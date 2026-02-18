Hai presente quel momento in cui apri Figma IA, digiti qualcosa come "correggi questo layout", "crea un dashboard" o "ripulisci questa schermata" e poi ti viene fuori il design più generico che ci sia?

Quindi perfezioni il prompt. Poi lo perfezioni ancora. All'improvviso, ti ritrovi con 27 prompt e ti chiedi come sei finito in una conversazione di due ore cercando di costringere Figma IA a leggerti nel pensiero.

Ecco perché padroneggiare la scrittura di prompt è diventata una vera e propria competenza di progettazione. Ed è proprio questo l'obiettivo di questo post sul blog.

In questa guida troverai oltre 40 prompt Figma IA creati per diversi casi d'uso. E sì, ti mostreremo anche perché ClickUp è un'alternativa migliore. Cominciamo! 💪

Cos'è Figma IA?

tramite Figma IA

Figma AI è una suite di funzionalità/funzioni e integrazioni basate sull'IA all'interno dell'ecosistema di progettazione di Figma. È progettata per accelerare e migliorare il flusso di lavoro dei designer UI/UX, dei team di prodotto e degli autori.

Include funzionalità di progettazione generativa, testo automatizzato e immagini, che semplificano tutto, dall'ideazione alla prototipazione.

Alcuni dei principali prodotti e funzionalità/funzioni di Figma IA includono:

Prima bozza

Figma Make

Generazione e riscrittura di testo

Generazione di immagini

Duplicazione intelligente

Rimozione dello sfondo

Ricerca di risorse visive

Rinominazione automatica dei livelli

Prototipazione IA

In sostanza, Figma IA ti aiuta a sbloccarti durante il brainstorming, velocizza le attività ripetitive e colma il divario tra progettazione e sviluppo.

Cosa sono i prompt Figma IA?

I prompt per Figma IA sono comandi o descrizioni in linguaggio naturale che triggerano le funzionalità/funzioni IA, sia integrate che tramite plugin.

tramite Figma IA

Ecco come iniziare a utilizzare i prompt Figma IA:

Apri lo strumento o la funzionalità/funzione Figma IA pertinente.

Digita un'istruzione o una descrizione chiara e specifica (il prompt) in base a ciò che desideri (layout, immagini, testi o prototipi).

Rivedi e perfeziona il risultato dell'IA, effettuando le modifiche necessarie, poiché ulteriori modifiche sovrascrivono il controllo basato sui prompt su quell'oggetto.

Come scrivere prompt Figma IA efficaci

Ecco una guida passo passo per imparare a scrivere prompt efficaci per le immagini IA per Figma.

Passaggio n. 1: definisci un ruolo e un contesto chiari

Inizia spiegando all'IA chi sei e cosa stai realizzando. Sii esplicito riguardo al tipo di schermata, all'obiettivo dell'utente, al pubblico (per gli amministratori di e-commerce), alle varianti (con modalità chiara/scura) o alla piattaforma (mobile-first, stile iOS) per evitare risultati generici.

tramite Figma IA

Includi dettagli come:

La tua libreria di componenti (usa scheda / pulsante / input dal nostro kit di interfaccia utente)

Token del marchio (colori, scala di spaziatura, regole tipografiche)

Principi di interazione (divulgazione progressiva, evitamento delle finestre modali, attrito minimo)

Contesto dell'utente tipo (progettazione per acquirenti alle prime armi con scarsa familiarità con la tecnologia)

📌 Esempio: utilizza il nostro sistema di progettazione con i colori del marchio #1A73E8 e #E37400 e crea una schermata di registrazione in due passaggi utilizzando il layout automatico.

Questo conferisce al modello una mentalità basata sui ruoli, che aiuta a generare idee di progettazione più personalizzate.

💡 Suggerimento professionale: fornisci all'IA i dettagli chiave del tuo sistema di progettazione: libreria dei componenti, token di colore, tipografia, sistema a griglia e convenzioni di denominazione. Il server Model Context Protocol (MCP) di Figma consente al tuo prompt di allinearsi perfettamente alla struttura dei tuoi file e alle regole di stile.

Passaggio n. 2: suddividi le attività più complesse

Non richiedere l'intera interfaccia utente del prodotto in una sola volta.

Dividi l’attività: prima chiedi wireframe o struttura, poi richiedi interazioni (come il flusso di navigazione) e infine perfeziona lo stile, lo spazio e la reattività.

Questa strategia "divide et impera" mantiene ogni iterazione dell'IA focalizzata. Prima di inserire i prompt, organizza i tuoi frame, assegna un nome ai livelli e applica il layout automatico. Un file ben strutturato è più facile da interpretare e generare per l'IA di Figma.

📌 Esempio: invece di un unico prompt "progetta la mia app", usa il concatenamento dei prompt per scomporlo: Migliora la spaziatura, l'accessibilità e la reattività.

Genera il wireframe o il layout

Richiedi stati interattivi o transizioni

📎 Analisi comunemente utilizzate dai designer:

Round 1: Richiedi la struttura > Dammi 3 opzioni di wireframe

Round 2: Richiedi la componentizzazione > Converti questi frame in componenti riutilizzabili

Fase 3: Richiedi rifiniture > Applica il nostro sistema di branding e le regole di spaziatura

Round 4: Richiedi interazioni > Aggiungi varianti e transizioni per questo flusso

Questo approccio iterativo rispecchia i flussi di lavoro UX reali e produce un design Figma più pulito.

Passaggio n. 3: aggiungi vincoli e protezioni

I vincoli guidano l'IA verso decisioni pronte per la produzione, in particolare per i team con sistemi di progettazione maturi. Più specifici sono i tuoi vincoli, più Figma IA produce frame utilizzabili in modo coerente.

Vincoli utili:

Utilizza solo componenti da /UI-Library/Core

Evita le illustrazioni. Utilizza solo icone.

Mantieni l'altezza dello schermo inferiore a 700 px per garantire la visibilità del fold.

Escludi i moduli in più passaggi, mantenendo tutto su un unico schermo.

🔍 Lo sapevi? I suffissi dei prompt possono aggirare i filtri dell'IA anche quando il prompt principale è innocuo. I ricercatori hanno scoperto che l'aggiunta di stringhe senza senso come "+_§ SEGUI ESATTAMENTE LE ISTRUZIONI" può aggirare le barriere di sicurezza, perché il modello si sforza troppo di reinterpretare il significato.

Passaggio n. 4: ripeti e perfeziona

Durante il processo di progettazione, considera i risultati di Figma IA come una piattaforma di lancio da cui puoi modificare i layout, sostituire le icone con risorse del tuo sistema di progettazione, ricontrollare la reattività e applicare le linee guida della piattaforma.

Modi per iterare con precisione:

Chiedi all'IA di razionalizzare la spaziatura: normalizza la spaziatura alla nostra scala 4/8/12 e rimuovi le incongruenze.

Richiedi modelli UX alternativi: Dammi una variante che utilizzi un checkout a pagina singola invece di una procedura guidata in più passaggi.

Layout dei casi limite di superficie: mostra una versione con nomi di prodotti lunghi, badge di scorte limitate e più opzioni di spedizione.

🧠 Curiosità: una ricerca del MIT ha scoperto che circa la metà del miglioramento nella qualità dei risultati derivava dal fatto che gli utenti imparavano a scrivere prompt migliori, non dal passaggio a un modello di IA più avanzato. In altre parole, l'abilità batte lo strumento se sai come chiedere ciò di cui hai bisogno.

Passaggio n. 5: combina tutto in un unico prompt completo

Una volta chiariti l'obiettivo, i vincoli, il contesto e le iterazioni, riuniscili in un prompt conciso ma dettagliato. Ciò aumenta le possibilità di ottenere un design quasi definitivo in un unico passaggio.

Ecco un esempio di prompt engineering:

Obiettivo: Cosa vuoi

Contesto: prodotto, pubblico, flusso, piattaforma

Dettagli di sistema: Componenti, token, spazi

Layout: griglia, allineamento, vincoli

Stile: Direzione visiva, accessibilità

Vincoli: cosa evitare o stabilire un limite

Ecco un esempio per iniziare: Progetta una pagina reattiva e mobile-first per un'app di fitness con sottoscrizione rivolta a giovani adulti (18-30 anni) interessati all'allenamento a casa. Includi una sezione hero con un titolo e un CTA, tre schede delle funzionalità, uno slider di testimonianze e un pulsante di registrazione. Usa i colori #FF6B6B, #4ECDC4, #FFFFFF e il font Inter, con spazi e riempimento uniformi. Segui una griglia a 12 colonne per desktop e una griglia a 4 colonne per dispositivi mobili, allinea al centro l'eroe, distanzia uniformemente le schede delle funzionalità/funzioni e rendi lo slider delle testimonianze a tutta larghezza. Lo stile dovrebbe essere energico, motivante e amichevole, con un'elevata accessibilità e una chiara visibilità del CTA. Evita layout disordinati, colori eccessivamente scuri e cliché delle fotografie stock.

📖 Leggi anche: Come diventare un ingegnere di prompt

I migliori prompt Figma IA per diversi casi d'uso

Se ti stai chiedendo come porre una domanda all'IA, ecco una serie di prompt Figma AI pratici che puoi inserire direttamente nel tuo flusso di lavoro per creare layout, prototipi e varianti in pochi secondi.

Generazione di layout PUI e creazione di schermate

Progetta una pagina con i dettagli del prodotto utilizzando i prompt di Figma IA

1. Genera [Numero] varianti di layout per un [Tipo di schermo] in un [Tipo di prodotto]. Includi: sezione principale/hero, blocchi di contenuti secondari, posizionamenti CTA, modello di navigazione e segnaposto di contenuti di esempio su misura per [User Persona]. Applica una struttura di layout allineata a un sistema a griglia [Dimensione griglia].

2. Progetta un flusso completo per [Attività utente] su [Numero] schermate. Includi: stato iniziale, stati intermedi, stato di esito positivo e gestione degli errori. Utilizza modelli di interazione adatti a [Piattaforma] con spaziatura e gerarchia allineati a [Nome sistema di progettazione].

3. Crea tre opzioni alternative di wireframe per una schermata [Nome funzionalità]. Includi: gerarchia dei contenuti, azioni, input dei moduli (se pertinenti) e segnaposto microcopy. Utilizza una densità visiva adeguata al [Contesto di utilizzo] (bassa/media/alta)

4. Genera un layout reattivo per [Tipo di pagina] con versioni desktop, tablet e mobile. Includi adattamenti dei componenti, comportamento dei breakpoint e blocchi di contenuto riorganizzati che supportano [Obiettivo principale dell'utente]

5. Crea un modello a pagina intera per [Scopo della pagina] che includa: struttura dell'intestazione, sezioni di contenuto, righe CTA, barra laterale opzionale e piè di pagina. Mantieni il tono e la gerarchia visiva in linea con [Personalità del marchio]

6. Progetta un'esperienza in più passaggi per [Onboarding/Checkout/Processo di configurazione]. Includi indicatori di stato chiari, intestazioni che definiscono il contesto, logica dei moduli e varianti per [modalità chiara/scura]

7. Crea tre modelli di navigazione per un prodotto [Mobile/Web]: navigazione superiore, navigazione inferiore e barra laterale. Includi segnaposto per le icone, stati attivi/inattivi ed etichette di esempio relative alla [Categoria di prodotto]

💡 Suggerimento professionale: fai riferimento a screenshot reali del prodotto. "Progetta un pannello delle impostazioni simile alla barra laterale sinistra di Notion" funziona molto meglio di descrizioni astratte. L'addestramento di Figma IA su interfacce utente reali significa che i riferimenti a marchi/prodotti consentono di usufruire di una migliore corrispondenza dei modelli rispetto ai termini generici.

Generazione di icone, illustrazioni e micro-immagini

Genera diversi concetti di caratteri con pose a figura intera grazie alla funzionalità/funzione di Figma IA

8. Genera un set di [Numero] icone per un [Tipo di prodotto] in [Tipo di stile]. Includi varianti riempite e contornate, spessore del tratto uniforme, raggio degli angoli e metafore visive in linea con [Tema del marchio]

9. Crea una serie di illustrazioni di stato vuoto, caricamento ed errore per [Funzionalità/Funzione]. Lo stile deve seguire [Stile illustrazione], includere [Tipo tavolozza colori] e incorporare segnali visivi che evocano [Emozione/Tono]*.

10. Progetta una collezione di [Numero] icone badge che rappresentano [Elenco concetti]. Utilizza dimensioni, forme e simboli coerenti e adeguati alle [Linee guida della piattaforma]

11. *Crea un concept illustrativo per un [tipo di pagina] utilizzando lo [stile visivo] con elementi che rappresentano [concetto principale], [concetto secondario] e [risultato per l'utente]. Includi note su colori, atmosfera e composizione.

12. *Genera una serie di illustrazioni contestuali per [Caso d'uso] in [Stile visivo]. Includi punti focali chiari, forme semplici e dettagli ottimizzati per dimensioni ridotte (ad esempio, dashboard o suggerimenti).

13. Crea [Numero] varianti di un carattere/mascotte per una [Categoria di prodotto]. Includi: posa a figura intera, semplici cambiamenti di espressione, variazioni di accessori e opzioni di colore in linea con [Colori del marchio]

14. Progetta indicatori di caricamento per [Tipo di prodotto] in [Tipo di stile]. Includi metafore lineari, circolari e animate che rappresentano [Tema]

💡 Suggerimento professionale: specifica il formato di output pronto per il plugin. "Genera questa interfaccia utente del calendario con ogni data come istanza di componente separata, organizzata in una griglia di layout automatico 8×5". Ciò garantisce che l'output funzioni con plugin come Automator o Content Reel, non solo con un mockup visivo piatto. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Flussi UX, interazioni e prototipazione

Usa i prompt Figma IA per creare flussi di interazione dei moduli

15. Genera modelli di interazione per una [Funzionalità/funzione], inclusi gli stati hover, focus, attivo, disabilitato ed errore. Allinea il comportamento alle [Linee guida della piattaforma] e al [Nome del sistema di progettazione]

16. Crea [Numero] concetti di microinterazione che mostrano come un utente passa dallo [Stato A] allo [Stato B]. Includi preferenze di easing, tempistiche, direzione del movimento e alternative di accessibilità

17. Progetta un'esperienza scorrevole per uno [tipo di schermo] con intestazioni fisse, opportunità di parallasse, divulgazione progressiva e comportamento adattivo dei contenuti per [tipo di dispositivo]

18. Produci un diagramma strutturato del flusso utente per [Attività utente] che mostri i punti decisionali, i percorsi alternativi e le risposte del sistema. Presenta gli stati utilizzando miniature semplificate dei frame.

19. Genera mockup di interazione per un [tipo di modulo], inclusi logica di convalida, suggerimenti in linea, messaggi di errore e comportamento di compilazione automatica ottimizzato per [tipo di pubblico]

20. Progetta animazioni di transizione per un [modello di navigazione] tra [schermata A] e [schermata B]. Includi durata, tipo di easing e modifiche compositive consigliate

21. Crea variazioni di stato per un [Componente], inclusi scenari di caricamento, esito positivo, fallimento e contenuti lunghi. Basa gli stati sulle [Regole del sistema di progettazione] e sul [Tono del marchio]

💡 Suggerimento professionale: richiedi una gerarchia di progettazione atomica esplicita. "Genera prima gli atomi (icone, stili di testo), poi le molecole (campi di immissione) e infine gli organismi (modulo di accesso)". Questo costringe Figma IA a creare primitive riutilizzabili invece di gruppi nidificati una tantum che non possono essere componentizzati.

Espansione del sistema di progettazione e lavoro sui componenti

Progetta una scala tipografica coerente per la tua interfaccia utente

22. Crea varianti di componenti per un [Tipo di componente], incluse dimensioni (S/M/L), stati e variazioni di contenuto. Segui le regole dei token per spaziatura, raggio, colore e tipografia da [Sistema di progettazione]

23. Genera un set completo di controlli per moduli per [Tipo di prodotto]: immissione di testo, elenco a discesa, casella di controllo, pulsante di opzione, cursore, controllo segmentato e selettore di date. Includi tutti gli stati e la logica di convalida, in linea con [Standard di accessibilità]

24. Crea modelli di layout per un generatore di sezioni universale utilizzando [Nome del sistema di progettazione]. Includi blocchi hero, griglie di schede, righe di funzionalità/funzioni, righe di testimonianze e sezioni FAQ con comportamento reattivo

25. Progetta una scala tipografica ottimizzata per [Caso d'uso] con titoli, sottotitoli, tipi di corpo, testo meta, didascalie e stili numerici. Includi esempi di utilizzo nell'interfaccia utente

26. Genera linee guida per la spaziatura e la dimensione di una [Libreria dei componenti]. Fornisci token di spaziatura, convenzioni di riempimento ed esempi di uso improprio da evitare

27. Crea esempi di utilizzo dei componenti pronti per la documentazione per [Nome componente], inclusi confronti tra cosa fare e cosa non fare, configurazioni comuni e pratiche di accessibilità consigliate

28. Crea estensioni del sistema di colori basate sulla [tavolozza primaria], inclusi colori semantici, colori di interazione, varianti neutre e mappature della modalità scura

💡 Suggerimento professionale: usa un linguaggio semantico dei colori. Il "pulsante di azione primaria con token semantici" crea componenti personalizzabili. Il "pulsante blu" codifica in modo rigido valori esadecimali che non sopravvivono alla modalità scura.

Brainstorming, espansione dei concetti ed esplorazione creativa

Brainstorming di bacheche di ispirazione per l'identità del marchio con i prompt Figma IA

29. Genera [Numero] indicazioni concettuali per una nuova [Funzionalità/funzione] in una [Categoria di prodotto]. Includi modelli mentali distinti, filosofie di layout e ipotesi di esperienza utente

30. Brainstorming su tre approcci divergenti per risolvere [Problema UX]. Includere: una soluzione utilitaristica, una soluzione giocosa e una soluzione minimale, ciascuna con bozzetti di layout e motivazioni

31. Produci bozzetti concettuali preliminari per una [Idea di funzionalità/funzione]. Includi esplorazioni di wireframe grezzi, modelli mentali, motivazioni degli utenti e considerazioni sui rischi

32. Progetta varianti speculative e future di un [tipo di prodotto] che incorporino [tendenza emergente], [tecnologia] e [cambiamento nel comportamento degli utenti]

33. Genera [Numero] bacheche di esplorazione visiva che mostrano possibili stili visivi per un [Marchio/Prodotto], inclusi riferimenti, indicazioni sui colori, idee tipografiche e ispirazioni per il layout

34. Sviluppa alternative creative per un [flusso] che incorpori diversi modelli di interazione: basati sui gesti, passaggio dopo passaggio, dichiarativi o predittivi

35. Crea tre indicazioni per il moodboard per la riprogettazione di [Prodotto]. Includi ispirazioni per mood, tipo, colore, layout e modelli UI raggruppati per temi stilistici

Ricerca, strategia UX e comunicazione con gli stakeholder

36. Genera una descrizione del problema UX per [Area problematica] rivolta a [Segmento di utenti]. Includi contesto, vincoli, metriche di esito positivo e potenziali opportunità

37. Crea mappe di percorso per [Scenario utente], inclusi stati emotivi, punti critici, aspettative e momenti di valore. Fornisci una raccomandazione di percorso ottimizzata

38. Crea mockup dell'interfaccia utente con confronto delle funzionalità/funzioni che mostrano come gli utenti scelgono tra [Opzione A], [Opzione B] e [Opzione C]. Includi considerazioni sul carico cognitivo e suggerimenti dell'interfaccia utente a supporto delle decisioni.

39. Riassumi i risultati dei test di usabilità della [Sessione di test] in un dashboard strutturato che mostri: problemi, gravità, citazioni degli utenti e modifiche proposte all'interfaccia utente

40. Crea schemi di presentazione per gli stakeholder per spiegare [Decisione di progettazione]. Includi la definizione del problema, le alternative di progettazione esplorate, la direzione scelta e la motivazione

41. Genera immagini concettuali "north star" per [Visione del prodotto] che rappresentino stati di esperienza futuri che integrano [Capacità chiave] e [Obiettivo strategico]

42. Produci una rapida analisi competitiva dell'interfaccia utente per [Elenco concorrenti], evidenziando modelli di componenti, modelli di navigazione, densità visiva e fattori di differenziazione dell'esperienza utente

Errori comuni da evitare con i prompt Figma IA

Ecco alcuni errori comuni che i designer commettono quando utilizzano Figma IA e come risolverli:

❌ Errore ✅ Soluzione 💬 Esempio di prompt Contesto Dare richieste di progettazione vaghe come "migliora questo" Definisci l'obiettivo "Perfeziona questa scheda in termini di chiarezza e gerarchia utilizzando le nostre regole di spaziatura e tipografia". Chiarezza Senza specificare vincoli di piattaforma o layout Aggiungi contesto "Genera per mobile-first, modelli iOS, griglia 8 pt e zone raggiungibili con il pollice". Vincoli Ignorare il tuo sistema di progettazione Indica all'IA cosa utilizzare "Applica i nostri pulsanti, i colori delle superfici, la scala di spaziatura e i componenti delle schede" Sistema di progettazione Richiesta di più schermate o flussi in un unico prompt Scomponilo "Un prompt per schermata, variazione o passaggio del flusso dell'utente" Ambito Non fornire alcun contesto per gli utenti Aggiungi personalità e intenzioni "Ottimizza per gli utenti alle prime armi che confrontano i livelli di prezzo" Contesto utente Saltare i dettagli dell'interazione Sii esplicito "Includi stati di hover, gestione degli errori e suggerimenti in linea per gli input". Interazioni Supponendo che l'IA comprenda la struttura dei tuoi file Fai riferimento a questo documento. "Utilizza componenti da atom/pulsante/primary e layout/scheda" Struttura dei file

Limiti dell'utilizzo degli strumenti di IA di Figma

Le recensioni degli utenti reali evidenziano che, sebbene Figma IA acceleri i flussi di lavoro di progettazione, presenta ancora alcune limitazioni pratiche di cui dovresti essere consapevole:

Le prestazioni possono rallentare con file di grandi dimensioni o prototipi complessi; molti utenti segnalano rallentamenti quando sono coinvolti più collaboratori o componenti UI interattivi.

Forte dipendenza da una connessione Internet stabile a causa della sua natura basata su browser; una connettività scadente può interferire con la prototipazione, la modifica e la collaborazione in tempo reale.

Le interazioni e i layout generati dall'IA richiedono comunque una pulizia manuale e gli utenti notano che i risultati automatizzati non sono sempre pronti per la produzione.

L'aumento dei paywall intorno agli attributi visivi come Dev Mode solleva preoccupazioni per i freelance e i piccoli team riguardo alla futura accessibilità economica.

🧠 Curiosità: l'espressione "lazy prompting" è stata resa popolare dal leader nel campo dell'IA Andrew Ng, il quale sosteneva che per alcuni modelli non sono necessarie istruzioni complete. Potrebbe essere sufficiente un minimo suggerimento, come un messaggio di errore. Ciò suggerisce che la progettazione dei prompt sta cambiando man mano che l'IA migliora nella deduzione delle intenzioni.

Alternative a Figma IA da esplorare

Ecco un elenco di alternative a Figma IA che ti aiuteranno a esplorare altre possibilità nel tuo stack di progettazione.

1. ClickUp (ideale per flussi di lavoro di progettazione supportati dall'IA e collaborazione interfunzionale)

Oggi i designer utilizzano più strumenti di IA che mai.

Figma per i wireframe, un altro per il brainstorming, un altro per il monitoraggio delle attività, un altro per il feedback e altro ancora. Questo porta a flussi di lavoro frammentati e contribuisce alla dispersione del lavoro, dove il contesto si perde tra app, email e chat isolate.

Il costo di tale frammentazione è enorme, con una perdita di produttività stimata in 2,5 trilioni di dollari.

Il lavoro dispersivo e il suo impatto sulla produttività

A questo punto, probabilmente starai pensando: Ok, consolidare sembra ottimo, ma come posso semplificare senza sacrificare la flessibilità creativa che ottengo da Figma e dalle sue funzionalità/funzioni IA? ClickUp è il primo Converged AI Workspace al mondo , creato per riunire tutti i tuoi strumenti di progettazione, risorse e flussi di lavoro in un unico posto.

Per i designer UI/UX, i team di prodotto e i professionisti creativi, ciò significa che le tue idee, i file di progetto e le iterazioni di progettazione rimangono collegati, organizzati e facili da elaborare.

Il software di project management per i progetti di design ClickUp elimina il work sprawl, fornendoti un contesto completo per ogni attività e prompt di progettazione. I designer possono collaborare senza soluzione di continuità con i colleghi e gli assistenti IA, generare e perfezionare rapidamente le idee e mantenere ininterrotto il loro flusso creativo.

Ecco uno sguardo più da vicino a come può aiutarti:

Potenzia l'intero flusso di lavoro creativo con Brain

Al centro di questo ecosistema c'è ClickUp Brain. Si tratta di un livello di IA contestuale progettato per supportare i flussi di lavoro creativi, dall'esplorazione delle idee alle risorse pronte per la produzione, senza mai lasciare il tuo spazio di lavoro.

Dalla generazione di prompt dettagliati alla produzione di grafica veloce, Brain ti aiuta a passare dall'idea alla realizzazione con meno attrito e più energia creativa. Se vuoi progettare meglio, più velocemente e con maggiore sicurezza, integrare Brain nel tuo flusso di lavoro Figma è una svolta rivoluzionaria.

Chiedi a Brain di aiutarti a generare prompt che puoi inserire direttamente in Figma.

Questo agente IA per designer è integrato in ogni angolo della tua area di lavoro, offrendoti un compagno creativo continuo e sensibile al contesto in grado di:

Genera testi UX basati sulla voce del tuo marchio o sul PRD.

Proponi varianti di layout basate sul tuo brief di progettazione.

Riassumili il feedback degli stakeholder in azioni pronte per la progettazione.

Trasforma lunghe note di brainstorming in requisiti UI chiari.

Fornisci risposte contestualizzate su qualsiasi progetto, attività, documento o decisione all'istante.

🎥 Guarda: Come effettuare la connessione di Figma in ClickUp con questo video tutorial:

E sì, puoi generare immagini direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Ecco come:

Apri l'interfaccia IA dalla barra laterale

Digita un prompt (ad esempio, Genera cinque concetti di illustrazione minimalista per l'onboarding di un'app fintech)

Perfeziona, effettua la condivisione e aggiungi sfondi

Genera immagini pronte per la produzione direttamente all'interno di ClickUp Brain

📌 Prova questi prompt: Riassumi questo brainstorming in requisiti UI chiari con funzionalità/funzioni raggruppate e flusso utente

Scrivi microcopy di onboarding per un'app di budgeting con un tono amichevole e minimalista per gli utenti della Generazione Z

Proponi tre varianti di layout della homepage basate su questa breve descrizione: un'app per il benessere incentrata sul monitoraggio delle abitudini

Cerca contemporaneamente nell'intero ecosistema

ClickUp Enterprise Search offre al tuo team un'unica barra di ricerca basata sull'intelligenza artificiale che estrae le risposte da tutti gli strumenti con cui lavori. Puoi effettuare una ricerca con un solo clic in Drive, Notion, Slack, Gmail, Tasks, Docs, Chats e persino nelle note delle riunioni.

Invece di cercare tra le schede o indovinare dove si trova qualcosa, ottieni immediatamente una risposta completa e contestualizzata.

Recupera facilmente file e informazioni dalle aree di lavoro e dalle app collegate con Enterprise Search.

Grazie a livelli di sicurezza di livello aziendale come GDPR, HIPAA, SOC 2, ISO 42001 e rigide politiche di non addestramento/non conservazione, potrai usufruire di una potente funzione di ricerca senza compromettere la privacy. Tutti i modelli sono protetti da autorizzazioni e controlli unificati, garantendo ai team di grandi dimensioni la sicurezza dei propri dati.

👀 Suggerimento utile: In ClickUp, puoi creare moduli di raccolta dati che catturano esattamente ciò di cui hai bisogno per un componente di progettazione, come il tipo di componente, i dettagli comportamentali, i casi d'uso e il livello di priorità. In questo modo non perderai nessuna informazione importante.

Sfrutta l'app IA per i flussi di lavoro di progettazione

Lavora con ClickUp Brain MAX per eliminare la proliferazione dell'IA

ClickUp Brain MAX è il tuo compagno desktop che porta l'IA ovunque tu lavori. Mentre Figma IA si concentra sul contesto di progettazione, Brain MAX si concentra sull'intero flusso di lavoro, dalla progettazione alla documentazione fino al lancio.

La parte migliore è che puoi scegliere il modello IA in base all'attività. Ad esempio, passa a ClickUp Brain per tutto ciò che richiede intelligenza dello spazio di lavoro, come attività, documenti e conoscenze interne della tua azienda.

E quando hai bisogno di qualcosa di diverso, come un ragionamento più approfondito o una logica complessa, puoi passare istantaneamente al modello giusto come ChatGPT, Claude o Gemini.

Grazie ai prompt personalizzati e ai flussi di lavoro salvati, potrai finalmente smettere di riscrivere gli stessi prompt ogni volta che ti viene l'ispirazione. Salva i tuoi prompt preferiti per l'ideazione, i flussi utente, i profili, la scrittura UX o i contenuti.

Inoltre, con Talk to Text in ClickUp Brain MAX, puoi dettare le tue note di progettazione, effettuare la condivisione di idee o feedback rapidi e trasformare istantaneamente questi pensieri in attività o documenti. E poiché è sul tuo desktop, basta premere la scorciatoia per avere l'IA a portata di mano.

Visualizza il tuo flusso di lavoro in un unico posto

Le lavagne ClickUp offrono ai team UI/UX uno spazio flessibile e collaborativo per pensare in modo visivo fin dall'inizio di un progetto. Puoi mappare i percorsi degli utenti, abbozzare i primi wireframe e delineare i flussi dell'interfaccia utente.

Ti permette anche di effettuare la connessione tra le idee con linee di flusso e convertire i post-it in attività strutturate.

Brainstorming su uno stile o un mood in ClickUp lavagne online e lascia che ClickUp Brain produca punti di partenza su cui puoi iterare

ClickUp Brain migliora ulteriormente l'esperienza aggiungendo l'IA direttamente nella tela. Puoi generare icone, varianti di layout o rapidi riferimenti visivi utilizzando la generazione di immagini sulla tela.

Quando una sessione diventa caotica, come spesso accade nei brainstorming efficaci, ClickUp Brain può riepilogare l'intero contenuto della lavagna online in attività organizzate, requisiti di progettazione o note di ricerca.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automatizza il lavoro senza lavoro richiesto: attiva aggiornamenti delle attività, modifiche dei campi, assegnazioni e notifiche utilizzando attiva aggiornamenti delle attività, modifiche dei campi, assegnazioni e notifiche utilizzando le automazioni ClickUp senza codice.

Implementa un'IA che agisce concretamente: utilizza utilizza agenti ClickUp predefiniti o personalizzati per rispondere alle domande, fornire informazioni ed eseguire flussi di lavoro nell'area di lavoro di ClickUp.

Crea e ripeti in modo collaborativo: redigi, modifica e riassumi le risorse creative in ClickUp Docs con commenti in tempo reale, menzioni e collegamenti alle attività.

Trasforma i dashboard in report istantanei: aggiungi aggiungi AI Card per aggiornamenti in tempo reale sui progetti, riunioni del team e riassunti esecutivi basati su approfondimenti generati dall'IA.

Pianifica i progetti con la massima chiarezza: mappa le sequenze, le dipendenze e i percorsi critici utilizzando mappa le sequenze, le dipendenze e i percorsi critici utilizzando i diagrammi di Gantt di ClickUp

Collega facilmente tutti i tuoi strumenti: effettua la sincronizzazione del lavoro tra app di progettazione, sviluppo e produttività con oltre 1.000 effettua la sincronizzazione del lavoro tra app di progettazione, sviluppo e produttività con oltre 1.000 integrazioni ClickUp e connessioni native Figma, Slack, GitHub e Drive.

Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare le sue opzioni di personalizzazione avanzate un po' troppo complesse.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.585 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha condiviso un utente:

ClickUp è in grande spolvero ultimamente, con tante nuove funzionalità lanciate di recente. Hanno appena lanciato anche la generazione di immagini, che è davvero fantastica. Adoro come la nuova IA agentica lo renda semplicissimo da usare e permetta di trovare attività, sottoattività, elenchi, documenti, moduli e qualsiasi altra cosa. Mi aiuta anche a tenere traccia dei progetti commerciali piuttosto bene. Uno strumento fantastico con un supporto clienti eccezionale. Senza dubbio il miglior strumento di project management.

ClickUp è in grande spolvero ultimamente, con tante nuove funzionalità lanciate di recente. Hanno appena lanciato anche la generazione di immagini, che è davvero fantastica. Adoro come la nuova IA agentica lo renda semplicissimo da usare e permetta di trovare attività, sottoattività, elenchi, documenti, moduli e qualsiasi altra cosa. Mi aiuta anche a tenere traccia dei progetti commerciali piuttosto bene. Uno strumento fantastico con un supporto clienti eccezionale. Senza dubbio il miglior strumento di project management.

2. Uizard (ideale per trasformare schizzi e prompt di testo in mockup UI istantanei)

tramite Uizard

Uizard è uno spazio di lavoro di progettazione basato sull'IA che trasforma le idee iniziali in interfacce modificabili in pochi minuti. Il suo Autodesigner 2.0 va oltre, generando flussi multischermo completi da un semplice prompt di testo, con layout, struttura e logica di navigazione.

I non designer possono passare dall'idea alla visualizzazione senza sforzo, mentre i designer ottengono un modo veloce per esplorare concetti e iterare con i loro team. Puoi scansionare wireframe, convertire screenshot in interfacce utente modificabili, testare l'attenzione visiva con mappe di calore o passare dalla modalità a bassa fedeltà a quella ad alta fedeltà.

Le migliori funzionalità/funzioni di Uizard

Scansiona screenshot o wireframe disegnati a mano e convertili istantaneamente in mockup modificabili per avviare rapidamente le sessioni di progettazione.

Verifica tempestivamente l'attenzione visiva con mappe di calore basate sull'IA che prevedono dove gli utenti guarderanno per primi.

Genera temi UI e stili visivi da parole chiave, immagini o URL per esplorare rapidamente diverse direzioni creative.

Collabora in tempo reale con tutto il tuo team di prodotto ed esporta prototipi interattivi o snippet CSS e React pronti per gli sviluppatori.

Limitazioni di Uizard

Nessun caricamento di file esterni per la sintesi IA

L'IA per la generazione di attività può essere incoerente

Prezzi Uizard

Free

Pro : 19 $ al mese per utente

Aziendale : 39 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Uizard

G2: 4,5/5 (45 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Uizard?

Ecco la condivisione di una recensione su Capterra:

Adoro la facilità con cui è possibile creare l'interfaccia utente sulla piattaforma. È fantastico poter utilizzare l'IA per convertire i miei schizzi negli elementi dell'interfaccia utente di cui ho bisogno! Ti dà davvero la sensazione che i tuoi schizzi possano essere ancora più preziosi. È più divertente poter disegnare a mano sapendo che ti sarà utile in seguito.

Adoro la facilità con cui è possibile creare l'interfaccia utente sulla piattaforma. È fantastico poter utilizzare l'IA per convertire i miei schizzi negli elementi dell'interfaccia utente di cui ho bisogno! Ti dà davvero la sensazione che i tuoi schizzi possano essere ancora più preziosi. È più divertente poter disegnare a mano sapendo che ti sarà utile in seguito.

📖 Leggi anche: Il miglior software di assistenza alla scrittura con IA

3. Penpot (ideale per la progettazione open source e la prototipazione controllata dal team)

tramite Penpot

Penpot è una piattaforma open source di progettazione e prototipazione web-first. È stata creata per i team di prodotto che desiderano libertà creativa e precisione in linea con gli sviluppatori. A differenza dei tradizionali strumenti di progettazione, Penpot utilizza standard aperti come SVG, CSS e HTML.

Questo offre ai designer un controllo a livello di pixel, fornendo agli sviluppatori una struttura pronta per la produzione fin dal primo giorno. Il supporto nativo per CSS Flexbox/Grid, l'editing vettoriale avanzato, il multiplayer in tempo reale e l'ispezione completa del codice rendono Penpot particolarmente interessante per i flussi di lavoro ibridi designer-sviluppatore.

Poiché tutto funziona nel browser (o in modalità self-hosted, se necessario), i team ottengono flessibilità, trasparenza e titolarità totale sul proprio ambiente di progettazione.

Le migliori funzionalità di PenPot

Crea prototipi interattivi con trigger, transizioni, sovrapposizioni, elementi fissi e percorsi multi-flusso per test utenti realistici.

Collabora in tempo reale nel tuo browser con la modifica multiplayer, i commenti e i link di presentazione in modalità di condivisione.

Scala i sistemi di progettazione con sicurezza utilizzando componenti, varianti, librerie condivise e token di progettazione strutturati.

Utilizza e carica font personalizzati o accedi a set tipografici integrati per garantire la coerenza del design del marchio.

Limiti di PenPot

Penpot può essere lento e presentare dei glitch durante lo Zoom, lo spostamento di oggetti o quando si lavora con molti livelli e immagini.

Prezzi PenPot

Free

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Enterprise: 950 $ al mese per organizzazione

Valutazioni e recensioni di PenPot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di PenPot?

Secondo una recensione di G2:

La migliore alternativa a Figma per la progettazione e lo sviluppo di prodotti con solide funzionalità per aiutare gli sviluppatori.

La migliore alternativa a Figma per la progettazione e lo sviluppo di prodotti con solide funzionalità per aiutare gli sviluppatori.

4. Visily (ideale per chi non è un designer e ha bisogno di wireframe e prototipi veloci e modificabili)

tramite Visily

Visily è uno strumento di progettazione creato per i non designer che hanno bisogno di trasformare idee di prodotto approssimative in immagini chiare e altamente fedeli. Invece di lottare con complessi software di progettazione, i team possono partire da screenshot, prompt di testo, diagrammi o modelli e trasformarli istantaneamente in wireframe modificabili o concetti rifiniti.

I suoi flussi di lavoro assistiti dall'IA, i componenti intelligenti, la prototipazione automatica e le funzionalità di collaborazione in tempo reale consentono ai team di passare dal brainstorming al wireframe al prototipo interattivo in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visily

Progetta da oltre 1.500 modelli, inclusi flussi di app, dashboard, landing page, percorsi, diagrammi e framework di brainstorming.

Crea prototipi istantanei con Auto-Prototyping, dove l'IA collega le schermate per te e crea flussi realistici senza configurazione manuale.

Utilizza componenti intelligenti come cursori, interruttori per attivare/disattivare, campi di immissione e elementi dinamici per creare prototipi realistici.

Ottieni immediatamente riferimenti UI con l'estensione Visily Chrome per acquisire schermate e convertirle in wireframe modificabili.

Presenta prototipi come diapositive e raccogli feedback istantaneamente, anche da stakeholder non tecnici.

Limiti di Visily

La libreria dei componenti non dispone di parole chiave e tag adeguati per facilitare la ricerca.

A volte i file SVG esportati diventano disordinati quando vengono importati in altri strumenti come Figma.

Prezzi Visily

Free

Pro: 14 $ al mese per utente

Aziendale: 29 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Visily

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Visily?

Da una recensione su G2:

Visily si distingue per la facilità con cui colma il divario tra i non designer e la creazione di interfacce utente di livello professionale. Ciò che mi piace di più è la sua interfaccia intuitiva drag and drop combinata con funzionalità IA intelligenti che aiutano a generare wireframe da semplici input come screenshot o prompt di testo. È incredibilmente utile per visualizzare rapidamente le idee senza bisogno di competenze di progettazione approfondite. Anche gli strumenti di collaborazione sono un grande vantaggio: la possibilità di effettuare la condivisione e l'iterazione con i colleghi in tempo reale rende l'intero processo di progettazione più fluido ed efficiente.

Visily si distingue per la facilità con cui colma il divario tra i non designer e la creazione di interfacce utente di livello professionale. Ciò che mi piace di più è la sua interfaccia intuitiva drag and drop combinata con funzionalità IA intelligenti che aiutano a generare wireframe da semplici input come screenshot o prompt di testo. È incredibilmente utile per visualizzare rapidamente le idee senza bisogno di competenze di progettazione approfondite. Anche gli strumenti di collaborazione sono un grande vantaggio: la possibilità di effettuare la condivisione e l'iterazione con i colleghi in tempo reale rende l'intero processo di progettazione più fluido ed efficiente.

📖 Leggi anche: I migliori prompt di scrittura IA per marketer e scrittori

5. Canva (ideale per la progettazione visiva rapida, le presentazioni e i contenuti di marketing)

tramite Canva

Canva è stato creato per dare vita a idee creative senza una curva di apprendimento ripida. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e la vasta libreria di modelli rendono facile per tutti, dai marketer ai team di prodotto, progettare come un professionista.

Con l'IA integrata in ogni parte dello strumento, puoi generare grafica dal testo, ridimensionare i progetti su tutti i canali, scrivere testi e persino creare contenuti interattivi e live. Canva offre anche supporto per una profonda coerenza del marchio con i Brand Kit (loghi, colori, font), rendendolo ideale per i team.

Le migliori funzionalità di Canva

Progetta in diversi formati, come presentazioni, lavagne online, video, siti web, documenti e schede tecniche.

Utilizza gli strumenti Magic Studio come Magic Write (per i testi), Text-to-Image e Magic Design per generare risorse visive e progetti da semplici prompt.

Scegli tra centinaia di migliaia di modelli personalizzabili per social media, marketing, istruzione o aziendale.

Rimuovi sfondi, genera immagini o crea video, tutto all'interno dell'editor potenziato dall'IA di Canva.

Limitazioni di Canva

Le nuove funzionalità/funzioni come Draw sembrano ancora poco sviluppate e necessitano di ulteriori perfezionamenti.

Prezzi Canva

piano Free

Canva Pro: 14,99 $ al mese per utente

Canva for Teams: 29,99 $ al mese per i primi cinque utenti

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Una recensione su G2 aggiunge:

Canva rende il design semplicissimo. Posso creare grafiche pulite, presentazioni e post sui social in pochi minuti senza dovermi districare tra strumenti complicati. I modelli sono solidi, il drag-and-drop è intuitivo e c’è una rapida sincronizzazione. Anche con il mio account universitario, mi offre tutto ciò di cui ho bisogno senza lavoro richiesto. È affidabile, veloce e mi fa risparmiare un sacco di tempo.

Canva rende il design semplicissimo. Posso creare grafiche pulite, presentazioni e post sui social in pochi minuti senza dovermi districare tra strumenti complicati. I modelli sono solidi, il drag-and-drop è intuitivo e tutto si effettua in modo rapido. Anche con il mio account universitario, mi offre tutto ciò di cui ho bisogno senza alcun lavoro richiesto. È affidabile, veloce e mi fa risparmiare un sacco di tempo.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Canva

Ottimizza i tuoi progetti con ClickUp

Con il giusto set di prompt Figma IA, puoi recuperare le ore perse a riscrivere prompt vaghi, correggere output generici e spingere l'IA verso il design che desideravi realmente.

Ma ecco la verità: i team creativi hanno bisogno di qualcosa di più di un generatore di design. Hai bisogno di un luogo in cui pensare, pianificare, effettuare il monitoraggio, iterare e collaborare. Figma IA si occupa della creazione, ma non della strategia, dell'organizzazione, della condivisione delle conoscenze o dell'allineamento tra i team che circondano tale creazione.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app completa per il lavoro creativo.

ClickUp Brain fornisce al tuo team risposte contestualizzate basate su attività, documenti e piani. ClickUp Brain MAX fa un ulteriore passo avanti con una comprensione più approfondita dell'intero spazio di lavoro. ClickUp Whiteboards trasforma idee disordinate in flussi di lavoro strutturati e Docs ti consente di creare la tua libreria di prompt. Inoltre, le attività e le attività secondarie garantiscono un'esecuzione rigorosa.

Se desideri un unico posto dove organizzare i tuoi prompt, gestire il tuo processo creativo e consegnare il lavoro più rapidamente, registrati gratis su ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Sì. Figma IA può generare layout completi da un solo prompt, ma i risultati sono spesso generici. Funziona meglio quando si fornisce prima la struttura (come wireframe o gerarchia dei contenuti) e poi si perfeziona utilizzando prompt iterativi. Prompt grandi e vaghi di solito portano a spaziature incoerenti, uso debole dei componenti e stili non corrispondenti.

In parte. Figma IA può fare riferimento a componenti, token e librerie se il tuo file è ben organizzato e segue le convenzioni di denominazione. Non mappa automaticamente ogni elemento, quindi un contesto chiaro, componenti di esempio e vincoli nei tuoi prompt migliorano significativamente la precisione.

I plugin Design Lint, Autoflow e Wireframe si abbinano bene. Per il passaggio allo sviluppo, strumenti come Anima o Zeplin aggiungono struttura dopo le bozze IA. Molti team integrano Figma AI con ClickUp, utilizzando Whiteboards, documenti e ClickUp Brain per gestire prompt, versioni e attività di progettazione end-to-end.