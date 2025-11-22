Modelli di cartella stampa per creare risorse di marca pronte per i media in pochi minuti

Il tuo marchio ha una storia da raccontare e la tua cartella stampa ti assicura che venga raccontata nel modo giusto, controllandone la narrazione.

Ma crearne uno da zero ogni volta? È la strada più veloce per esaurirsi. Dalla raccolta delle risorse alla progettazione dei layout, il processo richiede ore che non hai a disposizione. Gran parte di questo attrito deriva dal Work Sprawl.

È qui che entrano in gioco i modelli di cartella stampa. Con gli elementi chiave già integrati, tutto ciò che devi fare è inserire i tuoi dati. È veloce, raffinato e professionale, senza dover partire da zero.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori modelli di cartelle stampa elettroniche per aiutarti a mostrare il tuo marchio con sicurezza (e molto meno stress).

Cosa sono i modelli di cartella stampa?

I modelli di cartella stampa sono strutture predefinite utilizzate per creare una raccolta di informazioni essenziali, tra cui immagini ad alta risoluzione e risorse per giornalisti e professionisti dei media, note anche come cartella stampa.

Questi modelli forniscono una struttura per organizzare i dettagli chiave, le risorse visive e le informazioni di contatto relative a un'azienda o a un prodotto.

Ecco come questi modelli semplificano il processo di condivisione delle informazioni con i media:

✅ Contiene una diapositiva di copertina che mette in evidenza il marchio dell'azienda✅ Include la sezione "Chi siamo" con una breve panoramica dell'azienda e i valori fondamentali✅ Mostra i prodotti/servizi delineando chiaramente l'offerta dell'azienda✅ Offre comunicati stampa che presentano le ultime notizie e gli eventi dell'azienda

👀 Curiosità: il primo press kit conosciuto fu creato da Parker & Lee per una campagna di pubbliche relazioni nel 1906, volta a promuovere una compagnia ferroviaria.

Cosa rende un modello di cartella stampa efficace?

Un buon modello di cartella stampa comunica in modo efficace la storia di un marchio ai media, fornendo informazioni essenziali e risorse di alta qualità per la copertura mediatica.

Tuttavia, ciò che rende davvero interessanti i modelli gratis di media kit è solitamente quanto segue:

Presenta le informazioni in modo chiaro e conciso, rendendole facili da comprendere e assimilare , spesso in un documento o su un sito web.

Rifletti la coerenza del marchio con colori, font e stile appropriati ed elementi aggiuntivi.

Racconta una storia avvincente che metta in risalto il valore del marchio, la sua credibilità sociale e i suoi punti di forza unici.

Include immagini di alta qualità , come foto professionali, loghi e altre risorse multimediali.

Consente una navigazione facile, permettendo ai giornalisti di trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno.

Panoramica dei modelli di cartella stampa

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di cartella stampa di ClickUp e Template. Net:

I 14 migliori modelli di cartella stampa

Ecco un elenco di 14 modelli di cartelle stampa progettati per aiutarti a creare un media kit professionale e ben organizzato che presenti in modo efficiente la missione, la storia e i risultati chiave della tua azienda.

1. Modello di comunicato stampa ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai risaltare il tuo messaggio in un panorama mediatico affollato con il modello di comunicato stampa ClickUp.

Quando si tratta di comunicati stampa, raccontare la tua storia nel modo giusto è la chiave per catturare l'attenzione sia dei giornalisti che del tuo pubblico di riferimento. L'obiettivo è raccontare la storia del tuo prodotto in modo che risuoni e si distingua. Ma come puoi assicurarti che il tuo messaggio risuoni in modo efficace?

È qui che entra in gioco il modello di comunicato stampa ClickUp. Questo modello rende semplicissimo creare un comunicato stampa che metta in risalto il valore unico del tuo prodotto o servizio, con un formattare pronto a catturare l'attenzione.

Questo modello di comunicato stampa integra perfettamente immagini e testi che coinvolgono sia i media che il tuo pubblico, aumentando le probabilità che il tuo comunicato stampa ottenga la copertura che merita.

✨ Ideale per: startup, esperti di marketing e autori che desiderano redigere comunicati stampa efficaci in modo rapido ed efficiente.

Come Brain MAX velocizza la creazione di cartelle stampa I press kit vengono creati più rapidamente quando puoi catturare idee e risorse senza cambiare strumento. ClickUp Brain MAX ti aiuta a raccogliere gli aggiornamenti sul marchio, riepilogare/riassumere i dettagli dei prodotti e perfezionare i tuoi messaggi con maggiore chiarezza. Con Talk to Text , puoi registrare note vocali durante interviste, sessioni di piano o brainstorming e convertirle istantaneamente in testo pulito per la bozza del tuo press kit. In questo modo i tuoi contenuti saranno accurati e pronti per la modifica senza ritardare il processo creativo. Piano, esegui e analizza 4 volte più velocemente con Talk to Text su ClickUp Brain MAX.

2. Modello di cartella stampa ClickUp

Ottieni il modello gratis Presenta un portfolio accattivante dei tuoi punti di forza utilizzando il modello ClickUp Media Kit.

Tutti i media kit hanno uno scopo comune: comunicare chi sei, cosa offri e perché il lavoro con te è una scelta intelligente.

La sfida? Distinguersi in uno spazio pieno di voci che competono per la stessa attenzione.

Il modello ClickUp Media Kit semplifica la creazione di un portfolio professionale e raffinato che mette in risalto i tuoi successi più importanti e posizione il tuo marchio per la collaborazione.

Con qualche piccola modifica personalizzata per adattarlo alla tua storia unica, sarai pronto a presentare tutto ciò che l'azienda ha realizzato e perché rappresenta un'opportunità preziosa per gli altri.

✨ Ideale per: aziende che desiderano attirare potenziali partner e inserzionisti mettendo in mostra gli esiti positivi del proprio marchio.

💡 Suggerimento professionale: semplifica la creazione dei contenuti mappando ogni passaggio del processo, dalla ricerca alla pubblicazione. Consulta la guida Come creare un flusso di lavoro per la creazione di contenuti per ottenere indicazioni chiare su come organizzare la creazione dei contenuti dall'inizio alla fine.

3. Modello ClickUp Media Elenco

Ottieni il modello gratis Mantieni tutto sotto controllo mentre ti concentri sulla creazione di relazioni durature con i media grazie al modello Media List di ClickUp.

La comunicazione con i media è compromessa? In che modo i professionisti delle pubbliche relazioni riescono effettivamente a far apparire i propri client sui media?

Ha chiesto un utente di Reddit.

Sebbene lo scenario possa sembrare drammatico, gestire i rapporti con i media può diventare rapidamente opprimente senza gli strumenti giusti. Senza un sistema chiaro, il monitoraggio dei contatti, dei follow-up e dello stato della campagna può essere un'attività arduo.

Il modello ClickUp Media List ti aiuta a rimanere organizzato ed efficiente. Ti aiuta a:

Crea un elenco completo di contatti per comunicati stampa, interviste e altre attività di comunicazione con i media.

Tieni traccia dello stato di ogni contatto (ad es. contattato, in corso, completata)

Conserva i dati essenziali come informazioni di contatto, argomenti discussi e note di follow-up.

A proposito di monitoraggio, ClickUp per i team multimediali è lo strumento di cui hai bisogno per assicurarti che le scadenze vengano rispettate. Grazie alla flessibilità di gestire tutto da un'unica piattaforma, i team rimangono allineati, evitano confusione e tengono sotto controllo tutti gli elementi in movimento della tua strategia multimediale.

✨ Ideale per: team che desiderano organizzare le proprie attività di comunicazione con i media, garantendo una gestione efficiente di ogni contatto.

📖 Leggi anche: Modelli di annunci aziendali

4. Modello di linee guida del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che la voce, le immagini e i messaggi del tuo marchio siano sempre in linea con il modello delle linee guida del marchio ClickUp.

Hai mai avuto la sensazione che l'identità del tuo marchio sia dispersa su diverse piattaforme senza una direzione chiara? È qui che le cose possono diventare complicate, soprattutto quando è necessario mantenere coerente ogni punto di contatto.

Il modello ClickUp Brand Guidelines è qui per risolvere il problema. Questo modello offre un modo semplificato per creare, collaborare e archiviare tutti i materiali del tuo marchio in un unico posto.

Grazie ai modelli personalizzabili e agli aggiornamenti in tempo reale, potrai garantire che la voce, le immagini e i messaggi del tuo marchio rimangano coerenti su tutti i canali.

✨ Ideale per: team pronti a creare un'identità di marca coerente e coesa e a mantenerla senza soluzione di continuità.

👀 Curiosità: il 93% dei professionisti delle pubbliche relazioni afferma di aver utilizzato un press kit nelle proprie campagne, dimostrando quanto siano importanti nella gestione dell'immagine mediatica ad alta risoluzione di un marchio.

5. Modello ClickUp Brand Book

Ottieni il modello gratis Mantieni il messaggio del tuo marchio unificato e coerente su tutte le piattaforme utilizzando il modello ClickUp Brand Book.

Il 42% dei consumatori ritiene che i loghi svolgano un ruolo chiave nel trasmettere la personalità di un marchio.

Tuttavia, il tuo marchio è molto più di un semplice logo o slogan. È l'immagine, l'atmosfera e la personalità complessiva della tua azienda.

Il modello ClickUp Brand Book ti aiuta a definire e mantenere un'identità di marca coerente su tutti i canali. Fornisce la struttura necessaria per organizzare le linee guida del tuo marchio, inclusi loghi, font, colori e messaggi.

Utilizzando questo modello, potrai effettuare un monitoraggio facile dello sviluppo dei contenuti del tuo marchio e assicurarti che ogni materiale di marketing rifletta l'identità unica del tuo marchio aziendale.

✨ Ideale per: team che desiderano creare un'identità di marca coerente e professionale che rimanga uniforme in tutti i materiali e canali di marketing.

6. Modello ClickUp per la gestione del marchio

Ottieni il modello gratis Allinea il tuo team attorno a una missione unificata utilizzando il modello di gestione del marchio ClickUp.

Hai mai provato a mettere d'accordo un gruppo di menti creative su come dovrebbe suonare un marchio? Non è facile.

Per creare un'identità di marca solida è fondamentale che tutti siano d'accordo. Il trucco sta nell'avere uno strumento che allinei tutto il tuo team e lo mantenga allineato.

È qui che entra in gioco il modello di gestione del marchio ClickUp. È progettato per mantenere tutti, dai designer ai marketer, sul monitoraggio.

Il modello ti consente di pianificare un piano e di monitorare lo stato di più campagne contemporaneamente. Riunisce in un unico posto tutti gli strumenti necessari per strategie di gestione del marchio efficaci, rendendo il tuo lavoro più efficiente.

✨ Ideale per: Brand manager e team che desiderano pianificare e realizzare campagne in modo semplice, mantenendo la coerenza del marchio in tutte le strategie di comunicazione di marketing.

📖 Leggi anche: Esempi di kit del marchio per ispirarti nella creazione del tuo

7. Modello di guida allo stile del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni uno stile coerente in tutte le tue comunicazioni con il modello di guida allo stile del marchio ClickUp.

Ecco la sfida più grande nella creazione di contenuto: vuoi che ogni messaggio, dalle email ai post sui social media, rifletta la personalità e i valori del tuo marchio, ma allo stesso tempo si distingua dagli altri.

Con il modello di guida allo stile del marchio ClickUp, puoi impostare rapidamente linee guida chiare per il tono, le immagini e i messaggi del tuo marchio.

In pochi secondi, avrai le basi necessarie per mantenere un'identità di marca unificata ovunque sia importante con questo modello di guida di stile. In questo modo, potrai creare contenuto diversificato rimanendo fedele alla tua visione.

✨ Ideale per: team che desiderano creare un'identità di marca coerente e professionale.

💡 Suggerimento professionale: vuoi assicurarti che i tuoi annunci raggiungano il pubblico giusto al momento giusto? Scopri come creare un piano media che porti risultati in Come creare un piano media che porti risultati e porta la tua strategia di marketing al livello successivo.

8. Modello di strategia di commercializzazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza tutto ciò che ti serve per lanciare un prodotto in un unico posto grazie al modello di strategia di commercializzazione di ClickUp.

Hai il prodotto, e adesso? Presentarlo alle persone giuste, al momento giusto, è una sfida completamente diversa.

Una solida strategia di immissione sul mercato può fare la differenza tra il successo e il fallimento del lancio di un prodotto. Ecco una guida su come elaborare una strategia di immissione sul mercato che raggiunga il giusto equilibrio.

Il modello ClickUp Go-To Market Strategy è stato creato per semplificare il processo. Con esso, puoi valutare rapidamente le esigenze del mercato, perfezionare la tua posizione e allineare il tuo team alle strategie chiave di prezzo e distribuzione, senza più dover passare da un foglio di calcolo all'altro o da appunti disorganizzati.

✨ Ideale per: team che lanciano nuovi prodotti e necessitano di una roadmap chiara e strutturata.

👀 Curiosità: gli studi cinematografici spesso creano cartelle stampa elaborate che non contengono solo informazioni, ma anche foto dal dietro le quinte, interviste al regista e persino campioni della colonna sonora del film!

9. Modello di guida allo stile del logo ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che il logo del tuo marchio sia utilizzato in modo coerente con il modello di guida allo stile del logo ClickUp.

Pensa all'ultima volta che hai visto il logo di un marchio utilizzato in modo errato: forse i colori erano sbagliati, la spaziatura era errata o era stato allungato al punto da renderlo irriconoscibile. È una cosa che fa subito perdere interesse, vero?

Immagina il tuo logo apparire in modi inaspettati su migliaia di punti di contatto.

Ecco perché è fondamentale disporre di una solida guida allo stile del logo. Il modello di guida allo stile del logo ClickUp garantisce che il tuo logo rimanga coerente e riconoscibile in ogni applicazione. Dai valori di colore alla spaziatura corretta, puoi delineare esattamente come deve essere utilizzato il tuo logo e condividere questa guida con partner e fornitori per assicurarti che venga applicata correttamente ogni volta.

✨ Ideale per: team che desiderano proteggere l'integrità del proprio marchio, sia su carta stampata, digitale o su piattaforme partner.

💡 Suggerimento professionale: senza una direzione chiara, anche i migliori sforzi possono fallire. Impara a creare una tabella di marcia efficace per l'esito positivo con esempi e campioni di piani di marketing efficaci e guida il tuo team verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi di marketing.

10. Modello di lista di controllo per la pubblicità del press kit di Template. Net

Quando si prepara un press kit, è facile trascurare dettagli piccoli ma fondamentali che possono avere un impatto significativo sulla tua comunicazione con i media.

Immagina, ad esempio, di inviare un press kit con informazioni di contatto obsolete o privo di immagini di alta qualità dei tuoi prodotti: entrambi questi aspetti possono trasformare rapidamente il potenziale interesse dei media in opportunità perse.

Il modello di lista di controllo per la pubblicità del press kit di Template. Net ti consente di muovere ogni passo con la massima sicurezza. Dalla definizione dell'obiettivo principale del tuo press kit alla revisione finale con le parti interessate, questo modello ti aiuta a rimanere organizzato e concentrato in ogni passaggio del processo.

✨ Ideale per: team che necessitano di una guida affidabile e passo-passo per assicurarsi che la loro cartella stampa includa schede informative e sia pronta per la distribuzione ai media.

💡 Suggerimento professionale: scegliere il software di gestione del marchio giusto è fondamentale per il monitoraggio delle prestazioni del tuo marchio e per l'ottimizzazione delle strategie. Scopri le migliori opzioni in Migliori opzioni di software per la gestione del marchio e assicurati che il tuo marchio rimanga un passo avanti alla concorrenza.

11. Modello di cartella stampa professionale di Template. Net

Un press kit poco chiaro o privo di dettagli chiave può causare più danni che benefici. Anziché suscitare interesse e credibilità, può confondere i media e i potenziali partner, portando alla perdita di opportunità o addirittura di affari.

Il modello di cartella stampa professionale di Template. Net ti garantisce che ciò non accada. Ti aiuta a organizzare tutti i dettagli chiave, come la missione della tua azienda, le attività cardine e le informazioni di contatto, in un formato chiaro e facilmente navigabile.

✨ Ideale per: aziende che desiderano creare una cartella stampa professionale e di facile lettura.

12. Modello di cartella stampa aziendale di Template. Net

Quando presenti la tua azienda a potenziali partner, media o investitori, l'ultima cosa che desideri è fare una cattiva prima impressione.

Piccoli dettagli, come biografie dei dirigenti mancanti o attività cardine aziendali non aggiornate, potrebbero mettere in dubbio la tua credibilità.

Il modello di cartella stampa aziendale di Template. Net organizza tutto, dalla missione della tua azienda e le attività cardine alla biografia del team esecutivo e alle informazioni di contatto per i media, il tutto in un unico modello facile da usare.

✨ Ideale per: aziende che desiderano un modo semplice e affidabile per creare una cartella stampa che comunichi chiaramente la storia della loro azienda.

📖 Leggi anche: Esempi di linee guida per il marchio per aiutarti a creare un marchio stimolante

13. Modello di cartella stampa per influencer di Template. Net

Sebbene i contenuti siano il fulcro del tuo lavoro, una parte importante del tuo ruolo di influencer consiste nel creare connessioni autentiche con il tuo pubblico e dimostrare costantemente il tuo valore ai marchi.

Tuttavia, quando si tratta di proporsi per nuove collaborazioni, organizzare tutti i dettagli giusti, come i dati demografici del tuo pubblico, le statistiche di coinvolgimento e le partnership passate del marchio, può essere una sfida.

Il modello di cartella stampa per influencer di Template. Net ti solleva da questo onere. Questo modello offre un layout pulito e professionale che mette in risalto la tua portata, le informazioni sul tuo pubblico e i tuoi lavori precedenti, consentendo ai marchi di comprendere rapidamente la tua proposta di valore.

✨ Ideale per: influencer alla ricerca di un modo semplice ed efficace per presentare il proprio impatto e attirare nuove collaborazioni con marchi grazie a un press kit professionale.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a gestire tutti gli aspetti della tua strategia di marketing, in particolare quando ti rivolgi ai blogger? Scopri il miglior software di gestione del marketing per le piccole aziende in Miglior software di gestione del marketing per piccole aziende e prendi il controllo delle tue campagne con facilità.

14. Modello di cartella stampa cinematografica di Template. Net

Luci, motore, azione! Quando ti prepari al lancio di un film, la tua cartella stampa è l'eroe dietro le quinte che fa ottenere al tuo film l'attenzione che merita.

Il modello di cartella stampa per film di Template. Net semplifica la creazione della cartella stampa perfetta. Questo modello è progettato per organizzare tutto, dal titolo del film al cast stellare, dalle date di uscita alle informazioni di contatto, in un unico pacchetto professionale e facile da condivisione.

Che tu stia presentando il tuo film ai distributori o in condivisione con i media, questo modello ti assicura che tutti i dettagli essenziali, compresi i link, risaltino.

✨ Ideale per: registi e studi cinematografici che desiderano presentare i dettagli chiave dei loro film in un formato professionale e organizzato.

Non preoccuparti della cartella stampa con ClickUp

La prima impressione è vera valuta nelle pubbliche relazioni e un press kit ben realizzato mette il tuo marchio nella posizione migliore. Che tu voglia maggiore copertura mediatica o partnership più solide, la coerenza tra le risorse del tuo marchio è fondamentale.

Con ClickUp, puoi creare e gestire ogni parte del tuo press kit all'interno di uno spazio di lavoro AI convergente dove i tuoi file, aggiornamenti, immagini e note sono tutti insieme. Con modelli personalizzabili ed eccellenti funzionalità di monitoraggio, ClickUp garantisce che ogni aspetto del tuo press kit sia coperto, assicurando che nessun dettaglio venga trascurato.

Jodi Salice, direttore creativo di United Way Suncoast, fornisce il supporto a questo pensiero:

Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra l'automazione, i modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzare, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

Sei pronto a semplificare il processo di creazione della tua cartella stampa? Iscriviti subito a ClickUp!