Google Workspace Studio e ClickUp Agents: come scegliere

Una ricerca sull'adozione dell'IA rivela un dato interessante: l'88% delle organizzazioni utilizza ora l'IA in almeno una funzione aziendale.

Tuttavia, solo il 7% ha implementato completamente l'IA nella propria organizzazione. Un altro 31% è in fase di implementazione, mentre il 30% è ancora nella fase pilota delle proprie iniziative di IA.

È evidente che molti team stanno sperimentando l'IA, ma pochi hanno raggiunto un livello tale da integrarla completamente nel lavoro quotidiano.

Pertanto, quando i team iniziano a esplorare l'IA per il lavoro, le opzioni disponibili possono sembrare eccessive.

Ad esempio, Google Workspace Studio integra l'IA direttamente in Gmail, Documenti Google e Fogli Google. ClickUp Agents, invece, è progettato per automatizzare le attività, gestire i progetti e sincronizzare il lavoro interfunzionale.

Entrambe promettono di far risparmiare tempo, ma il modo in cui si adattano al tuo flusso di lavoro può essere molto diverso.

In questo post del blog analizzeremo Google Workspace Studio e ClickUp Agents in modo approfondito. Alla fine avrai un quadro più chiaro di come passare dalla fase pilota dell'IA al suo utilizzo effettivo per portare a termine il lavoro.

Google Workspace Studio e ClickUp Agents a colpo d'occhio

Ecco un confronto tra Google Workspace Studio e ClickUp Agents.

Aspetto Google Workspace Studio ClickUp Agents Scopo principale Automatizza i flussi di lavoro in più fasi nelle app Google come email, documenti e chat utilizzando Gemini. Project management basato sull'IA, automazione delle attività, gestione delle conoscenze e flussi di lavoro basati sui ruoli. Metodo di creazione Prompt in linguaggio naturale per principianti, passaggi e variabili; non è richiesta alcuna codifica. Funzionalità di IA conversazionale integrate ovunque, agenti personalizzabili per processi e team Trigger e automazioni Ora/data, email da persone specifiche; attività a catena come riepilogare/riassumere o applicare etichette Analizza i dati storici, prevede i colli di bottiglia, effettua l'automazione della definizione delle priorità e adatta i flussi di lavoro. Integrazione Gmail, Drive, Chat, Calendario; terze parti come Jira, Asana, Salesforce Oltre 1.000 app, tra cui Slack, GitHub, Zapier; native nella gerarchia di ClickUp (Spazi, Cartelle, Elenchi) Funzionalità IA Analisi del sentiment, riassunto, estrazione dei dati, generazione di contenuti Ricerca IA, scrittura, riepilogo/riassunto, trascrizioni, generazione di etichette, reportistica avanzata, approfondimenti proattivi Casi d'uso Rispondi alle email, aggiorna i fogli di calcolo, riepiloga le riunioni, pianifica gli eventi Priorità dei bug, revisione del codice, ottimizzazione degli sprint, approfondimenti di marketing, miglioramenti dei processi Condivisione e collaborazione Condividi agenti come file Drive, notifiche del team Chat contestuale, documenti in tempo reale, lavagne online, accesso ospiti e IA a livello di team. Scalabilità Disponibile nei piani Business/Enterprise; disponibilità generale in fase di implementazione. Gestisce team di grandi dimensioni (Fortune 500); personalizzazione illimitata per progetti complessi. Punti di forza Semplice per automazioni incentrate su Google; in tempo reale su aree di lavoro Piattaforma all-in-one con visualizzazioni dei progetti, automazioni e profondità dell'IA superiori

Cos'è ClickUp?

Ottimizza le tue operazioni con ClickUp Ottimizza la gestione del lavoro e della sequenza tra i team con ClickUp 4.0 e i suoi super agenti!

ClickUp è l'area di lavoro AI convergente più avanzata al mondo, in cui gli agenti IA operano direttamente all'interno delle tue attività, dei tuoi progetti e dei tuoi flussi di lavoro.

Non dovrai più passare da uno strumento all'altro o perdere tempo a cambiare contesto.

Con ClickUp 4.0, le tue attività, i tuoi documenti, le tue conoscenze, le tue chat, le trascrizioni delle riunioni e tutti gli strumenti relativi al lavoro rimangono collegati in un unico spazio di lavoro basato sull'intelligenza artificiale. Inoltre, puoi creare e implementare agenti AI senza codice direttamente all'interno di ClickUp, senza aumentare il disordine lavorativo causato da flussi di lavoro scollegati e app multiple.

Funzionalità di ClickUp

Scopriamo insieme cosa offre il software per aree di lavoro unificate:

Gli agenti ClickUp sono assistenti automatizzati integrati nel tuo spazio di lavoro che operano in background e si occupano delle attività ripetitive o che richiedono un contesto specifico. Sono sensibili al contesto, quindi conoscono il contenuto delle tue attività, dei tuoi documenti, delle tue chat e altro ancora, e agiscono senza che tu debba triggerare manualmente ogni azione. E non è necessario alcun codice per crearli!

Ottieni una serie di agenti predefiniti che puoi attivare e iniziare a utilizzare immediatamente. Si tratta di modelli o agenti "pronti all'uso" progettati per flussi di lavoro comuni, che non richiedono alcuna configurazione.

Ecco alcuni esempi eccellenti che puoi prendere in considerazione:

Answers Agent che risponde con una risposta appropriata tratta dal contesto della tua area di lavoro che risponde con una risposta appropriata tratta dal contesto della tua area di lavoro di ClickUp in un canale di chat ClickUp.

Agenti di report giornalieri o settimanali che generano aggiornamenti di routine per uno spazio, una cartella o un elenco secondo una pianificazione prestabilita.

StandUp Agents che riepilogano l'attività del team in un determinato momento

Puoi utilizzare questi agenti predefiniti quando desideri flussi di lavoro IA standard con una configurazione minima.

D'altra parte, hai ClickUp Custom Agents che ti consentono di creare le tue automazioni con un builder senza codice. Questi sono più flessibili e ti consentono di personalizzare ciò che l'agente fa, quando viene eseguito e come interagisce con la tua area di lavoro. Eccone uno del nostro team:

Questi super agenti sono definiti dai seguenti componenti:

Trigger: quale evento fa attivare l'agente (ad esempio, un messaggio pubblicato o un'attività aggiornata) Condizioni: regole che determinano se l'agente deve agire (ad esempio, rispondere solo se il messaggio contiene una domanda chiara). Azioni: ciò che l'agente fa effettivamente (come pubblicare una risposta, creare attività o riepilogare/riassumere informazioni) Conoscenze e strumenti: a quali dati può accedere l'agente e quali strumenti può utilizzare per agire

Ad esempio, se il tuo team del supporto riceve molte domande in un canale di chat, puoi creare un agente personalizzato che:

Si attiva quando arriva un nuovo messaggio

Risponde solo se il messaggio sembra una domanda.

Utilizza i documenti e le attività dell'area di lavoro come "base di conoscenza".

Risposta fornita con una risposta accurata e contestualizzata

Funzionalità n. 2: suite di produttività basata sull'IA

ClickUp Brain è integrato nell'area di lavoro di ClickUp e attinge informazioni dal contesto di attività, documenti, chat e persino app collegate per automatizzare il lavoro. Questo strumento di produttività basato sull'intelligenza artificiale è una rete "sempre attiva" che mette in comunicazione persone, progetti e conoscenze.

Fornisce risposte contestualizzate immediate su attività, documenti, scadenze, dipendenze e discussioni. I team possono recuperare rapidamente i requisiti, individuare le decisioni o ricordare perché lo stato di un'attività è cambiato, il tutto senza dover cercare tra livelli di documenti o thread di chat.

📌 Esempi di prompt: Perché l'attività "Integrazione API" è stata riportata allo stato "in corso"? Riassumi la discussione che ha portato alla modifica.

Estrai i requisiti per l'aggiornamento del flusso di onboarding da tutti i documenti e le attività collegati.

Individua la riunione in cui abbiamo definito l'ambito della Funzionalità XYZ e riassumi le decisioni prese.

Inoltre, ClickUp Brain automatizza anche le attività di routine che richiedono molto tempo. È in grado di riepilogare lunghe sequenze di attività, generare aggiornamenti o StandUp e redigere bozze di documentazione o piani di progetto.

La parte migliore? Può anche aiutarti a creare agenti. Basta avviare una conversazione con BrainGPT utilizzando prompt in linguaggio naturale e ti guiderà!

Ottieni ClickUp Brain per aiutarti a creare agenti

🚀 Vantaggio di ClickUp: Sostituisci il mosaico di strumenti di IA scollegati tra loro con un unico motore di produttività sensibile al contesto: ClickUp BrainGPT. Si integra direttamente nel tuo lavoro su app e piattaforme, unificando ricerca, automazioni, creazione di contenuti e comandi vocali. Utilizza l'estensione BrainGPT di ClickUp per Chrome per cercare, riassumere e agire da qualsiasi scheda del browser Ecco come puoi utilizzarla per eliminare lo sprawl dell'IA: Area di lavoro AI unificata per porre domande, effettuare automazioni e generare contenuto utilizzando modelli IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini.

Ricerca contestuale in altre app come ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint e OneDrive

Talk-to-Text per una produttività basata sulla voce che ti consente di dettare idee, aggiornamenti, assegnazioni di attività o Messaggi direttamente nel tuo flusso di lavoro. che ti consente di dettare idee, aggiornamenti, assegnazioni di attività o Messaggi direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Ricerca approfondita + ricerca web e approfondimenti per ottenere risposte ponderate e ricche di contesto

Funzionalità/funzione n. 3: Funzionalità di collaborazione integrate

ClickUp riunisce in un unico posto le conversazioni, gli aggiornamenti e le decisioni che solitamente sono sparsi tra diverse app. In questo modo i team dispongono di un unico hub in cui il lavoro procede e gli agenti possono effettivamente capire cosa sta succedendo, poiché tutto il contesto è riunito in un unico posto.

Ogni team ha quelle continue comunicazioni avanti e indietro: chiarire un requisito, controllare lo stato, effettuare una condivisione di uno screenshot veloce o chiedere "chi se ne sta occupando?".

In ClickUp, queste conversazioni avvengono proprio accanto alle attività, ai documenti e alle Sequenze a cui si riferiscono tramite ClickUp Chat . Nulla va perso in un canale lontano dal lavoro.

Poiché la chat è integrata nel flusso di lavoro, i tuoi agenti possono intervenire con un contesto reale. Possono vedere l'attività in discussione, il documento che contiene i requisiti, l'ultimo aggiornamento e le decisioni prese nella chiamata SyncUp di ieri e gli appunti della riunione dall'IA Notetaker.

Gli agenti possono estrarre informazioni dalla tua area di lavoro, rispondere alle query e portare avanti il lavoro.

La gestione delle attività diventa il risultato naturale della conversazione. Un messaggio chiarificatore si trasforma in un'attività di ClickUp con un solo clic.

ClickUp Docs si inserisce naturalmente in questo ciclo acquisendo le tue specifiche, le note delle riunioni, le guide di processo e i brainstorming, che sono tutti collegati alle attività e alle conversazioni. Quando i team aggiornano un documento, gli agenti lo vedono. Quando un requisito cambia, chiunque ne stia discutendo lo vede. Quando qualcuno lascia un commento, questo può trasformarsi in un'attività senza perdere il contesto.

Il risultato è una maggiore rapidità nelle decisioni, passaggi di consegne più chiari e meno momenti di incertezza durante la settimana.

Prezzi di ClickUp

Ecco cosa ha detto un utente reale riguardo all'utilizzo di ClickUp:

Prima di passare a ClickUp, utilizzavamo Redbooth per il project management e, confrontando i due, noto un miglioramento significativo. Apprezzo molto le funzionalità di automazione e gli strumenti di IA di ClickUp. La dashboard è accattivante e mi piace il suo design visivo. Trovo che le sezioni separate per le attività assegnate, il lavoro completato e gli elementi in fase di revisione da parte del cliente siano tra le sue migliori caratteristiche. La possibilità di aggiungere contenuti multimediali, creare documenti e lavorare su white paper sono anche alcuni degli aspetti che apprezzo di più di ClickUp. Nel complesso, mi ha sicuramente aiutato a diventare più efficiente nel mio lavoro.

📮 Approfondimento ClickUp: il 32% dei lavoratori ritiene che le automazioni consentirebbero di risparmiare solo pochi minuti alla volta, ma il 19% sostiene che potrebbe consentire di usufruire di 3-5 ore alla settimana. La realtà è che anche i risparmi di tempo più piccoli, nel lungo periodo, si sommano. Ad esempio, risparmiando solo 5 minuti al giorno sulle attività ripetitive, il risultato sarebbe quello di recuperare oltre 20 ore ogni trimestre, tempo che può essere reindirizzato verso lavoro più prezioso e strategico. Con ClickUp, automatizzare piccole attività, come assegnare date di scadenza o taggare i colleghi, richiede meno di un minuto. Hai a disposizione agenti IA integrati per creare automaticamente riepiloghi e report, mentre agenti personalizzati gestiscono flussi di lavoro specifici. Riprenditi il tuo tempo! 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

Cos'è Google Workspace Studio?

Google Workspace Studio è una piattaforma no-code all'interno di Google Workspace che consente agli utenti di creare agenti IA personalizzati basati su Gemini. Aiuta ad automatizzare i flussi di lavoro su varie app, tra cui Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat e strumenti di terze parti come Microsoft 365.

Puoi creare agenti tramite descrizioni in linguaggio semplice, seguendo una logica "se questo, allora quello" potenziata dal ragionamento IA per attività sensibili al contesto. Gli agenti si adattano alle situazioni, gestiscono processi in più passaggi e si integrano direttamente nelle app delle aree di lavoro tramite una scorciatoia.

🧠 Curiosità: Shakey the Robot, costruito nel 1966, è stato il primo robot in grado di pianificare le proprie azioni e i suoi video dimostrativi erano così incredibili all'epoca che alcuni pensavano fossero stati inscenati.

Funzionalità di Google Workspace Studio

Diamo un'occhiata ad alcune funzionalità/funzioni che consentono di effettuare l'automazione dei processi con l'IA:

Funzionalità n. 1: agenti senza codice

Google Workspace Studio ti consente di creare agenti IA semplicemente descrivendo ciò che desideri che facciano. Ad esempio, puoi dire: "Contrassegna le email provenienti dall'ufficio finanziario, estrai gli importi delle fatture, aggiungili a Sheets e avvisami in Chat".

Gemini 3 trasforma tutto questo in un'automazione funzionante all'istante, senza bisogno di creare regole. Include anche modelli di gestione delle attività già pronti per attività quali follow-up delle riunioni, riepiloghi della posta in arrivo o tagging dei messaggi. Tutto segue le autorizzazioni della tua organizzazione, quindi gli agenti interagiscono solo con i dati che sono autorizzati a vedere.

🧠 Curiosità: negli anni '90 i ricercatori hanno costruito un robot chiamato Genghis in grado di camminare su terreni accidentati utilizzando solo riflessi stratificati. Non aveva un cervello nel senso comune del termine, ma si comportava come una creatura autonoma, il che ha contribuito a suscitare interesse per il comportamento degli agenti ispirato agli insetti.

Funzionalità n. 2: condivisione degli agenti

Workspace Studio include una dashboard centrale in cui i team possono visualizzare modelli, modificare agenti, effettuare il monitoraggio delle attività e controllare le prestazioni. Tutto è accessibile dalla barra laterale di Workspace, quindi non è necessario cambiare strumento.

Puoi anche condividere gli agenti proprio come condividi Documenti Google o Fogli Google. Ciò semplifica la collaborazione tra i team, il riutilizzo degli esempi di automazione del flusso di lavoro e la loro implementazione in tutto il reparto.

🔍 Lo sapevi? La ricerca sul comportamento degli agenti di gruppo ha preso spunto direttamente dalla natura: gli scienziati che studiano formiche, api e termiti hanno capito che uno sciame di agenti semplici che seguono regole locali di base può produrre un comportamento di gruppo molto complesso; questa intuizione è alla base della moderna robotica multi-agente e dello sciame.

Funzionalità n. 3: sviluppo collaborativo degli agenti e integrazione con Google Workspace

Questi agenti coordinano le attività su Gmail, Docs, Sheets, Drive e Chat. Ciò significa che puoi automatizzare flussi di lavoro quali:

Importazione dei dati CRM in Fogli per la reportistica settimanale

Trasformare le note della chat in una proposta formattata in Docs

Organizzazione automatica dei file di onboarding e assegnazione delle autorizzazioni

Poiché gli strumenti di automazione comprendono il testo, gli allegati e il contesto, sono in grado di adattarsi alle variazioni invece di basarsi su regole rigide.

Inoltre, si comportano come risorse condivise dell'area di lavoro. In questo modo il tuo team può:

Modifica in collaborazione le istruzioni di un agente

Duplica un agente e personalizzalo per un nuovo scopo

Aggiorna la logica man mano che i processi evolvono

Questo incoraggia i team a creare una libreria condivisa di agenti utili piuttosto che decine di automazioni personali isolate.

Prezzi di Google Workspace Studio

Versione di prova gratuita di 14 giorni

Prezzi personalizzati

ClickUp Agents e Google Workspace Studio: confronto delle funzionalità/funzioni

Sebbene mirino a risolvere un problema simile, ClickUp e Google Workspace Studio affrontano l'automazione IA da angolazioni molto diverse.

ClickUp si concentra sull'integrazione diretta dell'IA nella project management, nella documentazione e nei flussi di lavoro interfunzionali. Workspace Studio, invece, si concentra sull'automazione delle attività all'interno dell'ecosistema Google.

Analizziamo il funzionamento di ciascuna piattaforma:

Funzionalità n. 1: flussi di lavoro agentici

ClickUp

Gli agenti AI di ClickUp operano direttamente all'interno della tua piattaforma di lavoro, dove sono già presenti attività, chat, documenti e aggiornamenti.

Poiché tutto è collegato in un unico posto, hanno il contesto necessario per intraprendere azioni precise, come aggiornare le attività, pubblicare messaggi nella chat, riepilogare i progressi o eseguire flussi di lavoro ricorrenti. Puoi attivare agenti predefiniti per esigenze comuni o creare agenti personalizzati con un builder senza codice, mentre strumenti di IA integrati come Brain possono aiutarti a progettare la logica.

Questo super agente è dotato di una comprensione contestuale dei nostri principi di leggibilità e fornisce suggerimenti concreti per migliorare il punteggio di leggibilità.

Google Workspace Studio

Google Workspace Studio ti consente di creare agenti IA che automatizzano i flussi di lavoro nelle app Workspace come Gmail, Drive, Calendar e Chat. Questi agenti sono potenti per le routine tra app diverse: redigere email, elaborare documenti, estrarre informazioni o coordinare passaggi tra più strumenti Google. Beneficiano del ragionamento di Gemini, ma non sono ancorati a un singolo progetto o sistema di attività e il loro contesto proviene dalle singole app Workspace piuttosto che da un ambiente di lavoro unificato.

🏆 Vincitore: ClickUp Agents, perché opera all'interno di uno spazio di lavoro consolidato in cui progetti, conversazioni e documentazione sono già collegati. Ciò fornisce un contesto più approfondito a livello di attività e consente azioni più specifiche e orientate al flusso di lavoro. Gli agenti di Google Workspace Studio sono efficaci per automazioni ampie e trasversali alle app, ma operano su strumenti separati e hanno una visibilità minore sui flussi di lavoro strutturati dei progetti.

Funzionalità n. 2: approfondimento nel project management

Ecco come si confrontano gli strumenti di project management:

ClickUp

ClickUp è pensato per i team che gestiscono progetti complessi. Hai a disposizione oltre 15 visualizzazioni ClickUp, tra cui diagrammi di Gantt, bacheche Kanban, visualizzazione cronologica, calendari e mappe mentali, così puoi pianificare il lavoro nel modo che preferisci. Inoltre, puoi suddividere il lavoro in attività, sottoattività, dipendenze, Sprints e campi personalizzati con l'IA, rendendolo ideale per lavori multifase o interfunzionali.

Le automazioni e gli agenti IA di ClickUp aiutano i team a gestire passaggi di consegne, aggiornamenti, promemoria e modifiche di stato su migliaia di attività.

Ecco come funziona nella pratica:

Google Workspace Studio

L'area di lavoro Studio supporta la pianificazione di base tramite modelli di fogli di lavoro, riepiloghi generati da Gemini e azioni da intraprendere emerse dalle riunioni.

Tuttavia, non offre funzionalità native di project management, come gerarchie di attività, dipendenze o monitoraggio del tempo. I team spesso si affidano a fogli di calcolo manuali, componenti aggiuntivi o strumenti esterni, che possono rendere più difficile il monitoraggio dei flussi di lavoro man mano che i progetti crescono.

🏆 Vincitore: ClickUp per una gestione più solida dei progetti e dei programmi, in particolare per i team che gestiscono lavori strutturati e articolati in più passaggi.

Funzionalità n. 3: funzionalità IA

Un breve confronto delle loro funzionalità IA:

ClickUp

BrainGPT fornisce IA in tutto lo spazio di lavoro: attività, documenti, chat e dashboard. Risponde alle domande in base al contesto dell'attività, genera aggiornamenti o StandUp, riepiloga lunghe discussioni nei commenti e aiuta a creare piani di progetto all'istante.

Gli agenti AI di ClickUp gestiscono flussi di lavoro ripetibili, mentre Brain MAX è ottimo per ragionamenti ad alte prestazioni e attività complesse. È inoltre disponibile ClickUp AI Notetaker, che acquisisce automaticamente appunti delle riunioni, azioni da intraprendere e decisioni. Basta taggare @brain su qualsiasi attività per ricevere assistenza immediata!

Google Workspace Studio

Workspace Studio integra Gemini all'interno di Gmail, Docs, Sheets e Meet.

È affidabile per redigere contenuti, riiepilogare testi, trasformare appunti di riunioni in elementi da intraprendere o analizzare dati in Fogli. Tuttavia, l'IA specifica per i progetti, come la mappatura delle dipendenze, il monitoraggio dello stato o le previsioni, non è integrata. Queste attività richiedono un lavoro manuale o script personalizzati.

🏆 Vincitore: ClickUp per le sue funzionalità IA integrate, ideali per l'esecuzione dei progetti, non solo per la generazione di contenuti.

Funzionalità n. 4: Collaborazione e comunicazione

Entrambi gli strumenti di collaborazione offrono funzionalità/funzioni complete per stabilire una connessione tra te e il tuo team. Ecco come si presentano:

ClickUp

Riunisce la collaborazione in un unico posto con thread di chat a livello di attività, ClickUp Chat per conversazioni in tempo reale e videochiamate e chiamate audio, documenti con modifica in tempo reale, ClickUp Whiteboards per il brainstorming e @menzioni per passaggi rapidi.

È disponibile anche ClickUp Clips per la comunicazione asincrona.

Google Workspace Studio

Google è ottimo anche per la co-modifica in tempo reale in Docs, Sheets e Slides. Gmail, Meet e Chat soddisfano bene le esigenze di comunicazione. I team ottengono un ambiente familiare e senza attriti per la collaborazione.

Tuttavia, poiché il lavoro spesso coinvolge più app, le attività e le discussioni possono essere distribuite su piattaforme diverse.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Google Workspace Studio offre la possibilità di effettuare modifiche in tempo reale e un'area di lavoro familiare, mentre ClickUp collega direttamente la comunicazione all'azione, con funzionalità di project management più approfondite.

ClickUp Agents e Google Workspace Studio su Reddit

Per fare un confronto, abbiamo consultato le recensioni su Reddit.

Google Workspace Studio è stato appena lanciato e la conversazione al riguardo è ancora in fase embrionale. I primi utenti lo stanno sperimentando, effettuando la condivisione delle loro prime impressioni e cercando di capire come integrarlo nei loro flussi di lavoro.

Vale la pena notare che Studio ha subito un'interruzione poco dopo il lancio. Ecco cosa hanno detto i nuovi utenti:

Ogni volta che provo a utilizzare l'azione "Gemini", ricevo il messaggio: "Abbiamo raggiunto la capacità massima, torneremo presto". Inoltre, quando provo a utilizzare "Descrivi un'attività per Gemini" sulla pagina Home, ricevo il seguente messaggio: "Non ho compreso la tua richiesta. Prova ad aggiungere ulteriori dettagli o consulta gli esempi".

Ogni volta che provo a utilizzare l'azione "Gemini", ricevo il messaggio: "Abbiamo raggiunto la capacità massima, torneremo presto".

Inoltre, quando provo a utilizzare "Descrivi un'attività per Gemini" sulla pagina Home, ricevo il seguente messaggio: "Non ho compreso la tua richiesta. Prova ad aggiungere ulteriori dettagli o consulta gli esempi".

Google ha risolto il problema.

ClickUp, d'altra parte, ha una presenza più consolidata su Reddit, con una community che da anni discute le sue funzionalità/funzioni, gli aggiornamenti e le capacità di IA.

Un utente di ClickUp ha elogiato le sue funzionalità di IA:

Penso che la cosa più interessante che faccio con questo strumento sia utilizzare il loro sistema di presa appunti basato sull'IA: elaboro le trascrizioni attraverso un cervello IA e il risultato è un formato specifico di domande e risposte che viene pubblicato nella chat di ClickUp, dove un agente cerca quelle informazioni e pubblica automaticamente le domande e risposte in un elenco, creando un aggiornamento dinamico del playbook attraverso tutte le domande e risposte.

Penso che la cosa più interessante che faccio con questo strumento sia utilizzare il loro sistema di presa appunti basato sull'IA: elaboro le trascrizioni attraverso un cervello IA e il risultato è un formato specifico di domande e risposte che viene pubblicato nella chat di ClickUp, dove un agente cerca quelle informazioni e pubblica automaticamente le domande e risposte in un elenco, creando un aggiornamento dinamico del playbook attraverso tutte le domande e risposte.

Un altro utente ha apprezzato ClickUp BrainGPT per le sue capacità di project management:

È stato utile anche svolgere le normali attività di IA in un unico luogo centrale. Dato che pago le funzionalità di IA per ciascuno dei membri del mio team, ho chiesto loro di utilizzarle e questo ha aiutato molto il mio project manager. Lei riceve costantemente aggiornamenti dall'IA che le consentono di tenere sotto controllo oltre un centinaio di attività assegnate contemporaneamente a un team creativo di otto persone. Se l'IA è pensata per essere un assistente personale e il tuo lavoro è organizzato in ClickUp, è incredibilmente potente avere ogni membro del team con il proprio assistente IA che lo aiuta grazie a una conoscenza avanzata del suo lavoro specifico.

È stato utile anche svolgere le normali attività di IA in un unico luogo centrale. Dato che pago le funzionalità di IA per ciascuno dei membri del mio team, ho chiesto loro di utilizzarle e questo ha aiutato molto il mio project manager. Lei riceve costantemente aggiornamenti dall'IA che le consentono di tenere sotto controllo oltre un centinaio di attività assegnate contemporaneamente a un team creativo di otto persone.

Se l'IA è pensata per essere un assistente personale e il tuo lavoro è organizzato in ClickUp, è incredibilmente potente avere ogni membro del team con il proprio assistente IA che lo aiuta grazie a una conoscenza avanzata del suo lavoro specifico.

Qual è lo strumento di automazione IA migliore in assoluto?

Il verdetto è arrivato! 🎉

Google Workspace Studio è ideale quando hai bisogno di collaborazione veloce, co-modifica in tempo reale e la potenza dell'IA Gemini all'interno di Docs, Sheets e Slides. È familiare, intuitivo e perfetto per i team che vivono ogni giorno nell'ecosistema Google.

Ma quando si tratta di lavoro, e non solo di parlarne, ClickUp è in testa.

Con ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Chat, Lavagne online, Riunioni e viste di progetto end-to-end, i team possono trasformare le idee in azioni concrete. Ogni discussione diventa un'attività, ogni riunione viene documentata e ogni follow-up diventa tracciabile.