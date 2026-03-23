Un rapporto di SurveyMonkey mostra che il 50% dei professionisti del marketing utilizza strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, il 45% per sviluppare idee creative e il 40% per condurre ricerche.
Sebbene gli strumenti di IA generativa semplifichino il marketing, richiedono comunque coordinamento e intervento manuale. Ti ritroverai a riscrivere i prompt, a passare da uno strumento all'altro e a copiare e incollare manualmente il contesto tra tutti loro, un fenomeno noto anche come " AI Sprawl".
Questo non fa che aumentare il lavoro dei professionisti del marketing, già oberati di lavoro.
Gli agenti IA risolvono questo problema eseguendo attività, coordinando i flussi di lavoro e prendendo decisioni in modo autonomo. È un po' come avere un assistente umano che si occupa dei tuoi flussi di lavoro, dotato di capacità di giudizio e di decisione intelligenti.
In questa guida ti mostriamo come creare agenti IA per i team di marketing. Inoltre, c'è una condivisione dei vantaggi, dei casi d'uso, degli esempi e dei limiti che dovresti conoscere prima di iniziare. 🌟
Cosa sono gli agenti IA nel marketing?
Gli agenti IA nel marketing sono programmi software intelligenti che agiscono in modo autonomo per eseguire flussi di lavoro in più passaggi, ragionare sulle attività e prendere decisioni per conto tuo.
Questi sistemi possono eseguire azioni su diverse app collegate, migliorare le loro prestazioni sulla base del feedback e funzionare senza una supervisione umana costante.
📌 Esempio: Immagina un agente generatore di immagini. Gli dici “Crea un banner per la homepage dei nostri saldi del Black Friday” e l'agente automaticamente:
- Analizza l'area di lavoro per ricavare informazioni sul tuo pubblico, offrire dettagli e fornire le linee guida del marchio
- Perfeziona il testo per garantire che sia leggibile e in linea con l'immagine del marchio
- Genera diverse varianti di banner
- Salva le risorse nelle cartelle corrette o aggiorna la tua libreria
Tecnologie chiave utilizzate per creare agenti IA
Gli agenti IA utilizzano una combinazione di tecnologie IA per funzionare. Ecco una breve panoramica:
|Tecnologia
|Cosa fa
|In che modo sono utili gli agenti di marketing basati sull'IA
|Modelli di machine learning (ML)
|Analizza enormi set di dati per individuare modelli e prevedere i risultati
|Aiuta a prevedere i punteggi dei lead, ottimizzare le offerte pubblicitarie o effettuare la previsione delle prestazioni delle campagne
|Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)
|Consente ai sistemi di IA di comprendere il linguaggio umano decodificando sfumature, sentimenti e tono
|Aiuta ad analizzare le email dei clienti, le recensioni o i commenti sui social per rilevare il sentiment e personalizzare i messaggi
|Generazione potenziata dal recupero (RAG)
|Recupera dati esterni rilevanti e li invia a un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per ottenere risposte accurate
|Aiuta a estrarre dati dei clienti in tempo reale, linee guida del marchio o risultati di campagne passate dall'area di lavoro
|Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
|Modelli NLP avanzati addestrati su enormi set di dati testuali per generare testi coerenti, ragionare sulla base di istruzioni e seguire prompt complessi
|Aiuta a interpretare gli obiettivi delle campagne, a scrivere testi o brief e a pianificare flussi di lavoro in più passaggi, come il lead nurturing inbound
|API e integrazione degli strumenti
|Effettua la connessione ad altri sistemi (ad es. CRM, piattaforme pubblicitarie)
|Aiuta ad aggiornare i record di HubSpot, a pubblicare sui social media o a regolare la spesa di Google Ads direttamente dal flusso di lavoro dell'agente
📮 ClickUp Insight: Il 12% degli intervistati afferma che gli agenti IA sono difficili da configurare o da collegare ai propri strumenti, mentre un altro 13% sostiene che siano necessari troppi passaggi solo per svolgere operazioni semplici con gli agenti.
I dati devono essere inseriti manualmente, le autorizzazioni devono essere ridefinite e ogni flusso di lavoro dipende da una catena di integrazioni che può interrompersi o subire variazioni nel tempo.
Buone notizie? Non devi "collegare" i Super Agenti di ClickUp alle tue attività, ai tuoi documenti, alle chat o alle riunioni. Sono integrati nativamente nell'area di lavoro di ClickUp e utilizzano gli stessi oggetti, autorizzazioni e flussi di lavoro di qualsiasi altro collega umano.
Poiché le integrazioni, i controlli di accesso e il contesto vengono ereditati dall'area di lavoro per impostazione predefinita, gli agenti possono agire immediatamente su tutti gli strumenti senza bisogno di configurazioni personalizzate. Dimentica la configurazione degli agenti da zero!
Agenti IA vs. assistenti IA vs. chatbot IA
Gli agenti IA, i chatbot e gli assistenti IA utilizzano tutti l'IA, ma hanno scopi diversi nel marketing:
- Agenti IA: Eseguono interi flussi di lavoro in modo indipendente. Assegnagli un obiettivo come “Lancia una campagna di nurturing per i lead del primo trimestre” e analizzeranno i lead, accederanno alla tua piattaforma di email, eseguiranno la campagna e ottimizzeranno le prestazioni in tempo reale, senza alcun intervento umano
- Chatbot basati sull'IA: gestiscono principalmente conversazioni predefinite. Ad esempio, un bot risponde alle domande sui prezzi e prenota una demo se un potenziale cliente soddisfa i requisiti. Una volta terminata la conversazione, l'attività è terminata
- Assistenti IA: gli strumenti di IA come ChatGPT o Claude ti aiutano a generare contenuti o a trovare nuove idee. Sono utili, ma richiedono un costante contributo umano per funzionare
📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per automatizzare le attività
Agenti IA vs automazione del marketing tradizionale
Gli agenti IA sono autonomi (non lo sottolineeremo mai abbastanza). Una volta fissato un obiettivo, pianificano, eseguono e iterano tra i vari strumenti senza bisogno di un intervento umano passo dopo passo.
Inoltre, mantengono la consapevolezza del contesto e la memoria, si adattano ai cambiamenti del flusso di lavoro, apprendono autonomamente dai risultati e effettuano persino una previsione delle mosse successive (ad es. effettuano una previsione e ottimizzano le prestazioni delle campagne).
Gli strumenti tradizionali di automazione del marketing, d'altra parte, seguono rigide regole "se-allora" impostate in anticipo. Richiedono regolazioni manuali e non sono in grado di ricordare il contesto.
Senza dimenticare che sono altamente reattivi. Certo, ti aiuteranno a ottimizzare le prestazioni delle campagne, ma solo dopo che avrai detto loro cosa fare.
I vantaggi degli agenti IA per i team di marketing
L'utilizzo di agenti IA nei tuoi flussi di lavoro di marketing offre numerosi vantaggi:
- Aumenta il coinvolgimento dei clienti: gli agenti IA analizzano il comportamento dei clienti in tempo reale (clic sul sito web, tempo trascorso sulla pagina, interazioni passate) per fornire senza indugio consigli e offerte personalizzate sui contenuti
- Miglioramento continuo: grazie all'apprendimento automatico e ai cicli di feedback, gli agenti IA adattano la propria logica per auto-addestrarsi, migliorare le prestazioni e raggiungere i livelli di KPI da te definiti
- Esecuzione autonoma in più fasi: gli agenti IA utilizzano il ragionamento per suddividere un obiettivo di alto livello in una sequenza di attività distribuite su più sistemi. Ciò consente ai manager di delegare interi flussi di lavoro invece di microgestire ogni singolo passaggio
- Approfondimenti intelligenti automatizzati: gli agenti analizzano i dati del tuo CRM, dei social e del web per identificare modelli ricorrenti e suggerire la migliore azione successiva. Ricevi conclusioni concrete invece di dover setacciare tu stesso fogli di calcolo grezzi
- Esecuzione scalabile: L'efficacia del marketing diminuisce man mano che si aggiungono strumenti, membri del team e canali. Gli agenti IA ottimizzano il tuo lavoro richiesto per il marketing coordinando strumenti e canali che altrimenti diventerebbero ingestibili con la crescita della tua azienda
- Riduci i costi di acquisizione dei clienti: ottimizzando le offerte, il targeting e i messaggi sulla base di segnali di conversione in tempo reale, gli agenti IA riducono gli sprechi di budget su un pubblico con scarsa intenzione di acquisto
- Imitare la collaborazione umana: gli agenti IA comunicano con altri agenti o sistemi, effettuano la condivisione del contesto, si passano le attività e coordinano i flussi di lavoro, proprio come i membri di un team umano collaborano tra i vari ruoli
📮 ClickUp Insight: Il 30% dei lavoratori ritiene che le automazioni potrebbero far risparmiare loro 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbero usufruire di 3-5 ore da dedicare a un lavoro approfondito e concentrato.
Anche quei piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯
Con gli AI Super Agents e ClickUp Brain di ClickUp, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare gli appunti delle riunioni in azioni concrete da intraprendere, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò che ti serve per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa in un unico posto.
💫 Risultati concreti: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzioni, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.
Guida passo passo: come creare agenti IA per il marketing
Sebbene sia sempre possibile scegliere un agente di marketing IA predefinito dalla Directory degli agenti di marketing di ClickUp, crearne uno personalizzato offre maggiore controllo e possibilità di personalizzazione. Inoltre, creare un agente da zero non è eccessivamente tecnico se si dispone degli strumenti giusti.
Il software di project management per il marketing di ClickUp non solo automatizza i flussi di lavoro quotidiani, ma ti consente anche di creare agenti IA semplici e complessi in pochi minuti.
Ecco una guida dettagliata su come creare un agente IA per i team di marketing. E se sei un tipo visivo, in questo video abbiamo illustrato anche il processo standard, applicabile a qualsiasi team:
Passo 1: Identifica le attività di marketing ripetitive
Inizia chiarendo lo scopo dell'agente. Lo stai creando per velocizzare la creazione di contenuti, ampliare l'esecuzione delle campagne o migliorare la reportistica?
Una volta definito l'obiettivo, esamina i flussi di lavoro ad esso collegati. Cerca attività di marketing specifiche che:
- Si verificano frequentemente (ovvero, attività ad alto volume)
- Ripeti su tutti i canali o in tutte le campagne
- Non prosciugare il tempo e le energie del tuo team
- Sono soggetti a ritardi, pregiudizi umani o errori
Ad esempio, le attività ripetitive in un flusso di lavoro di creazione di contenuti includono la ricerca di parole chiave, la generazione di schemi o prime bozze e l'analisi dei contenuti della concorrenza.
Una volta stabilito cosa automatizzare, potrai definire esattamente quali saranno le funzioni dell'agente.
🚀 Il vantaggio di ClickUp: invece di cercare di visualizzare i flussi di lavoro nella tua mente, usa le lavagne online di ClickUp! Offrono una tela illimitata per mappare i tuoi processi di marketing e individuare i colli di bottiglia, come attività in stallo o passaggi di consegne disorganizzati.
All'interno di queste lavagne online, potrai:
- Elementi drag-and-drop: usa forme, frecce, post-it e caselle di testo per creare il tuo flusso
- Collabora in tempo reale: tagga i membri del team e fai brainstorming insieme
- Incorpora i documenti: inserisci le procedure operative standard e le guide di marca esistenti per fornire il contesto
- Converti in attività: trasforma le note direttamente in attività concrete per iniziare a creare il tuo agente
Crea più lavagne online per diversi flussi di lavoro di marketing e organizzale in modo ordinato in un unico posto utilizzando l'Hub lavagne online di ClickUp.
👀 Lo sapevi? Puoi anche utilizzare le lavagne online di ClickUp per pianificare l'intera architettura dei tuoi agenti IA! Ad esempio, puoi mappare visivamente come un agente di contenuti trasferisce il lavoro a un agente di distribuzione, che a sua volta attiva un agente di analisi.
Passaggio 2: Definisci gli obiettivi dell'agente
Senza linee guida operative chiare, gli agenti si allontanano dallo scopo previsto e producono risultati incoerenti.
Quindi, definisci chiaramente come deve comportarsi ogni agente IA, con delle linee guida che includano:
- Personalità dell'agente: la personalità che il tuo agente assume per comunicare e prendere decisioni. Esempio: “Sei un ottimizzatore di campagne basato sui dati che parla in modo diretto e privilegia il ROI rispetto alla creatività”
- Responsabilità: Elenco di tutte le attività che l'agente è autorizzato a completare. Esempio: “Monitorare quotidianamente il rendimento degli annunci, adeguare le offerte sulle parole chiave con rendimento insufficiente e avvisare il team se il CTR scende al di sotto del 2%”
- Capacità di memoria: Determina quali informazioni l'agente deve ricordare e riutilizzare tra un'attività e l'altra. Esempio: “Ricorda i dati delle campagne degli ultimi 30 giorni, i segmenti di clienti utilizzati e le precedenti decisioni di ottimizzazione”
- Livelli di autonomia: Specifica il grado di indipendenza con cui l'agente opera. Esempio: “Piena autonomia per gli aggiustamenti delle offerte inferiori a 500 $; richiedere l'approvazione per modifiche superiori a 500 $”
- Linee guida: stabilisci dei limiti per prevenire errori o usi impropri. Esempio: “Non sospendere mai le campagne senza l’approvazione umana; non spendere più del 10% del budget giornaliero per i test”
- Strumenti accessibili: Sistemi esterni o API che può utilizzare. Esempio: “API di Google Ads per le modifiche alle offerte, Google Analytics per i dati sulle prestazioni, Slack per le notifiche”
- Autorizzazioni richieste: Livelli di accesso necessari per gli strumenti sopra indicati. Esempio: “Accesso in lettura/scrittura all'account pubblicitario; autorizzazioni Slack solo per la pubblicazione”
- Metriche di successo: KPI tracciabili per misurare le prestazioni dell'agente. Esempio: “Il CTR deve essere mantenuto al di sopra del 2,5%”
🚀 Il vantaggio di ClickUp: ClickUp ti permette di creare un Super Agente semplicemente descrivendo ciò che desideri in un linguaggio semplice, per poi guidarti nel resto del processo.
Inizia dall'AI Hub della piattaforma → "New Super Agent", digita un prompt del tipo "Crea un agente che analizzi le prestazioni della campagna e segnali i rischi" e il builder prenderà il controllo. Ti porrà domande di approfondimento per chiarire ambito, comportamento e accesso, quindi configurerà automaticamente la configurazione dell'agente.
Dietro le quinte, trasforma i tuoi input in un agente funzionante con:
- Istruzioni chiare su come dovrebbe comportarsi
- Accesso alle attività, ai documenti e ai dati dell'area di lavoro giusti
- Strumenti definiti che può utilizzare e azioni che può intraprendere
Una volta creato, l'agente è immediatamente utilizzabile. È possibile inviargli messaggi, taggarlo nelle attività o farlo funzionare in base a una pianificazione, e puoi perfezionarlo semplicemente chattando con lui o effettuando delle modifiche al suo profilo.
Pensa al processo in questo modo: devi semplicemente descrivere un lavoro da fare e ClickUp lo trasforma in un agente in grado di svolgere effettivamente il lavoro.
👉🏼 Hai bisogno di idee o di supporto per configurare il tuo team di Super Agenti ClickUp?
Passaggio 3: collega le origini dati
Gli agenti IA funzionano bene solo quando hanno accesso a dati accurati, puliti e completi. Senza di essi, prenderanno decisioni sbagliate o si bloccheranno completamente.
Identifica tutte le origini dati necessarie per l'obiettivo specifico del tuo agente. Ad esempio, un agente di reportistica delle campagne ha bisogno di accedere a strumenti di analisi dei dati, mentre un agente di ottimizzazione SEO deve integrarsi con piattaforme di ricerca delle parole chiave.
⚠️ Attenzione: una connessione di sistemi non necessari porta a rumore, risultati incoerenti e rallentamenti nell'elaborazione. Evita di integrare origini dati che non aggiungono un valore significativo alla funzione dell'agente.
Ecco alcune origini dati comuni su cui spesso si basano gli agenti di IA per il marketing:
- CRM per profili dei clienti, punteggi dei lead, fasi delle trattative e cronologia delle interazioni
- Strumenti di project management per lo stato delle campagne, i calendari dei contenuti, le scadenze delle attività e gli incarichi del team
- Strumenti di posta elettronica e messaggistica per monitorare i tassi di apertura e di clic delle email, le threads e le risposte dei clienti
- Piattaforme pubblicitarie per le metriche di rendimento delle campagne a pagamento, i dati di spesa, il targeting del pubblico e il monitoraggio delle conversioni
- Strumenti di analisi per il traffico del sito web, il comportamento degli utenti e i tassi di abbandono del funnel
- Repository di contenuti per la voce del marchio, le linee guida, le risorse, i modelli e i file creativi
🚀 Vantaggio di ClickUp: collega i tuoi Super Agenti IA in ClickUp a oltre 1.000 app native come Slack, HubSpot, Google Drive e Figma utilizzando le integrazioni ClickUp senza codice. Basta attivarle/disattivarle per accedere sia ai dati strutturati che a quelli non strutturati dal tuo stack tecnologico esistente.
In alternativa, usa il generatore di API personalizzate di ClickUp per collegare gli agenti a strumenti proprietari o legacy senza bisogno di un lavoro di sviluppo esteso.
Passaggio 4: Progetta prompt e azioni
Infine, è il momento di tradurre gli obiettivi del tuo agente in istruzioni precise per l'esecuzione. Ciò richiede la scrittura di prompt chiari e la definizione delle azioni dell'agente IA.
Ma attenzione, qui non stiamo scrivendo semplici prompt per ChatGPT o Gemini.
Piuttosto, stai creando un framework ripetibile che definisce come ragiona l'agente, quali strumenti triggera e come esattamente dovrebbero essere strutturati i dati finali.
Per farlo, devi descrivere i seguenti componenti chiave:
- #Panoramica: Riformula la personalità e il ruolo principale dell'agente per contestualizzarlo. Ad esempio: “Sei un generatore di risorse creative per i blog di marketing. Crei immagini in linea con il marchio basandoti sulle bozze dei blog e sulle linee guida del marchio”
- #Obiettivi: Elenca 2-3 risultati misurabili che l'agente deve raggiungere ogni volta che viene eseguito. Questo concentra il suo processo decisionale sull'impatto sul business, non solo sul completamento delle attività. Ad esempio, “Generare 3 opzioni di immagini per ogni sezione del blog, abbinare esattamente i colori e i caratteri del brand e fornire le risorse nei formati e nelle dimensioni richiesti”
- #Istruzioni: Suddividi il flusso di lavoro in passaggi numerati che l'agente deve seguire, specificando quando estrarre i dati, prendere decisioni o attivare azioni. Ad esempio: “Estrai i contenuti del blog e la guida di stile del marchio dalla cartella. Identifica 3 momenti visivi chiave dalla struttura (hero, interruzioni di sezione, CTA). Genera tre varianti per ogni momento visivo utilizzando i colori del nostro marchio. Esporta in formato PNG e salva nella cartella_1.”
- Formato di output: Specifica esattamente come devono apparire i risultati. Ad esempio, JSON per dati leggibili da macchine, tabelle formattate per la reportistica, link cliccabili indispensabili alle risorse, ecc.
- #Esempi: Fornisci 1-2 coppie di input/output che mostrino scenari reali per addestrare e guidare il comportamento dell'agente
- #Vincoli: Imposta limiti ben definiti su comportamento, utilizzo dei dati o azioni per prevenire allucinazioni e scope creep. Ad esempio, “Non utilizzare mai foto d’archivio. Genera solo immagini originali”
🧠 Curiosità: Sviluppato alla fine degli anni '60, Shakey è stato il primo robot mobile dotato di capacità di ragionamento logico. Mentre altre macchine necessitavano di istruzioni dettagliate, a Shakey bastava dire "spingi il blocco" perché capisse da solo come muoversi. Il suo nome deriva dal fatto che oscillava violentemente.
📚 Per saperne di più: I migliori prompt di scrittura basati sull'IA per esperti di marketing e scrittori
Passaggio 5: Testare e iterare
Prima di implementare gli agenti IA, testali accuratamente per valutarne l'accuratezza, le prestazioni e l'affidabilità.
Ecco quattro modi per iniziare:
- Prova prima con scenari reali: fai funzionare il tuo agente IA più volte attraverso flussi di lavoro di marketing reali. Se si tratta di un generatore di contenuti per blog, inserisci 10 argomenti diversi e verifica se ogni risultato rimane in linea con le tue linee guida. Allo stesso modo, se hai creato un ottimizzatore di campagne, testalo su diversi set di annunci con dati di performance variabili
- Coinvolgi il tuo team: condividi l'agente con le persone che lo useranno effettivamente ogni giorno: autori di contenuti, social media manager o rappresentanti commerciali. Saranno loro a individuare le lacune o i casi limite che potrebbero sfuggirti
- Crea varianti dell'agente: crea 2-3 versioni con prompt o istruzioni leggermente diversi. Inserisci gli stessi input in ciascuna di esse per vedere quale versione offre i risultati migliori
Una volta terminato, misura sia l'efficienza del flusso di lavoro che le prestazioni dell'agente per un ulteriore perfezionamento.
🚀 Vantaggio di ClickUp: usa le dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni degli agenti con il monitoraggio dei KPI in tempo reale. Tieni traccia dei miglioramenti in termini di efficienza, dei tempi di risposta e dei livelli di accuratezza per individuare comportamenti inaspettati prima che si aggravino.
Puoi creare facilmente dashboard personalizzate utilizzando widget drag-and-drop per visualizzare i dati più rilevanti.
Abbina le tue dashboard di ClickUp alle AI Card per ottenere insight più intelligenti. Invece di esaminare manualmente i grafici, usa le AI Brain Card per eseguire prompt personalizzati come “Identifica i modelli di errore di questa settimana” e ottieni riepiloghi/riassunti e raccomandazioni automatizzati all’istante.
Passaggio 6: Implementazione in tutti i team
Introduci l'agente nei flussi di lavoro specifici per cui è stato progettato, quindi estendi gradualmente il suo utilizzo. Ad esempio, un agente di contenuti potrebbe iniziare con il team del blog prima di espandersi per fornire supporto ai post sui social media e ai testi pubblicitari.
Il monitoraggio continuo è fondamentale per garantire prestazioni stabili degli agenti. Tieni traccia regolarmente dei KPI rilevanti e mantieni un registro delle modifiche, in modo da sapere quali cambiamenti nei prompt o nella configurazione hanno portato a miglioramenti.
Infine, crea risorse semplici per aiutare il tuo team ad adottare il nuovo strumento. Queste potrebbero includere brevi video dimostrativi, guide rapide o documentazione interna per le attività più comuni.
🚀 Il vantaggio di ClickUp: la formazione del tuo team è una parte fondamentale dell'implementazione degli agenti IA, e ClickUp Clips la rende semplicissima. Registra lo schermo mentre utilizzi l'agente IA e effettua la condivisione del video direttamente con il tuo team. Questo permette a tutti di imparare al proprio ritmo e di rivedere la formazione ogni volta che hanno bisogno di un ripasso.
Casi d'uso principali degli agenti IA per i team di marketing
Per darti un'idea più chiara di come gli agenti di marketing basati sull'IA automatizzino le attività, esaminiamo alcuni dei casi d'uso più significativi:
1. Ottimizzazione delle campagne
Le campagne di marketing generano enormi quantità di dati: clic, conversioni e modelli di coinvolgimento. È impossibile monitorare manualmente queste metriche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ottimizzare le campagne in tempo reale.
Gli agenti IA ti aiutano a:
- Monitora le prestazioni delle campagne su più canali, come annunci, email e social media
- Valuta la risposta dei diversi segmenti di pubblico
- Automatizza le offerte aumentando quelle sulle parole chiave ad alto tasso di conversione e riducendo la spesa su quelle meno performanti
- Identifica le creatività vincenti evidenziando in tempo reale quali titoli o immagini riscuotono maggiore successo tra il tuo pubblico
- Genera riepiloghi/riassunti delle prestazioni invece di compilare manualmente i report
🎥 Ecco una guida dettagliata su come un Super Agente di ClickUp fornisce report di ricerca completi su richiesta.
🤝 Caso di studio: pianificazione di eventi basata sull'IA con un team di Super Agenti
Anna Bullock, cofondatrice di ABx2 Agency e ClickUp Verified Consultant, ha utilizzato i Super Agent per gestire un'intera campagna di eventi per un'organizzazione comunitaria. Invece di gestire il lavoro tramite email, documenti e fogli di calcolo, ha strutturato tutto all'interno di un'area di lavoro di ClickUp e ha creato Super Agent dedicati per ogni fase della campagna.
Un agente si occupava dei contatti con gli sponsor e dei follow-up, mentre un altro esaminava gli invii e trasformava i contenuti da semplici idee a materiale pronto per la pubblicazione. Un agente di livello superiore, in stile "COO", coordinava lo stato di avanzamento dell'intera campagna.
Ogni agente operava nello stesso contesto di area di lavoro (attività, documenti e aggiornamenti), in modo che nulla sfuggisse.
I risultati: esecuzione più rapida delle campagne, follow-up coerenti e una pipeline di eventi completamente coordinata senza bisogno di monitoraggio manuale!
👉🏼 Ecco una demo del suo processo:
⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti di piani di marketing per creare e attuare la strategia di marketing perfetta
2. Creazione di contenuti e SEO
Sebbene la creazione di contenuti sia un processo creativo, gli agenti IA possono occuparsi delle attività operative ripetitive che solitamente rallentano il lavoro di autori, editor, manager e strateghi.
Sono in grado di:
- Genera schemi SEO completi di parole chiave, conteggio delle parole e suggerimenti di link interni
- Prepara delle bozze iniziali per fornire agli autori un solido punto di partenza
- Esamina i contenuti esistenti e suggerisci miglioramenti per l'uso delle parole chiave, i titoli o le sezioni mancanti
- Tieni traccia delle classifiche e delle metriche di coinvolgimento per i contenuti pubblicati
- Genera metadati come tag del titolo, meta descrizioni e markup Schema per ogni post
🎥 Per vederlo in azione, ecco una mini guida 👇
📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nel content marketing
3. Gestione dei lead
La ricerca manuale di lead tra moduli, email e annunci pubblicitari è ormai un ricordo del passato. Grazie agli agenti IA, ora puoi automatizzare l'acquisizione e la qualificazione dei lead.
Ecco cosa fanno gli agenti IA:
- Esplora diverse fonti, come reti professionali e database, per trovare potenziali clienti che corrispondono al tuo ICP
- Dai priorità ai lead analizzando i dati firmografici, i segnali comportamentali e la cronologia delle interazioni
- Arricchisci i record CRM raccogliendo ulteriori dettagli sui potenziali clienti
- Crea sequenze personalizzate per email e LinkedIn per rivolgerti a segmenti specifici
- Riassumi l'attività dei lead in modo che i team commerciali abbiano un quadro chiaro della situazione prima di contattarli
📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nel marketing: esempi efficaci
4. Monitoraggio del marchio e dei social media
Puoi configurare gli agenti IA per effettuare il monitoraggio delle menzioni del marchio e individuare le informazioni rilevanti prima che si trasformino in crisi o opportunità perse.
Questi agenti:
- Monitora piattaforme come Reddit, LinkedIn e siti di recensioni per individuare le menzioni del marchio
- Analizza il sentiment per determinare se le conversazioni sono positive, negative o neutre
- Identifica le tendenze scoprendo ciò di cui i clienti parlano, chiedono o si lamentano più spesso
- Monitora i concorrenti per vedere come vengono discussi sul mercato
- Analizza i modelli di coinvolgimento per individuare quali tipi di contenuti ottengono i risultati migliori
📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per l'automazione del marketing (casi d'uso e strumenti)
5. Esperienze cliente personalizzate
I clienti di oggi si aspettano che i marchi riconoscano le loro preferenze, ma farlo su larga scala è difficile.
Gli agenti IA possono aiutare a:
- Analizza il comportamento sul tuo sito web o nelle email per adattare immediatamente i messaggi di marketing
- Consiglia prodotti in base alle abitudini di navigazione, agli acquisti precedenti e alla cronologia delle interazioni
- Mantieni il contesto in modo che l'esperienza rimanga fluida quando un utente passa dall'email al tuo sito web
- Suggerisci offerte come codici di sconto personalizzati o incentivi per l'upgrade per ogni segmento di clientela
- Adatta il tono e il livello di dettaglio dei messaggi in base alla fase del percorso del cliente in cui si trova il potenziale cliente
👀 Lo sapevi? La parola "robot" deriva dal titolo di un'opera teatrale ceca del 1920 intitolata Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) di Karel Čapek. "Roboti" deriva da "robota", che significa lavoro forzato o fatica.
Nell'opera teatrale, i robot sono in realtà entità senz'anima create tramite bioingegneria, dotate di carne e sangue simili a quelli umani. Alla fine si ribellano e sterminano l'intera razza umana.
Esempi di agenti IA per il marketing
Ora, diamo un'occhiata ad alcuni esempi per capire come possono semplificarti la vita:
1. Agente per la gestione delle email
L'agente di gestione delle e-mail di ClickUp gestisce il caos di una finestra In arrivo traboccante ordinando e inoltrando automaticamente i messaggi.
Alcune funzionalità principali di questo agente IA:
- Selezione e prioritizzazione della posta in arrivo: ordina automaticamente le email in base al livello di priorità, tenendo conto del mittente, dei segnali di urgenza e delle parole chiave
- Risposte contestualizzate: Crea bozze di risposta utilizzando il contesto della conversazione email, le attività correlate o qualsiasi informazione presente nell'area di lavoro di ClickUp
- Inoltro automatico: assegna le email che richiedono un'azione al membro del team giusto, includendo la cronologia completa del thread e le etichette di priorità
2. Responsabile del coinvolgimento della community
Il Community Engagement Manager di ClickUp porta il monitoraggio del marchio a un livello superiore: tiene traccia delle conversazioni e risponde automaticamente per aiutare a costruire relazioni.
Alcune funzionalità principali di questo agente IA:
- Monitoraggio delle conversazioni: tiene traccia di discussioni, commenti e feedback sulle piattaforme della community
- Categorizzazione dei feedback: raggruppa i messaggi in temi quali dubbi, domande, richieste o complimenti
- Contributi incentrati sul valore: elabora risposte basate su approfondimenti e dati specifici anziché su risposte generiche
⭐ Bonus: Ottieni il tuo assistente personale con i Super Agents di ClickUp. L'agente gestisce promemoria, email, riunioni e attività, così puoi concentrarti su ciò che conta di più.
Errori comuni nella creazione di agenti di marketing basati sull'IA
Creare il tuo primo agente IA è entusiasmante, ma queste insidie mettono in difficoltà la maggior parte dei team. Ecco a cosa prestare attenzione:
|Errore comune
|Come evitarlo
|Definire obiettivi vaghi per gli agenti IA come “Migliora le mie campagne”
|Crea un profilo, elabora l'elenco delle responsabilità principali e definisci obiettivi misurabili (ad es. "Pubblica un post sul blog a settimana").
|Inserimento di dati di scarsa qualità o integrazione di origini dati errate
|Collega solo le fonti di cui l'agente ha bisogno. Un agente per la creazione di testi pubblicitari non ha bisogno di accedere alla tua piattaforma di email.
|Scrivere prompt complessi
|Invece di racchiudere ogni dettaglio in un'unica lunga istruzione, suddividi il prompt in sezioni chiare come panoramica, obiettivi, istruzioni, formato di output e vincoli. Se il flusso di lavoro stesso è complesso, suddividilo tra più agenti.
|Saltare i test adeguati
|Testa l'agente in diversi scenari reali. Prova diversi input, casi limite e variazioni nelle richieste per vedere come si comporta l'agente. Coinvolgi i membri del team per individuare eventuali problemi di usabilità.
|Eliminare la supervisione umana dalle azioni ad alto rischio
|Inserisci punti di controllo con revisione umana per le attività sensibili. Lascia che l'agente analizzi i dati, ma affida l'approvazione finale a un membro del team.
Limiti degli agenti di IA per il marketing
Sebbene gli agenti di marketing basati sull'IA possano automatizzare facilmente attività complesse, presentano alcune limitazioni:
- Distorsione dei dati di addestramento: gli agenti IA apprendono dai dati storici, che potrebbero contenere distorsioni. Ciò può portare involontariamente a un targeting del pubblico distorto o a ipotesi errate sui messaggi
- Il problema della "scatola nera": può essere difficile capire esattamente come alcuni sistemi di IA giungano a raccomandazioni o risultati specifici
- Problemi relativi alla privacy dei dati: gli agenti si basano su grandi volumi di dati dei clienti. Senza controlli di accesso rigorosi, le organizzazioni rischiano di esporre informazioni sensibili o di violare le politiche di governance dei dati
Strumenti per creare e gestire agenti IA per il marketing
Potrebbe sembrare una cosa tecnica, ma per creare agenti IA non serve una laurea in ingegneria. Bastano pochi strumenti no-code, una solida piattaforma IA e un'interfaccia intuitiva per terminare il lavoro.
1. ClickUp Brain
ClickUp Brain è l'assistente IA nativo di ClickUp. Aiuta i professionisti del marketing a pianificare, implementare e gestire agenti IA senza alcuna competenza tecnica. Oltre agli agenti, potenzia l'intero spazio di lavoro con funzionalità che semplificano anche le configurazioni degli agenti più complesse.
Vediamo come:
Consapevolezza del contesto + memoria
ClickUp Brain è profondamente integrato nella tua area di lavoro, il che significa che comprende automaticamente le tue attività, i commenti, i documenti, i flussi di lavoro e i progetti senza dover copiare e incollare manualmente il contesto.
Poiché si aggiorna in tempo reale, i tuoi agenti lavorano sempre con le informazioni più recenti. Quando cambiano le priorità della campagna o arrivano nuovi lead, Brain rimane aggiornato: non è necessario fornirgli nuove istruzioni. Questo garantisce che il risultato di ogni agente sia basato sui dati più recenti.
Agenti IA e automazioni
Mentre gli agenti semplificano il lavoro di marketing, gli agenti IA di ClickUp semplificano innanzitutto il modo in cui li crei:
- Agenti IA Autopilot: crea agenti Autopilot personalizzati per automatizzare le azioni in un'unica posizione (come un Elenco, una Cartella o uno Spazio in ClickUp). Basta configurarne i trigger e le azioni per iniziare. Ideali per automatizzare attività comuni come l'ottimizzazione delle campagne email, la generazione di lead, il lead scoring, l'individuazione di influencer, ecc. (a condizione che tutto il tuo contesto sia contenuto in un'unica posizione)
- Super agenti IA: crea esattamente ciò di cui hai bisogno utilizzando istruzioni in linguaggio naturale. Pensa alle funzionalità dell'agente, crea i profili utente e genera strutture di prompt semplicemente chattando con il generatore di agenti in linguaggio naturale
- Agenti certificati : gli agenti certificati ClickUp sono realizzati, rigorosamente testati e gestiti per te dagli esperti di ClickUp AI. Puoi sceglierli tramite uno dei due pacchetti: Acquistati per singolo agente: questo include manutenzione continua, supporto prioritario per una risoluzione più rapida e crediti illimitati. ClickUp Accelerator : Puoi acquistare un pacchetto di Super Agenti progettati e realizzati dai nostri esperti. Ad esempio, un pacchetto di Super Agenti per la project management o per i prodotti e l'ingegneria
- Acquistabile per singolo agente: include manutenzione continua, supporto prioritario per una risoluzione più rapida e crediti illimitati.
- ClickUp Accelerator : Puoi acquistare un pacchetto di Super Agenti progettati e realizzati dai nostri esperti. Ad esempio, un pacchetto di Super Agenti per la project management o per i prodotti e l'ingegneria
- Acquistabile per singolo agente: include manutenzione continua, supporto prioritario per una risoluzione più rapida e crediti illimitati.
- ClickUp Accelerator : Puoi acquistare un pacchetto di Super Agenti progettati e realizzati dai nostri esperti. Ad esempio, un pacchetto di Super Agenti per la project management o per i prodotti e l'ingegneria
A tal proposito, ecco i Super Agenti di ClickUp per il marketing che puoi iniziare a utilizzare subito 👇
L'agente certificato di ClickUp ha ottenuto un punteggio di 96 su 100 in un benchmark diretto sui piani di progetto pronti per l'esecuzione.
Il concorrente più vicino ha raggiunto quota 61, mentre la maggior parte degli altri è rimasta ferma tra i 40 e i 50.
Per attività semplici e di routine che non richiedono un agente AI completo, usa le Automazioni di ClickUp. Queste seguono un modello "trigger-condizione-azione". Ad esempio: "Quando un'attività è in ritardo di due giorni e la priorità è Alta, riassegnala al manager e taggalo."
📚 Per saperne di più: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp
2. n8n
n8n è una piattaforma open source per l'automazione dei flussi di lavoro basata su nodi che consente di creare agenti di marketing basati sull'IA anche complessi, ideale per esperti tecnici o di automazione dei flussi di lavoro. È possibile collegare il proprio agente con oltre 500 integrazioni, pianificare un'architettura multi-agente per flussi di lavoro complessi e creare flussi di lavoro basati su agenti con grande flessibilità.
Per creare un agente IA in n8n, devi prima creare un nodo che guidi il comportamento del tuo agente. Successivamente, aggiungi LMM e il nodo di memoria che preferisci, integra il tutto con il tuo stack tecnologico e distribuisci l'agente dopo averlo sottoposto a test rigorosi.
3. Zapier
Zapier è un'altra popolare piattaforma di agenti IA che consente di delegare il lavoro ad assistenti intelligenti senza ricorrere a complesse operazioni di codifica. Basta descrivere le attività specifiche che si desidera che l'agente svolga, collegarlo al proprio cloud di dati e ad altri strumenti pertinenti, ed è pronto per essere implementato.
Con Zapier, puoi integrare i tuoi agenti con oltre 8000 app native e persino avviare il processo utilizzando un modello di agente IA predefinito per automatizzare rapidamente i flussi di lavoro esistenti.
📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per agenti IA
Crea agenti di marketing avanzati basati sull'IA con ClickUp
Non importa quanto sia solida o originale la tua strategia di marketing. Se i tuoi flussi di lavoro sono disorganizzati, ripetitivi e richiedono un grande dispendio di energie, il tuo lavoro di marketing non porterà a nulla.
Con ClickUp, puoi creare e scalare i tuoi primi agenti di marketing basati sull'IA senza scrivere una sola riga di codice.
Mentre Brain si occupa degli aspetti tecnici più complessi, l'area di lavoro Converged AI di ClickUp riunisce le tue attività, le tue conoscenze e le tue conversazioni in un unico posto, consentendo ai tuoi agenti di operare al meglio.
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Domande frequenti (FAQ)
Gli agenti IA si occupano dei flussi di lavoro di marketing ripetitivi, tra cui l'analisi delle campagne, la preparazione dei contenuti, la reportistica, la qualificazione dei lead e il monitoraggio del coinvolgimento dei clienti. L'automazione delle attività operative e dell'analisi dei dati consente ai professionisti del marketing di concentrarsi maggiormente sulla strategia, sulla creatività e sul processo decisionale.
La piattaforma migliore per creare agenti per il marketing dipende dal livello di complessità dell'agente e dalle competenze tecniche richieste. Se vuoi optare per una soluzione no-code, ClickUp e Zapier offrono solide funzionalità di NLP per progettare agenti utilizzando istruzioni in linguaggio naturale. Per i professionisti del marketing con conoscenze tecniche, n8n è uno strumento eccellente.
Ti servono principalmente competenze nella progettazione di flussi di lavoro, una comprensione dei processi di marketing e la capacità di scrivere prompt chiari. Sebbene la conoscenza della programmazione sia un vantaggio, non è richiesta su piattaforme no-code come ClickUp.
L'IA può automatizzare attività operative di marketing come l'analisi, la reportistica e la stesura dei contenuti, ma non può sostituire i professionisti del marketing in carne e ossa. La pianificazione strategica, il posizionamento del marchio, la direzione creativa e la comprensione dei clienti richiedono ancora il giudizio e l'esperienza umana.
La connessione di agenti IA esterni è piuttosto semplice in ClickUp. Vai alla barra laterale dell'App Center e clicca su Agenti. Scegli l'opzione Agente IA esterno. Dovrai cercare un agente specifico (come Cursor o Codegen), cliccare su Connetti e seguire i passaggi di configurazione di quel provider, che spesso includono chiavi API o l'accesso a un account esterno. Una volta connesso, l'agente può essere attivato da attività, menzioni o automazioni. L'installazione è semplice, ma potrebbe richiedere alcune configurazioni a seconda dello strumento.
Inizia mappando i tuoi attuali flussi di lavoro per individuare i colli di bottiglia. Definisci obiettivi chiari e misurabili per i tuoi agenti, scrivi prompt strutturati e monitora costantemente le prestazioni per apportare le modifiche necessarie.
La strategia di marca, la comunicazione di crisi e le interazioni delicate con i clienti non dovrebbero mai essere completamente automatizzate. Queste aree richiedono sfumature umane e processi decisionali che l'IA non è in grado di replicare in modo affidabile.