自動的に更新されます。このセットアップにより、ポッドキャストの制作がスムーズかつ整理され、時間の節約とチームワークの円滑化につながります。

🌟 これが人気の理由:

ブレインストーミング、ゲストの計画、マーケティングなどのサブタスクを、優先度と期限を指定してチームメンバーに割り当てます。

タスク内にスクリプトのリンクを直接添付

タスクの完了状況に応じて、進捗状況を自動的に確認できます。

🔑 理想的なユーザー：各エピソードをシンプルかつ繰り返し管理する方法を探しているポッドキャストチーム。

ClickUp のカスタム AI フィールドを使用して、重要な詳細情報を記録しましょう。

3. ClickUp コンテンツ作成テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のコンテンツ作成テンプレートを使用して、すべてのコンテンツを 1 か所に整理しましょう。

優れたビデオスクリプトの計画は、しっかりとした概要から始まります。ClickUp のコンテンツ作成テンプレートには、自信を持ってメッセージを作成するために必要なすべてが記載されています。

明確な目標の設定、視聴者の理解、締め切りのスケジュール設定、すべてのメディア資産のリスト作成など、コンテンツ制作プロセス全体を整理しておくことができます。

最大のメリットは、ClickUp Brainもここで直接利用できます。AI 搭載のライティングアシスタントが、スマートな提案、コンテンツの概要、改善点などを、ClickUp ドキュメント内ですべて提供します。

ClickUp Brain で複数の LLM を使用して、ライティング体験をさらに充実させましょう。

Brain は、 スクリプトのブレインストーミング、磨き上げ、 作成をスピードアップします。また、更新や要約を自動化し、お好みのトーンで文章を作成するので、制作により多くの時間を費やすことができます。

🌟 これが人気の理由:

ネストされたページを含む 1 つのドキュメントを使用して、さまざまなコンテンツタイプのプランニングと追跡を行う

視聴者をよく理解し、コンテンツを視聴者に合わせてカスタマイズしましょう。

ブログ記事、プレスリリース、ケーススタディなど、 コンテンツ作成には 構造化されたフォーマットに従ってください。

🔑 理想的なユーザー：創造性をサポートし、プロジェクトを順調に進めるための、完全でステップバイステップのフレームワークを求めるライターやマーケティングチーム。

🔍 ご存知でしたか？ 最初の映画は、多くの場合 1 分ほどの短編で、脚本はまったく必要ありませんでした。その代わりに、映画製作者は「シナリオ」と呼ばれる簡単な概要に頼っていました。「脚本」という用語自体が一般的になったのは、1940 年代に入ってからのことです。

4. ClickUp YouTube コンテンツプランナーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の YouTube コンテンツプランナーテンプレートで、YouTube チャンネルをシームレスに管理しましょう。

ClickUp の YouTube コンテンツプランナーテンプレートを使用すると、企画、スクリプト作成、編集、公開に至るまで、ビデオのプランニングプロセス全体を 1 つの視覚的で管理しやすいスペースにまとめることができます。スクリプト作成、録画、編集などの既製のタスクフェーズが設定されているため、毎回一から作業を開始することなく、進捗状況を追跡することができます。

各タスクには、クリエイティブブリーフ、キーワード、期日、さらにはスクリプトを添付できるスペースも備わっているので、すべてを 1 か所にまとめて管理できます。

🌟 これが人気の理由:

アイデアから公開まで、ビデオ制作のパイプライン全体を追跡

プロダクションボードビューで、スクリプト作成、録画、編集など、タスクを次々に進めましょう。

チームとホワイトボードでビデオのトピックやコンテンツについてブレインストーミング

🔑 理想的なユーザー：YouTube クリエイターやチームで、クリエイティブなプロセスを効率化し、すべてのビデオを順調に進めたい方。

5. ClickUp ChatGPT ライティングテンプレート用プロンプト

無料テンプレートを入手 ClickUp の「ChatGPT プロンプト」テンプレートを使って、文章作成のスピードと新鮮さを向上させましょう。

言葉のフローを刺激する完璧なきっかけをお探しですか？ClickUp の「ChatGPT Prompts for Writing Template」には、200 以上のクリエイティブで風変わり、思考を刺激するライティングプロンプトが満載で、あなたのライティングのルーティンを一新します。

日記、概要の草案、視聴者の興味を引くビデオのアイデアのブレインストーミング、準備など、これらのプロンプトは簡単に自分用にカスタマイズできます。レイアウトは柔軟で、試したり、書き直したり、オリジナルの作品を作成したりするための十分なスペースがあります。

🌟 これが人気の理由:

1つの整理されたドキュメントで200以上の多用途なライティングプロンプトを閲覧

プロンプトを自分の文章スタイルに合わせて調整、リミックスしてください。

考えを整理し、新しいトピックをブレインストーミングし、便利なプロンプトを使って魅力的なコンテンツを作成しましょう。

🔑 理想的なユーザー：ライター、vlogger、学生、または創造力のブロックを打破したい方。

📮 ClickUp Insight：回答者の 62% は、ChatGPT や Claude などの会話型 AI ツールを利用しています。チャットボットの親しみやすいインターフェースと、コンテンツの生成、データの分析など、さまざまな機能を備えていることが、さまざまな役割や業界で人気を博している理由であると考えられます。 しかし、ユーザーが AI に質問をするたびに別のタブに切り替える必要がある場合、関連する切り替えの手間やコンテキストの切り替えのコストが、時間の経過とともに蓄積されます。 しかし、ClickUp Brain なら問題ありません。ワークスペースに常駐し、作業内容を把握し、プレーンテキストのプロンプトを理解して、タスクに非常に関連性の高い答えを提供します。ClickUp で生産性を 2 倍にアップしましょう！

6. ClickUp ビデオ制作テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のビデオ制作テンプレートを使用して、ビデオのプリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクションを管理しましょう。

ClickUp のこのビデオ制作テンプレートを使用すると、チームは通常のストレスを感じることなく、制作のあらゆるフェーズを構造的に管理することができます。

プロジェクトリストビューで全体を一覧表示、ボードビューで進捗を追跡、カレンダーでスケジュールを管理し、ビデオ制作をシームレスに管理できます。

さらに、ClickUp for Marketingと完璧に連携するため、ビデオプロジェクトがバラバラになる心配はありません。ビデオ制作をキャンペーンプランニングに組み込み、コンテンツの承認を管理し、デザイン資産を追跡し、ツールを切り替えることなくブリーフの共同作業を行うことができます。

これにより、制作とマーケティングチームとの同期が容易になり、メッセージの一貫性を保ち、各ビデオが全体の中で果たす役割を測定することができます。

🌟 これが人気の理由:

スクリプト、場所の詳細、パートナーの連絡先を 1 か所に保存

撮影場所、必要なスタッフ、ビデオスクリプト、代理店連絡先などを整理しましょう。

カレンダーを使用して、公開日を簡単に確認、調整できます。

🔑 理想的な用途：マーケティングビデオ、社内コンテンツ、またはクライアントの仕事を制作するチームで、ビデオ制作を確実に管理する方法が必要な場合。

7. ClickUp YouTube ビデオ制作テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の YouTube ビデオ制作テンプレートを使用して、ビデオの一貫性を確保しましょう。

充実した YouTube ビデオを制作するには、すべてのステップでプランニング、調整、フォローアップが必要です。ClickUp の YouTube ビデオ制作テンプレートは、制作プロセス全体を整理して、チームメンバーが、やること、担当、完成したビデオを公開するために必要なものを正確に把握できるようにします。

スクリプトの作成から配布まで、各フェーズはサブタスクに分割され、チェックリストが組み込まれているため、集中力を維持し、効率的に仕事を進めることができます。

🌟 これが人気の理由:

組み込みのフィールドを使用して、脚本家やエディターなどの重要な役割を割り当てます。

リーダーや社内のフィードバック用のメモセクションで、全員に最新情報を伝達しましょう。

ビデオエディター、公開日、タグ、さらにはサムネイルやバナーのデザインにも専用のフィールドを使用できます。

🔑 理想的なユーザー：YouTube チャンネルを管理するクリエイター、マーケティング担当者、チーム。

8. ClickUp ストーリーボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のストーリーボードテンプレートでストーリーを視覚化しましょう。

文章よりも画像の方が考えやすいという方には、ClickUp のストーリーボードテンプレートが最適です。色分けされた明確なビジュアルスペースで、ストーリー全体をレイアウトすることができます。

説明から解決まで 6 つのシーンをマップし、各シーンにアクション、セリフ、音声/FX 用の専用ボックスが用意されています。クリエイティブチームが考える方法を模倣したストーリーボードテンプレートです。シーンごとに、レイヤーごとに、ストーリーを組み立てることができます。

🌟 これが人気の理由:

各セクションをカスタマイズ、ドラッグ、拡大して、ニーズに合わせて調整してください。

専用のボックスを使用して、アクション、セリフ、音声/FX を追跡します。

物語の全体像を、すっきりとした水平シーケンスで確認できます。

🔑 理想的なユーザー：アイデアをスケッチし、シーンを構成するためのコラボレーションスペースを求めるライターやクリエイティブチーム。

9. ClickUp コンテンツカレンダーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のコンテンツカレンダーテンプレートでコンテンツの納期を管理しましょう。

公開済みのコンテンツ、下書きのコンテンツ、誰がどの作業に取り組んでいるかを追跡することは、決して難しいことではありません。ClickUp のコンテンツカレンダーテンプレートは、チームが公開するすべてのコンテンツのプラン、スケジュール、管理を行うための、一元化された視覚的なハブを提供します。

ブログ投稿、ビデオ、ニュースレターなど、さまざまなフォーマットに対応しており、プロセス全体を完全に可視化できます。すべてのコンテンツタスクには、期日、チャネル、アセットリンク、担当者、進捗追跡のためのフィールドが含まれており、何も見逃すことはありません。

🌟 これが人気の理由:

🔑 理想的なユーザー：プラットフォーム間でコンテンツを調整する必要があるマーケティングチーム、ソーシャルメディアマネージャー、コンテンツリーダー。

10. ClickUp クリエイティブプロジェクトプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のクリエイティブプロジェクトプランテンプレートを使用して、プロジェクトをプランし、進捗状況を監視しましょう。

このClickUp クリエイティブプロジェクトプランテンプレートを使用すると、クリエイティブなプロジェクトへの取り組みがはるかに簡単になります。チームに最新情報を提供し、明確な目標と期限を明確にして、プロジェクトが円滑に進むよう監視するのに役立ちます。

すべてのタスクを表示するリスト、進捗状況をひと目で確認できるボード、カレンダーを確認できるタイムラインなど、自分のスタイルに合ったさまざまなビューをご用意しています。

🌟 なぜこれが役立つのか：

「完了」、「承認待ち」、「進行中」、「修正中」などのカスタムステータスでタスクの進捗状況を追跡

Creative Project View でタスクをプランニングし、チームメンバーに割り当てましょう。

明確なロードマップにより、プロジェクトを予算内で予定通りに完了させることができます。

🔑 理想的なユーザー：スムーズなワークフローと明確なプロジェクト計画を求めるクリエイティブチームやプロジェクトマネージャー。

11. ClickUp ライティングガイドラインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のライティングガイドラインテンプレートを使用して、コンテンツ全体の一貫性と正確性を維持しましょう。

ClickUp ライティングガイドラインテンプレートは、すべてのプラットフォームで会社の声とトーンの一貫性を保つために欠かせないツールです。

堅苦しくなく、混乱を招くことなく、あなたのブランドのイメージを皆に理解してもらうのに役立ちます。ビデオスクリプトで使用すべき（そして使用すべきではない）単語、文法上のヒント、スタイルの詳細など、プロフェッショナルでありながら個性を生かした文章の書き方を解説しています。

🌟 これが人気の理由:

ブランドの声（トーン）を明確に定義し、自然な流れで一貫性のある文章を書くための基盤を築きましょう。

長いスクリプトや短いスクリプトで混乱を避けるために、文法やスタイルで必要な事項をリストアップしましょう。

略語、頭字語、句読点などの使用方法を明確にしましょう。

🔑 理想的なユーザー：マーケティングチーム、コンテンツ作成者、およびパターンの中断を回避しながら、メッセージの一貫性を保ち、文章をスムーズにすることを目指している企業。

12. ClickUp コンテンツ作成 SOP テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のコンテンツ作成 SOP テンプレートを使用して、高品質のコンテンツを作成しましょう。

コンテンツ作成プロセスをスムーズかつ一貫して進めるためのシンプルな方法をお探しですか？ClickUp のコンテンツ作成 SOP テンプレートでは、明確なステップが記載されているため、全員が優先度と責任を把握することができます。

チームが毎回、混乱なく高品質のコンテンツを確実に配信するのに最適です。

さらに、埋め込みのClickUp Clipsを使用して、SOP 内に簡単なビデオ説明を追加することもできます。タスク内で、簡単なビデオメッセージ、画面共有、ウェブカメラの更新を録画できます。

これにより、長いキーメッセージを入力するよりも、より迅速かつ明確に、アイデアの説明、フィードバック、最新情報の共有を行うことができます。

🌟 これが人気の理由:

シンプルな @メンション で役割と責任を割り当てましょう。

FAQとリソースを1か所にまとめて、スムーズに案内し、教えることができます。

改訂の追跡機能でフィードバックや更新をスムーズに管理

🔑 理想的なユーザー：信頼性が高く、わかりやすいコンテンツプロセスを構築したいコンテンツチームやマネージャー。

💡 プロのヒント： 改訂依頼フォームを使用して SOP を定期的に確認、更新し、手順を最新の状態に保ち、チームが常にベストプラクティスに従っていることを確認してください。

13. Canva のビデオスクリプトテンプレート

Canva 経由

Canva のビデオスクリプトドキュメントテンプレートは、言う内容や言い方を計画するための、すっきりとした明確なスペースを提供します。社内用チュートリアルビデオ、プロフェッショナルなビデオ、マーケティングビデオ、ミュージックビデオなど、あらゆるビデオの撮影において、整理整頓し、重要なポイントを押さえるのに役立ちます。

ビジュアル、セカンダリショット、ナレーション、タイミングを 1 つのドキュメントにまとめてマップしましょう。使いやすく、共有も簡単で、不自然な間や何度も撮り直す手間も省けます。

🌟 これが人気の理由:

ビデオスクリプトをシーンごと、または行ごとにプランニング

編集可能な、すっきりとしたドキュメントでコラボレーションをスムーズに進めましょう。

撮影時に時間を節約できる、すぐに読める脚本で効率化を。

🔑 理想的なユーザー：ストレスなく洗練されたスクリプトを作成したいコンテンツ作成者、マーケティング担当者、ビデオチーム。

💡 プロのヒント：話しながらスクリプトを書くことで、素晴らしいビデオを作成しましょう。メッセージが理解しやすいように、文章は短く、会話調にしてください。ビデオスクリプトを声に出して読んで、自然かどうか確認しましょう。友人とチャットしているように想像してください。その雰囲気が、ほとんどの視聴者を引き付けるのです。 サポートが必要な場合は、AI デスクトップコンパニオンである ClickUpBrain MAX の「Talk-to-Text」機能をご利用ください。

14. Template.net のビデオスクリプトテンプレート

via Template.net

Template.net のビデオスクリプトテンプレートは、スクリプト作成の難しさを軽減し、管理を容易にする既製の構造を提供します。

考えを整理し、セリフとシーンを一致させ、すべてがスムーズに流れるようにするのに最適です。ドキュメントを開き、コンテンツを入力して、撮影の準備が整ったスクリプトの作成を始めましょう。

🌟 これが人気の理由:

ビデオの構造を、シンプルで読みやすいフォーマットでレイアウトしましょう。

脚本を「導入部」「カメラ外での指示」「裏側のシーン」「適切なコールアウト」のセクションに分割しましょう。

テンプレートをブランドの声に合わせてカスタマイズ

🔑 理想的なユーザー：ゼロからスクリプトを作成することなく、自信のある、テンポの良いスクリプトを書きたいクリエイターや小規模チーム。

15. YouTube チャンネルビデオスクリプトテンプレート（Template.net）

via Template.net

Template.net の YouTube チャンネルビデオスクリプトテンプレートは、コンテンツを明確かつ意図的に形にするのに役立ちます。

イントロ、重要なポイント、行動喚起、アウトロを構成するためのスペースが用意されており、話題から脱線することなく、視聴者の関心を維持することができます。また、ビデオのフォーマットを標準化し、長期にわたって一貫したブランドトーンを構築するための優れた方法でもあります。

🌟 これが人気の理由:

ビデオのイントロ、本文、アウトロを 1 か所に整理

ビデオスクリプトをブランドのトーンや声の調子に統一しましょう。

追加のメモを使用して、ターゲットオーディエンス、音響効果、主なナレーション、制作の詳細などの重要な詳細情報を記載してください。

🔑 理想的なユーザー：視聴者の注意を引き付ける、明確で構造化されたビデオを作成したい YouTube 作成者。

16. Backlinko のビデオスクリプトテンプレート

via Backlinko

Backlinko ビデオスクリプトテンプレートは、ビデオを明確で戦略的、結果重視のものにしたいマーケティング担当者向けに作成されています。明確さと構造を念頭に設計されており、注目を集めるフックから行動を促す CTA まで、すべてのセクションをガイドします。

各部分は、視聴者の注意を引き付け、クリック数、登録数、共有数などの目標に向けて視聴者を誘導するように作成されています。

🌟 これが人気の理由:

メッセージを明確で説得力のあるセクションに分割

4 つの部分で構成される式（フック、イントロ、コンテンツ、CTA）を使用して、魅力的なスクリプトを作成しましょう。

コンテンツを人間味のある、親しみやすいものに保ちながら、マーケティングの目標に焦点を当てましょう。

🔑 理想的なユーザー：パフォーマンスの高いビデオスクリプトを作成したいマーケティング担当者やコンテンツチーム。

🔍 ご存知でしたか？1941年に野球の試合中に放送された最初のテレビコマーシャルは、わずか 10 秒間のものだったそうです。このことから、初期の広告でも、簡潔なメッセージの力が認識されていたことがわかります。

17. HubSpot のビデオスクリプトテンプレート

HubSpot 経由

HubSpot のビデオスクリプトテンプレートは、コアメッセージから始まり、反応を引き出す行動喚起で終わる、ビデオスクリプトの作成をガイドします。

目標を明確にし、視聴者を特定し、重要なポイントを定義することから始められます。スクリプトは、フック、コアメッセージ、締めくくりの 3 つの明確な部分で構成することができます。

🌟 これが人気の理由:

音声説明と共にビジュアル指示を追加して、分かりやすさを向上させましょう。

テンプレートをカスタマイズして、セクションやプロンプトを追加しましょう。

チームと協力して、全員が同じページで作業を進めましょう。

🔑 理想的なユーザー：会話調のビデオスクリプトを作成し、視聴者の関心を維持したい作成者やマーケティング担当者。

ClickUp で、あなたのビデオスクリプトに最適なパートナーを見つけましょう

ビデオスクリプトテンプレートを使用すると、メッセージをプランニングし、シーンを整理し、ビデオを最初から最後まで魅力的に保つための、明確で実績のある構造を利用できます。

作成者やマーケティング担当者は、これらのテンプレートを使用することで、時間を節約し、集中力を維持し、視聴者の関心を引き付けるコンテンツを配信することができます。

ビデオプロジェクトをさらに前進させるために、ClickUp は、制作全体を整理し、順調に進めるために設計された強力なテンプレートと機能を提供しています。強力な組み込み機能により、アウトラインやスクリプトのアイデアを数秒で作成でき、ビデオスクリプトの草案作成や共有も簡単に行えます。

今すぐClickUp に登録しましょう！