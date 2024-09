Come creare un diagramma a grappolo con esempi

Ogni scrittore ha affrontato la sfida di fissare una pagina bianca.

Potreste avere un'idea fantastica per la storia, caratteri interessanti e un'impostazione dettagliata. Ma una volta digitato "Pilota", cosa succede dopo?

Un diagramma della trama della storia può essere un valido aiuto in questo caso. Consideratelo come una tabella di marcia per il vostro viaggio di scrittura creativa, che vi aiuterà a rimanere in carreggiata e a non perdervi nei dettagli.

Vediamo cos'è un grafico della trama e come crearne uno. Esploreremo anche tecniche di visualizzazione che possono aiutare a mappare la trama in modo efficace.

Esploriamo alcuni strumenti che possono essere utilizzati per mantenere la trama focalizzata e a flusso continuo.

Che cos'è un diagramma della trama?

Un diagramma della trama rappresenta visivamente la struttura di una storia. Se opportunamente etichettato, dà un'idea chiara di come sarà il racconto finito.

Per comprendere appieno il funzionamento di un diagramma della trama, è necessario definire alcuni termini chiave.

Sebbene la distinzione tra "trama" e "storia" possa essere discussa, un consenso generale è che la storia comprende cosa accade, mentre la trama dettaglia come accade.

Ogni elemento della trama ha uno scopo e contribuisce alla narrazione complessiva. Ogni elemento della trama ha uno scopo e contribuisce alla narrazione complessiva; ogni punto della trama in un diagramma della struttura della trama deve essere significativo e far progredire la trama.

Definiamo poi l'azione. In questo contesto, l'azione si riferisce al livello di complessità e tensione della trama, non solo a eventi fisici come scene di combattimento o inseguimenti in auto. Man mano che l'arco narrativo è in corso verso il suo culmine, l'azione deve aumentare, raggiungendo il culmine e poi affievolendosi verso la risoluzione.

Per un esempio pratico di diagramma della trama, questa visualizzazione aiuta a capire come Da fare un diagramma della trama in modo efficace.

Elementi di un diagramma della trama

I diagrammi della trama sono strumenti essenziali per mappare il flusso e la struttura di una storia.

In genere includono sei elementi chiave divisi in tre parti principali: inizio, metà e fine. Ecco una rapida suddivisione:

inizio Mezzo Fine Fine Inizio Inizio Medio Fine Esposizione, azione ascendente e azione discendente Conflitto Climax Risoluzione

1. Impostazione della scena con l'esposizione

L'esposizione è il punto di partenza della storia dove tutto si riunisce: vengono introdotti l'impostazione, i caratteri e la situazione iniziale.

Consideratela come l'introduzione della vostra storia, in cui il pubblico dà il primo sguardo al mondo che avete costruito. Questo elemento è fondamentale per il lavoro letterario, in quanto fornisce il contesto e lo sfondo necessari affinché la narrazione si svolga senza intoppi.

2. Guidare la storia con il conflitto

Il conflitto fa girare le ruote della storia. È il problema o l'ostacolo principale del protagonista: una lotta interna, un confronto esterno con gli altri o una battaglia contro forze che sfuggono al suo controllo.

Questo elemento spinge la narrazione in avanti, catturando l'attenzione del pubblico e del lettore che viene coinvolto nel modo in cui questi problemi verranno risolti.

3. Intensificare con un'azione crescente

L'azione crescente entra in gioco una volta che il conflitto è in atto, spingendo il lettore più a fondo nella storia. Questa parte consiste in eventi che creano tensione, mettono alla prova i caratteri e aggiungono strati alla narrazione. Ogni colpo di scena complica la trama, aumentando il coinvolgimento del pubblico.

Considerate questa fase come il punto in cui la posta in gioco si alza, portando al climax drammatico.

4. Cambiamento di rotta con un climax potente

Il climax è il punto culminante della storia, in cui tutto si risolve. È il momento più intenso, caratterizzato da suspense e da un'emozione crescente.

A questo titolo, il protagonista affronta di petto la sua sfida più grande, con il risultato di un cambiamento significativo o di una rivelazione. Il climax non è solo un punto di svolta; è il punto critico che imposta il corso di ciò che verrà dopo.

5. Rilassarsi con l'azione che cade

Dopo il climax, l'azione calante inizia a risolvere i conflitti rimasti, guidando la storia alla sua conclusione. Questa fase chiude le questioni in sospeso e imposta il finale, dando un senso di chiusura.

6. Concludere con la risoluzione

La risoluzione conclude tutto, dando una fine adeguata al viaggio. È il momento in cui i conflitti vengono finalmente risolti e tutti i thread narrativi sono ordinatamente legati tra loro.

Questi sei elementi sono fondamentali per creare una storia avvincente e coesa. Bilanciandoli in modo efficace, gli scrittori possono creare narrazioni che non solo affascinano, ma risuonano anche profondamente con il loro pubblico.

Sia che stiate scrivendo un romanzo o una sceneggiatura, sia che stiate esplorando il tema del il software per il flusso di lavoro per i progetti creativi, la comprensione di questi elementi può aiutarvi a tracciare la vostra storia con precisione e stile.

Suggerimento professionale: Inserite le informazioni sulla vostra trama, come gli archi dei caratteri, le sequenze delle scene, le relazioni e altro ancora, nel generatore di diagrammi AI di ClickUp Brain e lasciate che trasformi le vostre idee in una trama in connessione con diagrammi di flusso, mappe mentali e diagrammi di rete.

Tipi di diagrammi di trama

Non tutte le storie si adattano perfettamente alla Piramide di Freytag, la classica struttura della trama che assomiglia a un triangolo con un'azione crescente che porta a un picco e un'azione decrescente sull'altro lato.

via Scrittori.com Sviluppata da Gustav Freytag, questa piramide cattura spesso la struttura del dramma in cinque atti: esposizione, azione crescente, climax, azione calante e conclusione.

Ma se questa configurazione non è in grado di stimolare la vostra creatività, ecco altre cinque strutture di trama popolari da prendere in considerazione.

1. Struttura a tre atti: Semplice ma potente

La struttura a tre atti scompone i classici inizio, centro e fine in un diagramma di trama più dinamico con tre picchi più piccoli.

Questi picchi rappresentano momenti cruciali: **l'incidente incitante che mette in moto le cose, un evento intermedio che alza la posta in gioco e il climax, in cui tutto si risolve

Ogni picco è seguito da una "valle", creando un ritmo che mantiene la storia coinvolgente e imprevedibile.

**Un'idea di trama funge essenzialmente da flusso di lavoro per la vostra storia, guidando ciò che deve accadere e quando. Modelli di flusso di lavoro del processo possono aiutarvi a iniziare con un quadro pre-progettato di passaggi da seguire per raggiungere l'obiettivo. Usateli per delineare la vostra trama e ottenere una panoramica dell'intera narrazione.

2. Struttura in cinque atti: Un approccio classico

Sebbene le opere di Shakespeare non utilizzassero esplicitamente atti e scene, questa struttura è stata in seguito resa popolare dagli editor dei suoi lavori e adattata dalla televisione per episodi di un'ora con quattro interruzioni pubblicitarie.

I cinque atti sono delineati come segue (si noti la collocazione del climax):

Introduzione : Imposta la scena con l'esposizione e l'incidente che la spinge (ad esempio, Romeo e Giulietta si riuniscono alla festa dei Capuleti e si innamorano nonostante la faida delle loro famiglie)_

: Imposta la scena con l'esposizione e l'incidente che la spinge (ad esempio, Romeo e Giulietta si riuniscono alla festa dei Capuleti e si innamorano nonostante la faida delle loro famiglie)_ Movimento ascendente : Spinge la trama verso una svolta cruciale (es. Romeo sposa Giulietta in segreto e Tybalt lo sfida a duello, portando alla morte di Tybalt e al bando di Romeo)

: Spinge la trama verso una svolta cruciale (es. Romeo sposa Giulietta in segreto e Tybalt lo sfida a duello, portando alla morte di Tybalt e al bando di Romeo) Climax : Il momento culminante in cui le sorti dei caratteri cambiano drasticamente (es. Giulietta prende una pozione per evitare di sposare Paride, portando a un tragico equivoco)

: Il momento culminante in cui le sorti dei caratteri cambiano drasticamente (es. Giulietta prende una pozione per evitare di sposare Paride, portando a un tragico equivoco) Azione di contrattempo : Porta la storia a una risoluzione (es. Romeo, credendo che Giulietta sia morta, torna a Verona e si avvelena sulla sua tomba)

: Porta la storia a una risoluzione (es. Romeo, credendo che Giulietta sia morta, torna a Verona e si avvelena sulla sua tomba) Catastrofe: Tutti i punti della trama convergono, spesso portando a un finale drammatico (es. Giulietta si risveglia, trova Romeo morto e si uccide, portando alla riconciliazione delle famiglie in lotta)

Nata originariamente per le tragedie, questa struttura lavora per tutti i tipi di racconti, mostrando come modelli di storyboard possono aiutare a visualizzare narrazioni complesse.

3. Il viaggio dell'eroe: Un racconto universale

Il concetto di "viaggio dell'eroe" di Joseph Campbell monomito ' esplora come le varie culture del mondo condividano modelli di storie simili. Questa teoria è stata ampiamente riconosciuta come struttura narrativa quando George Lucas l'ha applicata per realizzare la trilogia originale di Guerre stellari.

via Wikipedia Il viaggio dell'eroe è tipicamente rappresentato come una narrazione circolare che guida il protagonista dal suo mondo familiare attraverso un regno nuovo e sconosciuto per poi tornare al suo mondo originario.

Gli elementi chiave di questa struttura della trama includono:

La chiamata all'avventura : L'eroe viene trascinato fuori dal suo mondo quotidiano

: L'eroe viene trascinato fuori dal suo mondo quotidiano La soglia : Un punto di non ritorno che cambia tutto

: Un punto di non ritorno che cambia tutto La versione di prova : Sfide, nemici e tentazioni mettono alla prova l'eroe

: Sfide, nemici e tentazioni mettono alla prova l'eroe Il ritorno: L'eroe torna cambiato, con nuove conoscenze o poteri

Dan Harmon ha adattato il Viaggio dell'Eroe alla propria struttura narrativa, nota come cerchio narrativo, che utilizza per la trama degli episodi di Rick & Morty.

4. Curva fichtiana: Ritmo incalzante e tensione

via Media La curva di Fichtean ha un approccio visivo diverso, assomigliando a una linea netta e frastagliata che sembra quasi una pinna di pesce.

È semplice: si inizia con l'incidente incitante e poi si accumulano crisi su crisi fino a raggiungere il climax. Il ritmo incalzante di questa struttura è perfetto per i generi ad alta tensione come i thriller e i misteri.

5. Trame non lineari: Rompere le regole

Non tutte le storie devono seguire una linea retta dall'inizio alla fine.

Le trame non lineari vi permettono di giocare con il tempo, di esplorare eventi da più punti di vista o di creare storie "slice of life" che serpeggiano senza grandi conflitti.

Queste trame sono più complesse e vi invitano a pensare fuori dagli schemi, mappandole su un'unica mappa software di mappe mentali per tracciare connessioni tra le idee e creare una narrazione avvincente.

Prendete una lavagna online e lasciate che la vostra immaginazione prenda il sopravvento: potreste arrivare a una struttura di trama unica.

**Per saperne di più 10 esempi di diagrammi per qualsiasi tipo di progetto

$$$a Esempio di diagramma di trama: Harry Potter e la Pietra Filosofale

In Harry Potter e la Pietra Filosofale, la trama segue una classica struttura piramidale.

La storia inizia con Harry che vive una vita banale e infelice con i Dursley. La trama è andata avanti quando Harry ha scoperto di essere un mago e ha iniziato il suo viaggio alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Il diagramma della trama illustra i momenti chiave:

Esposizione: La vita di Harry cambia radicalmente quando riceve una lettera che lo invita a Hogwarts, rivelando la sua vera eredità di mago

La vita di Harry cambia radicalmente quando riceve una lettera che lo invita a Hogwarts, rivelando la sua vera eredità di mago **Il conflitto centrale emerge quando Harry viene a conoscenza del mago oscuro Voldemort, che ha ucciso i suoi genitori e ora sta cercando di tornare al potere. Harry scopre che Voldemort è alla ricerca della Pietra Filosofale, un oggetto magico che garantisce l'immortalità

**Azione crescente: Harry fa amicizia, impara a conoscere il mondo dei maghi e scopre il mistero della Pietra Filosofale, affrontando varie sfide lungo il percorso

**L'apice si raggiunge quando Harry affronta il professor Quirrell, che ha lavorato con Voldemort, nelle stanze sotterranee di Hogwarts. Harry riesce a impedire a Voldemort di ottenere la pietra e, Da fare, assicura che il ritorno al potere di Voldemort sia sventato, almeno per ora

**Azione successiva: Harry e i suoi amici tornano a Hogwarts per i festeggiamenti di fine anno

Risoluzione: L'anno scolastico si conclude con il ritorno di Harry dai Dursley, ora con un ritrovato senso di appartenenza e l'avventura che lo attende a Hogwarts

Questo esempio di diagramma della trama mostra come la struttura aiuti a mappare lo stato della narrazione. Il climax è il punto di svolta in cui il conflitto centrale raggiunge la massima tensione.

Perché Da fare un diagramma della trama per le vostre storie?

Se siete scrittori creativi, potreste pensare che l'uso di un diagramma della trama sia troppo restrittivo, come se cercaste di comprimere la vostra creatività in un Box.

Ma ecco come stanno le cose: un diagramma della trama non serve a soffocare la vostra creatività, ma è piuttosto una comoda mappa che guida la vostra narrazione nella giusta direzione.

Un diagramma della trama vi aiuta ad allineare la vostra storia con i ritmi familiari della trama che i lettori desiderano, dandovi allo stesso tempo la libertà creativa di giocare all'interno di quella struttura.

Tuttavia, i diagrammi di trama non sono solo per gli scrittori: sono strumenti preziosi per chiunque ami le storie. Anche se non state scrivendo il prossimo bestseller, capire la struttura della trama e lo sviluppo dei caratteri può aiutarvi a entrare in contatto con le storie più profondamente, rendendo la vostra esperienza di lettura più ricca e coinvolgente.

Come creare un diagramma grafico con ClickUp?

La creazione di un diagramma grafico comporta diversi passaggi chiave che aiutano a strutturare la narrazione in modo efficace. ClickUp offre un intervallo di strumenti per semplificare questo processo, rendendo più facile la visualizzazione e l'organizzazione della storia.

Utilizzate le funzionalità di gestione delle attività per suddividere il vostro romanzo o racconto in parti gestibili, impostando per ciascuna di esse scadenze e priorità.

Inoltre, gli strumenti di creazione dei documenti di ClickUp, come ad esempio Blocco note di ClickUp e Documenti ClickUp può aiutarvi a raccogliere idee, a delineare la trama e a monitorare lo sviluppo dei caratteri.

Avete bisogno di collaborare con un editor? Abbiamo pensato anche a questo.

In sostanza, si tratta di un'area di lavoro digitale che può semplificare il processo di scrittura. Ecco una guida all'uso di ClickUp per semplificare il processo di scrittura.

Visualizzate una vista all-in-one per anticipare e organizzare meglio il vostro lavoro quotidiano, i promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp

1. Delineate i punti della vostra trama

Iniziate a delineare gli eventi e le fasi principali della vostra storia.

Identificate i momenti chiave come l'introduzione, l'azione ascendente, il climax, l'azione discendente e la risoluzione. Questo passaggio fornisce una chiara tabella di marcia della narrazione, aiutandovi a organizzare le idee e a garantire che la storia abbia una struttura coerente.

È possibile utilizzare il Modello di mappa mentale vuota per lavagna online di ClickUp per fare un brainstorming e organizzare i punti della trama.

Questo strumento aiuta a mappare le relazioni tra i diversi elementi della trama, offrendo una chiara visualizzazione di come ogni parte si inserisce nella narrazione complessiva.

Visualizzare la trama in questo modo permette di:

Definire facilmente le connessioni tra caratteri, scene e situazioni

Monitorare gli archi di carattere e assicurarsi che ci sia una crescita significativa

Assicurarsi che tutti gli elementi siano in linea con il tema centrale della storia

Con ClickUp Mappe mentali è possibile fare un brainstorming di idee complesse e trasformare la trama in attività realizzabili, aiutandovi a capire dove sta andando la trama della vostra storia e quali cambiamenti sono necessari.

Scarica questo modello

**Per saperne di più 50 prompt di scrittura per trasformare il vostro processo creativo sul lavoro

2. Creare una rappresentazione visiva

Traducete i punti della trama delineati in un diagramma visivo. Organizzare gli eventi chiave in un formato grafico che ne illustri le relazioni e il flusso

Una rappresentazione visiva aiuta a comprendere rapidamente la struttura di base della storia e a identificare eventuali lacune o incongruenze nella trama. Lavagna online di ClickUp fornisce una tela dinamica per creare e condividere i vostri diagrammi di trama.

Lo strumento Lavagna online permette di creare schizzi creativi e flessibili, consentendo di personalizzare il diagramma secondo le proprie esigenze e preferenze. È inoltre possibile aggiungere note, incorporare video di ispirazione, utilizzare note adesive per promemoria importanti, e collegare facilmente le idee.

Iniziare a delineare il diagramma desiderato sulla lavagna online di ClickUp

Per iniziare, passare a + Visualizzazione, scorrere verso il basso e selezionare Lavagna online. Verrà visualizzata una lavagna pulita in cui è possibile delineare e visualizzare il proprio diagramma.

**Per saperne di più Creare un diagramma del flusso di lavoro: Una guida passo-passo

3. Dettagliare ogni fase della trama

Per ogni fase del vostro diagramma di trama, fornite descrizioni dettagliate degli eventi principali evidenziate ogni momento chiave per garantire chiarezza e profondità alla vostra narrazione. Le descrizioni dettagliate assicurano che ogni punto della trama sia ben definito, aiutando a sviluppare una storia ricca e coinvolgente.

Utilizzate ClickUp Documenti per creare note e descrizioni dettagliate per ogni fase della trama. Questo approccio organizzato vi aiuta a mantenere il monitoraggio delle specifiche di ogni evento e a garantire che nessun dettaglio cruciale venga trascurato.

Registra tutte le informazioni sulla tua parcella in un unico posto con ClickUp Documenti

4. Usate le mappe mentali per guidare il flusso

Con la funzionalità Mappa mentale di ClickUp, potete visualizzare il flusso della vostra storia e l'interazione tra i diversi elementi. Questo strumento aiuta a capire le connessioni tra i vari punti della trama.

Migliora ulteriormente le capacità analitiche e la capacità di vedere le relazioni e le dipendenze tra le diverse parti della storia, contribuendo a creare una narrazione coesa.

Scomponete le idee e tracciate le connessioni tra di esse utilizzando le mappe mentali di ClickUp

ClickUp Mappa mentale consente di strutturare e visualizzare efficacemente il flusso della trama. Questo strumento è particolarmente utile per fare brainstorming e organizzare trame complesse, facilitando la gestione e lo sviluppo della trama.

Nel frattempo, il Modello di storyboard di ClickUp può aiutare a delineare ogni scena o a pianificare in dettaglio i punti della trama.

Consente di presentare lo stato di avanzamento del video o del progetto, catturando tutti i dettagli importanti come la durata delle riprese, i caratteri e le note di sceneggiatura. Con questo modello è possibile organizzare e archiviare tutte le risorse dello storyboard in un unico posto, rendendo più facile tenere traccia di tutto, dalla grafica ai dialoghi.

Questo modello è ricco di funzionalità/funzione che possono aiutarvi:

Condividere facilmente idee e feedback con membri del team, client o collaboratori

Semplificare i flussi di lavoro mantenendo tutti sulla stessa pagina e lavorando su un piano unificato

Se state creando un film, un video o un altro progetto visivo, questo modello può aiutarvi a trasformare la vostra visione in realtà.

Scaricate questo modello

5. Perfezionare e regolare

Una volta realizzato il diagramma di trama iniziale, è il momento di perfezionarlo e perfezionarlo.

È qui che ClickUp Brain diventa il vostro alleato. Questo strumento avanzato dotato di IA è stato progettato per elevare il vostro processo di narrazione. Offre una serie di funzionalità/funzione per aiutarvi a perfezionare e migliorare il vostro diagramma di trama senza soluzione di continuità.

Inoltre, Brain eccelle nella generazione di idee e nella ricerca. Se siete bloccati o avete bisogno di nuove prospettive, Brain può aiutarvi a fare un brainstorming di nuove idee e a fornire spunti per espandere e approfondire la vostra trama.

Ad esempio, è possibile utilizzare alcuni dei prompt elencati di seguito:

Prompt 1: Come perfezionare un diagramma della trama?

Prompt 2: Quali sono le best practice per generare un diagramma di trama?

Approfondimenti sulla creazione di un diagramma di trama con ClickUp Brain

È possibile visualizzare e regolare facilmente trame complesse, poiché lo strumento IA aiuta a perfezionare la trama in base agli input forniti. In questo modo si garantisce che i diversi elementi della trama interagiscano senza problemi e che la narrazione fluisca in modo coerente.

6. Incorporare il feedback

Condividete il vostro diagramma della trama con altri per raccogliere feedback. In questo modo potrete perfezionare il vostro diagramma di trama sulla base di prospettive esterne, ottenendo una storia più completa e avvincente.

Sfruttate le funzionalità di collaborazione di ClickUp, come le menzioni @ o i commenti assegnati, per condividere la Lavagna online e le Mappe mentali.

Comunicare con i membri del team utilizzando i Commenti assegnati nelle attività di ClickUp

Costruire una trama incredibile con ClickUp

Siete pronti a vedere i vostri libri, film o racconti preferiti sotto una luce completamente nuova? Applicate un diagramma di trama e osservate come elementi familiari diventino improvvisamente chiari e perspicaci.

Anche se non possiamo scrivere la vostra storia per voi, ClickUp è qui per aiutarvi a mantenere la vostra trama organizzata e avvincente. Con le funzionalità Lavagne online e Mappe mentali di ClickUp, potete disegnare facilmente il vostro diagramma della trama e visualizzare la vostra narrazione.

Inoltre, ClickUp Brain assicura che non siate mai a corto di idee per un colpo di scena avvincente.

Liberate la vostra creatività e prendete il controllo della vostra narrazione oggi stesso. Iscrivetevi gratuitamente e iniziate a trasformare il vostro processo di storytelling con ClickUp.