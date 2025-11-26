Guida completa passo passo agli annunci LinkedIn per il 2026

LinkedIn è diventato il terreno di caccia dei marketer B2B che sanno che i loro clienti ideali indossano abiti aziendali casual e scorrono i feed tra una riunione e l'altra.

La piattaforma consente di accedere ai professionisti in base al titolo professionale, alle dimensioni dell'azienda, al settore e a circa altri 17 dati, consentendo un targeting incredibilmente preciso. È possibile letteralmente pubblicare annunci rivolti a "direttori marketing di aziende SaaS con 50-200 dipendenti che hanno recentemente cambiato lavoro".

Ma l'interfaccia ti propone obiettivi di campagna, parametri di pubblico e opzioni di offerta partendo dal presupposto che tu abbia già esperienza in materia. La maggior parte delle persone non ce l'ha.

Questa guida agli annunci LinkedIn suddivide l'intero processo in passaggi concreti che puoi seguire. Una volta terminata la lettura, saprai come lanciare campagne LinkedIn che generano lead e rafforzano la consapevolezza del marchio con l'aiuto di ClickUp!

Iniziamo. 💪🏼

Cosa sono gli annunci LinkedIn e perché sono importanti

tramite LinkedIn

Gli annunci LinkedIn sono inserzioni pubblicitarie a pagamento su LinkedIn che consentono alle aziende di raggiungere un pubblico professionale con messaggi mirati.

A differenza delle piattaforme di social media incentrate sulle connessioni personali, LinkedIn è un hub di networking professionale dove trascorrono il loro tempo decisori, leader di settore e persone in cerca di lavoro. Infatti, il 44% dei professionisti B2B ritiene che sia la piattaforma più importante.

Questa posizione unica rende gli annunci LinkedIn uno strumento potente per il marketing B2B, il reclutamento e la creazione di marchi professionali.

🧠 Curiosità: la pubblicità ha origini molto antiche: il primo annuncio pubblicitario scritto risale al 3000 a.C. circa nell'antico Egitto, dove un messaggio su papiro offriva una ricompensa per uno schiavo fuggitivo e c'era una menzione di un negozio di tessitura.

Vantaggi degli annunci LinkedIn

Ecco perché le aziende stanno investendo di più nella pubblicità su LinkedIn:

Generazione di lead: acquisisci potenziali clienti qualificati tramite moduli nativi di generazione di lead che mantengono gli utenti sulla piattaforma, riducendo l'attrito rispetto alle pagine di destinazione esterne.

Marketing basato sugli account: individua aziende e titoli di lavoro specifici per realizzare campagne iper-personalizzate in linea con l'elenco dei traguardi del tuo team commerciale.

Autorità del marchio: sponsorizza i contenuti dei tuoi dirigenti per affermare sponsorizza i contenuti dei tuoi dirigenti per affermare la leadership di pensiero e la visibilità presso i principali decisori del tuo settore.

Targeting preciso: combina diversi criteri di targeting come titolo professionale, settore, dimensione dell'azienda e anzianità di servizio; si tratta di filtri che semplicemente non esistono su altre piattaforme social.

Reclutamento: trova trova candidati passivi già impegnati nelle loro reti professionali senza affidarti esclusivamente agli annunci sulle bacheche di lavoro.

Retargeting dei potenziali clienti interessati: coinvolgi nuovamente le persone che hanno visitato il tuo sito web o interagito con i tuoi contenuti, poiché si trovano già in una fase avanzata del funnel.

📮 ClickUp Insight: più della metà degli intervistati utilizza quotidianamente tre o più strumenti, combattendo contro la " proliferazione delle app " e i flussi di lavoro frammentati. Anche se può sembrare produttivo e impegnativo, il tuo contesto si sta semplicemente perdendo tra le varie app, per non parlare del dispendio di energia richiesto dalla digitazione. Brain MAX riunisce tutto: basta parlare una volta sola e i tuoi aggiornamenti, le tue attività e le tue note arriveranno esattamente dove devono arrivare in ClickUp. Niente più attivazioni/disattivazioni di piattaforme, niente più caos: solo produttività centralizzata e senza interruzioni.

Tipi di annunci LinkedIn

Gli annunci LinkedIn portano a un aumento del 33% dell'intenzione di acquisto per i marchi. La piattaforma offre diversi formati pubblicitari, ciascuno progettato per diversi obiettivi di campagna e fasi del percorso dell'acquirente.

Ecco uno sguardo più da vicino a questi tipi. 👀

Annunci sponsorizzati su LinkedIn

I contenuti sponsorizzati appaiono direttamente nei feed degli utenti e si integrano perfettamente con i post organici. Si tratta del formato più versatile di LinkedIn, che supporta annunci con immagini, video, caroselli, documenti ed eventi. Il posizionamento nativo fa sì che gli utenti vedano il tuo messaggio durante la loro normale esperienza di scorrimento, rendendolo meno invadente rispetto ai banner pubblicitari.

I tipi di annunci sponsorizzati su LinkedIn includono:

Gli annunci con immagine singola funzionano meglio per il lancio di prodotti o annunci rapidi con immagini di forte impatto visivo.

Gli annunci video catturano l'attenzione più rapidamente e generano tassi di coinvolgimento più elevati rispetto ai contenuti statici.

Gli annunci documentali consentono agli utenti di visualizzare in anteprima white paper e casi di studio senza uscire da LinkedIn.

Gli annunci relativi agli eventi promuovono conferenze virtuali e di persona, oltre a favorire le registrazioni RSVP direttamente dalla piattaforma.

Gli annunci carosello mettono in evidenza più prodotti o idee attraverso schede scorrevoli all'interno di un unico blocco pubblicitario.

Gli annunci dei leader di pensiero amplificano i post di dirigenti, fondatori o dipendenti direttamente nel feed.

Gli annunci Connected TV (CTV) offrono video a schermo intero su piattaforme di streaming premium utilizzando il targeting di LinkedIn.

Gli annunci articolo promuovono contenuti di lunga durata direttamente all'interno del feed per un coinvolgimento più profondo.

Gli annunci newsletter aiutano ad ampliare gli elenchi di iscritti mettendo in evidenza contenuti specialistici ricorrenti.

Gli annunci di lavoro presentano i ruoli aperti a candidati qualificati sulla base dei dati del profilo in tempo reale.

Annunci video su LinkedIn

🔍 Lo sapevi? Una ricerca sull'irritazione causata dalla pubblicità digitale ha dimostrato che un valore percepito più elevato degli annunci (rilevanza, intrattenimento) porta a un miglioramento dell'atteggiamento dei consumatori e delle loro intenzioni di acquisto, mentre l'irritazione li indebolisce. Ciò sottolinea la necessità di annunci che aggiungano valore e non interrompano.

Messaggi sponsorizzati nei messaggi diretti di LinkedIn

Gli annunci conversazionali e i messaggi pubblicitari inviano messaggi sponsorizzati one-to-one direttamente alla casella di posta LinkedIn dell'utente, creando un punto di contatto personalizzato. Gli annunci conversazionali vanno oltre, consentendo agli utenti di scegliere il proprio percorso attraverso opzioni ramificate e permettendo loro di autoqualificarsi in base ai propri interessi.

Questi annunci LinkedIn ti aiutano a:

Condividi offerte limitate nel tempo o inviti a eventi che richiedono un'azione immediata.

Raggiungi i potenziali clienti in uno spazio meno affollato rispetto ai posizionamenti basati sui feed.

Riduci gli attriti consentendo agli utenti di effettuare la selezione delle opzioni pertinenti in anticipo.

Crea un senso di esclusività rispetto agli annunci nei feed pubblici.

Annunci di testo

Annunci di testo nella tua Home di LinkedIn

Gli annunci di testo sono unità compatte e cliccabili che appaiono nella barra laterale destra o nel banner superiore sul desktop. Questi annunci di piccolo formato vengono addebitati in base al numero di clic o di impressioni e funzionano bene in combinazione con campagne di contenuti sponsorizzati più grandi.

Motivi per includere annunci di testo nel tuo mix:

Efficace per testare i messaggi prima di committere il budget in formati più grandi.

Il posizionamento sul lato destro riduce la cecità pubblicitaria, poiché gli annunci sono al di fuori del feed dei contenuti principali.

I CPC più bassi li rendono adatti a campagne attente al budget o al retargeting.

I requisiti creativi minimi consentono una configurazione e un'iterazione più rapide.

🧠 Curiosità: i formati video e la personalizzazione basata sull'IA aumentano significativamente il coinvolgimento, la conversione, la consapevolezza del marchio e la fedeltà rispetto ai formati pubblicitari più statici.

Annunci dinamici

tramite LinkedIn

Gli annunci dinamici estraggono automaticamente le informazioni dal profilo LinkedIn di un utente, come il nome e la foto, per creare creatività personalizzate e accattivanti. Gli annunci follower promuovono in modo specifico la tua pagina LinkedIn con questo elemento di personalizzazione.

Vantaggi principali di questo approccio personalizzato:

La personalizzazione del profilo aumenta significativamente i tassi di clic rispetto agli annunci generici.

Gli annunci per i follower ti aiutano a costruire il tuo pubblico, facendo sentire i follower della tua pagina come se fossero stati scelti apposta per loro.

Aumento minimo della creatività poiché la personalizzazione avviene automaticamente

Particolarmente efficace per il retargeting dei visitatori del sito web o dei segmenti di pubblico simili.

⚡️ Archivio modelli: rafforza il tuo flusso di lavoro pubblicitario su LinkedIn con il modello avanzato per i social media. Ti aiuta a pianificare ogni risorsa pubblicitaria LinkedIn all'interno di un flusso di produzione chiaro che effettua il monitoraggio di testi, design, targeting e approvazioni.

Moduli per la generazione di lead

tramite LinkedIn

I moduli di generazione di lead sono incorporati direttamente negli annunci sponsorizzati e consentono agli utenti di inviare le proprie informazioni senza uscire da LinkedIn. Il modulo viene precompilato con i dati del profilo LinkedIn dell'utente, inclusi nome, email, azienda e titolo di lavoro, riducendo notevolmente il lavoro richiesto per completare la conversione. Puoi personalizzare i campi da visualizzare e aggiungere ulteriori domande specifiche per le tue esigenze aziendali.

Perché i moduli di generazione di lead superano le pagine esterne di landing:

Tempo di caricamento della pagina pari a zero, poiché i moduli sono integrati nell'annuncio stesso, riducendo così l'abbandono.

Invii qualificati perché le informazioni del profilo LinkedIn sono in genere accurate e verificate

Acquisizione immediata dei dati senza dover ricorrere alla compilazione di moduli sul tuo sito web da parte degli utenti

🧠 Curiosità: il termine UTM (per il monitoraggio negli annunci digitali: Urchin Tracking Module) deriva dallo strumento sviluppato da Urchin Software Corporation, successivamente acquisita da Google nel 2005. Questa tecnologia di monitoraggio è oggi utilizzata in Google Analytics.

Set di annunci Accelerate vs. Classic su LinkedIn

Quando imposti una campagna LinkedIn, hai due modi per pubblicare i tuoi annunci: Accelerate e Classic.

Accelerate utilizza l'automazione per ottimizzare il targeting, le offerte e le combinazioni creative, mentre Classic mantiene tutto manuale in modo da poter controllare personalmente ogni impostazione. La tabella seguente evidenzia le differenze tra i due e quando è opportuno utilizzare ciascuno di essi. 📝

Funzionalità Accelerare Classico Cos'è Configurazione degli annunci basata sull'IA e ottimizzazione automatica Configurazione manuale degli annunci con controllo completo Ideale per Ottimizzazione e scalabilità rapide Targeting preciso e test personalizzati Come funziona Verifica e regola automaticamente il targeting, la creatività e le offerte Puoi impostare e gestire tutti i parametri autonomamente. Livello di controllo Basso controllo manuale Elevato controllo manuale Quando scegliere Vuoi efficienza senza microgestione Hai bisogno di un targeting rigoroso o di esperimenti strutturati

🧠 Curiosità: il tasso medio di risposta alle email fredde è di circa il 5,1%, mentre i messaggi su LinkedIn registrano un tasso di risposta del 10,3%, il che significa che la comunicazione su LinkedIn ottiene il doppio delle risposte rispetto alle email tradizionali.

Come creare una campagna pubblicitaria su LinkedIn (passaggio dopo passaggio)

Ecco una guida agli annunci LinkedIn per l'impostazione, la configurazione e il lancio di una campagna che raggiunga i professionisti giusti con il messaggio giusto. 💬

Passaggio n. 1: accedi a Campaign Manager e configura il tuo account pubblicitario

Inizia visitando LinkedIn. com/ads o effettuando la selezione di Pubblicità nella barra di navigazione in alto del tuo profilo LinkedIn.

Per procedere è necessario disporre di una pagina aziendale LinkedIn attiva. Se la tua organizzazione non ne possiede una, creala prima inserendo le informazioni di base sull'azienda, caricando un logo e aggiungendo una descrizione dell'azienda.

Una volta entrato in Campaign Manager, clicca su "Crea" per avviare il processo di configurazione.

Configura LinkedIn Campaign Manager

Ti verrà chiesto di assegnare un nome al tuo account pubblicitario, selezionare la valuta e aggiungere un metodo/modalità di pagamento. Qui potrai anche indicare quale pagina aziendale pubblicherà gli annunci e stabilire l'accesso del team per i colleghi che devono aiutarti a gestire le campagne.

Assegna un nome alla tua campagna

💡 Suggerimento professionale: assegna al tuo gruppo di campagne un nome descrittivo che rifletta il tuo obiettivo aziendale generale. Quindi crea un nome specifico per la campagna all'interno di quel gruppo che descriva l'approccio di targeting o di messaggistica.

Passaggio n. 2: scegli l'obiettivo della tua campagna

L'obiettivo della tua campagna determina i formati pubblicitari che puoi utilizzare, il modo in cui LinkedIn ottimizza i tuoi annunci e le opzioni di offerta disponibili.

Scegli il tuo obiettivo

LinkedIn offre obiettivi quali Consapevolezza (rafforzare la notorietà del marchio tra il pubblico target), Considerazione (stimolare il coinvolgimento e le visite al sito web) e Conversione (acquisire lead o vendite commerciali).

Pensa attentamente all'azione che desideri che i professionisti intraprendano dopo aver visto il tuo annuncio. Quindi, se:

Vuoi aumentare la notorietà del tuo marchio, concentrarti sulle impressioni e raggiungere i membri del tuo pubblico di destinazione.

Se stai conducendo una campagna di lead generation, dai priorità ai moduli e al monitoraggio delle conversioni per misurare i potenziali clienti qualificati.

⚡️ Archivio modelli: dai una struttura alla tua campagna pubblicitaria su LinkedIn con il modello di piano di campagna ClickUp. Con questo modello, puoi pianificare la tua strategia LinkedIn con obiettivi, budget, ruoli e punti di controllo chiave ben definiti.

Passaggio n. 3: crea e perfeziona il tuo pubblico di destinazione con precisione

La capacità di targeting di LinkedIn è uno dei suoi maggiori punti di forza. Puoi restringere il tuo pubblico in base al titolo professionale, alla funzione, al settore, al nome dell'azienda, alle dimensioni dell'azienda, al livello di anzianità, alle competenze e agli interessi professionali.

Specifica il tuo pubblico di destinazione

Inizia identificando il tuo profilo cliente ideale (ICP) dal punto di vista del marketing.

Stai cercando di raggiungere i direttori marketing di aziende tecnologiche con 500-5.000 dipendenti? Ti rivolgi ai responsabili delle risorse umane nel settore della vendita al dettaglio? Sovrapponi più criteri di targeting per ottenere risultati sempre più specifici.

Puoi anche creare un pubblico corrispondente caricando un elenco di clienti esistenti per trovare professionisti simili o effettuando il retargeting delle persone che hanno visitato il tuo sito web.

La maggior parte delle campagne ottiene i migliori risultati con una dimensione del pubblico compresa tra 100.000 e 1 milione di persone per i formati di contenuti sponsorizzati. Se la dimensione del pubblico è troppo piccola, non raggiungerai un numero sufficiente di persone. Se è troppo grande, il tuo messaggio perderà di rilevanza.

La tua strategia di targeting del pubblico dovrebbe includere:

Titoli lavorativi principali ricoperti dai decisori nel tuo settore di riferimento

Parametri relativi alle dimensioni dell'azienda che corrispondono al profilo tipico dei tuoi clienti

Targeting geografico, se offri i tuoi servizi solo in regioni o paesi specifici

Esclusioni per rimuovere i potenziali clienti che difficilmente convertiranno o che sono già tuoi clienti

Pubblico abbinato utilizzando i dati dei tuoi clienti personalizzati per una maggiore pertinenza

🔍 Lo sapevi? Una ricerca condotta su 575 marchi nell'arco di cinque anni (spesa pubblicitaria ≈ 264 miliardi di dollari) ha rilevato che gli annunci digitali hanno aumentato il valore percepito dei marchi, sebbene abbiano avuto un impatto minore sulla qualità percepita o sulla soddisfazione rispetto alla pubblicità tradizionale.

Passaggio n. 4: effettua la selezione del formato del tuo annuncio LinkedIn

Il formato che scegli determina la forma che il tuo pubblico dà al tuo messaggio.

Scegli un tipo di annuncio LinkedIn in linea con i tuoi obiettivi

Valuta quali risorse creative hai a disposizione. Se hai solo un'immagine forte, è opportuno utilizzare Contenuti sponsorizzati a immagine singola. Se desideri mostrare più prodotti o guidare qualcuno attraverso un processo, utilizza Annunci carosello. Adatta il formato sia al tuo obiettivo che alla storia che desideri raccontare.

Fattori da valutare nella selezione del formato:

Allineamento degli obiettivi per garantire che il formato supporti l'obiettivo della tua campagna

Risorse creative a tua disposizione per creare correttamente l'annuncio

Preferenze dei dispositivi del pubblico e dove consumano i contenuti

Dati storici sulle prestazioni, se hai già pubblicato annunci in precedenza

Complessità della storia e necessità di utilizzare una sola immagine o più elementi

🧠 Curiosità: il primo banner pubblicitario web è stato pubblicato il 27 ottobre 1994 su HotWired (la versione online della rivista Wired ). Si trattava di un semplice annuncio grafico per AT&T che chiedeva: "Hai mai cliccato con il mouse proprio qui? Lo farai".

Passaggio n. 5: imposta il budget, la strategia di offerta e la Sequenza della campagna

Sfrutta al massimo il tuo budget pubblicitario

Puoi impostare un budget a livello di gruppo di campagne per l'ottimizzazione della piattaforma o a livello di singola campagna per un controllo più rigoroso. Scegli con attenzione la tua strategia di offerta:

Massima copertura consente a LinkedIn di ottimizzare automaticamente i risultati in base al tuo budget.

Il limite di costo ti consente di impostare un costo target per risultato, in modo che LinkedIn si impegni a rimanere al di sotto di tale numero.

L'offerta manuale ti consente di controllare gli importi delle offerte.

La maggior parte degli inserzionisti alle prime armi dovrebbe utilizzare la funzione "Massima copertura" per semplicità e per beneficiare dell'ottimizzazione IA di LinkedIn. Imposta un budget giornaliero che non superi le tue risorse, un budget totale per la campagna come limite di spesa e seleziona le date di inizio e di fine. Puoi mettere in pausa le campagne in qualsiasi momento o prolungarle se stanno ottenendo buoni risultati.

Passaggio n. 6: crea annunci pubblicitari accattivanti

Ora puoi creare la creatività pubblicitaria che verrà mostrata al tuo pubblico.

Cattura l'attenzione del pubblico con la creatività dei tuoi annunci

A seconda del formato, dovrai caricare immagini, scrivere titoli, aggiungere testi descrittivi e includere un pulsante di invito all'azione (CTA).

LinkedIn consiglia di creare da 4 a 5 varianti di annunci all'interno di una singola campagna, consentendo alla piattaforma di testare e identificare quale creatività riscuote maggiore successo. Assicurati che le immagini soddisfino i requisiti tecnici: minimo 100×100 pixel, salvate in formato .jpg o .png e con dimensioni inferiori a 2 MB.

La tua strategia creativa dovrebbe affrontare i seguenti aspetti:

Titoli che comunicano immediatamente il valore o il vantaggio

Testi pubblicitari che parlano ai punti deboli o alle aspirazioni specifiche del tuo pubblico

Immagini professionali e pertinenti al tuo pubblico di destinazione

Pulsanti CTA in linea con l'obiettivo della tua campagna

Diverse varianti creative testate contemporaneamente per confrontare le prestazioni

🚀 Vantaggio di ClickUp: non dovrai più passare da ChatGPT per i testi, Midjourney per le immagini e strumenti di progettazione per il layout. ClickUp Brain combina la scrittura IA + la generazione di immagini nel tuo spazio di lavoro, così il tuo team di marketing può muoversi più velocemente e rimanere concentrato senza dispersione di IA. Prova questo prompt: Scrivi tre versioni del testo pubblicitario LinkedIn per promuovere il nostro nuovo corso di project management per direttori marketing. Mantieni un tono professionale ma accessibile, concentrandoti sul risparmio di tempo e sulla riduzione del caos all'interno del team. Chiedi a ClickUp Brain di scrivere il testo pubblicitario per te Quindi crea un'immagine hero pulita e moderna che mostri un professionista del marketing sicuro di sé che lavora a una scrivania elegante con diversi dashboard di progetto organizzati visibili sullo schermo: un'estetica luminosa e minimalista con tonalità blu e bianche. Lancia una campagna pubblicitaria su LinkedIn con l'assistenza di ClickUp Brain

Passaggio 7: installa il monitoraggio delle conversioni (facoltativo)

Se ti limiti al monitoraggio dei clic e delle impressioni, non avrai un quadro completo dell'effettivo impatto dei tuoi annunci.

Monitora le conversioni con LinkedIn Ads

Installa il LinkedIn Insight Tag sul tuo sito web per monitorare quando qualcuno che ha visto il tuo annuncio compie azioni significative come compilare un modulo, scaricare una risorsa o effettuare un acquisto. Questo monitoraggio basato sui pixel collega la tua spesa pubblicitaria ai risultati aziendali effettivi, offrendoti una visione chiara del ritorno sull'investimento.

Puoi creare eventi di conversione per diverse azioni che gli utenti compiono sul tuo sito web. Ad esempio, potresti effettuare il monitoraggio dell'invio dei moduli separatamente dal completamento degli acquisti. Questi dati diventano preziosi per ottimizzare le campagne e dimostrare il valore della pubblicità agli stakeholder.

💡 Suggerimento professionale: prima del lancio, esegui una revisione approfondita di ogni elemento per assicurarti che sia tutto pronto. Dovresti: Verifica che il tuo obiettivo corrisponda al tuo obiettivo aziendale

Verifica che il tuo targeting del pubblico sia sufficientemente specifico da essere pertinente, ma abbastanza ampio da raggiungere un numero sufficiente di persone.

Verifica che la tua creatività sia accattivante e soddisfi le specifiche tecniche. Completa i controlli finali e invia il tuo annuncio per la revisione LinkedIn effettua un processo di revisione, che in genere viene completato entro 24 ore, per garantire che tutto sia conforme alle politiche della piattaforma prima della pubblicazione.

Misurare l'esito positivo degli annunci su LinkedIn

La maggior parte degli inserzionisti su LinkedIn è ossessionata dalle impressioni, ignorando le metriche che predicono la redditività. È necessario misurare ciò che converte, non solo ciò che viene visto.

Effettua il monitoraggio di queste metriche:

Tasso di clic (CTR): confronta il tuo CTR con quello delle campagne precedenti e dei tuoi concorrenti nel settore. Un CTR stagnante o in calo indica che la tua creatività o il tuo targeting necessitano di un aggiornamento.

Costo per clic (CPC): monitoralo costantemente in tutte le campagne per identificare quali segmenti di pubblico o formati pubblicitari sono più convenienti per la tua attività.

Conversioni: traccia solo le azioni che hanno un valore commerciale. I moduli inviati che il tuo team di vendita ignora sono inutili. Definisci cosa significa realmente conversione per il tuo obiettivo.

Qualità dei lead: valuta i lead in base a criteri di idoneità prima di festeggiare i numeri delle conversioni. Un volume elevato di lead non qualificati comporta uno spreco di risorse e distorce i dati sulle prestazioni.

Ritorno sull'investimento (ROI): parti dal valore del ciclo di vita del cliente per fissare traguardi realistici in termini di costi di acquisizione. Questo determina se la tua spesa pubblicitaria è sostenibile a lungo termine.

🚀 Vantaggio ClickUp: Assicurati un ritmo di revisione costante per le tue campagne pubblicitarie su LinkedIn con le attività ricorrenti in ClickUp. Pianifica attività ricorrenti su ClickUp per revisioni settimanali/mensili delle prestazioni degli annunci Imposta un'attività settimanale o bisettimanale che ti consenta di concentrarti sulle metriche chiave, sui contenuti creativi e sulle prestazioni del pubblico, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali cambiamenti e apportare le modifiche necessarie. Ciò ti consentirà di mantenere costante il ciclo di ottimizzazione, ridurre il lavoro dell'ultimo minuto e prendere decisioni più efficaci per le tue campagne.

Limiti degli annunci LinkedIn

LinkedIn è uno strumento potente per il marketing B2B, ma non è una soluzione universale. Comprendere i limiti della piattaforma ti aiuta ad allocare il budget in modo più strategico nell'ambito del tuo marketing mix complessivo.

Dove gli annunci LinkedIn incontrano limiti reali:

Costi elevati: i CPC e i CPM sono significativamente più alti rispetto a quelli di altre piattaforme social, rendendo le campagne su larga scala rivolte ai consumatori costose e spesso non redditizie.

Limiti B2C: l'orientamento professionale di LinkedIn lo rende inefficace per raggiungere i consumatori al di fuori dei contesti di lavoro, limitando la portata dei marchi di vendita al dettaglio e lifestyle.

Pubblico più ristretto: un numero di utenti attivi inferiore rispetto a Facebook o Instagram significa che per la maggior parte delle campagne avrai a disposizione un mercato potenziale più limitato.

Flessibilità creativa limitata: il tono del marchio deve rimanere professionale e formale, limitando approcci creativi giocosi, provocatori o informali che risuonano altrove.

Ad fatigue: un pubblico più ristretto significa che i tuoi annunci vengono mostrati ripetutamente alle stesse persone, con un conseguente calo delle prestazioni e un aumento della fatica visiva nel tempo.

Gli strumenti e i modelli giusti (come ClickUp per i team di marketing!) ti liberano dal lavoro ripetitivo, così puoi dedicare più tempo alla strategia e alla gestione creativa del flusso di lavoro.

Ecco una breve panoramica:

Ora vediamo i dettagli.

Lavagne integrate per il brainstorming in un'area di lavoro unificata

Il brainstorming per gli annunci LinkedIn funziona meglio se strutturato intorno ai punti di forza della piattaforma. Prova a dividere la tua lavagna online in tre colonne: i titoli di lavoro a cui miri, i problemi che queste persone hanno nel loro lavoro e come la tua offerta li risolve.

Mantieni le tue conversazioni strategiche allegate al lavoro con ClickUp Whiteboards

Le lavagne online ClickUp offrono al tuo team una tela visiva su cui mappare idee per le campagne, abbozzare concetti pubblicitari e collegare i punti tra i punti deboli del pubblico e gli angoli di approccio dei messaggi.

Puoi trascinare note, inserire immagini per trovare ispirazione, disegnare bozze di layout e collegare tutto direttamente alle attività in ClickUp quando sei pronto per andare avanti.

Ascolta Lulu Press sull'utilizzo di ClickUp:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo il fatto che ci aiuti a mantenere una connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo il fatto che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Scopri come utilizzare l'IA per automatizzare le attività:

Tracker creativo degli annunci per centralizzare tutte le tue risorse

Il monitoraggio delle creatività pubblicitarie su LinkedIn diventa rapidamente complicato. Stai testando diverse immagini, titoli, varianti di testo e abbinamenti di pubblico. Dopo alcune settimane, è difficile ricordare quale combinazione è stata utilizzata e cosa hai imparato da essa.

Il problema si aggrava quando si lavora in collaborazione. Qualcuno lancia una nuova creatività senza rendersi conto che hai già testato quell'approccio. Oppure un formato vincente viene dimenticato perché nessuno ha documentato il motivo per cui ha funzionato.

Ottieni un modello gratis Allinea il tuo team sulle campagne LinkedIn con il modello pubblicitario di ClickUp.

Il modello pubblicitario di ClickUp ti aiuta in questo senso. Ti offre un quadro strutturato per gestire ogni fase della tua campagna pubblicitaria su LinkedIn. Ad esempio, puoi:

Budget assegnato , Link alla pubblicazione , Data di rilascio , Piattaforma e Pubblico di destinazione per mappare ogni annuncio. Utilizza i campi personalizzati di ClickUp comeper mappare ogni annuncio.

Sposta le attività in diversi stati, come Nuova richiesta , Ricerca , Implementazione , Attiva e Completata , in modo che tutti sappiano in quale fase si trova una risorsa.

Calendario, Per client, Budget, Pubblicità o Designer per garantire la visibilità agli stakeholder. Scegli tra le visualizzazioni di ClickUp comeper garantire la visibilità agli stakeholder.

Calendario dei contenuti LinkedIn per il monitoraggio della pianificazione

Pubblicare annunci su LinkedIn senza contenuti organici a supporto è un'occasione persa. Quando qualcuno vede il tuo annuncio e clicca sulla pagina della tua azienda, cosa trova? Se l'ultimo post risale a due mesi fa, hai perso credibilità prima ancora che inizi la conversazione.

Un calendario dei contenuti LinkedIn ti aiuta a coordinare entrambi. Ad esempio, se la tua campagna pubblicitaria promuove un webinar, i tuoi post organici di quella settimana forniranno un contesto sullo stesso argomento. Oppure, se stai effettuando il retargeting delle persone che hanno interagito con un post, devi sapere cosa è in programma e quando.

Prova questo modello di calendario dei contenuti LinkedIn. 👇

Ottieni un modello gratis Mantieni i tuoi flussi di lavoro pubblicitari coerenti e trasparenti con il modello di calendario dei contenuti ClickUp.

Metti a fuoco il tuo programma di contenuti pubblicitari utilizzando il modello di calendario dei contenuti ClickUp.

Ti consente di mappare tutte le risorse di LinkedIn, dai post di sensibilizzazione agli aggiornamenti sulla generazione di lead, su un calendario chiaro in cui puoi monitorare l'ideazione, la bozza, la revisione e la pubblicazione. Troverai campi personalizzati per Canale, Pubblico di destinazione, Data di pubblicazione e Tipo di contenuto, che ti consentiranno di segmentare facilmente i tuoi contenuti.

Dashboard di reportistica basata su IA con riepiloghi immediati

Fissare la reportistica nativa di LinkedIn Campaign Manager non ti porta molto lontano. I dati ci sono, ma sono sparsi tra schede e intervalli di tempo, rendendo difficile avere una visione d'insieme o individuare le tendenze.

Una dashboard di reportistica riunisce tutto in un'unica vista. Puoi effettuare il monitoraggio contemporaneo della spesa, delle impressioni, dei clic e delle conversioni. Ancora più importante, puoi osservare come le metriche si evolvono nel tempo.

Ottieni riepiloghi e aggiornamenti istantanei basati sull'IA con i dashboard di ClickUp.

Le dashboard di ClickUp ti offrono una visione d'insieme delle prestazioni della tua campagna pubblicitaria su LinkedIn, mostrando al contempo come il team sta portando avanti le attività. Puoi effettuare il monitoraggio di KPI quali clic, CPL, CTR, conversioni, andamento della spesa e prestazioni del pubblico utilizzando schede che estraggono i dati dal lavoro aggiornato quotidianamente dal tuo team.

Il carico di lavoro del team, lo stato di avanzamento delle attività, le approvazioni e le tempistiche di produzione sono affiancati alle metriche della tua campagna, così puoi vedere se ritardi, revisioni creative o variazioni di volume stanno influenzando i risultati.

Mantieni la tua campagna in movimento con uno scopo preciso grazie alle schede IA nelle dashboard di ClickUp

Aggiungi le schede AI Cards basate su ClickUp Brain, come ad esempio:

StandUp™ con l'IA: fornisce un breve riassunto delle recenti attività lavorative di un membro del team.

AI Team StandUp: mostra i risultati ottenuti da più membri del team in un intervallo di tempo selezionato.

Riassunto esecutivo / riepilogo dell'IA: evidenzia lo stato generale e gli aggiornamenti chiave della tua cartella campagna o del tuo progetto.

Aggiornamento sul progetto AI: offre una panoramica di alto livello sullo stato delle attività, delle tempistiche e degli ostacoli.

AI Brain: ti consente di porre domande mirate su prestazioni, ritardi o priorità per ottenere informazioni immediate.

Automazioni e agenti per portare avanti il lavoro

La gestione degli annunci LinkedIn comporta molti passaggi ripetitivi.

Qualcuno completa la creatività, poi devi ricordarti di inviarla per l'approvazione. Una campagna termina, poi devi estrarre il report. Nessuna di queste operazioni è difficile di per sé, ma tenerne traccia richiede tempo.

Attiva/disattiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

ClickUp Automazioni e AI Agents possono gestire i passaggi ripetitivi del flusso di lavoro degli annunci LinkedIn, consentendo al tuo team di concentrarsi sull'esecuzione.

Alcuni esempi di automazioni da provare:

Stato > Pronto per la revisione > Crea automaticamente un'attività di approvazione

Campo personalizzato Targeting Aggiornato > Assegna attività al responsabile della campagna

Stato > Approvato > Modifica lo stato in Pronto per la pianificazione

Stato > Live > Notifica al titolare dell'analisi

Ogni venerdì > Crea un'attività di revisione delle prestazioni

Priorità aggiornata > Regolazione automatica della data di scadenza

Gli agenti fanno la stessa cosa, ma senza che tu debba muovere un dito. Possono assegnare attività ai membri del team, inviare aggiornamenti, raccogliere riepiloghi e rapporti e persino rispondere alle domande per te. Scopri come. 👇🏼

Produttività voice-first con un'app desktop autonoma

ClickUp Brain MAX funziona come un assistente IA desktop che estrae il contesto dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle app collegate, in modo da ottenere risposte basate sul tuo lavoro effettivo nella campagna.

Puoi cercare bozze di annunci, trovare note sulle prestazioni passate, estrarre dettagli di targeting o visualizzare le ultime metriche di LinkedIn dalla tua area di lavoro senza cambiare scheda. Supporta anche più modelli di IA, quindi puoi redigere bozze di varianti di testo, ripulire le descrizioni del pubblico o trasformare idee sparse in passaggi concreti rimanendo all'interno del tuo flusso di lavoro.

Lavora 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Talk to Text in ClickUp Brain MAX ti consente di esprimere i tuoi pensieri e convertirli direttamente in testo per attività, note o messaggi.

Riconosce @menzioni e link, supporta un vocabolario personalizzato in modo che i termini del tuo settore e i nomi delle campagne siano comprensibili, e funziona su tutte le app, il che significa che puoi catturare un'idea di ottimizzazione completa mentre guardi LinkedIn Campaign Manager, quindi inserirla direttamente nell'attività che necessita di un aggiornamento.

Elimina l'attrito della digitazione durante i cicli di revisione intensi, mantiene il tuo pensiero ininterrotto e offre al tuo team passaggi di consegne più chiari e veloci quando è necessario prendere decisioni.

Best practice per gli annunci LinkedIn

Prova queste best practice per migliorare i tuoi annunci LinkedIn. 📈

Smetti di trattare LinkedIn come Facebook con i titoli di lavoro

L'errore più grande che commettono i marketer è quello di utilizzare lo stesso approccio che usano su altre piattaforme.

Gli utenti di LinkedIn hanno una mentalità diversa. Non scorrono la pagina per rilassarsi. Cercano valore professionale tra una riunione e l'altra. La tua creatività ha forse due secondi per segnalare la sua rilevanza prima che passino oltre.

Questo significa essere specifici. I punti deboli generici vengono ignorati. Ma se fai una menzione che sembra una conversazione che hanno avuto martedì scorso, avrai la loro attenzione.

🔍 Lo sapevi? Esperimenti sul campo relativi ai segnali sociali nella pubblicità sui social media hanno dimostrato che l'aggiunta di informazioni sull'affiliazione tra pari (ad esempio, "Ai tuoi amici piace questo marchio") ha aumentato significativamente i clic sugli annunci e la creazione di connessioni, soprattutto quando il legame tra pari era forte.

Adatta la tua offerta al livello di consapevolezza

I segmenti di pubblico freddi non vogliono demo. Sanno a malapena chi sei. Spingere troppo presto una conversazione commerciale spreca budget e allontana i potenziali clienti prima che siano pronti.

Pensa per fasi:

Il pubblico non informato ha bisogno di contenuti educativi che ne stabiliscano la credibilità.

I destinatari consapevoli dei problemi rispondono a strutture o prospettive che ridefiniscono le loro sfide.

I destinatari attenti alle soluzioni vogliono prove concrete: casi di studio, confronti, dettagli specifici.

Solo le persone che stanno valutando attivamente meritano la richiesta di demo.

La maggior parte degli account pubblicitari LinkedIn ha un'unica offerta valida per tutti. Questo significa perdere denaro.

Lascia respirare i tuoi annunci prima di prendere decisioni

La tentazione di controllare le prestazioni ogni ora è forte, ma l'algoritmo di LinkedIn ha bisogno di tempo per ottimizzarsi. Apportare modifiche dopo uno o due giorni di dati porta a conclusioni errate. Una campagna che martedì sembra un fallimento potrebbe trovare il suo equilibrio entro venerdì, una volta che il sistema avrà imparato a identificare chi è coinvolto.

Concedi ai nuovi creativi almeno una settimana e qualche migliaio di impressioni prima di giudicarli. Altrimenti, reagirai al rumore, non al segnale.

Usa le esclusioni in modo aggressivo quanto il targeting

La maggior parte degli inserzionisti si concentra su chi desidera raggiungere e dimentica chi desidera evitare. Escludendo i clienti attuali, i concorrenti, le persone in cerca di lavoro e i settori non qualificati, il tuo pubblico risulterà notevolmente più mirato.

Esamina regolarmente i dati della tua campagna per individuare eventuali modelli ricorrenti.

Se un determinato segmento clicca ma non converte mai, escludilo. Esclusioni rigorose significano che il tuo budget raggiunge persone che possono acquistare.

Programma le campagne in base ai cicli di acquisto

Gli acquisti B2B seguono ritmi legati a budget, trimestri e stagionalità dei piani.

Pubblicizzare una soluzione costosa a dicembre, quando i budget sono congelati, è uno spreco di denaro. Intensificare la campagna nel primo trimestre, quando si può usufruire dei nuovi budget, permette di ottenere il massimo da ogni dollaro investito.

Scopri quando i tuoi clienti tendono a valutare e acquistare. Adatta il calendario della tua campagna di conseguenza: maggiore spesa durante i periodi di acquisto più intensi, minore manutenzione durante i periodi di calma.

Migliora le tue campagne pubblicitarie su LinkedIn con ClickUp

Gli annunci LinkedIn possono sembrare caotici quando ogni passaggio ti porta in una direzione diversa. Pianifichi la creatività in un posto, effettui il monitoraggio delle prestazioni in un altro e invii una promemoria al tuo team per effettuare revisioni in un altro strumento ancora. Una volta superata la curva di apprendimento, però, l'intero processo inizia a sembrare un ritmo che puoi controllare.

ClickUp ti aiuta a mantenere questo ritmo serrato.

Puoi definire i concetti delle campagne sulle lavagne online ClickUp, monitorare l'andamento delle prestazioni tramite i dashboard ClickUp e occuparti delle attività ripetitive con le automazioni.

E quando è il momento di creare contenuti creativi, puoi muoverti ancora più velocemente. ClickUp Brain scrive il testo dei tuoi annunci, redige bozze di varianti, affina i titoli e ti aiuta ad adattare i messaggi a ciascun segmento di pubblico. Quindi utilizzi ClickUp Brain MAX per generare immagini pubblicitarie pulite e in linea con il tuo marchio direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Anche le tue idee veloci finiscono nel posto giusto con Talk to Text, così nulla sfugge durante i cicli di revisione.

Tutto rimane in connessione, il che significa che ogni campagna procede con maggiore chiarezza, coerenza e sicurezza.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Gli annunci LinkedIn funzionano in genere con un modello CPC o CPM. I costi variano a seconda del pubblico e della concorrenza, ma la maggior parte delle campagne rientra nell'intervallo di prezzo compreso tra 5 e 12 dollari per clic o un CPM equivalente. I segmenti altamente mirati spesso hanno un costo maggiore.

I moduli Lead Gen sono ideali per acquisire lead perché gli utenti inviano i propri dati senza uscire da LinkedIn. Anche i contenuti sponsorizzati funzionano bene se abbinati a un'offerta interessante o a risorse riservate.

Sì. Le piccole imprese possono realizzare campagne mirate e a basso costo rivolgendosi a un pubblico ristretto e utilizzando obiettivi semplici come le visite al sito web o la generazione di lead. I minimi richiesti da LinkedIn sono gestibili per test controllati.

Le conversioni vengono monitorate tramite il LinkedIn Insight Tag installato sul tuo sito web. Questo tag registra azioni quali la compilazione di moduli, le registrazioni e lo scarico di file per misurare l'efficacia della campagna.

ClickUp aiuta a organizzare le attività delle campagne, le approvazioni, le risorse e le sequenze. I team utilizzano le priorità delle attività, gli stati personalizzati delle attività e i documenti di ClickUp per semplificare la pianificazione, monitorare l'esecuzione e mantenere allineate le note sulle prestazioni tra le diverse campagne.