Modelli gratuiti di profili dei personaggi per scrittori e autori

I personaggi avvincenti sono il cuore di ogni grande storia.

Come scrittore, sceneggiatore, game designer o narratore, sai bene che personaggi ben definiti e credibili possono determinare il successo o il fallimento del tuo progetto. Ma quando inizi a scrivere, come fai a tenere traccia di tutti quei piccoli dettagli che danno profondità a un personaggio?

Un modello di profilo del personaggio è un modo semplice ma efficace per garantire che i tuoi personaggi siano coerenti, coinvolgenti e fedeli al mondo che stai costruendo. Compilando un profilo del personaggio, crei un'immagine più chiara dell'aspetto, del colore degli occhi, del background, dell'istruzione, delle motivazioni, dei migliori amici, delle stranezze, degli obiettivi a lungo termine e di tutto ciò che li rende vivi sulla pagina o sullo schermo.

In questo post del blog troverai utili modelli di profili dei personaggi che ti aiuteranno a creare personaggi credibili e avvincenti e a mantenerli ben definiti attraverso ogni colpo di scena della trama.

Cosa sono i modelli di profilo dei personaggi?

I modelli di portfolio o profilo dei personaggi sono layout predefiniti che aiutano gli scrittori a organizzare tutto ciò che riguarda un personaggio in un unico posto, dai tratti fisici e il retroscena alla personalità, le relazioni, gli obiettivi, le esperienze infantili e i tratti distintivi. Sono progettati per aiutarti a dare corpo a un personaggio, dentro e fuori.

Ad esempio, non ti limiterai a scrivere "Sarah è coraggiosa". Con questi modelli di storyboard, potrai approfondire: Perché è coraggiosa? Forse è cresciuta proteggendo i suoi fratelli più piccoli o la sua famiglia allargata. Quali sono i suoi difetti? Forse nasconde le sue paure facendo battute. Qual è il lavoro dei suoi sogni, qual è il suo più grande successo, cosa la spaventa e come parla quando è nervosa?

💡 Chi può utilizzare i modelli di portfolio dei personaggi? Scrittori di narrativa che pianificano romanzi dettagliati

Autori di podcast che creano storie audio sceneggiate

Autori di fumetti online che mantengono coerenti i personaggi

Sviluppatori di giochi che creano personaggi ricchi di storia

Sceneggiatori e registi che pianificano gli archi dei personaggi

Cosa rende un modello di profilo del personaggio efficace?

Un modello di profilo del personaggio efficace va oltre i dettagli superficiali. Ti aiuta invece a pensare come il tuo personaggio, in modo che agisca, parli e cresca in modo realistico e fedele alla tua storia.

Ecco cosa rende eccezionale un modello:

Prompt con profondità: ti suggerisce domande significative che aggiungono profondità ai tuoi personaggi, come "Quale evento passato continua a plasmare la loro forma?"

Spazio per le sfumature: ti permette di esplorare le contraddizioni, come un personaggio sicuro di sé al lavoro ma insicuro nelle relazioni

Domande rilevanti per la storia: ti aiutano a rispondere a domande che influenzano direttamente la trama o le scene, come il modo in cui i personaggi reagiscono sotto pressione o parlano quando sono arrabbiati

Personalizzazione: aggiunge unicità al tuo lavoro consentendoti di modificare o aggiungere campi in base al genere, allo stile di scrittura o al processo creativo

Facile collaborazione: supporta il lavoro di squadra con commenti, accesso condiviso e lavagne online per il brainstorming se stai scrivendo in collaborazione o lavorando con editor

Compatibile con strumenti di scrittura: i modelli che si integrano con i software di scrittura di libri rendono più facile mantenere lo sviluppo dei personaggi in linea con il tuo manoscritto

14 modelli gratuiti di profili dei personaggi

Ora esploriamo alcuni modelli gratuiti di profili dei personaggi che ti aiutano a creare personaggi con funzionalità/funzioni distintive che il tuo pubblico non dimenticherà.

1. Modello per la pianificazione di un libro ClickUp

Che tu stia delineando il tuo primo capitolo o monitorando gli archi dei tuoi personaggi, il modello di pianificazione del libro ClickUp ti aiuta a suddividere il processo in passaggi chiari e gestibili.

Aggiungi stati personalizzati come Pre-scrittura, Scrittura, Revisione, Modifica e Pubblicazione, in modo da poter monitorare visivamente lo stato di ogni scena o capitolo.

Il modello offre diverse bacheche Kanban su misura per le diverse fasi del processo di scrittura. La Bacheca delle trame è dove le scene sono organizzate in base al loro ruolo nella struttura della storia: Esposizione, Azione crescente, Climax, Azione discendente o Risoluzione. Se preferisci visualizzare le scene per capitolo, passa alla Bacheca dei capitoli.

Ideale per: Autori di narrativa che scrivono romanzi con più punti di vista, sequenze temporali sovrapposte, archi narrativi dettagliati dei personaggi e pianificazione a livello di capitolo.

2. Modello di schema narrativo ClickUp

Quando ti prepari per una presentazione basata sulla narrazione, il modello di schema narrativo di ClickUp ti aiuta a organizzare tutte le idee, le ricerche e le trame in un unico posto.

La vista Elenco fasi della storia ti consente di organizzare un romanzo o un progetto narrativo in base alle scene e alla struttura della trama. Ogni gruppo rappresenta un'attività cardine o un'ambientazione chiave della storia e all'interno di ciascun gruppo sono presenti attività individuali che rappresentano momenti specifici della storia.

In alternativa, puoi utilizzare un layout in stile Kanban in cui ogni colonna rappresenta una fase o un evento nella progressione della storia. È ideale per visualizzare l'arco narrativo, riorganizzare facilmente le scene e tenere traccia di ciò che è stato scritto rispetto a ciò che è ancora in corso.

E quando hai poco tempo o sei a corto di ispirazione, puoi contare sull'editor IA integrato di ClickUp, ClickUp Brain, che ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Utilizzando i prompt IA, puoi esplorare ulteriori angolazioni per la tua narrazione, oltre a quelle più ovvie. Come partner per il brainstorming, ti aiuta anche con i dialoghi dei personaggi, le descrizioni delle scene e il miglioramento del flusso narrativo complessivo.

Inoltre, ClickUp Brain ti fornisce un feedback critico sul tuo lavoro per aiutarti a perfezionarlo ulteriormente.

Ideale per: Romanzieri o sceneggiatori che creano una presentazione narrativa.

3. Modello di storyboard ClickUp

Stai dirigendo un cortometraggio, scrivendo scene tagliate per un videogioco o pianificando una serie animata, ma hai difficoltà a mettere tutto su carta in modo visivo?

Il modello di storyboard ClickUp è un modello di lavagna online intuitivo e drag-and-drop che fornisce sei cornici strutturate, che rispecchiano un classico arco narrativo: Esposizione, Conflitto, Climax, Caduta, Risoluzione e un blocco Esposizione aggiuntivo per flashback o trame secondarie.

Ogni pannello di scena include uno spazio dedicato all'azione, al dialogo e all'audio + effetti, in modo da poter mappare ciò che accade, ciò che viene detto e come suona. Il modello è anche codificato a colori e visivamente intuitivo, rendendolo facile da seguire anche per gli utenti alle prime armi.

Ideale per: Registi, sviluppatori di videogiochi, animatori e team creativi che hanno bisogno di una suddivisione visiva, scena per scena, per pianificare progetti basati sulla trama.

4. Modello per la pianificazione di una storia ClickUp

E se ogni personaggio della tua storia avesse un profilo digitale con valori, difetti, poteri e manie? Il modello di pianificazione della storia ClickUp ti aiuta a farlo.

Questo modello di brainstorming fornisce elenchi dettagliati dei personaggi che delineano i tratti dei protagonisti, degli antagonisti e degli altri personaggi, evidenziandone gli obiettivi, i valori, i lati oscuri e gli stili di leadership. Le analisi delle scene ti aiutano a monitorare la sequenza degli eventi e i personaggi coinvolti in ciascuno di essi.

Con la vista Elenco, puoi organizzare l'intera trama, tenere traccia delle fasi di revisione e gestire ogni elemento della storia come attività in un elenco di cose da fare. La vista Documento ti consente di scrivere retroscena dei personaggi e conflitti esterni, bozze di scene o altre note e collegarle alla bacheca di pianificazione principale.

Ideale per: Scrittori di narrativa che stanno sviluppando serie di più libri o autori di fumetti online che stanno pianificando archi narrativi basati sui personaggi.

5. Modello di documento per la progettazione di giochi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza l'intero processo di sviluppo del gioco utilizzando il modello di documento di progettazione del gioco di ClickUp

Gli sviluppatori di giochi di successo mappano tutto prima che venga disegnato il primo pixel o scritta una sola riga di dialogo, dalla meccanica e dagli archi narrativi alle colonne sonore e alle battaglie con i boss.

Puoi fare lo stesso con il modello di documento di progettazione di giochi di ClickUp.

Inizia utilizzando ClickUp Docs per descrivere il tipo di gioco (ad esempio, platform, RPG, FPS). Inoltre, menziona il tuo pubblico di riferimento, la piattaforma (mobile, PC, console) e ciò che rende unico il tuo gioco.

Redigi un documento dettagliato sul design del gioco in ClickUp Docs

I documenti ti offrono uno spazio pulito e privo di distrazioni per raccogliere tutte le idee, dal genere al tema, fino alle meccaniche di gioco uniche. Puoi suddividere il documento in sezioni, come "Premessa della storia", "Pubblico di destinazione" o "Cicli di gioco", e utilizzare intestazioni, liste di controllo ed elenchi puntati per organizzare al meglio il lavoro.

Puoi anche utilizzare la funzionalità Rilevamento collaborazione di ClickUp per lavorare senza interruzioni con il tuo team in tempo reale. Che tu stia modificando un documento o inserendo commenti, ti mostra esattamente chi sta visualizzando, digitando o apportando modifiche, in modo che non ci siano sovrapposizioni.

Tieni traccia delle modifiche e dei commenti in tempo reale dei tuoi collaboratori tramite la funzionalità di rilevamento della collaborazione di ClickUp

Ideale per: Sviluppatori di giochi indipendenti, piccoli team di studio o gruppi di studenti di game design che hanno bisogno di un modo strutturato per gestire ogni parte del loro gioco.

6. Modello di proposta editoriale ClickUp

Scrivere un libro è già abbastanza difficile, ma convincere qualcuno a pubblicarlo? È tutta un'altra sfida. Il modello di proposta editoriale di ClickUp ti aiuta a creare una proposta solida e professionale che metta in risalto il potenziale del tuo libro.

Ti guida attraverso le parti fondamentali di una proposta editoriale: il riepilogo/riassunto dell'obiettivo del tuo libro, la bozza, i capitoli campione e il tuo background come autore.

Le viste personalizzate in ClickUp semplificano la gestione di più aspetti della tua proposta, non solo la parte scritta. Puoi iniziare nella vista Documento per redigere il riepilogo/riassunto, l'analisi di mercato e i dettagli della presentazione.

Passa quindi alla vista Elenco per suddividere la proposta in attività come "Scrivere la biografia dell'autore" o "Allegare capitoli campione" e spuntarle man mano che procedi.

Ideale per: Autori esordienti, autori indipendenti, ghostwriter o chiunque aiuti qualcun altro a presentare un'idea per un libro.

7. Modello di profilo del personaggio in PDF di Dabble

via Dabble

Il Modello di profilo del personaggio in PDF di Dabble è un modello dettagliato da compilare che ti aiuta a dare corpo ai tuoi personaggi in modo che non siano più degli estranei.

Invece di domande vaghe come "Qual è il loro retroscena?", otterrai prompt di scrittura che approfondiscono dati demografici, psicologia, stile di comunicazione, relazioni e crescita dei personaggi.

Ideale per: Romanzieri o sceneggiatori che desiderano aggiungere profondità a personaggi esistenti o creare personaggi originali e avvincenti.

8. Modello di profilo del personaggio di Twinkl

via Twinkl

Il Modello di profilo del personaggio di Twinkl è uno strumento didattico che aiuta i giovani scrittori a sviluppare i personaggi per i compiti di scrittura creativa e la pianificazione delle storie.

Non si concentra solo sull'aspetto o sulla voce di un personaggio, ma esplora anche il motivo per cui agisce in un certo modo. Gli studenti hanno anche uno spazio per visualizzare il proprio personaggio, sia attraverso uno schizzo disegnato a mano, un'immagine di riferimento incollata, un soprannome o persino una bacheca.

Ideale per: Insegnanti che facilitano lezioni sullo sviluppo dei personaggi e sulla narrazione.

9. Modello di analisi del profilo dei personaggi di Set Hero

tramite Set Hero

Il Modello di profilo del personaggio di Set Hero è un foglio di lavoro strutturato progettato per aiutare gli sceneggiatori a costruire personaggi dettagliati e credibili. C'è un equilibrio tra campi strutturati e spazi aperti in modo da poter approfondire con descrizioni stratificate.

Oltre alle informazioni generali, come la data di nascita e il colore dei capelli, c'è una sezione "Personalità" che si concentra su come il personaggio interagisce con gli altri. La sezione "Psiche interiore" ti permette di esplorare il loro mondo interiore, comprese le emozioni, le ambizioni, le convinzioni e gli obiettivi personali.

Ideale per: Registi che desiderano sviluppare personaggi completi e coerenti per thriller psicologici o romanzi di formazione.

10. Modello di profilo del personaggio di un gioco di Milanote

via Milanote

Il modello di profilo dei personaggi di gioco di Milanote ti offre uno spazio visivo e strutturato per sviluppare personaggi con ricchi retroscena, personalità distinte ed elementi di design che supportano il gameplay e la narrazione.

Il processo inizia con la scelta dell'archetipo del tuo personaggio e la costruzione del retroscena. Segue poi l'aspetto e lo stile, dove puoi includere schizzi, disegni di armature, stili di abbigliamento o espressioni facciali.

Questo modello ti consente anche di mappare il modo in cui il personaggio si muove, combatte e reagisce al mondo che lo circonda.

Ideale per: Sviluppatori di giochi indie e artisti di personaggi che lavorano su giochi basati sulla trama.

11. Modello di libro sui tratti caratteriali di TPT

via TPT

Il Modello di libro dei tratti caratteriali di TPT è uno strumento divertente e facile da usare che aiuta gli studenti ad analizzare i personaggi di cui leggono. Li guida attraverso aspetti quali l'aspetto fisico del personaggio, cosa gli piace o non gli piace, i tratti della sua personalità, con chi è in connessione e quali sfide deve affrontare nella storia.

È perfetto per relazioni su libri o compiti di lettura perché incoraggia gli studenti a esplorare non solo ciò che fa il personaggio, ma anche perché lo fa.

Ideale per: Insegnanti delle scuole medie che desiderano un modo strutturato e coinvolgente per aiutare gli studenti ad approfondire i personaggi letterari.

12. Modello di profilo personaggio vuoto di TPT

via TPT

Il Modello di profilo personaggio vuoto di TPT è progettato per aiutare gli studenti nello sviluppo e nell'analisi dei personaggi.

La sezione "Aspetto fisico" ti consente di descrivere l'aspetto del tuo personaggio. E proprio accanto, c'è una casella vuota che ti invita a disegnare un'immagine.

C'è anche una sezione dedicata alle "Citazioni importanti", perfetta per memorizzare le frasi più significative o i mantra interiori dei tuoi personaggi. Ad esempio, se la tua eroina dice sempre: "Se voglio qualcosa di diverso, devo diventare una persona nuova", questo potrebbe influenzare il modo in cui affronta i conflitti e le motivazioni.

Ideale per: Scrittori principianti che stanno imparando a creare i loro primi profili dei personaggi con elementi sia visivi che scritti.

13. Modello di modulo per profilo dei personaggi di JotForm

via JotForm

Il Modello di modulo per profilo dei personaggi di JotForm utilizza un formato simile a un modulo in cui è possibile aggiungere o modificare campi per inserire i dettagli desiderati per i personaggi, come tratti fisici, personalità, retroscena e relazioni.

Una volta impostato, puoi iniziare a inserire le informazioni relative a ciascun personaggio, il che ti aiuterà a mantenere la coerenza in tutto il progetto. Per aggiungere profondità a ciascun personaggio, il modello include campi specifici per catturare il loro stato economico, le credenze religiose, le opinioni politiche, nonché i loro hobby e interessi.

Se stai lavorando con un team, puoi anche condividere il modulo per raccogliere i contributi degli altri.

Ideale per: Scrittori di narrativa per giovani adulti che creano personaggi alle prese con l'identità, le relazioni e la pressione sociale.

14. Modello di profilo del personaggio di Jotterpad

via Jotterpad

Il modello di profilo dei personaggi di Jotterpad è come aprire un album di ritagli dedicato a qualcuno che sta per diventare il protagonista della tua prossima storia.

Nella parte superiore, hai spazio per una foto o uno schizzo: disegna il tuo personaggio da zero o incolla un riferimento da Pinterest. Sotto, questo modello di personaggio si trasforma in una tabella ordinata e delimitata con prompt diretti e concisi come Nome, Età, Luogo di nascita e Nazionalità.

Ciò che distingue questo modello è il suo equilibrio tra semplicità e profondità. Non ti sommerge con molti campi, ma ti offre una struttura sufficiente per stimolare le idee e creare slancio.

Ideale per: Sceneggiatori di cortometraggi che hanno bisogno di informare gli attori o i membri del team sull'identità di ciascun personaggio in un'unica immagine.

Dai vita alle tue storie e ai tuoi personaggi con ClickUp

Che tu stia creando un antieroe grintoso con precedenti penali, un adorabile spalla o un personaggio principale complesso con conflitti interiori, sono i personaggi forti a rendere le storie indimenticabili. Ma mantenere chiari i dettagli della vita di ogni personaggio? È qui che diventa difficile.

Con il modello di profilo del personaggio giusto, puoi organizzare l'intero processo creativo, dal retroscena alle peculiarità dei dialoghi. I modelli di ClickUp fanno un ulteriore passaggio avanti consentendoti di collaborare con editor o coautori e mantenere ogni dettaglio connesso.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per rendere lo sviluppo dei personaggi più facile, veloce e molto più organizzato.