Come creare una Correzione di bozze (con esempi)

Quando si deve vendere qualcosa di importante - e costoso - è naturale che l'acquirente voglia essere decisamente sicuro che funzioni. I venditori mostrano casi di studio, testimonianze e dimostrazioni per convincere l'acquirente. Quando la posta in gioco è alta, questo non basta.

Ecco la Correzione di bozze. In questo post esploriamo cos'è e come potete usarla per promuovere i vostri obiettivi organizzativi.

Che cos'è una Correzione di bozze?

Una Correzione di Bozze (PoC) è un'implementazione su piccola scala di un grande programma, utilizzata per dimostrare la fattibilità di un progetto o di un'idea. Spesso si tratta del primo passaggio per avviare un progetto .

È come preparare un campione di cupcake prima di impegnarsi nel catering di una festa. Vi permette di testare la ricetta, di sperimentare la presentazione, di dimostrare il confezionamento e la consegna e di confermare il gusto, senza investire in un lavoro richiesto su larga scala.

Un PoC ben eseguito offre numerosi vantaggi ai team che valutano la fattibilità di nuovi progetti. I più significativi sono i seguenti.

Convalida

Il PoC aiuta a garantire che un'idea sia tecnicamente fattibile e che valga la pena perseguirla. Aiuta a garantire che il concetto funzioni come previsto prima di impegnare risorse significative.

Coinvolgimento degli stakeholder

Una Correzione di bozze positiva crea fiducia e supporto tra gli stakeholder, gli investitori o i client. Fornisce una prova concreta che l'idea è fattibile e può produrre i benefici attesi.

Gestione del rischio

Con un PoC, i team possono identificare potenziali sfide e limiti in un ambiente controllato. Questo riduce al minimo il rischio di problemi imprevisti durante l'implementazione su larga scala.

Efficienza delle risorse

Con un PoC, i team possono valutare le competenze necessarie ed estrapolarle con maggiore precisione per un progetto più ampio. Questo aiuta a definire il budget, a fare previsioni e ad allocare le risorse in modo efficiente.

Innovazione

Il PoC incoraggia la sperimentazione e l'innovazione. I team possono testare nuove idee con sequenze più brevi e budget ridotti senza la paura di fallire.

Molti di questi vantaggi sono offerti anche dai prototipi e dagli MVP. Qual è quindi la differenza tra i due?

Capire le differenze: Correzione di bozze, prototipo e MVP

In un certo senso, PoC, prototipi e prodotti minimi realizzabili (MVP) sono modi per costruire qualcosa di piccolo per testare un'idea più grande. Ma le somiglianze finiscono qui.

Nel processo di sviluppo del prodotto, ciascuno di essi ha uno scopo unico e viene utilizzato in fasi diverse. Cogliere queste differenze aiuta i team a scegliere l'approccio giusto per dare vita alle loro idee.

differenze tra proof of concept, prototipo e MVP Aspetto | Prova di concetto (PoC) | Prototipo | Prodotto minimo realizzabile (MVP) | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | | Scopo | Convalidare la fattibilità di un'idea o di un progetto su larga scala | Visualizzare e testare il design e l'esperienza utente | Lanciare una versione di base del prodotto sul mercato | | Ambito di applicazione | Ristretto, focalizzato su un singolo gruppo di utenti, posizione o funzione | Ampio, include l'UX di diverse funzionalità/funzione | Ampio, include le caratteristiche principali necessarie per i primi utenti | | Lavoro richiesto per lo sviluppo | Minimo, quanto basta per dimostrare la fattibilità | Moderato, richiede la creazione di un modello di lavoro | Alto, richiede un prodotto funzionale pronto per gli utenti | | Teams e utenti selezionati tra i target di riferimento | Early adopter e utenti reali | Rischio | Identifica tempestivamente le potenziali sfide tecniche | Scopre i problemi di progettazione e usabilità | Convalida la domanda del mercato e l'adattamento al prodotto-mercato | Tipo di feedback | Feedback sulla fattibilità tecnica | Feedback sulla progettazione e sull'usabilità | Feedback sul mercato e sugli utenti | Costo | Basso | Moderato | Da moderato ad alto | | Tempistica | Breve | Media | Lunga |

In sostanza, utilizzare:

PoC per convalidare la fattibilità di un'idea prima di investire risorse significative

Prototipo per esplorare e perfezionare il design e l'esperienza utente del prodotto

MVP quando si è pronti a introdurre il prodotto sul mercato con funzionalità/funzioni sufficienti ad attirare i primi utilizzatori e a raccogliere il feedback degli utenti del mondo reale

Dato che state leggendo questo articolo sui PoC, supponiamo che abbiate bisogno di convalidare la fattibilità di un'idea e di capire quali sono i passaggi per ottenerla.

I passaggi per creare una Correzione di bozze affidabile

Ci sono un numero di fattori che influenzano l'esito positivo di una Correzione di bozze. È quindi necessario un approccio sistematico per crearne uno. Ecco una struttura collaudata per l'implementazione di un processo di Correzione di bozze, utilizzando un sistema di uno strumento di project management come ClickUp e un esempio di app per il monitoraggio del fitness.

1. Restringere il campo dal programma più ampio

Una correzione di bozze è essenzialmente una piccola implementazione di un programma più ampio piano di un progetto più ampio . Per scegliere l'aspetto giusto con cui provare il concetto, dovete avere ben chiara la vostra visione più ampia. Iniziate in grande e restringete il campo al vostro PoC.

Cosa : Definire ciò che il PoC convaliderà (è utile documentare tutte le possibilità in un filesoftware di gestione delle idee e scegliere le più adatte)

: Definire ciò che il PoC convaliderà (è utile documentare tutte le possibilità in un filesoftware di gestione delle idee e scegliere le più adatte) Perché : Delineare l'obiettivo che si vuole raggiungere con il PoC

: Delineare l'obiettivo che si vuole raggiungere con il PoC Come : Stabilire i criteri di esito positivo per la fattibilità e le prestazioni; assicurarsi che ci siano obiettivi SMART che aiutino a prendere decisioni

: Stabilire i criteri di esito positivo per la fattibilità e le prestazioni; assicurarsi che ci siano obiettivi SMART che aiutino a prendere decisioni Chi: Includere gli stakeholder che prenderanno le decisioni

Se state costruendo un'app per il monitoraggio del fitness, questo passaggio prevede la scelta della parte dell'app da convalidare, ad esempio un nuovo algoritmo di monitoraggio degli allenamenti.

Siete nuovi ai PoC? Provate Modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp per iniziare.

2. Conduzione della ricerca iniziale

Eseguite una ricerca sul concetto di prova proposto per stimare i costi, le sequenze e le risorse necessarie.

Studio

Utilizzate i dati storici di progetti simili per condurre uno studio di fattibilità . Comprendere i vari fattori che influenzano l'esito positivo del progetto.

Previsione

Dividere il progetto in attività più piccole e gestibili per stimare i costi e la Sequenza. Identificate le dipendenze e regolatevi di conseguenza.

Gestione dei rischi

Elencare i rischi potenziali che potrebbero avere un impatto sulla Sequenza, sul budget o sulla consegna stessa. Consultate i membri senior del team che potrebbero contribuire al PoC per avere maggiori informazioni.

Nel caso dell'app per il monitoraggio del fitness, potreste condurre la scoperta del prodotto per comprendere i limiti di prestazioni, precisione dei sensori ed elaborazione dei dati delle soluzioni esistenti.

Utilizzate uno strumento per prendere nota come ClickUp Documenti per documentare e analizzare questa ricerca. Condividetela con gli stakeholder del progetto per ricevere commenti e feedback. Modificate in modo collaborativo e convertite automaticamente le intuizioni in azioni grazie a Attività di ClickUp .

Collaborare senza sforzo con ClickUp Documenti

3. Pianificare il PoC

Definite l'ambito del vostro proof of concept. Delineate tutto ciò che farete, come le funzionalità/funzione che costruirete, i meccanismi di controllo della qualità che implementerete, l'infrastruttura che metterete a disposizione, ecc.

Suddividete il PoC in attività

Scrivete descrizioni dettagliate delle funzionalità/funzione che costruirete come parte del PoC

Aggiungere la durata stimata per ogni attività

Utilizzare liste di controllo per impostare i criteri di accettazione

Assegnare gli utenti che completeranno le attività

Aggiungete date di inizio e scadenze per rimanere in linea con i tempi

Utilizzarecampi personalizzati per aggiungere qualsiasi altra informazione esclusiva del vostro POC

Durante il piano del PoC, ricordate di limitare la portata alle funzionalità/funzione essenziali per la validazione del concetto.

Creare più elementi di azione utilizzando le attività di ClickUp

Per l'app di fitness, dovrete delineare lo sviluppo del nuovo algoritmo passo dopo passo e impostarlo sugli strumenti di project management con tutti i dettagli necessari.

Non lasciatevi intimidire da una tabula rasa nel vostro strumento di project management. Utilizzate il Modello di esempio di piano di progetto di ClickUp per:

Creare piani dettagliati con immagini intuitive

Organizzare le attività per una collaborazione efficiente tra i team

Monitorare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi per completare il progetto in tempo utile

4. Costruire il PoC

Con un piano concreto in mano, è arrivato il momento di l'avvio del progetto e l'esecuzione. In questa fase, è utile anche acquisire le informazioni necessarie per valutare l'esito positivo del PoC.

Ad istanza, invitate gli utenti a monitorare il tempo impiegato per ogni attività, che potrete confrontare con le durate stimate in seguito.

Confronto tra la durata stimata e quella effettiva con ClickUp

Nel caso del fitness tracker, sviluppare l'algoritmo e integrarlo con funzioni di input/output di base per il test iniziale. Assicurarsi che il PoC includa l'interfaccia minima necessaria per raccogliere i dati dell'allenamento e visualizzare i risultati.

5. Test e valutazione

Una volta costruito il PoC, è il momento di testarlo e valutarne l'esito positivo in base agli oggetti e agli indicatori di performance impostati in precedenza. Qualsiasi modelli di sviluppo del prodotto che utilizzate deve darvi la possibilità di misurare i risultati. Soprattutto per un PoC, considerate quanto segue.

Misurare le prestazioni

Valutare se il progetto ha raggiunto i suoi oggetti. Impostare widget per le metriche chiave su Dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni in tempo reale.

Inoltre, misurate la varianza. Per istanza, se avete raggiunto il 70% degli oggetti, si tratta comunque di una lezione importante.

Creare dashboard per visualizzare i dati utilizzando i widget di ClickUp

Benchmark

Confrontate le prestazioni con progetti precedenti o con gli standard del settore per valutare l'esito positivo del PoC.

Costruire un supporto decisionale

Creare reportistica che aiuti le parti interessate a decidere se procedere con lo sviluppo su larga scala, apportare modifiche o abbandonare del tutto l'idea.

Per il PoC di un'app per il monitoraggio del fitness, gli indicatori di performance potrebbero includere l'accuratezza del monitoraggio degli allenamenti, i livelli di coinvolgimento degli utenti e la velocità di elaborazione.

Testate l'accuratezza e le prestazioni dell'algoritmo su diversi tipi di allenamento e ambienti. Utilizzate una varietà di dispositivi per assicurarvi che l'algoritmo lavori bene su hardware diversi.

6. Documentare i risultati

I PoC sono fondamentali per due motivi: Per prendere decisioni sulle implementazioni di grandi dimensioni e per conoscere rapidamente i potenziali problemi. Per entrambi questi scopi, la documentazione può cambiare la vita.

Una buona documentazione durante tutto il ciclo di vita del PoC aiuta a chiarire le idee, a riflettere sulle sfide, a notare le soluzioni fallite e a evitare di ripetere gli errori.

Prima di prendere decisioni sull'espansione del PoC, documentate i risultati. Assicuratevi di documentare l'intero processo di PoC, con i risultati quantitativi e qualitativi. Se possibile, includete rappresentazioni visive dei dati e feedback specifici delle parti interessate.

Per l'app di monitoraggio del fitness, dovrete documentare le prestazioni dell'algoritmo su vari dispositivi, gli insegnamenti tratti da eventuali variazioni, le sfide incontrate, le soluzioni che non hanno funzionato, il motivo per cui la soluzione finale ha funzionato, ecc.

7. Prendere decisioni

Se l'algoritmo funziona bene, pianificare l'integrazione nell'app completa e lo sviluppo di ulteriori funzionalità/funzione. Se l'algoritmo non soddisfa i criteri di esito positivo, prendere in considerazione approcci alternativi o ulteriori ricerche su progetto . Se l'algoritmo non si avvicina alle vostre aspettative, abbandonate l'idea e pensate a qualcos'altro.

Correzione di bozze in scenari reali

Nello sviluppo del software, il PoC viene utilizzato per convalidare la fattibilità tecnica di una nuova funzionalità, tecnologia o architettura prima dell'implementazione su larga scala. Da fare con:

Concentrandosi sugli aspetti più innovativi o tecnicamente impegnativi del progetto

Sviluppare una versione semplificata per testare le funzioni principali

Esecuzione di test approfonditi per assicurarsi che il PoC lavori come previsto

Raccogliere il feedback di sviluppatori, tester e stakeholder per perfezionare l'idea e risolvere i problemi identificati

Documentare i risultati e utilizzare le intuizioni per pianificare meglio l'implementazione più ampia

Tuttavia, i PoC non sono un fenomeno del settore software. I team di tutti i settori e di tutte le pratiche utilizzano i PoC come progetti pilota o per costruire un progetto un forte caso aziendale . Nel project management e nello sviluppo aziendale, il PoC viene utilizzato per ragioni leggermente diverse, come ad esempio:

Dimostrare il valore aziendale in modo rapido e a basso costo

Implementazione di una soluzione per un piccolo gruppo di utenti di prova prima del lancio in tutta l'organizzazione

Migliorare i processi utilizzando un nuovo strumento di project management o di automazione

Mitigare i rischi identificandoli per tempo e inserendo le soluzioni nel PoC stesso

Ottenere l'adesione degli stakeholder dimostrando la fattibilità delle nuove idee agli investitori per assicurarsi finanziamenti e supporto

Dimostrando la fattibilità e il potenziale dei nuovi concetti, i PoC aprono la strada a progressi rivoluzionari e ad esiti positivi sul mercato. Non c'è da stupirsi che alcune delle organizzazioni di maggior successo al mondo abbiano utilizzato prove di concetto con esito positivo.

Di seguito, esploriamo alcuni esempi di proof of concept che non solo hanno trasformato i rispettivi settori, ma hanno anche stabilito nuovi standard per l'innovazione e lo sviluppo.

Questi casi evidenziano l'importanza strategica dei PoC nel trasformare idee visionarie in realtà, mostrando come le implementazioni iniziali su piccola scala possano portare a esiti positivi su larga scala.

Dropbox

Nel 2007, Drew Houston, uno studente del MIT, continuava a dimenticare la sua chiavetta USB e rimaneva a piedi quando doveva trasferire dei file.

Ha immaginato una soluzione che non richiedesse di ricordare o portare con sé un dispositivo fisico. Da questa idea è nato Dropbox: un servizio di archiviazione e sincronizzazione dei file basato sul cloud.

Nelle prime fasi del cloud computing e della comunicazione online, questa idea era completamente nuova. Aveva bisogno di dimostrare visivamente ai collaboratori e agli investitori il funzionamento di questo servizio. Dropbox ha quindi creato un PoC sotto forma di un modulo di video di presentazione della funzione del loro servizio di condivisione di file. Ciò ha contribuito a convalidare l'interesse del mercato e a raccogliere il feedback degli utenti, portando allo sviluppo positivo del prodotto.

Slack

Nel 2011, Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson e Serguei Mourachov stavano sviluppando un gioco chiamato Glitch. Per questo team agile che lavorava spesso insieme, il loro strumento di comunicazione interna era inefficace.

Così hanno creato Slack come strumento di comunicazione interna strumento interno per risolvere i propri problemi. In seguito, quando il gioco Glitch non è decollato, il team ha deciso di passare allo strumento di comunicazione.

La prima versione di Slack sviluppata per uso interno è servita come correzione di bozze per il prodotto multimiliardario che è oggi. Testando e perfezionando lo strumento in un ambiente reale, il team è stato in grado di convalidarne l'efficacia e il potenziale valore di mercato.

Airbnb

Nel 2007, i coinquilini Brian Chesky e Joe Gebbia stavano lottando per pagare i salati affitti di San Francisco. Stavano pensando di condividere o subaffittare il loro appartamento.

In quel periodo notarono che stava per arrivare in città un'importante conferenza sul design. Gli alberghi nei pressi della sede erano al completo o follemente costosi.

In questo hanno visto un'opportunità: perché non affittare il loro salotto ai partecipanti alla conferenza? Sebbene sembrasse un'ottima idea, non erano sicuri che qualcuno avrebbe affittato il loro posto, per non parlare di pagare.

Per testare la loro idea, Chesky e Gebbia hanno creato un sito web chiamato Air Bed & Breakfast. Offrivano materassi ad aria nel loro salotto e la colazione per i partecipanti alla conferenza. I primi ospiti hanno pagato $$$a ciascuno per rimanere per qualche notte.

Questa versione di Airbnb è servita come prova di un concetto che altrimenti sembrava troppo fantastico da implementare. Con l'impostazione di Airbnb nelle loro stesse impostazioni, hanno dimostrato che esiste un mercato per gli alloggi in casa.

Iniziare in piccolo e vincere in grande con ClickUp

Una prova di concetto è un modo comprovato per creare fiducia tra coloro che sono scettici nel fare investimenti nella vostra idea. In ambito commerciale, la prova di bozze dimostra fiducia. Nel project management, dimostra prudenza e agilità. Nel marketing, aiuta a costruire una conoscenza dei clienti in modo costante nel tempo.

In tutte queste applicazioni, garantire l'esito positivo di una prova di concetto è la base di cose più grandi che verranno. Pertanto, i project manager devono essere attenti e prudenti nell'implementazione di un PoC.

