I 10 migliori strumenti di gestione dei progetti per team distribuiti nel 2026

Quando il tuo team distribuito è sparso in diversi fusi orari, l'ultima cosa di cui hai bisogno è uno stack tecnologico tenuto insieme da integrazioni fragili che si interrompono durante i passaggi di consegne.

Il software di gestione dei progetti per team distribuiti senza integrazioni consolida attività, documenti, chat, monitoraggio del tempo e reportistica in un unico spazio di lavoro, consentendo al tuo team di collaborare senza dover cambiare contesto o risolvere problemi di sincronizzazione tra cinque diversi fornitori.

Che cos'è un software di gestione dei progetti per team distribuiti senza integrazioni?

Il software di gestione dei progetti per team distribuiti senza integrazioni si riferisce a piattaforme di gestione del lavoro all-in-one che consolidano attività, documenti, comunicazioni e reportistica in un unico ambiente. Ciò elimina la necessità di effettuare connessioni con più strumenti di terze parti. Per i team remoti e ibridi distribuiti su diversi fusi orari, questo è importante perché ogni integrazione esterna introduce attriti, silos di dati e cambi di contesto che riducono la produttività.

Gestione del carico di lavoro dei team remoti in ClickUp

Il problema principale è la dispersione del contesto: i team perdono ore a cercare informazioni su strumenti scollegati tra loro, con il 70% che impiega almeno un'ora per trovare una singola informazione e ripete gli stessi aggiornamenti su più piattaforme.

Il tuo team potrebbe dover destreggiarsi tra un'app di chat, una piattaforma di documenti, un task tracker e un dashboard di reportistica, ciascuno con il proprio login e le proprie autorizzazioni. Quando qualcosa non funziona, ti ritrovi a dover risolvere i problemi con diversi fornitori invece di portare a termine il lavoro.

Uno spazio di lavoro convergente risolve questo problema integrando direttamente nella piattaforma documenti, chat, monitoraggio del tempo e automazione basata sull'IA. Il tuo team ottiene un'unica fonte di verità in cui ogni conversazione, file e attività convivono con il contesto completo. Questa è la differenza tra "integrato" e "incorporato" e, per i team distribuiti, determina se il lavoro va avanti o si blocca.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio fondamentale potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, sincronizzato e immediatamente accessibile. Dite addio al "lavoro sul lavoro" e recuperate la vostra produttività. 💫 Risultati reali: i team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Software di gestione dei progetti per team distribuiti senza integrazioni in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Teams che necessitano di un'area di lavoro completamente integrata per attività, documenti, chat, monitoraggio del tempo e IA Gestione delle attività, documenti, chat, email, monitoraggio del tempo, dashboard, Calendario, riepiloghi AI, passaggi di consegne AI Free Forever; Personalizzazione disponibile per le aziende Monday. com Pianificazione visiva dei progetti e configurazione rapida del flusso di lavoro Bacheche visive, automazioni, vista Carico di lavoro, dashboard, modelli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese. Asana Teams che gestiscono flussi di lavoro interfunzionali strutturati Grafico di lavoro, Sequenza, Carico di lavoro, AI Studio, reportistica portfolio Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10,99 $/utente/mese. Basecamp Teams che desiderano un project management semplice e deciso, senza complessità Bacheca, chat Campfire, grafici Hill, check-in Piani a partire da 16 $/utente/mese Notion Team con un elevato volume di documentazione che necessitano di una gestione flessibile delle conoscenze Documenti, wiki, database, Notion IA, modelli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese. Trello Bacheche visive leggere per flussi di lavoro distribuiti semplici Bacheche Kanban, automazioni Butler, visualizzazioni Calendario e Sequenza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese. Smartsheet Teams che utilizzano principalmente fogli di calcolo e necessitano di una struttura PM basata su griglie Visualizzazione a griglia, Gantt, dashboard, automazioni, strumenti di portfolio Piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese Wrike Team aziendali che necessitano di governance, correzione di bozze e visibilità interfunzionale Cross-tagging, Correzione di bozze, Wrike IA, Modelli di progetto Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese. Zoho Projects Teams che utilizzano l'ecosistema Zoho più ampio Diagrammi di Gantt, tabelle orarie, monitoraggio dei problemi, integrazione Zoho Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese. Teamwork. com Agenzie e team di assistenza clienti che necessitano di fatturazione + accesso clienti Monitoraggio del tempo, fatturazione, autorizzazioni dei clienti, pianificazione del carico di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 11,99 $/utente/mese.

Cosa cercare in un software di gestione dei progetti per team distribuiti senza integrazioni

Il software di gestione dei progetti giusto dovrebbe sembrare una zona di lavoro coesa, non un insieme disorganico di plugin. Il software di gestione dei progetti giusto dovrebbe sembrare una zona di lavoro coesa, non un insieme disorganico di plugin.

Inizia chiedendoti: questa piattaforma gestisce documenti, chat, attività e reportistica in modo nativo o dovrò aggiungere componenti extra?

Cerca queste funzionalità integrate:

Documentazione nativa : crea, effettua la condivisione e collega i documenti direttamente alle attività senza esportarli in strumenti esterni.

Comunicazione in tempo reale e asincrona : thread di chat collegati a attività o progetti specifici, in modo che il contesto non vada mai perso in un canale separato.

Monitoraggio del tempo integrato: registra le ore, imposta le stime e genera report senza timer di terze parti.

Dashboard e reportistica personalizzate: importa i dati in tempo reale da attività, sprint e carichi di lavoro in dashboard visive, senza bisogno di esportazioni CSV.

Assistenza basata sull'IA : riepiloga i thread, redige bozze di aggiornamenti e fa emergere le informazioni rilevanti senza uscire dalla piattaforma.

Autorizzazioni granulari : controlla chi vede cosa a livello di area di lavoro, cartella o attività, fondamentale per i team distribuiti che lavorano a contatto con i clienti.

Anche la sicurezza è più importante quando non si instradano i dati attraverso connettori esterni. Un numero inferiore di punti di accesso significa meno superfici di attacco, un aspetto fondamentale quando il 30% delle violazioni è ora riconducibile a ecosistemi di terze parti.

I 10 migliori software di gestione dei progetti per team distribuiti senza integrazioni

1. ClickUp

Vista Bacheca Kanban di ClickUp con colonne di stato personalizzabili e flusso di lavoro delle attività drag-and-drop

Il tuo team distribuito è sommerso dal "context sprawl", ovvero dal passaggio continuo tra un'app di chat per domande veloci, uno strumento di documentazione per le specifiche e un task tracker per gli incarichi. Questa frammentazione significa che ogni conversazione, documento e attività si trova in un posto diverso, creando confusione e passaggi di consegne asincroni inefficienti.

Elimina il caos riunendo i tuoi progetti, le tue conoscenze e le tue comunicazioni in un unico spazio di lavoro basato sull'intelligenza artificiale con ClickUp. Mantieni le discussioni direttamente collegate al lavoro pertinente con ClickUp Chat, così i tuoi colleghi in un altro fuso orario non dovranno mai cercare aggiornamenti in thread scollegati.

Risolvi il problema della dispersione del lavoro non collegato

Puoi anche creare wiki, procedure operative standard (SOP) e brief di progetto senza uscire dalla piattaforma utilizzando ClickUp Docs, che può essere collegato, incorporato o convertito in attività con un solo clic.

ClickUp Chat thread che mostra l'opzione per creare un'attività dalla chat con o senza IA

Trasforma il flusso di lavoro del tuo team distribuito con ClickUp Brain, la funzionalità AI che mantiene vivo il contesto attraverso i fusi orari. Questa funzionalità AI può riassumere lunghe discussioni nei commenti per aggiornamenti rapidi, redigere bozze di aggiornamenti di stato per le parti interessate e rispondere a domande sui dati del tuo spazio di lavoro. Quando metà del tuo team dorme, ClickUp Brain mantiene vivo il contesto, rendendo i passaggi di consegne attraverso i fusi orari fluidi anziché caotici.

ClickUp riunioni e ClickUp Calendario

Si inizia con la visibilità del tempo. Con ClickUp Calendario, i team possono pianificare il lavoro in base a programmi reali, non solo a date di scadenza, in modo che i passaggi di consegne siano più facili da coordinare tra i fusi orari e le priorità rimangano visibili giorno per giorno.

ClickUp Calendario e ClickUp AI possono aiutarti a trovare il momento ideale per i tuoi team distribuiti.

E se il tuo team continua a utilizzare Google Calendar, l'integrazione di ClickUp ti consente di sincronizzare le attività con la tua vista calendario, in modo che il tuo programma rifletta il lavoro che devi effettivamente svolgere.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

Mantieni le conversazioni asincrone legate a attività e progetti specifici, in modo che i membri del team possano mettersi al passo senza dover cercare thread sparsi utilizzando ClickUp Chat.

Crea wiki, procedure operative standard (SOP) e brief di progetto all'interno dello stesso spazio di lavoro in modo che la documentazione rimanga collegata all'esecuzione utilizzando ClickUp Docs.

Ottieni riepiloghi/riassunti, aggiornamenti e risposte istantanei ricavati dal contesto reale dell'area di lavoro, in modo che i passaggi di consegne rimangano chiari in tutti i fusi orari utilizzando ClickUp Brain.

Tieni traccia del tempo, delle stime e della capacità senza affidarti a timer esterni, in modo che i team distribuiti possano pianificare e creare reportistica in un unico posto utilizzando ClickUp Monitoraggio del tempo.

Crea viste di reportistica in tempo reale per carico di lavoro, consegna e stato, in modo che le parti interessate possano sempre vedere lo stato attuale utilizzando i dashboard di ClickUp.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Tutto in un unico posto: con attività, documenti, chat e monitoraggio del tempo riuniti in un unico posto, il tuo team evita il cambio di contesto e la risoluzione di problemi di integrazione non funzionanti.

IA che conosce il tuo lavoro: ClickUp Brain crea riepiloghi/riassunti e suggerimenti pertinenti attingendo dai dati effettivi della tua area di lavoro, il che è di grande aiuto per i passaggi di consegne asincroni.

Visualizzazioni flessibili per diversi stili di lavoro: che il tuo team preferisca i diagrammi di Gantt di ClickUp o che il tuo team preferisca le bacheche Kanban di ClickUp gli elenchi di ClickUp , ClickUp supporta più visualizzazioni degli stessi dati.

Contro:

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzioni e personalizzare la propria area di lavoro.

L'esperienza dell'app mobile, sebbene funzionale, non è ancora all'altezza delle funzionalità complete della versione desktop.

Alcune automazioni avanzate richiedono l'apprendimento della logica del generatore di automazioni.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.810 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.530 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco la recensione di G2:

Mi piace molto usare ClickUp perché è molto intuitivo e sto appena iniziando a esplorarne tutto il potenziale. Apprezzo il fatto che sia possibile creare, spostare e assegnare attività con facilità, che è esattamente la funzione di base che stavamo cercando. Lo fa in modo davvero intuitivo e professionale, elevando il nostro flusso di lavoro oltre il semplice sistema di schede che utilizzavamo prima. È anche ottimo per il nostro piccolo team remoto per creare attività e attività secondarie che costituiscono una pipeline di pianificazione, fondamentale per la nostra organizzazione. Il prodotto ci consente di semplificare i processi, combinando tutto in un unico posto con numerose funzionalità, riducendo così la necessità di licenze multiple. Passare ad altri strumenti da ClickUp è stata una scelta sensata per noi, poiché offriva un prodotto più professionale con tutto centralizzato. Ho trovato anche la configurazione iniziale molto semplice, poiché abbiamo potuto importare i ticket Trello e familiarizzarci rapidamente con il prodotto, impostando i flussi di lavoro con facilità.

2. Monday. com

Monday.com si posiziona come un "Work OS", una piattaforma flessibile in cui gli utenti non tecnici possono creare flussi di lavoro personalizzati utilizzando schede visive colorate. Per i team distribuiti, il vantaggio è la bassa barriera all'ingresso. È possibile avviare un nuovo flusso di lavoro in pochi minuti senza dover attendere l'IT.

Le funzionalità native della piattaforma includono automazioni, dashboard per la reportistica incrociata e viste del carico di lavoro per la pianificazione della capacità. Il punto di forza di Monday.com per i team distribuiti è la gestione visiva delle attività. Gli stati codificati con colori diversi rendono facile scansionare una bacheca e comprendere lo stato di salute del progetto a colpo d'occhio.

Monday. com: le migliori funzionalità/funzioni

Bacheche Visual Work OS: le bacheche utilizzano colonne con codici colore ed etichette di stato che rendono immediatamente visibile lo stato del progetto, riducendo la necessità di riunioni di aggiornamento.

Automazioni senza codice: crea regole "se questo, allora quello" per automatizzare azioni ripetitive, come avvisare un collega quando cambia uno stato.

Vista Carico di lavoro: visualizza la capacità del team in tutti i progetti in un'unica schermata, aiutando i manager a bilanciare gli incarichi tra i diversi fusi orari.

Monday. com pro e contro

Pro:

L'interfaccia altamente visiva rende l'onboarding veloce e lo stato del progetto facile da monitorare.

Un'ampia libreria di modelli aiuta i team a iniziare rapidamente.

Potenti funzionalità di automazione per utenti non tecnici

Contro:

Una struttura basata sulle postazioni potrebbe richiedere un piano man mano che i team crescono.

I limiti dell'automazione potrebbero richiedere adeguamenti del piano man mano che l'utilizzo cresce.

Le gerarchie di progetto complesse possono risultare scomode in una struttura incentrata sulla Bacheca.

Prezzi di monday.com

Free Basic: 9 $/postazione/mese (fatturato annualmente) Standard: 12 $/postazione/mese (fatturato annualmente) Pro: 19 $/postazione/mese (fatturato annualmente) Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni su monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 14.540 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 5.690 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Ecco la recensione di G2:

Adoro l'interfaccia pulita e le funzionalità intuitive di monday Work Management. La completezza del programma mi colpisce molto. Apprezzo anche la possibilità di interagire con i miei colleghi all'interno del programma, poiché offre la flessibilità di cui il nostro ufficio ha bisogno e rende il lavoro da remoto molto più fattibile, soprattutto grazie alle funzionalità di chat e assegnazione delle attività.

3. Asana

tramite Asana

Asana è progettato per team interfunzionali che devono coordinare flussi di lavoro complessi. Il suo modello di dati "Work Graph" collega le attività ai progetti e ai portafogli, offrendo ai leader visibilità su come il lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici. Per i team distribuiti, questo significa meno tempo dedicato alla ricerca di aggiornamenti.

L'AI Studio della piattaforma consente ai team di creare flussi di lavoro AI personalizzati senza codice. Le visualizzazioni Sequenza e Carico di lavoro aiutano i manager nella pianificazione della capacità, fondamentale quando il team opera su più fusi orari. Il punto di forza di Asana è la governance e la struttura, ma i team più piccoli potrebbero trovarlo più rigido del necessario.

Le migliori funzionalità di Asana

Modello di dati Work Graph: collega le attività ai progetti, i progetti ai portafogli e i portafogli agli obiettivi aziendali.

AI Studio: crea flussi di lavoro AI personalizzati che automatizzano la selezione delle attività, generano riepiloghi/riassunti o stabiliscono le priorità di lavoro.

Visualizzazioni Sequenza e Carico di lavoro: visualizza le dipendenze e la capacità del team in visualizzazioni dedicate per aiutarti a bilanciare gli incarichi.

Pro e contro di Asana

Pro:

La solida governance e i controlli amministrativi lo rendono adatto ai team dell'azienda.

Work Graph offre una chiara visibilità dalle singole attività agli obiettivi a livello aziendale.

AI Studio consente l'automazione personalizzata senza richiedere competenze tecniche.

Contro:

Il numero minimo di postazioni potrebbe non essere adatto a team molto piccoli.

L'approccio strutturato può sembrare rigido per i team che desiderano maggiore flessibilità.

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento durante la configurazione di flussi di lavoro complessi.

Prezzi di Asana

FreeStarter: 10,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Advanced: 24,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 13.520 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Ecco la recensione di G2: Apprezzo molto l'interfaccia utente pulita e intuitiva di Asana, che ne migliora notevolmente l'adozione da parte del nostro team. Lo sforzo richiesto per ridurre gli attriti nell'esperienza utente è evidente e contribuisce alla sua implementazione senza soluzione di continuità nel nostro flusso di lavoro. L'uso di Asana ci ha aiutato a semplificare i nostri processi aziendali, compresa la gestione della pipeline dei potenziali clienti e il monitoraggio delle attività interne. Mantiene efficacemente tutti connessi e informati sulle diverse attività e progetti, consentendoci di lavorare in modo asincrono con fiducia. La configurazione iniziale di Asana è stata semplicissima e relativamente fluida, con solo piccole modifiche necessarie per le integrazioni, come con Zapier. Offre bacheche per discussioni asincrone, Campfire per chat in tempo reale e To-dos per elenchi di attività. I "grafici Hill" della piattaforma offrono un modo unico per visualizzare i progressi, mostrando se il lavoro è nella fase di "definizione" o di "realizzazione". Il limite di Basecamp è anche il suo punto di forza. I team che necessitano di diagrammi di Gantt o autorizzazioni granulari lo troveranno carente, ma elimina i costi generali per i team che apprezzano la chiarezza. Pro: Contro: Basecamp: 16 $/utente/mese Basecamp Pro Unlimited: 300 $/mese (fatturato annualmente) G2: 4,1/5 (5.448 recensioni) Capterra: 4,3/5 (14.400 recensioni) Ecco la recensione di G2: Ciò che mi piace di più di Basecamp è la facilità con cui ci aiuta a gestire il nostro processo di lavoro da remoto. Come azienda, ci permette di effettuare un monitoraggio impeccabile delle nostre conversazioni, della pianificazione, delle attività e dello stato dei progetti. È incredibilmente funzionale per l'assegnazione dei compiti, la comunicazione tra i team e il monitoraggio dello sviluppo dei progetti. Inoltre, la sua interfaccia semplice e intuitiva consente ai membri del team di adattarsi rapidamente. Tutto ciò facilita la collaborazione e aumenta la nostra efficienza complessiva. Notion è uno spazio di lavoro modulare che combina documenti, wiki e database in un sistema flessibile. Per i team distribuiti che fanno un uso intensivo della documentazione, Notion eccelle nella gestione delle conoscenze. I suoi database relazionali consentono di collegare le attività ai documenti, i documenti ai progetti e i progetti alle directory dei team. Notion IA aggiunge funzionalità di riepilogo e domande e risposte direttamente nell'editor. Il compromesso è che la flessibilità di Notion richiede una configurazione. Per i team che amano la personalizzazione, questa è una funzionalità, ma per quelli che vogliono iniziare a lavorare immediatamente, può sembrare un progetto prima del progetto. Pro: Contro: Free Plus: 9 $/utente/mese (fatturato annualmente) Aziendale: 16 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: personalizzato G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.685 recensioni) Ecco la recensione di G2: Adoro Notion perché è semplice ma robusto e mi permette di fare praticamente tutto. Ogni pagina che creo è completamente personalizzabile e offre anche ottimi modelli molto utili. Mi aiuta a rimanere organizzato e in contatto con i miei colleghi remoti. Lo usiamo tutti al lavoro e ci fa risparmiare tantissimo tempo e grattacapi. La configurazione iniziale è stata semplicissima; abbiamo migrato i nostri documenti e abbiamo iniziato a creare tutto lì con facilità, eppure offre tantissime funzioni diverse. Lo uso quotidianamente per effettuare la condivisione di documenti, organizzare attività, creare note e persino registrare o trascrivere le mie chiamate. Notion è innovativo e ci permette di rimanere tutti connessi e organizzati nella nostra grande azienda di circa 300 persone. Trello è la bacheca delle attività in stile Kanban originale, ora di proprietà di Atlassian. La sua semplicità drag-and-drop lo rende uno degli strumenti di gestione dei progetti più facili da adottare. Per i team distribuiti con un'automazione del flusso di lavoro semplice, l'approccio visivo di Trello mantiene tutti allineati senza necessità di formazione. Butler, il motore di automazione integrato di Trello, ti consente di creare regole per automatizzare le azioni ripetitive. Il limite di Trello è la profondità. Progetti complessi con dipendenze o reportistica dettagliata metteranno a dura prova la metafora della bacheca, ma rimane comunque un'opzione solida e leggera. Pro: Contro: Gratuito Standard: 6 $/utente/mese (fatturato annualmente) Premium: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: a partire da 17,50 $/utente/mese (il prezzo varia in base al numero di utenti) G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.450 recensioni) Ecco la recensione di G2: Ciò che molte persone apprezzano di più di Trello è la sua semplicità visiva e flessibilità. Le bacheche in stile Kanban facilitano l'organizzazione delle attività, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e la collaborazione con i membri del team in modo altamente visivo. L'interfaccia drag-and-drop, insieme a bacheche, schede ed elenchi personalizzabili, consente agli utenti di adattare Trello ai propri flussi di lavoro specifici. La piattaforma si integra anche con molte app di terze parti (come Slack, Google Drive e Jira), migliorando la produttività e semplificando il project management. Smartsheet offre un'interfaccia in stile foglio di calcolo per la project management, rendendola familiare ai team che passano da Excel. Include funzionalità di project management come diagrammi di Gantt, automazioni e dashboard sovrapposti. Per i team distribuiti in settori conformi, le autorizzazioni FedRAMP e DoD di Smartsheet lo rendono una scelta valida. Il compromesso è la complessità. Le formule di Smartsheet sono diverse da quelle di Excel e le funzionalità avanzate richiedono acquisti aggiuntivi. I team che si aspettano un semplice foglio di calcolo potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento più ripida del previsto. Pro: Contro: Pro: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente) Business: 20 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: personalizzato G2: 4,4/5 (23.019 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.471 recensioni) Ecco la recensione di G2: Utilizzo Smartsheet quotidianamente per il mio lavoro, per registrare e conservare informazioni su centinaia di clienti e sugli ordini che hanno effettuato. Smartsheet ha fornito al mio team un modo per integrare i dipendenti remoti, fungendo da punto di condivisione delle informazioni. Apprezzo la facilità d'uso e la funzionalità dei fogli di lavoro. L'inserimento di informazioni e l'allegato di documenti su Smartsheet è stato il modo più efficiente che abbia mai utilizzato per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni. Wrike si rivolge ai team di medie e grandi imprese che necessitano di una governance solida e di flussi di lavoro di Correzione di bozze. Il suo sistema di cross-tagging consente a un singolo task di essere presente contemporaneamente in più progetti, in modo che team diversi possano visualizzare lo stesso risultato senza duplicare il lavoro. Wrike IA offre previsioni dei rischi e riepiloghi basati sull'IA. Per i team distribuiti che gestiscono lavori creativi, la funzione di correzione di bozze di Wrike supporta l'annotazione e l'approvazione di oltre 30 formati di file direttamente nella piattaforma. Il compromesso è la complessità e il costo, poiché le funzionalità complete richiedono piani e componenti aggiuntivi di livello superiore. Pro: Contro: FreeTeam: 10 $/utente/mese Business: 25 $/utente/mese Enterprise: personalizzato Pinnacle: personalizzato G2: 4,2/5 (4.519 recensioni) Capterra: 4,4/5 (2.876 recensioni) Ecco la recensione di G2: Wrike è un'ottima piattaforma per il project management, soprattutto per team di grandi dimensioni e remoti. Facile da capire e da utilizzare, molto più di alcuni concorrenti come Smartsheet. La capacità di Wrike di controllare le versioni dei documenti nel processo di revisione è fantastica e ci permette di iterare i testi creativi senza soluzione di continuità. Ora lo uso quotidianamente e non mi mancano altre piattaforme che utilizzavo in passato come Asana o Monday.com. Zoho Projects fa parte dell’ecosistema più ampio di Zoho, rendendolo una scelta naturale per i team che già utilizzano altre app Zoho. La piattaforma offre diagrammi Gantt, monitoraggio dei problemi, tabelle orarie e dipendenze delle attività a un prezzo conveniente. Per i team distribuiti, include chat e forum integrati per discussioni asincrone. La piattaforma supporta anche il monitoraggio del tempo e la reportistica sull'utilizzo delle risorse, aiutando i manager nella gestione del carico di lavoro. Il compromesso è che Zoho Projects funziona al meglio all'interno del proprio ecosistema. I team che non utilizzano altri prodotti Zoho potrebbero trovare l'esperienza standalone meno raffinata rispetto alla concorrenza. Pro: Contro: Premium gratis: 5 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente) G2: 4,3/5 (528 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni) Ecco la recensione di G2: Io uso Zoho Projects per pianificare, monitorare e gestire il lavoro. Mi piace il modo in cui organizza il lavoro attraverso attività, attività cardine e diagrammi di Gantt, rendendo facile monitorare i progressi e le scadenze a colpo d'occhio. Apprezzo le funzionalità di collaborazione, come i commenti, la condivisione di file e i feed delle attività, che consentono di tenere tutto in un unico posto. L'automazione e i promemoria aiutano a ridurre i follow-up manuali. Risolve anche problemi come scarsa visibilità delle attività, scadenze non rispettate e comunicazione frammentata, mantenendo tutti i piani di progetto, le attività, le tempistiche e le discussioni in un unico posto. Lo trovo pratico e facile da usare, il che aiuta i miei team a rimanere allineati e produttivi. Creare progetti, aggiungere utenti e impostare attività e attività cardine è stato abbastanza facile e intuitivo. Teamwork.com è pensato per i team di assistenza clienti come agenzie e società di consulenza che hanno bisogno di monitorare le ore fatturabili e gestire le autorizzazioni dei clienti. Per i team distribuiti che servono clienti esterni, questa attenzione alla fatturabilità e alla visibilità dei clienti lo rende unico. La piattaforma include funzionalità native di monitoraggio del tempo, pianificazione del carico di lavoro e fatturazione. Agli utenti client può essere concesso un accesso limitato a progetti specifici, il che è utile per collaborare con stakeholder esterni in fusi orari diversi. Il compromesso è che la sua attenzione ai servizi client può sembrare eccessivamente specializzata per i team interni. Pro: Contro: Free Deliver: 11,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Grow: 20,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Scale: personalizzato G2: 4,4/5 (1.375 recensioni) Capterra: 4,5/5 (919 recensioni) Ecco la recensione di G2: Teamwork ha una funzionalità per praticamente tutto ciò che voglio organizzare o programmare nel mio flusso di lavoro. Inoltre, ha un team di sviluppo molto attivo che è sempre alla ricerca, assorbe i feedback e aggiunge nuove funzionalità/funzioni e correzioni migliorate. E l'assistenza (di cui non ho mai avuto bisogno, ma una volta ho usato per fare una domanda su una particolare funzionalità) è SUPER reattiva, cordiale e facile da contattare. C'è un'icona "Feedback" sulla barra degli strumenti che puoi sempre utilizzare per inviare commenti e suggerimenti al team di sviluppo, cosa che apprezzo molto. Li adoro...

Ecco la recensione di G2:

Apprezzo molto l'interfaccia utente pulita e intuitiva di Asana, che ne migliora notevolmente l'adozione da parte del nostro team. Il lavoro richiesto per ridurre gli attriti nell'esperienza utente è evidente e contribuisce alla sua implementazione senza soluzione di continuità nel nostro flusso di lavoro. L'uso di Asana ci ha aiutato a semplificare i nostri processi aziendali, compresa la gestione della pipeline dei potenziali clienti e il monitoraggio delle attività interne. Mantiene efficacemente tutti connessi e informati sulle diverse attività e progetti, consentendoci di lavorare in modo asincrono con fiducia. La configurazione iniziale di Asana è stata semplicissima e relativamente fluida, con solo piccole modifiche necessarie per le integrazioni, come con Zapier. Nel complesso, il design e le funzionalità di Asana hanno supportato notevolmente le operazioni e la produttività del nostro team come azienda completamente remota.

4. Basecamp

tramite Basecamp

Basecamp adotta un approccio deliberatamente deciso con meno funzionalità/funzioni, meno personalizzazioni e un modello di prezzi fisso. Per i team distribuiti che desiderano semplicità, questo può essere rinfrescante. Offre bacheche per discussioni asincrone, Campfire per chat in tempo reale e To-dos per elenchi di attività.

I "grafici Hill" della piattaforma offrono un modo unico per visualizzare i progressi, mostrando se il lavoro è nella fase di "definizione" o di "realizzazione". Il limite di Basecamp è anche il suo punto di forza. I team che necessitano di diagrammi di Gantt o autorizzazioni granulari lo troveranno carente, ma elimina i costi generali per i team che apprezzano la chiarezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Bacheche: discussioni asincrone di lunga durata organizzate per argomento, che mantengono le conversazioni ricercabili.

Chat Campfire: chat di gruppo in tempo reale all'interno di ogni progetto per domande veloci.

Hill Charts: un indicatore visivo di stato che mostra se il lavoro è in fase di risoluzione dei problemi o di esecuzione.

Pro e contro di Basecamp

Pro:

Il design intuitivo consente al team di concentrarsi sul lavoro, non sulla configurazione degli strumenti.

Il design intuitivo riduce l'affaticamento decisionale.

I check-in automatici promettono ai membri del team di fornire aggiornamenti, riducendo le riunioni di stato.

Contro:

Personalizzazione limitata e assenza di diagrammi di Gantt o monitoraggio avanzato delle dipendenze

Le autorizzazioni sono relativamente basilari rispetto agli strumenti pensati per le grandi aziende.

Teams con gerarchie di progetto complesse potrebbero superarlo rapidamente.

Prezzi di Basecamp

Basecamp: 16 $/utente/mese Basecamp Pro Unlimited: 300 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4,1/5 (5.448 recensioni) Capterra: 4,3/5 (14.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Ecco la recensione di G2: Ciò che mi piace di più di Basecamp è la facilità con cui ci aiuta a gestire il nostro processo di lavoro da remoto. Come azienda, ci permette di effettuare un monitoraggio impeccabile delle nostre conversazioni, della pianificazione, delle attività e dello stato dei progetti. È incredibilmente funzionale per l'assegnazione dei compiti, la comunicazione tra i team e il monitoraggio dello sviluppo dei progetti. Inoltre, la sua interfaccia semplice e intuitiva consente ai membri del team di adattarsi rapidamente. Tutto ciò facilita la collaborazione e aumenta la nostra efficienza complessiva.

Ciò che mi piace di più di Basecamp è la facilità con cui ci aiuta a gestire il nostro processo di lavoro da remoto. Come azienda, ci permette di effettuare un monitoraggio impeccabile delle nostre conversazioni, della pianificazione, delle attività e dello stato dei progetti. È incredibilmente funzionale per l'assegnazione dei compiti, la comunicazione tra i team e il monitoraggio dello sviluppo dei progetti. Inoltre, la sua interfaccia semplice e intuitiva consente ai membri del team di adattarsi rapidamente. Tutto ciò facilita la collaborazione e aumenta la nostra efficienza complessiva.

5. Notion

tramite Notion

Notion è uno spazio di lavoro modulare che combina documenti, wiki e database in un sistema flessibile. Per i team distribuiti che fanno un uso intensivo della documentazione, Notion eccelle nella gestione delle conoscenze. I suoi database relazionali consentono di collegare le attività ai documenti, i documenti ai progetti e i progetti alle directory dei team.

Notion AI aggiunge funzionalità di riassunto e domande e risposte direttamente nell'editor. Il compromesso è che la flessibilità di Notion richiede una configurazione. Per i team che amano la personalizzazione, questa è una funzionalità, ma per quelli che vogliono iniziare a lavorare immediatamente, può sembrare un progetto prima del progetto.

Le migliori funzionalità di Notion

Database relazionali: collega pagine, attività e database in modo che le informazioni rimangano collegate.

Notion IA: riepiloga documenti lunghi, genera bozze o fa domande sui contenuti della tua area di lavoro.

Modelli flessibili: inizia dai modelli della community o del team per wiki, tracker di progetto e altro ancora.

Pro e contro di Notion

Pro:

L'approccio altamente flessibile "tela bianca" consente ai team di creare l'area di lavoro di cui hanno bisogno.

Una solida documentazione e funzionalità wiki sono ideali per i team che fanno un uso intensivo delle conoscenze.

I database relazionali riducono la duplicazione dei dati

Contro:

Richiede un tempo di configurazione significativo per creare un'area di lavoro funzionale.

Le prestazioni possono rallentare su aree di lavoro molto grandi.

Le funzionalità/funzioni native di project management sono meno robuste rispetto agli strumenti di project management dedicati.

Prezzi di Notion

Free Plus: 9 $/utente/mese (fatturato annualmente) Aziendale: 16 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.685 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Ecco la recensione di G2: Adoro Notion perché è semplice ma robusto e mi permette di fare praticamente tutto. Ogni pagina che creo è completamente personalizzabile e offre anche ottimi modelli molto utili. Mi aiuta a rimanere organizzato e in contatto con i miei colleghi remoti. Lo usiamo tutti al lavoro e ci fa risparmiare tantissimo tempo e grattacapi. La configurazione iniziale è stata semplicissima; abbiamo migrato i nostri documenti e abbiamo iniziato a creare tutto lì con facilità, eppure offre tantissime funzioni diverse. Lo uso quotidianamente per effettuare la condivisione di documenti, organizzare attività, creare note e persino registrare o trascrivere le mie chiamate. Notion è innovativo e ci permette di rimanere tutti connessi e organizzati nella nostra grande azienda di circa 300 persone.

Adoro Notion perché è semplice ma robusto e mi permette di fare praticamente tutto. Ogni pagina che creo è completamente personalizzabile e offre anche ottimi modelli molto utili. Mi aiuta a rimanere organizzato e in contatto con i miei colleghi remoti. Lo usiamo tutti al lavoro e ci fa risparmiare tantissimo tempo e grattacapi. La configurazione iniziale è stata semplicissima; abbiamo migrato i nostri documenti e abbiamo iniziato a creare tutto lì con facilità, eppure offre tantissime funzioni diverse. Lo uso quotidianamente per effettuare la condivisione di documenti, organizzare attività, creare note e persino registrare o trascrivere le mie chiamate. Notion è innovativo e ci permette di rimanere tutti connessi e organizzati nella nostra grande azienda di circa 300 persone.

6. Trello

tramite Atlassian

Trello è la bacheca delle attività in stile Kanban originale, ora di proprietà di Atlassian. La sua semplicità drag-and-drop lo rende uno degli strumenti di gestione dei progetti più facili da adottare. Per i team distribuiti con una semplice automazione del flusso di lavoro, l'approccio visivo di Trello mantiene tutti allineati senza necessità di formazione.

Butler, il motore di automazione integrato di Trello, ti consente di creare regole per automatizzare le azioni ripetitive. Il limite di Trello è la profondità. Progetti complessi con dipendenze o reportistica dettagliata metteranno a dura prova la metafora della Bacheca, ma rimane comunque un'opzione solida e leggera.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Bacheche Kanban: la classica interfaccia con schede drag-and-drop che rende visibile lo stato delle attività a colpo d'occhio.

Automazione Butler: crea regole come "quando una scheda viene spostata su Terminato, controlla tutti gli elementi" senza scrivere codice.

Visualizzazioni Sequenza e Calendario (Premium): visualizza le schede su una Sequenza o un Calendario per una pianificazione incentrata sulle scadenze.

Pro e contro di Trello

Pro:

Curva di apprendimento estremamente bassa, quindi la maggior parte dei team può iniziare a utilizzarlo immediatamente.

L'automazione Butler gestisce regole complesse per uno strumento leggero.

Profonda integrazione con l'ecosistema Atlassian (Jira, Confluence)

Contro:

Funzionalità di reportistica e analisi limitate

Il monitoraggio delle dipendenze e la gestione delle risorse sono minimi.

I piani Starter prevedono limiti relativi alla Bacheca e all'automazione.

Prezzi di Trello

Gratuito Standard: 6 $/utente/mese (fatturato annualmente) Premium: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: a partire da 17,50 $/utente/mese (il prezzo varia in base al numero di utenti)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Ecco la recensione di G2: Ciò che molte persone apprezzano di più di Trello è la sua semplicità visiva e flessibilità. Le bacheche in stile Kanban facilitano l'organizzazione delle attività, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e la collaborazione con i membri del team in modo altamente visivo. L'interfaccia drag-and-drop, insieme a bacheche, schede ed elenchi personalizzabili, consente agli utenti di adattare Trello ai propri flussi di lavoro specifici. La piattaforma si integra anche con molte app di terze parti (come Slack, Google Drive e Jira), migliorando la produttività e semplificando il project management. Smartsheet offre un'interfaccia in stile foglio di calcolo per il project management, rendendola familiare ai team che passano da Excel. Include funzionalità di project management come diagrammi di Gantt, automazioni e dashboard sovrapposti. L'inserimento di informazioni e l'allegato di documenti su Smartsheet è stato il modo più efficiente che abbia mai utilizzato per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni. Wrike si rivolge ai team di medie e grandi imprese che necessitano di una governance solida e di flussi di lavoro di Correzione di bozze. Il suo sistema di cross-tagging consente a un singolo task di essere presente contemporaneamente in più progetti, in modo che team diversi possano visualizzare lo stesso risultato senza duplicare il lavoro. Wrike AI offre previsioni dei rischi e riepiloghi/riassunti basati sull'IA. Per i team distribuiti che gestiscono lavori creativi, la funzione di correzione di bozze di Wrike supporta l'annotazione e l'approvazione di oltre 30 formati di file direttamente nella piattaforma. Il compromesso è la complessità e il costo, poiché le funzionalità complete richiedono piani e componenti aggiuntivi di livello superiore. Pro: Contro: FreeTeam: 10 $/utente/mese Business: 25 $/utente/mese Enterprise: personalizzato Pinnacle: personalizzato G2: 4,2/5 (4.519 recensioni) Capterra: 4,4/5 (2.876 recensioni) Ecco la recensione di G2: Wrike è un'ottima piattaforma per il project management, soprattutto per team di grandi dimensioni e remoti. Facile da capire e da utilizzare, molto più di alcuni concorrenti come Smartsheet. La capacità di Wrike di controllare le versioni dei documenti nel processo di revisione è fantastica e ci permette di iterare i testi creativi senza soluzione di continuità. Ora lo uso quotidianamente e non mi mancano altre piattaforme che utilizzavo in passato come Asana o Monday.com. Zoho Projects fa parte dell’ecosistema più ampio di Zoho, rendendolo una scelta naturale per i team che già utilizzano altre app Zoho. La piattaforma offre diagrammi di Gantt, monitoraggio dei problemi, tabelle orarie e dipendenze delle attività a un prezzo conveniente. Per i team distribuiti, include chat e forum integrati per discussioni asincrone. La piattaforma supporta anche il monitoraggio del tempo e la reportistica sull'utilizzo delle risorse, aiutando i manager nella gestione del carico di lavoro. Il compromesso è che Zoho Projects funziona al meglio all'interno del proprio ecosistema. I team che non utilizzano altri prodotti Zoho potrebbero trovare l'esperienza standalone meno raffinata rispetto alla concorrenza. Pro: Contro: Premium gratis: 5 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente) G2: 4,3/5 (528 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni) Ecco la recensione di G2: Io uso Zoho Projects per pianificare, monitorare e gestire il lavoro. Mi piace il modo in cui organizza il lavoro attraverso attività, attività cardine e diagrammi Gantt, rendendo facile monitorare i progressi e le scadenze a colpo d'occhio. Apprezzo le funzionalità di collaborazione, come i commenti, la condivisione di file e i feed delle attività, che consentono di tenere tutto in un unico posto. L'automazione e i promemoria aiutano a ridurre i follow-up manuali. Risolve anche problemi come scarsa visibilità delle attività, scadenze non rispettate e comunicazione frammentata, mantenendo tutti i piani di progetto, le attività, le tempistiche e le discussioni in un unico posto. Lo trovo pratico e facile da usare, il che aiuta i miei team a rimanere allineati e produttivi. Creare progetti, aggiungere utenti e impostare attività e attività cardine è stato abbastanza facile e intuitivo. Teamwork.com è pensato per i team di assistenza clienti come agenzie e società di consulenza che hanno bisogno di monitorare le ore fatturabili e gestire le autorizzazioni dei clienti. Per i team distribuiti che servono clienti esterni, questa attenzione alla fatturabilità e alla visibilità dei clienti lo rende unico. La piattaforma include funzionalità native di monitoraggio del tempo, pianificazione del carico di lavoro e fatturazione. Agli utenti client può essere concesso un accesso limitato a progetti specifici, il che è utile per collaborare con stakeholder esterni in fusi orari diversi. Il compromesso è che la sua attenzione ai servizi client può sembrare eccessivamente specializzata per i team interni. Pro: Contro: Free Deliver: 11,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Grow: 20,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Scale: personalizzato G2: 4,4/5 (1.375 recensioni) Capterra: 4,5/5 (919 recensioni) Ecco la recensione di G2: Teamwork ha una funzionalità per praticamente tutto ciò che voglio organizzare o programmare nel mio flusso di lavoro. Inoltre, ha un team di sviluppo molto attivo che è sempre alla ricerca, assorbe i feedback e aggiunge nuove funzionalità e correzioni migliorate. E l'assistenza (di cui non ho mai avuto bisogno, ma una volta ho usato per fare una domanda su una particolare funzionalità) è SUPER reattiva, cordiale e facile da contattare. C'è un'icona "Feedback" sulla barra degli strumenti che puoi sempre utilizzare per inviare commenti e suggerimenti al team di sviluppo, cosa che apprezzo molto. Li adoro...

Ciò che molte persone apprezzano di più di Trello è la sua semplicità visiva e flessibilità. Le bacheche in stile Kanban facilitano l'organizzazione delle attività, il monitoraggio dello stato dei progetti e la collaborazione con i membri del team in modo altamente visivo. L'interfaccia drag-and-drop, insieme a bacheche, schede ed elenchi personalizzabili, consente agli utenti di adattare Trello ai propri flussi di lavoro specifici. La piattaforma si integra anche con molte app di terze parti (come Slack, Google Drive e Jira), migliorando la produttività e semplificando il project management.

7. Smartsheet

tramite Smartsheet

Smartsheet offre un'interfaccia in stile foglio di calcolo per la project management, rendendola familiare ai team che passano da Excel. Include funzionalità di project management come diagrammi di Gantt, automazioni e dashboard sovrapposti. Per i team distribuiti in settori conformi, le autorizzazioni FedRAMP e DoD di Smartsheet lo rendono una scelta valida.

Il compromesso è la complessità. Le formule di Smartsheet sono diverse da quelle di Excel e le funzionalità avanzate richiedono acquisti aggiuntivi. I team che si aspettano un semplice foglio di calcolo potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento più ripida del previsto.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Griglia in stile foglio di calcolo: righe e colonne familiari con formule e formattazione condizionale

Visualizzazioni Gantt e Calendario: visualizza le sequenze e le dipendenze senza uscire dal foglio.

Centro di controllo (componente aggiuntivo): standardizza e gestisci grandi portafogli di progetti con modelli e reportistica.

Pro e contro di Smartsheet

Pro:

L'interfaccia familiare dei fogli di calcolo riduce le barriere di adozione per i team che provengono da Excel.

Le autorizzazioni FedRAMP e DoD lo rendono adatto per gli appaltatori governativi.

Potenti funzionalità di gestione del portfolio per i PMO

Contro:

Le formule e le funzioni differiscono da quelle di Excel, richiedendo un nuovo apprendimento.

Le funzionalità premium richiedono acquisti aggiuntivi.

Le prestazioni possono rallentare su fogli molto grandi.

Prezzi di Smartsheet

Pro: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente) Business: 20 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (23.019 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.471 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Ecco la recensione di G2: Utilizzo Smartsheet quotidianamente per il mio lavoro, per registrare e conservare informazioni su centinaia di clienti e sugli ordini che hanno effettuato. Smartsheet ha fornito al mio team un modo per integrare i dipendenti remoti, fungendo da punto di condivisione delle informazioni. Apprezzo la facilità d'uso e la funzionalità dei fogli di lavoro. L'inserimento di informazioni e l'allegato di documenti su Smartsheet è stato il modo più efficiente che abbia mai utilizzato per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni.

Utilizzo Smartsheet quotidianamente per il mio lavoro, per registrare e conservare informazioni su centinaia di clienti e sugli ordini che hanno effettuato. Smartsheet ha fornito al mio team un modo per integrare i dipendenti remoti, fungendo da punto di condivisione delle informazioni. Apprezzo la facilità d'uso e la funzionalità dei fogli di lavoro. L'inserimento di informazioni e l'allegato di documenti su Smartsheet è stato il modo più efficiente che abbia mai utilizzato per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni.

8. Wrike

tramite Wrike

Wrike si rivolge ai team di medie e grandi imprese che necessitano di una governance solida e di flussi di lavoro di Correzione di bozze. Il suo sistema di cross-tagging consente a un singolo task di essere presente contemporaneamente in più progetti, in modo che team diversi possano visualizzare lo stesso risultato senza duplicare il lavoro. Wrike AI offre previsioni dei rischi e riepiloghi basati sull'IA.

Per i team distribuiti che gestiscono lavori creativi, la funzione di correzione di bozze di Wrike supporta l'annotazione e l'approvazione di oltre 30 formati di file direttamente nella piattaforma. Il compromesso è la complessità e il costo, poiché le funzionalità complete richiedono piani e componenti aggiuntivi di livello superiore.

Le migliori funzionalità di Wrike

Cross-tagging: assegna le attività a più progetti in modo che i diversi team vedano lo stesso lavoro nel proprio contesto.

Correzione di bozze e approvazioni: contrassegna immagini, video e PDF direttamente in Wrike con flussi di lavoro di approvazione integrati.

Wrike AI (Work Intelligence): previsione dei rischi basata sull'IA, riepiloghi/riassunti e assistente per domande e risposte.

Pro e contro di Wrike

Pro:

Il cross-tagging elimina le attività duplicate e mantiene allineati i team interfunzionali.

La correzione di bozze integrata riduce la necessità di strumenti di revisione creativa esterni.

Controlli aziendali rigorosi con certificazioni SOC 2 e ISO 27001.

Contro:

Per usufruire di tutte le funzioni sono necessari diversi componenti aggiuntivi.

L'interfaccia può sembrare complessa e confusa per i nuovi utenti.

La disponibilità del supporto con priorità varia a seconda del piano.

Prezzi di Wrike

FreeTeam: 10 $/utente/mese Business: 25 $/utente/mese Enterprise: personalizzato Pinnacle: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (4.519 recensioni) Capterra: 4,4/5 (2.876 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Ecco la recensione di G2: Wrike è un'ottima piattaforma per la project management, soprattutto per team di grandi dimensioni e remoti. Facile da capire e da utilizzare, molto più di alcuni concorrenti come Smartsheet. La capacità di Wrike di controllare le versioni dei documenti nel processo di revisione è fantastica e ci permette di iterare i testi creativi senza soluzione di continuità. Ora lo uso quotidianamente e non mi mancano altre piattaforme che utilizzavo in passato come Asana o Monday.com.

Wrike è un'ottima piattaforma per la project management, soprattutto per team di grandi dimensioni e remoti. Facile da capire e da utilizzare, molto più di alcuni concorrenti come Smartsheet. La capacità di Wrike di controllare le versioni dei documenti nel processo di revisione è fantastica e ci permette di iterare i testi creativi senza soluzione di continuità. Ora lo uso quotidianamente e non mi mancano altre piattaforme che utilizzavo in passato come Asana o Monday.com.

9. Zoho Projects

tramite Zoho

Zoho Projects fa parte dell’ecosistema più ampio di Zoho, rendendolo una scelta naturale per i team che già utilizzano altre app Zoho. La piattaforma offre diagrammi di Gantt, monitoraggio dei problemi, tabelle orarie e dipendenze delle attività a un prezzo conveniente. Per i team distribuiti, include chat e forum integrati per discussioni asincrone.

La piattaforma supporta anche il monitoraggio del tempo e la reportistica sull'utilizzo delle risorse, aiutando i manager nella gestione del carico di lavoro. Il compromesso è che Zoho Projects funziona al meglio all'interno del proprio ecosistema. I team che non utilizzano altri prodotti Zoho potrebbero trovare l'esperienza standalone meno raffinata rispetto alla concorrenza.

Le migliori funzionalità di Zoho Projects

Diagrammi di Gantt con dipendenze: visualizza le sequenze dei progetti e le relazioni tra le attività con la riprogrammazione drag-and-drop.

Tabelle orarie integrate: registra il tempo dedicato alle attività e genera report di utilizzo senza strumenti di terze parti.

Integrazione con l'ecosistema Zoho: effettua la connessione senza problemi con Zoho CRM, Zoho Docs e altre app Zoho.

Pro e contro di Zoho Projects per i progetti

Pro:

La configurazione rapida consente ai piccoli team e alle startup di iniziare a lavorare in pochi minuti.

L'integrazione nativa con l'ecosistema Zoho riduce la necessità di connettori esterni.

Il monitoraggio dei problemi e le tabelle orarie integrati soddisfano le esigenze comuni di gestione dei progetti.

Contro:

L'esperienza standalone è meno raffinata per i team che non utilizzano altri prodotti Zoho.

Le opzioni di personalizzazione e di flusso di lavoro avanzato sono limitate.

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta rispetto agli strumenti più moderni.

Prezzi di Zoho Projects per i progetti

Premium gratis: 5 $/utente/mese (fatturato annualmente) Enterprise: 10 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects per progetti

G2: 4,3/5 (528 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Projects per progetti?

Ecco la recensione di G2: Io uso Zoho Projects per pianificare, monitorare e gestire il lavoro. Mi piace il modo in cui organizza il lavoro attraverso attività, attività cardine e diagrammi di Gantt, rendendo facile monitorare i progressi e le scadenze a colpo d'occhio. Apprezzo le funzionalità di collaborazione, come i commenti, la condivisione di file e i feed delle attività, che consentono di tenere tutto in un unico posto. L'automazione e i promemoria aiutano a ridurre i follow-up manuali. Risolve anche problemi come scarsa visibilità delle attività, scadenze non rispettate e comunicazione frammentata, mantenendo tutti i piani di progetto, le attività, le tempistiche e le discussioni in un unico posto. Lo trovo pratico e facile da usare, il che aiuta i miei team a rimanere allineati e produttivi. Creare progetti, aggiungere utenti e impostare attività e attività cardine è stato abbastanza facile e intuitivo.

Io uso Zoho Projects per pianificare, monitorare e gestire il lavoro. Mi piace il modo in cui organizza il lavoro attraverso attività, attività cardine e diagrammi di Gantt, rendendo facile monitorare i progressi e le scadenze a colpo d'occhio. Apprezzo le funzionalità di collaborazione, come i commenti, la condivisione di file e i feed delle attività, che consentono di tenere tutto in un unico posto. L'automazione e i promemoria aiutano a ridurre i follow-up manuali. Risolve anche problemi come scarsa visibilità delle attività, scadenze non rispettate e comunicazione frammentata, mantenendo tutti i piani di progetto, le attività, le tempistiche e le discussioni in un unico posto. Lo trovo pratico e facile da usare, il che aiuta i miei team a rimanere allineati e produttivi. Creare progetti, aggiungere utenti e impostare attività e attività cardine è stato abbastanza facile e intuitivo.

10. Teamwork.com

Teamwork.com è pensato per i team di assistenza clienti come agenzie e società di consulenza che hanno bisogno di monitorare le ore fatturabili e gestire le autorizzazioni dei clienti. Per i team distribuiti che servono clienti esterni, questa attenzione alla fatturabilità e alla visibilità dei clienti lo rende unico. La piattaforma include funzionalità native di monitoraggio del tempo, pianificazione del carico di lavoro e fatturazione.

Agli utenti client può essere concesso un accesso limitato a progetti specifici, il che è utile per collaborare con stakeholder esterni in fusi orari diversi. Il compromesso è che la sua attenzione ai servizi client può sembrare eccessivamente specializzata per i team interni.

Teamwork.com: le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio del tempo e fatturazione integrati: registra le ore fatturabili, imposta le tariffe e genera fatture direttamente dalla piattaforma.

Autorizzazioni dei clienti: concedi ai clienti esterni un accesso limitato a progetti specifici, controllando ciò che possono vedere.

Pianificazione del carico di lavoro: visualizza la capacità del team e bilancia gli incarichi tra i membri del team distribuito.

Pro e contro di Teamwork.com

Pro:

Progettato appositamente per i team di assistenza clienti con controlli di fatturazione e accesso dei clienti.

Il monitoraggio del tempo è profondamente integrato, rendendo la gestione delle ore fatturabili perfettamente fluida.

Le viste Carico di lavoro aiutano i manager a bilanciare gli incarichi

Contro:

L'attenzione ai servizi clienti può sembrare eccessiva per i team interni.

L'interfaccia può sembrare ingombra di funzionalità/funzioni che i team non appartenenti ad agenzie non necessitano.

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento durante l'impostazione dei modelli di progetto.

Prezzi di Teamwork.com

Free Deliver: 11,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Grow: 20,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) Scale: personalizzato

Valutazioni e recensioni di Teamwork.com

G2: 4,4/5 (1.375 recensioni) Capterra: 4,5/5 (919 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork.com?

Ecco la recensione di G2: Teamwork ha una funzionalità per praticamente tutto ciò che voglio organizzare o programmare nel mio flusso di lavoro. Inoltre, ha un team di sviluppo molto attivo che è sempre alla ricerca, assorbe i feedback e aggiunge nuove funzionalità e correzioni migliorate. E l'assistenza (di cui non ho mai avuto bisogno, ma una volta ho usato per fare una domanda su una particolare funzionalità) è SUPER reattiva, cordiale e facile da contattare. C'è un'icona "Feedback" sulla barra degli strumenti che puoi sempre utilizzare per inviare commenti e suggerimenti al team di sviluppo, cosa che apprezzo molto. Li adoro...

Teamwork ha una funzionalità per praticamente tutto ciò che voglio organizzare o programmare nel mio flusso di lavoro. Inoltre, ha un team di sviluppo molto attivo che è sempre alla ricerca, assorbe i feedback e aggiunge nuove funzionalità/funzionalità e correzioni migliorate. E l'assistenza (di cui non ho mai avuto bisogno, ma una volta ho usato per fare una domanda su una particolare funzionalità) è SUPER reattiva, cordiale e facile da contattare. C'è un'icona "Feedback" sulla barra degli strumenti che puoi sempre utilizzare per inviare commenti e suggerimenti al team di sviluppo, cosa che apprezzo molto. Li adoro...

La scelta di un software di gestione dei progetti per un team distribuito non riguarda solo le funzionalità/funzioni, ma anche la riduzione degli attriti. Ogni integrazione aggiunta è un altro potenziale punto di errore e un altro luogo in cui il contesto va perso. I migliori strumenti per i team remoti consolidano attività, documenti, chat e reportistica in un unico spazio di lavoro, in modo che il tuo team possa concentrarsi sul lavoro stesso.

Dai la priorità alle funzionalità native rispetto a lunghi elenchi di integrazioni. Chiediti se la piattaforma è in grado di gestire le tue esigenze di documentazione, comunicazione e reportistica senza aggiungere elementi extra. L'obiettivo è un'unica fonte di verità in cui ogni conversazione, documento e attività coesistono con il contesto completo. È così che i team distribuiti si muovono più velocemente: non aggiungendo più strumenti, ma utilizzando meno strumenti.

Sei pronto a scoprire cosa può fare per il tuo team uno spazio di lavoro veramente convergente? Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis.

Domande frequenti

Cerca documenti integrati, chat nativa collegata alle attività, monitoraggio del tempo, dashboard di reportistica e assistenza IA, il tutto in un'unica piattaforma. Quando queste funzionalità/funzioni sono native, eviti problemi di sincronizzazione e mantieni il contesto del tuo team in un unico posto.

Le piattaforme all-in-one consolidano attività, documenti, chat e reportistica con dati e autorizzazioni unificati. Gli strumenti che si basano su integrazioni instradano i dati attraverso connettori esterni, introducendo errori di sincronizzazione e frammentazione del contesto.

Sì. Quando il tuo software di gestione dei progetti include documenti nativi, chat asincrona, monitoraggio del tempo e dashboard, il tuo team può utilizzare strumenti di collaborazione online per comunicare, effettuare la condivisione di file e monitorare il lavoro senza cambiare contesto.

Meno punti di accesso significano meno superfici di attacco. Le funzionalità/funzioni integrate mantengono i dati all'interno del perimetro di sicurezza di una piattaforma, semplificando gli audit di conformità e riducendo i rischi di fuga di dati.