スタッフの計画を効率化する無料レストランスケジュールテンプレート

Uma Kelath
Uma Kelath
2025年9月7日

同じシフトに2人のサーバーが来て、一方で調理担当が「自分のシフトは入ってる？」と電話してくる経験はありませんか？従業員のスケジュールが当てずっぽうな状態では、こんなことが起こります。

明確なレストランスケジュールが解決します。チーム全員に、誰が・いつ・どこで勤務するかを伝えます。さらに、シフト時間のバランスを取り、混乱を防ぎ、円滑な運営を維持します。従業員の満足度を高め、仕事と生活のバランスを保つことで、準備万端で集中した状態で出勤できるようになります。

ホワイトボードに手書きで新しいスケジュールを書いたり、テキストに追われたりする必要はありません。Freeのレストラン用スケジュールテンプレートが簡単に実現します。チームの情報を入力するだけで、すぐにBusinessに戻れます。

このガイドでは、これらのテンプレートの概要、優れたテンプレートの条件、そしてClickUpが提供するトップクラスの無料レストランスケジュールテンプレートをすぐに利用する方法をご紹介します。

レストラン用スケジュールテンプレートとは？

レストラン用スケジュールテンプレートとは、シフトの整理、役割の割り当て、チームの勤務時間管理を支援する既成のレイアウトです*。一からスケジュールを作成する代わりに、名前、役割、シフト開始時間をあらかじめ設定されたフォーマットに入力するだけで、スケジュール作成プロセスを簡素化できます。

ほとんどのテンプレートは週単位のスケジュールフォーマットをフォロワーとして採用しており、Businessニーズや従業員の勤務可能状況に応じて柔軟に人員配置を調整できます。

マネージャーでもシフトスーパーバイザーでも、従業員スケジュールテンプレートを活用すればチームの組織化が図れ、生産性が向上します。

明確な従業員仕事スケジュールがあれば、全員がいつ・どこで必要とされているかを把握できます。テンプレートは様々なフォーマットで提供されています——スプレッドシート、印刷可能なPDF、デジタルツールなど。無料のレストラン仕事表テンプレートは、特に小規模チームや個人経営のレストランにおいて、十分な役割を果たすことが多いです。

💡 プロの秘訣：レストランを経営するなら、リソース管理を理解することでスケジュール作成が格段に楽になります。より賢くプランを立て、チームを効果的に活用し、スタッフの負担を過度に分散させることを避けられます。

レストラン用スケジュールテンプレート

以下のレストラン用スケジュールテンプレートは、勤務時間の追跡やチームの運営をストレス軽減しながら行うのに役立ちます。しかし、もしレストランのスケジュール管理を本当に楽にできたらどうでしょう！

仕事のための万能アプリClickUpなら、その可能性を現実に変えられます。スタッフのシフトプラン、在庫の納品追跡、週替わりスペシャルの管理をすべて一元化。カスタマイズ可能なビューとリマインダーで、厨房の円滑な運営とチームの同期を常に維持できます。

1. ClickUp 従業員仕事スケジュールテンプレート

ClickUp 従業員仕事スケジュールテンプレート
ClickUp従業員仕事スケジュールテンプレートで、週次シフトとチームキャパシティを可視化

従業員のスケジュール管理は、カレンダーを埋めるだけではありません。業務負荷のバランス調整、人件費の管理、労働法規の順守が求められ、さらに直前の変更にも対応しなければなりません。ClickUpの従業員勤務スケジュールテンプレートは、シフトプランの簡素化、作業量の可視性向上、チーム運営の軌道維持を通じて、管理を強化します。

このテンプレートでできること：

🔑 こんな方に最適：柔軟性、可視性、使いやすさを兼ね備えたスケジュール管理ツールをお探しのマネージャー

📖 こちらもご覧ください:Microsoft Excelの代替ソフトトップリスト

2. ClickUp スケジュールブロックテンプレート

ClickUp スケジュールブロックテンプレート
ClickUpスケジューリングブロックテンプレートで、タスクの種類、場所、または空き状況ごとに時間をブロック

生産性を維持するには、単なるやることリスト作成以上のものが必要です。何をいつ優先すべきかを明確に示すスケジュールが不可欠であり、これにより時間を効果的に管理できますClickUpのスケジュールブロックテンプレートは、日次・週次・月次のプランを精密に立案。タスク管理の枠組みを提供し、過密スケジュールを回避、一日を通して集中力を維持します。

このテンプレートでできること：

  • 時間を「日次」「週次」「月次」のClickUpビューに分割し、柔軟なプランを立てましょう
  • スケジュールフォームとアクティビティビューでタスクを整理
  • 「やること」「進行中」「完了」などのカスタムステータスで進捗を追跡
  • カスタムフィールドを活用し、勤務可能時間・タスクの種類・場所に基づいて仕事を進め、割り当てを行う
  • 現実的でバランスの取れたスケジュールを作成し、燃え尽き症候群を軽減しましょう

🔑 こんな方に最適：意図を持って1日のプランを立て、非構造的なタスクに費やす時間を削減したいマネージャーやチームリーダー。

3. ClickUp 勤務シフトスケジュールテンプレート

ClickUp 仕事シフトスケジュールテンプレート
ClickUpの仕事シフトスケジュールテンプレートで、シフト割り当て、欠勤のマーク付け、日々のスタッフ需要の追跡を簡単に行えます。

特にパートタイムスタッフや急な欠勤、直前の変更があると、ローテーションシフトはすぐに混乱しがちです。ClickUpの勤務シフトスケジュールテンプレートを使えば、業務を遅らせることなく全てを管理できます。

明確なスケジュール管理、迅速な調整、勤務者と非勤務者のリアルタイムの可視性を必要とする Teams 向けに設計されています。

このテンプレートでできること：

  • シフトスケジュール、リスト、開始ガイドの各ビューで週単位のカバー状況を表示
  • 「シフト」「欠勤」「欠勤理由」などのフィールドで欠勤状況を追跡
  • 「やること」「進行中」「完了」などのカスタムステータスでシフト状況を監視
  • 休暇申請をマークし、全体のスケジュールを乱さずに割り当てを調整
  • 週単位で変動する忙しい業務でも、スケジュール管理をシンプルに保ちましょう

🔑 こんな方に最適：毎日の変更に対応しつつ、誰が在籍中か、誰が欠勤中か、そしてその理由を追跡する必要があるシフト管理者やレストランマネージャー。

💡 プロの秘訣: レストランでは、すべてのタスクが同等の重要性を持つわけではありません。優先順位をつけることを学ぶことで、ディナーラッシュの準備や直前の予約対応など、本当に重要なタスクに集中できます。このスキルを磨きたいですか？タスクの優先順位付けに関するこのガイドでは、計画通りに進めるための実践的なステップを紹介しています。

4. ClickUp シフトレポートテンプレート

ClickUp シフトレポートテンプレート
ClickUpシフトレポートテンプレートで、シフト更新の鍵、問題、チーム引継ぎを記録しましょう。

シフト終了時に最も重要なのは、次のチームへの引き継ぎ内容です。メモの漏れや不完全な更新は、次のチームの業務に支障をきたします。ClickUpシフトレポートテンプレートは、こうした問題を防ぐために設計されています。

シフト中に発生した事象を正確に記録することに重点を置いています。スタッフのパフォーマンスから予期せぬ問題までを網羅します。

このテンプレートでできること：

  • 組み込みのClickUpフォームを通じて構造化されたシフト更新情報を収集
  • スタッフのパフォーマンス、インシデント、未完了タスクを記録する
  • レポート作成を一元化されたダッシュボードに集約し、管理者の可視性を向上させます
  • パターンを追跡し、繰り返し発生する問題を特定し、優秀な従業員を評価する
  • 承認フィールドや管理職メモフィールドを設けて、フィードバックを確実に実行に移せるようにします

🔑 こんな方に最適：確実な引継ぎ、パフォーマンス追跡、時間枠を超えた各シフトの記録が必要なレストラン所有者やシフトリーダー。

📣 カスタム・カスタマー・インサイト： チックフィレイのオペレーティングパートナー、ライアン・ラム氏はこう語っています：

管理業務やスケジュール作成などに費やす時間が膨大になりつつありました。ClickUpは、これがBusinessに与えていた悪影響を逆転させる助けとなりました。

5. ClickUp時間別スケジュールテンプレート

ClickUp時間別スケジュールテンプレート
ClickUp時間別スケジュールテンプレートで、1日を集中的な時間別タスクに分割し、人件費を監視しましょう

忙しいレストランでは、1日があっという間に過ぎていきます。準備は早朝から始まり、サービスは波のように押し寄せ、休憩時間も絶妙なタイミングが求められます。ClickUpの時間割テンプレートは、まさにそのような精密な管理のために設計されています。このフレームワークにより、タスクのタイミング、コスト、スタッフのパフォーマンスをリアルタイムで可視性を得られるため、1時間1時間がより効果的に仕事します。

このテンプレートでできること：

  • 時給制タスク、支払い、タスク頻度の追跡を一元管理
  • スタッフのパフォーマンスと勤務時間を記録し、傾向を素早く把握
  • 人員別でスケジュールと人件費を分析し、プランを容易に
  • サービスを妨げずに日々の対応範囲を調整

🔑 こんな方に最適：シフトのタイミングを把握し、人件費を監視し、各タスクを明確に管理する必要があるレストランマネージャー。

6. ClickUp スタッフ名簿テンプレート

ClickUp スタッフ名簿テンプレート
ClickUpスタッフ名簿テンプレートで、役割・チーム・場所別にスタッフを分類し、スケジュール作成を効率化。勤務可能時間の追跡が可能です。

スタッフの追跡は、スケジュール上の名前だけではありません。役割、場所、勤務可能時間を一目で把握する必要があります。ClickUpのスタッフ名簿テンプレートを使えば、これらすべてを簡単に注文できます。

このテンプレートでできること：

  • 役割、部署、シフト、または場所ごとにスタッフ名簿を整理
  • 店舗の連絡先情報とチームの詳細を一元管理
  • 並べ替えとフィルタリングで、迅速かつ正確に仕事を割り当て
  • 休暇の追跡と最適化でスケジュールの衝突を防止
  • すべてを整理されたスプレッドシート形式のレイアウトで表示

🔑 こんな方に最適：明確で最新の勤務表を必要とするレストランマネージャーや人事チーム。スマートなスケジュール管理をサポートし、チームの円滑な運営を維持します。

📖 こちらもご覧ください試す価値のある最高の食品管理ソフトウェア

7. ClickUp 有給休暇カレンダーテンプレート

ClickUp 有給休暇カレンダーテンプレート
ClickUpの有給休暇カレンダーテンプレートで、休暇の種類を記録し、共有カレンダーで休暇状況をビューしながら、チームの欠勤を考慮したプランを立てましょう。

休暇は仕事の一部です。しかしレストラン経営では、たった1つのシフト欠員がすべてを狂わせます。ClickUpの有給休暇カレンダーテンプレートが事前対策を可能に。誰が・いつ・なぜ休暇を取るかを可視化し、事前プラン・フロアのカバー確保・直前のスケジュール変更を回避します。

このテンプレートでできること：

  • 休暇時間を時間単位で記録し、理由と承認の詳細を記載
  • 休暇の種類を表示して傾向を把握し、公平性を管理
  • ClickUpカレンダーで勤務カバー範囲を表示し、迅速なプランニングを実現
  • サービスに影響が出る前に、人員不足を未然に防ぎます

🔑 こんな方に最適：休暇申請を明確かつ確実に処理し、人員不足を回避したいレストランマネージャーや人事担当者

👀 ご存知ですか？9/80仕事スケジュールでは、労働時間を削減せずに隔週で丸1日の休日をTeamsに提供します。オフィスでは一般的なこの概念が、レストランのスケジュールに柔軟性を持たせる新たな方法のヒントになるかもしれません。

8. ClickUp 24時間シフトテンプレート

ClickUp 24時間シフトテンプレート
ClickUpの24時間スケジュールテンプレートで、ノンストップ営業の終日カバーを実現

24時間営業のレストランでは、時間の管理を怠る余裕はありません。1時間1時間が重要です。ClickUpのこの24時間シフトテンプレートは、深夜勤務チーム、準備チーム、ローテーションシフトがすべて同期を保たなければならない、休む間もない店舗向けに設計されています。

このテンプレートでできること：

  • 24時間フルタイムラインでシフト、休憩、鍵のタスクをスケジュール
  • メモ、チームチェックイン、日々の問題をリアルタイムで追跡
  • 仕事を割り当て、リアルタイムで調整しながら可視性を維持する
  • 単なるタスクリストではなく、一日のリズム全体を把握しましょう
  • 動きの速いチームを連携させ、運営を安定させましょう

🔑 こんな方に最適：混乱なく終日カバーが必要なレストランマネージャーやシフトリーダー向け。時間単位・タスク単位で管理可能。

9. ClickUp チームスケジュールテンプレート

ClickUp チームスケジュールテンプレート
ClickUpチームスケジュールテンプレートで、チーム全体のタスクとシフト役割を調整しましょう

レストランチームの運営は、単にスケジュールを掲示するだけではありません。チームがその日の業務を確実にこなせるという確信が必要です。ClickUpチームスケジュールテンプレートを使えば、スタッフとその担当業務の包括的なビューが得られるため、全員が整理された状態で業務に臨め、人員配置のバランスが保たれ、日々のサービスが中断なく運営されます。

このテンプレートでできること：

  • 役割・ポジション・セクション・ステーションごとに役割を割り当て、チーム全体の明確性を確保
  • 明確なタスク割り当てで新入社員の業務追跡を支援
  • 急な欠勤や需要急増時にも、シフトを素早く調整可能
  • プランを再構築する代わりにタスクを移動することで、スケジュールの書き直しを回避
  • 可視性を高く保ち、カバー不足を素早く発見・修正できるようにしましょう

🔑 こんな方に最適：混乱を減らし、仕事を明確に割り振り、チーム全体を同じ方向へ進めたいレストランのマネージャーやスーパーバイザー。

10. ClickUp シフト変更レポートテンプレート

ClickUp シフト変更レポートテンプレート
ClickUpの「シフト交代報告書テンプレート」で、シフト間の責任範囲や未解決問題（問題）を記録しましょう。

シフトの引き継ぎ時には細部が重要です。ClickUpのシフト交代レポートテンプレート」は、チームが鍵の更新情報を共有し、未完了のタスクを追跡し、問題が深刻化する前にフラグを立てるのに役立ちます。

このテンプレートでできること：

  • 完了したタスク、発生したインシデント、未処理の責任事項を記録する
  • シフト時間、従業員名、仕事の要約を一箇所にまとめて管理
  • 課題を明確化し、次のチームが迅速に対応できるようにする
  • すべてのシフト変更に明確で再現可能なフォーマットをプロバイダーします
  • 引継ぎ時のアカウントを明確化し、エラーを減らす

🔑 こんな方に最適：シフト活動を記録し、円滑な引継ぎを確保する信頼性の高い方法が必要なレストランマネージャーやシフトスーパーバイザー。

11. ClickUp 月次仕事スケジュールテンプレート

ClickUp 月次仕事スケジュールテンプレート
ClickUp月次作業スケジュールテンプレートでタスクをプランし、所有者を割り当て、月次業務を順調に追跡しましょう。

ClickUpの月間スケジュールテンプレートは全体像を把握するのに役立ちます——何を、いつ、誰が担当すべきか。必要な作業内容、担当者、実施時期を包括的なビューで可視化するため、タスク・チーム・タイムラインを完璧に管理できます。

このテンプレートでできること：

  • 明確な期限と担当者付きで、月単位のタスクをスケジュール
  • 進捗を追跡し、優先度を更新し、必要に応じてプランを調整しましょう
  • 費用、タスクの種類、所有者などの鍵の詳細を記録
  • Teamsが全体目標と日々の行動を共有し、連携を強化する
  • 体系的な月次プランで直前の慌ただしさを軽減

🔑 こんな方に最適：月次運営プランの立案、スタッフの調整、円滑にすべてが回るように管理するレストラン管理者

📖 こちらもご覧ください:チームのプロジェクトに効率的なスケジュールを作成する

12. ClickUp 2-2-3 スケジュールテンプレート

ClickUp 2-2-3 スケジュールテンプレート：レストラン用スケジュールテンプレート
ClickUpの2-2-3シフトテンプレートでローテーション勤務パターンを管理し、作業量のバランスを調整

毎日営業している場合、従業員を燃え尽きさせずに仕事させるスケジュールが必要です。ClickUpの2-2-3シフトテンプレートは、まさにそのために設計されています。

このテンプレートは、一貫性やパフォーマンスを損なうことなく、シフトの公平性を保ち、チームの活力を維持する「2-2-3」仕事スケジュール導入を支援します。

このテンプレートでできること：

  • 28日間サイクルで「2日勤務→2日休み→3日勤務」のローテーションを実施
  • 調理担当、サーバー、管理者などの役割を割り当て、タスクをクリアされた状態で管理
  • 出勤状況を追跡し、シフト間で均等な人員配置を維持
  • 全チームのメンバーの仕事と休息のバランスを取り、燃え尽き症候群を軽減しましょう
  • 途切れやシフトの推測作業なしに、継続的な運営をサポートします

🔑 こんな方に最適：24時間営業を管理し、カバー率と仕事ライフバランスを両立させるローテーションスケジュールが必要なマネージャー。

13. ClickUp サービス タイムシートテンプレート

ClickUp デイリータイムシートテンプレート
ClickUpデイリータイムシートテンプレートで、従業員の勤務時間、賃金率、休暇の詳細を追跡しましょう。

サービス業レストランでの勤務時間追跡は、一分一秒と一ドルの使途を把握する助けとなります。ClickUpのサービスタイムシートテンプレートがその実現を支援します。余分な事務作業なしで、労務管理を簡素化し、スケジュール決定を改善し、給与計算の正確性を維持するよう設計されています。

このテンプレートでできること：

  • 仕事した時間、病欠、休暇を記録
  • 時給の評価を追跡し、総支給額を自動計算
  • 従業員のパフォーマンスを監視し、人件費を管理する
  • 日次・週次・月次のビューで傾向を把握
  • ClickUpの連携機能を活用し、主要な給与計算ツールと統合しましょう

🔑 こんな方に最適：従業員の勤務時間の追跡を行い、人件費を管理し、効率的なスケジュールを確保する必要があるレストランマネージャー。

14. ClickUp 個人スケジュール空き時間テンプレート

ClickUp個人スケジュール空き状況テンプレート：レストランスケジュールテンプレート
ClickUp個人スケジュール空き状況テンプレートで、個々の空き状況を共有・管理し、スケジュールの衝突を回避しましょう。

予定が狂う日もあります。タスクが積み上がり、シフトが重複し、誰が実際に勤務可能か誰も把握できていない状況。ClickUpの個人スケジュール空き状況テンプレートがそれを解決します。

このテンプレートは、スタッフの勤務可能時間を可視化し、整理整頓され、管理しやすい状態に保つことで、常に一歩先を行くことを支援します。柔軟なチーム向けに設計されており、何度もやり取りすることなく明確な情報を必要とする場合に最適です。

このテンプレートでできること：

  • 時間単位で勤務可能時間をブロックし、スケジュール上の競合をフラグ付け
  • ミーティング、シフト、個人時間、メモを一箇所に記録
  • リアルタイムの勤務可能時間に基づいて、管理者が簡単にスケジュールを組めるようにします
  • パートタイムや複数役割のスタッフが、変動するシフトでも整理整頓を維持できるよう支援します
  • テキストや散らばったメッセージに頼らず、スケジュールをクリアされた状態に保ちましょう

🔑 こんな方に最適： パートタイムスタッフ レストランマネージャー チームリーダー 調整の手間なく、勤務可能時間を簡単に共有・管理したい方

📮 ClickUpインサイト： 従業員の32%がプライベートな時間を確保するのに苦労しているにもかかわらず、カレンダーにブロックしているのはわずか14%です。予定に入れていなければ、守られていないのです！📆

ClickUpのカレンダー機能で、ミーティングなどの個人時間を確保しましょう。外部カレンダーとの同期が可能で、定期的な仕事やプライベート時間のブロックを設定できます。イベントやタスクをドラッグ＆ドロップするだけで簡単にスケジュールを調整。自由時間に仕事が入るのを未然に防ぎましょう！

💫 実証済み結果： Lulu PressではClickUp自動化導入により従業員1人あたり1日1時間の削減を実現——仕事効率12%向上につながりました。

15. Workfeedによるレストランスケジュールテンプレート

レストランスケジュールテンプレート
viaWorkfeed

Excelスプレッドシートでもやれることはあるが、手間を省くどころかかえって作業が増えることも。Workfeedの無料レストランシフト表テンプレートを使えば、煩わしいフォーマットに悩まされることなく週次シフトを作成できます。

本格的なソフトウェアを購入する必要なく、整理整頓をサポートするシンプルなExcelファイルです。

このテンプレートでできること：

  • 開始日、シフト時間、従業員名を自由にカスタム可能
  • ドロップダウンで役割を割り当て、手動入力の削減を実現
  • 週間スケジュールをクリアされた状態で読みやすい状態に保ちましょう
  • 複雑さを増すことなくシフトの衝突を最小限に抑える
  • 高度なツールへの移行前の実用的な選択肢として活用できます

🔑 こんな方に最適： 共有や更新が簡単な、編集可能なシンプルなスケジュールを求める小規模レストラン所有者やシフトリーダー。

16. Toastのレストランスケジュールテンプレート

レストラン勤務表テンプレート
viaToast

繁忙なレストランでのシフト・役割・勤務時間の管理は負担が大きくなりがちです。Toastのレストランスケジュールテンプレートは、プロセスを複雑化させずに整理整頓を維持するシンプルな方法を提供します。このテンプレートはExcelで作成されており、カスタマイズのしやすさがあり、追加ソフトウェアなしで体系的な管理を求めるレストランに最適です。

このテンプレートでできること：

  • 役割を割り当て、シフト時間を設定し、従業員名を入力
  • 総労働時間を自動計算し、人件費管理を支援します
  • 清潔で繰り返し使えるレイアウトを毎週のご利用に提供します
  • 急な学習曲線なしで、スケジュール更新を素早く行えます
  • フルスケジューリングプラットフォームに代わる実用的な選択肢をプロバイダーが提供します

🔑 こんな方に最適：レストランマネージャーや小規模ビジネス所有者で、週次スタッフスケジュールを効率的に管理し、労働時間を把握するシンプルな方法をお探しの方。

17. GooDocs提供 レストランスタッフスケジュールスプレッドシートテンプレート

レストランスタッフスケジュールテンプレート（スプレッドシート版）: レストランスケジュールテンプレート
viaGooDocs

Goodocsのシンプルレストランスタッフスケジュールテンプレートは、集中して素早くプランを立てられるよう設計されています。Google スプレッドシートとExcelの両方で仕事するため、追加ツールやアプリなしで、すぐにカスタムしてチームと共有できます。

このテンプレートでできること：

  • 従業員の名前と役割（サーバー、ホスト、調理師など）をリスト
  • 見やすい週間グリッドで7日間分のシフトをブロック管理
  • 柔軟なフォーマットで朝・昼・夜のシフトをサポート
  • 色コードでスケジュールを一目で把握しやすく
  • 印刷またはデジタル共有で、チームへの迅速な更新を実現

🔑 こんな方に最適：記入・印刷・休憩室への掲示が簡単な、編集可能なスケジュール表を求めるレストラン管理者。

📖 こちらもご覧ください:テンプレートと例でプロジェクト成果物を管理する

18. GooDocsのカラフルなレストランスケジュール

色なレストランスケジュール：レストランスケジュールテンプレート
viaGooDocs

Goodocsのカラフルなレストランスケジュールテンプレートは、迅速な更新と明確なコミュニケーションのために設計されています。GoogleスライドとPowerPointで作成されており、チームの目につく場所に簡単に開いて編集・表示できます。セットアップや学習曲線は不要です。

このテンプレートでできること：

  • シンプルなレイアウトで従業員名・役割・シフト時間を割り当て
  • 色コードの曜日で週次スケジュールを一目で把握しやすく
  • 目標、イベント、在庫リマインダーなどのメモスペースを設ける
  • 印刷またはデジタル表示でチーム全体に可視性
  • 複雑なツールや時間追跡なしで、全員の連携を保ちましょう

🔑 こんな方に最適：スタッフが素早く確認し、疑問なく従える、視覚的で編集しやすい週間スケジュールを求めるレストランマネージャー。

19. Restaurantowner.com提供 レストラン労働スケジュールテンプレート

レストラン労働スケジュールテンプレート：レストランスケジュールテンプレート
viaRestaurantowner.com

RestaurantOwner.comのレストラン労働スケジュールテンプレートはExcelで作成されており、細かい点から大きな点まで全てを明確に整理します。フロントオブハウス、キッチン、バーなど、20の部門にわたる最大100名の従業員のスケジュールを管理できます。

このテンプレートでできること：

  • ドロップダウンで最大50種類のシフトタイプを割り当て、スケジュール作成を迅速化
  • ダブルシフトや複雑な人員配置ニーズをサポート
  • 週次労働時間と人件費を自動集計し、予算を管理
  • 長期範囲のプランとイベント準備のため、6週間単位でカバー
  • 大規模Teams向けに設計された、シンプルで無駄のないレイアウトのプロバイダーです

🔑 こんな方に最適：シフト作成、人件費管理、部門横断的なカバー不足の回避に、詳細なExcelベースのツールが必要なレストランマネージャー。

20. 7Shiftsのレストランスケジュールテンプレート

レストランスケジュールテンプレート
via7Shifts

7shifts レストランスケジュールExcelテンプレートはシンプルで明確、迅速なプラン作成に最適です。Excelで開くと、名前・役割・シフト時間を簡単に記入できる見やすい週間レイアウトが表示されます。

このテンプレートでできること：

  • 従業員名、役割、シフト時間を簡単に登録できます
  • サーバー、ホスト、バーテンダーなどの一般的なポジションにはドロップダウンを使用
  • 毎週コピーして再利用し、一貫性のあるスケジュール管理を実現
  • 必要に応じて印刷、掲示、またはチームと共有できます
  • 追加のセットアップや機能なしで、スケジュールをクリアされた状態に保ちます

🔑 こんな方に最適：複雑なソフトを使わずに、毎週のスタッフスケジュールを手軽に作成したいレストランマネージャー

優れたレストランシフト表テンプレートの条件とは？

ここまでブログをお読みいただいた皆様、どのレストランスケジュールテンプレートが最適か、お分かりでしょうか？

よく設計されたレストランのシフト表テンプレートは、チームの組織化を促進し、混乱を減らし、人件費の管理を支援します。また、週次プランに構造を与え、より良いシフトカバーを実現します。

理想的なレストランスケジュールテンプレートが備えるべき鍵の機能は以下の通りです：

  • クリアされたシフト構成*：従業員のタイムシートを活用し、朝食・昼食・夕食サービス全体をカバーする日次シフト時間を定義します
  • 役割割り当てフィールド：サーバー、調理師、ホストなど、タスクと役割を割り当て、全員が自分の責任を把握できるようにします
  • 週間スケジュールレイアウト*: 7日間を一目でビューし、人員配置をプランして欠員を防止
  • 労働時間追跡*: 総仕事時間を追跡し、人件費を管理し、残業を回避します
  • 従業員の勤務可能時間セクション*: チームの勤務可能時間を記録し、スケジュールの衝突や直前の変更を減らしましょう
  • メモ欄と連絡スペース*：マネージャーのメモやシフト固有のリマインダー用のスペースを確保
  • ワークライフバランスサポート*: 公平なシフト交代を実現し、スタッフの燃え尽き症候群を防止するスペースを確保
  • 印刷用とデジタルフォーマット*：紙でもオンラインでも、チームと簡単に共有できます

ClickUpでレストランのスケジュール管理を効率化

スタッフスケジュール作成は、ピースが足りないパズルを解くような苦労であるべきではありません。ClickUpを使えば、ホワイトボードは不要。レストランのスケジュール管理を簡単に始められます。

シフトプラン、人件費追跡、勤務可能時間の記録、臨機応変な調整——すべてを1つの整理されたワークスペースで。テキストのやり取りや印刷されたチャートへの書き込み、直前の欠員対応はもう不要。チームを連携させ、サービスを円滑に保つ合理化されたシステムです。

1,000種類以上のテンプレート（上記のレストラン用スケジュールを含む）を備えたClickUpなら、優れた料理を提供し、素晴らしいチームを率いる傍らでも、常に整理整頓された状態を維持できます。

✨ スケジュール管理を簡素化する準備はできましたか？ ClickUp に登録して、 今すぐ無料で始めましょうFree Forever。