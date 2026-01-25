Guida al riutilizzo dei contenuti tramite IA: risparmia tempo e aumenta la portata

Hai già dei contenuti. Più di quanto pensi.

Se pubblichi un post sul blog alla settimana, ne ottieni 52 all'anno. Ognuno di essi contiene idee che potrebbero vivere oltre una singola pagina. Trasforma ogni post sul blog in cinque risorse aggiuntive e ti ritroverai improvvisamente con più di 250 contenuti senza aver creato nulla di nuovo da zero.

Questa guida ti mostrerà come utilizzare l'IA per trasformare i contenuti esistenti in più formati. Imparerai flussi di lavoro pratici, vedrai esempi reali e scoprirai come gestire l'intero processo di riutilizzo in un unico spazio di lavoro invece di destreggiarti tra dieci strumenti diversi.

Cominciamo. 🚀

Che cos'è il riutilizzo dei contenuti tramite IA?

Il riutilizzo dei contenuti tramite IA consiste nell'utilizzare l'IA per trasformare i contenuti esistenti in più formati per piattaforme e pubblici diversi.

L'IA aiuta a estrarre informazioni chiave, adattare il tono e la struttura e riformattare i contenuti in modo che funzionino come blog, post sui social media, script video, newsletter o podcast, senza dover ricominciare da zero.

📌 Esempio: hai pubblicato un post di blog di lunga durata che spiega una nuova funzionalità del prodotto. Con il riutilizzo dei contenuti tramite IA, quella singola risorsa può diventare: Post su LinkedIn che evidenzia l'insight principale

Carosello che riepiloga i punti chiave

Sezione della newsletter che annuncia l'aggiornamento

Breve script video per i social media

Snippet delle domande frequenti per il tuo Centro assistenza

L'idea di base è semplice. Investi tempo nella creazione di contenuti di alta qualità una sola volta, poi utilizzi l'IA per adattarli a ogni piattaforma utilizzata dal tuo pubblico.

Vantaggi del riutilizzo dei contenuti tramite IA

Il 42% dei marketer ha ottenuto un esito positivo aggiornando e riutilizzando i contenuti esistenti. Riutilizzare materiale collaudato ti aiuta a pubblicare più rapidamente e a ottenere più valore da ciò che hai già creato. I principali vantaggi del riutilizzo dei contenuti tramite IA includono 👇

✅ Risparmio di tempo: l'IA genera le prime bozze in pochi minuti, riducendo la riscrittura e la formattazione manuale.

✅ Migliora la portata: i contenuti si adattano alle diverse piattaforme, consentendo al pubblico di interagire nei formati che preferisce.

✅ Mantiene la coerenza: la voce e i messaggi del marchio rimangono allineati su tutti i canali

✅ Aumenta il ROI: un unico investimento nel contenuto produce più risorse utilizzabili

✅ Mantiene i calendari pieni: una singola risorsa principale fornisce il supporto per la pubblicazione continua su più canali.

👀 Lo sapevi? L'87% dei marketer utilizza l'IA per facilitare la creazione di contenuti. Le aziende che utilizzano l'IA pubblicano il 42% di contenuti in più al mese rispetto a quelle che lo fanno manualmente.

Casi d'uso comuni del riutilizzo dei contenuti

Il riutilizzo dei contenuti tramite IA viene comunemente applicato ai seguenti tipi di contenuti:

Tipo di contenuto originale Come i team lo riutilizzano con l'IA Dove compare Post di blog e guide Post sui social, riepiloghi via email, copioni video, caroselli LinkedIn, email, YouTube, Instagram e caroselli X Podcast e video Trascrizioni, brevi Clip, didascalie, riassunti scritti Blog, Shorts, Reels, TikTok Webinar ed eventi Riepiloga articoli, evidenzia Clip, invia email di follow-up Blog, social media, email Report e white paper Post didattici, riepiloghi/riassunti, estratti commerciali Blog, social media, supporto commerciale

Perché utilizzare l'IA per il riutilizzo dei contenuti?

Le strategie di content marketing di maggior successo si concentrano sull'amplificazione delle stesse intuizioni fondamentali su tutti i canali, nei formati preferiti dai diversi tipi di pubblico.

Il riutilizzo consente ai team di raggiungere il pubblico dove già si trova, senza frammentare i messaggi o esaurire il tuo team.

Tradizionalmente, qualcuno doveva scrivere manualmente i frammenti dei social media dai post del tuo blog. Oppure estrarre i punti chiave, riscriverli tenendo conto dei limiti della piattaforma e ripetere questo processo per ogni canale.

L'IA cambia completamente le cose. Basta inserire alcuni prompt per trasformare istantaneamente una risorsa in più formati, ciascuno su misura per la piattaforma a cui è destinato.

Questo è importante perché puoi ⭐

Raggiungi il pubblico dove già si trova : converti un'idea centrale in più : converti un'idea centrale in più esempi di contenuti generati dall'IA che funzionano sui social media, nelle email, nelle descrizioni dei video, nelle newsletter e altro ancora.

Scalate senza esaurire il vostro team : l'IA automatizza il lavoro ripetitivo in modo che gli scrittori e i content marketer possano concentrarsi sulla revisione, sul contesto e sulla qualità.

Muoviti più velocemente su tutti i canali : ciò che richiede 30 minuti a un essere umano, l'IA può farlo in pochi secondi. Questa velocità rende realistico mantenere una presenza costante su più piattaforme.

Mantieni la coerenza del marchio : quando persone diverse gestiscono canali diversi, il tono spesso cambia. L'IA addestrata sulle linee guida del marchio aiuta a mantenere i messaggi allineati tra i diversi formati.

Ottieni più valore dai contenuti esistenti : la maggior parte dei contenuti viene utilizzata una sola volta e poi dimenticata. L'IA mette in evidenza intuizioni chiave, citazioni e dati significativi, in modo che le idee più valide vengano riutilizzate e non finiscano nel dimenticatoio.

Riduci gli ostacoli al marketing multicanale : i team di piccole dimensioni possono essere presenti su più piattaforme social senza aumentare il numero di dipendenti. Il riutilizzo dei post dei blog e dei contenuti video ti consente di mantenere la tua presenza su diversi canali utilizzando una risorsa fondamentale trasformata in vari formati.

Scopri cosa funziona davvero: gli strumenti di riutilizzo dei contenuti basati sull'IA possono evidenziare quali formati di contenuto, titoli e canali social media stimolano il coinvolgimento. Questo aiuta i team a perfezionare la loro strategia di riutilizzo dei contenuti e a massimizzare il ROI dei contenuti nel tempo.

Come riutilizzare i contenuti con l'IA (passaggio dopo passaggio)

Ecco un processo ripetibile per riutilizzare i contenuti esistenti con l'IA 👇

Passaggio 1: controlla la tua libreria di contenuti esistente

Non è necessario riutilizzare tutto.

Controlla la tua libreria esistente. Cerca gli articoli che hanno ottenuto buoni risultati. Potrebbe trattarsi di:

Post di blog con traffico costantemente elevato o ottimi posizionamenti SEO

Newsletter con alti tassi di apertura o di clic

Webinar o video con un forte coinvolgimento o tempo di visualizzazione

Guide sempreverdi, casi di studio o spiegazioni sui prodotti

Queste risorse riscuotono già successo presso il tuo pubblico, il che le rende le candidate ideali per il riutilizzo basato sull'IA.

Centralizza queste risorse in un unico posto in modo che l'IA possa lavorare con il contesto completo prima di iniziare a generare nuovi formati.

Come ClickUp può aiutarti

Crea un documento ClickUp per raccogliere questa verifica in un unico posto. Elenca ogni risorsa, annota perché ha funzionato bene e segnala potenziali angolazioni di riutilizzo. Puoi anche aggiungere note sulle metriche di rendimento come traffico, coinvolgimento o conversioni. Diventa un documento di lavoro che il tuo team può rivedere e sviluppare man mano che le priorità cambiano.

Registra le tue verifiche dei contenuti con ClickUp Docs

💡 Suggerimento professionale: raccogli tutta la tua revisione dei contenuti in un unico documento ClickUp. Chiedi a ClickUp BrainGPT di evidenziare le risorse di maggiore impatto, riepilogare i motivi del loro successo e suggerire possibili riutilizzi in base al canale.

Passaggio 2: mappare i formati target al comportamento del pubblico

Decidi dove e come il tuo pubblico consuma effettivamente i contenuti.

Il riutilizzo funziona al meglio quando i formati sono mappati sulle reali abitudini di consumo, non solo sulla disponibilità della piattaforma.

Poni domande come:

Preferiscono approfondimenti brevi o spiegazioni dettagliate?

Stanno scoprendo i contenuti tramite la ricerca o i feed social?

Preferiscono interagire con testi, immagini o video?

Ad esempio:

I blog approfonditi funzionano bene per il pubblico orientato alla ricerca.

I caroselli e i post brevi funzionano meglio per la scoperta social-first.

I frammenti di video sono adatti a un consumo veloce e mobile

Le newsletter forniscono supporto per il coinvolgimento ripetuto e la leadership di pensiero

Come ClickUp può aiutarti

Utilizza i campi personalizzati per mappare i formati dei contenuti al comportamento del pubblico su larga scala. Assegna un tag a ciascuna risorsa in base al tipo di pubblico, al canale preferito e al formato, quindi raggruppa o filtra i contenuti per vedere dove il riutilizzo sarà effettivamente efficace.

Aggiungi i campi personalizzati ClickUp per ordinare e filtrare i tuoi dati

💟 Bonus: Incorpora i campi AI di ClickUp nel tuo flusso di lavoro di riutilizzo per trasformare i contenuti grezzi in segnali strutturati e utilizzabili, senza dover taggare manualmente ogni risorsa. I campi AI estraggono e aggiornano automaticamente le informazioni dai contenuti delle attività, dai documenti e dai commenti.

Passaggio 3: inserisci i contenuti nell'IA e genera le prime bozze

È qui che l'IA prende il sopravvento.

Inizia con il tuo contenuto di origine e inseriscilo nel tuo strumento di IA. La qualità del risultato dipende dalla chiarezza delle tue indicazioni, quindi sii specifico su ciò che desideri.

Fornisci promoti chiari che specificano:

Il formato di destinazione (post su LinkedIn, thread su Twitter, newsletter via email)

Tono desiderato (professionale, informale, educativo, di promozione)

Punti chiave da sottolineare

Eventuali requisiti specifici della piattaforma (limiti di caratteri, esigenze di formattazione)

Ad esempio, se stai riutilizzando un post di blog, evita istruzioni vaghe.

❌ Prompt errato: "Trasformalo in post sui social".

✅ Prompt corretto: "Crea cinque post LinkedIn da questo blog. Ogni post dovrebbe concentrarsi su una sezione diversa, utilizzare un tono professionale ma conversazionale, includere un gancio nella prima riga e terminare con una domanda per stimolare il coinvolgimento. Mantieni ogni post al di sotto dei 1.300 caratteri."

Come ClickUp può aiutarti

Quando si scala il riutilizzo dei contenuti, la maggior parte dei team si trova ad affrontare una proliferazione di strumenti.

Rallenta l'esecuzione e costringe i marketer a spiegare ripetutamente gli stessi contenuti.

Un'area di lavoro unificata riduce gli attriti e migliora l'efficienza operativa nell'intero flusso di lavoro di riutilizzo.

Entra in ClickUp BrainGPT, il tuo compagno IA contestuale integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp.

Comprende il tuo lavoro, ti assiste in ogni passaggio della creazione dei contenuti e unifica persone, attività e conoscenze in un unico posto. L'IA lavora insieme ai tuoi progetti e alle tue risorse reali, invece di generare contenuti in modo isolato.

Usa BrainGPT per:

Genera bozze preliminari direttamente dal documento o dall'attività originale (post su LinkedIn, sezioni di newsletter, script video, thread).

Crea più formati riutilizzati dalla stessa fonte senza dover spiegare ogni volta il contesto.

Mantieni i risultati dell'IA legati all'esecuzione, in modo che le bozze rimangano in connessione con i titolari, i passaggi di revisione e le scadenze di pubblicazione.

Usa ClickUp BrainGPT per generare bozze e risposte contestualizzate, senza dover cambiare strumento.

E quando ti manca il contesto, come il documento originale, le note sulle prestazioni o le decisioni precedenti relative ai messaggi, ClickU Enterprise Search ti aiuta a trovarlo rapidamente. Descrivi ciò che stai cercando in linguaggio naturale e il sistema effettuerà una ricerca tra documenti, attività, commenti e app collegate.

Oltre alla ricerca, ClickUp AI è in grado di analizzare le tue attività, le chat, le linee guida del marchio e i documenti dell'area di lavoro di ClickUp per rispondere alle domande in modo contestualizzato. Puoi chiedere:

"Quali attività di riutilizzo dei contenuti sono in programma questa settimana?"

"Quali linee guida di comunicazione dovrebbe seguire questo post?"

"Dove si trova il blog originale su cui si basa questa campagna?"

Inoltre, ClickUp Brain si collega a modelli di IA esterni. Avrai accesso a funzionalità di generazione specializzate che vanno oltre l'IA integrata.

Utilizza Claude per ragionamenti approfonditi e riscritture ricche di sfumature. Gemini per bozze supportate da ricerche e contenuti multimodali. ChatGPT per idee veloci, risultati strutturati e testi pronti per i social media: tutto accessibile tramite ClickUp Brain in un unico flusso di lavoro.

⚒️ Trucco veloce: usa Talk-to-Text di ClickUp Brain per trasformare istantaneamente in testo note vocali, appunti di webinar o idee di contenuto veloci. È particolarmente utile quando vuoi catturare pensieri grezzi o intuizioni verbali e convertirli in bozze iniziali che l'IA può perfezionare. Usa Talk-to-Text di ClickUp per trasformare le parole pronunciate in un testo pulito e persino convertire le note in elementi da intraprendere.

Passaggio 4: Rivedi, perfeziona e aggiungi creatività umana

Se stimolata correttamente, l'IA genera bozze iniziali di ottima qualità. Il tuo compito è quello di umanizzare questi contenuti.

Esamina ogni elemento per:

Accuratezza fattuale (l'IA a volte altera le statistiche o interpreta erroneamente il materiale di partenza)

Coerenza della voce del marchio (rispecchia la nostra identità?)

Formattazione specifica per piattaforma (limiti di caratteri, hashtag, menzioni)

Rilevanza della call-to-action (la CTA ha senso per questo pubblico?)

Angoli creativi (possiamo renderlo più accattivante o inaspettato?)

Questo passaggio è quello in cui il giudizio umano conta di più. L'IA può riepilogare e ristrutturare, ma non può sostituire l'esperienza vissuta o l'intuizione.

Aggiungi storie personali, contesti privilegiati o connessioni inaspettate che conferiscono profondità al contenuto. Piccoli tocchi di personalità o umorismo ben dosato spesso fanno la differenza tra qualcosa che viene sfogliato e qualcosa che viene ricordato.

🚀 Vantaggio di ClickUp: con ClickUp Super Agents, puoi velocizzare il processo di revisione e perfezionamento. E no, non esternalizzi la tua creatività. Usa Super Agents per: Contrassegna le bozze generate dall'IA che necessitano di revisione umana

Indirizza i contenuti al revisore giusto in base al canale o al formato

Riassumi i feedback e le note di revisione presenti nei commenti e nei documenti.

Tieni traccia di ciò che è stato approvato, ciò che è stato sottoposto a blocco e ciò che è pronto per essere pubblicato. Accelera i flussi di lavoro con Super Agents in ClickUp

Questo video ti mostra come creare il tuo agente personale 👇

Passaggio 5: Pianifica e pubblica su tutti i canali

In questa fase, l'obiettivo è mantenere il processo di produzione dei contenuti semplice e ripetibile. Ciò significa assicurarsi che il contenuto giusto venga pubblicato sul canale giusto al momento giusto.

Invece di pubblicare contenuti ad hoc, allinea i contenuti riutilizzati a:

Sequenza della campagna

Cadenza di pubblicazione specifica per canale

Lancio o annunci di prodotti

Piani di distribuzione sempreverdi per la distribuzione

💡 Suggerimento professionale: configura le automazioni ClickUp per gestire i passaggi ripetitivi nel processo di produzione dei contenuti. Sposta automaticamente le attività in "Pianificato" quando i contenuti vengono approvati, assegna i titolari della pubblicazione quando si avvicinano le date di scadenza o avvisa le parti interessate quando i post vengono pubblicati. Utilizza le automazioni ClickUp senza codice per impostare le attività ripetitive in modalità automatica.

Passaggio 6: Monitoraggio delle prestazioni e iterazione

Ora stai esercitandoti a riutilizzare i contenuti con l'IA. Successivamente, dovrai prestare attenzione a ciò che funziona (sfruttarlo maggiormente) e a ciò che non funziona (rimuoverlo o modificarlo).

Per questa metrica di monitoraggio, metti "Mi piace":

Tassi di coinvolgimento per formato e piattaforma

Tassi di clic per i link nei contenuti riutilizzati

Conversioni da contenuti riutilizzati a lead o clienti

Tempo risparmiato grazie al riutilizzo tramite IA rispetto alla creazione manuale

Costo per ogni contenuto riutilizzato

Come ClickUp può aiutarti

Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare lo stato, le prestazioni e il ROI in un unico posto, senza dover effettuare la reportistica manualmente. I dashboard si aggiornano automaticamente man mano che le attività avanzano, i contenuti vengono pubblicati e le metriche cambiano.

Analizza dati complessi relativi all'area di lavoro e genera report con informazioni in tempo reale utilizzando i dashboard ClickUp basati sull'intelligenza artificiale.

Le schede IA posizionate accanto a grafici e tabelle riassumono automaticamente i risultati chiave, evidenziano i rischi, suggeriscono i passaggi successivi e segnalano gli aspetti che richiedono attenzione. Potrai dedicare meno tempo all'analisi e più tempo al miglioramento dei risultati.

Aggiungi le schede IA alle tue dashboard per facilitare la condivisione di approfondimenti personalizzati.

Come scegliere il formato di riutilizzo più adatto Se il tuo obiettivo è l'attivazione: snippet di prodotto + email di onboarding

Se il tuo obiettivo è la pipeline: email + LinkedIn + clip dei webinar

Se il tuo obiettivo è la SEO: aggiornamento + FAQ + collegamenti interni

Se hai appena iniziato, ecco alcuni strumenti e modelli autonomi da provare 👇

Assistenti di scrittura basati sull'IA

Writesonic

tramite Writesonic

Utilizza Writesonic quando l'obiettivo del riutilizzo è la reperibilità. Ad esempio, aggiornando le pagine citate dagli strumenti di IA o colmando le lacune in cui vengono effettuate le menzioni dei concorrenti e tu no. Se lo utilizzi per il riutilizzo, considera i risultati come un livello di priorità che ti indica cosa aggiornare per primo, quindi scrivi secondo i tuoi standard.

Le migliori funzionalità di Writesonic

Ampliate la copertura dei prompt utilizzando parole chiave e fonti della community come Ahrefs e Reddit.

Crea e ottimizza i contenuti con la generazione di articoli basata sull'IA e i flussi di lavoro di ottimizzazione dei contenuti.

Utilizza Chatsonic per le chat SEO e di marketing con accesso a più modelli di IA.

Limiti di Writesonic

Richiedi una revisione umana per la rifinitura finale e la voce del marchio, in particolare per le pagine ad alto rischio.

Ha una forte dipendenza dalla qualità dei prompt, quindi i risultati possono variare tra gli scrittori dello stesso team.

Prezzi di Writesonic

Lite: 49 $ al mese

Standard: 99 $ al mese

Professionale: 249 $ al mese

Avanzato: 499 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (oltre 2.070 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Writesonic?

Un recensore di Capterra afferma:

Una delle cose che apprezzo di più di Writesonic è la varietà di formati di contenuto che supporta. Che io debba redigere un post per un blog, creare didascalie per i social media o scrivere una newsletter via email, Writesonic mi offre tutto ciò di cui ho bisogno. E il fatto che sia in grado di ottimizzare i contenuti per la SEO e il coinvolgimento è un enorme vantaggio per la nostra visibilità online.

Una delle cose che apprezzo di più di Writesonic è la varietà di formati di contenuto che supporta. Che io debba redigere un post per un blog, creare didascalie per i social media o scrivere una newsletter via email, Writesonic mi offre tutto ciò di cui ho bisogno. E il fatto che sia in grado di ottimizzare i contenuti per la SEO e il coinvolgimento è un enorme vantaggio per la nostra visibilità online.

Jasper

tramite Jasper

Jasper è pensato per i team di marketing che hanno bisogno di risultati ripetibili senza dover spiegare ogni volta le regole del marchio. Le sue funzionalità relative al marchio consentono di memorizzare le linee guida relative al tono e allo stile, in modo che le bozze siano più vicine alla linea di base. Utilizzalo quando produci spesso gli stessi tipi di contenuti e desideri ridurre il numero di correzioni di tono durante la revisione.

Le migliori funzionalità di Jasper

Utilizza Canvas, una zona di lavoro flessibile per la scrittura, per redigere, modificare e perfezionare i tuoi contenuti con l'assistenza dell'IA.

Studio struttura il flusso di creazione dei tuoi contenuti, aiutandoti ad allineare messaggi, tono e requisiti SEO in tutte le risorse riutilizzate.

Imposta automazioni con agenti IA per eseguire attività ripetibili come riscrivere snippet dei social media, riepilogare lunghi post del blog e applicare le regole relative alla voce del marchio.

Limiti di Jasper

Nonostante la sua formazione avanzata, il contenuto a volte può mancare di vera originalità, tocco personale o profondità narrativa, rendendolo robotico su argomenti comuni.

Prezzi di Jasper

Pro: 69 $/postazione/mese

Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.264 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?

Un utente ha scritto nella sua recensione:

L'interfaccia utente è molto pulita e facile da navigare, anche per chi non ha familiarità con gli strumenti di IA. La curva di apprendimento è stata sorprendentemente bassa.

L'interfaccia utente è molto pulita e facile da navigare, anche per chi non ha familiarità con gli strumenti di IA. La curva di apprendimento è stata sorprendentemente bassa.

Copy. IA

Copy. ai si basa sui flussi di lavoro di commercializzazione, rendendolo ideale per i team che riutilizzano i contenuti in sequenze a supporto delle risorse. Invece di generare bozze una tantum, si concentra su output in stile flusso di lavoro in più fasi che possono coprire i passaggi tra il content marketing e il commerciale. È utile quando si desidera una struttura coerente tra le varianti, come un webinar che si trasforma in una serie di email di follow-up con angolazioni basate sui ruoli.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Automatizza intere sequenze di contenuti utilizzando i flussi di lavoro basati sull'IA, concatenando più passaggi: dalla generazione di lead e l'identificazione del pubblico alla stesura di campagne email complete e post di blog.

Crea rapidamente contenuti diversificati utilizzando una vasta libreria di modelli con oltre 90 strumenti e modelli predefiniti.

Definisci un'immagine coerente del marchio utilizzando gli strumenti Infobase e Brand Voice.

Prezzi di Copy.ai / IA

Chattare: 29 $ al mese

Agenti : 249 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4,9/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy. ai?

Leggi la recensione su Reddit:

Copy IA va bene per la velocità, ma non aspettarti che vinca la guerra SEO senza ulteriori modifiche. Testo IA grezzo = generico, rilevabile e solitamente non si posiziona a lungo termine senza un'intensa modifica umana.

Copy IA va bene per la velocità, ma non aspettarti che vinca la guerra SEO senza ulteriori modifiche. Testo IA grezzo = generico, rilevabile e solitamente non si posiziona a lungo termine senza un'intensa modifica umana.

Editor video basato sull'IA

Descript

tramite Descript

Descript è basato sulla modifica basata sulle trascrizioni, quindi è adatto a video con interviste, podcast, interviste e registrazioni dello schermo. Si modificano le parole e la Sequenza segue, il che è pratico quando il compito principale è correggere una sezione troppo lunga. È più adatto per rifinire il materiale registrato in brevi Clip.

Le migliori funzionalità di Descript

Rileva e elimina automaticamente le parole di riempimento, eliminando le interruzioni come "ehm" e "uh" dalle registrazioni.

Registra e modifica i video utilizzando le funzionalità di registrazione dello schermo integrate.

Crea audiogrammi per la promozione di podcast o frammenti audio sui social media.

Limiti di Descript

Bug occasionali nella sincronizzazione audio durante la modifica del video

Prezzi Descript

Free

Hobbyist : 19 $ al mese a persona

Autore : 35 $ al mese a persona

Aziendale : 50 $ al mese a persona

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2 : 4,6/5 (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Ecco cosa dice un recensore di Capterra su Descript:

Descript è una vera rivoluzione per chiunque desideri semplificare il processo di modifica audio e video, in particolare per i principianti. Offre fantastiche funzionalità/funzioni come la trascrizione automatica, la registrazione dello schermo e l'editing basato su testo.

Descript è una vera rivoluzione per chiunque desideri semplificare il processo di modifica audio e video, in particolare per i principianti. Offre fantastiche funzionalità/funzioni come la trascrizione automatica, la registrazione dello schermo e l'editing basato su testo.

Runway

tramite Runway ML

Runway è indicato per la creazione di video generativi e modifiche visive più complesse, soprattutto quando sono necessarie nuove scene o riprese stilizzate piuttosto che il taglio di filmati esistenti. È utile per la creazione di annunci pubblicitari o immagini concettuali quando non è possibile effettuare riprese.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runway ML

Nuovi modelli come Gen-3 e Gen-4 (in corso di sviluppo) offrono strumenti come l'interpolazione dei fotogrammi e la gradazione dei colori tramite IA.

Pannello di modifica basato su cloud con condivisione dei progetti, commenti e controllo delle versioni

Supporta l'esportazione in formato MP4, GIF e PNG e si integra con Adobe Premiere Pro tramite un plug-in.

Limiti di Runway ML

Gli utenti hanno segnalato problemi di modifica dei video, come la direzione di movimento incoerente nei video generati (ad esempio, soggetti che camminano all'indietro invece che in avanti).

Prezzi di Runway ML

Free Forever

Standard: 15 $/utente/mese

Pro: 35 $/utente/mese

Unlimited: 95 $/utente/mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway ML

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Runway ML?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Runway ML:

RunwayML è uno dei migliori strumenti di IA disponibili sul mercato, è molto intuitivo. Mi piace particolarmente il suo strumento di conversione di immagini/testo in video, che funziona come una bacchetta magica. È molto facile da implementare nel mio flusso di lavoro di modifica video. Lo uso spesso per creare riprese cinematografiche che poi posso incorporare nella mia Sequenza per realizzare video completi e coinvolgenti che i miei spettatori adorano.

RunwayML è uno dei migliori strumenti di IA disponibili sul mercato, è molto intuitivo. Mi piace particolarmente il suo strumento di conversione di immagini/testo in video, che funziona come una bacchetta magica. È molto facile da implementare nel mio flusso di lavoro di modifica video. Lo uso spesso per creare riprese cinematografiche che poi posso incorporare nella mia Sequenza per realizzare video completi e coinvolgenti che i miei spettatori adorano.

Strumento di automazione dei social media

Buffer

tramite Buffer

Progettato per le piccole imprese e gli autori indipendenti, Buffer semplifica la pianificazione e la programmazione dei contenuti su più account. La piattaforma consente di archiviare le idee per i post sui social media in qualsiasi momento, tramite un'app mobile accessibile e facile da usare.

Puoi anche creare la tua landing page personalizzata in pochi minuti, come un mini-sito web del tuo brand. Ti permette di mettere in evidenza link, prodotti o offerte e indirizzare i follower dove vuoi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Aggiungi foto e video direttamente da Google Drive, Dropbox, Canva e altre fonti.

Utilizza l'IA di Buffer per trovare nuove idee, migliorare le bozze e generare suggerimenti sul contenuto.

Collabora facilmente e in tempo reale discutendo idee, perfezionando i post e lasciando feedback direttamente all'interno della piattaforma.

Limiti del buffer

La piattaforma non offre funzionalità avanzate di social listening come l'analisi del sentiment o il rilevamento predittivo delle tendenze.

Prezzi di Buffer

Free Forever

Essentials: 6 $ al mese

Team: 12 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4,3/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buffer?

Un utente di Capterra afferma:

Buffer rende la gestione degli account social della mia azienda semplice e strutturata! La loro piattaforma è intuitiva e molto facile da usare. L'azienda offre anche un ottimo servizio clienti, trasmette un'immagine di onestà e autenticità e ospita un fantastico podcast sui social media!

Buffer rende la gestione degli account social della mia azienda semplice e strutturata! La loro piattaforma è intuitiva e molto facile da usare. L'azienda offre anche un ottimo servizio clienti, trasmette un'immagine di onestà e autenticità e ospita un fantastico podcast sui social media!

Hootsuite

tramite Hootsuite

Hootsuite ti consente di programmare in anticipo i post sulle principali piattaforme social come Facebook, Instagram, LinkedIn e X (precedentemente Twitter). Ad esempio, puoi programmare la pubblicazione dei post durante i momenti di picco di engagement, aumentando così la visibilità.

Ti aiuta a individuare le domande a cui vale la pena rispondere con contenuti riutilizzati. Se il tuo obiettivo di riutilizzo include la risposta alle conversazioni, Hootsuite è lo strumento che fa per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Monitora i canali social media alla ricerca di menzioni del marchio e parole chiave

Analizza le prestazioni dei social media con analisi complete

Collabora con i membri del team utilizzando strumenti integrati

Limiti di Hootsuite

Mancanza di funzionalità IA e ottimizzazione dei contenuti specifici per piattaforma

Presenta una funzionalità/funzione goffa e obsoleta, difficile da navigare.

Prezzi di Hootsuite

Professionale: 149 $ al mese per utente

Team: 399 $ al mese per un massimo di 3 utenti

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2 : 4,2/5 (oltre 5100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hootsuite?

Secondo una recensione di un utente G2:

Ciò che apprezzo di più di Hootsuite è il modo in cui semplifica i complessi flussi di lavoro dei social media in un unico spazio intuitivo. Apprezzo in particolare la reportistica white label: ciò che prima mi richiedeva ore ora richiede pochi secondi e i grafici sono curati e pronti per essere presentati ai clienti. La combinazione con Canva e Feedly mi permette di rimanere concentrato e in ordine e di gestire la progettazione e la curatela dei contenuti dalla stessa dashboard.

Ciò che amo di più di Hootsuite è il modo in cui semplifica i complessi flussi di lavoro dei social media in un unico spazio intuitivo. Apprezzo in particolare la reportistica white label: ciò che prima mi richiedeva ore ora richiede pochi secondi e i grafici sono raffinati e pronti per essere presentati ai clienti. La combinazione con Canva e Feedly mi aiuta a rimanere concentrato e in ordine e mi permette di gestire la progettazione e la curatela dei contenuti dalla stessa dashboard.

Modelli di riutilizzo per blog, video e post sui social media

Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di gestione dei contenuti ClickUp per gestire la produzione di contenuti su più canali senza dover suddividere il lavoro tra strumenti separati.

Con il modello di gestione dei contenuti di ClickUp, puoi:

Registra le richieste di contenuti con campi chiari per canale, tipo di contenuto, titolare e scadenza.

Mantieni calendari editoriali separati per i contenuti del blog, dei social media, delle email e del sito web.

Sposta ogni elemento attraverso fasi definite come la stesura, la revisione e la pubblicazione.

Modello di dashboard per la gestione dei progetti ClickUp per la project management

Il modello di dashboard per la gestione dei progetti ClickUp aiuta i team a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti in un unico posto utilizzando dati in tempo reale sulle attività. È stato creato per sostituire fogli di calcolo sparsi con un'unica vista di reportistica collegata direttamente al lavoro in corso (WIP).

Ottieni un modello gratis Rimani al passo con ogni progetto grazie al modello di dashboard per la gestione dei progetti di ClickUp: monitora lo stato dei progetti, bilancia i carichi di lavoro e mantieni il tuo team allineato con facilità.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia in tempo reale dello stato delle attività, dei titolari, delle scadenze e delle dipendenze tra i vari progetti.

Monitora il carico di lavoro, il monitoraggio del tempo e la capacità utilizzando i widget integrati nella dashboard.

Esamina lo stato attraverso viste predefinite come Bacheca, Pianificazione della capacità e Prestazioni del team.

Best practice per il riutilizzo dei contenuti basato sull'IA

✅ Riutilizzo con limiti di tempo per evitare la sovrapproduzione

L'IA rende facile continuare a generare variazioni. Questa comodità può trasformarsi silenziosamente in sovrapproduzione.

Per evitare questo, definisci dei confini chiari prima di iniziare:

Quanti formati produrrà ciascuna risorsa di riferimento?

Quanto tempo di modifica è accettabile per ogni output?

Quando una risorsa riutilizzata viene contrassegnata come "terminata", anche se potrebbe essere ulteriormente migliorata?

Quali formati sono facoltativi e quali obbligatori per ogni ciclo?

💡 Suggerimento professionale: utilizza durate stimate o monitoraggio del tempo sulle attività di riutilizzo in modo che i team siano consapevoli del lavoro richiesto, non solo del risultato. Nel tempo, questo rende più facile individuare i formati che superano costantemente il loro valore e che dovrebbero essere eliminati dal flusso di lavoro.

✅ Preserva l'intento originale quando riutilizzi i contenuti in diversi formati

Quando una singola risorsa viene adattata in più formati, il messaggio principale può cambiare gradualmente fino a quando le diverse versioni iniziano a comunicare cose diverse.

Questo accade solitamente quando il riutilizzo viene considerato un'attività isolata anziché un sistema con connessioni.

Prima di generare nuovi formati, assicurati di:

Il messaggio principale che il contenuto deve comunicare

Il problema di pubblico che sta affrontando

Il risultato che desideri ottenere dal lettore

I limiti di ciò che il contenuto non dovrebbe affermare o promettere

Ogni risorsa riutilizzata dovrebbe rafforzare lo stesso intento, anche se la formulazione, la lunghezza o la struttura cambiano. Se due versioni lasciano ai lettori interpretazioni diverse, qualcosa è andato storto.

💡Suggerimento professionale: aggiungi un breve "controllo dell'intento" all'inizio delle tue attività di riutilizzo. Un singolo paragrafo che descrive il messaggio e l'obiettivo è spesso sufficiente per mantenere allineati i risultati dell'IA e le modifiche umane.

✅ Mantieni un archivio di contenuti sempre attuali

Crea una libreria dei tuoi contenuti evergreen e dei contenuti riproposti più performanti. Questa servirà come fonte di ispirazione e materiale di formazione per gli strumenti di riproposizione dei contenuti basati sull'IA.

Il tuo archivio dovrebbe includere:

Post social più performanti su tutte le piattaforme social

Oggetti delle email con alti tassi di apertura

Video script e miniature che hanno generato clic

Titoli che hanno generato più traffico dai motori di ricerca

Call-to-action che hanno portato alla conversione

Limiti del riutilizzo dei contenuti tramite IA

Sebbene il riutilizzo dei contenuti tramite IA offra evidenti vantaggi in termini di efficienza, presenta anche alcuni compromessi. Tra questi:

Categoria Cosa va storto Esempio e impatto Risultati generici L'IA produce bozze sicure e neutre senza un punto di vista chiaro. I post sui social media riutilizzati sembrano intercambiabili e faticano a ottenere coinvolgimento. La voce del marchio si allontana Il tono e la posizione variano a seconda dei formati senza recensioni coerenti Il pubblico nota incongruenze tra post di blog, email e canali social media Lacune di contesto e accuratezza /IA semplifica eccessivamente o interpreta erroneamente idee sfumate I contenuti di valore perdono credibilità o richiedono pesanti riscritture Analisi del flusso di lavoro su larga scala Una maggiore produzione comporta un aumento delle bozze e delle revisioni da sottoporre a monitoraggio. Teams dedicano più tempo alla gestione dei contenuti che alla creazione di nuovi contenuti ROI in calo La velocità aumenta, ma le prestazioni no Vengono pubblicati più contenuti, ma i risultati rimangono invariati o diminuiscono

Suggerimenti per un efficace riutilizzo dei contenuti tramite IA

L'IA rende più facile ottenere più valore dai tuoi contenuti, ma i veri vantaggi derivano da come la utilizzi in modo intenzionale.

Suggerimento 1: prima della pubblicazione, controlla il tono e l'accuratezza dei contenuti generati dall'IA.

L'IA è in grado di ristrutturare rapidamente i contenuti, ma non può giudicare se qualcosa debba essere pubblicato o meno.

Ogni risorsa riutilizzata necessita di una revisione umana, specialmente nei formati brevi in cui è facile perdere il contesto.

Utilizza una breve revisione per verificare:

Accuratezza: verifica statistiche, citazioni e affermazioni

Voce: assicurati che il tono di voce sia in linea con il tuo marchio

Formattazione: layout corretto per la piattaforma

Intento: un invito all'azione chiaro e pertinente

Funzionalità: link funzionanti che rimandano alla pagina corretta.

Inserisci questo tempo di revisione nel tuo flusso di lavoro.

Suggerimento 2: la strategia 1:5

Utilizza la strategia 1:5 per suddividere una risorsa di riferimento forte in cinque elementi mirati, ciascuno progettato per una piattaforma e un obiettivo specifici.

Risorsa di ancoraggio originale Risultati generati dall'IA Piattaforma Obiettivo Blog di lunga durata Riepilogo esecutivo LinkedIn Leadership di pensiero 5 punti chiave X (Twitter) Coinvolgimento/Viralità Script delle domande e risposte Storie di Instagram Interazione con la community Teaser della newsletter Email Traffico sul sito web Webinar/video 3 brevi Clip TikTok / Reels Consapevolezza del marchio Guida tecnica Centro assistenza Formazione dei clienti personalizzata Podcast audio Spotify/Apple Portata multimodale Articolo LinkedIn LinkedIn Autorità della piattaforma Email di follow-up per i partecipanti Email Coltivazione e fidelizzazione

💡 Suggerimento professionale: gestire 5 risorse per ogni risorsa può diventare rapidamente un incubo logistico. Utilizza ClickUp Relazioni per collegare tutte e 5 le attività secondarie all'attività principale. In questo modo, se la data del post originale sul blog cambia, l'intero programma di distribuzione viene aggiornato automaticamente.

Suggerimento 3: sviluppa modelli di prompt per ottenere risultati coerenti

I prompt di scrittura IA ben strutturati producono risultati migliori rispetto alle istruzioni una tantum. Crea modelli riutilizzabili per le attività di riutilizzo più comuni.

Esempi di modelli di prompt che puoi utilizzare per riutilizzare i contenuti: Da blog a post su LinkedIn: "Trasforma il seguente post del blog in un post su LinkedIn. Concentrati su [sezione o tema specifico]. Usa un tono professionale ma colloquiale. Includi un gancio nella prima riga, fornisci valore nella parte centrale e concludi con una domanda per stimolare il coinvolgimento. Mantieni il testo sotto i 1.300 caratteri. "

Da video a post sul blog: "Trasforma la trascrizione di questo video in un post sul blog. Crea un'introduzione accattivante, suddividi il contenuto in sezioni facilmente leggibili con sottotitoli, aggiungi una conclusione con i punti chiave e includi una call-to-action. Mantieni un tono colloquiale."

Dal blog al thread di Twitter: "Converti questo post del blog in un thread di Twitter. Inizia con un tweet accattivante. Suddividi i punti chiave in singoli tweet (max 240 caratteri). Usa tweet numerati (1/10, 2/10, ecc.). Concludi con un tweet di invito all'azione che è collegato al post completo."

Rendi più facile il riutilizzo dei contenuti con ClickUp

Il riutilizzo dei contenuti tramite IA funziona al meglio quando è integrato nel tuo flusso di lavoro esistente.

Se utilizzi strumenti scollegati tra loro, dovrai reinserire continuamente il contesto, con un enorme spreco di tempo e risorse.

ClickUp è una vera rivoluzione in questo campo. Ti consente di gestire i flussi di lavoro di riutilizzo dei contenuti end-to-end, grazie all'IA.

Sei pronto a provare il riutilizzo dei contenuti tramite IA? Effettua la registrazione gratis su ClickUp ✅

Domande frequenti

Il riutilizzo dei contenuti tramite IA consiste nel prendere un contenuto esistente e adattarlo a nuovi formati e varianti. Ad esempio, potresti trasformare un blog in un thread social, un webinar in brevi Clip o un podcast in un articolo, mantenendo coerente il messaggio principale.

Inizia con contenuti che hanno già profondità e struttura, perché offrono all'IA più materiale su cui lavorare. I contenuti che solitamente hanno più successo sono i post di blog sempreverdi, i webinar e le registrazioni di eventi, i podcast, le guide e gli articoli basati sulla ricerca che hanno sezioni chiare, esempi e conclusioni ripetibili. Puoi anche dare la priorità ai contenuti che hanno già ottenuto buoni risultati. Una semplice regola da seguire: se il contenuto originale risponde a più domande, racconta una storia chiara o include strutture che puoi suddividere, è un candidato valido per il riutilizzo.

Sì. ClickUp può fungere da area di lavoro in cui i contenuti vengono acquisiti, convertiti in attività di riutilizzo, revisionati e sottoposti a monitoraggio dall'inizio alla fine.

Considera la voce del marchio come un insieme di regole che l'IA deve seguire. Fornisci al modello una breve guida vocale (parole approvate, parole vietate, preferenze di frase, livello di lettura), includi 2 o 3 esempi di scrittura in linea con il marchio ed esegui una revisione ripetibile di ogni bozza per verificarne il tono, la chiarezza e l'accuratezza prima della pubblicazione.

Puoi effettuare la connessione con modelli di IA esterni come ChatGPT e Claude per un'automazione avanzata e il riutilizzo dei contenuti. Inoltre, ClickUp Agents può automatizzare flussi di lavoro in più passaggi e le integrazioni con strumenti come Slack e Google semplificano ulteriormente i tuoi processi. Queste opzioni rendono ClickUp altamente flessibile per il riutilizzo e l'automazione dei flussi di lavoro!