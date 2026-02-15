Come utilizzare Claude Artifacts per il lavoro nel 2026

La maggior parte degli strumenti di IA fornisce output di testo che devi poi copiare, incollare e riformattare manualmente in altre app. Questo flusso di lavoro rallenta il ritmo e crea una dispersione del contesto.

Teams perdono ore a cercare, passare da una piattaforma all'altra e ripetere gli aggiornamenti su più piattaforme a causa della frammentazione delle informazioni tra app non collegate tra loro. Infatti, il 70% dei dipendenti affronta questo problema almeno una volta al mese.

In questo post del blog esploreremo come utilizzare Claude Artifacts per generare output interattivi e renderizzati come dashboard, codice e diagrammi direttamente all'interno della tua conversazione IA.

Come bonus, vedremo anche come colmare il divario tra i prototipi generati dall'IA e l'esecuzione del lavoro utilizzando ClickUp, il primo spazio di lavoro convergente basato sull'IA al mondo! 🤩

Claude Artifacts sono finestre di contenuto interattive e modificabili nell'interfaccia Claude IA di Anthropic, che mostrano risultati autonomi come codice, documenti o diagrammi separatamente dalla chat principale.

Quando richiedi a un'IA un codice o un documento strutturato, spesso ti viene fornito un muro di testo normale. A questo punto sei costretto a copiare, incollare e riformattare il testo in un'altra applicazione, interrompendo completamente il tuo slancio creativo. Questo cambio di contesto è un grave ostacolo al flusso di lavoro: il 48% dei dipendenti afferma che il proprio lavoro risulta caotico e frammentato a causa di questo problema.

Claude Artifacts è progettato per risolvere questo problema visualizzando gli artefatti in una finestra dedicata a destra della chat principale, creando una vista a schermo diviso o a pannello laterale. Questa configurazione consente l'iterazione in tempo reale: le modifiche immediate aggiornano l'artefatto direttamente nella sua finestra, mantenendo lo slancio del flusso di lavoro senza copiare o utilizzare strumenti esterni.

Puoi utilizzare questa area di lavoro generativa basata sull'IA per creare diversi tipi di contenuti generati dall'IA:

🤝 Promemoria: questi artefatti IA sono basati sulla sessione, il che significa che rimarranno all'interno della conversazione corrente. Se desideri salvare il tuo lavoro in modo permanente, dovrai esportarlo o pubblicarlo.

📮 ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni?

ClickUp riunisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzioni basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!