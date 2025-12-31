Come scegliere lo stack IA giusto per i principianti

Tutte le aziende parlano di diventare IA-ready.

La maggior parte delle organizzazioni sta sperimentando l'IA in qualche capacità o è in fase pilota.

Nonostante la fretta di integrare nuovi modelli potenti, quasi il 95% dei programmi di IA non riesce a produrre un impatto misurabile sul conto economico.

Senza le giuste basi, anche l'algoritmo più intelligente non è in grado di risolvere i flussi di lavoro frammentati.

Se sei un principiante, dovresti concentrarti sulla creazione di uno stack IA semplice che riduca il lavoro superfluo e offra supporto alla tua produttività quotidiana.

Questa guida spiega tutto nel dettaglio. Ti mostriamo quale stack IA è adatto ai principianti e come puoi sceglierne uno.

Che cos'è uno stack IA?

Uno stack AI è l'insieme di strumenti che utilizzi per scrivere, ricercare, analizzare, progettare e automatizzare il lavoro, senza dover creare tu stesso l'intelligenza artificiale.

Ecco come appare:

Livello infrastrutturale: include l'hardware e il software del tuo stack IA. Ad esempio, GPU, chip IA, servizi cloud, strumenti di implementazione, ecc.

Livello dati: gestisce i dati strutturati e non strutturati necessari per l'IA. Include strumenti di gestione dei dati, strumenti di analisi dei dati, strumenti di raccolta dati, strumenti di data mining, strumenti di elaborazione dati, ecc.

Livello modello: reti neurali che interpretano i tuoi dati, generano contenuti, effettuano previsioni e forniscono approfondimenti sulla base degli input ricevuti.

Livello applicativo: consiste in strumenti rivolti all'utente che utilizzi effettivamente, come assistenti di scrittura IA, dashboard di analisi dei dati, ecc.

Perché creare uno stack IA può sembrare un compito arduo per i principianti

La proliferazione dell'IA è una realtà. Come principiante, proveresti troppi strumenti, finendo per avere funzionalità sovrapposte e non sapendo quale scegliere, il che porterebbe a confusione anziché a produttività.

Ecco alcuni motivi per cui la creazione di uno stack tecnologico IA può risultare complessa:

Non sai scrivere codice: forse sei un marketer, un artista o uno studente. Non capisci i linguaggi di programmazione e non sei in grado di creare soluzioni IA da solo.

Non sei un esperto di IA: hai appena iniziato a studiare le tecnologie di IA e ti sembra di aver bisogno di un dottorato di ricerca solo per capire di cosa si sta parlando, figuriamoci per creare qualcosa.

Ti mancano le risorse giuste: hai un background tecnico, ma non disponi di un budget dedicato o di personale che ti aiuti a sviluppare soluzioni IA avanzate per il tuo stack.

Scegliendo uno stack tecnologico IA efficace, puoi bypassare gli aspetti tecnici dello sviluppo dell'IA e iniziare a sfruttarne le capacità fin dal primo giorno.

Componenti chiave di uno stack IA intuitivo per i principianti

Abbiamo parlato molto degli stack IA, ma come sono nella realtà?

Scopriamo insieme cosa comprende uno stack tecnologico IA:

Assistenti di scrittura IA

Questo livello aiuta i principianti a superare il problema della pagina bianca e a produrre rapidamente contenuti utilizzabili. Invece di creare modelli linguistici o mettere a punto prompt, puoi affidarti a strumenti di IA pre-addestrati che offrono modelli, controlli di tono e flussi di lavoro guidati.

Jasper

Jasper è una piattaforma di scrittura IA creata per i team di marketing e contenuti che necessitano di testi coerenti e in linea con il marchio su larga scala.

Jasper Grid offre un sistema simile a un foglio di calcolo senza codice che accelera la produzione salvaguardando al contempo la voce, l'allineamento del pubblico e l'integrità del marchio.

Componenti chiave:

Impostazioni relative al tono e alla voce del marchio per mantenere la coerenza

Modelli predefiniti per blog, email, annunci pubblicitari e landing page.

Editor di testi lunghi per la stesura e l'espansione dei contenuti

Collaborazione in team e controllo delle versioni

Writesonic

Writesonic è uno strumento di scrittura IA intuitivo progettato per la creazione rapida di contenuti in più formati. È particolarmente adatto a singoli individui e piccoli team che cercano velocità e semplicità.

Componenti chiave:

Modelli di contenuti già pronti per blog, annunci pubblicitari e descrizioni dei prodotti.

Riscrittura, accorciamento e modifiche del tono con un solo clic

Opzioni di generazione di contenuti incentrati sulla SEO

Interfaccia leggera con configurazione minima

Gli strumenti di IA sono ottimi per rapide variazioni A/B, riscritture, riepiloghi/riassunti e per andare oltre una pagina bianca.

Uno stack IA moderno non è completo senza un buon strumento di brainstorming. Invece di passare ore a cercare su Google o a sfogliare manualmente i documenti, usa questi strumenti per trovare rapidamente le informazioni.

Comprimono ore di ricerca in un'unica conversazione, scompongono argomenti complessi per facilitarne la comprensione e presentano le informazioni in modo strutturato.

ChatGPT

ChatGPT è uno strumento di IA conversazionale progettato per aiutare gli utenti a raccogliere idee, esplorare argomenti e riflettere in modo interattivo sui problemi.

Componenti chiave:

Interfaccia conversazionale per porre domande di follow-up in modo naturale

Capacità di scomporre argomenti complessi in spiegazioni semplici

Generazione di idee per contenuti, campagne, strategie e flussi di lavoro

Redazione di bozze, schemi e riassunti strutturati

Perplessità

Perplexity è uno strumento di ricerca basato sull'IA creato per trovare informazioni in modo rapido e affidabile. Combina la ricerca conversazionale con i risultati web in tempo reale, rendendolo ideale per i principianti che desiderano risposte con fonti.

Componenti chiave:

Ricerca web in tempo reale con fonti citate

Riepiloghi concisi di argomenti complessi

Prompts di follow-up per perfezionare o ampliare la ricerca

Risposte strutturate adatte a un processo decisionale rapido

Uno stack tecnologico AI ideale riduce la proliferazione dell'intelligenza artificiale. In parole semplici, unifica l'intero spazio di lavoro (attività, documenti, chat, commenti di feedback, appunti delle riunioni) in modo da non dover attivare/disattivare 10 diversi strumenti di IA o modelli per lavorare.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain è un potente assistente IA che lavora al tuo fianco per fornirti assistenza contestuale, generare contenuti e automatizzare i flussi di lavoro direttamente all'interno della tua area di lavoro di ClickUp.

Per cominciare, fai domande in linguaggio naturale come "Quali attività dovrei considerare prioritarie oggi?"

L'IA contestuale raccoglie informazioni sulle attività da svolgere, confronta le priorità e fornisce un elenco in ordine corretto per iniziare.

Usa ClickUp Brain per dare priorità alle attività in modo semplice.

ClickUp Chat funge da copilota AI in ogni discussione. Comprende la conversazione, identifica ciò che richiede attenzione e può trasformare automaticamente le decisioni in attività.

Converti i messaggi in attività all'interno di ClickUp Chat

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot è un assistente IA integrato nelle app Microsoft 365 come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. È progettato per i professionisti e i team che già lavorano nell'ecosistema Microsoft e desiderano l'assistenza dell'IA senza cambiare strumenti o flussi di lavoro.

Componenti chiave:

Assistenza IA direttamente all'interno di Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams

Prompt in linguaggio naturale per redigere bozze di documenti, riepilogare email e creare presentazioni.

Approfondimenti Excel utilizzando domande in inglese semplice invece di formule

Riassunti delle riunioni, azioni da intraprendere e follow-up generati dalle conversazioni di Teams.

IA per approfondimenti sui dati

Questo livello aiuta i principianti a comprendere i dati senza fogli di calcolo, formule o SQL. Invece di analizzare manualmente righe e grafici, l'IA traduce i dati in approfondimenti e riassunti in inglese semplice su cui puoi agire.

Airtable IA

Airtable IA aggiunge intelligenza alle tabelle e ai database flessibili di Airtable, rendendo più facile per i principianti analizzare, riassumere e lavorare con dati strutturati.

Componenti chiave:

Riassunti in linguaggio naturale dei dati delle tabelle

Valori di campo e categorizzazioni generati dall'IA

Suggerimenti di formule senza sintassi manuale

Funziona all'interno di viste simili a fogli di calcolo familiari.

Ovviamente IA

Ovviamente IA è uno strumento di analisi senza codice progettato per utenti non tecnici che desiderano ottenere risposte dai dati senza creare modelli o dashboard.

Componenti chiave:

Poni domande in un inglese semplice (ad esempio "Cosa influisce maggiormente sul tasso di abbandono?").

Analisi predittiva e previsioni automatizzate

Risultati visivi puliti senza configurazione manuale

Non sono richieste competenze di data science o codice.

Questo livello consente ai non designer di creare rapidamente immagini raffinate, senza dover imparare a usare software di progettazione o affidarsi a designer per ogni piccola risorsa.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio introduce l'IA nella piattaforma di progettazione di Canva, aiutando i principianti a generare, modificare e adattare immagini con semplici prompt.

Componenti chiave:

Testo-progettazione e layout assistiti dall'IA

Magic Write per i testi all'interno dei progetti

Rimozione dello sfondo e modifica delle immagini con un solo clic

Modelli per post sui social, presentazioni e risorse di marketing

Figma IA

Figma IA introduce l'assistenza basata sull'IA all'interno di Figma, aiutando i team a generare layout, effettuare modifiche ai progetti ed esplorare idee più rapidamente.

Componenti chiave:

Layout dell'interfaccia utente generati dall'IA e suggerimenti di progettazione

Iterazioni e variazioni più rapide

Funziona direttamente all'interno dei file di progettazione collaborativa.

Riduce il lavoro richiesto per la progettazione delle prime bozze

Questo livello elimina il lavoro ripetitivo tramite automazioni per l'assegnazione delle attività, le notifiche e i passaggi di consegne, senza scrivere codice o gestire flussi di lavoro complessi.

Zapier

Zapier collega diverse app e automatizza le azioni tra di esse utilizzando una semplice logica di trigger e azione.

Componenti chiave:

Generatore di automazioni senza codice

Migliaia di integrazioni di app

Suggerimenti per il flusso di lavoro assistito dall'IA

Casi d'uso comuni come la creazione di attività, gli avvisi e la sincronizzazione dei dati

Crea

Make (precedentemente Integromat) offre un modo più visivo e flessibile per creare automazioni, pur rimanendo senza codice.

Componenti chiave:

Generatore di flussi di lavoro visivi drag-and-drop

Logica avanzata senza codice

Monitoraggio dell'automazione in tempo reale

Adatto a flussi di lavoro leggermente più complessi.

Come scegliere lo stack IA giusto per i principianti

Ecco alcune considerazioni chiave da tenere a mente (in modo da non creare uno stack di strumenti sovrapposti che complicano il flusso di lavoro).

Inizia con l'obiettivo

Non pensare ancora all'IA. Pensa piuttosto a quali attività sono di scarso valore, lente, noiose o ripetitive.

Elenca tutti i tuoi punti deboli e raggruppali per facilitarne la categorizzazione.

📌 Esempio: la difficoltà nel localizzare i file e l'incoerenza nella denominazione delle risorse rientrano nella cattiva gestione delle risorse. Lo scambio di messaggi per gli aggiornamenti dello stato e la dimenticanza delle scadenze rientrano nella scarsa visibilità delle attività. Il tempo eccessivo necessario per redigere le email e la difficoltà nel riscrivere i contenuti con toni diversi rientrano nei colli di bottiglia della creazione di contenuti.

Successivamente, assegna un punteggio a ciascun gruppo su una scala da 1 a 10. Più alto è il punteggio, più urgente o dolorosa è quella categoria.

Infine, effettua la selezione dei 2-3 gruppi con il punteggio più alto e definisci quale sarebbe l'esito positivo dell'IA per ciascuno di essi.

Se la scarsa visibilità delle attività è il tuo principale punto debole, l'esito positivo potrebbe significare avere un unico dashboard per le scadenze, i promemoria automatici o i riepiloghi generati dall'IA, invece di dover cercare gli aggiornamenti.

Una volta terminato, passa al passaggio successivo.

Esamina ogni gruppo creato nel passaggio 1 e chiediti: Esiste un'unica applicazione IA che copre tutti o la maggior parte dei punti critici di questo gruppo?

La regola generale:

Scegli strumenti che offrono funzionalità/funzioni IA integrate che puoi utilizzare immediatamente.

Nessuna codifica. Nessuna API. Nessuna infrastruttura. Basta aprire l'app e iniziare a lavorare.

L'obiettivo è evitare di creare uno stack gonfiato con funzionalità sovrapposte. Se uno strumento risolve completamente i punti critici all'interno di un gruppo, scegli quello. Se risolve solo il 25% del problema, continua a cercare.

📌 Esempio: se la tua categoria è la scarsa visibilità delle attività, devi cercare piattaforme all-in-one per il project management o il lavoro con IA integrata. Dovrebbe offrire dashboard unificate, monitoraggio automatico delle attività, riepiloghi e report basati sull'IA e comunicazione integrata.

Dai priorità all'integrazione, alla sicurezza e all'usabilità.

Le capacità di integrazione significano due cose:

Integrazione perfetta: gli strumenti di IA nel tuo stack tecnologico dovrebbero comunicare tra loro.

L'intero stack IA dovrebbe effettuare la connessione con i sistemi aziendali esistenti.

Ad esempio, se il tuo sistema IA per la presa di appunti durante le riunioni può inserire direttamente gli elementi da intraprendere nel tuo task manager, il tuo flusso di lavoro rimarrà pulito e in connessione.

Poi, pensa alla sicurezza. Dopotutto, anche i principianti hanno bisogno di strumenti di IA che gestiscano i dati sensibili in modo responsabile. Assicurati che tutti gli strumenti di IA nel tuo stack seguano protocolli di sicurezza robusti per garantire una gestione dei dati sicura ed efficace.

Verifica le garanzie di base: privacy dei dati, modalità di archiviazione delle informazioni degli utenti e se lo strumento effettua la condivisione o l'addestramento di modelli di machine learning sui tuoi contenuti.

Infine, valuta l'usabilità di ciascuna soluzione basata sull'IA. Ci riferiamo alla facilità d'uso quotidiana dello strumento, in modo da poter svolgere rapidamente le attività e navigare senza dover consultare costantemente i documenti di aiuto.

(Che senso ha adottare l'IA se l'interfaccia ingombrante dello strumento ti rallenta, giusto?)

Sperimenta, misura e semplifica

Il metodo migliore per implementare l'IA? Esegui piccoli esperimenti controllati e misura i risultati. Non implementare tutto in una volta.

Scegli uno o due strumenti di IA e lascia che si occupino delle tue attività per una settimana. Durante questa fase, misura i risultati ottenuti, come il tempo risparmiato, la riduzione dei passaggi manuali, il tasso di errore, i tempi di consegna, ecc.

Se uno strumento non migliora le prestazioni nelle aree che hai identificato in precedenza, rivalutalo prima di svilupparlo. Rimuovi tutto ciò che sembra ridondante o abusato.

In questo modo, potrai creare uno stack IA piccolo e performante, prezioso e scalabile.

Esempi di stack IA intuitivo per principianti

Ti stai chiedendo quale sia lo stack tecnologico IA più adatto alle tue esigenze?

Ecco alcuni esempi semplici e reali che mostrano come combinare pochi strumenti di IA per migliorare la produttività e la gestione quotidiana del flusso di lavoro. Non è necessaria alcuna configurazione tecnica.

Esempio 1: lo stack di produttività quotidiano per professionisti impegnati

Ideale per: dipendenti, manager e titolari di piccole imprese oberati di lavoro che desiderano chiarezza e processi decisionali più rapidi.

Strumenti:

ClickUp Brain → definizione delle priorità delle attività quotidiane, riepilogo AI, estrazione delle note delle riunioni

Automazioni ClickUp → promemoria, follow-up, attività ricorrenti

ChatGPT o Perplexity → risposte rapide, ricerca, generazione di idee

Cosa risolve:✅ Rispettare le scadenze✅ Convertire le riunioni in elementi concreti✅ Ridurre il tempo dedicato alla ricerca di informazioni✅ Ottenere chiarezza immediata senza complessità tecnologiche

Esempio 2: lo stack IA per team di marketing indipendenti

Ideale per: imprenditori, social media manager, team di contenuti, autori di newsletter.

Strumenti:

ClickUp Documenti + Brain → prime bozze, generazione di immagini, riscritture, schemi SEO

Canva Magic Studio → miniature, grafica social, progetti rapidi

ChatGPT → esplorazione di idee, riscrittura di voce/tono

Automazioni ClickUp → pubblica promemoria, effettua la sincronizzazione del Calendario

Cosa risolve:✅ Scrivere più velocemente e riutilizzare i contenuti✅ Mantenere organizzate le campagne✅ Creare grafici rapidamente✅ Evitare la proliferazione di strumenti su più app

Se stai lavorando con troppi strumenti di IA e hai la sensazione che "l'IA sia ovunque ma non abbia alcun impatto", questo video fa al caso tuo. Scopri come risolvere il problema della proliferazione dell'IA prima che sfugga al tuo controllo.

Esempio 3: lo stack di collaborazione per piccoli team per agenzie e startup

Ideale per: team che gestiscono progetti, risultati finali, lavoro con i clienti e comunicazione.

Strumenti:

ClickUp Attività + Brain → assegnazione del lavoro, aggiornamenti di stato, riepiloghi dei progetti IA

ClickUp Chat → Chat basata sull'IA con conversione delle attività e riepiloghi dei thread

Miro o FigJam IA → brainstorming, diagrammi di flusso, pianificazione

Zapier (opzionale) → crea automaticamente attività da app di chat, email o moduli

Cosa risolve: ✅ Visibilità chiara su chi sta facendo cosa✅ Niente più messaggi da cercare o aggiornamenti persi✅ Riepiloghi generati dall'IA per un rapido allineamento✅ Pianificazione dei progetti senza strumenti tecnici

Esempio 4: lo stack di servizi professionali per consulenti e team a contatto con i clienti

Ideale per: consulenti, provider di servizi HR, contabili, designer, team legali e professionisti della finanza che gestiscono documentazione e deliverable e desiderano utilizzare l'IA nei servizi professionali.

Strumenti:

ClickUp Tasks + Brain → sequenze dei clienti, azioni da intraprendere, riepiloghi IA, liste di controllo dei servizi

ClickUp Documenti → contratti, proposte, flussi di lavoro strutturati, brief dei clienti

Fireflies. / IA / Otter. / IA → appunti delle riunioni, riepiloghi delle chiamate, elementi automatici

Tability IA → OKR, KPI dei clienti, aggiornamenti settimanali sui progressi

Scribe IA → procedure operative standard, guide di onboarding, documenti di consegna dei clienti

Loom o Tella IA → aggiornamenti per i clienti e guide dettagliate sui risultati finali

Cosa risolve: ✅ Consegna centralizzata ai clienti✅ Riepiloghi IA istantanei delle chiamate e delle richieste dei clienti✅ Proposte più rapide e procedure operative standard ripetibili✅ Aggiornamenti di stato chiari senza lavoro manuale✅ Onboarding fluido e sequenze trasparenti

Ecco cosa dice Andrea Park, coordinatrice delle operazioni aziendali presso Spekit, sull'uso di ClickUp per il project management consolidato dei progetti:

ClickUp è stata la soluzione migliore per noi perché combina più strumenti di project management in uno solo. Dal mind mapping ai documenti agli sprint, ClickUp è uno strumento dinamico per organizzare le esigenze di gestione delle attività di qualsiasi reparto e garantire visibilità in tutta l'azienda.

Come ClickUp semplifica l'IA per i principianti

Sebbene scegliere uno stack IA sia più facile che crearne uno, non è tutto rose e fiori.

È necessario prestare attenzione alle applicazioni IA che si implementano per ridurre al minimo la ridondanza delle funzionalità/funzioni e garantire la scalabilità.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, riunisce diversi strumenti di IA e flussi di lavoro in un'unica piattaforma.

Ciò significa che gli strumenti di IA predefiniti si integrano con i tuoi sistemi esistenti.

Inoltre, è completamente senza codice, il che significa che i principianti possono facilmente personalizzare e iniziare a utilizzare i loro stack IA in pochi minuti!

Brainstorming, creazione e perfezionamento dei contenuti

Stanco di passare da ChatGPT per la ricerca, Gemini per la bozza dei contenuti e qualche altro strumento di IA per generare immagini?

Non solo richiede molto tempo, ma porta anche a continui cambi di contesto, perdita di concentrazione e rallentamento della produttività.

Usa ClickUp Brain per eliminare questo attrito e prevenire la perdita di produttività. Chiedi a Brain di suggerirti argomenti pertinenti, delineare strutture e generare bozze iniziali, in modo che l'intero processo di creazione dei contenuti rimanga in un unico posto.

Utilizzo di ClickUp Brain per il brainstorming di idee

Usalo come tuo compagno di ricerca per eseguire rapidamente ricerche sul web, analizzare grandi quantità di informazioni, estrarre approfondimenti chiave da documenti di ricerca e effettuare la condivisione di fonti affidabili per la verifica.

Genera riepiloghi dei risultati chiave della ricerca utilizzando strumenti di IA come ClickUp Brain.

L'assistente IA riepiloga anche i documenti, corregge l'ortografia e la grammatica, formatta il contenuto e genera modelli IA riutilizzabili.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'IA per migliorare la produttività, guarda questo video:

👀 Lo sapevi? Gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra i principali modelli di IA esterni come ChatGPT, Claude e Gemini per produrre vari tipi di contenuti, tra cui post di blog, email, infografiche, risorse di marca e immagini. Passa da un modello IA all'altro all'interno di ClickUp Brain.

Crea un'area di lavoro unificata utilizzando l'IA

Un'area di lavoro unificata aiuta i principianti a gestire attività, documenti e idee senza dover cambiare strumento. Ciò è necessario per ridurre la dispersione del lavoro e migliorare l'efficienza operativa.

Entra in ClickUp BrainGPT, il tuo compagno di lavoro IA sul desktop.

Preconfigurato con IA contestuale che comprende il tuo lavoro, ti assiste in ogni passaggio e unifica persone e conoscenze.

Immagina, ad esempio, di cercare un file ma di non ricordarne il nome o dove lo hai archiviato. Con la ricerca IA Enterprise di ClickUp, descrivilo in linguaggio naturale e l'IA lo cercherà nell'intero spazio di lavoro e nelle app collegate!

Utilizza ClickUp Enterprise Search per estrarre risultati da documenti, attività e app collegate.

Inoltre, gli algoritmi intelligenti di apprendimento automatico di ClickUp possono analizzare le tue attività, le chat e i piani Business ed elaborare i dati per rispondere alle domande in modo contestuale.

In questo modo, puoi chattare con l'assistente IA e porre domande come "Quali attività devono essere completate questa settimana?" o "Qual è la politica aziendale sul lavoro da casa?" L'assistente risponde dopo aver letto le tue attività settimanali o i documenti interni relativi alle politiche aziendali.

🛠️ Suggerimento rapido: dettate query di ricerca, messaggi, note, ecc. utilizzando la funzionalità Talk-To-Text di ClickUp. Brain converte il vostro discorso in testo pulito e punteggiato che viene incollato direttamente dove si trova il cursore: documenti, email, commenti o la stessa barra di ricerca di ClickUp Brain! Usa Talk-to-Text di ClickUp per trasformare le parole pronunciate in un testo chiaro e persino convertire le note in elementi da fare.

Analizza e genera reportistica sulle analisi in tempo reale.

Ottimo, tutto il tuo stack tecnologico IA è connesso. La prossima sfida è dare un senso a tutte le informazioni che fluiscono attraverso i tuoi progetti.

L'ultima cosa da fare è passare ore a mettere insieme aggiornamenti da fogli di calcolo, chat e messaggi del team solo per capire cosa sta succedendo.

ClickUp risolve questo problema trasformando i dati relativi alle attività, alle conversazioni e ai flussi di lavoro in approfondimenti immediati.

Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti, il carico di lavoro del team, le sequenze, i rischi e i KPI, il tutto aggiornato automaticamente senza alcuna reportistica manuale.

Aggiungi widget per attività, sprint, documenti o obiettivi e osserva l'aggiornamento delle tue metriche in tempo reale.

Analizza dati complessi relativi all'area di lavoro e genera report con approfondimenti in tempo reale utilizzando i dashboard ClickUp basati sull'IA.

Le schede AI nei dashboard di ClickUp aggiungono riassunti e approfondimenti basati sull'IA proprio accanto ai tuoi grafici e tabelle. Mostrano automaticamente i risultati chiave, i passaggi successivi, i rischi principali, le scadenze imminenti, i riassunti delle riunioni e altro ancora.

Aggiungi schede IA alle tue dashboard per facilitare la condivisione di approfondimenti personalizzati.

Automatizza le attività ripetitive e concentrati sulla strategia.

Piccoli compiti come impostare promemoria, smistare il lavoro o effettuare la condivisione di aggiornamenti interrompono costantemente la concentrazione. Prima che te ne accorga, le attività amministrative hanno silenziosamente consumato metà della tua giornata.

Ecco perché le applicazioni IA con automazioni del flusso di lavoro sono essenziali in uno stack IA moderno.

ClickUp rende possibile tutto questo combinando ClickUp Automations, IA Agents e ClickUp Brain in un unico sistema unificato.

Invece di impilare manualmente trigger e condizioni, comunica all'IA cosa vuoi che accada e lascia che sia lei a occuparsi della logistica dietro le quinte.

Spiega a ClickUp Brain in un linguaggio semplice ciò di cui hai bisogno e ti aiuterà a creare flussi di lavoro intelligenti e proattivi.

Pensa agli agenti IA come a compagni di squadra intelligenti all'interno della tua area di lavoro:

Interpretano automaticamente il contesto: gli agenti leggono attività, commenti, moduli e campi per capire cosa dovrebbe succedere dopo.

Agiscono in modo autonomo: assegnano titolari, aggiornano gli stati, segnalano i problemi o generano risposte, senza che tu debba configurare ogni singola regola.

Si adattano al lavoro reale: man mano che i contenuti cambiano o l'urgenza si sposta, gli agenti regolano il flusso di lavoro in modo che le cose continuino ad andare avanti.

Riducono i tempi di configurazione: niente lunghe catene di regole o diagrammi di flusso. Basta definire il risultato e lasciare che Brain determini la giusta sequenza di azioni.

Gli agenti Autopilot all'interno di ClickUp mantengono il flusso di informazioni nell'area di lavoro.

🤖 Cosa fanno realmente i Super Agent I principianti spesso pensano che l'automazione significhi creare regole o diagrammi di flusso complicati. I Super Agent ribaltano questo modo di pensare. Accelera i flussi di lavoro con i Super Agent in ClickUp. Essi monitorano il tuo spazio di lavoro proprio come farebbe un vero collega. Quando un'attività rimane in sospeso, una scadenza viene superata o una decisione non viene presa, essi danno una spinta senza che sia necessario fornire istruzioni dettagliate. Si occupano del coordinamento silenzioso e costante che di solito ti porta via gran parte della giornata, così puoi dedicare il tuo tempo a risolvere i problemi invece di stare dietro al tuo elenco di cose da fare.

Sei pronto a utilizzare l'IA per automatizzare le attività e recuperare il tempo perso? Guarda questo video:

Comunicare e collaborare con clienti/teams

Avere un gruppo WhatsApp o lunghe catene di email funziona per la maggior parte dei principianti. Il problema inizia quando il carico di lavoro aumenta, si aggiungono nuovi membri al team e devi scalare la tua comunicazione.

A questo punto, le funzionalità IA di ClickUp aiutano a unire la comunicazione con il lavoro effettivo.

Usa Brain con ClickUp Chat per creare istantaneamente attività dai messaggi.

Allo stesso modo, utilizza AI Notetaker di ClickUp per trascrivere riunioni/note vocali, estrarre elementi chiave dalle note trascritte e generare riepiloghi/riassunti automatici.

Registra, trascrivi e riassumi le tue riunioni con ClickUp AI Notetaker.

Le automazioni di ClickUp, combinate con l'IA, consentono flussi più avanzati in cui le modifiche alle attività non solo aggiornano i campi, ma attivano anche la comunicazione. È possibile pubblicare automaticamente commenti, inviare email basate su modelli e generare riepiloghi AI al raggiungimento di attività cardine o scadenze.

Suggerimenti per iniziare con il tuo stack tecnologico IA

La scelta dello stack tecnologico IA giusto implica valutare e confrontare le applicazioni IA per garantire un esito positivo per il progetto.

Ma una volta effettuata la selezione dello stack, come puoi sfruttarlo al meglio?

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per un'implementazione con esito positivo dell'IA:

Esplora le impostazioni dello strumento: scopri funzionalità/funzioni come le preferenze del modello, le opzioni di tono, le scorciatoie e le impostazioni di automazione. Questo ti aiuterà a sfruttare al massimo il potenziale delle applicazioni IA.

Utilizza modelli di prompt per ottenere risultati migliori: invece di scrivere i prompt da zero ogni volta, salva quelli più efficaci. Crea una libreria di modelli per email, riepiloghi/riassunti, report, riscritture e brainstorming.

Inizia lentamente, cresci rapidamente: non adottare più strumenti il primo giorno. Inizia con uno o due, imparali bene e lascia che i tuoi successi guidino il prossimo aggiornamento.

Scegli strumenti che si completano a vicenda: cerca strumenti che funzionino insieme in modo naturale, piuttosto che sovrapporsi. Ad esempio, ClickUp Brain + ClickUp Tasks + ClickUp Chat + ClickUp Automazioni creano un flusso di lavoro fluido e convergente.

Aspettati delle incongruenze: i modelli di IA non sono perfetti. A volte il risultato potrebbe essere incoerente o incompleto. Il modo migliore per migliorare i risultati è sperimentare: riscrivere il prompt, aggiungere contesto, porre domande di approfondimento o provare strumenti diversi. Più lo guidi, più migliora.

Ricordo che all'inizio del 2021 stavamo cercando di lanciare un sacco di prodotti. Abbiamo mancato le scadenze, abbiamo avuto dei problemi. Le persone non comunicavano tra loro. Non sapevamo chi dovesse prendere le decisioni. Abbiamo assunto alcune persone in gamba, ma direi che ClickUp è stato una sorta di colonna portante per il funzionamento dell'azienda, in particolare per i flussi di lavoro ottimali.

È la prima volta che lavori con i sistemi di IA? Ecco le sfide più comuni nell'adozione dell'IA di cui devi essere consapevole:

❌ Investire troppo nel tuo stack tecnologico IA

È facile pensare che il tuo primo stack IA sarà lo stack definitivo. Quindi acquisti piani premium, ti abboni a troppi strumenti o ti impegni con contratti annuali prima ancora di aver testato quanto siano adatti al tuo flusso di lavoro.

✅ Soluzione: mappa prima il flusso di lavoro, poi effettua l'automazione di un passaggio alla volta. Inizia con un singolo trigger (ad esempio, lo stato dell'attività cambia in "In revisione") e verifica che funzioni prima di aggiungere altre regole.

❌ Automazioni eccessive troppo precoce

Potresti essere tentato di effettuare le automazioni su tutto in una volta senza comprendere il processo sottostante. Ciò può causare interruzioni dei flussi di lavoro, duplicazione dei dati, aumento dei costi operativi e inutili rielaborazioni.

✅ Soluzione: inizia mappando manualmente il processo. Quindi automatizza un passaggio alla volta (passaggi di consegne, promemoria, instradamento). Se il flusso di lavoro si interrompe, correggi il processo prima di aggiungere ulteriore automazione.

Aumenta la produttività e l'esito positivo con ClickUp

Un moderno stack tecnologico IA è una parte indispensabile del tuo flusso di lavoro, che tu sia uno studente, un artista, un professionista o un'azienda.

ClickUp offre una soluzione più semplice: un framework AI all-in-one che riunisce in un unico posto scrittura, pianificazione, riunioni, attività e flussi di lavoro.

Invece di mettere insieme una dozzina di app o lottare con il codice, otterrai un'esperienza IA connessa e intuitiva che cresce con te.

Non sono necessarie competenze tecniche di configurazione o formazione sui modelli per l'implementazione dell'IA.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Uno stack AI è l'insieme di sistemi di IA che utilizzi per scrivere, ricercare, analizzare, progettare, automatizzare o gestire il tuo lavoro utilizzando l'IA. Ogni strumento gestisce una parte diversa del tuo flusso di lavoro e, insieme, consentono alle aziende e ai singoli individui di lavorare in modo intelligente.

Gli strumenti facili da usare per i principianti sono quelli che funzionano immediatamente senza alcun sviluppo tecnico di modelli di IA. Ad esempio, ChatGPT o Gemini per la scrittura e il brainstorming, Perplexity per ricerche rapide, Canva Magic Studio per la generazione istantanea di immagini, ClickUp Brain per l'automazione delle attività e del flusso di lavoro, ecc.

Inizia identificando i tuoi maggiori ostacoli: scrittura, pianificazione, riunioni, reportistica o lavoro amministrativo. Quindi, scegli un'applicazione IA che copra tutti i punti critici di ciascuna categoria. È meglio avere una configurazione piccola e connessa che puoi utilizzare quotidianamente piuttosto che un sistema complesso composto da più strumenti.

Alcuni errori comuni sono: investire troppo presto, scegliere strumenti con funzionalità/funzioni che si sovrappongono, aspettarsi risultati perfetti da un singolo prompt o automatizzare più del necessario.

ClickUp Brain integra l'IA nel tuo flusso di lavoro quotidiano per un lavoro più intelligente e veloce. Puoi ricercare e raccogliere idee, generare contenuti, trascrivere riunioni, gestire documenti, chattare con i membri del team, assegnare compiti e impostare automazioni senza lasciare il tuo spazio di lavoro. Elimina la necessità di utilizzare più strumenti e offre ai principianti un modo semplice e unificato per utilizzare l'IA fin dal primo giorno.