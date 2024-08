Come gestire l'ansia con il metodo Brain Dump

È domenica sera e temete la settimana che vi aspetta. La vostra mente vortica tra scadenze, riunioni e una lista di cose da fare sempre più lunga. Mentre vi sedete con una tazza di tè per rilassarvi prima di andare a letto, i vostri pensieri si rifiutano di calmarsi.

Questo scenario è fin troppo familiare a molti di noi.

Ma se vi dicessimo che c'è un modo semplice per domare la travolgente ondata di ansia e ottenere chiarezza mentale? Ecco il metodo del Brain Dump: un semplice esercizio di scrittura che libera i pensieri e calma il chiacchiericcio della mente.

In questo articolo vi spiegheremo come funziona questo metodo e come potete integrarlo nel vostro programma quotidiano. Cominciamo!

Che cos'è un Brain Dump?

Il metodo del brain dump è una tecnica di produttività e organizzazione che aiuta a liberare la mente e ad aumentare l'energia mentale trasferendo pensieri, idee, compiti e preoccupazioni su carta o su un documento digitale.

Non c'è una struttura o uno schema specifico; si lasciano uscire i propri sentimenti in un flusso libero, senza essere critici o analitici.

Quando troppi pensieri e compiti occupano il vostro spazio mentale, potete essere sopraffatti, diminuire la produttività e aumentare lo stress. Esternarli riduce potenzialmente il disordine mentale e il carico cognitivo. Se si eliminano i pensieri che distraggono, ci si può concentrare meglio, controllare l'ansia e ottenere di più.

Brain dump offre la visibilità di tutti i vostri pensieri e compiti in un unico luogo, in modo che sia più facile organizzarli per priorità.

Brain Dump: L'origine

La pratica della scrittura di un diario o di una rivista è popolare da secoli.

Se guardiamo ai primi casi di diari (poi pubblicati per il consumo pubblico) del XVI e XVII secolo, essi venivano usati principalmente per registrare eventi storici e talvolta come modalità di espressione personale.

Mentre poeti e autori si rivolgevano alla scrittura per incanalare i loro pensieri più intimi, l'impatto della scrittura sulla salute mentale doveva ancora diventare un argomento di discussione.

➡️ L'esplorazione della scrittura come forma di terapia è iniziata formalmente negli anni '60, quando lo psicoterapeuta Ira Progoff ha sviluppato il Metodo del Diario Intensivo per l'autosviluppo, un approccio strutturato al diario che va oltre le semplici riflessioni quotidiane.

Il metodo scopre i sentimenti latenti e incoraggia la profonda esplorazione di sé e la crescita personale attraverso una serie di esercizi **Progoff ha parlato a lungo di questo metodo nei suoi libri At a Journal Workshop e _The Practice of Process Meditation: La Via del Diario Intensivo all'Esperienza Spirituale

➡️ Negli anni '80, il professore di psicologia James Pennebaker è stato il pioniere dell'approccio della "scrittura espressiva " La sua ricerca ha stabilito che quando gli individui si impegnano a scrivere in modo mirato ed espressivo su eventi traumatici o profondamente emotivi per diverse sessioni, spesso sperimentano un miglioramento del benessere mentale e fisico. Il processo di scrittura agisce come una forma di catarsi o di purificazione.

è interessante notare che Taylor Swift una volta si è riferita all'esperienza di scrivere canzoni su esperienze dolorose come se fosse simile a succhiare il "sangue" il veleno da un morso di serpente" . Molto simile a quanto concluso dalla ricerca di Pennebaker!

➡️ Nel 2002, nel suo libro Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivity , David Allen ha esplorato l'idea del brain dump, anche se non ha usato questa esatta terminologia. Ha parlato di seguire il sistema Getting Things Done (GTD) in cinque fasi, la prima delle quali si chiama Capture. Durante questa fase, dovete catturare le cose che vi passano per la testa in una "casella di posta" al di fuori del vostro cervello. Si riferisce a questo processo come "Mind-Sweep "

Tra poco vi illustreremo in dettaglio il quadro GTD. Prima però esaminiamo alcune nuove ricerche sul metodo del brain dump.

Ricerca aggiornata sul brain dump

Ecco cosa dicono gli studi più recenti sulla pratica del brain dump o del journaling:

Una ricerca del 2017 ha esplorato se la scrittura prima di andare a letto incentrata su compiti futuri (lista di cose da fare) o su risultati passati (lista di cose completate) influisce sull'insorgenza del sonno. 57 giovani adulti hanno scritto per cinque minuti prima di andare a letto in un ambiente controllato. I risultati hanno mostrato che coloro che scrivevano liste di cose da fare si addormentavano più velocemente di coloro che scrivevano un diario di attività completate. In particolare, la descrizione dettagliata dei compiti della lista di cose da fare era correlata a una più rapida insorgenza del sonno, mentre il contrario era vero per le attività completate. In base a questa ricerca, scrivere una lista di cose da fare specifica per cinque minuti prima di andare a letto può aiutare a dormire più velocemente, rispetto a riflettere sulle attività completate

ha rilevato che il . I sintomi depressivi dei pazienti si sono ridotti dopo un mese Uno studio del 2021 ha concluso, sulla base di uno studio di controllo randomizzato, che sette giorni di diario della gratitudine consapevole possono ridurre il disagio psicologico in pazienti con cancro in stadio avanzato

Altre ricerche sono in corso, ma è certo che eliminare i pensieri intrusivi dalla testa può migliorare la qualità della vita.

Lettura suggerita: Fare le cose in grande di David Allen

via Amazon In questo libro, David Allen elabora il concetto di Sistema GTD (Getting Things Done) . Ha sviluppato questa struttura per aiutare le persone a organizzare efficacemente compiti e impegni, ridurre lo stress e aumentare la produttività.

Ecco una panoramica delle sue cinque fasi:

**La prima fase del GTD consiste nel raccogliere tutti i compiti, le idee e i pensieri in un sistema affidabile al di fuori del cervello (Mind-Sweep). Si tratta di raccogliere tutto ciò che occupa spazio nella vostra proprietà mentale. Si possono utilizzare strumenti fisici come i quaderni o digitali come le app per prendere appunti Chiarire: Una volta catturato, dovete chiarire ogni elemento. Chiedetevi: Che cos'è? È perseguibile? Se sì, qual è l'azione successiva? Se non è fattibile, decidete se è qualcosa che dovreste conservare per riferimento, delegare, mettere in attesa o semplicemente scartare Organizzare: Organizzare i compiti e le azioni chiarite in categorie o elenchi. GTD suggerisce di utilizzare elenchi come Progetti (attività in più fasi), Azioni successive (attività in una sola fase che si possono svolgere immediatamente), In attesa di (attività delegate o in attesa di altri), Un giorno o forse (attività da considerare per il futuro) e Calendario (azioni specifiche con una data o un vincolo temporale) Riflettere: Rivedere e aggiornare regolarmente gli elenchi e gli impegni. In questo modo si mantiene aggiornato il sistema GTD e ci si assicura di concentrarsi sulle cose giuste. Le revisioni settimanali sono utili in GTD per rivalutare le priorità e rimanere in carreggiata Impegnarsi: Infine, impegnarsi attivamente con le attività e gli impegni in base agli elenchi e alle priorità stabilite. Il sistema GTD incoraggia a concentrarsi su un'attività alla volta e pone l'accento sul completamento delle azioni piuttosto che sulla loro semplice gestione

L'idea alla base del GTD è quella di liberare la mente dal disordine esternando le attività e gli impegni in un approccio sistematico. In questo modo si riduce lo stress, si acquisisce chiarezza su ciò che deve essere fatto e si migliora la capacità di eseguire i compiti in modo efficace.

La parte migliore di questo sistema è la sua flessibilità: potete adattarlo a strumenti e ambienti diversi. Vediamo come!

Uso popolare dei Brain Dump

Non c'è un modo giusto o sbagliato di fare i brain dump: potete adattare il processo a vostro piacimento. Che vogliate usare il metodo per la scrittura terapeutica, per ripassare le vostre conoscenze o per stimolare la creatività, la scelta è tutta vostra!

Ecco alcune idee di brain dump da consultare:

Diario della gratitudine

Questo tipo di brain dump consiste nello scrivere ciò per cui si è grati.

La decana dei media Oprah Winfrey è una delle maggiori sostenitrici della necessità di tenere un diario della gratitudine e lo pratica da anni. Suggerisce di scrivere ogni sera cinque cose per cui si è grati, in modo da trascorrere la giornata concentrandosi sulle cose positive che accadono intorno a noi.

Si irradia e si genera più bontà per se stessi quando si è consapevoli di tutto ciò che si ha e non ci si concentra su ciò che non si ha

Oprah Winfrey

Scarico di cervello creativo

Questo è più un dump per idee creative o una sessione di brainstorming legata al lavoro che un esercizio personale.

Ci si siede da soli o con il proprio team per un determinato periodo di tempo e si lascia fluire la creatività. Vi aiuta a canalizzare le idee che vi frullano in testa, a filtrare le migliori e a metterle in pratica.

Scarico cerebrale post-apprendimento

Dopo aver partecipato a una lezione/webinar, aver terminato una sessione di studio o aver completato un corso online, prendetevi qualche minuto per scrivere il nocciolo di ciò che avete appena imparato.

Il brain dump post-apprendimento aiuta a ricordare attivamente le informazioni vitali, a identificare le aree che necessitano di maggiore chiarezza e a migliorare la comprensione dell'argomento.

Bullet Journal

A giornale a puntate aiuta a tenere traccia degli elenchi di cose da fare ogni giorno, delle abitudini, degli obiettivi a lungo termine, delle riflessioni e altro ancora, tutto in un unico quaderno, utilizzando brevi elenchi puntati.

Se vi sentite intimiditi a scrivere i vostri sentimenti o non riuscite a trovare abbastanza tempo per il brain dumping, un bullet journal brain dump sarebbe una buona opzione per iniziare.

💡 Suggerimento divertente: Utilizzare un'app per le note come ClickUp e trasformalo nel tuo bullet journal digitale!

Diario delle preoccupazioni

Un diario delle preoccupazioni è uno spazio sicuro in cui annotare pensieri preoccupanti, paure e incertezze. Scriverli aiuta a liberare la mente da questi sentimenti, come se ci si fosse tolti un grosso peso dal petto. Se documentate regolarmente le vostre preoccupazioni, potete identificare i modelli di pensiero ricorrenti e ciò che li scatena e consultare un terapeuta per trovare delle soluzioni.

Il famoso ginnasta Simone Biles usa un diario delle preoccupazioni per affrontare l'intensa ansia che deriva dalla sua carriera altamente competitiva. Si riserva un'ora specifica della giornata per sfogare le sue preoccupazioni ed essere presente nel momento, permettendosi di sentire le sue emozioni.

Se vi sentite sopraffatti dai pensieri, non preoccupatevi! Anche voi potete ritrovare efficacemente la concentrazione con una guida.

Come fare il Brain Dump: Una guida passo dopo passo

1. Prendete un diario

Il primo passo è tenere a portata di mano un diario (o uno "strumento di cattura", secondo le parole di David Allen) per annotare ciò che vi passa per la testa.

Per far sì che la vostra mente abbandoni il compito di basso livello di cercare di tenere tutto sotto controllo, dovete sapere che avete veramente catturato tutto ciò che potrebbe rappresentare qualcosa che dovete fare o almeno decidere, e che a un certo punto nel prossimo futuro lo elaborerete e lo rivedrete

David Allen

Mentre un taccuino fisico è utile per raccogliere i pensieri, un'applicazione digitale per prendere appunti o un'app software per lavagne bianche offre una maggiore flessibilità.

E possiamo suggerire ClickUp come strumento per lo scarico del cervello digitale?

Con ClickUp è più facile rivedere i propri pensieri, organizzarli in ordine di priorità e classificarli. Accedere all'applicazione ClickUp dal telefono, dal tablet o dal computer portatile, senza dover portare con sé un notebook separato.

2. Scegliere un orario

Scegliete un momento della giornata adatto a questa attività, a seconda del tipo di brain dump che volete fare.

Ad esempio, se si tratta di un diario della gratitudine, fatelo all'inizio della giornata o subito prima di andare a letto. Se si tratta di un elenco di attività, lavorateci prima di dormire, in modo da poter gestire meglio il vostro tempo il giorno dopo.

Tuttavia, non è necessario avere un orario specifico per tutti i tipi di brain dump. Per esempio, se si tratta di una raccolta di pensieri distraenti annotati quando si è impegnati in un compito cruciale, si può fare in qualsiasi momento.

3. Trovate un angolo tranquillo

Cercate un posto tranquillo dove sedervi in pace con i vostri pensieri, senza alcuno stimolo esterno che richieda la vostra attenzione.

Può essere l'ufficio di casa, il cortile, la stanza dell'ufficio fisico, l'interno dell'auto o il parco preferito lungo la strada.

Suggerimento: Se il silenzio completo sembra troppo insensibile ai sensi, ascoltate musica strumentale soft o rumore bianco.

4. Impostare un timer

Non esiste una regola ferrea sulla durata del diario. Impostate un timer da 5 a 15 minuti per registrare i vostri pensieri man mano che si presentano.

Il timer non è necessario per un brain dump. Tuttavia, è utile se avete problemi di procrastinazione o di costanza.

L'assegnazione di un blocco di tempo specifico fa sì che il journaling diventi un'abitudine regolare piuttosto che un'attività occasionale. Inoltre, il timer vi ricorda delicatamente di essere presenti e di ascoltare il vostro dialogo interiore.

5. Iniziare a scrivere

Ora siete pronti per iniziare a scrivere. Il vostro brain dump può rientrare in una delle seguenti categorie:

Elenco delle cose da fare, per annotare i compiti della giornata, oppure pianificare la settimana in anticipo

in anticipo Scadenze imminenti che potrebbero preoccuparvi

Preoccupazioni e stress che vi impediscono di concentrarvi sul lavoro

Cose per cui siete grati

Progetti futuri per impegni personali e professionali

Indipendentemente dal tipo di journaling scelto, ClickUp offre una serie di strumenti e funzioni per supportare le vostre esigenze.

Ad esempio, è possibile utilizzare Documenti ClickUp per tutto ciò che riguarda la scrittura:

Formattazione del tuo brain dump con punti elenco, grassetto, corsivo, barrato e altro ancora, con i comandi /Slash

Evidenziate il testo importante con striscioni colorati

Elaborare i vostri pensieri creando pagine nidificate

Convertire il testo scritto in attività tracciabili, assegnarle a se stessi e aggiungere scadenze

Organizzate meglio i vostri pensieri con le pagine annidate su ClickUp Docs

Quando siete in preda a un flusso creativo e volete uno sfogo per tradurre i vostri pensieri in parole, Lavagne ClickUp viene in vostro soccorso. Ecco come sfruttarle al meglio:

Collegare concetti correlati utilizzando i connettori (linee e frecce) per comprenderne la gerarchia

Disegnare a mano libera, aggiungere forme, scrivere note e visualizzare i propri pensieri

Aggiungere attività e documenti alla lavagna e modificarli direttamente dall'area di disegno

Convertire le idee in attività

Catturate i vostri pensieri su una tela virtuale con le lavagne ClickUp

Non è necessario creare le lavagne da zero. È possibile consultare la libreria di ClickUp e trovare le lavagne più adatte modelli di lavagne bianche che soddisfano le vostre esigenze.

Ad esempio, ecco il modello Modello di matrice dello sforzo d'impatto di ClickUp . Questo schema offre una lavagna completamente personalizzabile per migliorare il processo decisionale a livello personale e organizzativo.

Scarica questo modello Stabilite le priorità dei vostri compiti in modo efficace con il modello di matrice dell'impatto di ClickUp

Il modello separa le vostre idee/compiti in base al loro impatto e all'impegno richiesto. I quattro quadranti rappresentano quanto segue:

Alto impatto-Basso sforzo: Fare subito

Alto impatto-alto sforzo: Fare dopo

Basso impatto-basso sforzo: Fare dopo

Basso impatto-alto sforzo: Non fare

Utilizzate questo approccio strutturato per:

valutare su quali compiti lavorare e quando

**Privilegiare le attività più importanti per massimizzare il ROI

Vedere l'impegno richiesto per ogni attività

Identificare quali attività potete permettervi di eliminare dalla vostra lista

Questo modello è particolarmente utile se avete molte cose da fare e avete difficoltà a stabilire le priorità del vostro elenco di attività. Personalizzate il modello con campi personalizzati e stati personalizzati per soddisfare le vostre esigenze specifiche e iniziate! Scarica questo modello Vi sentite sopraffatti da pensieri casuali che interrompono la vostra sessione di lavoro profondo? Blocco note ClickUp è lo strumento di cui avete bisogno! Utilizzate questo pratico taccuino digitale per:

Scrivere i pensieri distraenti che interrompono il vostro flusso di lavoro e tornare ad essi una volta terminata l'attività in questione

e tornare ad essi una volta terminata l'attività in questione Creare elenchi puntati di cose da fare in sospeso e spuntarli uno per uno man mano che li completate

Con ClickUp Notepad annotate i vostri pensieri, i vostri impegni o la lista della spesa, annotateli e trasformate le note importanti in attività aggiungendo le scadenze

Annotare rapidamente appunti di riunioni , idee e piani di lavoro * Trasformare gli appunti in attività tracciabili

appunti di riunioni , idee e piani di lavoro Trasformare gli appunti in attività tracciabili Trascinare e rilasciare gli elementi per spostare le attività in alto e in basso nell'elenco

Suggerimento bonus: Abbiamo già parlato del framework Getting Things Done (GTD) di David Allen. Se siete interessati a metterlo in pratica per la vostra crescita personale e professionale, abbiamo una serie di Modelli GTD in serbo. Prendetevi il tempo necessario per esplorarli tutti, ma ecco una rapida anteprima dei nostri preferiti, Il modello di ClickUp per fare le cose in grande .

Utilizzate il sistema GTD di David Allen con il modello completamente personalizzabile Getting Things Done Template di ClickUp

Dotato di più viste precostituite, campi personalizzati e documenti, questo modello vi aiuta a prioritizzare, tenere traccia e portare a termine le vostre attività in modo efficace utilizzando il framework GTD e a rimanere produttivi.

Gli elenchi pre-salvati consentono di seguire le cinque fasi del sistema GTD, assicurando che le attività si svolgano rapidamente. La vista Elenco, la vista Bacheca, la vista Documenti e la vista Calendario offrono una visibilità completa sullo stato delle attività per un maggiore controllo del flusso di lavoro.

Per ogni vista sono disponibili due campi personalizzati precostituiti per aggiungere contesto (categoria dell'attività; ad esempio, dividendo le attività in categorie come Casa, Lavoro, Concentrazione, Divertimento, ecc. Rinominate questi campi in base alle vostre esigenze e aggiungetene altri per creare un elenco di attività altamente contestuale. Scaricare questo modello

6. Rivedere e organizzare

Dopo il brain dump, è il momento di rivedere ciò che avete scritto. Optate per sessioni settimanali di brain dump per comprendere più a fondo i vostri pensieri e trasformare le vostre visioni in azioni.

Con ClickUp, potete semplificare il processo di revisione e risparmiare tempo. Ecco come fare:

a. Trasformare gli appunti/pensieri in attività

Quando siete su ClickUp Docs o Notepad, potete trasformare rapidamente i vostri appunti in azioni.

Per ClickUp Docs

Aprire Docs Evidenziare il testo che si desidera trasformare in un'attività Selezionare Attività dalla barra degli strumenti del testo Fare clic su Seleziona elenco e scegliere l'elenco in cui si desidera aggiungere l'attività

Utilizzate ClickUp Docs per convertire i vostri pensieri in attività

È anche possibile fare clic su Crea per creare immediatamente un nuovo compito

Per ClickUp Notepad

Aprire il Blocco note Andare al testo che si desidera trasformare in un'attività e fare clic sull'icona +

Convertire una nota in un'attività utilizzando ClickUp Notepad

Scegliere l'elenco in cui si desidera aggiungere l'attività Inserire i dettagli dell'attività Fare clic sul pulsante Crea attività situato nell'angolo in basso a destra della finestra di creazione dell'attività

b. Definire le priorità

Contrassegnate i vostri compiti come priorità Urgente, Alta, Normale o Bassa con Priorità delle attività di ClickUp . Questa fase chiarisce quali compiti devono essere presi in considerazione immediatamente e quali devono essere programmati in un secondo momento.

Dividete i vostri compiti in urgenti, alti, normali o a bassa priorità con ClickUp Task Priorities e concentratevi sui compiti che hanno il maggiore impatto sul risultato

c. Creare un layout dei vostri pensieri

Organizzate i pensieri in modo disordinato in un layout organizzato con Mappe mentali ClickUp . Scomponete idee complesse, create connessioni tra i compiti e visualizzate il vostro brain dump per una maggiore chiarezza.

Riordinate i pensieri annodati nella vostra testa in una struttura ordinata con le mappe mentali di ClickUp

Se siete nuovi al mondo delle Mappe Mentali, sentitevi liberi di prendere ispirazione dalle Mappe Mentali di ClickUp modelli di mappe mentali . Vi forniranno un framework pronto per l'uso per iniziare subito a utilizzare questo strumento visivo.

Prendiamo Modello di lavagna con mappa mentale vuota di ClickUp ad esempio. Questa struttura minimale consente di delineare liberamente i propri pensieri e le proprie idee, pur mantenendo una struttura coesa per la mappa.

Disegnate le connessioni tra le idee con il modello Blank Mind Map Whiteboard di ClickUp e personalizzatelo in base alle vostre esigenze

Utilizzate l'Idea principale come punto di riferimento e dividetela in Idee secondarie e Ingressi. La grafica del modello è sufficiente per aiutarvi a capire la correlazione tra le idee a colpo d'occhio. Potete personalizzare il modello come volete, aggiungendo testo, immagini, video, note adesive, schede di siti web o anche scarabocchi, se vi piace!

Ecco un esempio per aiutarvi a capire meglio il modello:

Supponiamo che stiate facendo un brainstorming per rinnovare la vostra casa, quindi l'Idea principale all'interno del bulbo sarebbe Ristrutturazione della casa. Dividetela in sotto-idee come Interni ed Esterni.

Per il nodo Interni, si possono avere input come Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina... insomma, avete capito bene. Per ogni sottoidea o ingresso, inserite la vostra ispirazione: un'immagine Pinterest del salotto dei vostri sogni, un video su YouTube o un link alla vostra azienda di arredamento preferita.

In questo modo, quando si apre il modello, è possibile avere una visione d'insieme delle idee e approfondire i dettagli di ogni nodo e sotto-nodo.

La cosa migliore è che questo modello funziona bene sia per le esigenze personali che per quelle professionali, quindi siate creativi e usatelo al massimo delle sue potenzialità! Scarica questo modello Leggi anche:_ 25 esempi di mappe mentali sbalorditive per il 2024

7. Esercitatevi a fare regolarmente i dump cerebrali

Cercate di essere coerenti con il vostro diario di brain dump. I brain dump settimanali possono aiutarvi a monitorare meglio le vostre ansie e i vostri schemi di pensiero. Quando rivedete il vostro diario dopo un certo intervallo di tempo, potete identificare gli schemi ricorrenti e agire di conseguenza.

Per esempio, se il carico di lavoro pesante e le scadenze ravvicinate sono costanti nel vostro brain dump, forse è il momento di parlare con il vostro manager e di trovare una soluzione gestire l'ansia sul posto di lavoro.

Brain Dump Il vostro cammino verso il benessere mentale con ClickUp

Utilizzate questo articolo come ispirazione per comprendere le migliori pratiche di journaling. Tuttavia, ricordate che, in ultima analisi, siete voi a stabilire le regole.

E per un esercizio di brain dump veramente personalizzato, cosa c'è di meglio di ClickUp?

Da elenchi puntati, a brain dump dettagliati, fino alla mappatura delle vostre idee su una tela visiva, ClickUp vi offre la libertà creativa di lasciar fluire liberamente i vostri pensieri. Allo stesso tempo, l'applicazione vi permette di riordinare la vostra mente, di organizzare le voci del brain dump, di trasformare le vostre visioni in azioni e di compiere passi consapevoli verso il vostro benessere. Provate ClickUp oggi stesso e scoprite cosa ha in serbo per voi!