Claude vs ChatGPT per la scrittura: qual è il migliore?

Stai cercando di scegliere un assistente di scrittura IA per te o per il tuo team?

Proviamo a indovinare. Come la maggior parte delle persone e delle organizzazioni, sei indeciso tra ChatGPT e Claude.

Qualcuno ama l'approccio semplice e diretto di ChatGPT alla scrittura delle risposte alle email. Un'altra persona giura su Claude per finire quel post sul blog di leadership di pensiero su cui stava lavorando da settimane.

Il dibattito tra Claude e ChatGPT continua a riproporsi. E non c'è un vincitore chiaro.

Questa guida ti aiuterà. Ti mostreremo quando utilizzare Claude e quando ChatGPT per la scrittura. Confronteremo anche i loro reali punti di forza e di debolezza in diversi tipi di attività di scrittura.

Ma il nostro compito più importante è mostrarti perché spesso il problema più grande non è scegliere tra Claude e ChatGPT, ma cosa succede quando la tua IA vive al di fuori del tuo flusso di lavoro. Cominciamo!

Claude vs ChatGPT in sintesi

Sia Claude che ChatGPT sono potenti modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che risolvono lo stesso problema: trasformare input umani disordinati in testi utilizzabili. Ma affrontano il problema in modo diverso.

Chiariamo subito una cosa.

Sia Claude che ChatGPT sono stati addestrati utilizzando il Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). Questo non è un elemento di differenziazione. È una scommessa sicura. OpenAI ha aperto la strada a questo approccio con InstructGPT e ChatGPT, e anche Anthropic lo utilizza.

La differenza sta nel modo in cui i modelli vengono guidati in seguito.

Anthropic aggiunge un ulteriore metodo chiamato Constitutional IA. Si tratta di un sistema in cui il modello critica i propri risultati rispetto a una serie di principi scritti. Questi principi potrebbero essere: essere utile, essere innocuo, spiegare chiaramente i rifiuti e così via. È possibile vedere questa scelta manifestarsi nel comportamento quotidiano di Claude, nel suo tono, nella sua cautela e nel modo in cui il modello gestisce i casi limite.

ChatGPT, d'altra parte, è ottimizzato per l'ampiezza e il rispetto delle istruzioni. La ricerca condotta da OpenAI mostra che ChatGPT è ampiamente utilizzato per la scrittura di testi brevi, la modifica iterativa e il passaggio da un'attività all'altra in diversi ambiti. Le persone lo utilizzano per redigere bozze di email, schemi, riassunti e contenuti tecnici nella stessa sessione.

Quali sono le differenze tra Claude e ChatGPT per la scrittura?

Ecco le differenze tra Claude e ChatGPT in sintesi:

Area ChatGPT Claude Sviluppatore OpenAI Anthropic Approccio formativo Utilizza RLHF come metodo di allineamento principale, ottimizzato per seguire le istruzioni in molti tipi di attività. Utilizza RLHF plus IA costituzionale, dove il modello critica i risultati rispetto a una serie di principi scritti. Stile di scrittura predefinito Chiaro, strutturato, prevedibile; può sembrare generico senza una regolazione accurata (come segnalato dagli utenti) Più colloquiale e fluido; gli utenti segnalano spesso meno modifiche di tono per la scrittura di testi lunghi. Forza con struttura Ottimo con tabelle, elenchi, markdown, modelli e output con formattazione rigorosa. Capace, ma potrebbe richiedere prompt più espliciti per formattare in modo rigoroso. Gestione di contesti lunghi Gestisce bene le conversazioni lunghe, ma in genere richiede la suddivisione in blocchi di documenti molto grandi. Eccellente per documenti lunghi; i modelli Claude 4. x offrono un supporto per finestre di contesto estremamente ampie. Stile di modifica Efficiente e direttivo; ottimo per riscritture rapide e perfezionamenti iterativi. Più esplicativo; spesso spiega perché sono state apportate modifiche (descritto dagli utenti come "simile a un coach di scrittura") Sicurezza e rifiuti Generalmente diretto; i rifiuti sono concisi. Più cauto per impostazione predefinita; i rifiuti tendono a includere spiegazioni Ecosistema e integrazioni Ampio ecosistema (plugin, strumenti multimodali, integrazioni) Ecosistema più piccolo; più focalizzato sul ragionamento basato sul testo Ideale per Teams che necessitano di velocità, struttura e flessibilità in molti formati di scrittura Teams che danno priorità al tono, alla coerenza e alla scrittura di testi lunghi o ricchi di contesto Compromesso comune Richiede disciplina nell'uso dei prompt per evitare un tono generico. Meno integrazioni; può sembrare conservativo nei casi limite.

Ora, esaminiamoli in dettaglio:

1. Stile di scrittura (secondo quanto riportato dagli utenti, non dalle pagine di marketing)

🌟 Le recensioni degli utenti descrivono costantemente la scrittura di Claude come:

Più colloquiale

Meno modelli predefiniti

Migliore nel mantenere il tono in bozze lunghe

Ciò che mi piace di più di Claude è la combinazione di ottime capacità di scrittura e ragionamento con un'interfaccia facile da usare e prestazioni affidabili. La piattaforma gestisce bene i contenuti di lunga durata, mantiene il contesto nelle conversazioni e produce risultati chiari e ben strutturati.

Ciò che mi piace di più di Claude è la combinazione di ottime capacità di scrittura e ragionamento con un'interfaccia facile da usare e prestazioni affidabili. La piattaforma gestisce bene i contenuti di lunga durata, mantiene il contesto nelle conversazioni e produce risultati chiari e ben strutturati.

🌟 La scrittura di ChatGPT, al contrario, è spesso elogiata per:

Chiarezza

Struttura

Formattazione prevedibile

ChatGPT è estremamente utile per risolvere rapidamente i problemi, effettuare la creazione di contenuti e apprendere. Fornisce risposte chiare, ben strutturate e personalizzate per attività quali la creazione di curriculum, la preparazione di colloqui, spiegazioni tecniche e scrittura professionale.

ChatGPT è estremamente utile per risolvere rapidamente i problemi, effettuare la creazione di contenuti e apprendere. Fornisce risposte chiare, ben strutturate e personalizzate per attività quali la creazione di curriculum, la preparazione di colloqui, spiegazioni tecniche e scrittura professionale.

I recensori tendono a descriverlo come affidabile ed efficiente, ma occorre tenere presente che può sembrare generico se i prompt non sono progettati con cura.

🔑 Conclusione chiave: nessuno dei due è "migliore". Sono semplicemente ottimizzati in modo diverso.

2. Gestione del contesto (questo è misurabile)

Il vantaggio di Claude in questo caso è tecnico, non soggettivo.

📌 A partire da febbraio 2026, Claude Opus 4. 6 offre supporto per finestre di contesto estremamente ampie (con una modalità beta che si estende fino a ~1 milione di token), rendendolo particolarmente adatto per:

Analisi delle trascrizioni complete delle riunioni

Inserimento di lunghi rapporti di ricerca

Gestione dell'analisi di più documenti in un unico passaggio

📌 La finestra di contesto di ChatGPT è più piccola in confronto (anche se comunque sostanziale), il che significa che i team spesso suddividono i documenti lunghi in parti o si affidano a prompt iterativi. Non è un problema insormontabile, ma cambia il modo di lavorare.

3. Ecosistema vs. profondità

Ecco il compromesso che la maggior parte dei team deve affrontare:

ChatGPT eccelle quando la scrittura è solo una delle tante attività da svolgere. Trae vantaggio da un ampio ecosistema (plugin, strumenti multimodali, navigazione e integrazioni) che rende facile passare da un formato all'altro e da un flusso di lavoro all'altro.

Claude approfondisce meno argomenti, ma in modo più approfondito. Viene spesso scelto quando i team danno più importanza alla coerenza, alle sfumature e a un minor numero di riscritture piuttosto che all'ampiezza degli strumenti.

🔑 Punto chiave: Ecco perché molti team in realtà non ne scelgono uno solo. Usano entrambi. Ed è qui che iniziano i veri attriti, ma ci arriveremo tra poco. Sono d'accordo. ChatGPT è un po' più attento ai dettagli e un po' più logico. Claude ha un gusto, una voce e un umorismo leggermente migliori. Quindi usateli insieme. Di solito uso typingmind e faccio una connessione all'API. Questo elimina anche la maggior parte delle lezioni. Sono d'accordo. ChatGPT è un po' più attento ai dettagli e un po' più logico. Claude ha un gusto, una voce e un umorismo leggermente migliori. Quindi usateli insieme. Di solito uso typingmind e faccio una connessione all'API. Questo elimina anche la maggior parte delle lezioni.

In cosa eccelle ChatGPT (per la scrittura)?

Tu o il tuo team avete bisogno di creare una grande varietà di contenuti, da report strutturati a e-mail veloci e persino documentazione tecnica? Pensa a ChatGPT come a un generalista veloce e affidabile che ti aiuta a sbloccarti.

tramite ChatGPT

E i dati lo confermano. ChatGPT opera su una scala che raramente abbiamo visto nei software per il lavoro.

Basato sugli ultimi modelli di OpenAI, è diventato l'assistente di scrittura IA per impostazione predefinita per molti. Il 92% delle aziende Fortune 500 utilizza già la sua versione consumer. I suoi maggiori punti di forza? La sua estrema flessibilità e un vasto ecosistema di plugin che ne ampliano le capacità.

👀 Lo sapevi? Secondo il documento di ricerca economica 2025 di OpenAI, a metà del 2025 ChatGPT gestiva circa 18 miliardi di messaggi a settimana provenienti da circa 700 milioni di utenti in tutto il mondo, pari a circa il 10% della popolazione adulta globale. Questo tipo di scala è importante, perché determina in cosa il modello eccelle.

Se il tuo team ha bisogno di uno strumento affidabile in grado di gestire quasi tutte le attività di scrittura che gli vengono assegnate, ChatGPT è spesso il punto di partenza.

🎥 Bonus: per comprendere meglio come ChatGPT genera le sue risposte scritte ed elabora i tuoi prompt, guarda questo video esplicativo che analizza la tecnologia alla base dello strumento.

I punti di forza di ChatGPT nella scrittura

ChatGPT eccelle quando il tuo team ha bisogno di velocità e struttura. È progettato per essere uno strumento versatile in grado di adattarsi a un'ampia gamma di scenari.

ChatGPT si distingue in questi ambiti:

Versatilità in tutti i formati: può passare dalla stesura di un'email alla bozza di un post sul blog e alla documentazione di un codice senza richiedere molte modifiche ai tuoi prompt.

Controllo strutturato dell'output: se hai bisogno di una tabella perfettamente formattata, un elenco numerato o un testo in markdown, ChatGPT è eccezionalmente bravo a seguire queste istruzioni specifiche.

Plugin ed ecosistema di integrazione: effettua una connessione con centinaia di strumenti di terze parti, consentendo di navigare sul web alla ricerca di informazioni aggiornate, creare immagini con DALL-E o analizzare file di dati.

Seguire le istruzioni: per le attività che richiedono di attenersi a una guida di stile dettagliata o a un personaggio specifico, ChatGPT è generalmente molto affidabile.

Perfezionamento iterativo: è ottimo per una conversazione bidirezionale in cui si modifica e si migliora lentamente un testo sulla base dei suggerimenti forniti.

Gli utenti reali concordano:

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è la rapidità con cui aiuta a trasformare idee vaghe in risultati chiari e utilizzabili. È particolarmente utile per redigere bozze, riscrivere e riflettere sui problemi senza partire da zero. Le risposte sono solitamente ben strutturate e facili da adattare, il che consente di risparmiare tempo nelle attività quotidiane come email, riassunti o brainstorming.

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è la rapidità con cui aiuta a trasformare idee vaghe in risultati chiari e utilizzabili. È particolarmente utile per redigere bozze, riscrivere e riflettere sui problemi senza partire da zero. Le risposte sono solitamente ben strutturate e facili da adattare, il che consente di risparmiare tempo nelle attività quotidiane come email, riepiloghi/riassunti o brainstorming.

Utilizzo ChatGpt molto spesso durante la giornata per ricerche, scrittura, spiegazioni e pianificazione dei contenuti. Offre supporto per molte attività in un unico posto e si integra perfettamente nel mio flusso di lavoro. Funziona bene anche insieme ad altri strumenti che utilizzo per la gestione della clinica, l'insegnamento e la creazione di contenuti.

Utilizzo ChatGpt molto spesso durante la giornata per ricerche, scrittura, spiegazioni e pianificazione dei contenuti. Offre supporto per molte attività in un unico posto e si integra perfettamente nel mio flusso di lavoro. Funziona bene anche insieme ad altri strumenti che utilizzo per la gestione della clinica, l'insegnamento e la creazione di contenuti.

I punti deboli di ChatGPT nella scrittura

Nessuno strumento è perfetto e la versatilità di ChatGPT comporta alcuni compromessi. Alcune aree in cui potresti incontrare difficoltà:

Il suo tono può sembrare generico: senza senza un attento prompt, lo stile di scrittura di ChatGPT può sembrare un po' "IA" e privo di una voce distintiva.

Deriva contestuale nelle sessioni lunghe: in una conversazione molto lunga, a volte può dimenticare le istruzioni precedenti o perdere il thread del discorso a causa del in una conversazione molto lunga, a volte può dimenticare le istruzioni precedenti o perdere il thread del discorso a causa del cambio di contesto

Tendenza alle allucinazioni: occasionalmente può generare informazioni che sembrano molto plausibili ma che sono completamente inaccurate, quindi è indispensabile verificare i fatti.

Spiegazione eccessiva: tende ad essere prolisso, fornendo un saggio di cinque paragrafi quando una sola frase avrebbe terminato il lavoro.

tramite ChatGPT

Complessità dei plugin: sebbene potente, il marketplace dei plugin può aggiungere un livello di attrito e complessità per semplici attività di scrittura.

Queste tendenze trovano riscontro nelle recensioni degli utenti:

[ChatGPT] A volte può sbagliare, è necessario verificare le informazioni importanti. Ha bisogno di prompt molto chiari per generare le informazioni corrette. Occasionalmente fornisce risposte prolisse o può essere molto ripetitivo e ovvio.

[ChatGPT] A volte può sbagliare, è necessario verificare le informazioni importanti. Ha bisogno di prompt molto chiari per generare le informazioni corrette. Occasionalmente fornisce risposte prolisse o può essere molto ripetitivo e ovvio.

4o è terribile per la scrittura. Scrive letteralmente come lo stile di "scrittura IA" a cui siamo abituati. 4. 5 era molto meglio. Reclami come questi mi aprono davvero gli occhi.

4o è terribile per la scrittura. Scrive letteralmente come lo stile di "scrittura IA" a cui siamo abituati. 4. 5 era molto meglio. Reclami come questi mi aprono davvero gli occhi.

In cosa eccelle Claude (per la scrittura)?

Se ChatGPT ti aiuta a muoverti velocemente, Claude ti aiuta a sembrare te stesso. Questo è il modo più semplice in cui i team tendono a descrivere la differenza.

Quindi, se passi ore a effettuare modifiche sulle bozze generate dall'IA per aggiungere un tocco umano, correggere frasi imbarazzanti e rendere il tono più autentico, Claude è ciò di cui hai bisogno.

Dopo tutto, questo lavoro extra non vanifica lo scopo stesso dell'utilizzo di un assistente IA? Non vorrai certo che rallenti l'intero processo di creazione dei contenuti.

La capacità di Claude di produrre una prosa più naturale, ricca di sfumature e dal suono umano, insieme alla sua ampia finestra di contesto (ora fino a 1 milione di token!), lo ha reso uno dei preferiti dal pubblico, soprattutto per i contenuti di lunga durata come post di blog, e-book e così via.

tramite Claude

I punti di forza di Claude nella scrittura

Lo stile di scrittura di Claude viene spesso descritto come più colloquiale, più fluido e meno "ovviamente generato dall'IA". I suoi principali punti di forza sono:

Prosa naturale, simile a quella umana: i risultati di Claude hanno generalmente un flusso migliore, una struttura delle frasi più varia e un tono meno robotico, richiedendo spesso meno modifiche per sembrare autentici.

Modifiche e feedback ricchi di sfumature: è particolarmente bravo non solo ad apportare modifiche, ma anche a spiegare perché tali modifiche è particolarmente bravo non solo ad apportare modifiche, ma anche a spiegare perché tali modifiche migliorano la scrittura , agendo più come un coach di scrittura che come un semplice assistente di scrittura.

Ritenzione di contesti lunghi: Claude è in grado di gestire documenti estremamente lunghi ( Claude è in grado di gestire documenti estremamente lunghi ( finestra di contesto di 200.000 token , pari a circa 500 pagine) e mantenere la coerenza, rendendolo ideale per l'analisi di manoscritti o relazioni lunghe (soprattutto con un piano a pagamento).

tramite Claude. /IA

Rifiuti ponderati: quando non è in grado di soddisfare una richiesta in modo accurato o sicuro, tende a spiegarne il motivo invece di generare semplicemente informazioni errate.

Qualità del riassunto: eccelle nel distillare i punti chiave da lunghe trascrizioni o documenti, preservando le sfumature e il contesto importanti.

Ecco cosa ne pensano gli utenti:

ChatGPT è discreto nella scrittura. Se vuoi rimanere a bocca aperta, prova Claude. In particolare "Opus" di Claude, che è il migliore nella scrittura creativa.

ChatGPT è discreto nella scrittura. Se vuoi rimanere a bocca aperta, prova Claude. In particolare "Opus" di Claude, che è il migliore nella scrittura creativa.

L'ho utilizzato per tutto, dalla stesura di contenuti scritti alla scomposizione di concetti complessi in spiegazioni comprensibili. Gestisce bene il contesto, mantenendo la coerenza anche in scambi più lunghi, e può passare in modo appropriato da un tono formale a uno informale. Quando ho bisogno di informazioni dettagliate e strutturate, Claude me le fornisce; quando ho bisogno di risposte rapide e dirette, si adatta di conseguenza.

L'ho utilizzato per tutto, dalla stesura di contenuti scritti alla scomposizione di concetti complessi in spiegazioni comprensibili. Gestisce bene il contesto, mantenendo la coerenza anche in scambi più lunghi, e può passare in modo appropriato da un tono formale a uno informale. Quando ho bisogno di informazioni dettagliate e strutturate, Claude me le fornisce; quando ho bisogno di risposte rapide e dirette, si adatta di conseguenza.

I punti deboli di Claude nella scrittura

Sebbene Claude sia uno degli strumenti preferiti dagli scrittori, presenta anche una serie di limiti:

Ecosistema di integrazione più piccolo: ha molti meno plugin nativi e connessioni di terze parti rispetto a ChatGPT, con un limite alla sua capacità di interagire con altri strumenti.

Eccessiva cautela occasionale: il suo design incentrato sulla sicurezza significa che le sue barriere di protezione possono talvolta essere eccessivamente caute, rifiutando richieste innocue che interpreta erroneamente.

Controllo dell'output meno strutturato: può essere meno affidabile nella produzione di tabelle o blocchi di codice perfettamente formattati senza prompt più dettagliati.

Fluttuazioni di disponibilità: durante i periodi di forte domanda, gli utenti segnalano di aver riscontrato limiti di capacità, il che può rappresentare un problema per i team che devono rispettare una scadenza.

Meno opzioni di personalizzazione: manca un equivalente dei GPT personalizzati di ChatGPT, quindi non è possibile salvare e riutilizzare facilmente personaggi specifici o set di istruzioni.

GPT mi offre più idee, un flusso migliore e emozioni più intense nelle storie o nei dialoghi. D'altra parte, Claude offre una struttura chiara, ma risulta arido o troppo prudente quando scrivo narrativa o poesia. Penso che il confronto tra Claude e GPT dipenda dal tipo di scrittura che si desidera. In poche parole, GPT mi aiuta a mantenere uno stato d'animo creativo, mentre Claude sembra più uno strumento di pianificazione.

GPT mi offre più idee, un flusso migliore e emozioni più intense nelle storie o nei dialoghi. D'altra parte, Claude offre una struttura chiara, ma risulta arido o troppo prudente quando scrivo narrativa o poesia. Penso che il confronto tra Claude e GPT dipenda dal tipo di scrittura che si desidera. In poche parole, GPT mi aiuta a mantenere uno stato d'animo creativo, mentre Claude sembra più uno strumento di pianificazione.

Qualcuno su Reddit ha detto che Claude IA era migliore per la narrativa. Mi sono iscritto per un mese a 20 dollari. Più volte al giorno, la chat si interrompeva, impedendomi di andare avanti. Avevo progetti e artefatti, ma quando la chat mi interrompeva, di solito l'artefatto scompariva. Due volte ho perso le note dei capitoli... Dovevo copiare/incollare, riassumere e spostare il mio artefatto. Passare a una chat diversa. Copiare/incollare la chat non riesce a trovare l'artefatto precedente. Ho spostato il mio lavoro da Pages ai Documenti Google. Ho cancellato Claude da 20 $. Ho cancellato l'app. ChatGPT plus non mi interrompe mai.

Qualcuno su Reddit ha detto che Claude IA era migliore per la narrativa. Mi sono iscritto per un mese a 20 dollari. Più volte al giorno, la chat si interrompeva, impedendomi di andare avanti. Avevo progetti e artefatti, ma quando la chat mi interrompeva, di solito l'artefatto scompariva. Due volte ho perso le note dei capitoli... Dovevo copiare/incollare, riassumere e spostare il mio artefatto. Passare a una chat diversa. Copiare/incollare la chat non riesce a trovare l'artefatto precedente. Ho spostato il mio lavoro da Pages a Documenti Google. Ho cancellato Claude da 20 $. Ho cancellato l'app. ChatGPT plus non mi interrompe mai.

📚 Leggi anche: Scegliere il miglior modello Claude per il lavoro

Claude vs ChatGPT per diverse attività di scrittura

Hai un'attività di scrittura da fare. Ti rivolgi a Claude o apri ChatGPT?

Poiché la risposta è davvero "dipende", questa sezione si concentra su qualcosa di più semplice. Quale strumento tende a funzionare meglio per quale tipo di scrittura.

La seguente analisi non è un regolamento. Considerala piuttosto come una serie di modelli basati sull'uso quotidiano di Claude e ChatGPT da parte dei team.

Tipo di attività Strumento consigliato Perché Bozza di email ChatGPT È più veloce per risposte rapide e basate su modelli e sequenze di follow-up in cui la struttura è fondamentale. Contenuto del blog Claude Produce bozze iniziali più coinvolgenti e naturali che richiedono meno modifiche tonali. Documentazione tecnica ChatGPT e Claude Entrambi gli strumenti hanno una buona capacità di interpretare e generare codice preservando l'accuratezza tecnica. Riassunti delle riunioni Claude È più efficace nel cogliere le sfumature, i sottintesi e le decisioni chiave di una conversazione. Modifica e correzione di bozze Claude Fornisce un feedback più ponderato ed educativo che aiuta a migliorare le capacità di scrittura.

Come utilizzare Claude e ChatGPT insieme nel tuo flusso di lavoro di scrittura

A questo punto, avrai probabilmente capito che hai bisogno di entrambi gli strumenti. Inizia il tuo processo in ChatGPT per costruire una bozza strutturata, poi passa a Claude per arricchire il testo con un tono più naturale.

La maggior parte dei team tende a suddividere il lavoro in modo simile:

ChatGPT per risultati rapidi e strutturati: schemi, riscritture, riepiloghi/riassunti e bozze con formattazione complessa.

Claude per rifinire: migliora il tono, rende più scorrevoli le sezioni lunghe e mantiene uno stile coerente in tutto il testo.

Presi singolarmente, entrambi gli strumenti funzionano bene. Insieme, senza un contesto condiviso, creano attrito.

Quando usi sia ChatGPT che Claude insieme, puoi rimanere bloccato in un ciclo infinito di copia-incolla tra le schede del browser.

Ogni volta che cambi, perdi prezioso contesto. Devi spiegare nuovamente gli obiettivi del progetto, incollare il lavoro precedente e sperare che la nuova IA capisca cosa stai cercando di fare. Questo processo frammentato è ciò che chiamiamo AI Sprawl, ovvero la proliferazione non pianificata di strumenti di IA scollegati tra loro che prosciuga budget e produttività.

Questo crea un flusso di lavoro disordinato e inefficiente che compromette proprio la produttività che stavi cercando di ottenere. Inoltre, stai pagando per più sottoscrizioni IA separate.

L'intuizione che sfugge alla maggior parte dei team

Il problema non è utilizzare Claude e ChatGPT insieme.

Li sta utilizzando al di fuori del luogo in cui si svolge effettivamente il tuo lavoro.

Quando l'IA si trova in schede separate, non vede mai la cronologia delle attività, le scadenze, i commenti o le decisioni precedenti. Quindi non può basarsi sul tuo lavoro. Reagisce solo a ciò che incolli successivamente.

Ed è per questo che anche la migliore configurazione con due strumenti alla fine sembra un ostacolo alla produttività che non avevi previsto!

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come generare contenuti, analizzare dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al cambio di contesto e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Si trova proprio nell'area di lavoro di ClickUp, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Sperimenta un miglioramento della produttività doppio con ClickUp!

Come ClickUp Brain combina il meglio di entrambi i modelli di IA

Non dovresti dover scegliere tra uno strumento versatile e uno scrittore ricco di sfumature. E sicuramente non dovresti dover affrontare il caos dell'espansione dell'IA.

Elimina questo dilemma con una funzionalità IA nativa integrata direttamente nell'area di lavoro AI convergente di ClickUp, un'unica piattaforma in cui progetti, documenti, conversazioni e IA contestuale convivono: ClickUp Brain.

Non è un'altra integrazione che devi configurare. Fa parte dell'ambiente in cui già gestisci i tuoi progetti, i tuoi documenti e la comunicazione del tuo team.

Poiché fa parte della tua area di lavoro, ottieni un'IA sensibile al contesto che comprende le tue attività, i tuoi documenti e la cronologia dei tuoi progetti. Non dovrai mai più perdere tempo a spiegare nuovamente su cosa stai lavorando.

Scrivi dove si trova già il lavoro

Con lo scrittore IA in ClickUp Docs, non dovrai più redigere bozze in isolamento e incollare poi i contenuti.

Puoi:

Genera una prima bozza di un blog, una specifica o una proposta direttamente all'interno del documento e perfezionala .

Poni domande come "Cosa manca qui?" o "Rendi questo testo più conciso per i dirigenti".

Evidenzia un paragrafo e trasformalo istantaneamente in elementi di azione o attività.

Ideate, scrivete e perfezionate i risultati con ClickUp Brain all'interno di ClickUp Docs.

Poiché il documento è già collegato a un progetto, l'IA non deve indovinare il contesto. Sa a cosa serve il lavoro e cosa deve succedere dopo.

Trasforma automaticamente la scrittura in attività

Invece di tradurre manualmente la scrittura in lavoro, ClickUp Brain può:

Crea attività da appunti di riunioni, sezioni di documenti e persino messaggi in ClickUp Chat

Assegna i titolari e le date di scadenza in base alla struttura del progetto.

Suggerisci i passaggi successivi quando un documento o un commento implica un lavoro ("revisione", "follow-up", "spedizione")

Crea automaticamente attività da chat, documenti e altro tramite ClickUp AI.

📌 Supponiamo che tu stia redigendo un post sui social in ClickUp Docs. Il testo è terminato, ma deve ancora essere approvato dal reparto legale, necessita di una grafica e di una data di pubblicazione programmata.

Invece di interrompere il tuo flusso di lavoro, evidenzia il post e chiedi a ClickUp Brain di creare attività di ClickUp pertinenti da esso. Brain può generare:

Un'attività di revisione legale e assegnarla alla persona giusta

Un'attività di progettazione con il testo del post allegato come contesto nella descrizione dell'attività.

Un'attività editoriale con la giusta data di scadenza

💡 Suggerimento professionale: automatizza il tuo flusso di lavoro di produzione dei contenuti end-to-end (e aggiungi un essere umano nel ciclo dove necessario) con ClickUp Super Agents. Un Super Agent non si limita a creare attività, ma comprende l'intento e gestisce il follow-through. È in grado di: Assegna le attività in base al ruolo e al carico di lavoro

Aggiorna lo stato delle attività man mano che arrivano le recensioni

Sollecita gli stakeholder se le approvazioni sono in stallo

Spostare il post in avanti una volta cancellate le dipendenze Il documento rimane la fonte di verità. Le attività rimangono collegate. Il flusso di lavoro continua a muoversi, senza passaggi manuali o copia-incolla. Scopri come abbiamo fatto internamente a ClickUp:

Scegli una comunicazione sensibile al contesto, non risposte generiche.

Che tu stia scrivendo in ClickUp Chat o in un commento a un'attività, ClickUp Brain redige i messaggi tenendo conto di:

Con chi stai parlando

A quale progetto appartiene il messaggio

Cosa è già stato discusso

Ciò significa meno aggiornamenti generici e meno spiegazioni ripetitive. L'IA ha già il contesto.

Puoi anche utilizzare Brain per ottenere riassunti automatici e concisi di lunghe threads e descrizioni relative alle attività. Estrae tutti i dettagli rilevanti in modo da poter essere aggiornato in pochi secondi senza dover leggere tutto!

Accedi a più LLM all'interno di un unico spazio di lavoro unificato

Non vuoi rinunciare completamente a ChatGPT o Claude? Non vuoi pagare per entrambi contemporaneamente? Brain ti copre le spalle!

Passa dai modelli di IA più recenti, non solo di Anthropic e OpenAI, ma anche di Google (Gemini) e altre aziende di IA, senza dover pagare separatamente per ciascuno di essi. Non dovrai più scegliere!

Scegli tra diversi modelli di IA premium direttamente da ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: ottieni assistenza IA per l'intero flusso di lavoro sul desktop con ClickUp Brain MAX, un compagno IA autonomo/Super App. Comprende il tuo lavoro su ClickUp e sulle app collegate (come Slack e Google Drive). Usalo per: Effettua ricerche in tutte le tue app da un unico strumento utilizzando il linguaggio naturale.

Esegui il lavoro per te in ClickUp (crea attività, scrivi documenti, assegna azioni, fai emergere idee e altro ancora)

Trascrivi la tua voce e digita 4 volte più velocemente, senza usare le mani, utilizzando , senza usare le mani, utilizzando Talk to Text per creare il testo. Scopri perché Brain MAX è 10 volte più potente di ChatGPT e Claude:

Il verdetto su Claude vs ChatGPT per la scrittura

Allora, qual è la decisione finale?

Claude e ChatGPT sono entrambi ottimi strumenti di scrittura.

Claude eccelle quando contano il tono, le sfumature e la coerenza dei testi lunghi.

ChatGPT eccelle nella struttura, nella velocità e nel lavoro iterativo.

Ma considerare questo come un confronto diretto significa perdere di vista il vero problema. I team più efficaci non si chiedono quale IA scriva meglio. Si chiedono dove dovrebbe essere collocata l'IA.

Quando l'IA vive all'interno della tua area di lavoro:

La scrittura non è separata dall'esecuzione

Il contesto non si azzera ogni volta che fai una domanda.

Utilizzare più modelli non significa gestire più strumenti

Ecco perché, con strumenti di IA contestuale come ClickUp Brain, puoi comunque ottenere i punti di forza delle sfumature in stile Claude e della struttura in stile ChatGPT. Ma senza il lavoro di copia-incolla che di solito ne deriva. La tua IA diventa un vero partner: uno che capisce i tuoi progetti, conosce le tue scadenze e ti aiuta a terminare il lavoro più velocemente, tutto in un unico posto.

Vuoi ridurre il divario tra pensiero, scrittura e da fare?

Prova ClickUp gratis e scopri come l'IA nativa cambia il tuo flusso di lavoro.

Domande frequenti (FAQ)

La differenza principale è lo stile di scrittura: Claude produce una prosa più naturale e dal tono umano, mentre ChatGPT eccelle nella creazione di contenuti strutturati e versatili e nell'integrazione con altri strumenti.

Usa Claude per documenti che richiedono un tono sfumato e una coerenza di lungo respiro, come relazioni o proposte, e usa ChatGPT per contenuti strutturati, come schemi o guide tecniche.

Claude è generalmente più adatto per riepilogare trascrizioni e note di riunioni perché la sua finestra di contesto più ampia e la sua formazione gli consentono di cogliere le sfumature e il sottotesto in modo più efficace.

Claude Pro offre risposte più rapide e accesso con priorità, il che può essere utile. Tuttavia, i team spesso trovano un maggiore valore nell'utilizzare una piattaforma unificata come ClickUp, che integra strumenti di IA direttamente nel flusso di lavoro di project management.