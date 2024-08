10 Alternative e concorrenti di Akiflow 2024

Nel mondo frenetico di oggi, avere gli strumenti giusti per stabilire le priorità, pianificare e migliorare la produttività in modo efficace è più che mai vitale.

Forse vi siete affidati ad Akiflow per ottimizzare ogni attività, o forse siete alla ricerca di uno strumento nuovo per aumentare la vostra efficienza.

Qualunque sia il vostro punto di partenza, il panorama delle migliori alternative ad Akiflow è ricco e variegato. Dai potenti strumenti ricchi di funzionalità alle gemme minimaliste, c'è una soluzione adatta a ogni esigenza.

Quindi, allacciate le cinture e unitevi a noi in un viaggio attraverso alcuni dei migliori strumenti per ridefinire le vostre attività e gestione del calendario gioco.

Cosa cercare nelle alternative ad Akiflow?

Prima di tuffarsi nel mare delle alternative ad Akiflow, è essenziale individuare esattamente ciò che si sta cercando. Sebbene ogni individuo abbia esigenze specifiche, ci sono alcuni attributi universalmente ricercati che le migliori alternative ad Akiflow possiedono:

Facilità d'uso: Privilegiate le piattaforme con interfacce intuitive e facili da usare, in quanto possono fare la differenza tra una gestione delle attività senza interruzioni e frustranti blocchi

Privilegiate le piattaforme con interfacce intuitive e facili da usare, in quanto possono fare la differenza tra una gestione delle attività senza interruzioni e frustranti blocchi Integrazioni: Nel nostro ecosistema digitale interconnesso, la vostracalendario app e altri strumenti di lavoro devono conversare fluidamente tra le varie attività. Che si tratti della sincronizzazione con Google Calendar o della collaborazione su Slack, un'integrazione fluida può elevare notevolmente il flusso di lavoro

Nel nostro ecosistema digitale interconnesso, la vostracalendario app e altri strumenti di lavoro devono conversare fluidamente tra le varie attività. Che si tratti della sincronizzazione con Google Calendar o della collaborazione su Slack, un'integrazione fluida può elevare notevolmente il flusso di lavoro Diverse visualizzazioni: Attività diverse richiedono prospettive diverse. Mentre un elenco può andare bene per gli impegni quotidiani, la vista del calendario fornisce una timeline visiva, fondamentale per i progetti a tempo e le scadenze

Attività diverse richiedono prospettive diverse. Mentre un elenco può andare bene per gli impegni quotidiani, la vista del calendario fornisce una timeline visiva, fondamentale per i progetti a tempo e le scadenze Modelli: Perché iniziare da zero quando si può partire da zero? I modelli, creati su misura per vari scenari, possono ridurre le ore di configurazione, permettendovi di concentrarvi sull'esecuzione delle attività

Perché iniziare da zero quando si può partire da zero? I modelli, creati su misura per vari scenari, possono ridurre le ore di configurazione, permettendovi di concentrarvi sull'esecuzione delle attività Personalizzabilità: Il flusso di lavoro di ogni persona è diverso. Un'alternativa Akiflow di alto livello si adatta al vostro stile, garantendo che non dobbiate alterare le vostre abitudini per adattarvi allo strumento

Il flusso di lavoro di ogni persona è diverso. Un'alternativa Akiflow di alto livello si adatta al vostro stile, garantendo che non dobbiate alterare le vostre abitudini per adattarvi allo strumento Funzionalità IA: Con l'intelligenza artificiale al timone, ci si aspettano suggerimenti intelligenti, categorizzazioni automatizzate e un aumento generale della produttività

Perché sottolineare queste funzionalità/funzione quando si considera un'alternativa ad Akiflow? Semplice: Sono progettate per aumentare la produttività e l'efficienza.

Le 10 migliori alternative ad Akiflow da usare nel 2024

Nel vasto panorama delle alternative Akiflow, è facile perdersi. Siete qui per cercare il meglio, e noi lo rispettiamo. Abbiamo selezionato un elenco di strumenti di prim'ordine per ottimizzare la vostra produttività. Con queste opzioni di spicco per la migliore alternativa ad Akiflow, accontentarsi di "ok" è un ricordo del passato. Scopriamo cosa li fa brillare!

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un potente strumento di produttività progettato per ottimizzare tutti i lavori in un unico luogo. Pensato sia per i team che per i singoli, questo strumento assicura che tutti siano allineati e operino al massimo della produttività. Per chi ha familiarità con Akiflow, il passaggio a ClickUp è semplice.

La piattaforma offre funzionalità/funzioni già conosciute e poi le migliora per rendere più facile il lavoro di tutti i dipendenti priorità ai progetti . Il Calendario visualizzato consente di visualizzare a volo d'uccello tutte le attività, le scadenze e gli eventi. Da abbinare a Modello di calendario di ClickUp e avrete uno strumento che promette di snellire la vostra agenda e aumentare l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Elevate l'organizzazione del vostro lavoro conAttività di ClickUp* 15+ visualizzazioni personalizzabili e migliaia di integrazioni per accedere a tutti gli strumenti da un'unica piattaforma

Timer globali per le attività da monitorare da qualsiasi dispositivo, finestra, app o attività

Free e risorse di aiuto accessibili, webinar e supporto online

Stati personalizzati delle attività per un aggiornamento istantaneo dello stato di avanzamento con un solo sguardo

Funzione di importazione per importare facilmente attività da altre app, come Asana, Monday.com, Wrike e altre ancora

ClickUp AI assistente di scrittura per generare riepiloghi/riassunti, creare elementi d'azione, redigere contenuti e molto altro

Limiti di ClickUp

Per alcuni utenti la curva di apprendimento è un po' troppo ripida all'inizio

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Compito semplice

via Compito semplice SimpleTask è la soluzione ideale per la gestione del tempo. Free crede che la semplicità sia lo zenit della raffinatezza e offre uno spazio libero e pulito per concentrarsi sul proprio elenco di cose da fare.

Non vi perderete in una miriade di funzionalità/funzione, ma questo non significa che non sia un'alternativa ad Akiflow. Copre tutte le funzioni di base, garantendo la produttività senza sentirsi sopraffatti. È intuitiva, facile da usare e testimonia il potere del minimalismo nelle app per la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di SimpleTask

Interfaccia facile da usare e priva di ingombro

Rimanete concentrati su ciò che conta di più grazie alle funzionalità/funzione di prioritizzazione delle attività, come il blocco del tempo. Avete bisogno di ulteriore aiuto? Date un'occhiata a queste paginetrucchi per la produttività per avere dei suggerimenti

Impostazione di promemoria per le vostre attività

Utilizzatelo su qualsiasi dispositivo

Ispirato dal filele migliori app di pianificazione giornaliera* Team senza sforzo

Utilizzate la modalità offline per concentrarvi senza interruzioni

Limiti di SimpleTask

Integrazioni limitate rispetto a piattaforme più importanti

Nessun suggerimento IA o capacità migliorate

Essendo uno strumento gratuito senza piani a pagamento, potrebbe essere troppo semplicistico per esigenze di project management estese

Prezzi di SimpleTask

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di SimpleTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Spike

via Spike Spike rompe gli schemi del convenzionale app per la produttività . Unire la facilità delle app di messaggistica con la struttura formale delle email riporta la conversazione al lavoro. L'interfaccia di questa alternativa ad Akiflow è moderna, fresca e divertente. Per chi cerca una pausa dai client email tradizionali e un tocco di informalità, Spike si distingue.

Le migliori funzionalità/funzione di Spike

Email, attività e calendari in un unico posto

Chattare, collaborare e condividere senza lasciare la finestra In arrivo

Trovare rapidamente qualsiasi cosa con la ricerca avanzata

Tieni tutto organizzato nel tuo elenco di cose da fare

Concentratevi sulle email che contano con le funzionalità di priorità della finestra In arrivo

Usate la sincronizzazione del Calendario per non perdere mai un evento

Organizzate le vostre attività con l'elenco delle cose da fare integrato. Ecco un'immagine simileelenco delle cose da fare se avete bisogno di uno strumento diverso su questa falsariga

Limiti di Spike

Il format delle email a conversazione potrebbe non piacere a tutti

Richiede un cambiamento nel modo in cui tradizionalmente si visualizzano le email

Limite strumento di project management funzionalità/funzione

Prezzi di punta

**Gratis

Basic: $5/mese per utente

$5/mese per utente Enterprise: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Spike

G2 : 4.7 su 5 (60+ recensioni)

: 4.7 su 5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (40+ recensioni)

4. KosmoTime

via KosmoTime KosmoTime non si limita a gestire le attività, ma le massimizza. Introducendo concetti tratti dalle neuroscienze, spinge gli utenti a trasformare le attività in sessioni dedicate. Questo promuove un lavoro profondo, riducendo al minimo le distrazioni e aumentando la concentrazione. Se volete finire più attività in meno tempo e sfruttare tutto il potenziale del vostro cervello, KosmoTime potrebbe essere l'arma segreta che stavate cercando.

Le migliori funzionalità di KosmoTime

L'attività basata su sessioni incoraggia il lavoro concentrato

Privilegiare il lavoro con il calendario integrato, per organizzare il proprio tempo

Bloccare le distrazioni con il blocco del tempo

Raggruppamento di attività simili per una maggiore efficienza

Annotare i pensieri e trasformarli in attività con le note integrate

La creazione di attività con un solo clic aiuta alavorare più velocemente* Accessibile ovunque si lavori grazie all'estensione per il browser

Limiti di KosmoTime

È appena arrivato sul mercato, quindi le recensioni degli utenti sono meno estese

L'approccio alle attività basato sulle sessioni potrebbe non essere adatto al flusso di lavoro di tutti

Alcune funzionalità/funzione essenziali sono dietro un paywall

Prezzi di KosmoTime

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di KosmoTime

G2: 4.6/5 (12+ recensioni)

4.6/5 (12+ recensioni) Capterra: 5/5 (4+ recensioni)

5. Calendario di routine

via Calendario di routine Sfruttando il potere dell'abitudine, Calendario di routine è un'alternativa di Akiflow che mira a trasformare le attività quotidiane in una seconda natura. Si basa sulla premessa che le routine coerenti aprono la strada a il raggiungimento di grandi obiettivi . Con la sua interfaccia visivamente accattivante, non solo vi permette di impostare promemoria per le attività, ma vi motiva a renderle parte della vostra vita quotidiana. Se volete stabilire abitudini durature che guidano l'esito positivo, il Calendario promette di essere il vostro fedele alleato.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendario di Routine

Impostazione di attività ricorrenti ogni giorno per formare delle abitudini

Si connette perfettamente con altri servizi di calendario come Google Calendar con pochi clic

Prenota facilmente le riunioni

Utilizza il blocco del tempo per creare routine per la mattina, la sera o per blocchi di lavoro specifici

Monitoraggio dello stato delle attività e mantenimento della coerenza

Spunti delicati per assicurarsi di rispettare le routine e di terminare le attività

Vedere la vostra coerenza a colpo d'occhio

Mantenete le attività allineate con gli obiettivi più importanti grazie all'integrazione con altre app e software per gli obiettivi, come Google Calendar

Limiti del Calendario di Routine

Limitisoftware di gestione delle attività capacità al di fuori delle impostazioni di routine

Potrebbe non essere adatto a progetti complessi

Alcuni utenti lo trovano di nicchia, focalizzato sulle abitudini piuttosto che sul project management olistico

Prezzi del Calendario di routine

**Gratuito

Professionale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Routine Calendario valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Toodledo

via Toodledo Veterano della produttività, Toodledo vanta una legacy di eccellenza. Offre di tutto, dagli elenchi di base delle cose da fare alle funzionalità avanzate di gestione delle attività. Grazie alla sua ricca storia, potete beneficiare di un'alternativa ad Akiflow che è stata perfezionata nel tempo, incorporando il feedback degli utenti e le ultime tendenze della produttività. È versatile e affidabile.

Le migliori funzionalità/funzione di Toodledo

Personalizzazione in base alle proprie esigenze con pochi clic

Organizza le tue attività, idee, elenchi e piani

Utilizzate l'Habit Tracker per tenervi conto delle vostre responsabilità

Condivisione di attività, assegnazione di compiti e collaborazione con più account

Utilizzate gli allarmi per non perdere mai le attività importanti

Lavorate alle vostre attività senza interruzioni grazie all'accesso offline, oppure eliminate il rumore con il blocco del tempo quando dovete essere online

Acquisite rapidamente le attività in movimento con l'estensione per browser di Toodledo

Limiti di Toodledo

L'interfaccia può sembrare obsoleta ad alcuni utenti

Potrebbe avere una curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Richiede una sottoscrizione per le funzionalità/funzione avanzate

Prezzi di Toodledo

**Gratis

Standard: $3,99/mese

$3,99/mese Plus: $5.99/mese

$5.99/mese Aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Toodledo

G2: 4.4/5 (49+ recensioni)

4.4/5 (49+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

7. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/task_hero_image@2x\_en-1400x998.png Dashboard di Evernote /%img/

via Evernote Evernote trascende il regno della semplice presa di note. È un'alternativa olistica ad Akiflow progettata per catturare le idee, documentare le note delle riunioni gestire attività e archiviare informazioni. Il suo ambiente ricco di funzionalità/funzione permette di annotare idee, di Clip articoli web e persino di scannerizzare documenti. È l'equivalente digitale di un multiutensile per le attività, che consente di avere tutto ciò che serve a portata di mano.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Includere testi, schizzi, foto, audio e altro nelle note

Salva e organizza contenuti dal web

Si integra con Google Calendar

Avvio rapido delle attività con formati di note predefiniti

Anche le note scritte a mano sono ricercabili

Sincronizzazione delle attività su tutti i dispositivi

Non è necessario utilizzare la carta grazie alla scansione dei documenti

Collaborazione con il team e organizzazione delle attività di lavoro

Limiti di Evernote

Non è principalmente uno strumento di gestione del calendario o delle attività, quindi potrebbe mancare di alcune funzionalità/funzione avanzate

Alcuni utenti ritengono che il prezzo sia un po' troppo alto per prendere appunti

Occasionalmente sono stati segnalati problemi di sincronizzazione tra i vari dispositivi

Piani tariffari più costosi rispetto ad altri strumenti di questa categoria

Prezzi di Evernote

Professionale: $17,99/mese o $169,99/anno

$17,99/mese o $169,99/anno Teams: $24,99/mese/utente

Valutazioni e recensioni su Evernote

G2: 4,4/5 (1.900+ recensioni)

4,4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.000+ recensioni)

8. Calendly

via Calendly Calendly è la soluzione agli infiniti thread di email per trovare un orario di riunione adatto. Semplifica la gestione delle riunioni e dei calendari, consentendo agli utenti di scegliere gli orari più adatti al loro calendario. Elimina il tira e molla con Google Calendar, introducendo l'efficienza nelle impostazioni degli appuntamenti. Calendly è una boccata d'aria fresca per i professionisti che si destreggiano tra i vari calendari riunioni multiple o consultazioni, assicurando una programmazione fluida che farà risparmiare tempo per altre attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Personalizza la tua disponibilità per diversi tipi di eventi del calendario

Rileva e regola automaticamente i fusi orari

Prenotazione di riunioni senza problemi con Google Calendar, Outlook, Office 365 e iCloud

Coordinare le disponibilità del team

Invio di promemoria, follower e altro ancora

Incorporare sul vostro sito web o utilizzare un collegato personalizzato

Assicuratevi di non essere prenotati in back-to-back

Limiti di Calendly

Si concentra sulle riunioni e sulla pianificazione, non è uno strumento completo di gestione delle attività

La versione gratuita offre un numero limitato di tipi di eventi del calendario

Alcune integrazioni richiedono piani di livello superiore

Prezzi di Calendly

Basic : Gratis

: Gratis Essenziale : $8 per postazione/mese

: $8 per postazione/mese Professionale : $12 per postazione/mese

: $12 per postazione/mese Team: $16 per postazione/mese

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4.7 su 5 (1.581+ recensioni)

: 4.7 su 5 (1.581+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (2.617+ recensioni)

9. Calendario Nook

via Calendario Nook Nook Calendario offre il meglio di entrambi i mondi come alternativa ad Akiflow: la gestione delle attività e il pianificazione delle riunioni . La sua interfaccia moderna offre un'esperienza senza soluzione di continuità, consentendo di monitorare le attività e di assicurarsi che si inseriscano perfettamente nella giornata.

Grazie alla funzionalità "drag-and-drop", regolare e riprogrammare gli impegni diventa gratis. Nook Calendario è perfetto per chi desidera visualizzare una panoramica completa della giornata, con un gestore di attività e appuntamenti affiancati. Inoltre, si integra con Google Calendar!

Le migliori funzionalità/funzione di Nook Calendar

Cattura rapidamente le attività per gli elenchi di impegni insieme agli eventi

Visualizzazione di giorno, settimana, mese e Programma per le riunioni

Trascinare e rilasciare per programmare facilmente le riunioni

Condivisione di più calendari o di specifici eventi e attività

Utilizzate i suggerimenti intelligenti per trovare gli orari ottimali per le riunioni

Tenete sotto controllo la vostra agenda e impostate promemoria per ogni attività

Impostazione e dimenticanza con gli eventi ricorrenti

Limiti del Calendario Nook

È relativamente nuovo, quindi potrebbe avere meno integrazioni

Limitato alle funzioni relative al calendario

Potrebbe non essere adatto agli utenti che cercano uno strumento avanzato di project management o di gestione delle attività

Prezzi di Nook Calendario

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Nook

G2: N/A

N/A Capitolare: 5/5 (1+ recensioni)

10. Abituare

via Abituare Habitify è più di un'alternativa ad Akiflow: è un compagno a lungo termine. Dedicato alla coltivazione di abitudini durature, si concentra sulla coerenza e sulla persistenza nei processi quotidiani. Gli utenti non solo vengono promemoria delle loro abitudini, ma vengono anche motivati attraverso grafici e strisce visive dello stato di avanzamento. Se siete in viaggio per incorporare routine positive nella vostra vita quotidiana, Habitify promette di essere la vostra luce guida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitify

Monitoraggio delle abitudini attraverso grafici visivamente gradevoli

Utilizzo su più piattaforme, dall'applicazione mobile alla versione web, fino agli indossabili

Utilizzate la funzionalità/funzione delle abitudini a tempo per le abitudini che richiedono una durata prestabilita

Ottenere dosi giornaliere di ispirazione

Riflettere sul proprio percorso in modalità diario

Godetevi la modalità scura per i nottambuli

Non interrompere mai la catena con le impostazioni promemoria

Abituare i limiti

Si concentra principalmente sul monitoraggio del tempo, quindi non è un gestore di attività più ampio, destinato a far risparmiare tempo

Alcune funzionalità/funzione premium sono a pagamento

Potrebbe sembrare troppo specialistico per alcuni utenti

Prezzi di Habitify

**Gratis

Pagato: $4.99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Habitify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Perché ClickUp si distingue tra gli altri

Nel vasto mare degli strumenti di produttività che pretendono di far risparmiare tempo, è essenziale trovare il task manager in grado di soddisfare le esigenze aziendali e di migliorare e semplificare il flusso di lavoro delle attività. Dopo aver esplorato varie alternative ad Akiflow, ClickUp emerge come la piattaforma di produttività onnicomprensiva che combina il meglio della gestione delle attività, dell'integrazione del calendario e dell'esperienza utente intuitiva.

A differenza di molti strumenti specializzati in una sola area, ClickUp offre una suite completa di potenti funzionalità, dalla gestione delle attività per i processi quotidiani alle visualizzazioni del calendario, assicurandovi di avere tutto ciò che vi serve in un unico posto.

Con prezzi flessibili e un piano Free Forever, il valore del vostro investimento è incredibile. Inoltre, ClickUp aggiorna costantemente la sua piattaforma, aggiungendo funzionalità/funzione e perfezionando l'esperienza in base al feedback degli utenti.

Con capacità di integrazione perfetta clickUp può lavorare senza problemi con gli altri strumenti che amate, rendendo la transizione semplice. Inoltre, pur essendo robusto, ClickUp non scende a compromessi per quanto riguarda l'esperienza dell'utente. La sua interfaccia è intuitiva e rende l'inserimento in azienda un gioco da ragazzi.