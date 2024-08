10 Migliori alternative e concorrenti di SmartSuite nel 2024

SmartSuite si presenta come la piattaforma unica per qualsiasi processo e progetto, ma non è l'unica soluzione di project management disponibile. Esistono molte altre alternative nel automazioni del flusso di lavoro e vale la pena esplorarli prima di impegnarsi o continuare il percorso con SmartSuite.

In questa guida daremo un'occhiata alle migliori alternative a SmartSuite disponibili oggi. Confronteremo le alternative basate sul web di gestione del flusso di lavoro , automazione del flusso di lavoro, gestione delle attività e strumenti di collaborazione, per darvi il nostro elenco definitivo dei contendenti da provare nel 2024. 📚

Cosa cercare in un'alternativa a SmartSuite?

SmartSuite è una piattaforma di automazione e gestione del lavoro basata su cloud che copre un ampio intervallo di utilizzi, tra cui project management, gestione delle risorse umane e delle persone, marketing e conformità. Potreste utilizzarla per tutte queste funzionalità o solo per alcune di esse.

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca, Grafici Gantt e Calendario

Se state valutando un'alternativa a SmartSuite, considerate quanto segue:

Facilità d'uso : La piattaforma è facile da usare? È richiesta una formazione significativa?

La piattaforma è facile da usare? È richiesta una formazione significativa? **Da fare: il nuovo strumento offre maggiori funzioni nella vostra area di interesse?

personalizzazione La nuova alternativa è più flessibile? È possibile personalizzarla completamente?

La nuova alternativa è più flessibile? È possibile personalizzarla completamente? Automazioni: Lo strumento è in grado di automatizzare le attività richieste? Offre di più rispetto a SmartSuite Da fare?

Lo strumento è in grado di automatizzare le attività richieste? Offre di più rispetto a SmartSuite Da fare? Prezzi : Il nuovo strumento è conveniente? Da fare, corrisponde al vostro budget?

Il nuovo strumento è conveniente? Da fare, corrisponde al vostro budget? scalabilità: L'alternativa è in grado di scalare con voi? Da fare, la scalabilità rende i costi proibitivi?

Con così tanti prodotti disponibili nello spazio dell'automazione dei flussi di lavoro, ci sono molte opzioni per le aziende di qualsiasi dimensione, budget ed esigenza, sia che si tratti di una piccola azienda che ha bisogno di gestire le risorse umane, sia che si tratti di un'azienda SaaS in rapida crescita che ha bisogno di un sistema di gestione delle risorse umane software di automazione del marketing . Pensate al vostro uso personale e alle esigenze del vostro team, in modo da costruire una lista di alternative migliori da provare.

Le 10 migliori alternative a SmartSuite da usare nel 2024

Il giusto strumento di gestione del lavoro facilita il terminato, il lavoro di squadra e l'esito positivo. Ecco le migliori alternative e i migliori concorrenti di SmartSuite che possono avvicinarvi ai vostri obiettivi di produttività.

1. ClickUp

Creazione di Automazioni personalizzate che si attivano in base a trigger e condizioni di vostra scelta in ClickUp

ClickUp è una valida alternativa a SmartSuite, in quanto è una piattaforma all-in-one progettata per aumentare la produttività e i profitti. L'ampio intervallo di funzionalità/funzione di ClickUp consente di organizzare il lavoro, gestire attività e risorse e collaborare con i membri del team senza alcuno sforzo. ✨

Dalle campagne alla pianificazione degli sprint, Automazioni di ClickUp possono semplificare qualsiasi operazione. La nostra libreria di oltre 100 Automazioni senza codice contiene tutto ciò che serve per semplificare i flussi di lavoro, snellire le attività di routine e facilitare il passaggio dei progetti.

Utilizzate le nostre ricette di Automazioni precostituite così come sono, oppure personalizzatele con la vostra logica e con stati personalizzati. Le ricette coprono un ampio intervallo di utilizzi, tra cui l'assegnazione di attività, i commenti, gli aggiornamenti di stato e altro ancora.

Non solo potete automatizzare il vostro lavoro all'interno di ClickUp, ma potete estendere questa funzione anche alle altre app che utilizzate. È possibile integrare le app esterne, come GitHub, Slack, Dropbox e Calendly, nel flusso di lavoro di ClickUp. La libreria di integrazioni continua a crescere ogni mese.

Oltre a ClickUp Automazioni, la piattaforma ha molto da offrire ai team che vogliono essere organizzati e lavorare in modo più efficace. Utilizzo Attività di ClickUp per gestire le attività personali e del team, visualizzare lo stato di avanzamento nel vostro ClickUp Dashboard e spostare i dati di contatto in ClickUp CRM in modo da poter gestire il sistema di gestione delle relazioni con i clienti dallo stesso luogo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Utilizzate le Automazioni di ClickUp e la logica delle condizioni per creare potenti flussi di lavoro

Gestione di attività, elenchi di cose da fare e processi aziendali

Impostazione e monitoraggio degli stati di avanzamento rispetto akPI del project management Consentite la messaggistica e la collaborazione con il vostro team in tempo reale conClickUp Chattare Gestione di progetti tecnici e creativi

Creare Teams e fogli di calcolo per collaborare e condividere con il team

Gestione del tempo, della produttività e delle ore fatturabili delle risorse e dei membri del team

Impostazione delle autorizzazioni e condivisione dei progetti per aumentare il numero di persone che lavorano con voila trasparenza dei progetti Sfruttare i vantaggi diModelli ClickUp per iniziare rapidamente, tra cuimodelli di piani di lavoro Personalizzate la vostra esperienza con visualizzazioni personalizzate, campi personalizzati e coordinamento dei colori

Integrazione con migliaia di app esterne

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate, alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento iniziale

Forse non esiste un'integrazione dedicata per ogni app esterna, ma è sempre possibile connettere ClickUp a migliaia di altri strumenti conZapier Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Flusso

via Flusso Flow si descrive come progetto moderno e software di gestione delle attività soluzione per i team. La piattaforma riunisce elementi chiave come il project management, le conversazioni e la gestione delle attività per creare un luogo all-in-one dove terminare il lavoro. ✔️

Le migliori funzionalità/funzioni di Flow

Gestite le attività in modo più efficace grazie alle attività ricorrenti automatizzate

Invita i membri del team ai progetti e controlla la privacy con le autorizzazioni

Personalizzazione dei progetti con colori e icone

Limiti del flusso

Alcuni utenti segnalano che la sincronizzazione può essere lenta tra le versioni del web e dell'app

È possibile solo disattivare l'account, quindi non è possibile eliminare i dati dell'account

Prezzi del flusso

Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Pro: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Flow

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

3. FunzioneFox

via FunzioneFox FunctionFox è una tabella oraria e un sistema di project management utilizzato per il monitoraggio del tempo, l'aumento della produttività del team e la misurazione del valore complessivo. Questo strumento è ideale per i professionisti della creatività e per i team che desiderano organizzare il piano interno e il lavoro rimanere concentrati su più progetti . ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di FunctionFox

Visualizzazione della quantità di lavoro programmata per ogni membro del team

Monitoraggio del tempo utilizzando fogli di presenza e un cronometro integrato

Vedere quali attività sono aperte e quali sono state completate

Limiti di FunctionFox

Alcuni utenti vorrebbero che fossero disponibili le funzioni di automazione e le attività ripetitive

Ci sono poche opzioni di personalizzazione

Prezzi di FunctionFox

Classic: $35/mese per il primo utente, poi $5/mese per ogni utente aggiuntivo

$35/mese per il primo utente, poi $5/mese per ogni utente aggiuntivo Premier: $50/mese per il primo utente, poi $10/mese per utente aggiuntivo

$50/mese per il primo utente, poi $10/mese per utente aggiuntivo In-house: $150/mese per il primo utente, poi $20/mese per utente aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di FunctionFox

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. Plutio

via PlutioPlutio è un programma completo strumento di collaborazione per il project management che consente ai team di monitorare un progetto dall'inizio alla fine. Gli utenti possono prepararsi ai progetti, pianificare le sequenze, assegnare attività e inviare proposte ai client da un'unica postazione centrale, il che lo rende ideale per team e agenzie. 🤝

Le migliori funzionalità di Plutio

Creazione automatica di un progetto da un modello dopo la firma di un contratto

Utilizzare i modelli per creare attività ricorrenti per le attività che si eseguono regolarmente

Scegliere di visualizzare automaticamente una fattura, un pianificatore o una proposta dopo la firma del contratto da parte del client

Limiti di Plutio

Alcuni utenti segnalano che le proposte possono essere lente da modificare

Non c'è un modo semplice per esportare i dati in altri strumenti

Prezzi di Plutio

Solo: $19/mese per un utente

$19/mese per un utente Studio: $39/mese per 10 collaboratori

$39/mese per 10 collaboratori Agenzia: $99/mese per 30 collaboratori

$99/mese per 30 collaboratori i collaboratori aggiuntivi possono essere aggiunti ai piani Studio e Agenzia al costo di $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Plutio

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

5. Nintex

tramite Nintex Nintex è un processo e una di gestione dei flussi di lavoro strumento che utilizza le automazioni per snellire i processi e aumentare la produttività. Questo reingegnerizzazione dei processi aziendali e strumento software per la mappatura dei processi consente agli utenti di scoprire le opportunità di miglioramento dei processi, di automatizzarli con esito positivo e di continuare a ottimizzarli e migliorarli. 🔗

Le migliori funzionalità/funzione di Nintex

Creare processi e regolare i flussi di lavoro per renderli più efficaci

Automazione dei processi e loro esecuzione regolare

Creare modelli e personalizzarli senza bisogno di conoscenze di codifica

Limiti di Nintex

Nintex è specializzato nella gestione dei processi, quindi manca di alcune funzionalità/funzione che le alternative "all-in-one" possiedono

Alcuni utenti riferiscono che la curva di apprendimento è molto ripida

Prezzi di Nintex

Nintex offre una varietà di piani pro, premium e personalizzati per ciascuna delle sue sei Automazioni:

Pro: I prezzi iniziali sono compresi tra $15.000 e $35.000/anno

I prezzi iniziali sono compresi tra $15.000 e $35.000/anno Premium: I prezzi di partenza sono compresi tra $2.400 e $60.000/anno

I prezzi di partenza sono compresi tra $2.400 e $60.000/anno Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Nintex

G2: 4,2/5 (700+ recensioni)

4,2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (80+ recensioni)

6. Via del processo

via Via del processo Process Street è uno strumento software per la gestione di procedure operative standard (SOP), liste di controllo e flussi di lavoro. Il suo scopo è quello di rendere la gestione dei processi semplice, con conseguente maggiore efficienza operativa. Automazioni delle attività, snellimento dei processi e progettazione di flussi di lavoro basati sull'IA per migliorare il vostro modo di lavorare. 🙌

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Impostazione di processi ripetibili permigliorare la produttività* Usare la logica delle condizioni per personalizzare i flussi all'interno dei processi

Visualizzare le fasi successive e monitorare lo stato di avanzamento

Limiti di Process Street

Gli utenti hanno dichiarato che le opzioni di reportistica possono risultare limitate

Alcuni segnalano che sarebbe utile una funzione di ricerca per i documenti e le attività

Prezzi di Process Street

Startup : $100/mese

$100/mese Pro: A partire da $415/mese

A partire da $415/mese Azienda: A partire da $1.660/mese

Process Street valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 300 recensioni)

4.6/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 500 recensioni)

7. Teamhood

via Teamhood Teamhood è una piattaforma di project management che riunisce tutti i lavori in un unico luogo. La piattaforma include il monitoraggio del tempo, la gestione del carico di lavoro , programmazione, flussi di lavoro e processi, conversazioni e altro ancora. 📣

Le migliori funzionalità/funzione di Teamhood

Visualizzate lo stato di avanzamento del progetto attraverso diverse visualizzazioni, tra cui tavole Kanban e grafici Gantt

Pianificate il vostro tempo in modo più efficace grazie alle ore stimate e agli approfondimenti basati su algoritmi

Automazioni delle attività che si ripetono regolarmente con le attività ricorrenti

Limiti di Teamhood

Gli utenti non sono in grado di aggiungere file ai commenti all'interno delle attività, il che potrebbe avere un impatto su alcuni team

Alcuni utenti vorrebbero poter disattivare le funzionalità/funzione che non sono in uso

Prezzi di Teamhood

**Gratis

Professionale: $9,50/mese per utente

$9,50/mese per utente Premium: $15/mese per utente

$15/mese per utente Ultimate: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Teamhood valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 5/5 (10+ recensioni)

8. Increspatura

via Increspatura Rippling è una piattaforma di gestione della forza lavoro specializzata nella gestione delle risorse umane (HR), dell'IT e delle finanze. Gestisce i benefici per i dipendenti, le buste paga e le spese con flussi di lavoro personalizzati che automatizzano i processi per un'esperienza più snella. 🌻

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Automazione di quasi tutti i processi HR, IT o finanziari con automazioni "if/then"

Utilizzate flussi di lavoro personalizzati per costruire flussi di lavoro personalizzati

Connessione con app di terze parti per estendere la capacità di automazione dei flussi di lavoro oltre i dati Rippling

Limiti di Rippling

L'area di competenza di Rippling è quella delle risorse umane, dell'IT e della finanza, quindi se la vostra area di interesse è diversa, potrebbe funzionare meglio un altro strumento

Alcuni utenti vorrebbero che la funzionalità/funzione di onboarding fosse più completa

Prezzi di Rippling

A partire da 8 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

4.8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (2.000+ recensioni)

9. Fronte lavoro

tramite Fronte lavoroFronte lavoro è lo strumento software per il project management del gigante del software Adobe. La piattaforma consente agli utenti di pianificare e gestire progetti, gestire budget e utilizzare l'automazione per una migliore gestione dei processi. 💰

Le migliori funzionalità/funzione di Workfront

Assegnazione e monitoraggio delle attività tra i membri del team, i reparti e i progetti

Utilizzo di regole logiche personalizzate per la sincronizzazione automatica dei dati tra i team

Gestire le aspettative e assegnare automaticamente le priorità alle attività con una coda di richieste incorporata

Limiti di Workfront

Alcuni affermano che la curva di apprendimento per i nuovi utenti è molto lunga

Gli utenti segnalano che la quantità di notifiche e avvisi nella finestra In arrivo può essere eccessiva

Prezzi di Workfront

Selezione: Contatto per i prezzi

Contatto per i prezzi Prime: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Ultimate: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Workfront

G2: 4.1/5 (900+ recensioni)

4.1/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

10. Fluix

via Fluix Fluix è un elemento di automazioni per il flusso di lavoro piattaforma progettata per semplificare la digitalizzazione dei processi documentali e l'automazione di attività ripetitive e di routine. Automazione delle attività quotidiane come audit, ispezioni, formazione, gestione delle fatture e altro ancora. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Fluix

Abbandonate i documenti cartacei e passate a versioni digitali che possono essere annotate

Progettare un flusso di lavoro personalizzato che risponda alle vostre specifiche esigenze

Automazioni di attività manuali ripetitive e monitoraggio del loro stato fino al loro completamento

Limiti di Fluix

Alcuni utenti vorrebbero che il modulo fosse più facile da usare per gli utenti non tecnici

Attualmente non esiste un'app per Android, anche se è disponibile un'app per iOS

Prezzi di Fluix

Fluix Core: $30/mese per utente

$30/mese per utente Componente aggiuntivo per la logica delle condizioni: $5/mese per utente

$5/mese per utente Componente aggiuntivo Power Analytics: $10/mese per utente

$10/mese per utente Componente aggiuntivo per moduli e documenti: $10/mese per utente

$10/mese per utente Componente aggiuntivo per la revisione trimestrale: $50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fluix

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

Semplificare i flussi di lavoro con un'alternativa a SmartSuite

SmartSuite è un ottimo strumento di project management che consente ai team distribuiti di lavorare in modo più produttivo. Questo non significa che sia l'unica opzione, e questa guida dimostra quanti concorrenti di SmartSuite ci siano in circolazione. Utilizzate questa guida per trovare lo strumento più adatto ai vostri obiettivi e godetevi i vantaggi di un team più coordinato, produttivo e ben gestito.

Se cercate uno strumento software che offra tutto quello che fa SmartSuite e anche di più, provate ClickUp: questa piattaforma all-in-one è ricca di funzionalità/funzione che facilitano la gestione dei progetti, delle attività e delle persone. Esplorate tutti i vantaggi e provate gratis ClickUp oggi stesso . 🤩