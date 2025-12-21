10 modi in cui le piccole imprese utilizzano l'IA per ottenere risultati superiori alle loro possibilità

Stanco di cercare "consigli per migliorare la produttività delle piccole imprese con l'IA"? Ci pensiamo noi!

Alle piccole imprese non manca l'ambizione. Manca loro il margine di manovra.

Ogni ruolo, riunione e ritardo ha un effetto diretto e cumulativo sugli altri. Quando qualcosa va storto, raramente c'è una persona di backup o tempo extra per assorbire l'impatto.

Ecco perché i consigli sulla produttività rivolti alle piccole imprese spesso non funzionano. Assumere più personale non è un'opzione praticabile. Aggiungere cinque nuovi strumenti crea più problemi di quanti ne risolva. Anche le "best practice" possono sembrare irrealistiche quando si cerca di soddisfare i clienti e mantenere il flusso di cassa.

/IA cambia le carte in tavola solo quando funziona all'interno dei flussi di lavoro esistenti. Non come iniziativa autonoma, ma come livello pratico che elimina gli attriti dal lavoro già esistente.

Questo articolo esplora 10 trucchi per aumentare la produttività con l'IA che i team delle piccole imprese utilizzano oggi per ottenere risultati superiori alle loro possibilità. Ogni sezione inizia con un problema operativo reale, spiega come l'IA aiuta nella pratica e dimostra come ClickUp si integri perfettamente in quella soluzione senza aggiungere complessità.

Gli aggiornamenti di stato sono una delle attività più sottovalutate in termini di perdita di tempo.

All'apparenza sembrano semplici. Internamente, richiedono la raccolta di informazioni contestuali, la convalida e un'attenta formulazione. Nelle piccole imprese, gli aggiornamenti di stato spesso creano questi problemi:

Le informazioni sono sparse tra attività, messaggi e memoria

Gli aggiornamenti richiedono controlli manuali e interruzioni

Una sola persona diventa il collo di bottiglia per la reportistica

Gli aggiornamenti vengono scritti sotto pressione e in fretta

Il costo reale non è solo il tempo, ma anche la concentrazione. Ogni aggiornamento distoglie qualcuno dal lavoro intenso e lo costringe a ricostruire ciò che è già successo. L'IA aiuta in questo senso, riepilogando il lavoro direttamente dalla fonte. Invece di chiedere alle persone di spiegare lo stato, legge i segnali già presenti nel sistema.

🛠️ Toolkit: In uno spazio di lavoro AI convergente come ClickUp, il lavoro di progetto è organizzato in attività, commenti, date di scadenza e stati. ClickUp Brain è in grado di analizzare questa attività e generare aggiornamenti di stato chiari e accurati che includono:

Lavoro completato dall'ultimo aggiornamento

Attività attualmente in corso

Ostacoli o rischi basati su scadenze non rispettate o attività bloccate

Prossime attività cardine e passaggi successivi

Poiché l'aggiornamento viene generato da dati in tempo reale, rimane sempre attuale. I team non devono più riscrivere le stesse informazioni per destinatari diversi. I leader ottengono visibilità senza dover cercare gli aggiornamenti. L'azienda risparmia ore ogni settimana che possono essere reindirizzate al lavoro vero e proprio.

Chiedi all'IA di ClickUp di generare istantaneamente standup da un periodo di tempo specifico.

🛠️ Toolkit: I team di piccole dimensioni non hanno tempo per gestire una miriade di strumenti scollegati tra loro. Ogni app aggiuntiva comporta attriti, cambiamenti di contesto e lavoro nascosto. ClickUp riunisce oltre 20 strumenti in un unico spazio di lavoro basato sull'intelligenza artificiale, in modo che attività, documenti, chat, pianificazione e reportistica siano tutti disponibili in un unico posto. Il lavoro rimane connesso dall'idea all'esecuzione senza continui passaggi di consegne. Ottieni di più senza aumentare il personale!

Trucco n. 2: programmi delle riunioni e follow-up basati sull'IA

Le riunioni non sono intrinsecamente inefficienti. Ciò che le rende tali è ciò che accade dopo la fine della conversazione.

Nei team di piccole dimensioni, questo si manifesta in molti tipi di riunioni, dai check-in settimanali alle revisioni dei clienti. Le riunioni strategiche ne sono un chiaro esempio, perché il costo della mancata attuazione di quanto deciso può essere particolarmente elevato.

In queste sessioni, i team cercano di stabilire la direzione da seguire, allineare le priorità e prendere decisioni che daranno forma al lavoro futuro. Tuttavia, tendono a presentarsi sempre gli stessi problemi:

I programmi vengono preparati pochi minuti prima della chiamata, in base all'urgenza piuttosto che all'intenzione.

Le decisioni importanti vengono discusse, ma non documentate chiaramente come decisioni.

Le azioni da intraprendere vengono menzionate verbalmente, senza indicare titolari o scadenze.

I follow-up sono sparsi tra note, thread di email e messaggi di chat

Durante la riunione, l'allineamento sembra reale. Una volta terminata, l'esecuzione inizia a deviare. Persone diverse ricordano conclusioni diverse. Le priorità si confondono. La strategia viene lentamente assorbita dal lavoro quotidiano.

L'IA ti aiuta trasformando automaticamente i risultati delle riunioni in lavoro strutturato.

🛠️ Toolkit: con strumenti come ClickUp AI Notetaker e ClickUp Brain, le riunioni vengono registrate con il contesto completo. L'IA si concentra su ciò che è importante per l'esecuzione, tra cui:

Punti chiave di discussione che indicano la direzione da seguire

Decisioni che modificano le priorità o l'ambito di applicazione

Elementi da intraprendere con titolari e scadenze chiari

Questi elementi diventano immediatamente attività, collegati a progetti e documenti pertinenti. Con il tempo, anche i programmi migliorano. Le note delle riunioni precedenti, le questioni irrisolte e il lavoro in sospeso influenzano i programmi futuri. Le riunioni diventano più facili da preparare e più mirate quando iniziano. Guarda il flusso di lavoro in azione. 👇🏼

Trucco n. 3: bozze automatizzate per la comunicazione con i clienti

La comunicazione con i clienti è uno degli aspetti più impegnativi dal punto di vista emotivo nella gestione di una piccola impresa. Ogni messaggio porta con sé delle aspettative. Ogni ritardo viene percepito come personale, soprattutto quando le relazioni sono ancora in fase di costruzione.

Questa pressione si manifesta non solo negli aggiornamenti dei clienti, ma anche nelle attività commerciali. Seguire un potenziale cliente richiede spesso lo stesso impegno mentale. Devi ricordarti a che punto era arrivata la conversazione, cosa era stato promesso e come portare avanti le cose senza sembrare ripetitivo o invadente.

L'attrito deriva solitamente da:

Ricostruisci il contesto prima di rispondere o dare seguito

Scrivere messaggi che bilanciano chiarezza e rassicurazione

Ripetere spiegazioni simili a clienti o potenziali clienti

Rispondi rapidamente senza sacrificare la precisione o il tono

Per le attività commerciali, le e-mail di follow-up devono riflettere lo stato effettivo dell'accordo. Invece di controlli generici, i messaggi fanno riferimento a conversazioni precedenti, passaggi successivi concordati o azioni in sospeso. L'approccio risulta informato e intenzionale, non automatizzato.

L'IA può intervenire in questo caso per garantire che la comunicazione sia basata sul lavoro reale e sul contesto reale.

🛠️ Toolkit: All'interno di ClickUp, l'IA può generare bozze rivolte ai clienti o ai potenziali clienti utilizzando:

Stato di avanzamento e completamento delle attività

Modifiche alla sequenza e dipendenze

Note e commenti che spiegano gli ostacoli, le decisioni o i passaggi successivi

Queste bozze sono basate sulla realtà, non su modelli predefiniti. Offrono ai team un solido punto di partenza. Un essere umano continua a rivedere il messaggio, a modificarne il tono e a personalizzarlo prima dell'invio.

Questo approccio elimina il problema della pagina bianca senza eliminare il giudizio umano. Infatti, puoi persino creare un agente personalizzato per creare quelle prime bozze. Noi l'abbiamo fatto!

Ecco come funziona:

Trucco n. 4: definizione delle priorità delle attività in base al carico di lavoro

Nelle piccole imprese, le priorità raramente sono statiche. Una richiesta urgente da parte di un cliente, un bug o una dipendenza sfuggita possono stravolgere l'intera giornata.

Prendiamo ad esempio un flusso di lavoro agile. Il problema di solito nasce da buone intenzioni. Il lavoro viene aggiunto a uno sprint o a un piano settimanale senza avere un quadro chiaro di chi sia già al limite della propria capacità. Le attività passano rapidamente dallo stato di backlog a quello di "in corso", mentre le scadenze concorrenti si accumulano tra i vari progetti.

Questo accade perché la definizione manuale delle priorità spesso si basa in gran parte sui controlli e sull'istinto. I manager chiedono come stanno andando le cose. I membri del team rispondono che va tutto bene. Quando il sovraccarico diventa visibile, è già troppo tardi per risolvere il problema senza causare interruzioni.

L'IA ribalta la situazione comprendendo i modelli di carico di lavoro dell'intero team, non solo gli elenchi delle attività. Esamina insieme le scadenze, lo sforzo richiesto, le dipendenze e gli incarichi attuali. Invece di reagire ai problemi, i team possono vederli formarsi.

🛠️ Toolkit: L'automazione in ClickUp rappresenta una svolta rivoluzionaria per colmare questa lacuna. Con opzioni come AI Assign e AI Prioritize, il lavoro può essere gestito in modo più intelligente al variare delle condizioni.

Quando un'attività ad alta priorità entra nel sistema, l'IA può suggerire il titolare più adatto in base al carico di lavoro attuale e alla disponibilità. Quando le priorità cambiano durante lo sprint, l'IA può aiutare a riordinare le attività in modo che il lavoro più importante mantenga la visibilità.

Utilizza le funzioni AI Assign, AI Prioritize e AI Cards di ClickUp AI per automatizzare la gestione delle attività e ottenere informazioni in tempo reale all'istante.

Questo crea un flusso di lavoro più agile e resiliente. La definizione delle priorità diventa un processo di condivisione e basato sui dati, invece che una corsa reattiva. I manager dedicano meno tempo a risolvere problemi urgenti. I team mantengono la concentrazione e l'energia. Il lavoro procede a un ritmo sostenibile, anche quando i piani evolvono.

Trucco n. 5: riutilizzo dei contenuti

La creazione di contenuti è uno degli investimenti più costosi che una piccola impresa possa fare, anche se sulla carta non sembra. Un singolo post sul blog richiede ore di ricerca, scrittura, revisione e allineamento.

Eppure, in molti team, quel lavoro viene pubblicato una volta, sottoposto a breve condivisione e poi tranquillamente dimenticato.

L'attrito deriva dal modo in cui tale lavoro si inserisce nella giornata. Il riutilizzo sembra un progetto extra con un ritorno economico poco chiaro. Canali diversi richiedono toni e formati diversi. E senza un titolare chiaro, l'attività viene trascurata a favore di lavori più urgenti.

Il risultato è un maggiore lavoro richiesto, una maggiore pressione e un rendimento decrescente del lavoro svolto.

Puoi riutilizzare il lavoro originale con l'IA come continuazione del lavoro originale. Invece di partire da zero per ogni canale, l'IA può adattare i contenuti esistenti in formati adatti al contesto in cui devono essere utilizzati.

Usa ClickUp Brain all'interno di ClickUp Docs per creare, riutilizzare e perfezionare i contenuti più velocemente.

🛠️ Toolkit: se utilizzi ClickUp Docs, la tua IA lavora direttamente dalla fonte originale. Un singolo post sul blog può essere trasformato in didascalie social che mettono in evidenza le idee chiave, riassunti pronti per essere inviati per email che indirizzano il traffico verso l'articolo completo o brevi aggiornamenti per newsletter e annunci.

L'intento rimane invariato, mentre il formato cambia per adattarsi al canale. Poiché il flusso di lavoro si svolge all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui vengono creati e revisionati i contenuti, nulla viene duplicato o perso.

Trucco n. 6: analisi dei dati e automazione della reportistica

La maggior parte delle piccole imprese dispone già dei dati necessari. Ciò che manca è il tempo o lo spazio per interpretarli. La reportistica diventa solitamente un'attività reattiva, inserita tra scadenze, riunioni e lavoro con i clienti.

Un esempio comune è la revisione settimanale delle operazioni o della leadership. L'obiettivo è comprendere lo stato di avanzamento delle consegne, la capacità del team e i rischi imminenti. Invece, la conversazione si blocca su domande di base, come:

I progetti procedono secondo i piani di monitoraggio?

Dove sono finite le sequenze?

Il team è sovraccarico di lavoro?

Quando arrivano le risposte, la riunione è quasi finita. L'IA elimina l'attrito riassumendo ciò che conta senza costringere i team a diventare analisti.

Ad esempio, l'IA può evidenziare che la velocità di consegna è diminuita nelle ultime due settimane perché diverse attività sono rimaste bloccate durante la revisione. Può far emergere i primi segnali di rischio, come il mancato rispetto delle scadenze in progetti correlati o il concentramento del carico di lavoro su un singolo membro del team.

Oppure può generare analisi dettagliate, aiutando i team a comprendere meglio i problemi.

🛠️ Toolkit: i dashboard ClickUp, con schede AI integrate, centralizzano già i dati relativi a progetti, attività e prestazioni in un unico posto. L'AI aggiunge un livello di interpretazione a tali dati. Invece di esaminare manualmente i grafici, i leader possono vedere spiegazioni chiare di ciò che è cambiato nel tempo, dove si stanno formando le tendenze e quali anomalie meritano attenzione.

Ottieni riepiloghi/riassunti e aggiornamenti istantanei basati sull'IA con i dashboard di ClickUp.

Trucco n. 7: Generazione della documentazione di onboarding

La documentazione relativa all'onboarding spesso viene trascurata perché considerata un elemento statico. Una guida viene redatta una volta, archiviata da qualche parte e pian piano perde la sincronizzazione man mano che i processi evolvono.

Nelle piccole imprese, i cambiamenti avvengono troppo rapidamente perché gli aggiornamenti manuali possano stare al passo.

I sintomi sono familiari. I nuovi assunti si affidano a istruzioni obsolete. Le stesse domande vengono poste ripetutamente nella chat. Il processo di avvio richiede più tempo del previsto, non perché le persone non siano capaci, ma perché manca chiarezza.

L'IA cambia il processo di onboarding quando passa dalla creazione di documenti all'assistenza continua.

🛠️ Toolkit: In ClickUp, le attività, i documenti e i processi riflettono già il modo in cui il lavoro viene effettivamente svolto e i suoi agenti AI possono essere configurati per osservare tale attività in modo continuo. Invece di aspettare che qualcuno aggiorni una guida, un agente può aiutare a generare e mantenere contenuti di onboarding per i membri del tuo team sulla base dei flussi di lavoro reali.

Crea un flusso di lavoro altamente specifico e senza codice in ClickUp utilizzando Super Agents.

Ad esempio, gli agenti possono:

Crea guide di inserimento specifiche per ruolo a partire da modelli di attività ricorrenti

Visualizza la documentazione relativa ai processi rilevanti quando un nuovo dipendente inizia un'attività

Aggiorna i documenti di onboarding man mano che i flussi di lavoro cambiano o vengono introdotti nuovi passaggi.

Questo trasforma l'onboarding in un sistema vivente. La tua documentazione si evolve insieme al lavoro invece di rimanere indietro.

Trucco n. 8: suggerimenti per la risposta dell'assistenza clienti

I team del supporto delle piccole imprese spesso non si occupano solo dei ticket. Possiedono conoscenze sui prodotti, la cronologia dei clienti e le loro aspettative, il tutto rispondendo sotto pressione.

Durante i periodi di maggiore attività, le stesse domande ricorrono continuamente e rispondere ripetutamente diventa un dispendio nascosto di tempo e concentrazione.

L'attrito si manifesta in modi prevedibili. Gli agenti umani cercano tra i ticket precedenti per trovare la formulazione giusta. Cercano di mantenere un tono coerente nelle risposte scritte da persone diverse. E quando il volume aumenta, la velocità inizia a competere con la qualità.

🛠️ Toolkit: anche gli agenti IA di ClickUp possono occuparsene per te. Quando arriva una nuova richiesta, un agente può automaticamente far emergere il contesto pertinente e suggerire una risposta basata su ciò che ha già ottenuto un esito positivo.

L'agente del supporto clienti accelera i tuoi processi, lasciando che siano gli esseri umani a gestire i dettagli.

Invece di partire da una risposta vuota, gli agenti dell'assistenza ricevono una bozza che riflette:

Risoluzioni simili del passato

Contenuti di aiuto esistenti

Lavori attualmente in corso che potrebbero influire sul problema

Trucco n. 9: Identificazione dei rischi del progetto

I rischi dei progetti raramente compaiono dal nulla. Nelle piccole imprese, di solito iniziano dalla fase di acquisizione.

Un progetto inizia con informazioni parziali, ipotesi vaghe o titolarità indefinita. All'inizio tutto sembra gestibile. Con il passare del tempo, però, queste lacune si aggravano.

Un ambito incompleto spesso si manifesta in modo silenzioso. I tuoi team si sforzano di compensare, assorbendo l'ambiguità fino a quando le scadenze iniziano a slittare.

Quando il rischio è evidente, il costo è già elevato.

L'IA aiuta a cogliere questi segnali in anticipo, prima che si trasformino in problemi reali.

🛠️ Toolkit: In ClickUp, l'acquisizione dei progetti va di pari passo con la loro esecuzione. Quando viene creato un progetto, l'IA e gli agenti possono esaminare l'ambito iniziale alla ricerca di elementi mancanti, come risultati poco chiari, sequenze indefinite o titolari non assegnati. Se manca qualcosa di fondamentale, viene immediatamente segnalato.

In questo modo, i team possono correggere tempestivamente la rotta. I progetti rimangono allineati. I piccoli problemi non hanno mai la possibilità di trasformarsi in problemi costosi.

Ecco come un agente IA per la revisione della preparazione dei progetti può aiutarti a individuare i rischi in anticipo. 👇🏼

📮ClickUp Insight: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza regolarmente strumenti di automazione e cerca attivamente nuove opportunità di automazione. Questo evidenzia un importante fattore di produttività ancora inutilizzato: la maggior parte dei team continua ad affidarsi a operazioni manuali che potrebbero essere semplificate o eliminate. Gli agenti AI di ClickUp semplificano la creazione di flussi di lavoro automatizzati, anche se non hai mai utilizzato l'automazione prima d'ora. Grazie ai modelli plug-and-play e ai comandi basati sul linguaggio naturale, l'automazione delle attività diventa accessibile a tutti i membri del team! 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici di automazione di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

Trucco n. 10: pianificazione della capacità del team

La crescita raramente mette in crisi i team tutto in una volta. Mette sotto pressione i sistemi in modo silenzioso.

La pianificazione della capacità è difficile per le piccole imprese perché i segnali sono facili da trascurare. Il carico di lavoro cambia di settimana in settimana. Le stime tendono ad essere ottimistiche. La visibilità su chi è effettivamente al massimo della capacità spesso risiede nella mente delle persone piuttosto che in un sistema condiviso.

Di conseguenza, i team assorbono silenziosamente la pressione. L'IA aiuta rendendo la capacità visibile e misurabile, invece che presunta.

🛠️ Toolkit: in ClickUp, la vista Carico di lavoro fornisce un quadro in tempo reale della capacità dei vari progetti e periodi di tempo. I manager possono vedere come è distribuito il lavoro, dove si concentra il lavoro richiesto e quando una singola persona ha troppe responsabilità critiche.

Questa visibilità cambia il modo in cui vengono prese le decisioni. Invece di reagire alle scadenze non rispettate, i team possono vedere in anticipo il sovraccarico di lavoro.

L'IA aggiunge un ulteriore livello identificando le attività a rischio a causa di cambiamenti nelle priorità o dell'aumento del carico di lavoro, aiutando i manager a capire non solo chi è occupato, ma anche dove la pressione causerà problemi in futuro.

Con le schede e i dashboard basati sull'intelligenza artificiale di ClickUp, le informazioni di cui hai bisogno sono sempre accessibili.

Grazie a questa chiarezza, i team possono effettuare una previsione più accurata del carico di lavoro. I leader sanno quando riequilibrare gli incarichi, ritardare i nuovi lavori o avviare prima le conversazioni di assunzione. La pianificazione della capacità diventa proattiva anziché reattiva.

Esempi di piccole imprese che utilizzano con successo l'IA e l'automazione

Le piccole imprese spesso guardano all'IA con scetticismo, e a ragione. Le promesse vaghe non danno risultati. Ciò che fa la differenza è vedere come i team reali utilizzano le automazioni per eliminare specifici colli di bottiglia dal loro lavoro quotidiano.

Gli esempi riportati di seguito evidenziano come i team di piccole e medie dimensioni risparmiano tempo grazie all'automazione pratica.

1. Red Sky: automazione dei processi HR e riduzione delle spese generali

Red Sky, uno studio di startup che lavora con fondatori e team in fase iniziale, ha utilizzato ClickUp Automazione per semplificare i processi interni che prima richiedevano molto tempo.

Grazie all'automazione delle attività HR di routine, quasi il 42% dei processi HR è diventato automatico, riducendo il carico di lavoro dei manager e consentendo loro di concentrarsi su lavoro di maggior valore. L'azienda ha inoltre registrato una riduzione dell'80% del numero totale di riunioni e del 50% della loro durata, poiché l'automazione ha aiutato i team a mantenere gli aggiornamenti allineati senza costanti controlli sincronizzati. T

Il loro ciclo di reclutamento è passato da 21 giorni a 7 giorni, triplicando la velocità di assunzione e liberando le risorse umane che ora possono concentrarsi sulla qualità dei candidati piuttosto che sul coordinamento.

2. Brandtegic: riduzione dei tempi di configurazione delle attività e di inserimento degli agenti

Il team di Brandtegic ha ottenuto un notevole risparmio di tempo utilizzando agenti per automatizzare le operazioni di configurazione ripetitive sui progetti dei clienti.

Ciò che prima richiedeva più di 20 minuti per essere configurato manualmente per ogni progetto è stato ridotto a 2-3 minuti, con un calo del 90% nel tempo di configurazione delle attività che ha portato a un risparmio di 15-25 ore ogni settimana. Hanno anche ridotto del 60% il tempo necessario per l'onboarding dei clienti e la generazione di proposte grazie a brief e preventivi automatizzati.

3. CEMEX: eliminazione dei passaggi manuali nei flussi di lavoro di marketing

Nel team di marketing di CEMEX, l'automazione ha eliminato un ritardo di comunicazione di 36 ore tra il completamento delle attività e l'informazione degli stakeholder. Prima dell'automazione, quando un copywriter finiva il lavoro, qualcuno doveva avvisare manualmente gli altri, un processo che spesso si protraeva fino al giorno lavorativo successivo.

Utilizzando la visualizzazione modulo e i modelli di automazione di ClickUp per triggerare i passaggi e gli aggiornamenti del progetto, la comunicazione è diventata automatica e immediata.

4. Ovative Group: ridurre le attività ripetitive con l'automazione IA

I team di Ovative Group dedicavano gran parte della giornata a lavori amministrativi ripetitivi, come aggiornamenti di stato, notifiche e assegnazione di attività.

Dopo aver implementato l'automazione basata sull'IA di ClickUp, i flussi di lavoro di routine ora vengono eseguiti automaticamente, consentendo di risparmiare oltre 20 minuti per attività grazie all'eliminazione dei passaggi manuali e alla riduzione degli errori umani.

Questo evidenzia come l'automazione anche di attività comuni e ripetitive possa liberare ore di lavoro effettivo in tutti i team, non con tecnologie complesse, ma con una progettazione accurata dell'automazione.

💟 Bonus: BrainGPT, la super app AI di ClickUp, aiuta le piccole imprese a lavorare in modo più intelligente fornendoti un assistente AI che comprende il tuo lavoro, non solo prompt generici. La sua funzionalità Talk to Text ti consente di trasformare il parlato in attività, note o passaggi ben strutturati ovunque tu lavori, velocizzando l'inserimento dei dati fino a 4 volte. BrainGPT estrae informazioni contestuali approfondite da tutti i tuoi strumenti connessi e dalle app di terze parti, in modo che le ricerche e le risposte siano significative e personalizzate, non isolate. Disponibile tramite un'estensione del browser o un'applicazione desktop, offre una ricerca e un'azione unificate tra il tuo lavoro e il web. Con Enterprise Search, modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, Claude e Gemini a portata di mano e funzionalità di automazione, ottieni sia informazioni approfondite che un aiuto concreto nell'esecuzione senza dover cambiare applicazione.

5. Pontica Solutions: oltre 2.000 ore risparmiate grazie alle automazioni

Pontica Solutions, un'azienda di outsourcing IT e processi aziendali, è cresciuta rapidamente, ma ha scoperto che il lavoro ripetitivo consumava tempo prezioso.

Automatizzando i flussi di lavoro e la gestione delle attività, il team ha risparmiato oltre 2.000 ore in un solo anno. Ha creato oltre 60.000 automazioni all'anno in più di 25 processi, eliminando passaggi ripetitivi come gli aggiornamenti di stato, i passaggi di comunicazione tra i team e il coordinamento amministrativo.

Nel loro insieme, queste storie mostrano come l'IA e le automazioni efficaci si concretizzano nella pratica.

Nessuno di questi team ha adottato l'automazione per seguire le tendenze o sostituire le persone. L'hanno utilizzata per eliminare gli attriti dal lavoro già esistente, dai passaggi di consegne e dalla configurazione alla reportistica e al coordinamento.

Il risultato non è stato solo un risparmio di tempo, ma anche operazioni più tranquille, una maggiore chiarezza della titolarità e più spazio per i team per concentrarsi su attività significative. Per le piccole imprese, questo tipo di vantaggio è molto più importante della novità.

L'IA può essere uno strumento potente per le piccole imprese, ma solo se applicata con intenzionalità. L'obiettivo non è quello di utilizzare più strumenti di IA, bensì di ridurre le attività manuali, proteggere la concentrazione e creare spazio per un lavoro più strategico.

Le seguenti best practice riflettono il modo in cui i titolari di piccole imprese implementano con esito positivo l'IA senza aumentare la complessità o i rischi.

Inizia con le attività ripetitive Usa l'IA per automatizzare attività come follow-up, appunti di riunioni, aggiornamenti di stato e richieste dei clienti. Queste attività noiose richiedono tempo ogni giorno e sono facili da risolvere per aumentare la produttività. Utilizza un unico strumento di IA, ove possibile Consolida gli strumenti di produttività basati sull'IA invece di accumulare strumenti aggiuntivi e altre app. Riduce la curva di apprendimento, protegge i dati sensibili e mantiene la connessione dei dati aziendali Mantieni l'IA vicina al lavoro reale Applica l'IA dove già esistono attività, piani di progetto e operazioni quotidiane. Il contesto migliora la precisione e aiuta l'IA a generare risultati utili Esegui l'automazione dei flussi di lavoro prima di assumere nuovo personale Utilizza flussi di lavoro automatizzati per gestire le attività manuali e il coordinamento Aiuta le piccole imprese a crescere senza assumere personale troppo presto Applica l'IA prima alla project management Funzionalità AI integrate negli strumenti di project management Mantiene il lavoro strutturato e impedisce all'IA di diventare una distrazione Lascia che l'IA ti assista, non decidere al posto tuo Utilizza le funzionalità/funzioni basate sull'IA per suggerire priorità, bozze o passaggi successivi. Preserva il giudizio umano migliorando la produttività Introduci l'IA gradualmente Ottimizza i flussi di lavoro un caso alla volta Previene il sovraccarico di lavoro e crea fiducia con i dipendenti Proteggi la fiducia dei clienti Limita l'accesso all'IA solo al reparto e ai dati appropriati Aumenta la fiducia nella gestione del sentiment e dell'esperienza dei clienti Controlla regolarmente i risultati Controlla i contenuti generati dall'IA, i post sui social media e la reportistica Mantiene la qualità ed evita l'automazione cieca Misura il tempo risparmiato Monitora quanto tempo l'IA ti fa risparmiare sulle attività manuali Aiuta i titolari di piccole imprese a prendere decisioni informate sull'espansione dell'uso dell'IA

Inizia oggi stesso a lavorare in modo più intelligente con l'IA

L'IA non ha bisogno di rivoluzionare il tuo modo di lavorare per essere efficace.

Per le piccole imprese, offre il massimo valore quando supporta i flussi di lavoro esistenti invece di sostituirli. L'obiettivo non è la trasformazione fine a se stessa, ma l'eliminazione degli attriti che rallentano quotidianamente il lavoro dei team.

Quando attività, documenti, conversazioni e reportistica sono tutti in un unico posto, l'IA diventa il tuo partner ideale.

È in grado di riepilogare il lavoro senza dover cercare aggiornamenti, individuare i rischi prima che si aggravino e aiutare i team a prendere decisioni migliori con meno lavoro richiesto. La tecnologia passa in secondo piano, mentre la chiarezza e lo slancio vanno avanti.

Ottieni il playbook completo sull'IA e inizia a rendere il lavoro più leggero, chiaro e sostenibile.