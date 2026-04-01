Come ho creato una knowledge base basata sull'IA in ClickUp per smettere di rispondere a domande ripetitive

Qualche mese fa ho avuto una conversazione con un titolare che mi è rimasta impressa. Mi ha detto: “Mi sento come se fossi il motore di ricerca umano della mia azienda”.

Tutti si rivolgevano a lui in cerca di risposte. Veniva sommerso da email, messaggi su Slack, messaggi su WhatsApp, telefonate e persino da persone che bussavano alla sua porta.

Ho riso perché capivo perfettamente cosa intendesse dire. Anch'io ho ricoperto quel ruolo.

In questo articolo ti illustrerò due flussi di lavoro di ClickUp che ho creato per risolvere questo problema:

Una configurazione reattiva di ClickUp Chat + ClickUp Brain che risponde alle domande ricorrenti sulla base delle tue conversazioni passate Un super agente proattivo basato su ClickUp Docs che risponde in tempo reale alle domande relative ai documenti dei tuoi processi

Entrambi sono progettati per liberarti dal ruolo di "motore di ricerca umano" e mostrarti come creare una knowledge base basata sull'IA in ClickUp: il primo posto in cui il tuo team va a cercare risposte.

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare informazioni relative al lavoro tra i documenti interni o nella knowledge base aziendale. E quando non ci riescono? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, scavando tra vecchie email, note o screenshot solo per mettere insieme i pezzi. ClickUp Brain elimina la necessità di cercare, fornendo risposte immediate basate sull'IA, estratte dall'intera area di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò di cui hai bisogno senza alcuna seccatura.

Il vero problema: conoscenze disperse e continue interruzioni

Se si guarda il quadro generale, non si tratta solo di un problema di comunicazione. È un problema del sistema di gestione delle conoscenze.

Ogni domanda sembra importante:

"Dove archiviamo i loghi dei clienti?"

"Quale pagina progettiamo per prima in un nuovo progetto di sito web?"

"Come faccio a pubblicare questo annuncio di lavoro su Indeed?"

Nessuna di queste domande è difficile da rispondere singolarmente. Il problema è il continuo cambio di contesto. In media, i knowledge worker come te e me vengono interrotti ogni 2 minuti da una riunione, un'email o una notifica.

Ogni interruzione interrompe il tuo slancio, ti distrae e ti costringe a ripetere risposte che hai già dato dieci volte. E possono volerci più di 20 minuti per ritrovare completamente la concentrazione in seguito.

Inoltre, le informazioni sono sparse ovunque tranne che nello strumento che utilizzi effettivamente per gestire il lavoro.

Parte della storia è sepolta nelle email

Un'altra parte è intrappolata all'interno di Slack o WhatsApp

Il resto è scritto nel taccuino di qualcuno o nella tua testa

Quindi, anche se vuoi utilizzare l'IA come supporto, non esiste un'unica fonte di verità da cui possa imparare.

📚 Leggi anche: I 10 migliori esempi di sistemi di gestione delle conoscenze

Chi sono: Aiuto i team a trasformare ClickUp in un vero e proprio sistema operativo basato su una produttività che mette al primo posto i processi

Mi chiamo Illia, sono un ClickUp Verified Consultant e il fondatore di sProcess, dove aiuto i team a trasformare ClickUp in un sistema che offra concretamente l'assistenza necessaria al funzionamento della loro attività.

Negli ultimi 6 anni e più, ho collaborato con oltre 100 aziende implementando ClickUp per flussi di lavoro operativi reali: dalla consegna ai clienti e dalle pipeline commerciali alle operazioni di marketing e alla gestione interna del team.

Prima di arrivare alla configurazione che condivido in questo post, ho notato lo stesso schema in tutti i team (compreso il mio).

Perché la maggior parte dei team non riesce a creare una knowledge base basata sull'IA

Tutti sanno che l'IA potrebbe essere d'aiuto, ma nessuno la implementa correttamente.

Probabilmente hai sentito parlare di una dozzina di strumenti di IA:

ChatGPT

Claude

"Apri" questo, "co-pilota" quello

Inoltre, ogni soluzione puntuale che sta cercando di integrare l'IA nel proprio prodotto per risolvere le sfide della gestione delle conoscenze

👀 Lo sapevi? Quasi la metà dei lavoratori (46,5%) è costretta a passare da uno a più strumenti di IA per completare una singola attività.

Quando gestisci un'azienda, avere troppe opzioni a disposizione può portare a una paralisi decisionale. Non hai tempo per valutare ogni strumento, integrarlo nei tuoi flussi di lavoro e garantire la sicurezza di tutto.

Ecco perché la maggior parte dei team si imbatte in due ostacoli:

1. Troppi strumenti, nessun sistema chiaro Anziché semplificare il lavoro, l'IA diventa un ulteriore livello. Un'altra scheda. Un altro posto da controllare. Troppi strumenti di IA creano una proliferazione incontrollata dell'IA — quando strumenti, modelli e piattaforme di IA si diffondono in modo caotico all'interno di un'organizzazione — senza supervisione, strategia o idea di chi stia utilizzando cosa.

2. Mancanza di contesto Gli strumenti di IA non conoscono la tua attività a meno che tu non fornisca loro un contesto strutturato. E la maggior parte dei team non ne dispone. Se le tue conoscenze sono frammentarie, anche i risultati dell'IA risulteranno vaghi e poco affidabili.

✅ Quello di cui hai davvero bisogno è un sistema in cui:

La conoscenza è raccolta in un unico posto

Le conversazioni avvengono nel contesto

L'IA è in grado di vedere entrambi gli aspetti e effettuare la connessione dei puntini

Un ’area di lavoro AI convergente come ClickUp cambia le carte in tavola. Se gestisci già progetti e processi in ClickUp, non hai bisogno di aggiungere un altro strumento.

L'insieme di funzionalità AI selezionate e personalizzate di ClickUp — ClickUp Brain, i riassunti basati sull'intelligenza artificiale e i Super Agent AI configurabili — si integrano direttamente nel contesto del tuo spazio di lavoro: ClickUp Tasks, Documenti e Chat.

Quindi, ora, invece di chiederti: "Quale strumento di IA dovrei usare?", la domanda diventa:

“Come posso strutturare l'area di lavoro di ClickUp in modo che l'IA possa davvero aiutare il mio team nella quotidianità?”

“Come posso strutturare l'area di lavoro di ClickUp in modo che l'IA possa davvero aiutare il mio team nella quotidianità?”

Il primo passo è raccogliere le tue conoscenze in un unico posto.

📚 Leggi anche: Esempi di flussi di lavoro con i Super Agent basati sull'IA

Come ho creato la mia base di conoscenza IA in ClickUp

Come ho detto prima, hai due opzioni:

Reattivo: Utilizza ClickUp Brain (l'assistente IA nativo di ClickUp) per rispondere alle domande ricorrenti direttamente all'interno di Utilizza ClickUp Brain (l'assistente IA nativo di ClickUp) per rispondere alle domande ricorrenti direttamente all'interno di ClickUp Chat Proattivo: Crea un Super Agent di ClickUp basato su Crea un Super Agent di ClickUp basato su ClickUp Docs che risponda in tempo reale alle domande relative alla documentazione aziendale

Opzione 1: un sistema di domande e risposte reattivo in ClickUp Chat

Se vuoi il modo più veloce per smettere di rispondere a domande ripetitive, è da qui che inizierei.

Non richiede documentazione, né è necessario avere un piano in anticipo. Richiede solo un cambiamento di comportamento: Smetti di rispondere alle domande ovunque. Inizia a rispondere in un unico posto.

Passaggio 1: crea un unico canale di domande e risposte per ogni processo chiave

La maggior parte dei team con cui lavoro risponde alle domande su cinque diverse piattaforme:

Email

Slack

WhatsApp

Riunioni

"Messaggi rapidi" casuali

Quindi la prima mossa è semplice ma imprescindibile: crea un canale di chat ClickUp per ogni processo principale.

📌 Ad esempio:

"Domande e risposte sullo sviluppo web"

"Domande e risposte sull'onboarding dei clienti"

"Domande e risposte sul processo di assunzione"

E poi stabilisci una regola chiara: se hai una domanda su questo processo, ponila qui.

Quel singolo vincolo fa più di qualsiasi strumento di IA. Estrae le conoscenze da conversazioni sparse e le colloca dove possono essere effettivamente utilizzate.

🎥 Guarda questo video per scoprire come funziona ClickUp Chat:

Passaggio 2: Rispondi nei thread e lascia che ClickUp Brain acquisisca il contesto

In questa fase, non sta ancora succedendo nulla di straordinario.

Rispondi ancora alle domande manualmente, ma con una differenza fondamentale: rispondi in thread pubblici e strutturati nella chat di ClickUp.

📌 Ad esempio:

Qualcuno chiede: “Quando iniziamo un nuovo progetto per un sito web, quale pagina progettiamo per prima?” Rispondo nel thread: “Iniziamo sempre dalla homepage.”

Rispondo nel thread: “Partiamo sempre dalla homepage.”

Qualcuno chiede: “Dove archiviamo i loghi dei clienti?” Io rispondo: “Archiviamo tutti i loghi dei clienti nella cartella Risorse su Google Drive.”

Rispondo: “Archiviamo tutti i loghi dei clienti nella cartella Risorse su Google Drive.”

Rispondo nel thread: “Partiamo sempre dalla homepage.”

Rispondo: “Archiviamo tutti i loghi dei clienti nella cartella Risorse su Google Drive.”

Ogni volta che rispondo, non sto solo aiutando quella persona. Sto creando una base di conoscenza con domande e risposte all'interno di ClickUp.

Prima, quelle risposte sparivano nelle finestre In arrivo o nei log delle chat. Ora risiedono in un canale dove ClickUp Brain può utilizzarle per creare una base di conoscenza IA ricercabile in ClickUp.

Passaggio 3: Lascia che ClickUp Brain gestisca le domande ricorrenti

Una volta che avrai accumulato anche solo poche settimane di questa cronologia, qualcosa cambierà.

Invece di chiedere a te, il tuo team può rivolgersi direttamente a ClickUp Brain.

Entrano nel canale, utilizzano "Ask IA" o @mention Brain e digitano la stessa domanda (ad esempio: "Dove archiviamo i loghi dei clienti?")

@menzione Brain in un canale di chat, in un commento o in un messaggio diretto su ClickUp per ottenere assistenza IA contestuale direttamente sul posto di lavoro

ClickUp Brain analizza il contesto di quel canale e risponde con qualcosa del tipo:

“I loghi dei clienti sono archiviati nella cartella Risorse su Google Drive.” Ecco la conversazione in cui se ne è parlato… La risposta è altamente contestuale e:

“I loghi dei clienti sono archiviati nella cartella Risorse su Google Drive.” Ecco la conversazione in cui se ne è parlato…

La risposta è altamente contestuale e:

In base a come lavora il tuo team

Utilizzando le tue decisioni effettive

Con link al thread originale

Ecco perché lo definisco un sistema reattivo:

Il team pone una domanda

ClickUp AI reagisce utilizzando il contesto esistente

Sei fuori dal giro

Si tratta di un semplice cambiamento, ma ha due effetti molto potenti:

Riduce le interruzioni : riceverai meno "domande veloci" nella tua finestra In arrivo o nei messaggi diretti

Crea una base di conoscenze in continua evoluzione: ogni risposta che dai rende ClickUp Brain più intelligente per la persona successiva

Ottieni risposte contestualizzate nel canale Chat che preferisci quando effettui una menzione a Brain

Se ti limitassi a configurare questo canale reattivo di domande e risposte per i tuoi uno o due processi principali, noteresti già una grande differenza nella tua giornata.

Ma c'è un limite.

Il sistema reattivo conosce solo ciò che è già stato chiesto. Ciò significa che se nessuno ha ancora posto la domanda, la tua IA non ha nulla su cui basarsi.

È qui che entra in gioco un sistema proattivo.

Opzione 2: un Super Agent proattivo basato sull'IA e alimentato da ClickUp Documenti

Il punto cruciale del sistema proattivo è questo: invece di aspettare che arrivino le domande e rispondere una per una, progetta prima il tuo processo, documentalo e poi lascia che un Super Agent basato sull'IA in ClickUp risponda alle domande sulla base di quella documentazione.

Inizia con un framework ClickUp incentrato sui processi

Ogni volta che creo un nuovo flusso di lavoro su ClickUp, seguo quello che chiamo un framework ClickUp incentrato sul processo.

Prima di parlare di Spazi, Elenchi o viste, rispondo a una semplice domanda:

“Come sta andando il lavoro in questo momento?”

“Come sta andando il lavoro in questo momento?”

Ti mapparei il processo dall'inizio alla fine:

Quali sono le fasi principali?

Chi è coinvolto in ogni passaggio?

Quali strumenti o risorse utilizziamo?

Dove si verificano solitamente i passaggi di consegne o i ritardi?

Per un flusso di lavoro relativo alle assunzioni, ciò potrebbe includere passaggi come:

Definisci il ruolo

Scrivi la descrizione del lavoro

Pubblica l'annuncio su Indeed

Selezionare i candidati

Conduci le interviste

Una volta mappato il processo, posso prevedere il tipo di domande che le persone porranno man mano che lo seguono.

“Come faccio a pubblicare l'annuncio di lavoro su Indeed?”

"Dove trovo le credenziali di accesso?"

"Quali criteri utilizziamo per selezionare i candidati?"

Invece di aspettare che quelle domande compaiano nella chat, documento le risposte in anticipo.

💡 Suggerimento da esperto: usa le lavagne online di ClickUp per creare più velocemente una mappa dei processi. Nella mappa del processo, descrivi ogni passaggio come un'azione chiara (ad es. "Scrivere bozza" invece di "Fase di stesura"). In questo modo, una volta terminata la mappatura del processo, potrai trasformare direttamente quei passaggi in attività di ClickUp con un solo clic. Visualizza, mappa e ottimizza i processi o i flussi di lavoro in modo collaborativo sulle lavagne online di ClickUp

Crea documenti di processo che il tuo Super Agent possa utilizzare

È qui che la maggior parte delle persone complica troppo le cose.

Non hai bisogno di una procedura operativa standard di 50 pagine.

Hai bisogno di un piccolo insieme di documenti altamente significativi che riflettano come si svolge effettivamente il lavoro.

Ad esempio, in un flusso di lavoro di sviluppo di un sito web, potrei creare documenti come:

Processo di sviluppo di un sito web: flusso di lavoro standard

Come aggiungere una nuova pagina a un progetto di sito web

Flusso di lavoro relativo al feedback dei clienti: progetti relativi al sito web

Ogni documento illustra i passaggi, le decisioni e le best practice con un linguaggio chiaro e semplice. Considerali come i tuoi manuali interni.

Conserva le politiche chiave e le procedure operative in un unico posto, in modo che i tuoi dipendenti e i Super Agent possano trovare rapidamente le risposte con ClickUp Documenti

Ora disponi di una documentazione che:

Vive dove vive il lavoro (all'interno di ClickUp)

È scritto nella tua lingua, per il tuo team

Risponde alle domande che sai già che arriveranno

Addestra un Super Agent sui tuoi documenti

Una volta che i tuoi documenti sono a posto, il passaggio successivo è configurare un Super Agent di ClickUp (un agente AI) e dirgli esattamente come comportarsi. Pensa a un Super Agent come a un compagno di squadra AI in grado di assumere la titolarità del lavoro proprio come fanno gli esseri umani. In ClickUp, puoi assegnare attività ai Super Agent, porre loro domande e persino inviare loro messaggi privati per chiedere aiuto con il tuo lavoro.

ClickUp semplifica la creazione di Super Agent personalizzati grazie al suo generatore di agenti senza codice. Puoi interagire con il generatore in linguaggio naturale, elencando i tuoi requisiti, e lui configurerà l'agente per te.

Ecco una guida passo passo:

Usala per:

Crea un nuovo agente dedicato a un processo specifico (ad esempio, "Agente Q&A per lo sviluppo web") Fornisci istruzioni chiare su: Chi sta aiutando (il mio team, i ruoli, il livello di esperienza) A quali tipi di domande dovrebbe rispondere Come dovrebbe rispondere (tono, livello di dettaglio, quando collegare ai documenti completi) A chi è rivolto (il mio team, ruoli, livello di esperienza) A quali tipi di domande dovrebbe rispondere Come dovrebbe rispondere (tono, livello di dettaglio, quando collegare i documenti completi) Aggiungi i documenti pertinenti come allegati per fornire conoscenze

A chi è rivolto (il mio team, ruoli, livello di esperienza)

A quali tipi di domande dovrebbe rispondere

Come dovrebbe rispondere (tono, livello di dettaglio, quando collegare i documenti completi)

Crea Super Agent personalizzati in ClickUp per automatizzare le attività ripetitive

Ora, quando qualcuno pone una domanda nel canale della chat, non è necessario che ti tagghi. Può semplicemente pubblicare un messaggio del tipo:

“Qual è la prima pagina che progettiamo di solito quando iniziamo un nuovo progetto di sito web?”

“Qual è la prima pagina che progettiamo di solito quando iniziamo un nuovo progetto di sito web?”

Il Super Agent legge la domanda, attinge dai documenti e risponde:

“Di solito iniziamo dalla homepage. Puoi trovare la descrizione completa nel documento ‘Processo di sviluppo del sito web: flusso di lavoro standard’.”

“Di solito iniziamo dalla homepage. Puoi trovare la descrizione completa nel documento ‘Processo di sviluppo del sito web: flusso di lavoro standard’.”

Il membro del team riceve una risposta concisa, insieme a un link alla documentazione di riferimento se desidera ulteriori dettagli.

Usa l'Agente Risposte in ClickUp per trovare informazioni contestuali senza disturbare i tuoi colleghi

È qui che il sistema diventa proattivo:

Hai già riflettuto sul processo

Hai già documentato le domande e le risposte più importanti

L'agente è pronto ad aiutare nel momento stesso in cui qualcuno pone una domanda, anche se è la prima volta che viene posta.

💡 Suggerimento da esperto: Quando crei la tua base di conoscenza IA in ClickUp, l'obiettivo non è scrivere un'enciclopedia. È fornire a ClickUp un contesto di alta qualità sufficiente affinché possa rispondere direttamente alle domande più comuni e fornire suggerimenti intelligenti basati sull'intelligenza artificiale per il resto. Quando compare una domanda davvero nuova, puoi comunque: Entra e rispondi tu stesso

Decidi se vale la pena aggiungerlo ai documenti per la prossima volta Con il passare del tempo, sia la tua documentazione che il tuo agente miglioreranno!

Reattivo vs. proattivo: come questi sistemi interagiscono tra loro

Non devi scegliere tra l'approccio reattivo e quello proattivo. Anzi, mi piace combinarli.

Inizia con "reactive if": Passa a un approccio proattivo quando: Non disponi ancora di una documentazione formale Hai mappato il tuo flusso di lavoro Vuoi raccogliere domande e linguaggio reali dal tuo team Conosci le domande più comuni e le insidie Vuoi ottenere risultati immediati lasciando che ClickUp risponda alle domande ricorrenti sulla base delle conversazioni passate Sei pronto a investire in una documentazione destinata a durare nel tempo

🌟 Consiglio da esperto: In pratica, spesso: Inizia con un canale di chat Q&A e ClickUp Brain per avere tutto in un unico posto

Scopri quali domande ricorrono più spesso

Trasforma questi modelli in documenti e diagrammi utilizzando il mio framework incentrato sui processi

Collega quei documenti a un Super Agent dedicato che si trova nello stesso canale di Chat Con il passare del tempo, sempre più domande trovano risposta grazie all'agente e ai documenti, non grazie a me.

Il risultato concreto: mantenere la concentrazione e ampliare le tue conoscenze

È facile considerare questo come l'ennesimo caso d'uso della gestione delle conoscenze basata sull'IA, ma l'impatto è molto umano.

Quando non sei più il "motore di ricerca umano" predefinito, accadono alcune cose importanti:

Ritrova il tempo per concentrarti. Invece di essere interrotto ogni cinque minuti, puoi dedicarti al lavoro approfondito più a lungo

Il tuo team diventa più autonomo. I membri non si sentono in colpa nel porre domande su ClickUp perché sanno che un agente o una thread esistente potrebbero già avere la risposta

Le tue conoscenze non rimangono più solo nella tua testa. Vengono raccolte in ClickUp Chat e Docs, dove l'IA può effettivamente utilizzarle

I nuovi assunti si inseriscono più rapidamente. Invece di affidarsi a conoscenze empiriche o a supposizioni, possono consultare le domande e risposte precedenti, leggere i documenti e chiedere direttamente all'agente

Ecco come l'utilizzo di ClickUp Brain ha aiutato SERHANT a centralizzare le conoscenze interne:

📚 Leggi anche: Come le aziende in rapida crescita mantengono l'organizzazione

Come creare la tua base di conoscenza IA in ClickUp (passaggio dopo passaggio)

Se in questo momento ti senti come il "motore di ricerca umano" nel contesto aziendale, ecco come puoi iniziare questa settimana:

Scegli prima un processo : inizia da dove le domande sono più frequenti: inserimento, assunzioni, consegna, supporto

Crea un canale di chat dedicato alle domande e risposte : rendilo il punto di riferimento per impostazione predefinita per tutte le domande relative a quel processo

Rispondi in modo coerente nei thread : questo ti permette di costruire la tua base di conoscenza iniziale per l'IA senza lavoro richiesto aggiuntivo

Usa l'IA prima di rispondere manualmente : incoraggia il tuo team a chiedere prima a ClickUp Brain, poi a un collega se necessario

Mappa il tuo processo in modo semplice : delinea i passaggi e le decisioni chiave, senza complicarti troppo la vita

Documenta le 5-10 domande ricorrenti più frequenti : trasforma gli schemi ricorrenti in documenti brevi e pratici

Crea un Super Agent per quel processo : collegalo ai tuoi documenti e definisci come deve rispondere

Perfeziona nel tempo: quando sorgono nuove domande, decidi se rispondere una volta sola o documentarle per il futuro

📮 Approfondimento ClickUp: il 24% delle persone afferma di volere agenti IA principalmente per automatizzare le attività noiose. L'aspettativa in questo caso è quella di essere sollevati dal lavoro di scarso valore, ed è giusto così. Se un agente necessita di configurazione continua, supervisione o prompt, smette di sembrare utile e inizia a sembrare solo un carico di lavoro in più. In ClickUp, i Super Agent operano continuamente in background, aggiornando le attività, redigendo documenti e portando avanti il lavoro con gli stessi strumenti che il tuo team utilizza già. Puoi inviare loro un messaggio diretto per un aiuto occasionale e persino effettuare una menzione in un Doc per trasformare un brainstorming in un piano chiaro!

📚 Leggi anche: Che cos'è una mappa delle conoscenze e come crearne una

Passa da risposte frammentarie a conoscenze infallibili con ClickUp

Nella maggior parte dei team, le conoscenze sono frammentate tra diversi strumenti, quindi anche la migliore IA fatica a gestire un contesto incompleto. La tua base di conoscenza AI in ClickUp funziona perché non considera l'IA come un semplice componente aggiuntivo. Inserisce l'IA proprio dove si svolge il tuo lavoro, rendendola sensibile al contesto.

Le tue conversazioni, i tuoi documenti e le tue attività sono tutti in un unico posto e l'IA può analizzarli tutti. Ciò significa che le risposte non sono generiche, ma si basano su come lavora effettivamente il tuo team. Nel tempo, ogni interazione rafforza il sistema. Invece di cercare informazioni in diversi strumenti, crei un'unica fonte di verità in continua evoluzione.

Il punto chiave? Non è necessario adottare tutti gli strumenti di IA disponibili sul mercato per ottenere risultati. Combinando ClickUp Chat, ClickUp Brain e un Super Agent dedicato attorno a un processo chiaro, potrai:

Riduci le interruzioni

Rendi il tuo team più autonomo

Trasforma la tua esperienza in una risorsa ricercabile e pronta per l'IA

Se desideri ottenere questi risultati per la tua organizzazione, il team di ClickUp può aiutarti a personalizzare questa configurazione!