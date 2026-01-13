Le migliori alternative a Eesel IA per il supporto e l'automazione delle conoscenze

Eesel funziona bene come livello intelligente di domande e risposte. Basta effettuare la connessione con Slack, inserire i tuoi documenti e vedere scomparire le ripetitive domande "dov'è...?". Dà il meglio di sé quando l'obiettivo è quello di far emergere rapidamente le conoscenze e ridurre le richieste di ricerca di base.

Tuttavia, quando i team iniziano a gestire volumi più elevati, nuove linee di prodotti o flussi di lavoro interni specializzati, emergono rapidamente delle lacune. Un unico bot in condivisione con più utenti, automazioni limitate dei flussi di lavoro e reportistica superficiale rendono difficile lavorare con questo strumento.

In questa guida esplorerai le alternative a Eesel IA che sono state create per offrire molto più che semplici risposte rapide. Scoprirai strumenti in grado di gestire più bot e più tipi di pubblico, integrarsi perfettamente con gli helpdesk e gli spazi di progetto e automatizzare lo smistamento dei ticket e i follow-up.

Cominciamo!

Le 10 migliori alternative a Eesel in sintesi

Ecco una tabella che mette a confronto tutte le alternative a Eesel presenti in questo blog. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Gestione completa delle conoscenze e delle attività con automazione potenziata dall'IA e flussi di lavoro cross-tool per team di tutte le dimensioni che coordinano progetti, ticket e documenti tra diverse funzioni. Area di lavoro unificata con attività, elenchi, documenti e obiettivi, ClickUp Brain, modelli IA multipli e automazioni personalizzate. Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Featurebase Supporto clienti e feedback sui prodotti con approfondimenti basati sull'IA per team del supporto e dei prodotti di medie e grandi dimensioni. Agente di supporto IA (Fibi), finestra In arrivo omnicanale, hub di feedback centralizzato, registri delle modifiche e roadmap, prioritizzazione dei feedback IA. Gratis; piani a pagamento a partire da 37 $ al mese per utente Intercom Automazione dell'assistenza conversazionale, coinvolgimento dei clienti e instradamento del flusso di lavoro per manager e team di grandi dimensioni, con particolare attenzione alla messaggistica personalizzata e ai percorsi dei clienti di alto valore. Fin AI Copilot per risposte automatizzate, accesso API, automazione di attività in più fasi, chat live e strumenti di messaggistica I piani a pagamento partono da 39 $ al mese per utente. Helpjuice Gestione delle conoscenze e flussi di lavoro self-service per team di medie dimensioni che creano basi di conoscenza interne ed esterne Editor Markdown avanzato, azioni IA per la ricerca, autorizzazioni granulari e analisi sull'utilizzo degli articoli. I piani a pagamento partono da 249 $ al mese per 30 utenti. GPTGO Recupero rapido delle informazioni e flussi di lavoro per la generazione di contenuti per singoli utenti che necessitano di ricerche veloci, riepiloghi/riassunti o risposte. Query in linguaggio naturale, risposte immediate da fonti web, interfaccia intuitiva per analisi rapide. Free SiteGPT Flussi di lavoro personalizzati con chatbot basati sull'IA, addestrati sui contenuti del tuo sito web per team operativi interni snelli. Chatbot personalizzato addestrato sui tuoi URL/documenti, automazioni delle risposte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supporto multilingue. I piani a pagamento partono da 59 $ al mese per utente. ChatGPT IA conversazionale flessibile per la redazione di contenuti, la riepilogazione di documenti e la risposta a query per individui o piccoli team che necessitano di un'IA adattabile a diverse attività. Comprensione del linguaggio naturale, memoria del contesto di conversazione, assistenti personalizzati GPT Store, analisi di codice/dati Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente Zendesk Flussi di lavoro di supporto clienti end-to-end con ticketing avanzato, instradamento e esperienze omnicanale per operazioni di supporto di medie e grandi dimensioni. Triage e instradamento basati sull'IA, supporto tramite bot conversazionali, analisi del sentiment, ticketing integrato, copiloti per agenti. I piani a pagamento partono da 25 $ al mese per utente. Tidio Chat in tempo reale e automazione di base dei chatbot IA per i team del supporto clienti in ambienti e-commerce e SMB. Chatbot Lyro IA, widget di chat live, generatore di automazione visiva, casella di posta multicanale, consigli sui prodotti I piani a pagamento partono da 29 $ al mese. Freshdesk Help desk potenziato dall'IA e flussi di lavoro di ticketing per team di grandi dimensioni che necessitano di assistenza omnicanale e self-service integrato. Freddy IA per risposte e riassunti intelligenti, automazione e instradamento dei ticket, analisi del sentiment, flussi di lavoro personalizzabili I piani a pagamento partono da 25 $ al mese per utente.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Eesel IA?

Molti team raggiungono il limite massimo di Eesel IA quando hanno bisogno di flussi di lavoro più approfonditi, bot multipli o una più stretta integrazione con i loro sistemi di gestione delle conoscenze principali.

Ecco alcune funzionalità/funzioni da considerare quando si valutano le alternative a Eesel. 👇

Supporta più bot e aree di lavoro: esegue agenti IA separati ma con connessioni per supporto, esito positivo, IT o operazioni interne con configurazioni distinte, fonti esegue agenti IA separati ma con connessioni per supporto, esito positivo, IT o operazioni interne con configurazioni distinte, fonti di conoscenza in tempo reale e autorizzazioni.

Si integra perfettamente con i tuoi strumenti principali: ha una connessione nativa con helpdesk, strumenti di progetto e ha una connessione nativa con helpdesk, strumenti di progetto e basi di conoscenza IA come ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence e Notion.

Automatizza i flussi di lavoro end-to-end: gestisce domande e risposte, triage basato sull'IA, instradamento, definizione delle priorità ed escalation in base agli SLA, con flussi di lavoro che creano attività, aggiornano campi e avvisano automaticamente i team.

Implementazione su tutti i canali con controllo completo: Assistenza ai clienti e ai team interni tramite widget web, esperienze in-app, email o chat, con branding, tono e UX flessibili.

Si basa su conoscenze operative reali: addestra l'IA sia sui documenti che sui ticket o sulle conversazioni storiche, in modo che le risposte riflettano il modo in cui i problemi vengono risolti, supportato da strumenti per il versioning, la convalida e la governance del contenuto.

Garantisce accuratezza, protezioni e visibilità: esegue il monitoraggio della qualità delle risposte, dei tassi di deviazione e delle modalità di errore e applica controlli come soglie di confidenza, passaggi di consegne a operatori umani e azioni limitate per prevenire errori silenziosi.

Scalabilità pulita con prezzi trasparenti: cresce oltre un singolo progetto o team senza dover gestire più account e pagare costi nascosti.

Le migliori alternative a Eesel IA

Se il tuo team sta superando la semplice deviazione delle domande e risposte, queste alternative a Eesel IA offrono percorsi di risoluzione più efficaci, instradamento, segmentazione e approfondimenti per un supporto interno reale. 🚀

1. ClickUp (ideale per la gestione completa delle conoscenze e delle attività con automazioni)

Modifica i dati in tempo reale con il tuo team, tagga gli esperti nei commenti, assegna azioni di follow-up e converti le bozze di testo in attività tracciabili all'interno di ClickUp Docs

Quando Eesel IA viene sovrapposta a uno stack frammentato, è in grado di rispondere alle domande e inoltrare i ticket, ma il lavoro, i processi e le conoscenze sottostanti rimangono dispersi tra i vari strumenti.

ClickUp for Custom Service Teams ribalta questa situazione. Essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, riunisce AI, documentazione, attività e flussi di lavoro in un unico sistema. Le tue procedure operative standard, i documenti interni e i playbook di assistenza sono disponibili proprio accanto ai ticket, ai progetti e ai processi.

Ciò elimina la dispersione del lavoro mantenendo la documentazione legata al lavoro stesso, in modo che quando i processi cambiano, le tue procedure operative standard possano essere aggiornate nel contesto.

Esploriamo alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni! 🤩

Struttura una base di conoscenze di supporto con ClickUp Documenti

Crea una base di conoscenza interna ed esterna direttamente nel tuo spazio di lavoro utilizzando ClickUp Docs. Puoi creare FAQ sui prodotti, playbook, procedure operative standard (SOP) e note di rilascio, quindi collegare questi documenti direttamente agli elenchi di supporto o alle attività di ClickUp in modo che ogni ticket abbia il runbook giusto a portata di clic. ​

Crea la tua base di conoscenza. 👇

Ottieni risposte e risposte contestualizzate con ClickUp Brain

Ora che hai creato una base di conoscenza centralizzata, rivolgiti a ClickUp Brain, l'assistente IA integrato nella piattaforma, per ottenere risposte.

Riassumi le conversazioni dei ticket in FAQ, spiega chiaramente i problemi e crea messaggi pronti per i clienti con ClickUp Brain

A differenza di Eesel AI, può visualizzare i ticket attuali, i documenti collegati, le precedenti interazioni con i clienti e le attività correlate già presenti nella tua piattaforma. In questo modo, sintetizza i suggerimenti utilizzando il contesto della tua area di lavoro. Per utilizzare questo strumento di intelligenza artificiale per la gestione delle conoscenze, è sufficiente porgli domande in linguaggio naturale.

📌 Esempi di prompt: Cosa è stato discusso nella riunione commerciale della scorsa settimana?

Qual è l'ultima soluzione concordata per il bug di fatturazione che interessa i clienti dell'Unione europea?

Dove si trova il runbook di escalation più recente per le risposte alle interruzioni di servizio?

ClickUp Brain è altrettanto utile quando crei o gestisci la tua knowledge base. Ad esempio, puoi redigere nuovi articoli della knowledge base, macro, procedure operative standard o post mortem dalla cronologia dei ticket grezzi, dai commenti o dalle note delle riunioni.

Automatizza flussi di lavoro complessi con ClickUp Super Agents

I Super Agent di ClickUp sono colleghi di squadra basati sull'IA in grado di eseguire flussi di lavoro in più passaggi, rispondere a domande, intraprendere azioni e molto altro ancora.

Modella ClickUp Super Agents in base alla tua struttura di conoscenza, estraendo risposte da documenti, attività e conversazioni affidabili

Ad esempio, quando una richiesta IT viene inviata tramite ClickUp Forms o un help desk collegato, l'agente IA di ClickUp IT Ticket Management analizza il problema, ne valuta l'urgenza e lo indirizza alla coda IT o al titolare appropriato. Inoltre, mostra incidenti correlati, bug o ticket precedenti, in modo che i tecnici possano iniziare con un contesto completo.

ClickUp BrainGPT per un supporto intelligente cross-tool

ClickUp BrainGPT ti connette a strumenti esterni come Documenti Google, OneDrive, SharePoint, GitHub e persino al web. Questo lo rende una piattaforma di ricerca IA unificata in grado di cercare ticket di supporto e documenti passati in ClickUp, nonché specifiche di prodotto, contratti e KB esterni in altri sistemi. ​

Ad esempio, quando si lavora su un ticket, BrainGPT può recuperare documenti API da Drive, note sull'architettura da GitHub e documenti sulle politiche da SharePoint, pur rimanendo ancorato all'attività di ClickUp. ​

Utilizza ClickUp BrainGPT per raccogliere informazioni da più strumenti e ottimizzare il tuo flusso di lavoro

A differenza di Eesel IA, BrainGPT non si basa su un unico modello linguistico di grandi dimensioni. Utilizza invece una configurazione multimodello e consente di effettuare la selezione del motore più appropriato per l'attività da svolgere.

Inoltre, Talk to Text in ClickUp ti consente di dare comandi vocali come "Riassumi gli ultimi cinque incidenti P1 e crea attività di follow-up per ogni team". Trascriverà istantaneamente la richiesta e ti fornirà i riassunti utilizzando le informazioni provenienti da Attività, Documenti, progetti e strumenti collegati.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Poiché ClickUp è altamente personalizzabile, i team potrebbero aver bisogno di tempo per configurare spazi, campi, automazioni e visualizzazioni prima che tutto risulti intuitivo.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione che riassume il tutto:

Adoro usare ClickUp! Gestire ticket, documenti e tutte le informazioni associate non è mai stato così facile e intuitivo. Tutto ciò di cui ho bisogno è in un unico posto, strutturato in modo logico. Uno dei maggiori vantaggi per noi: ogni nuovo dipendente che proviene da altre piattaforme, in particolare Jira, nota immediatamente quanto ClickUp sia intuitivo. La curva di apprendimento è quasi inesistente. Si rendono subito conto di quanto sia più facile, veloce e semplicemente migliore lavorare con ClickUp rispetto ai vecchi strumenti. ClickUp ha davvero trasformato il modo in cui organizziamo e gestiamo il lavoro. È più leggero, intelligente e intuitivo, ma comunque abbastanza potente da gestire flussi di lavoro complessi.

Adoro usare ClickUp! Gestire ticket, documenti e tutte le informazioni associate non è mai stato così facile e intuitivo. Tutto ciò di cui ho bisogno è in un unico posto, strutturato in modo logico.

Uno dei maggiori vantaggi per noi: ogni nuovo dipendente che proviene da altre piattaforme, in particolare Jira, nota immediatamente quanto ClickUp sia intuitivo. La curva di apprendimento è quasi inesistente. Si rendono subito conto di quanto sia più facile, veloce e semplicemente migliore lavorare con ClickUp rispetto ai vecchi strumenti.

ClickUp ha davvero trasformato il modo in cui organizziamo e gestiamo il lavoro. È più leggero, intelligente e intuitivo, ma comunque abbastanza potente da gestire flussi di lavoro complessi.

2. Featurebase (ideale per il supporto clienti e i flussi di lavoro relativi al feedback sui prodotti)

tramite Featurebase

Featurebase si posiziona come un livello intermedio tra le conversazioni con i clienti, il feedback sui prodotti e i team commerciali interni.

Le conversazioni di assistenza dalla chat in-app, dall'email e dai canali della community confluiscono in un'unica casella di posta. E il feedback inviato tramite portali, widget o integrazioni personalizzate diventa un input strutturato legato a utenti e account reali.

I team possono fornire risposte immediate self-service tramite la ricerca IA direttamente all'interno del Centro assistenza, estraendo risposte accurate dalla documentazione senza clic aggiuntivi.

Gli aggiornamenti dei prodotti possono essere pubblicati e segmentati utilizzando changelog personalizzati e widget in-app, in modo che i tuoi utenti possano vedere le modifiche al momento giusto. E quando è necessario un tocco umano, l'automazione no-code gestisce gli SLA, l'instradamento, i follow-up e i passaggi interni.

Le migliori funzionalità di Featurebase

Centralizza le conversazioni omnicanale con una casella di posta unificata che raccoglie messaggi in-app, email e discussioni della community.

chiamato Fibi AI Agent per rispondere alle domande più comuni e trigger azioni come estensioni di versione di prova o sconti. Risolvi automaticamente i problemi utilizzando il suo agente IA basato sulla conoscenza chiamatoper rispondere alle domande più comuni e trigger azioni come estensioni di versione di prova o sconti.

Raccogli i feedback sui prodotti alla fonte attraverso portali di feedback pubblici, widget integrabili nelle app e integrazioni dirette.

Dai priorità alle idee in modo intelligente con l'analisi dei feedback basata sull'IA che rileva i duplicati e mette in evidenza le richieste ad alto impatto.

Limiti di Featurebase

Gli agenti IA non imparano automaticamente dai ticket risolti né riutilizzano le conversazioni passate per costruire conoscenze interne.

La reportistica e i dashboard non forniscono approfondimenti comportamentali e analisi avanzate

Prezzi Featurebase

Free

Crescita: 37 $ al mese per utente

Professionale: 75 $ al mese per utente

Enterprise: 129 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Featurebase

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Featurebase?

Ecco cosa ha detto un cliente:

Ci piace utilizzare Featurebase perché rende la pubblicazione dei log delle modifiche per i nostri utenti semplice e immediata. […] Utilizziamo anche l'opzione di richiesta di funzionalità, che consente ad altri utenti di visualizzare e votare i suggerimenti, aiutandoci a ottenere risultati più rapidamente. […] Tuttavia, non siamo particolarmente soddisfatti delle opzioni di visualizzazione disponibili quando invia automaticamente un aggiornamento del log delle modifiche a Slack. Per questo motivo, utilizziamo la funzione di invio automatico principalmente per gli aggiornamenti interni del team.

Ci piace utilizzare Featurebase perché rende la pubblicazione dei log delle modifiche per i nostri utenti semplice e immediata. […] Utilizziamo anche l'opzione di richiesta di funzionalità, che consente ad altri utenti di visualizzare e votare i suggerimenti, aiutandoci a ottenere risultati più rapidamente. […] Tuttavia, non siamo particolarmente soddisfatti delle opzioni di visualizzazione disponibili quando invia automaticamente un aggiornamento del log delle modifiche a Slack. Per questo motivo, utilizziamo la funzione di invio automatico principalmente per gli aggiornamenti interni del team.

3. Intercom (ideale per l'automazione dell'assistenza conversazionale, il coinvolgimento dei clienti e l'instradamento del flusso di lavoro)

tramite Intercom

Intercom è una piattaforma di comunicazione e assistenza clienti basata sull'IA, progettata per gestire interazioni con i clienti in tempo reale e ad alto volume. Funziona durante tutto il ciclo di vita, dall'onboarding e dalla formazione alla risoluzione dei problemi e alla fidelizzazione.

Teams possono implementare Intercom sia come suite completa per l'assistenza clienti (con il proprio helpdesk di nuova generazione) sia integrando il suo agente IA di punta, Fin, in un helpdesk esistente come Zendesk o Salesforce.

Il punto di forza della piattaforma risiede nel modo in cui tratta l'IA come un primo soccorritore. Fin viene addestrato sulle vostre procedure, politiche e fonti di conoscenza e testato in conversazioni simulate prima del lancio. Quindi viene implementato in modo coerente su chat, email, voce e canali social.

Quando l'IA non è in grado di risolvere un problema dall'inizio alla fine, lo trasferisce agli agenti umani, con il supporto di Copilot.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom

Addestra e convalida il comportamento dell'IA utilizzando Fin Flywheel con test controllati prima di passare alla fase operativa.

Esecuzione della sincronia delle fonti di conoscenza a livello centrale tramite il Knowledge Hub con contenuti estratti da Notion, Confluence, Zendesk, PDF e siti web.

Assisti gli agenti in tempo reale con Copilot per la risoluzione dei problemi, la formazione, la traduzione e la guida ai passaggi successivi.

Gestisci conversazioni e ticket insieme utilizzando un helpdesk di nuova generazione progettato per i passaggi contestuali.

Limiti di Intercom

L'accuratezza diminuisce se la documentazione non è ben strutturata, aggiornata o scritta in modo chiaro per l'utilizzo da parte dell'IA.

Fin può avere difficoltà con domande altamente specifiche, di nicchia o formulate in modo insolito e può richiedere l'intervento umano.

Prezzi di Intercom

Essenziale: 39 $ al mese per utente

Avanzato: 99 $ al mese per utente

Esperto: 139 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Intercom

G2: 4,5/5 (oltre 3.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Intercom?

Direttamente da una recensione su G2:

Fin è stata un'ottima aggiunta al nostro flusso di lavoro di assistenza. Fornisce risposte rapide e accurate e contribuisce a ridurre significativamente i tempi di risposta. I nostri clienti apprezzano l'assistenza immediata e il nostro team può concentrarsi su casi più complessi. […] A volte le risposte sembrano troppo generiche o mancano del contesto giusto per le domande specifiche dei clienti. Un migliore controllo del tono di voce e più opzioni di formazione per allinearlo alla voce del nostro marchio farebbero una grande differenza.

Fin è stata un'ottima aggiunta al nostro flusso di lavoro di assistenza. Fornisce risposte rapide e accurate e contribuisce a ridurre significativamente i tempi di risposta. I nostri clienti apprezzano l'assistenza immediata e il nostro team del supporto può concentrarsi su casi più complessi. […] A volte le risposte sembrano troppo generiche o mancano del contesto giusto per le domande specifiche dei clienti. Un migliore controllo del tono di voce e più opzioni di formazione per allinearlo alla voce del nostro marchio farebbero una grande differenza.

4. Helpjuice (ideale per la gestione delle conoscenze e i flussi di lavoro self-service)

tramite Helpjuice

Helpjuice è una piattaforma dedicata alla knowledge base progettata per i team che desiderano ottenere risposte immediate. A differenza di altri strumenti di IA per i knowledge worker, si concentra sulla trasformazione della documentazione in un sistema di recupero ad alte prestazioni.

I team pubblicano centri di assistenza rivolti ai clienti o wiki interni, quindi si affidano alla ricerca e alla chat basate sull'IA per tradurre domande vaghe e formulate in modo impreciso in risposte precise in meno di un secondo.

I team di prodotto e di abilitazione utilizzano lo stesso sistema per inserire più rapidamente i nuovi assunti, documentare i processi una sola volta e garantire la sincronizzazione degli aggiornamenti tra le diverse lingue e versioni.

Si integra perfettamente anche negli ecosistemi esistenti, fornendo risposte all'interno di Slack, Teams, browser o widget incorporati, rendendola migliore rispetto ad altre alternative a Helpjuice.

Le migliori funzionalità di Helpjuice

Ottieni risposte immediate utilizzando Swifty IA Search , che comprende l'intento, gli errori ortografici e il linguaggio naturale.

Guida gli utenti in modo conversazionale con Swifty AI Chat integrato direttamente nei centri di assistenza e nei portali interni.

Scopri informazioni nascoste con IA Knowledge Base Analytics , che rivela lacune nella ricerca, vicoli ciechi e contenuti inutilizzati.

Crea tutorial con passaggi visivi utilizzando Wizardshot per una rapida documentazione dei processi.

Limiti di Helpjuice

Funziona bene per la documentazione, ma manca di legami profondi e nativi con la gestione delle attività, i flussi di lavoro o i sistemi di esecuzione.

Gli articoli pertinenti non sempre vengono visualizzati, anche se sono presenti le parole chiave.

Prezzi di Helpjuice

Knowledge Base: 249 $/mese per 30 utenti

IA-Knowledge Base: 449 $/mese per 100 utenti

Base di conoscenza IA illimitata: 799 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Helpjuice?

Un utente verificato lo descrive al meglio:

Il personale della live chat è molto disponibile e risponde rapidamente. L'integrazione e la personalizzazione sono molto semplici. Questo è il parere di qualcuno che ha una conoscenza MOLTO basilare del codice. È disponibile anche un chatbot IA gratis che può far risparmiare molto tempo se si dispone di un team del supporto clienti... Le nuove funzionalità/funzioni vengono spesso rilasciate prima che siano completamente pronte. Spesso aspettiamo il rilascio, diamo un paio di mesi di tempo affinché vengano risolti i problemi, poi procediamo all'implementazione. Se si trova un bug o si chiede informazioni su una versione in arrivo, non viene mai fornito uno SLA o un ETA. A volte abbiamo dovuto semplicemente trovare una soluzione alternativa e conviverci.

Il personale della live chat è molto disponibile e risponde rapidamente. L'integrazione e la personalizzazione sono molto semplici. Questo è il parere di qualcuno che ha una conoscenza MOLTO basilare del codice. È disponibile anche un chatbot IA gratis che può far risparmiare molto tempo se si dispone di un team del supporto clienti... Le nuove funzionalità/funzioni vengono spesso rilasciate prima che siano completamente pronte. Spesso aspettiamo il rilascio, diamo un paio di mesi di tempo affinché vengano risolti i problemi, poi procediamo all'implementazione. Se si trova un bug o si chiede informazioni su una versione imminente, non viene mai fornito uno SLA o un ETA. A volte abbiamo dovuto semplicemente trovare una soluzione alternativa e conviverci.

5. GPTGO (Ideale per il recupero rapido delle informazioni e i flussi di lavoro di generazione dei contenuti)

tramite GPTGO

A differenza di una tradizionale base di conoscenza o piattaforma di agenti IA, GPTGO (precedentemente noto come GooGPT) è un livello di ricerca IA ibrido che combina risultati web in stile Google con risposte in stile ChatGPT. Non richiede alcuna configurazione o acquisizione di documenti interni, il che lo rende fondamentalmente diverso da strumenti come Eesel AI, che si basano su fonti di conoscenza curate.

GPTGO può essere utilizzato come strumento di ricerca e per comprendere rapidamente problemi poco familiari, redigere bozze di risposte o verificare la correttezza delle risposte prima di pubblicarle in una vera e propria base di conoscenza.

Inoltre, non richiede un account e pone l'accento sull'anonimato. Ciò significa che è possibile utilizzarlo nelle prime fasi di indagine, ad esempio quando i team desiderano ottenere rapidamente il contesto senza accedere a strumenti interni o esporre dati proprietari.

Le migliori funzionalità/funzioni di GPTGO

Poni domande di approfondimento in modo colloquiale utilizzando la modalità chat Ask GPT senza uscire dal flusso di ricerca.

Effettua ricerche globali e inclusive con supporto multilingue per query e risposte in oltre 100 lingue.

Preserva l'anonimato degli utenti grazie a un design che mette al primo posto la privacy ed evita il monitoraggio dei dati personali o delle attività.

Accedi alla tua base di conoscenze esistente su tutti i dispositivi tramite un'interfaccia web leggera, l'estensione Chrome e un'esperienza ottimizzata per i dispositivi mobili.

Limiti di GPTGO

Non è in grado di apprendere le tue preferenze o il contesto della tua area di lavoro come fanno gli strumenti interni.

Nessun accesso o integrazione con i tuoi strumenti privati

Prezzi GPTGO

Free

Valutazioni e recensioni di GPTGO

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. SiteGPT (ideale per flussi di lavoro personalizzati con chatbot basati sull'IA e addestrati sui contenuti del tuo sito web)

tramite SiteGPT

SiteGPT affronta il supporto IA dall'esterno verso l'interno. Invece di chiedere ai team di curare una base di conoscenza separata o di migrare i contenuti in un nuovo sistema, parte da ciò che già esiste. Ciò include il tuo sito web, il Centro assistenza, i PDF e i documenti pubblici, trasformandoli poi in un'interfaccia live e conversazionale.

Inserisci un URL o carica dei file e SiteGPT scansiona, interpreta e rende operativo quel contenuto in un chatbot che si comporta come un esperto di prodotto.

È particolarmente adatta ad ambienti ad alto traffico in cui le domande sono ripetitive, il contesto è pubblico e la velocità è più importante di una profonda integrazione nel flusso di lavoro. Ad esempio, i responsabili dell'assistenza possono utilizzarla per deviare le domande ripetitive del tipo "come funziona?" prima che i ticket entrino nella coda.

Le migliori funzionalità di SiteGPT

Guida le conversazioni in modo proattivo attraverso Quick Prompts che mettono in evidenza domande ad alto intento e FAQ.

Acquisisci automaticamente lead qualificati tramite la funzione integrata Lead Generation durante le interazioni di supporto.

Automatizza le azioni tramite chat utilizzando le Funzioni che traducono il linguaggio naturale in azioni in-app o di sistema.

Monitora e migliora le risposte con le informazioni fornite dai riepiloghi email e dalla cronologia chat, che ti vengono inviate direttamente nella tua casella di posta elettronica.

Limitazioni di SiteGPT

Progettato principalmente per le chat con i clienti sui siti web, non per le operazioni interne di gestione delle conoscenze o i flussi di lavoro tra team.

Offre un supporto per pochissime integrazioni dirette, il che limita la profondità della connessione che può effettuare con helpdesk, strumenti di progetto o sistemi interni.

Prezzi di SiteGPT

Starter: 59 $ al mese per utente

Crescita: 129 $/mese fino a quattro utenti

Scala: 429 $/mese fino a 10 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SiteGPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SiteGPT?

Cosa dicono realmente i clienti:

Offre un modo pratico e concreto per interagire con esso agli utenti di tutti i livelli. Che tu sia una mamma casalinga alla ricerca di ricette di cucina o un dirigente di alto livello alla ricerca di nuove opportunità di business. Hanno sicuramente dato il via alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma non sono riusciti a stare al passo con tutte le tendenze moderne. E sicuramente esistono funzionalità/funzionalità migliori altrove, ma GP. T fa comunque tutto, anche se non fa tutto nel modo giusto.

Offre un modo pratico e concreto per interagire con esso agli utenti di tutti i livelli. Che tu sia una mamma casalinga alla ricerca di ricette di cucina o un dirigente di alto livello alla ricerca di nuove opportunità di business. Hanno sicuramente dato il via alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma non sono riusciti a stare al passo con tutte le tendenze moderne. E sicuramente esistono funzionalità/funzioni migliori altrove, ma GP. T fa comunque tutto, anche se non fa tutto nel modo giusto.

7. ChatGPT (ideale per un'IA conversazionale flessibile per la redazione di contenuti e la risposta a query)

tramite ChatGPT

A differenza di Eesel IA, progettato per formare gli agenti su documenti interni e ticket, ChatGPT parte da un modello vuoto ma altamente capace, che può assumere diverse forme attraverso prompt, file caricati, progetti o GPT personalizzati.

Utilizzala per ragionare su ticket borderline, redigere risposte sfumate o riepilogare lunghe conversazioni con i clienti. Puoi persino interrogare documenti di grandi dimensioni, sintetizzare informazioni sparse o testare la chiarezza della documentazione prima della pubblicazione.

I GPT personalizzati consentono ai team di avvicinarsi a un "assistente IA interno" caricando documenti e definendo comportamenti, senza impegnarsi in una distribuzione completa rivolta ai clienti.

Sebbene ChatGPT non sia integrato nativamente nel tuo helpdesk né reindirizzi automaticamente i ticket come fa Eesel, eccelle come partner di pensiero e hub di intelligence esterno.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Organizza il lavoro a lungo termine con Progetti che raggruppano chat, file e contesto sotto obiettivi condivisi.

Conduci ricerche da più fonti utilizzando Deep Research per sintetizzare e citare informazioni provenienti da tutto il web.

Esegui flussi di lavoro complessi tramite la modalità agente , che consente di navigare nei siti, effettuare la modifica dei file e completare attività in più passaggi.

Analizza i tuoi dati con Data Analysis, che utilizza Python per calcoli, pulizia e visualizzazione.

Limiti di ChatGPT

Le risposte possono sembrare affidabili, ma richiedono comunque una verifica, soprattutto per argomenti fattuali, sensibili al fattore tempo o regolamentati.

Manca di protezioni aziendali integrate per il controllo del tono, la logica di escalation o i flussi di lavoro di approvazione delle risposte.

Prezzi di ChatGPT

Free

Piano Plus: 20 $ al mese per utente

Piano Business: 30 $ al mese per utente

Piano Pro: 200 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Una recensione di prima mano che vale la pena leggere:

Ciò che apprezzo di più di ChatGPT è la sua capacità di comprendere il contesto e fornire soluzioni immediate. Mi aiuta a redigere email professionali, a perfezionare la mia grammatica e a trovare rapidamente idee per il contenuto. […] A volte, le informazioni fornite possono essere di fatto errate o obsolete, quindi devo sempre ricontrollare i dati importanti. Inoltre, la versione gratis spesso diventa lenta o non disponibile nelle ore di punta, il che può essere frustrante quando si lavora su attività urgenti. Sarebbe fantastico se avesse un accesso più in tempo reale ai dati.

Ciò che apprezzo di più di ChatGPT è la sua capacità di comprendere il contesto e fornire soluzioni immediate. Mi aiuta a redigere email professionali, a perfezionare la mia grammatica e a trovare rapidamente idee per i contenuti. […] A volte, le informazioni fornite possono essere di fatto errate o obsolete, quindi devo sempre ricontrollare i dati importanti. Inoltre, la versione gratis spesso diventa lenta o non disponibile nelle ore di punta, il che può essere frustrante quando si lavora su attività urgenti. Sarebbe fantastico se avesse un accesso più in tempo reale ai dati.

8. Zendesk (ideale per flussi di lavoro di supporto clienti end-to-end ed esperienze omnicanale)

tramite Zendesk

Zendesk, uno dei migliori chatbot per knowledge base, aiuta i team a utilizzare l'IA per risolvere i problemi all'interno dell'helpdesk. I suoi agenti IA attingono dai centri assistenza, da Confluence e dai ticket storici per gestire le richieste reali end-to-end.

Anziché partire dai documenti e costruire agenti attorno ad essi, Zendesk inizia con le interazioni live con i clienti e integra l'intelligenza direttamente nei ticket, nelle conversazioni e nei canali.

Centralizza le conversazioni utilizzando Omnichannel Ticketing che unifica email, chat, voce, social e messaggistica. Ogni messaggio su questi canali diventa quindi un'unità di lavoro strutturata con una cronologia completa allegata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Automatizza le risoluzioni con Zendesk IA Agents , che analizzano le richieste e completano le azioni senza bisogno di intervento umano.

Trova risposte affidabili grazie a Zendesk Knowledge che effettua la sincronizzazione dei centri assistenza, delle fonti esterne e della documentazione interna.

Gestisci la voce su larga scala utilizzando agenti IA vocali creati per effettuare l'autenticazione degli utenti, risolvere i problemi e intraprendere azioni relative al flusso di lavoro.

Guida gli amministratori in modo proattivo con Admin Copilot che evidenzia rischi, priorità e modifiche consigliate.

Limiti di Zendesk

Mentre la gestione dei ticket di base è semplice, la configurazione di flussi di lavoro complessi, automazioni e integrazioni tra moduli richiede tempo e competenze specifiche.

La gestione delle chat e dei ticket sui dispositivi mobili è spesso descritta come macchinosa o non ideale per il lavoro quotidiano degli agenti.

Prezzi di Zendesk

Team del supporto: 25 $ al mese per utente

Suite Team: 69 $ al mese per utente

Suite Professional: 149 $/mese per utente

Suite Enterprise: 219 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4,3/5 (oltre 6.900 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk?

Questa recensione dice davvero tutto:

1. Piattaforma ben integrata e facile da usare con tutte le estensioni necessarie per la gestione dei ticket. 2. Piattaforma sicura e affidabile. La dashboard è estremamente facile da navigare e consente di visualizzare direttamente le opzioni. 3. È possibile visualizzare la cronologia dei ticket e creare e cercare KB pertinenti direttamente nel pannello dei ticket. Il calcolo della forza lavoro e la gestione delle chat e delle chiamate sono perfetti e non richiedono alcuna guida per iniziare a lavorare [...] L'interfaccia è molto lenta se il laptop viene disconnesso dalla VPN aziendale e si connette direttamente a Internet.

1. Piattaforma ben integrata e facile da usare con tutte le estensioni necessarie per la gestione dei ticket. 2. Piattaforma sicura e affidabile. La dashboard è estremamente facile da navigare e consente di visualizzare direttamente le opzioni. 3. È possibile visualizzare la cronologia dei ticket e creare e cercare KB pertinenti direttamente nel pannello dei ticket. Il calcolo della forza lavoro e la gestione delle chat e delle chiamate sono perfetti e non richiedono alcuna guida per iniziare a lavorare [...] L'interfaccia è molto lenta se il laptop viene disconnesso dalla VPN aziendale e si connette direttamente a Internet.

9. Tidio (ideale per chat in tempo reale e automazione di chatbot IA di base)

tramite Tidio

Tidio adotta un approccio più semplice e diretto al supporto IA rispetto ad altri strumenti.

Il suo punto di forza risiede nella combinazione di live chat, help desk di base e agente IA (Lyro) in un'unica piattaforma facile da utilizzare. Questa alternativa funziona al meglio quando l'obiettivo è automatizzare le domande ripetitive dei clienti e acquisire lead.

Lyro IA viene addestrato solo sui contenuti verificati forniti dall'utente, il che garantisce risposte controllate e in linea con il marchio. Tuttavia, ciò significa anche che è meno flessibile rispetto agli strumenti di IA progettati per ragionare su più sistemi interni.

Per i marchi di e-commerce e le PMI, questo compromesso spesso vale la pena. Tidio privilegia la velocità, l'efficienza dei costi e la facilità d'uso rispetto alla complessa orchestrazione delle conoscenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio

Chatta con i clienti in tempo reale attraverso un widget leggero per il sito web dedicato alla chat live e ai bot.

Centralizza le conversazioni su chat, email, Instagram, Messenger e WhatsApp in un'unica finestra In arrivo.

Converti i visitatori in modo proattivo con flussi senza codice che triggerano Messaggi basati sul comportamento.

Qualifica automaticamente i lead utilizzando bot che raccolgono dati, prenotano riunioni e inoltrano le richieste.

Limiti di Tidio

Alcuni flussi di lavoro e automazioni dei chatbot sono meno adattabili e richiedono soluzioni alternative per casi d'uso complessi o non lineari.

Gli utenti segnalano alcune limitazioni quando provano a eseguire Lyro IA contemporaneamente ad alcuni flussi di chatbot personalizzati.

Prezzi di Tidio

Starter: 29 $ al mese

Core: 39 $ al mese

Crescita: 59 $ al mese

In più: 749 $ al mese

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tidio

G2: 4,7/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tidio?

Tratto dal feedback dei clienti:

Ciò che apprezzo di più è l'intuitività della piattaforma e la rapidità con cui può essere configurata su un sito web senza la necessità di conoscenze tecniche avanzate [...] Sebbene funzioni bene, ho notato che alcune automazioni potrebbero essere più flessibili e personalizzabili. In alcuni momenti, la curva di apprendimento dei flussi di chat diventa un po' confusa e richiede tentativi ed errori. Mi mancano anche opzioni di reportistica e analisi più avanzate, poiché quelle attuali sono utili ma piuttosto limitate se si desidera un monitoraggio più dettagliato.

Ciò che apprezzo di più è l'intuitività della piattaforma e la rapidità con cui può essere configurata su un sito web senza la necessità di conoscenze tecniche avanzate [...] Sebbene funzioni bene, ho notato che alcune automazioni potrebbero essere più flessibili e personalizzabili. In alcuni momenti, la curva di apprendimento dei flussi di chat diventa un po' confusa e richiede tentativi ed errori. Mi mancano anche opzioni di reportistica e analisi più avanzate, poiché quelle attuali sono utili ma piuttosto limitate se si desidera un monitoraggio più dettagliato.

10. Freshdesk (ideale per help desk potenziati dall'IA e flussi di lavoro di ticketing)

tramite Freshdesk

Freshdesk è un software di assistenza clienti basato su cloud e alimentato dall'IA di Freshworks che aiuta le aziende a gestire le interazioni con i clienti su più canali (email, chat, social media, telefono).

Utilizza un sistema di helpdesk e ticketing per semplificare l'assistenza, aumentare la produttività degli agenti e migliorare la soddisfazione dei clienti. Ogni interazione diventa un ticket con cronologia, titolarità e responsabilità. Freddy AI lavora in background per effettuare l'automazione dell'instradamento, suggerire risposte e persino risolvere problemi di routine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshdesk

Riunisci tutti i canali dei clienti in un unico helpdesk, in modo che gli agenti possano visualizzare l'intera cronologia delle conversazioni.

Risolvi più rapidamente da un unico spazio di lavoro con un Centro di comando dedicato per agenti e team leader.

Devia i ticket con il self-service creando knowledge center e centri di assistenza ricercabili.

Limiti di Freshdesk

Con l'aumentare delle regole e dei flussi di lavoro, diventa difficile tracciare il motivo per cui un ticket si è comportato in un certo modo o risolvere i problemi di automazione.

I tempi di risoluzione e la gestione dei rimborsi sono stati segnalati come punti critici da alcuni utenti.

Prezzi di Freshdesk

Team del supporto: 25 $ al mese per utente

Suite Team: 69 $ al mese per utente

Suite Professional: 149 $/mese per utente

Suite Enterprise: 219 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshdesk

G2: 4,4/5 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshdesk?

Un'informazione importante sui clienti:

Trovo Freshdesk incredibilmente utile, soprattutto per l'assegnazione dei ticket ai rispettivi agenti. È uno strumento molto valido con un alto livello di automazioni nella gestione dei ticket, che aumenta la produttività. […] Ho contattato il supporto clienti molte volte e risolvere i problemi è un po' noioso. A volte le automazioni non funzionano come previsto e i ticket vengono assegnati all'agente sbagliato.

Trovo Freshdesk incredibilmente utile, soprattutto per l'assegnazione dei ticket ai rispettivi agenti. È uno strumento molto valido con un alto livello di automazione nella gestione dei ticket, che aumenta la produttività. […] Ho contattato il supporto clienti molte volte e risolvere i problemi è un po' noioso. A volte l'automazione non funziona come previsto e i ticket vengono assegnati all'agente sbagliato.

