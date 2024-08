Come implementare il framework JTBD (con esempi)

Avete speso mesi per lo sviluppo di un prodotto e migliaia di dollari per la ricerca, ma i vostri clienti target non lo usano quando arriva sul mercato. Perché? Troppo spesso c'è un disallineamento tra il vostro prodotto e ciò che i vostri clienti vogliono veramente.

È ora di smettere di tirare a indovinare e iniziare a capire cosa vogliono i vostri clienti. Provate il framework dei lavori da fare (JTBD). Questo potente approccio ribalta il copione, permettendovi di innovare concentrandovi su ciò che i clienti hanno bisogno di ottenere.

Identificando i lavori specifici per i quali i clienti richiedono il vostro prodotto, potete sviluppare offerte che soddisfino e superino le aspettative.

In questo blog, condividiamo il processo di passaggio per l'applicazione del framework JTBD, con esempi e modelli. Assicuriamoci che il prossimo lancio di un prodotto o l'aggiornamento di una funzionalità/funzione colpisca nel segno e offra un valore reale ai vostri clienti.

Il framework JTBD: Che cos'è?

Il framework JTBD (jobs-to-be-done) è un modello teorico da utilizzare per capire perché e come i clienti acquistano un prodotto o lo adottano nel loro flusso di lavoro. Sposta l'attenzione dal prodotto alle esigenze e ai problemi dei clienti che il vostro prodotto risolve. È possibile utilizzare il framework per ideare strategie per incrementare l'adozione del prodotto .

L'idea di base è che i clienti "assumono" i vostri prodotti per svolgere un lavoro specifico. Una volta compresa questa funzione fondamentale, è possibile costruire prodotti, processi e soluzioni che si allineino meglio con i clienti.

Principi del quadro JTBD

Approccio incentrato sul cliente : studiare i dati dei clienti e privilegiare le loro esigenze rispetto alle funzionalità/funzione del prodotto

: studiare i dati dei clienti e privilegiare le loro esigenze rispetto alle funzionalità/funzione del prodotto Il lavoro, non il prodotto : L'attenzione deve essere focalizzata sulle esigenze del cliente, seguita dalla creazione di prodotti che si allineino con il lavoro

: L'attenzione deve essere focalizzata sulle esigenze del cliente, seguita dalla creazione di prodotti che si allineino con il lavoro Dimensioni funzionali, emotive e sociali : I lavori dei clienti hanno molteplici dimensioni, tra cui aspetti funzionali per migliorare la produttività e l'organizzazione, esigenze emotive e considerazioni sociali. Affrontate tutti questi aspetti per creare una soluzione olistica

: I lavori dei clienti hanno molteplici dimensioni, tra cui aspetti funzionali per migliorare la produttività e l'organizzazione, esigenze emotive e considerazioni sociali. Affrontate tutti questi aspetti per creare una soluzione olistica Innovazione orientata ai risultati: Innovare soluzioni basate sui risultati desiderati per il vostro traguardo piuttosto che sui prodotti o le tecnologie esistenti sul mercato

Comprendere le dichiarazioni di lavoro nella JTBD

Nel sistema JTBD, le dichiarazioni di lavoro articolano le attività specifiche che i clienti stanno cercando di realizzare. Queste dichiarazioni sono tipicamente strutturate come segue:

Modello: Quando [situazione], voglio [lavoro], così posso [risultato desiderato]

Esempio: "Quando faccio il pendolare per andare al lavoro, voglio ascoltare gli audiolibri per usare il mio tempo in modo produttivo"

I risultati della JTBD e gli obiettivi per i risultati desiderati

Il deliverable JTBD è un documento completo che delinea i lavori che i clienti stanno cercando di realizzare. Contiene i risultati desiderati e i criteri di esito positivo. Questo documento funge da guida per costruire un processo di sviluppo del prodotto e una guida al marketing e al coinvolgimento dei clienti.

Il quadro dei compiti da terminare consente al team di comprendere più a fondo perché i clienti acquistano i prodotti o i servizi e come migliorarli.

Per implementare rapidamente questo quadro, considerate l'utilizzo di Il modello dei deliverable del progetto di ClickUp che automatizza la creazione dei deliverable JTBD. Si tratta di un modello completamente personalizzabile che consente di aggiungere informazioni sul progetto, sulla fase di sviluppo e sui costi. È inoltre possibile aggiungere i membri del team in modo che tutti siano allineati sull'ambito del lavoro.

Modello per le consegne del progetto ClickUp

Utilizzate questo modello per:

Creare fasi e attività cardine del progetto ben definite e approfondite

Assicurarsi che il progetto rispetti i tempi e il budget previsti con il giusto piano

Definire ruoli e responsabilità, assegnare le attività ai membri del team e monitorarle fino all'esito positivo

Comunicare con tutte le parti interessate per mettere tutti sulla stessa pagina durante il ciclo di vita del progetto

Ruoli ed eventi nel framework JTBD

I ruoli e gli eventi sono componenti cruciali del framework Da fare.

I ruoli si riferiscono ai diversi utenti del prodotto o agli stakeholder coinvolti nel processo decisionale relativo all'acquisto e all'utilizzo di un prodotto specifico. Questi ruoli possono variare a seconda del contesto.

Facciamo un esempio dei ruoli coinvolti nel caso d'uso del project management di ClickUp. In questo scenario, i ruoli coinvolti sono tre:

Decisore Utente primario Utente secondario Consulente Il CTO I gestori del team I membri del team Il decisore che ha deciso di acquistare ClickUp per l'organizzazione Creano piani di progetto, assegnano attività e controllano lo stato di avanzamento in ClickUp Le loro attività quotidiane sono aggiornate su ClickUp

Gli eventi sono trigger o soluzioni che creano la necessità di un prodotto o servizio. Questi eventi determinano l'urgenza e la natura del lavoro da fare.

Ecco un esempio di vari eventi nel framework JTBD:

Attività di routine Occorrenze inattese Eventi di vita Un report mensile sul check-in dei prodotti che richiede un robusto strumento di gestione strumenti di gestione del prodotto Un vecchio strumento di gestione dei prodotti non è più scalabile Una fusione aziendale fa scattare la necessità di un nuovo strumento di gestione dei prodotti su cui entrambe le aziende possano lavorare

La guida al framework JTBD con esempi e modelli

Ecco come costruire il framework JTBD per la vostra organizzazione utilizzando vari modelli:

Modelli che utilizzano la teoria dei posti di lavoro

Modello per la creazione di una dichiarazione di lavoro

Quando [situazione], voglio [lavoro], in modo da poter [risultato desiderato].

Ad esempio:

Quando gestisco più progetti, voglio avere un dashboard centralizzato per monitorare lo stato e allocare le risorse in modo più efficiente

Quando il mio team collabora a un progetto, voglio monitorare gli aggiornamenti in tempo reale per assicurarmi che tutti siano allineati e che le scadenze siano rispettate

Modello per creare una mappa del lavoro

Supponiamo di essere un product manager che vuole lanciare una nuova funzionalità/funzione

Passaggio 1: Definire il lavoro. Ad esempio, lanciare una funzionalità/funzione di automazione.

**Fase 2: suddividere il lavoro in passaggi e risultati desiderati:

Valutare le esigenze del cliente

Ricerca di vari strumenti esistenti sul mercato

Pianificare la Sequenza dello sviluppo

Creare obiettivi di gestione del prodotto per tutto il team

Pianificare ilstrategia di lancio della produttività Fase 3: Identificare i risultati desiderati per ogni passaggio.

Ad esempio:

Comprendere le attività più comuni e dispendiose in termini di tempo che i clienti desiderano automatizzare

Identificare i fattori chiave di differenziazione che distinguono la funzionalità/funzione di automazione dalla concorrenza

Assicurarsi che la funzionalità/funzione sia sviluppata, testata e pronta per il lancio entro i tempi concordati senza compromettere la qualità

Allineare il team intorno a obiettivi condivisi, assicurando che ognuno conosca le proprie responsabilità e che il progetto rimanga in linea con i tempi

Ottenere un esito positivo del lancio con alti tassi di adozione, comunicando efficacemente i vantaggi della funzionalità/funzione ai clienti esistenti e potenziali

Modello per creare dichiarazioni di risultato

Per ´[raggiungere un obiettivo specifico´], ´[uno specifico gruppo di utenti´] deve ´´eseguire un'azione o un'attività´´ in modo da poter ´´realizzare un risultato desiderato´´.

Ad esempio:

Per aumentare i tassi di conversione dei lead, i team commerciali devono misurare la percentuale di lead convertiti in clienti

Per ridurre al minimo i tempi di attesa dei clienti, il team del supporto clienti deve massimizzare l'accuratezza delle risposte del supporto per i problemi tecnici

Durante l'onboarding di nuovi clienti, voglio automatizzare il processo di voce dei dati in modo da ridurre il tempo amministrativo e concentrarmi sulle relazioni con i clienti

Esempi di JTBD in azione

Sviluppo della strategia di marketing

Scenario Lancio di un prodotto B2B SaaS Utilizzate il framework JTBD per identificare il lavoro critico che il vostro prodotto risolve per i client aziendali. Piuttosto che limitarsi a elencare le funzionalità/funzione, concentratevi sul modo in cui il vostro prodotto affronta direttamente le sfide specifiche che devono affrontare. Esempio: i team aziendali devono "coordinare efficacemente i progetti dei team remoti". Azione: evidenziate come il vostro prodotto SaaS offra integrazioni perfette con gli strumenti esistenti e funzionalità/funzione come la collaborazione in tempo reale, risolvendo direttamente il compito di "garantire che i team remoti siano allineati e produttivi"

Sviluppo del prodotto

Scenario Miglioramento di un sistema CRM Utilizzando il framework JTBD, identificate le lacune nelle funzioni CRM attuali che impediscono ai team commerciali di chiudere gli affari in modo efficiente. Sviluppare funzionalità/funzione che affrontino direttamente questi punti dolenti. Esempio Lavoro: I team commerciali devono "dare priorità ai lead di alta qualità in modo rapido". Azione: Introdurre una funzionalità/funzione di lead-scoring alimentata dall'IA che classifica automaticamente i lead in base alla loro probabilità di conversione. Questo aiuterà il team commerciale a "concentrare i lavori richiesti sui lead più promettenti per aumentare i tassi di conversione"

Miglioramento dell'esperienza del cliente

Scenario Miglioramento dei servizi di assistenza ai client Applicazione Applicare il framework JTBD per capire cosa cercano di ottenere i client quando contattano il supporto. In genere si tratta di risolvere i problemi in modo rapido e senza problemi. Esempio Compito: I clienti devono "risolvere immediatamente i problemi tecnici senza attendere il personale di assistenza". Azione: Implementare un portale self-service con FAQ e guide alla risoluzione dei problemi guidate dall'IA, consentendo ai client di risolvere i problemi più comuni in modo indipendente.

Progettazione del servizio

Progettazione di un programma di formazione aziendale Utilizzare il framework JTBD per personalizzare il servizio di formazione in modo da soddisfare gli specifici oggetti di apprendimento dei clienti aziendali. Ad esempio, l'aggiornamento efficiente dei dipendenti riducendo al minimo le interruzioni delle loro attività quotidiane. Esempio: Le aziende devono "aggiornare i dipendenti senza sottrarli alle loro responsabilità quotidiane". Azione: Sviluppare una piattaforma di formazione on-demand a cui i dipendenti possano accedere in qualsiasi momento. Questo permette loro di imparare al proprio ritmo.

Applicazione del Quadro di riferimento per il Da fare

Processo di applicazione del framework Da fare terminato, passo dopo passo:

1. Identificare i lavori che gli utenti vogliono portare a termine

Comprendete le attività principali o i punti dolenti che i clienti cercano di risolvere con il vostro prodotto o con soluzioni alternative.

Come fare:

Interviste ai clienti : Condurre interviste approfondite agli utenti per scoprire le esigenze e i punti dolenti dei clienti

: Condurre interviste approfondite agli utenti per scoprire le esigenze e i punti dolenti dei clienti Osservazione : Osservare gli utenti in situazioni reali per vedere come interagiscono con la produttività e quali sfide devono affrontare

: Osservare gli utenti in situazioni reali per vedere come interagiscono con la produttività e quali sfide devono affrontare Sondaggi: Utilizzare i sondaggi per raccogliere dati generali sui comportamenti e le esigenze degli utenti, sull'indice di soddisfazione dei clienti, concentrandosi sulle attività che stanno cercando di portare a termine

Esempio: Il team di prodotto di un'azienda di software utilizza i dati dei clienti per scoprire che gli utenti cercano principalmente di "automatizzare le attività ripetitive" per liberare tempo per lavori più strategici.

2. Analizzare ogni JTBD

Scomporre i lavori identificati nei loro componenti principali per capire il contesto, le emozioni e le funzioni che li sottendono.

Come fare:

Segmento per contesto : Capire quando e perché gli utenti hanno bisogno di svolgere il lavoro (ad esempio, in quali circostanze hanno bisogno di automatizzare le attività)

: Capire quando e perché gli utenti hanno bisogno di svolgere il lavoro (ad esempio, in quali circostanze hanno bisogno di automatizzare le attività) Identificare gli aspetti funzionali, emotivi e sociali: Analizzare il lavoro da diverse prospettive per cogliere tutte le dimensioni (ad esempio, quali funzioni soddisfa l'attività? Da dove fa sentire l'utente?)

Esempio: L'azienda identifica che gli utenti devono automatizzare le attività durante le ore di punta del lavoro per ridurre lo stress (esigenza emotiva) e migliorare la produttività (esigenza funzionale).

3. Elencare i risultati desiderati dalla JTBD

Definite con chiarezza i risultati che gli utenti si aspettano quando svolgono il lavoro, sia in termini di esito positivo che di soddisfazione.

Come Da fare:

Dichiarazioni sui risultati desiderati : Scrivere dichiarazioni di risultato che specifichino ciò che gli utenti vogliono ottenere (ad esempio, "Ridurre al minimo il tempo speso per attività ripetitive massimizzando l'accuratezza")

: Scrivere dichiarazioni di risultato che specifichino ciò che gli utenti vogliono ottenere (ad esempio, "Ridurre al minimo il tempo speso per attività ripetitive massimizzando l'accuratezza") Prioritizzare i risultati: Classificare questi risultati in base all'importanza e alla soddisfazione per concentrarsi sulle esigenze più critiche

Esempio: Gli utenti vogliono "ridurre del 50% il tempo di completamento delle attività" e "garantire zero errori nei processi automatizzati"

4. Scrivere una dichiarazione JTBD

Compilate i risultati in una dichiarazione JTBD concisa che catturi l'essenza del lavoro, comprese le circostanze e i risultati desiderati.

Come Da fare:

Modello di dichiarazione JTBD : Usare un modello del tipo: "Quando ´[situazione], voglio ´[lavoro], in modo da poter ´[risultato desiderato]"

: Usare un modello del tipo: "Quando ´[situazione], voglio ´[lavoro], in modo da poter ´[risultato desiderato]" Incorporare il contesto: Assicurarsi che l'affermazione rifletta il contesto specifico in cui sorge l'esigenza

Esempio: Quando devo affrontare un carico di lavoro pesante, voglio automatizzare le attività di inserimento dati di routine in modo da potermi concentrare sull'analisi strategica e rispettare le scadenze con meno stress.

Quando si applica il framework JTBD, lavorare con storie utente relazionabili può aiutare il team a connettersi meglio con il cliente ideale. Per fare ciò, create le storie dell'utente e catturate meglio i requisiti dell'utente finale usando Modello per le storie utente di ClickUp .

Modello di storia utente di ClickUp

Utilizzate il modello per:

Scrivere, gestire e monitorare le storie degli utenti

Suddividerle in attività più piccole e assegnare le priorità in base all'importanza

Monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività e identificare potenziali problemi

Ruolo dei project manager e dei manager strategici

Che si tratti della gestione di un progetto o della definizione di una strategia, è probabile che a un certo punto della vostra carriera vi sia stato chiesto di contribuire all'impostazione di un quadro di lavoro da fare. In questi scenari, prendete in considerazione l'utilizzo di app per terminare le cose (GTD) per creare strategie JTBD che aumentano la produttività e l'organizzazione.

Uno dei migliori software GTD ampiamente utilizzati dai project manager è ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one progettata per aiutare a gestire in modo efficiente progetti e flussi di lavoro.

Come usare ClickUp per creare strutture JTBD

Per implementare il framework dei lavori da fare, è possibile utilizzare modelli ClickUp specifici per monitorare le esigenze dei clienti e individuare le azioni che stanno cercando di realizzare con il vostro prodotto/servizio.

Modello di struttura per Da fare terminato

Il Modello di struttura per Da fare (GTD) in ClickUp è un modello completamente personalizzabile e pronto all'uso per catturare e ordinare le attività in modo efficiente. Questo modello aiuta a gestire e organizzare le attività legate all'identificazione dei compiti da fare e alla revisione delle soluzioni esistenti.

Modello ClickUp per Da fare terminato

Le funzionalità/funzioni chiave di questo modello includono:

Stati personalizzabili : Monitoraggio dello stato di ogni attività con sei stati personalizzati

: Monitoraggio dello stato di ogni attività con sei stati personalizzati Visualizzazioni : Gestione e visualizzazione delle attività con le viste Elenco, Documento e Lavagna online

: Gestione e visualizzazione delle attività con le viste Elenco, Documento e Lavagna online Cartelle: Organizzare le attività in cartelle per una migliore categorizzazione e gestione

Il modello GTD è particolarmente utile per suddividere attività JTBD complesse in azioni gestibili. Aiuta a definire ed eseguire chiaramente ogni passaggio in modo che i membri del team possano svolgere le loro attività in modo efficiente.

💡 Pro Tip: Ecco alcuni suggerimenti supplementari Modelli GTD per aiutarvi a pianificare e operare in modo più efficiente. Sia che siate praticanti di GTD sia che siate nuovi a questo metodo, questi modelli danno un senso di chiarezza e controllo al vostro flusso di lavoro quotidiano.

Modello di struttura per il project management Modello del Project Management di ClickUp fornisce un approccio strutturato alla pianificazione, all'esecuzione e al monitoraggio dei progetti.

Modello del Project Management di ClickUp

Questo modello include:

Una vista Struttura per aiutarvi a costruire e gestire una panoramica di alto livello

Viste Lavagna online e Documento per aiutare a visualizzare e pianificare il flusso di lavoro

Funzionalità avanzate come tag, attività secondarie annidate ed etichette di priorità per aggiungere più contesto alle attività

Questo modello è ideale per i project manager che desiderano avere una panoramica dell'implementazione dei framework JTBD nella loro organizzazione. Visualizza a volo d'uccello tutte le attività e assicura che ogni aspetto del progetto sia pianificato e monitorato meticolosamente.

Vantaggi dell'utilizzo dei modelli ClickUp per il quadro Da fare terminato

Efficienza : Semplifica l'organizzazione e la gestione delle attività JTBD in modo da poter iniziare rapidamente il lavoro vero e proprio

: Semplifica l'organizzazione e la gestione delle attività JTBD in modo da poter iniziare rapidamente il lavoro vero e proprio Collaborazione : Migliora la collaborazione del team attraverso aree di lavoro condivise, commenti e aggiornamenti in tempo reale

: Migliora la collaborazione del team attraverso aree di lavoro condivise, commenti e aggiornamenti in tempo reale Personalizzazione : Modelli completamente personalizzabili che consentono di adattare il framework alle proprie esigenze specifiche

: Modelli completamente personalizzabili che consentono di adattare il framework alle proprie esigenze specifiche Visualizzazione: Diverse visualizzazioni e dashboard aiutano a visualizzare lo stato e l'avanzamento delle attività e dei progetti JTBD

Utilizzo di modelli GTD per applicare i framework JTBD a vari dipartimenti

Dipartimento Caso d'uso del modello Caso d'uso del modello Dipartimento Caso d'uso del modello Caso d'uso del modello Strategia di marketing Utilizzare il Modello GTD per catturare le attività di ricerca di mercato, organizzare i passaggi della campagna e monitorare lo stato di comprensione dei lavori dei clienti. Sviluppo del prodotto Utilizzate il modello Project Management Framework per pianificare e gestire i progetti di sviluppo del prodotto, assicurando che le funzionalità/funzione siano in linea con le esigenze dei clienti. Assistenza clienti Implementare il modello GTD per gestire le attività di supporto clienti e risolvere rapidamente i problemi dei clienti. Operations Applicare il modello Project Management Framework per ottimizzare i processi operativi, monitorare le metriche di efficienza e implementare miglioramenti basati sulle intuizioni di JTBD.

Implementare il framework JTBD con ClickUp

Il framework dei lavori da fare è un modo potente per comprendere le reali esigenze dei vostri segmenti di clientela. Identificando i lavori che i vostri clienti vogliono realizzare, potete progettare prodotti e soluzioni che risuonino meglio con i vostri clienti.

Tuttavia, la costruzione manuale di questo quadro può richiedere ore e distrarre dal progetto vero e proprio. Utilizzate i modelli GTD di ClickUp per creare un quadro JTBD. ClickUp dispone di potenti strumenti per la gestione delle attività, la collaborazione e l'automazione, che consentono di allineare più facilmente i progetti con le attività da fare dei clienti. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e inizia a costruire il tuo framework JTBD.