ChatGPTでワークフローを自動化するためのベストプロンプト

ワークフロー自動化の世界へようこそ。ここではAIアシスタントは眠らず、忘れることもなく、あなたの混沌としたカレンダーを批判することもありません。
朗報です：ChatGPTはそのアシスタントとなり得ます。巧みに設計されたプロンプトは、それをあなたの生産性向上を支える強力なツールへと変えます。個人起業家であれ、チームマネージャーであれ、あるいは単に仕事の日々の混乱を制御しようとしている人であれ、このプロンプトリストはよりスマートに働くためのショートカットとなるでしょう。
このガイドでは、ChatGPTでワークフローを自動化する最適なプロンプトを紹介します。さらに、ClickUpがAIを活用したワークフロー自動化の頼れるツールとなる方法も解説します。さっそく始めて、手作業をアウトソーシングしましょう。
ワークフロー自動化とは何か？ChatGPTがどのように役立つのか？
ワークフロー自動化とは、ビジネスプロセスにおける手動で反復的なステップを、時間を節約し生産性を高める技術駆動型のルーチンに置き換えるプロセスです。
フリーランスや小規模チームにとって、これはクライアント向け電子メールの下書き作成、メモを要約する、ブログ記事のアイデア生成、フォーム記入といったタスクを意味することが多い。
ChatGPTがワークフロー自動化を支援する方法は以下の通りです。簡単なプロンプトを入力するだけで、フォローアップ電子メールの作成、インタビューを要約する、コンテンツのブレインストーミング、メッセージの翻訳、情報の整理などを依頼できます。AIによるワークフロー自動化の別の活用法として、ChatGPTを生産性向上ツールと接続する方法もあります。
例として、Zapierを使用すれば、新規フォームエントリーがChatGPTによって自動的に要約され、ClickUpタスクとして追加されるワークフローを設定できます。
なぜChatGPTでワークフローを自動化するのか？
もしあなたが、シート間のデータコピー、終わりのない電子メールの仕分け、今日だけで10回も繰り返す同じ返信作成といった、繰り返しのタスクの山に埋もれていると感じているなら、ChatGPTを使ってタスクを自動化するのは賢明な選択です：
その理由は以下の通りです：
- データエントリー、電子メールの仕分け、反復的なコミュニケーションの自動化で時間を節約しましょう
- AIに細部を任せれば正確性が確保され、コピペエラーも減少します
- プロセスを即座に拡張し、追加採用なしでより大きな作業負荷を管理
- 常時稼働のAIで、見込み客、クライアント、チームへの対応をリアルタイムで実現
- プロジェクトやニーズの変化に応じてステップを調整し、自動化を素早くカスタムできます
適切なプロンプトと少しの創造性があれば、ChatGPTが日々のワークフローを時間の浪費から自律的に動くシステムへと変えると言っても、決して冗談ではありません。
ワークフロー自動化にChatGPTを効果的に活用する方法とは？
以下に、ChatGPTをワークフローに統合するステップを段階的に説明します：
ステップ #1: 自動化のトリガーを特定する
ChatGPTを自動的に起動させる具体的なイベントをリストしましょう。例えば「新しいクリエイティブブリーフが提出された」「見込み客がフォームに入力した」「タスクステータスが『レビュー中』に変更された」などです。これらのトリガーが自動化のエントリーとなります。
ステップ #2: 再利用可能なプロンプトを事前に構築する
毎回ChatGPTのプロンプトを入力する代わりに、構造化されたプロンプトテンプレートを保存しましょう。
例えば、新しいクリエイティブブリーフが提出されたら、目標、ターゲット層、タイムラインを箇条書きでまとめたプロジェクト概要を生成する。
これにより、システムは常に何を実行すべきかを把握し、人間のコピー＆貼り付けが不要になります。
💡 プロのコツ：ChatGPT活用の秘訣をご紹介します。複数のプロンプトを連鎖させ、前の出力結果を次の入力として活用することで、手動操作なしで多ステップワークフローを構築できます。
ステップ #3: ChatGPTを自動化ツールと接続させる
ChatGPTは単独では動作しません。自動化ソフトウェアで連携させ、手動入力なしで現実世界のイベントに反応させる必要があります。
仕組みは以下の通りです：
- 自動化手段を選択：トリガーを検知しChatGPTへ情報を渡すエンジンとして、Zapier、Make、ClickUp Automationsなどのプラットフォームを選択
- トリガーの設定：イベントソースとしてアクションを設定します。例えば「ClickUpでの新規フォーム送信」などです。クリエイティブブリーフフォームが入力されるたびに、自動化機能が即座にその入力を取得しワークフローに渡します。適切なトリガーを選択することで、手動介入なしにワークフローが必要な瞬間に正確に開始されます。
- ChatGPTの動作定義：送信された詳細情報を自動的にChatGPT APIへ送信する。フォームフィールドを埋め込み、ChatGPTにクリエイティブブリーフを生成させるプロンプトテンプレートを構築する
- 出力をキャプチャ：応答はワークフローに直接戻ります。例えば、新しいClickUpドキュメントを作成したり、タスクにコメントを追加したりできます。
こうして、ChatGPTであなたのために仕事をする/AIエージェントを実質的に構築できるのです！
ステップ #4: 連鎖した自動化を構築する
単一の自動化ステップも有用ですが、それらを連鎖させることで、単なる文書だった指示書を生き生きとしたワークフローへと変貌させます。
以下のようなやることが可能です：
これは本質的に、AI生成または手動の各アクションが自動的に次のステップを設定する、論理のドミノチェーンを構築しているのです。
ステップ #5: 継続的に監視し改善する
出力を定期的に確認し、エラーを発見したりトーンを改善したりしましょう。プロジェクトの進展に合わせてプロンプトテンプレートや自動化ルールを更新してください。安定したら、自動レポート作成、キャンペーン総括、個別対応クライアント更新といった高度なユースケースへ拡張可能です。
💡 プロの秘訣：大規模な自動化を展開する前に、エッジケースでプロンプトをテストし、隠れた欠陥を発見しましょう。
ChatGPTでワークフローを自動化する25以上のプロンプト
以下に、様々なビジネスプロセス別に25以上の即利用可能なプロンプトを分類しました。ChatGPTに直接入力するだけで、AIによるタスク自動化をすぐに始められます。🤖
タスク発見とプラン立案
1. 反復的なタスクの特定
プロンプト: 自動化コンサルタントとして行動してください。マーケティングチームの日常ワークフローを分析し、自動化可能な反復タスクを特定します。タスク内容、所要時間、自動化可能性、推奨ツールを記載したテーブル形式で提示してください。
2. 自動化ユースケースライブラリ
プロンプト: 私は[直面している問題の詳細と背景を具体的に述べる]です。[業界または部署（例: 中堅企業の人事部門）]向けに、実用的な自動化ユースケースを5つリストアップしてください。各ユースケースについて、ワークフローと自動化のメリットを説明し、適切なツールやプラットフォームを提案してください。出力形式については[具体的な例を挙げて詳細に述べる]ようにしてください。
3. 自動化準備チェックリスト
プロンプト: システムアナリストとして行動してください。プロセスの自動化準備度を評価するチェックリストを作成します。反復可能性、ルール、データフォーマット、例外処理などの基準を含めてください。
ツールの選択と統合
4. 適切な自動化ツールの選択
プロンプト: テクノロジーアドバイザーとして行動してください。[タスク]を処理するのに最適な自動化プラットフォームを推奨してください。Zapier、Make、ClickUp Automations、またはAPIを、コストを含む長所/短所比較チャートで比較してください。
5. 特定のチームとユースケース向けの統合設計図
プロンプト: CRMには[ツールA]を、電子メールマーケティングには[ツールB]を使用しています。両ツール間で連絡先を同期する自動化ワークフローを設計してください。必要なAPI、ステップ、セキュリティ上の考慮事項をリストしてください。
6. マルチツールの連携
プロンプト: ワークフロー設計者として行動してください。ClickUp、Slack、Google Driveが連携して[プロセス]を実行する統合プランを作成します。各ツール間で発生する正確なトリガーとアクションをマップしてください。
ワークフロー作成
7. カスタム自動化ワークフローの作成
プロンプト: 自動化スペシャリストの役割を担ってください。[タスク名]のようなタスクを自動化するワークフローを設計します。[ツール名]などのツールを使用した自動化の設定手順と、[プラットフォーム名]（例: Excel、Google スプレッドシート、Trello）との連携方法を詳細に含めてください。
8. 条件付きワークフロールール
プロンプト: ルールエンジンとして動作する。優先度と部署に応じて新規タスクを異なる経路でルーティングする自動化のための条件分岐ロジックを構築する。IF → THEN フローチャートとして提示する。
9. ワークフロー文書化テンプレート
プロンプト: プロセスエンジニアとして行動してください。自動化ワークフローのドキュメントテンプレートを生成し、以下のセクションを含めてください：概要、トリガー、アクション、ツール、例外処理、所有者。
🔍 ご存知でしたか？E-ZPassのような自動料金収受システムは1980年代後半に初めて導入されました。それ以前はドライバーが長い現金列に並ぶ必要があり、道路の自動化は最も初期の主流となった利便性技術の一つでした。
データとレポート作成の自動化
10. データ収集とレポート作成の自動化
プロンプト: データ自動化の専門家として行動してください。[目的を挿入、例: 売上追跡、パフォーマンス監視]のためのデータ収集、整理、レポート作成を自動化するステップ・バイ・ステップのプランを提供してください。Google Apps Script、Power Query、APIなどのツールの使用に関するガイダンスを含めてください。
📮 ClickUpインサイト：回答者の62%がChatGPTやClaudeのような対話型AIツールに依存しています。馴染み深いチャットボットインターフェースと、コンテンツ生成やデータ分析など多岐にわたる能力が、様々な役割や業界で人気を集める理由かもしれません。
ただし、ユーザーが毎回別のタブに切り替えて/AIに質問しなければならない場合、関連する切り替えコストとコンテキスト切り替えの負担は時間の経過とともに累積していきます。
ClickUp Brainなら話は別です。ClickUpワークスペースに常駐し、仕事内容を把握。プレーンテキストプロンプトを理解し、タスクに極めて関連性の高い回答を提供します！ClickUpで生産性を2倍に高めましょう！
11. ダッシュボード自動化設計
プロンプト: ビジネスアナリストとして行動してください。[ツール例: Google Data Studio、Power BI、ClickUp Dashboards] のダッシュボードを、[ソース]からのリアルタイムデータで更新する自動化ワークフローを構築します。トリガー、データ変換、更新頻度を概説してください。
12. データ品質保証ワークフロー
プロンプト: レポート作成前に受信データのエラーを検証する自動ワークフローを設計してください。重複検出、フォーマットチェック、問題発見時の通知を含むステップを含めてください。
コミュニケーションとコラボレーション
13. 電子メールワークフローの自動化
プロンプト: 新規顧客問い合わせが自動的にClickUpにタスクを生成し、ChatGPT経由でGmailに返信下書きを作成し、Slackでマネージャーに承認依頼を送信するワークフローを構築してください。
⚙️ 特典：ClickUpメール自動化テンプレートは、タスクのステータス、期日、または顧客のアクションをトリガーとして、電子メールを自動送信します。シーケンス、リマインダー、フォローアップを設定すれば、キャンペーンが自動的に実行され、手作業を減らしつつ、すべてのメッセージを予定通り、ターゲットに届けられます。
14. Slack通知
プロンプト: 毎日午後5時に「完了する」に移動されたすべてのClickUpタスクの要約を投稿する自動化を設計してください。タスク名、担当者、完了時刻を含めてください。
15. クロスプラットフォーム通知
プロンプト: [ツールA（例: ClickUp）]からの更新情報を、構造化された日次ダイジェストとして[ツールB（例: Slack）]に投稿する自動化を設計してください。タスクステータス、担当者、期日などのフィールドを含めてください。
🚀 ClickUpの利点： プロンプトを入力する時間が常にあるとは限りません。ClickUp Brain MAXは テキスト入力に対応しているため、ミーティングの合間にプロンプトやアイデアを口述できます。
例えば、プロジェクトリーダーが「昨日のエンジニアリングスタンドアップを要約し、障害要因を強調して」と簡単にリクエストすると、Brain MAXは関連するタスクリストと接続された文書要約を生成します。
スクリプトとコードベースの自動化
16. カスタムスクリプト生成
プロンプト: Gmailの添付ファイルを自動的にダウンロードし、Google Driveに保存するPythonスクリプトを作成してください。デプロイメント用のコメントを含めてください。
17. webhookベースの自動化
プロンプト: [ツール]で[イベント名（例: 新規フォーム送信）]が発生した際にトリガーされるwebhookスクリプトを生成してください。スクリプトはChatGPTを呼び出してイベントを要約し、[ターゲットツール]に投稿する必要があります。デプロイ手順を含めてください。
18. API統合ワークフロー
プロンプト: APIの専門家として対応してください。[ツールA]と[ツールB]間で[データタイプ]を同期するために必要なAPI呼び出しを記述してください。認証ステップ、エンドポイントの例、エラー処理戦略を提供してください。
🚀 ClickUpの利点：ClickUpフォームでアンケート回答を収集すると、すべての提出内容がワークスペース内のタスクとして自動変換されます。つまりデータは既に構造化され、すぐに分析可能な状態になるのです。
その後、ClickUp Brainに回答のレビューを依頼し、繰り返し現れるテーマを強調表示させ、重要な引用文を特定させることができます。例えば、複数の顧客がオンボーディング時の困難をメンションした場合、AIはその傾向をフラグ付けし、オンボーディングチームへのフォローアップタスクを即座に割り当てる手助けをします。
ROIと最適化
19. 自動化のROI計算
プロンプト: 私は[背景事情を含め、直面している問題を詳細に述べる]状況です。[プロセスを説明する、例:「請求書データエントリー」]の自動化による投資利益率（ROI）の見積もりを助けてください。考慮すべき要素をリストし、計算テンプレートのサンプルの提供および結果の解釈方法を説明してください。出力形式を[出力方法の詳細と具体例を述べる]ようにしてください。
20. 時間節約の予測
プロンプト: リードの適格性判定を自動化するための時間節約予測モデルを構築してください。結果を12か月間の予測チャートで共有してください。
21. 自動化の影響シナリオ
プロンプト: 顧客オンボーディングタスクの自動化がチーム生産性に与える影響を示す3つのシナリオ（保守的、現実的、積極的）を生成してください。
トラブルシューティングとスケーリング
22. エラーのトラブルシューティング
プロンプト: Zapierワークフローで[エラー]が発生しています。考えられる原因を分析し、診断ステップをリストアップし、チェックリストフォーマットで修正方法を提案してください。
🧠豆知識：最初の電子メール自動返信は1971年、初期のインターネットであるARPANET向けに開発されました。返信遅延を説明するシンプルな「不在通知」を送信するものでした。
23. レジリエンスプラン
プロンプト: 信頼性エンジニアとして行動してください。自動化ステップが失敗した場合（例: APIタイムアウト）のフェイルオーバー戦略を提案してください。決定木として出力してください。
24. 自動化ワークフローの拡張
プロンプト: 私は[現在の自動化セットアップ]を実施中です。このワークフローを複数部門に拡大するためのロードマップを提案してください。依存関係のマッピング、ツールの統合、ガバナンス上の考慮事項を含めてください。
業界/ユースケース特化型プロンプト
25. 人事ワークフローの自動化
プロンプト: 私は[人事チームの文脈をメンション]です。採用、オンボーディング、給与計算、コンプライアンスをカバーする人事向け自動化ワークフローを5つ提案してください。導入に必要なツールとステップの詳細を提供してください。
26. マーケティングワークフローの自動化
プロンプト: マーケティング自動化コンサルタントとして行動してください。クリエイティブブリーフ、アセット承認、キャンペーンレポート作成、ステークホルダー更新のための5つの自動化ワークフローを設計し、ユースケースライブラリとして出力してください。
🚀 ClickUpの優位性: サポートチームはパスワード再設定や請求に関するクエリなど、同じ質問への回答に何時間も費やすことがよくあります。ClickUpのプリビルト自動応答エージェントは、ヘルプドキュメントから正確なステップを抽出し、顧客に直接返信します。
例、複数の顧客から支払い情報の更新依頼があった場合、エージェントが即座に手順を提供するため、チームは人的対応が必要な問題解決に集中できます。
長期的なワークフロー自動化のためのChatGPTプロジェクト活用
ChatGPTプロジェクトはスマートなデジタル作業室であり、複雑な作業や長期にわたる作業にも信頼性があります。
すべてのチャット、参照ファイル、プロジェクト固有の指示を1つのフォルダにまとめます。これによりAIコラボレーションツールは、あなたが取り組んでいる内容を理解し、話題から外れないようにできます。
さらに「ディープリサーチ」機能では、ウェブを活用した多ステップ調査を実行可能。「ボイスモード」ではハンズフリーでブレインストーミングを行ったり、マイクアイコンをタップするだけでPDFに関する質問を投げかけられます。
ChatGPT自動化を最適化するためのベストプラクティス
ChatGPTの自動化を最適化するためのベストプラクティスをいくつかご紹介します：
- バックアッププランを準備しておく。問題が発生した時のためだ。人間がすぐに介入できるようにするか、あるいは「折り返しご連絡します」といった簡単な応答を作成し、問題を修正する時間を確保する。
- 5～10個のサンプル文を含むブランドボイス文書を作成し、御社の話し方を示してください。これを全てのワークフロー自動化プロンプトに貼り付けます。これにより、返答がチームが書いたように聞こえるようになります
- 定期的にトレーニングセッションを設定し、類似のリクエストに対する人間が書いた最良の回答をChatGPTに学習させましょう。これにより、あなたの好みのスタイルを習得し、時間の経過とともに改善していきます。
- ChatGPTに「やること」と共に「すべきでないこと」を伝える制約付きプロンプトを活用。例えば「専門用語を使わない」「競合他社にメンションしない」「納期に関する約束をしない」と指示することで、より明確な境界線を設定できます
- ラバーダック法を実施し、ChatGPTに最終出力の前にその推論を説明させる。その後、最終回答のみを使用する。これにより、顧客に届く前に論理エラーを捕捉できる。
🔍 ご存知ですか？ 古代ギリシャ人は最も初期の自動化装置をいくつか生み出しました。アレクサンドリアのヘロスは紀元1世紀に蒸気動力機械を設計し、これはしばしばプログラム可能な装置として記録された最初の例と見なされています。
⚙️ 特典：これらのワークフロー例からヒントを得て、チームが大きなプロジェクトを確実に成功させる自由を手に入れましょう.
ChatGPTプロンプトによるワークフロー自動化にリミットはありますか？
ChatGPTは多くのテキストベースのタスクを自動化できますが、その能力には限界があります。
これらのリミットにより、ビジネスは安全対策と人的監視を組み込んだワークフローを設計する必要があり、専門的なニーズにはChatGPTの代替手段を検討することさえ求められます：
- 出力の信頼性: 使用前に検証が必要な、予測不能または一貫性のない応答を生成します
- 複雑な推論: 多ステップの論理処理や精密な計算を必要とする特定のタスクに苦戦する
- 情報の正確性: 妥当に見えるが誤った詳細（幻覚と呼ばれる）を生成し、誤情報のリスクがあります
- プロンプト品質への依存関係: 正確性と関連性を維持するには、詳細で構造化されたプロンプトが必要です
🧠豆知識：最初の産業用ロボットは「ユニメイト」と名付けられ、1961年にゼネラルモーターズの工場で稼働を開始しました。その仕事は？高温のダイカスト金属部品の移動でした。当初、人々はあまりにも怖がったため、安全柵の奥に隔離するよう会社に要求したほどです。
ChatGPTと生産性アプリとの連携
現代のワークフローでは、タスク自動化ソフトウェアとAIを組み合わせることが一般的です。賢く活用すれば、ChatGPTもこのセットアップにぴったりと組み込めます。2つの効率的な手法で詳しく見ていきましょう。⚒️
1. Zapier（または類似のiPaaSプラットフォーム）の使用
ZapierはChatGPTを8,000以上のアプリと接続し、外部イベントに基づいて/AI駆動のアクションをトリガーします。
インスタンス：新しいGoogleフォームの回答が届いた際に、ChatGPTをトリガーして電子メールの下書きを作成し、Gmailの下書きとして保存することができます。
フリーランサーたちは、スマートなプロジェクト管理自動化も開発しています。例えば、受信メッセージがChatGPTを通過すると、それが分類（出席・キャンセル・質問）され、Zapierを介してAirtableが自動的に更新される仕組みです。
2. ClickUpなどのプロジェクト管理ソフトウェアとの同期
ClickUpはZapierと連携し、ChatGPTで生成されたコンテンツをワークスペース内の実行可能なアイテムとしてシームレスに取り込みます。プロンプトからタスク作成をトリガーしたり、不適切なコメントをフラグ付けしたり、AIでタスク更新を自動要約したりできます。
AIの知見を構造化されたPMワークフローに変える方法：
- ClickUp Brain（Zapier経由）内でChatGPTにプロンプトを入力し、ToDoリストやキャンペーンプランを生成しましょう
- ClickUpで自動的に対応するタスクを作成し、それぞれにタイトル、説明、割り当てを設定します
- ChatGPTで更新内容を要約し、明確化のためにタスクコメントやドキュメントに再投稿しましょう
📌 例: ブロガーがGoogle スプレッドシートにアイデアを追加するとします。
Zapは新規行を監視し、Zapier経由でChatGPTをトリガーしてコンセプトをブログのアウトラインに精緻化します。その後、タイトル・執筆者・期日などのマップ済みフィールドを含むClickUpタスクを生成。これにより、アイデアのブレインストーミングから管理された割り当て仕事へ直接移行できます。
ClickUpが実現するスマートなワークフロー自動化
チームは毎週、プロジェクトを前進させないタスクに何時間も浪費しています：同じプロンプトの書き直し、アプリ間のコンテキスト追跡、手動でのタスク割り当て設定などです。
その結果、通常は実行速度の低下とチームメンバーの不満につながります。
統合型AIワークスペース「ClickUp」は、プロジェクト管理テンプレート、自動化、AIを組み合わせることで、ワークフロー全体を効率化し、真の変革をもたらします。
さらに、ClickUp AIユーザーはChatGPT、Gemini、Claudeを含む最新のプレミアムAIモデルをフルアクセス可能！
その方法を詳しく見ていきましょう。💁
プランから実行へ直接移行する
プラン段階で停滞した洞察は価値が薄れます。ClickUp自動化は手動努力なしで次のステップをトリガーし、仕事を前進させ続けます。
例：製品チームがChatGPTから機能リリースプランをClickUpタスクにコピーすると、Automationsが即座にエンジニアを割り当て、テストタスクを作成し、開発のマイルストーンが完了する際にQAに通知します。
このワークフロー自動化ソフトウェアの設定方法と可能性を最大限に引き出す方法は以下の通りです：
事前構築済みの自動化テンプレートを活用する
ClickUpは、一般的なワークフローを処理するために設計された100以上の事前構築済みワークフロー自動化テンプレートを提供します。そのため、一から始める必要はありません。
事前構築済みの自動化例を適用するには：
- 自動化を追加したいスペース、フォルダ、またはリストを開いてください
- 自動化 → ブラウズ に移動
- ワークフローに関連するテンプレートを選択してください
- 必要に応じてトリガーとアクションをカスタマイズ（例：特定のチームメンバーを割り当てる、カスタムフィールドを更新する）
- ワンクリックで自動化を起動
2. カスタム自動化を構築する
より柔軟性が必要なワークフローには、AIオートメーションビルダーが最適です。平易な英語のプロンプトでカスタム自動化を作成できます：
- ワークフローを簡単に説明してください：例：「新しいクリエイティブブリーフが提出されたら、マーケティングリーダーに割り当て、Slackの#creativeチャンネルに通知し、タスクを『審査中』に移動する」
- ClickUp Brainがこれを即座にトリガーとアクションを備えた動作する自動化に変換します
- 公開前に自動化内容を編集・微調整でき、正確な要件を満たすことを保証します
📣 お客様の声： ユナイテッド・ウェイ・サンコーストのジョディ・サリスが共有：
その素晴らしさを言葉で表しきれません。自動化、テンプレート、そして様々な追跡機能やビューを備えたClickUpなら、間違いなく成功します。
その素晴らしさを言葉で表しきれません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡方法やビューを備えたClickUpなら、間違いなく最適な選択です。
3. 事前構築済みおよびカスタムAIエージェントの展開
ClickUpのAIエージェントは、複雑な多ステップアクションを自律的に実行し、意思決定を行い、自然言語と文脈を用いてワークスペースと対話できるAIエージェントです。
ステークホルダー向けの更新情報をまとめるのに何時間も費やしているなら、Weekly Report Agentを導入して処理を代行させましょう。タスク、進捗、期限を明確な要約にまとめ、自動的に投稿します。
あるいは、毎日の進捗確認が生産的な時間を奪い始めたら、Daily Standup Agentが進捗・優先度・障害要因を素早く要約。チームは30分もミーティングに費やすことなく、スタンドアップと同様の明確な情報を得られます。
チームが「このタスクの担当者は誰？」「締め切りはいつ？」といった同じ質問を繰り返ししているなら、自動応答エージェントがステップします。ClickUpから直接データを取得するため、誰かが探しまわる必要なく、即座に正確な回答が得られます。
生産性のために/AIを活用し、ClickUpカスタムオートパイロットエージェントを設計することも可能です。
例えば、散らかったミーティングメモを実行可能なタスク要約に変換したり、フォーム提出を自動的に適切な所有者に振り分けたり、さらには複数のアクションを連鎖させたりできます。例えば、クリエイティブブリーフの要約を生成し、承認のために直接Slackと電子メールに送信するといったことが可能です。
🎥 動画で見る: 最初のAIエージェントの設定方法
⚙️ 特典：ClickUpの「コンテンツマーケティング＆作成用ChatGPTプロンプトテンプレート」もお試しください。ClickUp Docsに直接保存されており、ブログ記事・SNS投稿・広告コピー作成にすぐ使えるプロンプトが満載です。
ワークスペースを離れることなく答えを見つけましょう
文書化されたリソースがあっても、チームは文脈を組み立てるのに苦労することが多い。
ClickUp Brainは、タスク、ドキュメント、チャット、連携アプリと接続することでこの課題を解決し、即座に回答を提供します。
例えば、マーケティングマネージャーが月次実績レポートを作成しているとします。AIタスクマネージャーに「先月最も高いエンゲージメントを生んだキャンペーンはどれか」と尋ねれば、タスク・キャンペーン概要・クリエイティブ素材とリンクされている要約を取得できます。
マネージャーは手動レビューの時間を大幅に削減し、チームの仕事内容に直接言及した根拠に基づく洞察を提示できます。
仕事の要求が高まったら、高度なAIを活用しましょう
簡単な要約は役立ちますが、状況によってはより深い分析が必要です。
ClickUp Brain MAX は専用のデスクトップ環境を構築し、ワークスペースデータ、外部ツール、GPT、Claude、Geminiなどの複数AIモデルを接続します。これにより、AIツールを次々と切り替える必要がなくなります。Brain MaxならAIツールの乱立を完全に回避できます。その仕組みは次の通りです：
例えば、年次評価の準備をする人事部長は、Brain MAXに社員の業績評価メモ、完了したタスク、同僚からのフィードバックを分析するよう依頼できます。
システムは各チームのメンバーの強み、改善点、顕著な成果を詳細にまとめたレポートを生成します。この情報を一元化することで、人事部長は評価を効率的に実施し、データに基づいた有意義なフィードバックを提供できます。
🎥 動画で見る: Brain MAXの無限の可能性を解き放つ
すぐに使えるプロンプトを用意しておきましょう
情報の再利用は、一から作成するよりも難しいと感じられることが多い。チームがクライアントフィードバックを要約する優れたChatGPTプロンプトを持っていたとしても、それが誰かのメモに埋もれているだけでは、他の誰もその恩恵を受けられない。
ClickUp Docsはこの問題を解決します。チームが再利用可能なプロンプトテンプレートを保存し、全員がアクセスできる場所を提供するのです。
例：カスタマーサポートチームは、チケット返信のドラフト作成、顧客フィードバックを要約する、および問題のエスカレーションなど、再利用可能なプロンプトで埋め尽くされたドキュメントを作成できます。
業務量が増加する日には、担当者はドキュメントを開き、実績のあるプロンプトを活用して、チームの基準に沿った正確な応答を生成します。時間の経過とともに、このドキュメントは知識ベースへと進化し、新入担当者が初日から活用できるようになるため、研修時間を大幅に短縮できます。
ChatGPTからClickUpへ、会話から行動へ
結局のところ、ChatGPTは創造的なアイデアを刺激したり、コンテンツの下書きを作成したり、即座に質問に答えたりするのに最適なツールです。
しかし、ワークフローの自動化やタスク・文書・コミュニケーション・レポート作成を一元管理するとなると、ClickUpがトップクラスです。
ツールを切り替える必要はありません。ClickUpならAI、プロジェクト管理、自動化がすべて一箇所に集約されています。ClickUp BrainとClickUp Automationsを使えば、ワークスペースを離れることなく回答を得て、即座に行動に移せます。
よくある質問
ビジネスワークフローの自動化にChatGPTを使用することは、どの程度セキュリティが高いですか？
ChatGPTはOpenAIの基準に基づく安全なデータ処理を実現しますが、AIをワークフローに統合する際のセキュリティは実装方法に依存関係にあります。常に安全なAPI接続を使用し、認証によるアクセス制限を実施し、機密情報や個人を特定できる情報をAIに直接共有しないようにしてください。
2. これらのChatGPT自動化プロンプトを実装するには、どのようなスキルが必要ですか？
コーディングの専門家である必要はありませんが、基本的なプロンプト作成の知識と、ワークフローの主要なステップを理解していると役立ちます。統合するツール（ClickUp、Zapier、APIなど）の知識と、自動化プラットフォームの経験があれば、セットアップを加速できます。
3. ChatGPTのワークフロー自動化でどれだけの時間を節約できますか？
時間短縮効果はタスクの複雑さによって異なりますが、多くのユーザーがコンテンツ作成、データ要約する、ステータス更新といった反復作業から数時間を削減できたと報告しています。
4. ChatGPTは複雑な意思決定プロセスを自動化できますか？
ChatGPTは提案の生成やテキスト入力の分析に優れていますが、複雑な意思決定において人間の判断を完全に代替するよう設計されていません。重大な意思決定や複雑な判断においては、ルールベースの自動化と人間の監視を組み合わせたサポートツールとして活用するのが最適です。