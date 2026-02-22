10 modelli di idee per l'arco narrativo

Ti è mai capitato di avere un'idea fantastica per una storia, ma poi di bloccarti perché non riuscivi a vederne la forma?

Potrebbe non essere un problema di creatività, ma piuttosto di struttura. Potresti conoscere il tuo carattere, il tuo mondo e persino il tuo finale, ma senza un arco narrativo, la parte centrale diventa confusa e il ritmo inizia a rallentare.

Ecco perché hai bisogno dei modelli per l'arco narrativo. Ti forniscono una struttura su cui basarti, che tu stia scrivendo un racconto breve, un romanzo, una sceneggiatura o persino la storia di un marchio. Puoi mappare l'incidente scatenante, i punti di svolta, l'escalation, il climax e la risoluzione prima di dedicare ore a scene che non fanno avanzare la trama.

In questo post troverai i migliori modelli di idee per l'arco narrativo da copiare, adattare e utilizzare immediatamente per delineare storie più efficaci.

Che cos'è un modello di arco narrativo?

Un modello di arco narrativo è una struttura predefinita che mappa le fasi chiave di una narrazione: esposizione, azione crescente, climax, azione discendente e risoluzione. Funge da unica fonte di verità per lo scheletro della tua storia.

🔖 Tipi comuni di modelli di archi narrativi: Struttura in tre atti (configurazione → confronto → risoluzione)

Struttura in cinque atti (escalation più dettagliata)

Il viaggio dell'eroe (arco narrativo basato sulla trasformazione)

Save the Cat beats (ritmo commerciale serrato per sceneggiature)

Cosa cercare in un modello di arco narrativo

Ecco cosa devi cercare in un modello di arco narrativo:

Struttura visiva: un buon modello dovrebbe consentirti di vedere a colpo d'occhio il ritmo della tua storia. Cerca strumenti che offrano formati visivi come un diagramma dell'arco narrativo, una Sequenza o una Bacheca in stile Kanban per mappare la struttura narrativa.

Fasi personalizzate: la tua storia potrebbe non adattarsi alla struttura standard in cinque atti. Scegli un modello che ti consenta di rinominare e riordinare le fasi in modo da adattarle al tuo approccio narrativo unico, che si tratti del viaggio dell'eroe o di una struttura personalizzata.

Funzionalità di collaborazione: un ottimo modello dovrebbe consentire la modifica in tempo reale, l'inserimento di commenti per fornire feedback su scene specifiche e l'assegnazione di attività ai tuoi coautori o editori.

Monitoraggio dei caratteri e delle sottotrame: i modelli migliori ti consentono di sovrapporre gli archi narrativi dei caratteri e le sottotrame alla trama principale, in modo da garantire che tutte le motivazioni e le linee narrative rimangano allineate.

I 10 migliori modelli di idee per l'arco narrativo

Se vuoi costruire una storia coerente, finirai per gestire molto più della trama stessa. Dovrai effettuare il monitoraggio degli archi narrativi dei caratteri, dei momenti salienti delle scene, delle bozze e delle riscritture, delle note di ricerca e dei thread di feedback, il tutto cercando di mantenere un tono coerente dalla prima pagina all'ultima riga.

ClickUp, la prima area di lavoro AI convergente al mondo, semplifica questa operazione grazie a una libreria di modelli di archi narrativi pronti all'uso che puoi importare istantaneamente e adattare al tuo processo in pochi secondi.

Ecco i migliori modelli di idee per l'arco narrativo da cui partire 👇

1. Modello di trama ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica capitoli, scene e battute dei caratteri in un unico posto con il modello di trama ClickUp.

Scrivere storie diventa più facile quando puoi vedere l'intero arco narrativo senza perdere i piccoli dettagli. Il modello di trama di ClickUp ti aiuta a pianificare i capitoli, seguire lo sviluppo della trama e mantenere i momenti salienti dei caratteri legati alle scene, tutto in un unico modello.

Ogni capitolo diventa un'attività di ClickUp che puoi raggruppare in base alle fasi della storia, contrassegnare con i caratteri, aggiungere luoghi e punti salienti e mappare ai punti salienti della trama, come l'esposizione, l'azione crescente e il climax. Man mano che la tua bozza prende forma, puoi anche aggiungere le fasi di produzione, in modo che la stesura, le revisioni e la rifinitura finale rimangano organizzate insieme al piano narrativo.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea una scaletta capitolo per capitolo con le attività raggruppate per fasi della storia, in modo da mantenere l'arco narrativo nella sequenza corretta.

Tieni traccia del coinvolgimento dei personaggi per ogni scena utilizzando i tag dei personaggi, in modo che le relazioni e le sottotrame rimangano coerenti in tutti i capitoli.

Cattura rapidamente i dettagli a livello di scena con campi per la posizione e i momenti salienti della storia, in modo che la tua bozza mantenga il contesto reale.

✅ Ideale per: scrittori di narrativa che delineano una storia in più capitoli con un inizio, una parte centrale e una fine chiari.

🧠 Curiosità: il romanzo più lungo del mondo è Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, con circa 9.609.000 caratteri.

2. Modello di storia agile ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea uno schema ripetibile e un ritmo di bozza con il modello ClickUp Agile Story.

Ci sono giorni in cui sei ispirato. Ci sono giorni in cui hai bisogno di un processo che ti guidi. Il modello ClickUp Agile Story è progettato per un progresso ripetibile, consentendoti di delineare, abbozzare e iterare con un ritmo costante.

Sebbene questi modelli di storia agile siano stati progettati per sviluppare e gestire i backlog dei prodotti, funzionano molto bene anche per le storie narrative.

Personalizza i prompt in base al tuo arco narrativo, come gli obiettivi dell'atto, i punti di svolta chiave, il punto di vista, il conflitto e la posta in gioco, quindi riutilizza lo stesso flusso di lavoro per ogni capitolo o scena fino a quando l'intera narrazione non sarà completa.

Perché ti piacerà questo modello:

Usa la tabella Q/A integrata per definire lo scopo di ogni battuta, ad esempio cosa cambia, perché è importante e cosa determina in seguito.

Inizia con questo modello di documento e crea il tuo flusso di lavoro narrativo che include Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora.

Duplica la stessa struttura per capitoli, episodi o percorsi dei caratteri, mantenendo coerenti l'ID della tua storia e i titoli man mano che la trama si sviluppa.

Aggiungi i tuoi punti di controllo per la revisione, come Prima bozza, Revisione e Approvato, in modo che ogni sezione proceda in modo ordinato.

✅ Ideale per: scrittori indipendenti di narrativa che creano schemi dei capitoli attraverso sprint di scrittura settimanali.

3. Modello di storyboard ClickUp

Ottieni un modello gratis Mappa le scene fotogramma per fotogramma su una lavagna online già pronta con il modello ClickUp Storyboard.

Stai dirigendo un cortometraggio, scrivendo scene tagliate per un video gioco o pianificando una serie animata, ma hai difficoltà a organizzare tutto visivamente?

Il modello ClickUp Storyboard (integrato in ClickUp Lavagne online ) ti offre una tela pulita, scena per scena, in cui ogni fotogramma è già disposto per te. Puoi mappare il flusso dall'esposizione al conflitto, al climax, all'azione discendente e alla risoluzione, quindi inserire i dettagli per ogni scena.

Perché ti piacerà questo modello:

Dai vita alla tua visione con allegati di immagini, schizzi o disegni da ClickUp lavagne online direttamente a ciascun fotogramma.

Aggiungi note rapide per azioni, dialoghi, audio o effetti speciali all'interno di ogni scheda dello storyboard.

Collabora in tempo reale con editori, designer e altre parti interessate utilizzando i commenti assegnati di ClickUp

✅ Ideale per: animatori, designer UX e team di marketing che hanno bisogno di creare e collaborare su narrazioni visive.

💡 Suggerimento professionale: quando la mente si blocca, invece di sforzarti, prova a cambiare domanda. Un buon prompt ti offre un punto di partenza, una direzione e una struttura sufficiente per rimettere in moto le parole, anche nei giorni in cui ti senti poco energico. Guarda questo video per trovare promoti di scrittura che puoi utilizzare per stimolare le idee, affinare il tuo pensiero e trasformare una pagina vuota in una bozza su cui puoi effettivamente lavorare.

4. Modello di mappatura della storia dell'utente ClickUp

Ottieni un modello gratis Mappa visivamente i percorsi dei caratteri con il modello ClickUp User Story Mapping Template.

Quando si costruisce una storia, la parte più difficile è mantenere la sincronizzazione tra il percorso dei personaggi, i momenti chiave e il flusso scena per scena. Il modello ClickUp User Story Mapping ti offre un modo visivo per mappare l'intero arco narrativo in un unico posto, con un pannello guidato sulla sinistra che ti chiede di definire l'idea centrale, il personaggio principale, il suo obiettivo e i passaggi che compie per raggiungerlo.

Perché ti piacerà questo modello:

Mantieni coerenti le decisioni relative ai caratteri documentando i dettagli principali dei tuoi caratteri nel pannello dedicato mentre costruisci l'arco narrativo.

Mappa i momenti salienti della trama nella riga superiore, quindi aggiungi le azioni a livello di scena sotto utilizzando dei post-it per creare un flusso chiaro dall'inizio alla fine.

Trasforma la tua storia in archi narrativi gestibili raggruppando i momenti salienti in sezioni "release", ideali per episodi, capitoli o livelli di gioco.

✅ Ideale per: progettisti narrativi che mappano le missioni e i filmati dei giochi in battute narrative chiare e sequenze giocabili.

5. Modello ClickUp Squad Brainstorm

Ottieni un modello gratis Cattura le idee della sala scrittori in sezioni tematiche e trasforma le decisioni in passaggi successivi con il modello ClickUp Squad Brainstorm.

Il modello ClickUp Squad Brainstorm offre alla tua sala scrittori uno spazio pulito e visivo per catturare le idee in corsie tematiche, in modo che la conversazione rimanga organizzata mentre la creatività rimane libera.

Poiché tutto è raccolto su un'unica bacheca, puoi spostare i post-it man mano che l'arco narrativo assume la sua forma, individuare rapidamente le lacune e trasformare le decisioni più importanti in passaggi successivi quando sei pronto.

Perché ti piacerà questo modello:

Fissate le regole decisionali creative inserendo i criteri di scelta finali e i fattori di spareggio nella sezione Consenso del team.

Evita che le recensioni degli archi narrativi diventino eccessive definendo la cadenza delle critiche, i limiti delle riunioni e le regole di preparazione nelle riunioni di team e nel ritmo di team.

Riduci il caos delle revisioni con un'impostazione chiara dei canali di feedback e delle aspettative di risposta nella comunicazione del team, quindi con il monitoraggio delle modifiche al processo nel flusso di lavoro del team.

✅ Ideale per: showrunner che gestiscono una sala scrittori collaborativa per archi narrativi episodici e revisioni continue.

6. Modello di piano di costruzione ClickUp

Ottieni un modello gratis Cattura gli elementi essenziali della produzione e crea i dettagli in un unico documento con il modello di piano di costruzione ClickUp.

Se stai delineando l'arco narrativo di un cortometraggio, una serie web, un capitolo di un gioco o una serie a fumetti, hai bisogno del modello ClickUp Build Plan. Si parte da un documento ClickUp pulito e pronto all'uso che cattura gli elementi essenziali in anticipo (titolare del progetto, date, durata, contatti chiave) e poi ti guida attraverso il background e i dettagli di costruzione che mantengono coerenti le decisioni di produzione quando l'ambito inizia a cambiare.

Per velocizzare la stesura della prima bozza, ClickUp Brain può aiutarti a trasformare le tue note grezze in un progetto più solido, creare idee e generare liste di controllo per ciò che deve essere creato in seguito.

Trasforma le tue note in un contesto pronto per la stesura con ClickUp Brain.

Perché ti piacerà questo modello:

Converti rapidamente il piano in azione, trasformando le sezioni chiave in attività da svolgere per la stesura, la revisione, le modifiche e il passaggio alla produzione finale.

Inizia con un'intestazione di progetto curata e una tabella di raccolta dati che mantenga la titolarità, le date e i dettagli principali visibili fin dal primo scorrimento.

Utilizza la sezione "Contesto del progetto" per fissare la premessa dell'arco narrativo, i vincoli e le ipotesi di produzione in un unico punto di riferimento.

✅ Ideale per: produttori di giochi che hanno un piano per un arco narrativo basato su capitoli, dalla sceneggiatura ai prodotti finiti pronti per la distribuzione.

📮ClickUp Insight: il 24% degli utenti ritiene che il tempo dedicato alla concentrazione sia sopravvalutato e preferisce il multitasking, mentre il 39% afferma che la concentrazione profonda è l'unico modo per terminare un lavoro significativo. Indipendentemente dal tuo stile di lavoro, ClickUp è il tuo centro di comando basato sull'IA che si adatta a te. Hai bisogno di svolgere più attività contemporaneamente? Puoi gestire progetti, chattare con il tuo team e persino effettuare ricerche sul web in tempo reale, il tutto senza uscire da ClickUp. 🤹🏽 Preferisci concentrarti profondamente? Funzionalità come ClickUp Calendario ti aiutano a eliminare le distrazioni, mentre gli agenti automatizzano le attività di routine, così puoi rimanere concentrato!

7. Modello di brainstorming ClickUp

Ottieni un modello gratis Cattura e valuta più trame in un unico posto con il modello di brainstorming ClickUp.

Se stai valutando più idee per l'arco narrativo contemporaneamente, la parte più difficile è mantenere ogni idea sufficientemente chiara da poterla valutare, sviluppare e infine committere. Il modello di brainstorming di ClickUp ti aiuta a catturare ogni trama come voce separata, a scrivere di cosa tratta la storia e a documentare la versione più forte di dove potrebbe arrivare.

E poiché ogni idea vive dei suoi dettagli fondamentali, puoi scorrere il tuo elenco e capire immediatamente quali archi narrativi sono pronti per essere delineati e quali necessitano ancora di un conflitto più netto, di una conclusione più chiara o di un gancio migliore.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza date di inizio, date di scadenza e priorità per mantenere vivi i tuoi concetti più validi invece di seppellirli sotto idee più recenti.

Definisci il cuore di ogni idea narrativa utilizzando i campi integrati per la descrizione del problema e la soluzione vincente, in modo che ogni arco narrativo abbia un conflitto chiaro e una direzione chiara.

Organizza le idee in fasi di brainstorming per separare i pensieri grezzi dai concetti che sei pronto a sviluppare in capitoli o scene.

✅ Ideale per: sceneggiatori che sviluppano diverse opzioni di trama per un episodio pilota e devono decidere quale concetto sviluppare successivamente.

8. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Mappa i momenti salienti della storia su una lavagna online e suddividili in lavori tracciabili con il modello di roadmap di prodotto ClickUp.

Il modello ClickUp Product Roadmap funge anche da pianificatore dell'arco narrativo che ti consente di mappare i momenti salienti della trama su una lavagna online ClickUp, quindi suddividere ogni momento in attività tracciabili.

Puoi considerare ogni quarto o fase come un segmento dell'arco narrativo, contrassegnare ogni battuta in base al tema e effettuare il monitoraggio per determinare se è in linea con il progetto, a rischio o bloccata man mano che la bozza evolve. E quando a metà strada ti vengono in mente nuove idee per le scene, i moduli ClickUp ti aiutano a catturarle in un formato coerente e a indirizzarle nella parte giusta dell'arco narrativo.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i momenti salienti della trama per quarti o fasi per vedere il ritmo a colpo d'occhio ed evitare di concentrare troppo l'azione all'inizio della storia.

Usa etichette in stile release come "On Track" (In linea), "Blocked" (Bloccato) e "At Risk" (A rischio) come indicatori di ciò che deve essere riscritto o ristrutturato in seguito.

Usa ClickUp Moduli per raccogliere nuove scene, colpi di scena o momenti dei caratteri con gli stessi dettagli richiesti ogni volta prima che entrino nel tuo piano.

✅ Ideale per: scrittori di narrativa che delineano una storia lunga in fasi e effettuano il monitoraggio di ogni momento importante dalla prima bozza alla struttura finale.

👀 Lo sapevi? Frankenstein nacque come sfida "scriviamo tutti una storia di fantasmi" durante il famoso periodo di tempo strano del 1816, mentre Mary Shelley soggiornava vicino al Lago di Ginevra.

9. Modello di ideazione del design ClickUp

Ottieni un modello gratis Ordina le idee per l'arco narrativo in trama, risultato e caratteri con il modello ClickUp Design Ideation Template.

Quando si cerca di dare forma all'arco narrativo, le idee raramente rientrano in un'unica categoria. Si hanno i momenti salienti della trama, le scelte dei caratteri, la meccanica delle scene e il tema che si presentano tutti contemporaneamente e finiscono per competere tra loro per lo spazio.

Il modello ClickUp Design Ideation ti aiuta a separare queste idee senza perdere le relazioni tra loro. Usa le colonne per ordinare le idee dell'arco narrativo in base a ciò che influenzano maggiormente. Ad esempio: meccanismi della trama (processo), esito della storia (prodotto) e impatto dei caratteri (persone). Quindi utilizza le righe Idea Owner per catturare i contributi dei coautori, degli editors o anche delle diverse "voci" nella tua bozza.

Perché ti piacerà questo modello:

Il layout a tre colonne rende facile separare la struttura della trama, il risultato della storia e i cambiamenti guidati dal carattere.

Le righe "Titolare dell'idea" mantengono visibili i suggerimenti di ciascuna persona, il che è utile quando si uniscono più direzioni in un unico arco narrativo.

I post-it rimangono raggruppati per tipo, quindi è più facile individuare i candidati più forti per l'arco narrativo prima di delinearne la struttura.

✅ Ideale per: responsabili della sala scrittura che gestiscono l'ideazione collaborativa dell'arco narrativo per episodi, capitoli o scene animate.

10. Modello di arco narrativo Milanote

tramite Milanote

Il modello Story Arc di Milanote è un modello visivo basato su schede progettato per la trama delle storie. La sua tela flessibile consente di disporre gli elementi della storia nello spazio, il che può essere utile per chi pensa in modo visivo.

Perché ti piacerà questo modello:

Include funzionalità/funzioni di drag-and-drop per schede per scene, caratteri e punti salienti della trama.

Il layout visivo della bacheca ti consente di vedere l'intero arco narrativo in un colpo solo.

Allega immagini e note come allegati per trovare ispirazione, con funzionalità di collaborazione per coautori.

✅ Ideale per: scrittori e creativi che preferiscono un approccio in stile moodboard alla pianificazione narrativa.

Come utilizzare i modelli di arco narrativo per i tuoi progetti

Il tuo modello di arco narrativo dovrebbe essere un partner dinamico nel tuo processo creativo. Usalo per organizzarti, concedendoti al contempo la libertà di esplorare, iterare e costruire una narrazione avvincente.

Ecco come farlo funzionare per te:

Inizia dal conflitto principale: prima di compilare una singola casella, identifica la tensione centrale della tua storia. Si tratta della lotta interiore del carattere, del problema frustrante dell’utente o della sfida più grande del progetto? Mappa prima i momenti salienti: non perderti ancora nei dettagli. Inserisci prima i momenti importanti che definiscono la trama: l'incidente scatenante, il colpo di scena a metà storia e il climax. Inserisci sottotrame e archi narrativi dei personaggi: ora inizia a intrecciare le tue trame secondarie. Contrassegna le scene o le attività in base alla sottotrama o all'arco narrativo dei personaggi con i campi personalizzati di ClickUp, in modo da poter tenere traccia di come si intrecciano con la trama principale. Collabora sin dall'inizio e spesso: effettua la condivisione del tuo modello con coautori, editori o parti interessate. Ottieni feedback prima di andare troppo avanti con effettua la condivisione del tuo modello con coautori, editori o parti interessate. Ottieni feedback prima di andare troppo avanti con ClickUp Correzione di bozze e Assigned Comments. Ripeti mentre scrivi la bozza: mentre scrivi, scoprirai nuove idee e lacune nella trama. Aggiorna il tuo modello man mano che la storia evolve, in modo che rifletta sempre lo stato attuale della tua narrazione. Usa l'IA per colmare le lacune: quando sei bloccato, usa ClickUp Brain. Chiedigli di suggerirti transizioni di scena, identificare problemi di ritmo nella tua Sequenza o generare direzioni alternative della trama per far rifiorire il tuo flusso creativo.

Trasforma la tua storia da bozza a versione definitiva con ClickUp

Un modello di arco narrativo ti offre chiarezza fin dall'inizio. La parte difficile è mantenere quella chiarezza una volta che sei arrivato alla ventesima scena e la storia ha iniziato a evolversi.

ClickUp ti offre una vasta libreria di modelli da cui partire, su cui poi sovrapporre il tuo processo. Crea una bozza su una lavagna online, scrivi nei documenti, raccogli i dettagli dei caratteri o le idee per le scene tramite i moduli e utilizza l'IA per aiutarti a perfezionare i momenti salienti, rielaborare sezioni o ricapitolare cosa è cambiato tra le bozze.

Quando il piano e la scrittura vanno di pari passo, smetti di ricominciare da capo e inizi a finire. Prova ClickUp gratis! ✅

Domande frequenti

L'arco narrativo traccia il percorso complessivo della trama dall'inizio alla fine, mentre l'arco dei personaggi segue la trasformazione interna di un personaggio all'interno di quella trama. I due dovrebbero funzionare insieme, con la crescita dei personaggi che spesso guida o risponde agli eventi chiave dell'arco narrativo.

Sì, assolutamente. Le storie degli utenti, le roadmap dei prodotti e persino i piani sprint seguono strutture narrative. Modelli come User Story Mapping o Agile Story Template di ClickUp aiutano i team a inquadrare il loro lavoro come mini-narrazioni con un inizio chiaro (il problema dell'utente), una parte centrale (la soluzione) e una fine (il valore fornito).

Abbina il modello al risultato finale del tuo progetto. Utilizza un modello di schema narrativo per un romanzo, un modello di storyboard per un video e un modello di mappatura delle storie utente per una funzionalità/funzione software. Soprattutto, dai la priorità ai modelli che si integrano con i tuoi strumenti esistenti per evitare la frustrazione del cambio di contesto.