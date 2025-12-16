I 50 migliori prompt di Bing IA per migliorare la creatività e la produttività

Probabilmente ti sarà capitato di ricevere da Bing IA una risposta che sembrava sicura, ben strutturata e persino citata, ma che in qualche modo non rispondeva alle tue esigenze.

Poi ti ritrovi a modificare il prompt, aggiungere altro contesto, rimuovere contesto, riscrivere frasi e sperare che Bing capisca finalmente cosa intendevi dire.

La verità è che il divario raramente deriva da Bing stesso, ma dal prompt.

Un prompt chiaro e strutturato trasforma Bing IA in un potente motore di ricerca e ragionamento che fornisce esattamente ciò che stai cercando.

In questa guida, esamineremo i prompt Bing IA più affidabili che puoi utilizzare per la ricerca, la creazione di contenuti, l'analisi e la produttività quotidiana, insieme ad alcuni suggerimenti professionali.

In questa guida, esamineremo i prompt Bing IA più affidabili che puoi utilizzare per la ricerca, la creazione di contenuti, l'analisi e la produttività quotidiana, insieme ad alcuni suggerimenti professionali.

Comprendere Bing IA

Bing AI è un assistente basato sull'IA integrato nel motore di ricerca Microsoft Bing. Può essere utilizzato per riepilogare risposte, generare immagini e video, sviluppare contenuti, creare codice, curare reportistica ed eseguire attività come lo shopping.

Bing è stato sviluppato utilizzando GPT-4, un modello linguistico avanzato di grandi dimensioni, e il modello Prometheus proprietario di Microsoft. È in grado di eseguire ricerche in tempo reale sul web e offre supporto per interazioni multimodali utilizzando input di testo, voce e immagini.

Bing Chat Enterprise offre alla tua azienda una chat basata sull'intelligenza artificiale per il lavoro con la protezione dei dati commerciali.

Cosa sono i prompt di Bing IA?

I prompt di Bing sono il modo in cui dici a Bing come vuoi che ti aiuti. Può essere attraverso una serie di suggerimenti, domande o istruzioni estremamente dettagliate.

Dite "scrivi un'email per me", "aiutami a decodificare un bug in questo codice" o "genera un'immagine fantascientifica di un cane perso nello spazio": tutti questi comandi semplici e complessi sono prompt che indicano a Bing cosa deve fare.

Tuttavia, come per tutti i modelli di IA e LLM, la qualità e la profondità delle risposte di Bing sono direttamente correlate alla specificità dei prompt.

🧠 Curiosità: le Prompt Battles sono una cosa seria. Qui, i partecipanti creano prompt IA dal vivo sul palco mentre il pubblico osserva i risultati in tempo reale. I concorrenti vengono giudicati in base alla creatività, alla qualità dei risultati e all'efficacia con cui i loro prompt guidano l'IA a produrre risultati inaspettati o impressionanti. La scrittura di prompt è diventata ufficialmente un evento per spettatori.

Vantaggi dell'utilizzo dei prompt IA

I modelli di IA non sanno cosa vuoi, lo deducono. Ogni volta che digiti un prompt, fornisci al modello indizi sulle tue intenzioni, i tuoi vincoli, il formato desiderato, il contesto e le aspettative di qualità.

Inoltre, i modelli di IA sono sensibili al contesto, ma non consapevoli del contesto. Non comprendono la tua attività, il tuo pubblico, il tuo flusso di lavoro o il tuo stile creativo a meno che tu non glielo dica.

I vantaggi di prompt ben strutturati sono:

Ricerca efficiente : prompt ben definiti migliorano la qualità e la velocità della ricerca eseguendo ricerche stratificate, confrontando le fonti ed estraendo informazioni più rapidamente rispetto alla navigazione manuale.

Generazione di contenuti su misura : i prompt specifici generano una prima bozza di contenuto utilizzabile, in linea con le tue linee guida e la voce del tuo brand.

Immagini migliori : i prompt descrittivi producono immagini in linea con la tua visione creativa.

Risparmio di tempo : istruzioni chiare riducono al minimo le revisioni e i chiarimenti continui. Un prompt ben strutturato spesso sostituisce molteplici tentativi vaghi e frustrazioni.

Esecuzione contestuale delle attività : quando fornisci informazioni di base nei tuoi prompt, l'IA fornisce risposte adeguate alla tua situazione specifica, anziché consigli generici.

Riduzione del rischio : i prompt progettati con cura aiutano a identificare e mitigare potenziali errori o distorsioni nei risultati dell'IA.

Influenza il percorso di ragionamento: quando dai una struttura ai tuoi prompt Bing IA, stai dando alla catena di pensiero interna del modello una forma, ottenendo risultati più logici e coerenti.

⭐ Bonus: in che modo Bing IA si differenzia da ChatGPT?

Ecco un rapido confronto per aiutarti a capire come ChatGPT e Bing IA differiscono in termini di accesso ai dati, stile di ragionamento e utilizzo quotidiano.

Funzionalità/funzione Bing IA ChatGPT Sviluppatore Microsoft OpenAI Approccio di base Basato su dati web in tempo reale, dati di ricerca live, citazioni e recupero di fatti. Progettato per il ragionamento approfondito, la creatività e la risoluzione di problemi in più passaggi senza richiedere l'accesso al web. Tono e stile Basato sulla ricerca, conciso e incentrato sulle fonti. Conversazionale, adattivo e capace di narrazioni lunghe o approfondimenti tecnici. Forza di ragionamento Modello DALL·E integrato nella ricerca, ottimizzato per una rapida generazione visiva. Ottimo nel ragionamento strutturato, nelle attività che richiedono un uso intensivo della logica, nella codifica e nella generazione creativa. Accesso ai dati Connessione diretta con Bing Search: consente di ottenere risultati in tempo reale e citazioni delle fonti. Si basa principalmente su conoscenze acquisite, a meno che non sia abilitata la navigazione. Livello di creatività Più limitato dai risultati di ricerca e dai confini fattuali Più libertà nell'ideazione, nell'esplorazione e nella risoluzione di problemi astratti. Generazione di immagini Utilizza i modelli DALL-E di OpenAI per generare immagini da prompt di testo. Genera immagini attraverso i modelli di immagine integrati in ChatGPT con una maggiore flessibilità stilistica. Gestione di file e testi Affidabile per riassumere pagine web e fonti live; non progettato per flussi di lavoro complessi con più file. Gestisce documenti, media misti, codice e finestre di contesto più lunghe con una forte continuità. Ideale per Ricerca in tempo reale, confronti, verifica dei fatti e citazioni rapide. Ragionamento approfondito, lavoro creativo, attività tecniche, pianificazione, codifica e risoluzione interattiva dei problemi.

Come scrivere prompt efficaci per Bing IA

Saper porre una domanda all'IA è un'arte che può essere appresa se si capisce cosa rende efficace un prompt.

Ecco come scrivere un prompt Bing efficace:

Inizia con un obiettivo chiaro e specifico

Bing risponderà a quasi tutte le domande che gli porrai. Il trucco è essere specifici e chiari in modo che fornisca risposte dettagliate e sfumate che ti siano davvero d'aiuto. Facciamo un esempio:

❌ Prompt: Forniscimi un elenco delle principali tendenze di marketing

✅ Prompt: Riassumi tre tendenze emergenti nel marketing B2B di quest'anno con esempi.

💡 Suggerimento professionale: definisci il tuo obiettivo come un'azione. Usa verbi come "riepilogare/riassumere", "confrontare", "generare" o "debug" per segnalare immediatamente il tipo di attività.

Offri un contesto pertinente

Il contesto determina la forma della pertinenza. E quel contesto potrebbe essere:

Informazioni generali sull'azienda

Linee guida sulla voce del marchio

Contenuti precedenti di riferimento

Dati demografici del pubblico e punti critici

Terminologia o gergo specifico del settore

Obiettivi attuali del progetto o della campagna

Vincoli quali budget, Sequenza o limitazioni della piattaforma

Esempi di concorrenti da emulare o evitare

Formato, lunghezza o struttura desiderati

❌ Prompt: Scrivi una sequenza di email per il lancio di un nuovo prodotto.

✅ Prompt: Sto lanciando uno strumento di project management per team remoti. Il mio pubblico è costituito da responsabili operativi di aziende con 50-200 dipendenti che hanno difficoltà con la comunicazione asincrona. Scrivi tre email in tono amichevole ma professionale: una teaser, una che metta in evidenza le funzionalità/funzioni e una con un'offerta a tempo limitato. Ogni email deve contenere meno di 150 parole.

💡 Suggerimento professionale: crea un documento con le linee guida del marchio che includa la tua voce, il tono, i dettagli del pubblico e i messaggi chiave. Se il tuo team sta conducendo più campagne, la guida al marchio diventa un vero e proprio salvagente. Caricala su Bing quando inizi un nuovo progetto e il contesto verrà memorizzato.

Assegnagli un ruolo

Assegnare un ruolo fornisce a Bing IA una lente. Ciò consentirà all'IA di concentrarsi su modelli rilevanti e dare priorità alle conoscenze correlate. È utile quando si desidera che Bing semplifichi problemi complessi o aiuti con attività di comunicazione.

❌ Prompt: Che cos'è il context engineering?

(Fornisce un'ampia comprensione del concetto).

✅ Prompt: Mettiti nei panni di uno sviluppatore di IA e spiegami cos'è il context engineering.

(Con questo prompt, Bing conosce la calibrazione del pubblico e la profondità concettuale richieste).

👀 Lo sapevate? Le finestre di contesto funzionano come la memoria a breve termine di un'IA. Quando sono piene, le istruzioni precedenti vengono eliminate. Quando i token traboccano, il modello perde il contesto perché i suoi meccanismi di attenzione danno naturalmente la priorità alle informazioni più recenti.

Semplifica le attività complesse

Le attività multistrato confondono l'IA. Quando le si suddivide in prompt più piccoli e sequenziali, si ottengono risultati di qualità migliore con cui lavorare.

❌ Prompt: Ricerca i concorrenti, analizza le loro strategie e scrivi un rapporto.

✅ Prompt: Elenca i cinque principali concorrenti nel settore degli imballaggi ecologici. Passa quindi all'analisi e infine richiedi il formato del report.

Questo approccio, noto come prompt chaining, migliora significativamente la qualità dei risultati.

📚 Per saperne di più: Come diventare un ingegnere di prompt

Perfeziona e ripeti

Considera le risposte di Bing come un punto di partenza. Puoi chiedergli di verificare fatti, modificare il tono, personalizzare i dettagli o aggiungere sfumature a un argomento basandoti sulle sue risposte.

Ogni IA funziona in modo diverso. Più si sperimenta, più si acquisisce familiarità con ciò che funziona davvero.

Vuoi imparare rapidamente come porre una domanda all'IA? Guarda questo video.

📚 Per saperne di più: Guida completa alla progettazione di prompt

50 prompt Bing IA più utilizzati per diversi casi d'uso

Dalle ricette al debug di codici complessi, dalla generazione di podcast alla creazione di rapporti di ricerca, non c'è limite a ciò che Bing IA può aiutarti a fare.

Abbiamo raccolto alcuni prompt che puoi utilizzare (o da cui puoi trarre ispirazione) per il tuo caso specifico.

Prompt di marketing e scrittura di contenuti

Lasciati ispirare da questi prompt di scrittura IA quando desideri che Bing scriva un'email, crei un post per il blog, perfezioni una proposta di valore o generi un testo di marketing.

Utilizzo di Bing IA per casi d'uso di marketing e scrittura di contenuti

1. Sei un content strategist e stai scrivendo un post su LinkedIn sul motivo per cui i team di marketing falliscono nel riutilizzo dei contenuti. Inizia questo post con un'affermazione audace, condividi due errori e concludi con una domanda coinvolgente, in meno di 150 parole.

2. Crea uno script di 90 secondi che spieghi l'integrazione API ai titolari di piccole imprese non esperti di tecnologia. Utilizza analogie semplici e concentrati sui vantaggi, come il risparmio di tempo e la connessione degli strumenti. Struttura: gancio, problema, spiegazione, CTA.

3. Scrivi una didascalia Instagram per la nuova linea in cotone biologico del nostro marchio di moda sostenibile. Racconta una micro-storia sugli artigiani delle zone rurali dell'India, inserisci i valori della produzione etica e concludi con un invito all'azione per l'acquisto. Meno di 180 parole.

4. Scrivi un comunicato stampa che annunci la nostra serie B da 25 milioni di dollari per una piattaforma di assistenza clienti basata sull'IA. Includi un titolo forte, un paragrafo introduttivo con i fatti salienti, una citazione del CEO sui piani di crescita, come verranno utilizzati i fondi (sviluppo del prodotto, espansione del mercato) e una descrizione standard dell'azienda. Non superare le 400 parole.

5. Sto creando un marchio di prodotti per la cura della pelle destinati direttamente ai consumatori con pelle sensibile. Aiutami a definire la voce del nostro marchio. Fornisci tre esempi di come comunicheremmo lo stesso messaggio ("i nostri prodotti sono testati dermatologicamente") con la nostra voce rispetto a come potrebbero dirlo i concorrenti. Includi cosa fare e cosa non fare.

6. Ho bisogno di 10 varianti di titolo per una pagina di landing che promuove un webinar su "Excel avanzato per analisti finanziari". Dai la priorità ai titoli che potrebbero attrarre gli analisti di livello intermedio che desiderano avanzare nella loro carriera. Prova diversi approcci: curiosità, vantaggi, paura di perdere opportunità, specificità, domande e urgenza, e mantieni ogni titolo entro le 15 parole.

7. Sviluppa un tema creativo per la promozione di ritorno a scuola della nostra piattaforma di apprendimento online (rivolta agli studenti adulti che riprendono gli studi). Ho bisogno di un nome per la campagna, uno slogan, tre messaggi chiave che affrontino le loro paure e motivazioni, suggerimenti per la direzione visiva del moodboard e idee su come questo tema possa essere adattato alle email, ai social media e agli annunci a pagamento. Rendilo emotivamente coinvolgente e ambizioso.

8. Genera 10 idee di contenuti Instagram per un'app di finanza personale rivolta ai millennial. Ogni idea deve includere un tipo di contenuto, un argomento, un messaggio chiave e una direzione visiva. Tratta argomenti quali prestiti studenteschi, spese impulsive, nozioni di base sugli investimenti e fondi di emergenza.

9. Analizza i principali risultati SERP per la parola chiave "migliori pratiche di email marketing per SaaS". Identifica le lacune nei contenuti, analizza il sentiment dei consumatori su Quora e Reddit e crea una bozza per un post sul blog che possa scrivere per colmare tali lacune in modo efficiente. Cerca di ottenere un blog di lunghezza compresa tra 2500 e 3000 parole.

📚 Per saperne di più: I 10 migliori software di assistenza alla scrittura con IA nel 2025

Ricerca e analisi dei dati

Potenzia la tua ricerca e analisi dei dati con i prompt di Bing IA.

10. Riassumi tre tendenze emergenti nel marketing B2B di quest'anno con esempi reali tratti da aziende che le hanno adottate. Concentrati sull'adozione dell'IA, sull'evoluzione del marketing basato sugli account e sull'attribuzione che mette al primo posto la privacy. Includi dati di supporto e metriche di successo.

11. Analizza 50 recensioni recenti dei clienti su ClickUp su G2 e Capterra. Classifica i feedback in base ai temi: reclami sui prezzi, richieste di funzionalità/funzioni, problemi di assistenza e elogi sull'esperienza utente. Riepiloga/riassumi i tre principali punti critici.

12. Ricerca i cinque migliori strumenti di project management (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Crea una tabella comparativa che mostri i livelli di prezzo, le funzionalità principali, i limiti di utenti, le integrazioni e le valutazioni delle app mobili.

13. Analizza i post del blog più performanti degli ultimi sei mesi sul nostro sito web. Identifica i modelli comuni in termini di argomento, lunghezza, formato, titoli e collegamenti interni. Estrai informazioni dettagliate sui tipi di contenuti che generano più traffico organico e conversioni.

14. Monitora le conversazioni sulla "produttività del lavoro da remoto" su Twitter, LinkedIn e Reddit negli ultimi 30 giorni. Estrai i principali punti critici, gli strumenti con più menzioni e le soluzioni emergenti. Riepiloga il sentiment e i temi di discussione.

15. Desidero un rapporto di ricerca dettagliato sul settore del content marketing in Louisiana. Il rapporto dovrebbe coprire le tendenze chiave, i principali attori, le sfide regionali e le opportunità di crescita. Si prega di includere approfondimenti su come le aziende locali utilizzano il content marketing, agenzie o liberi professionisti di rilievo che operano nello stato e qualsiasi statistica o caso di studio pertinente. Formattare il rapporto con intestazioni e formattazione appropriate per garantire chiarezza e struttura. Utilizzare tabelle dove utile per confrontare agenzie, tendenze o dati di settore.

Utilizza Bing IA per la creazione di report di ricerca dettagliati.

💡 Suggerimento professionale: utilizza la funzionalità Crea rapporto di ricerca di Bing per ottenere un rapporto di ricerca approfondito e completo sul tuo prodotto o mercato. Questo rapporto potrebbe essere un ottimo punto di partenza per convalidare le tue ipotesi di ingresso nel mercato.

Apprendimento e sviluppo delle competenze

Impara argomenti complessi con Bing IA

16. Spiega il quantum computing a uno studente delle superiori che conosce l'algebra di base ma non ha alcuna conoscenza di fisica. Usa analogie quotidiane, evita il gergo tecnico e concentrati su applicazioni pratiche che potrebbero suscitare il loro interesse, come la crittografia o la scoperta di nuovi farmaci.

17. Genera 15 domande comportamentali per colloqui di lavoro per ruoli di product manager con campioni di risposte basate sul metodo STAR. Copri scenari relativi a definizione delle priorità, conflitti tra stakeholder, lanci falliti e decisioni basate sui dati. Includi suggerimenti su ciò che gli intervistatori cercano.

18. Crea una guida di studio completa per l'esame di certificazione Google Analytics 4. Organizza gli argomenti dell'esame, includendo definizioni chiave, formule da memorizzare, errori comuni ed esempi di domande di esercitazione. Rendi la guida facilmente consultabile con sezioni chiare.

19. Confronta quattro popolari certificazioni di project management: PMP, CAPM, Scrum Master e PRINCE2. Analizza i costi, l'investimento di tempo, il livello di difficoltà, i vantaggi per la carriera e i settori che le valutano maggiormente. Fornisci consigli in base alla fase della carriera e agli obiettivi.

20. Crea un esercizio pratico per migliorare le competenze di scrittura tecnica. Fornisci un documento tecnico scritto in modo inadeguato (documentazione API o manuale utente), individua cinque problemi specifici e riscrivi ogni sezione con le spiegazioni dei miglioramenti apportati.

Guarda questo video per scoprire come utilizzare l'IA come assistente personale 👇

👀 Lo sapevate? I ricercatori di Anthropic sono riusciti a estrarre milioni di caratteristiche da Claude 3. 0 Sonnet, creando la prima visione dettagliata in assoluto all'interno di un moderno modello linguistico di grandi dimensioni a livello di produzione, rivelando come l'IA organizza i concetti internamente in modi che rispecchiano la comprensione umana.

Codice, debug e analisi dei dati

21. Riassumi questo documento di ricerca di 40 pagine sulle applicazioni dell'apprendimento automatico nel settore sanitario. Estrai i risultati chiave, la metodologia, i limiti e le implicazioni pratiche. Scrivi per un amministratore sanitario non tecnico che sta decidendo se investire in soluzioni di apprendimento automatico. Massimo 500 parole.

22. Esamina questa funzione JavaScript che filtra e ordina una matrice di 10.000 oggetti prodotto. Il suo funzionamento sul frontend è lento. Identifica i colli di bottiglia delle prestazioni, suggerisci ottimizzazioni e riscrivi la funzione con una migliore complessità temporale. Spiega i miglioramenti apportati.

23. Sei uno sviluppatore esperto che scrive codice Python per l'integrazione con l'API di pagamento Stripe. Devo creare un cliente, generare un intento di pagamento per 99 dollari e gestire gli esiti positivi o gli errori. Includi una corretta gestione degli errori e commenti che spiegano ogni passaggio.

24. Il mio ciclo while continua a bloccare il browser quando filtro una matrice di 1000 oggetti: [incolla codice]. Trova la causa del ciclo infinito. Spiega l'errore logico e riscrivilo in modo che funzioni correttamente. Suggerisci anche un approccio più efficiente.

25. Gli utenti non possono rimanere connessi dopo aver aggiornato la pagina: [incollare il codice di autenticazione]. Il token JWT è memorizzato, ma non viene letto correttamente. Eseguire il debug del problema e correggere la logica di recupero del token.

26. La mia app sta raggiungendo il limite di frequenza dell'API (100 richieste al minuto) durante l'elaborazione dei caricamenti in batch: [incollare codice]. Implementa un sistema di coda che limiti le richieste per rimanere al di sotto del limite, continuando comunque a elaborare tutto. Mostra lo stato di avanzamento agli utenti.

💡 Suggerimento professionale: se Copilot non è in grado di analizzare una pagina o riassumere i contenuti, abilita "Consenti l'accesso a qualsiasi pagina web o PDF" nelle impostazioni di Microsoft Edge nella sezione Barra laterale > Copilot.

Informazioni in tempo reale e ricerca sul web

Sfrutta Bing IA per ottenere risposte complete e aggiornate.

27. Cerca i prezzi migliori per l'iPhone 15 Pro in colore Black Titanium, 256 GB in tutti gli Stati Uniti. Includi eventuali offerte di permuta o sconti su metodi/modalità di pagamento specifici e calcola quale opzione consente di risparmiare di più in totale.

28. Ricerca gli attuali intervalli salariali per gli analisti di dati senior ad Austin, in Texas. Controlla gli annunci di lavoro su LinkedIn, Indeed e Glassdoor. Suddividi i risultati in base alle dimensioni dell'azienda, agli anni di esperienza richiesti e includi i benefici comunemente offerti. Calcola lo stipendio mediano.

29. Cerca articoli di ricerca sottoposti a revisione paritaria pubblicati lo scorso anno sull'efficacia del digiuno intermittente sulla salute metabolica. Trova almeno cinque studi, riepiloga le loro metodologie e i risultati chiave e prendi nota di eventuali risultati contrastanti tra gli studi.

30. Ricerca le nuove funzionalità lanciate da Notion negli ultimi tre mesi. Controlla il loro blog, la pagina degli aggiornamenti dei prodotti, gli annunci su Twitter e i forum degli utenti. Descrivi ogni funzionalità/funzione e trova i primi feedback degli utenti sulla qualità dell'implementazione.

31. Trova le attuali restrizioni di viaggio e i requisiti per il visto per i cittadini statunitensi che visitano il Giappone. Includi i requisiti di vaccinazione, la procedura di richiesta del visto, i tempi di elaborazione e qualsiasi recente modifica alle politiche annunciata nell'ultimo mese.

32. Trova le statistiche complete delle prestazioni di Lionel Messi per l'Inter Miami nella stagione MLS 2024. Includi i gol segnati, gli assist, le partite giocate e il confronto delle sue statistiche con quelle degli altri migliori marcatori del campionato. Verifica se ha battuto qualche record.

33. Trova gli orari di apertura attuali del Metropolitan Museum of Art di New York. Verifica se sono previsti orari speciali per la settimana del Ringraziamento e se sono previsti giorni di ingresso gratis. Verifica che le informazioni siano aggiornate.

34. Trova tutte le aziende che hanno ottenuto finanziamenti di serie B negli ultimi sei mesi. Concentrati sui settori tecnologico e SaaS negli Stati Uniti.

35. Identifica eventuali nuove normative governative, aggiornamenti di conformità o modifiche legali che hanno interessato [settore o regione] negli ultimi 60 giorni. Fornisci brevi riassunti con citazioni delle fonti e impatto previsto.

Produttività e gestione delle attività

Aumenta la tua produttività con i prompt di Bing IA.

36. Crea una lista di controllo completa per l'inserimento dei nuovi membri del team di marketing. Copri il primo giorno (documenti, configurazione degli account), la prima settimana (sessioni di formazione, presentazioni) e il primo mese (progetti iniziali, feedback). Includi chi è responsabile di ogni attività.

37. Oggi devo completare queste 12 attività con requisiti di tempo e priorità variabili: [elenco delle attività]. Crea un programma ottimizzato dalle 9:00 alle 18:00 che tenga conto delle mie ore di massima produttività (10:00-12:00), includa un margine di tempo e raggruppi attività simili.

38. Riassumi gli appunti delle riunioni StandUp di questa settimana, da lunedì a venerdì: [incolla gli appunti]. Identifica le attività completate, il lavoro in corso, gli ostacoli che si sono presentati più volte e i membri del team che potrebbero aver bisogno di supporto. Formatta il tutto come un breve rapporto per la direzione.

39. Crea un programma per una riunione trimestrale di 60 minuti con cinque responsabili di reparto per la revisione dell'andamento aziendale. Includi la durata prevista per ogni argomento, gli argomenti di discussione che richiedono decisioni rispetto agli aggiornamenti e lo spazio per le domande. Mantieni il programma mirato e attuabile.

40. Lavoro 60 ore alla settimana e mi sento esausto. Esamina il mio programma attuale: [incolla programma]. Suggerisci dove ridurre, quali attività rimandare o delegare, quando fare delle pause e come inserire dei momenti di recupero senza compromettere i progetti.

41. Redigere un documento con le regole di comunicazione del team. Specificare quando utilizzare email, Slack o riunioni; i tempi di risposta previsti per ciascun canale; i limiti di comunicazione fuori dall'orario di lavoro; e come segnalare i problemi urgenti. Rendere il documento pratico e rispettoso dell'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

42. Progetta un modello di calendario settimanale che protegga il tempo dedicato al lavoro approfondito, tenendo conto delle riunioni e del lavoro collaborativo. Ho bisogno di almeno 15 ore di tempo ininterrotto alla settimana per scrivere e definire strategie. Mostra come strutturare il calendario dal lunedì al venerdì.

Utilizza gli agenti IA per indirizzare il lavoro, assegnare i titolari o segnalare gli ostacoli senza intervento manuale.

Combina automazioni + IA contestuale per mantenere l'accuratezza, le dipendenze e le priorità del progetto.

Riunisci ricerca, piano, documentazione ed esecuzione in un unico flusso di connessione.

Generazione di immagini

Prima di addentrarci nei prompt per immagini IA, è bene sapere che è possibile utilizzare "Bing image creator" o l'opzione "generate an image" in Copilot per generare immagini.

💡 Suggerimento professionale: secondo le linee guida di Microsoft, usa parole descrittive quando spieghi come desideri che sia un'immagine. Infatti, usa questa formula come lista di controllo per il tuo prompt di generazione delle immagini: Azione chiara: creare un'immagine fotorealistica

Argomento dettagliato: Rosa, ma rendila descrittiva (Una rosa cremisi intenso con petali vellutati ricoperti di gocce di rugiada mattutina)

Stile specifico: Macro close-up

Scena o impostazione: Alba con una morbida luce dorata

Elementi aggiuntivi: sfondo bokeh, gocce d'acqua che riflettono la luce, minuscole foglie verdi. Prompt completo: Crea un'immagine fotorealistica di una rosa cremisi intenso con petali vellutati ricoperti di gocce di rugiada mattutina in modalità Dall'e. Primo piano macro estremo con profondità di campo ridotta in un giardino inglese nebbioso all'alba con una morbida luce dorata. Includi sfondo bokeh, gocce d'acqua che riflettono la luce, minuscole foglie verdi e un'atmosfera romantica. Utilizzo dei prompt di Bing IA per l'elaborazione delle immagini

43. Illustra la copertina di un libro fantasy epico che mostra un giovane mago in piedi sul bordo di una scogliera che domina un vasto regno con isole galleggianti. Nuvole scure si addensano sopra di lui, mentre rune magiche luminose circondano il carattere. Stile pittorico con colori ricchi e drammatici.

44. Fotografa uno zaino di pelle di lusso in un ambiente lifestyle su un tavolino da caffè in legno con un laptop, un diario e una tazza di caffè artigianale. La morbida luce del mattino filtra attraverso le tende trasparenti. I toni caldi e terrosi con una profondità di campo ridotta creano un'atmosfera raffinata e ambiziosa.

45. Crea una slide infografica dal design moderno e piatto per Instagram che mostri cinque consigli per aumentare la produttività. Utilizza una tavolozza di colori pastello con rosa, verde menta e crema. Includi icone semplici, font sans-serif leggibili e molto spazio bianco. Stile contemporaneo e minimalista.

46. Illustra un diagramma colorato e intuitivo che spiega come funziona la fotosintesi. Mostra un albero disegnato con frecce etichettate che indicano radici, foglie, sole e gocce d'acqua. Usa colori vivaci come il verde, il giallo e il blu con forme semplici e una tipografia chiara adatta agli studenti delle scuole medie.

47. Illustra una scena fantastica in una foresta dove simpatici caratteri animali (un orso, un coniglio e una volpe) stanno facendo un tea party sotto un fungo gigante. Forme morbide e arrotondate con colori caldi e accoglienti. Stile acquerello da libro di fiabe con texture delicate e luci da sogno.

48. Crea un simpatico robot carattere per una startup tecnologica. Il robot dovrebbe avere bordi arrotondati, un pannello blu luminoso sul petto, occhi LED espressivi e salutare con la mano. Design moderno e accattivante con sfumature e ombre sottili. Vista completa del corpo su sfondo trasparente.

49. Crea un rendering fotorealistico degli interni di una cucina moderna di lusso con ripiani in marmo, elettrodomestici in acciaio inossidabile, lampadari a sospensione e ampie finestre con vista sulla città. Illuminazione calda pomeridiana, con una fruttiera e fiori freschi. Stile fotografico architettonico di qualità da rivista.

50. Illustra una vista isometrica moderna di un'interfaccia dashboard fluttuante nello spazio 3D, mostrando grafici colorati, diagrammi e schede dati. Utilizza uno sfondo sfumato dal blu scuro al viola. Includi effetti di luce sottili e linee pulite. Stile tecnologico e sofisticato per la sezione principale della landing page.

Ecco la nostra rassegna dei casi d'uso più diffusi (ma sicuramente non esaustivi) di Bing IA e dei suoi prompt.

👀 Lo sapevate? Lo sviluppo dell'IA è passato dai test chiusi alla sperimentazione pubblica. Microsoft Copilot Labs è un ottimo esempio in cui gli utenti possono testare funzionalità sperimentali come Copilot Vision e Gaming prima che diventino mainstream. Questo approccio di "valutazione flywheel" consente ai team di lanciare rapidamente, raccogliere feedback dal mondo reale e iterare più velocemente rispetto ai cicli di sviluppo tradizionali.

Errori comuni da evitare con i prompt di Bing IA

La tua insoddisfazione per i risultati di Bing potrebbe essere dovuta a uno di questi errori di prompt. Vediamo cosa puoi fare per evitarli:

Errore Cosa succede? Come risolvere il problema? Essere troppo vaghi o generici Bing fornisce contenuti superficiali e inutilizzabili che non rispondono alle tue esigenze specifiche. Imposta le aspettative, fornisci il contesto, mostra esempi di esiti positivi e descrivi in modo dettagliato le tue richieste. Sovraccarico di un singolo prompt Bing proverà a gestire più attività contemporaneamente e fornirà risultati incompleti o superficiali. Suddividi la tua richiesta in prompt più piccoli, logici e sequenziali e sviluppa le risposte offerte da Bing. Ignorando le funzionalità in tempo reale Ti perdi dati aggiornati come ultime notizie, prezzi, tendenze o aggiornamenti recenti. Utilizza Bing per le query urgenti e specifica che hai bisogno di informazioni aggiornate dal web. Dimenticare le specifiche di formato Potresti ritrovarti con lunghe risposte scritte quando tutto ciò che volevi era una tabella comparativa chiara. Indica esplicitamente il formato: "organizza in punti elenco", "scrivi in paragrafi di 2-3 righe" o "crea una tabella". Attenersi a una sola modalità di conversazione Ottieni risposte che non corrispondono alle tue esigenze Attiva/disattiva le diverse modalità Bing (Smart (GPT-5), risposta rapida, approfondimento, ecc.) per ottenere una risposta contestualmente appropriata.

Limiti dell'utilizzo di Bing IA

Bing offre un'esperienza di ricerca migliorata, svolgendo anche attività che possono essere eseguite da LLM come ChatGPT. È in grado di scrivere codice, generare contenuti, eseguire ricerche in tempo reale, sviluppare report e persino curare un podcast. Si può dire che sia in grado di fare praticamente tutto.

Ma incontra un ostacolo, ed è qui che ti ostacolerà:

Non conserva il contesto multi-sessione : Bing non conserva il contesto su più sessioni, quindi anche per progetti simili dovrai ripetere le istruzioni ogni volta che ricominci da capo.

Risposte allucinate : Bing allucina fatti e presenta idee ambigue a query completamente distinte.

Finestre contestuali più brevi : la finestra contestuale di Bing in modalità creativa ha un limite. E anche se non esiste un numero specifico di token, è relativamente più piccola rispetto alle finestre di conservazione di : la finestra contestuale di Bing in modalità creativa ha un limite. E anche se non esiste un numero specifico di token, è relativamente più piccola rispetto alle finestre di conservazione di strumenti di IA come ChatGPT e Claude.

Filtri di sicurezza e contenuti bloccati : le richieste che riguardano argomenti sensibili, personaggi pubblici specifici o contenuti che attivano meccanismi di sicurezza vengono rifiutate senza appello. Questi blocchi sono più rigorosi rispetto ad altri LLM.

Profondità e coerenza limitate : Bing genera risultati superficiali anche su query complesse e di nicchia; a volte manca completamente di sfumature e contesto.

Proporzioni fisse per le immagini generate dall'IA: Bing non consente di personalizzare le dimensioni o le proporzioni delle immagini, costringendo l'utente a lavorare con proporzioni standard 1:1 o 3:4.

📚 Per saperne di più: Bing Copilot vs. ChatGPT: qual è il miglior strumento di IA?

Ecco la nostra rassegna dei casi d'uso più diffusi (ma sicuramente non esaustivi) di Bing IA e dei suoi prompt.

Le migliori alternative a Bing IA da esplorare

Abbiamo alternative migliori a Bing IA in grado di semplificare i tuoi flussi di lavoro. Prima di esaminarle in dettaglio, ecco un rapido confronto:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Area di lavoro IA convergente per l'esecuzione di progetti contestualizzati. AI sensibile al contesto (Brain), AI Notetaker, modelli di prompt, BrainGPT (multi-modello), Enterprise Search, generazione di immagini, automazioni, agenti AI, integrazioni profonde, gestione di attività e documenti, Codegen. Free Forever; personalizzazione per le aziende. Runway ML Generazione e modifica di contenuti multimediali Gen-2/Gen-3 testo-video, interpolazione dei fotogrammi, monitoraggio del movimento, modalità regista, integrazione con Adobe Premiere, collaborazione in tempo reale. Gratis; piani a pagamento a partire da 15 $/utente/mese. ChatGPT IA conversazionale per contenuti, codice e ricerca Modalità vocale, caricamento e analisi di file, memoria, interprete di codice, organizzazione di progetti/aree di lavoro. Gratuito; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Google Gemini IA multimodale con profonda integrazione in Google Workspace. Accesso alle app native di Google, input multimodale, dati web in tempo reale, Gemini Nano per il controllo a livello di dispositivo. Gratuito; piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese. Perplexity IA Ricerca conversazionale in tempo reale con citazione delle fonti Ricerca web in tempo reale, citazioni in linea, domande e risposte di follow-up, multimodale/multimodello, elementi fissati delle fonti. Gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese.

1. ClickUp

Semplifica i tuoi processi di lavoro con ClickUp Brain integrato.

Bing può generare diversi risultati per le tue query, sotto forma di riassunti, contenuti, immagini, video e persino rapporti di ricerca. Ma questo è tutto.

Non è in grado di assegnare attività al tuo team, comunicare con esso o effettuare il monitoraggio dello stato e dell'esito positivo di un progetto. C'è un divario tra ciò che Bing produce e ciò che il tuo team effettivamente realizza. Un divario che causa un calo della produttività del tuo team.

Ciò di cui i team hanno bisogno è un'IA che si integri nel loro spazio di lavoro effettivo. Un'IA che non solo sia in grado di redigere una bozza di progetto, ma anche di convertirla in attività assegnabili con scadenze precise.

Inserisci: ClickUp.

Il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina più strumenti e flussi di lavoro in un'unica piattaforma. Progetti, conversazioni, documenti e analisi convivono in questa piattaforma IA contestuale.

Ecco uno sguardo più da vicino alle sue capacità di IA. 💬

Un'IA con il contesto completo del tuo lavoro

ClickUp Brain (l'IA nativa di ClickUp) possiede una comprensione contestuale completa del tuo spazio di lavoro. Non devi spiegare la natura del progetto o il contesto della chat quando gli chiedi di eseguire un'attività.

L'IA capisce te e il tuo lavoro.

ClickUp recupera risposte contestualizzate in base ai tuoi progetti in ClickUp.

Un'IA che ti aiuta a dare forma ai tuoi messaggi.

ClickUp Brain può essere utilizzato allo stesso modo di ChatGPT o Bing. Puoi chiedergli di spiegare concetti, scrivere post per blog, creare campagne sui social media, redigere bozze di narrazioni e praticamente tutto.

Ma a differenza degli strumenti di IA autonomi, questo assistente AI funziona direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp.

Supponiamo che tu voglia scrivere un articolo di leadership di pensiero su "Come l'IA sta riformando la produttività sul posto di lavoro". Apri ClickUp Docs e chiedi semplicemente a ClickUp Brain di scrivere un post sul blog.

Usa Brain all'interno di ClickUp Docs

Puoi anche creare e salvare modelli di prompt IA in ClickUp Docs che chiunque nel tuo team potrà consultare.

Oppure utilizza questo metodo di prompt del pensiero a catena per ottenere una struttura più approfondita e una visione più completa dell'argomento:

Analizza i migliori blog SERP e genera una bozza con sezioni chiave e punti di discussione.

Suggerisci tre punti di vista contrari che mettono in discussione i comuni consigli sulla produttività.

Scrivi un'introduzione accattivante che catturi l'attenzione dei lettori con una statistica sorprendente o un'affermazione audace.

Crea domande per interviste a esperti del campo.

Con ClickUp BrainGPT, puoi accedere a tutti i modelli di IA premium più recenti e attivare/disattivare ciascuno di essi per aiutarti nella ricerca breve e approfondita, nella definizione di strategie e nella scrittura creativa.

Accedi agli ultimi modelli di IA in un unico posto con ClickUp Brain.

📌 Salva questi prompt di scrittura IA: Crea una bozza di calendario dei contenuti per il quarto trimestre con temi settimanali e idee per i post.

Scrivi un annuncio per il team su [modifica della politica/nuova iniziativa] che sia chiaro e incoraggiante.

Aiutami a creare un documento con le linee guida sulla voce del marchio per i team di marketing. Suggerisci cosa dovremmo includere in questo documento.

Forniscimi un elenco di blog che possiamo scrivere per rivolgerci ai titolari di ristoranti in Louisiana.

IA per la ricerca sul web e la presa di appunti

ClickUp BrainGPT include Enterprise Search, che fornisce risposte contestualizzate e aggiornate di recente dall'area di lavoro, dalle app e dagli strumenti collegati e da Internet. Il tutto senza bisogno di cambiare strumento.

Supponiamo che il tuo team stia elaborando strategie di marketing per il prossimo trimestre e abbia bisogno di informazioni aggiornate sulle tendenze di comportamento dei consumatori. Invece di aprire più schede del browser e sintetizzare manualmente le informazioni, puoi inviare direttamente i prompt a Brain.

BrainGPT effettua ricerche in tutte le app che utilizzi per trovare risposte contestualizzate.

ClickUp Brain estrae informazioni da fonti attendibili, riepiloga i risultati e li presenta in un formato facilmente comprensibile, direttamente all'interno dei tuoi documenti ClickUp.

Per una collaborazione in tempo reale, ecco alcuni modi per utilizzare le funzionalità/funzioni aggiuntive di ClickUp.

Funzionalità/funzione Cosa succede? Esempio Appunti delle riunioni + Documenti Ottieni trascrizioni, video e riassunti nei tuoi documenti privati. Se ti sei distratto e desideri un rapido riepilogo di ciò che è stato discusso dal responsabile del progetto, puoi semplicemente consultare il riepilogo dei punti chiave. Appunti delle riunioni + Chat Poni domande e ottieni risposte aggregate da tutte le tue note delle riunioni. Chiedi a Brain: "Quali preoccupazioni ha sollevato il team commerciale in merito ai prezzi nelle ultime tre riunioni?" e ottieni risposte immediate. Appunti delle riunioni + Attività Trasforma ogni elemento dalle tue chiamate in attività realizzabili. Brain identifica "Dobbiamo finalizzare il testo della pagina di landing entro venerdì" e crea un'attività con una scadenza.

💡 Suggerimento professionale: utilizza la funzionalità Talk to Text di BrainGPT per catturare istantaneamente i tuoi pensieri non appena ti vengono in mente. Puoi assegnare attività, effettuare menzioni o esprimere la tua creatività senza filtri, senza che la tastiera diventi un ostacolo. Traduci istantaneamente i tuoi pensieri in testi scritti con Talk to Text.

IA per la generazione di immagini

Brain ti consente anche di generare testi di marketing e immagini per i tuoi progetti senza lasciare l'area di lavoro.

Supponiamo che tu stia creando dei testi per i social media e abbia bisogno di immagini accattivanti da abbinare.

Invece di utilizzare uno strumento di progettazione separato e descrivere manualmente ogni fase, ClickUp Brain estrae il contesto dal tuo testo e genera immagini straordinarie basate su ciò che hai già scritto nelle lavagne online di ClickUp.

Utilizza la combinazione ClickUp Brain + lavagna online per la generazione di immagini.

Da lì, puoi collaborare con il team per mettere a punto la grafica.

Lascia che Automazioni + Agenti IA + Brain facciano il lavoro pesante.

Le automazioni, gli agenti IA e il ClickUp Brain lavorano insieme per trasformare il pensiero in azione senza dover combinare più strumenti.

Brain comprende il contesto completo della tua area di lavoro, dei tuoi documenti, dei tuoi progetti e delle tue priorità.

Le automazioni gestiscono il lavoro ripetitivo e basato su regole che non dovresti svolgere manualmente.

Gli agenti IA agiscono per tuo conto, interpretando il contesto, prendendo decisioni, assegnando lavori, aggiornando gli stati, segnalando gli ostacoli e mantenendo i progetti in movimento anche quando non sei online.

Spiega a Brain in un linguaggio semplice ciò di cui hai bisogno e ti fornirà flussi di lavoro intelligenti e proattivi.

Per ulteriori suggerimenti su come creare il tuo agente IA in ClickUp, guarda questo video 👇

Le migliori funzionalità di ClickUp

Trasforma le chiamate in azioni chiare: utilizza utilizza AI Notetaker per registrare, riassumere e trascrivere chiamate e riunioni. Cattura le decisioni e assegna i follow-up direttamente in attività.

Traduci messaggi non strutturati in dati utilizzabili: ClickUp AI campi classificano il sentiment, l'urgenza, la priorità, lo stato dell'account o il tipo di richiesta direttamente all'interno delle attività.

Fornisci all'IA il contesto completo dal tuo stack tecnologico: con con le integrazioni ClickUp , puoi effettuare connessioni con strumenti come Google Drive, Slack, Figma, GitHub e altri, consentendo all'IA di accedere alla cronologia reale dell'account invece che a prompt isolati.

Limitazioni di ClickUp

Un set completo di funzionalità può risultare eccessivo per un nuovo utente.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di ClickUp condivide la propria esperienza su G2:

ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. […] Ciò che spicca di più è il modo in cui mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con maggiore chiarezza, sia che si tratti di riepilogare riunioni, redigere contenuti o elaborare nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. […] Ciò che spicca di più è il modo in cui mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con maggiore chiarezza, sia che si tratti di riepilogare/riassumere riunioni, redigere contenuti o elaborare nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

2. Runway ML

Tramite Runway ML

Runway ML è un'alternativa al creatore di immagini Bing IA, progettato per generare e modificare contenuti multimediali. La piattaforma combina oltre 30 strumenti di IA in un'unica interfaccia intuitiva per casi d'uso quali rimozione dello sfondo, monitoraggio del movimento, rotoscoping e interpolazione dei fotogrammi.

Il modello Gen 2 di Runway è in grado di produrre video realistici partendo da zero. Offre opzioni avanzate di modifica IA e offre supporto per la collaborazione in tempo reale.

Si integra con Adobe Premiere Pro e altri strumenti professionali, rendendolo accessibile sia agli autori indipendenti che agli studi di produzione.

Caratteristiche principali di Runway ML

Modelli Alpha Gen-2 e Gen-3 : generazione avanzata di video da testo e immagini, in grado di produrre brevi Clip fotorealistiche (fino a 18 secondi) da prompt di testo o immagini fisse.

Rallentatore fluido : l'interpolazione dei fotogrammi generata dall'IA converte le normali riprese a 30 fps in un rallentatore fluido a 120 fps, imitando l'output di una telecamera ad alta velocità.

Monitoraggio del movimento ed effetti visivi : consente di allegare elementi visivi a oggetti in movimento all'interno di filmati per composizioni avanzate e miglioramenti creativi.

Modalità regista: consente il controllo dinamico dell'angolazione della telecamera, dello Zoom e dei percorsi di movimento all'interno dei video generati, offrendo una direzione creativa dettagliata per soddisfare le esigenze di produzione professionale.

Limitazioni di Runway ML

La qualità della generazione dei video diminuisce con prompt complessi o astratti.

Prezzi di Runway ML

Free

Standard: 15 $/utente/mese

Pro: 35 $/utente/mese

Unlimited: 95 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Runway ML

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Scrivi codice pronto per la produzione

Apri un PR

Aggiorna tutti sull'attività

3. ChatGPT

tramite ChatGPT

L'alternativa a Bing, ChatGPT di OpenAI, è in grado di gestire un ampio intervallo di attività, dalla generazione di immagini alla scrittura di codice, fino alla pianificazione del tuo piano quotidiano. L'interfaccia pulita non richiede alcun apprendimento: puoi iniziare subito.

Con finestre di contesto più ampie, una migliore continuità nelle conversazioni lunghe e strumenti integrati come la memoria e l'interpretazione del codice, ChatGPT offre risultati più coerenti, accurati e di alta qualità.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Modalità vocale: parla in modo naturale a ChatGPT e ottieni risposte vocali, utili per flussi di lavoro a mani libere, brainstorming in movimento o comunicazioni accessibili.

Caricamento file: carica documenti (PDF, fogli di calcolo, file di testo), set di dati (CSV, Excel) o codice. ChatGPT può analizzare, riepilogare/riassumere, visualizzare, convertire o persino scrivere codice sulla base di tali caricamenti.

Memoria tra le sessioni: con la memoria attivata, ChatGPT può ricordare i dettagli che hai condiviso, comprese le preferenze, il contesto passato e i progetti in corso.

Organizzazione dei progetti e dell'area di lavoro: organizza chat, file e contesti nell'ambito di progetti condivisi.

Limiti di ChatGPT

Gli utenti gratis vengono reindirizzati a modelli più lenti durante le ore di punta.

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Aziendale: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 1.045 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Una recensione di un utente dice:

La cosa che mi piace di più di Chatgpt è la sua funzionalità gpt personalizzata. Mi ha fatto risparmiare 20 ore che prima sprecavo per spiegare e fornire le istruzioni e le informazioni sul mio flusso di lavoro di creazione di contenuti in ogni singola conversazione e con altri chatbot IA. Ma dopo la personalizzazione gpt non ho più bisogno di fornire istruzioni e spiegazioni ogni volta. Basta inserire le istruzioni e le informazioni una sola volta e poi il sistema le analizza in profondità, e ogni volta che si desidera qualcosa di correlato basta chiedere e il sistema fornirà il risultato in base alle istruzioni e alle informazioni inserite.

La cosa che mi piace di più di Chatgpt è la sua funzionalità gpt personalizzata. Mi ha fatto risparmiare 20 ore che prima sprecavo per spiegare e fornire le istruzioni e le informazioni sul mio flusso di lavoro di creazione di contenuti in ogni singola conversazione e con altri chatbot IA. Ma dopo la personalizzazione gpt non ho più bisogno di fornire istruzioni e spiegazioni ogni volta. Basta inserire le istruzioni e le informazioni una sola volta e poi il sistema le analizza in profondità, e ogni volta che si desidera qualcosa di correlato basta chiedere e il sistema fornirà il risultato in base alle istruzioni e alle informazioni inserite.

📚 Per saperne di più: Automazione ChatGPT: come utilizzare l'IA per semplificare le attività

4. Google Gemini

tramite Gemini

Google Gemini è un'utile alternativa a Bing IA per chiunque sia profondamente integrato nell'ecosistema Google. Attinge al vasto indice di ricerca di Google e si collega direttamente a Gmail, Drive e Docs, facilitando la ricerca di informazioni, la bozza di contenuti o l'analisi di file.

Le sue capacità multimodali sono un grande vantaggio: puoi caricare immagini, video e documenti e ottenere immediatamente risposte contestualizzate.

Le migliori funzionalità di Google Gemini

Integrazione profonda con Google Workspace: Gemini è integrato in Gmail, Docs, Sheets, Slides e Drive, consentendoti di redigere bozze di email, riscrivere documenti, analizzare fogli di calcolo, ecc. senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

Comprensione multimodale nativa: Gemini è in grado di interpretare testi, immagini, audio e video in modo nativo all'interno di un unico modello.

Risposte di alta qualità basate sul web: grazie all'accesso diretto a Google Search, Gemini è in grado di estrarre dati in tempo reale, citare fonti, confrontare risultati e fornire risposte aggiornate.

Controllo a livello di app e dispositivo tramite Gemini Nano: sui dispositivi Android, Gemini Nano consente il ragionamento offline, la sintesi e le risposte intelligenti.

Limiti di Google Gemini

Una forte integrazione significa che ti stai impegnando con l'intero Google Workspace.

Prezzi di Google Gemini

Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mese

Google IA Ultra: 249,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini?

Una recensione di un utente dice:

Ciò che mi piace di più di Gemini è la sua velocità e reattività, soprattutto per le attività quotidiane di scrittura e ricerca. L'interfaccia è semplice, pulita e facile da usare, il che la rende perfetta per domande veloci o lavori più approfonditi. Apprezzo anche la sua perfetta integrazione con l'ecosistema di Google: passare da Documenti Google a Gmail e Gemini rende il flusso di lavoro molto più fluido. La sua capacità di riepilogare contenuti, redigere bozze di email e generare idee fa risparmiare un'enorme quantità di tempo.

Ciò che mi piace di più di Gemini è la sua velocità e reattività, soprattutto per le attività quotidiane di scrittura e ricerca. L'interfaccia è semplice, pulita e facile da usare, il che la rende perfetta per domande veloci o lavori più approfonditi. Apprezzo anche la sua perfetta integrazione con l'ecosistema di Google: passare da Documenti Google a Gmail e Gemini rende il flusso di lavoro molto più fluido. La sua capacità di riepilogare contenuti, redigere bozze di email e generare idee fa risparmiare un'enorme quantità di tempo.

📚 Per saperne di più: I migliori prompt Gemini IA per migliorare la produttività

5. Perplexity IA

tramite Perplexity

Perplexity AI è un motore di risposta conversazionale che unisce i punti di forza dei motori di ricerca e dei chatbot LLM. Invece di fornire un elenco di link, effettua ricerche sul web in tempo reale e fornisce risposte concise e ben citate direttamente in formato chat.

Che tu abbia bisogno di dati aggiornati, riepiloghi di argomenti complessi o ricerche rapide, Perplexity individua le fonti e sintetizza le informazioni in risposte facilmente comprensibili.

Grazie alla combinazione di web crawling in tempo reale e modelli linguistici avanzati, è un'utile alternativa a Bing IA quando è necessaria la tracciabilità nel lavoro di ricerca.

Le migliori funzionalità di Perplexity IA

Risposte in tempo reale e supportate da fonti: Perplexity effettua ricerche sul web in tempo reale e include citazioni in linea alle fonti originali.

Ricerca di follow-up e conversazionale: poni domande di follow-up in modo naturale e approfondisci un argomento senza dover ripetere i dettagli di base.

Flessibilità multimodale e multimodello: Perplexity fornisce supporto per diversi modelli linguistici sottostanti ed è in grado di gestire vari tipi di contenuti, dalle ricerche rapide sul web alle ricerche più approfondite, alla sintesi dei dati, all'analisi dei file o alle query multimediali miste.

Aggiungi agli elementi fissati le fonti consultate di frequente: quando fai domande di approfondimento, Perplexity assegna automaticamente la priorità agli elementi fissati.

Limiti di Perplexity IA

Non è possibile impostare istruzioni personalizzate o creare profili per adattare gli stili di risposta a diversi progetti.

Prezzi di Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo: 200 $ al mese

Enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Enterprise Max: 325 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity IA?

Una recensione di un utente dice:

Ciò che mi piace di più di Perplexity è la sua velocità e precisione nel recuperare le informazioni. Combina la potenza di un modello linguistico IA con la ricerca web in tempo reale, il che significa che ottengo risposte aggiornate e provenienti da fonti attendibili quasi istantaneamente. È ottimo per ricerche rapide, verifiche dei fatti ed esplorazione di argomenti senza perdersi in decine di schede del browser. Apprezzo anche l'interfaccia pulita e priva di distrazioni e il modo in cui cita le sue fonti in modo trasparente.

Ciò che mi piace di più di Perplexity è la sua velocità e precisione nel recuperare le informazioni. Combina la potenza di un modello linguistico IA con la ricerca web in tempo reale, il che significa che ottengo risposte aggiornate e provenienti da fonti attendibili quasi istantaneamente. È ottimo per ricerche rapide, verifiche dei fatti ed esplorazione di argomenti senza perdersi in decine di schede del browser. Apprezzo anche l'interfaccia pulita e priva di distrazioni e il modo in cui cita le sue fonti in modo trasparente.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Perplexity IA

