Le migliori alternative a Follow Up Boss per migliorare la gestione dei lead

Follow Up Boss è un CRM ampiamente utilizzato dai team immobiliari.

Conserva tutti i tuoi contatti e potenziali clienti in un unico posto. Puoi inviare email di automazione e personalizzate, effettuare chiamate e inviare messaggi ai potenziali clienti al momento giusto. Tutto il tuo team lavora da un unico sistema condiviso invece che da una combinazione di strumenti diversi.

Sebbene le funzionalità/funzioni siano di alta qualità, il prezzo, a partire da 69 $ al mese per utente, è elevato per agenti indipendenti e piccoli team con un budget limitato.

Ecco perché ha senso esplorare le alternative a Follow Up Boss, soprattutto se desideri funzionalità/funzioni simili a un costo inferiore o con capacità aggiuntive.

Le migliori alternative a Follow Up Boss in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei migliori CRM immobiliari che funzionano come alternative a Follow Up Boss:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Flussi di lavoro end-to-end per la vendita di immobili Dimensione del team: da agenti indipendenti a agenzie immobiliari aziendali Modelli CRM immobiliari, vista Mappa, dashboard, automazioni, documenti, app mobile, riassunti ClickUp Brain AI. Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende BoldTrail (kvCORE) CRM immobiliare aziendale basato sull'IA Dimensione del team: team di medie dimensioni fino a grandi agenzie immobiliari Siti web IDX, strumenti di generazione di lead, campagne di gocciolamento automatizzate, flussi di lavoro delle transazioni, integrazione back-office + QuickBooks. Prezzi personalizzati BoomTown Generazione di lead integrata + CRM immobiliare Dimensione del team: team in crescita che necessitano di una generazione di lead scalabile CRM predittivo, siti web IDX, follow-up automatizzati, app mobile, concierge Success Assurance. Prezzi personalizzati IXACT Contact Automazione del marketing + costruzione di relazioni Dimensione del team: agenti individuali e piccoli team Coaching per rimanere in contatto, campagne Drip, pubblicazione automatica sui social, invio di testi di massa, sito web immobiliare. A partire da 55 $ al mese CINC Conversione di lead online ad alto volume Dimensione del team: team con molti lead + ISA Compositore integrato, invio di SMS multipli, interazione con IA, regole di instradamento, pagine di valutazione immobiliare, dashboard ROI. Prezzi personalizzati Top Producer CRM integrato con MLS per flussi di lavoro tradizionali Dimensione del team: team consolidati con pipeline fortemente orientate a MLS Sincronizzazione MLS, piani intelligenti, e-mail con panoramica del mercato, gestione delle transazioni, sincronizzazione e-mail bidirezionale. Piani a partire da 179 $/utente/mese Vendi. Da fare Sviluppatori + partner di canale che necessitano di un'automazione completa del ciclo di vendita Dimensione del team: Sviluppatori immobiliari, broker, reti CP Gestione dei lead, monitoraggio dell'inventario, strumenti per le visite in loco, flussi di lavoro commerciali, portale per i partner di canale. Prezzi personalizzati Pipedrive Gestione visiva della pipeline commerciale Dimensione del team: piccoli team + agenti indipendenti Pipeline Kanban, assistente commerciale IA, CRM mobile, oltre 300 integrazioni, generatore di automazioni Piani a partire da 19 $/utente/mese HubSpot CRM Marketing integrato + base CRM gratis Dimensione del team: agenti + team che desiderano automazione + flussi di nurturing Pipeline intelligenti, agenti IA (prospezione/clienti/contenuti), monitoraggio delle email, flussi di lavoro personalizzati Piani a partire da 49 $/utente/mese Freshsales CRM di vendita basato sull'IA con comunicazione multicanale Dimensione del team: team che necessitano di chiamate, SMS ed email in un unico posto Punteggio Freddy IA, telefono/SMS integrati, WhatsApp, approfondimenti sulle transazioni, CRM mobile Piani a partire da 11 $/utente/mese

Cosa dovresti cercare in un'alternativa a Follow Up Boss?

Prima di effettuare il passaggio, valuta il CRM immobiliare in base alle seguenti funzionalità/funzioni:

Acquisizione e instradamento dei lead: assicurati che il CRM estragga facilmente i lead da portali, siti web, annunci sui social media e strumenti di terze parti. L'instradamento automatico basato sulla posizione, sull'intervallo di prezzo o sulla disponibilità degli agenti aiuta a ridurre i ritardi e ad accelerare i tempi di risposta.

Automazione per i follow-up: cerca flussi di lavoro intelligenti che inviano automaticamente testi, email e promemoria. In questo modo, non perderai potenziali clienti solo perché hai dimenticato di ricontattarli. Scegli un'alternativa a Follow Up Boss con campagne di gocciolamento per coltivare i potenziali clienti a lungo termine.

Automazioni per i follow-up: cerca flussi di lavoro intelligenti che inviano automaticamente testi, email e promemoria per aiutarti a gestire al meglio cerca flussi di lavoro intelligenti che inviano automaticamente testi, email e promemoria per aiutarti a gestire al meglio i tuoi progetti di project management immobiliare . Non vorrai certo che i lead più interessanti si raffreddino solo perché hai dimenticato di ricontattarli. Scegli un'alternativa a Follow Up CRM con campagne drop per coltivare i potenziali clienti a lungo termine.

Strumenti di comunicazione integrati: il CRM dovrebbe supportare SMS, chiamate, promemoria delle attività e sincronizzazione bidirezionale delle email per una comunicazione fluida e una collaborazione efficiente tra i membri del team.

Integrazioni che fanno risparmiare tempo: il tuo CRM dovrebbe avere una connessione facile con siti web IDX, piattaforme MLS, strumenti di marketing, app di valutazione immobiliare e software di transazione. Non dovresti pagare per un sacco di componenti aggiuntivi solo per far comunicare gli strumenti tra loro.

Visibilità e analisi della pipeline: hai bisogno di dashboard per la visibilità in tempo reale delle metriche chiave, il monitoraggio dei lead e delle trattative, approfondimenti utilizzabili, avvisi e altro ancora.

Esperienza con l'app mobile: il settore immobiliare è un'attività aziendale in continuo movimento. Un'app mobile garantisce agli agenti la possibilità di rispondere immediatamente ai potenziali clienti, prenotare visite e aggiornare le pipeline direttamente dall'auto.

Assistenza basata sull'IA: l'IA integrata dovrebbe riassumere le conversazioni con i potenziali clienti, suggerire le azioni migliori da intraprendere e redigere messaggi di follow-up. Ciò consente di mantenere il contesto in un unico posto e riduce il caos derivante dal passaggio da uno strumento all'altro

Assistenza basata sull'IA: l'IA integrata è in grado di riepilogare le conversazioni con i potenziali clienti, suggerire le azioni migliori da intraprendere e redigere messaggi di follow-up, per una connessione al contesto e una riduzione l'IA integrata è in grado di riepilogare le conversazioni con i potenziali clienti, suggerire le azioni migliori da intraprendere e redigere messaggi di follow-up, per una connessione al contesto e una riduzione della dispersione contestuale.

Prezzi scalabili: man mano che il tuo team cresce, i costi non dovrebbero aumentare in modo esponenziale. Scegli un CRM che ti offra più valore per ogni postazione, senza costi aggiuntivi per funzioni essenziali come automazioni, integrazioni e reportistica.

👀 Lo sapevi? Il fatturato dei software per la generazione di lead nel settore immobiliare ha raggiunto i 4,5 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 10,2 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,8% (2026-2033). Teams che investono tempestivamente in CRM e strumenti di automazione più intelligenti sono destinati a ottenere i maggiori vantaggi.

Le migliori alternative a Follow Up Boss

Trovare il CRM giusto può migliorare notevolmente i follow-up, la visibilità della pipeline e i tassi di conversione per i team immobiliari. Ecco le migliori alternative a Follow Up Boss che vale la pena esplorare:

1. ClickUp (ideale per i flussi di lavoro end-to-end delle vendite immobiliari commerciali)

Riunisci i tuoi obiettivi immobiliari, gli accordi con i clienti e i risultati chiave in ClickUp Real Estate CRM.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, riunisce in un unico strumento le funzionalità di project management per i progetti immobiliari e CRM. I responsabili commerciali e gli agenti possono gestire lead, annunci e contratti nello stesso posto.

Per iniziare, utilizza la piattaforma di project management per i progetti immobiliari di ClickUp per gestire tutti i tuoi progetti di sviluppo in un unico posto.

Dalle acquisizioni commerciali agli annunci di vendita residenziali, ogni attività cardine, documento, attività e aggiornamento delle parti interessate rimane organizzato in un unico spazio di lavoro.

Sebbene sia principalmente uno strumento di progetto, ClickUp offre una serie completa di funzionalità in stile CRM: puoi gestire database di contatti, proprietà, attività, commenti e documenti correlati.

Gestisci e ottimizza tutte le tue esigenze di relazione con i clienti con ClickUp CRM.

Per le operazioni che prevedono un numero elevato di immobili, ClickUp offre viste Mappa che consentono di vedere gli annunci o i siti geograficamente localizzati, codificati con colori diversi in base al prezzo, allo stato o all'attività.

Le attività di ClickUp rappresentano singoli elementi di lavoro eseguibili che possono essere personalizzati con stati, assegnatari, date di scadenza, campi personalizzati e attività secondarie, consentendo ai team di tenere traccia in modo chiaro di ciò che deve essere fatto.

Con l'app mobile ClickUp, i professionisti del settore immobiliare possono aggiornare le liste di controllo e le attività mentre sono in movimento durante le operazioni sul campo.

Inoltre, utilizzando ClickUp per il project management dei progetti di vendita, i tuoi rappresentanti commerciali possono effettuare il monitoraggio della pipeline in un unico posto, collaborare alle trattative e passare il testimone all'onboarding senza perdere il contesto.

Mantieni il tuo team allineato con una visione unica di ogni attività, messaggio e aggiornamento sui lead nel software di project management per i progetti commerciali di ClickUp.

Utilizza le oltre 15 visualizzazioni personalizzate per visualizzare la tua pipeline, effettuare il monitoraggio dell'attività dell'account e collaborare alle trattative.

Per monitorare lo stato della pipeline, hai a disposizione i dashboard di ClickUp.

Le schede Dashboard AI trasformano i dati dell'area di lavoro (attività, monitoraggio del tempo, stato dei progetti) in report visivi chiari. Puoi filtrare e condividere i dashboard, esportarli in PDF e aggiornarli automaticamente per mantenere allineati gli stakeholder e trasparenti le attività commerciali.

E poi c'è ClickUp Brain. È il primo livello di IA convergente che comprende il tuo lavoro, lo aggiorna e agisce per tuo conto.

Ad esempio, ClickUp Brain può redigere un piano Business immobiliare basato sui tuoi obiettivi. Può estrarre dati dai progetti esistenti per la proposta.

Usa ClickUp Brain per redigere proposte di rappresentanza degli acquirenti

Inoltre, puoi utilizzare Brain per estrarre trascrizioni delle riunioni, riepilogare rapporti, redigere bozze di email di follow-up ai potenziali clienti, aggiornare lo stato degli annunci e informare le parti interessate.

Quando utilizzi l'IA nel settore immobiliare con Brain, poni domande come "A che punto siamo con il lancio del marketing?" e Brain esegue una scansione di ClickUp e recupera le risposte per te.

E se la creazione di contenuti richiede troppo tempo, lascia che l'IA ti aiuti a scrivere più velocemente: questo video ti mostra come collaborare con l'IA per perfezionare, redigere e rifinire il tuo lavoro in modo efficiente.

Non solo, puoi anche iniziare più rapidamente con i modelli CRM immobiliari pronti all'uso di ClickUp. Aiutano i tuoi agenti a gestire le relazioni, facilitare la comunicazione e organizzare i loro flussi di lavoro.

Per iniziare, utilizza il modello CRM ClickUp per gestire il ciclo di vita dei clienti. Tu o i tuoi agenti potrete effettuare il monitoraggio delle attività commerciali, controllare la soddisfazione dei clienti e coltivare i contatti.

Ottieni un modello gratis Qualifica più lead, chiudi più contratti e coltiva ogni relazione con i clienti grazie al modello CRM per il settore immobiliare di ClickUp.

Ecco perché i team immobiliari lo adorano:

Tieni tutti i dettagli relativi ad acquirenti, venditori e proprietà organizzati in un unico posto.

Semplifica la comunicazione con clienti, potenziali clienti e partner

Automatizza le attività ripetitive come i follow-up e i promemoria per risparmiare tempo prezioso.

Ottieni informazioni utili dalla tua pipeline e dai dati dei clienti per accelerare la conclusione delle trattative e stimolare la crescita aziendale.

Per i team più piccoli o gli agenti indipendenti, c'è il modello ClickUp Real Estate Agent. Questo modello plug-and-play effettua il monitoraggio di clienti, proprietà, commissioni e date importanti, il tutto organizzato in un'unica fonte di verità.

Ottieni un modello gratis Dì addio ai lead persi e mantieni ogni potenziale client in movimento con il modello ClickUp Real Estate Agent.

📌 Automatizza i tuoi follow-up immobiliari con ClickUp Autopilot Agents: tenere traccia di ogni domanda degli acquirenti, attività di follow-up, discussione sui prezzi e programma delle visite può diventare opprimente. ClickUp Agents risolve questo problema gestendo automaticamente la gestione dei lead e gli aggiornamenti della pipeline per te. Crea e assegna automaticamente le attività nel momento in cui un nuovo lead entra nel tuo CRM.

Invia promemoria di follow-up tempestivi dopo le visite o gli invii di offerte.

Sposta automaticamente le trattative attraverso le fasi della pipeline commerciale in base a determinati trigger.

Pubblica aggiornamenti e commenti direttamente all'interno dell'attività quando vengono raggiunti attività cardine.

Genera rapidi riassunti sullo stato dei lead e sulle prestazioni commerciali Così, invece di dedicarsi al lavoro amministrativo, il tuo team potrà concentrarsi sulle conversazioni che consentono di concludere più rapidamente gli affari.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Vuoi consolidare gli strumenti e preparare la tua piccola impresa per un esito positivo nel 2026? Dai un'occhiata alla nostra guida passo passo.

Limitazioni di ClickUp

Le automazioni CRM avanzate (come la sequenza di email) potrebbero essere meno robuste rispetto ai CRM appositamente progettati.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ClickUp:

ClickUp ha rivoluzionato la nostra piccola impresa. È molto potente e offre un ottimo valore rispetto ad altre soluzioni CRM. Essendo una società immobiliare commerciale, trovare una piattaforma specifica per il nostro settore è stata una sfida. ClickUp ci ha permesso di sviluppare una piattaforma su misura che si adatta perfettamente alle nostre esigenze ed è facile da usare, così tutti in ufficio possono utilizzarla, indipendentemente dalle loro competenze tecnologiche.

ClickUp ha rivoluzionato la nostra piccola impresa. È molto potente e offre un ottimo valore rispetto ad altre soluzioni CRM. Essendo una società immobiliare commerciale, trovare una piattaforma specifica per il nostro settore è stata una sfida. ClickUp ci ha permesso di sviluppare una piattaforma su misura che si adatta perfettamente alle nostre esigenze ed è facile da usare, così tutti in ufficio possono utilizzarla, indipendentemente dalle loro competenze tecnologiche.

⭐ Bonus: con la funzionalità Talk to Text di ClickUp Brain MAX, puoi dettare email, appunti di riunioni, descrizioni di annunci o messaggi di follow-up. Converte il tuo discorso in testo raffinato, inserisce automaticamente @mentions, link a compiti/documenti, supporta oltre 50 lingue e apprende il tuo vocabolario. Tu rimani nel flusso del tuo lavoro, mentre l'IA digita e struttura per te.

2. BoldTrail (il migliore per il CRM aziendale immobiliare basato sull'IA)

via BoldTrail

La piattaforma software immobiliare BoldTrail combina CRM e comunicazione. Offre supporto per l'acquisizione di lead, l'automazione del marketing, i flussi di lavoro delle transazioni, la reportistica e le operazioni di back-office in un unico sistema.

La piattaforma front-office ti consente di mostrare la tua esperienza con un sito web IDX integrato. Utilizza questo sito web per acquisire potenziali clienti. Puoi aggiungere pagine relative a aree iper-locali, pagine di valutazione delle case e generare approfondimenti comportamentali.

Sul back-end, il modulo BackOffice è progettato per le agenzie immobiliari e i team più grandi, offrendo strumenti di fatturazione per gli agenti, flussi di lavoro di onboarding, integrazione con QuickBooks, monitoraggio delle commissioni e reportistica/analisi.

Per le aziende focalizzate sulla crescita e sul talento, il modulo Recruit aggiunge dashboard di reclutamento e report sul team. Ti offre mappe di calore delle transazioni e campagne intelligenti per supportare la fidelizzazione e l'espansione.

BoldTrail Marketplace è un componente aggiuntivo opzionale che funziona con la piattaforma CRM principale BoldTrail. Include strumenti preintegrati come PropertyBoost (annunci Facebook basati su inserzioni), Leads360 (lead qualificati forniti automaticamente), Success Assurance (concierge di lead in tempo reale con sede negli Stati Uniti) e Voicemail Drop (segreteria telefonica automatizzata per i contatti).

Le migliori funzionalità di BoldTrail

Genera un flusso costante di lead utilizzando integrazioni PPC, landing page e instradamento automatico per follow-up rapidi.

Automatizza campagne multicanale con email basate sul comportamento, SMS e consigli immobiliari basati sull'IA per mantenere alto il coinvolgimento dei clienti.

Gestisci elenchi e transazioni in un unico hub con strumenti di inventario, pubblicazione sui social, messaggistica di massa e integrazione con QuickBooks.

Limitazioni di BoldTrail

La piattaforma può sembrare troppo ricca di funzionalità per i piccoli team che non necessitano di un'automazione avanzata del flusso di lavoro.

Prezzi di BoldTrail

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BoldTrail

G2: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di BoldTrail?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su BoldTrail:

kvCORE è essenziale per la mia attività. Sono entrato nel mercato immobiliare nel 2021 dopo essermi trasferito dalla Florida durante il Covid. Trasferirmi in un posto nuovo senza una rete di contatti e senza la possibilità di incontrare nuove persone a causa del lockdown dovuto al Covid e del passaggio dal contatto diretto a quello virtuale è stato un grosso ostacolo per la crescita della mia attività. kvCORE ha davvero svolto un ruolo importante nell'avvio della mia attività e nel lasciarmi un segno. Non potrei mai farne a meno, anche se dovessi acquistarlo di tasca mia. Lo adoro e apprezzo il modo in cui continuano a lavorare sodo per migliorare e trovare modi migliori per aiutarci.

kvCORE è essenziale per la mia attività. Sono entrato nel mercato immobiliare nel 2021 dopo essermi trasferito dalla Florida durante il Covid. Trasferirmi in un posto nuovo senza una rete di contatti e senza la possibilità di incontrare nuove persone a causa del lockdown dovuto al Covid e del passaggio dal contatto diretto a quello virtuale è stato un grosso ostacolo per la crescita della mia attività. kvCORE ha davvero svolto un ruolo importante nell'avvio della mia attività e nel lasciarmi un segno. Non potrei mai farne a meno, anche se dovessi acquistarlo di tasca mia. Lo adoro e apprezzo il modo in cui continuano a lavorare sodo per migliorare e trovare modi migliori per aiutarci.

👀 Lo sapevi? 9 acquirenti e venditori su 10 affermano che raccomanderebbero il proprio agente, ma pochissimi lo fanno davvero. Il motivo è che dimenticano chi li ha aiutati. Rimanere in contatto dopo la chiusura cambia le cose. Un rapido follow-up può trasformare un affare passato in un motore di referral affidabile e a lungo termine. Chiedi a ClickUp Brain di impostare dei promemoria per te quando completi un progetto. Imposta promemoria e altre attività fornendo istruzioni a ClickUp Brain.

3. BoomTown (ideale per la generazione integrata di lead e CRM per team immobiliari in crescita)

via BoomTown

BoomTown è una piattaforma software immobiliare creata per gestire la generazione di lead, il CRM, i siti web e la gestione del team in un unico sistema. Supporta siti web abilitati IDX per l'acquisizione di lead, effettua il monitoraggio di tali lead attraverso un CRM centralizzato, consente flussi di lavoro di follow-up automatizzati e offre analisi e reportistica per team e broker.

Il sistema è venduto in quattro pacchetti a livelli: Launch, Core, Grow e Advance. Se vuoi iniziare in piccolo, opta per il pacchetto Launch e poi passa agli altri pacchetti. Un servizio chiamato Success Assurance fornisce un team di lead-concierge che aiuta a monitorare e coinvolgere i lead sulla piattaforma.

Come alternativa a Follow Up Boss, si integra con un'ampia gamma di strumenti di terze parti (oltre 70 integrazioni) per consentire agli utenti di collegare i propri sistemi esistenti ed espandere le funzionalità.

Le migliori funzionalità di BoomTown

Effettua l'automazione dell'instradamento dei lead, segmenta i contatti in modo intelligente e individua le opportunità con una priorità alta con un CRM predittivo per il settore immobiliare.

Crea e lancia un sito web personalizzato abilitato per IDX che acquisisce lead, mostra annunci e converte i visitatori in contatti.

Rispondi immediatamente alle nuove richieste utilizzando l'app mobile BoomTown NOW con avvisi in tempo reale e monitoraggio delle attività.

Limitazioni di BoomTown

Sebbene BoomTown includa una funzionalità/funzione "Predictive CRM" che individua i lead più propensi a convertirsi utilizzando il monitoraggio del comportamento, il sistema non dispone di un sistema di IA generativo o autonomo.

Prezzi di BoomTown

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BoomTown

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di BoomTown?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su BoomTown:

Boomtown è sempre a portata di mano. Tutti i miei contatti sono lì senza che io debba stressarmi. Gli aggiornamenti sono importanti per sapere a che punto sono i miei clienti nel processo di acquisto della casa. Rispetto ad altre app immobiliari, questa è la migliore.

Boomtown è sempre a portata di mano. Tutti i miei contatti sono lì senza che io debba stressarmi. Gli aggiornamenti sono importanti per sapere a che punto sono i miei clienti nel processo di acquisto della casa. Rispetto ad altre app immobiliari, questa è la migliore.

🧠 Curiosità: secondo l'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti, i professionisti del settore immobiliare che passano da agenti a broker vedono il loro reddito medio passare da 56.000 a oltre 72.000 dollari. Questa crescita è spesso dovuta a sistemi più intelligenti: i broker dedicano meno tempo alle attività amministrative manuali e più tempo alle operazioni di espansione. Con ClickUp, puoi fare lo stesso automatizzando gli annunci, i follow-up e il monitoraggio delle trattative da un unico spazio di lavoro.

tramite IXACT Contact

Alternativa a Follow Up Boss IXACT è un sistema di gestione dei contatti che ti consente di creare profili di contatto dettagliati. Puoi tenere traccia di numeri di telefono, indirizzi di casa e di lavoro, familiari, cronologia dei referral, dettagli relativi a proprietà/mutui e registri delle comunicazioni.

Con la funzionalità automatizzata di coaching per rimanere in contatto, riceverai promemoria per effettuare chiamate, inviare email o testi, segnare gli anniversari di trasloco o i compleanni e seguire i lead tramite il CRM immobiliare.

Per il sito web e l'acquisizione di lead, IXACT Contact ti consente di lanciare un sito ottimizzato per i dispositivi mobili e per i motori di ricerca, con moduli intelligenti, contenuti di blog e integrazione IDX opzionale per gli annunci immobiliari. I dashboard integrati mostrano lo stato della pipeline, le attività individuali e di team, la gestione delle attività, gli incarichi e il monitoraggio degli obiettivi.

IXACT Contact automatizza anche l'acquisizione e la gestione dei lead. I nuovi lead possono essere raccolti da qualsiasi sito web o provider di lead, incluso Zillow. I lead possono essere assegnati automaticamente a una campagna di follow-up automatizzata.

Automatizza il tuo branding mensile con una newsletter elettronica terminata grazie al servizio di marketing diretto tramite posta.

Pubblica automaticamente nuovi contenuti immobiliari sui canali social per mantenere la visibilità senza doverli pubblicare manualmente di continuo.

Invia testi personalizzati a un gruppo di contatti e ricevi le risposte sul tuo telefono. Puoi anche rispondere ai nuovi contatti con un risponditore automatico.

IXACT Contact non offre un supporto integrato efficace per l'archiviazione dei documenti e la firma elettronica e non è adatto alle fasi complesse del funnel commerciale.

Versione di prova gratis disponibile Soluzione integrata CRM ed email marketing di IXACT Contact: 55 $ al mese

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su IXACT Contact:

Mi piace usare il sistema CRM IXACT perché mi permette di concentrarmi su altri aspetti del settore immobiliare. Ricevere avvisi e promemoria per compleanni e anniversari è molto utile. Basta impostarlo e non pensarci più! Beh, non proprio non pensarci più, ma capite cosa intendo.

Mi piace usare il sistema CRM IXACT perché mi permette di concentrarmi su altri aspetti del settore immobiliare. Ricevere avvisi e promemoria per compleanni e anniversari è molto utile. Basta impostarlo e non pensarci più! Beh, non proprio non pensarci più, ma capite cosa intendo.

5. CINC (Ideale per la conversione di un elevato volume di lead)

via CINC

CINC è destinato ai team immobiliari che gestiscono un numero elevato di lead online provenienti da fonti quali SEO, PPC e annunci social a pagamento. Ogni richiesta fluisce direttamente al CRM con monitoraggio completo della fonte, approfondimenti comportamentali e analisi predittive.

Gli agenti possono dare priorità alle fasi giuste del funnel commerciale e concentrarsi sui potenziali clienti più propensi a convertirsi. Le regole di instradamento intelligenti assicurano che i nuovi lead vengano indirizzati immediatamente all'agente o all'ISA giusto, evitando tempi di risposta lenti che compromettono le trattative.

Dopo che i lead sono stati inseriti nel sistema, gli agenti possono gestire ogni punto di contatto da un unico posto utilizzando i dialer integrati, le email e gli SMS di massa. Ogni chiamata, clic e conversazione viene registrata nella Sequenza del lead, mantenendo il follow-up organizzato e tracciabile.

CINC IA interviene immediatamente per riscaldare le richieste tramite testo, mantenendo i potenziali clienti coinvolti fino a quando un agente umano non è pronto a subentrare.

Le migliori funzionalità/funzioni di CINC

Aumenta le conversioni in movimento grazie a potenti app mobili con funzioni click-to-call e notifiche istantanee.

Attira i venditori con pagine dedicate alla valutazione delle case e follow-up CMA automatizzati.

Analizza la tua pipeline con dashboard ROI che mostrano le fonti dei lead, i costi e le metriche di conversione degli agenti.

Limitazioni di CINC

Alcuni utenti ritengono che il sistema abbia una dipendenza eccessiva dai componenti aggiuntivi, con possibilità di personalizzazione limitate.

Prezzi CINC

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni CINC

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CINC?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su CINC:

Mi piacciono soprattutto le funzionalità semplificate e di automazione di CINC. Hanno reso molto più facile il mio lavoro di follow-up (con i clienti passati e i potenziali venditori/acquirenti). Non ho più "paura di non riuscire a dare seguito". Le funzioni AutoTracks di CINC assicurano che i miei collaboratori siano contattati e non dimenticati.

Mi piacciono soprattutto le funzionalità semplificate e di automazione di CINC. Hanno reso molto più facile il mio lavoro di follow-up (con i clienti passati e i potenziali venditori/acquirenti). Non ho più "paura di non riuscire a dare seguito". Le funzioni AutoTracks di CINC assicurano che i miei collaboratori siano contattati e non dimenticati.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio fondamentale potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di terminare il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in stato di sincronizzazione e immediatamente accessibile. Dite addio al "lavoro sul lavoro" e recuperate la vostra produttività. 💫 Risultati reali: grazie a ClickUp, i team riescono a recuperare più di 5 ore alla settimana, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

6. Top Producer (ideale per gli esperti di CRM e l'integrazione MLS)

via Top Producer

Alternativa a Follow Up Boss Top Producer è una piattaforma di gestione aziendale per il settore immobiliare.

Centralizza email, messaggi di testo, promemoria delle attività, dati degli annunci e attività MLS in un'unica piattaforma. Market Snapshot estrae i dati MLS in tempo reale per generare report sulle attività degli annunci che gli agenti possono inviare ai potenziali clienti o a quelli attuali.

Top Producer effettua anche la sincronizzazione con le principali fonti di lead, tra cui Zillow, Trulia, Realtor.com e gli annunci lead di Facebook, in modo che il flusso di nuove richieste arrivi direttamente nel CRM.

Classifica i contatti in acquirenti attivi, venditori, potenziali clienti e clienti passati e assegna piani di follow-up automatizzati. Il CRM conserva una cronologia di email, chiamate, note e stati delle trattative.

Si integra anche con strumenti di gestione delle transazioni e offre la sincronizzazione bidirezionale delle email con Gmail e Outlook.

Le migliori funzionalità di Top Producer

Organizza le chiusure con un Transaction Manager leggero che effettua il monitoraggio delle date delle transazioni e delle contingenze.

Automatizza il tuo flusso di lavoro utilizzando Smart Plans che triggerano liste di controllo delle attività per annunci e tipi di clienti.

Invia email con panoramiche di mercato personalizzate con dati MLS in tempo reale per posizionarti come esperto di riferimento del quartiere e coinvolgere nuovamente i potenziali clienti passati.

Limitazioni di Top Producer

Non esiste un'app mobile dedicata che gli agenti possano utilizzare in mobilità.

Prezzi di Top Producer

Pro: 179 $/utente/mese

Pro+ Leads: 479 $/utente/mese

Pro+ Farming: 599 $/utente/mese

Pro Teams 5: 399 $/5 utenti/mese

Pro Teams 10: 699 $/10 utenti/mese

Pro Teams 25: 1199 $/25 utenti/mese

Valutazioni e recensioni dei migliori produttori

G2: 3. 1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Top Producer?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Top Producer:

Ho provato altri CRM, ma continuo a tornare a TP perché mi sembra il programma meglio strutturato per agenti, broker o chiunque nel settore immobiliare abbia bisogno di un CRM completo con ottimi sistemi integrati.

Ho provato altri CRM, ma continuo a tornare a TP perché mi sembra il programma meglio strutturato per agenti, broker o chiunque nel settore immobiliare abbia bisogno di un CRM completo con ottimi sistemi integrati.

7. Sell. Da fare (Ideale per sviluppatori immobiliari e vendite end-to-end)

Sell. Do è pensato per sviluppatori, broker e partner di canale piuttosto che per team commerciali generici.

Copre i flussi di lavoro end-to-end per la chiusura delle trattative. Ciò include la gestione dei lead, il monitoraggio dell'inventario e delle visite in loco, l'automazione del marketing (email, SMS, WhatsApp), la gestione della pipeline commerciale, l'assistenza post-vendita e i dashboard delle prestazioni per ottenere informazioni preziose.

Questo CRM immobiliare integrato fornisce supporto per l'automazione dei processi, tra cui l'acquisizione e l'inoltro dei lead, l'assegnazione delle attività, i flussi di approvazione, la generazione di documenti e i pagamenti digitali.

La sua app mobile consente agli agenti di lavorare sul campo, con accesso offline, notifiche push e monitoraggio delle chiamate anche quando sono lontani dall'ufficio.

Una delle principali differenze tra Sell. Do e altre alternative a Follow Up Boss è che offre la gestione delle proprietà. Puoi gestire la disponibilità delle unità, i prezzi, le prenotazioni e le conferme.

Sell. Da fare: funzionalità/funzioni migliori

Gestisci i partner di canale con un portale dedicato per assegnare lead, effettuare il monitoraggio dello stato delle trattative e gestire le commissioni in modo semplice e intuitivo.

Automatizza le prenotazioni e gestisci i programmi di pagamento e i documenti per semplificare le transazioni post-vendita.

Analizza le prestazioni delle campagne con il monitoraggio completo del funnel, dalla fonte dei lead alle vendite commerciali finali.

Vendi. Limiti

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità presenti nella versione desktop, rendendo difficile gestire le attività e accedere alle informazioni critiche sui progetti mentre si è in viaggio.

Vendi. Stabilisci i prezzi

Prezzi personalizzati

Vendi. Da fare valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sell. Da fare?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Sell. Da fare:

Sell. Do è un CRM pronto all'uso progettato specificamente per il settore immobiliare. È dotato di tutte le integrazioni essenziali, che eliminano la necessità di ricorrere a partner esterni per l'implementazione. La piattaforma riflette chiaramente una profonda comprensione dei processi aziendali immobiliari, rendendola estremamente pertinente e pratica fin dal primo giorno. Ciò che spicca maggiormente è il basso costo della licenza, le prestazioni veloci e la rapidità con cui i team possono iniziare a utilizzarlo senza complesse configurazioni o personalizzazioni. È efficiente, conveniente e progettato appositamente per il settore immobiliare.

Sell. Do è un CRM pronto all'uso progettato specificamente per il settore immobiliare. È dotato di tutte le integrazioni essenziali, che eliminano la necessità di ricorrere a partner esterni per l'implementazione. La piattaforma riflette chiaramente una profonda comprensione dei processi aziendali immobiliari, rendendola estremamente pertinente e pratica fin dal primo giorno. Ciò che spicca maggiormente è il basso costo della licenza, le prestazioni veloci e la rapidità con cui i team possono iniziare a utilizzarlo senza complesse configurazioni o personalizzazioni. È efficiente, conveniente e progettato appositamente per il settore immobiliare.

🧠 Curiosità: la Florida ha più agenti immobiliari e mediatori immobiliari di qualsiasi altro stato degli Stati Uniti. La California e il Texas occupano i posti successivi.

8. Pipedrive (ideale per la gestione visiva della pipeline commerciale)

tramite Pipedrive

Pipedrive semplifica la gestione delle trattative con la sua pipeline Kanban visiva. Sebbene non sia specifico per il settore immobiliare, le piccole società di intermediazione e i professionisti del settore immobiliare utilizzano Pipedrive per gestire i lead e le trattative grazie alla sua interfaccia intuitiva e facile da usare con funzione drag-and-drop.

Ogni transazione è rappresentata da una scheda che puoi trascinare da "Nuovo cliente potenziale" a "Visione" a "Sotto contratto", rendendo semplicissimo vedere lo stato e prevenire il ristagno.

Pipedrive include anche una suite CRM IA in continua espansione che genera e-mail di follow-up, riepiloga lunghe catene di e-mail, valuta le trattative per segnalare i potenziali clienti più interessati ed evidenzia le opportunità a rischio. L'IA assiste nella previsione e suggerisce regole di automazione basate sui modelli di flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità di Pipedrive

Collega oltre 300 strumenti, tra cui Zillow, Facebook Lead Ads e dialer telefonici, per ottimizzare il flusso dei lead con le integrazioni di Pipedrive.

Aggiorna istantaneamente il tuo CRM dal campo utilizzando l'app mobile con registrazione delle chiamate, geolocalizzazione e scansione delle schede da visita.

Completa le attività, pianifica riunioni e rispondi alle email ovunque ti trovi con l'app mobile per Android e iOS.

Limitazioni di Pipedrive

Poiché Pipedrive non è una piattaforma dedicata al settore immobiliare, non include siti web IDX integrati, gestione degli elenchi o monitoraggio delle commissioni; questi richiedono app aggiuntive.

Prezzi di Pipedrive

Versione di prova gratis di 14 giorni

Lite: 19 $/postazione/mese

Crescita: 34 $/postazione/mese

Premium: 64 $/postazione/mese

Ultimate: 89 $/postazione/mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Pipedrive:

È molto facile da capire e gestire e soddisfa le esigenze del mio lavoro nel settore immobiliare. La sua applicazione mobile è molto completa e aiuta anche a non perdere nulla.

È molto facile da capire e gestire e soddisfa le esigenze del mio lavoro nel settore immobiliare. La sua applicazione mobile è molto completa e aiuta anche a non perdere nulla.

9. HubSpot CRM (ideale per il marketing integrato e il CRM gratis)

tramite HubSpot

HubSpot CRM è pensato per i team immobiliari che hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice database di contatti. Essendo un CRM completo, offre supporto durante tutto il ciclo di vita del cliente, dall'acquisizione dei lead al monitoraggio delle interazioni, fino al coinvolgimento post-vendita.

I lead provenienti da open house, moduli web, annunci sui social media, referral o portali hanno un flusso diretto nel CRM. HubSpot arricchisce il loro profilo e li inserisce in sequenze di nurturing specifiche per ogni immobile.

La piattaforma si adatta al tuo flusso di lavoro. Gli agenti possono creare pipeline personalizzate che riflettono ogni fase di una transazione immobiliare, dalla richiesta iniziale all'ispezione, alla negoziazione e alla chiusura.

Ogni email, testo, chiamata, documento e scadenza viene registrato automaticamente, in modo che nulla sfugga durante un lungo ciclo commerciale.

La suite Breeze offre agenti IA come Prospecting Agent (per trovare potenziali clienti e creare contatti), Customer Agent (chatbot/assistente) e Content Agent (per generare contenuti di email e testi). Insieme, automatizzano le attività e ti aiutano a espandere la tua rete di contatti.

Le migliori funzionalità di HubSpot CRM

Imposta follow-up individuali a goccia, in modo che i nuovi lead ricevano contatti tempestivi senza lavoro richiesto, riducendo le opportunità perse.

Organizza le transazioni immobiliari in tutte le fasi (ad esempio, dal contatto iniziale con l'acquirente alla transazione chiusa) e potenzia le attività quotidiane di outreach con attività di sincronizzazione e promemoria sul Calendario.

Monitora le fonti dei lead, il coinvolgimento tramite email, lo stato delle trattative e la produttività del team per raddoppiare ciò che funziona e migliorare i tassi di conversione.

Limitazioni di HubSpot CRM

Sebbene la piattaforma offra un'ampia gamma di funzionalità, può essere difficile configurarla e personalizzarla senza una formazione o un supporto adeguati.

Prezzi di HubSpot CRM

Smart CRM Professional: 49 $/postazione/mese

Smart CRM Enterprise: 75 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su HubSpot CRM:

HubSpot CRM è molto intuitivo e ha un'interfaccia pulita. HubSpot CRM si collega facilmente a strumenti popolari come Gmail, Outlook, Slack, Shopify e WordPress e offre anche integrazioni di terze parti. Ha un buon supporto clienti.

HubSpot CRM è molto intuitivo e ha un'interfaccia pulita. HubSpot CRM si collega facilmente a strumenti popolari come Gmail, Outlook, Slack, Shopify e WordPress e offre anche integrazioni di terze parti. Ha un buon supporto clienti.

👀 Lo sapevi? Sebbene nel 2022 le donne single possedessero il 58% dei quasi 35,2 milioni di Home detenute da americani non sposati, tale percentuale è diminuita rispetto al 64% del 2000.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Ideale per le attività commerciali basate sull'IA con copertura multicanale)

via Freshworks

Freshsales, parte della suite Freshworks, è pensato per i team immobiliari che desiderano un CRM basato sull'IA e canali di comunicazione integrati, tutto in un unico posto. Aiuta gli agenti a connettersi tramite telefono, SMS, email, WhatsApp e chat senza dover passare da uno strumento all'altro.

L'assistente IA Freddy analizza il comportamento degli acquirenti e i modelli di coinvolgimento. Assegna punteggi ai lead, fornisce approfondimenti e suggerisce le azioni migliori da intraprendere.

Questa alternativa a Follow Up Boss consente agli agenti di dare priorità alle opportunità più promettenti e rafforzare la loro strategia commerciale con decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità di Freshsales

Gestisci contratti, chiamate e aggiornamenti dei clienti ovunque ti trovi utilizzando l'app mobile Freshsales completa di tutte le funzionalità con geolocalizzazione.

Unifica i dati relativi alle vendite, all'assistenza e al marketing collegandoti al più ampio ecosistema Freshworks per una visione a 360 gradi del cliente.

Analizza lo stato di salute e le prestazioni della pipeline con approfondimenti basati sull'IA e previsioni commerciali visive per raggiungere i tuoi obiettivi di chiusura.

Limitazioni di Freshsales

La generazione di reportistica può essere frustrante e manca della flessibilità e della facilità d'uso offerte da altri CRM.

Prezzi di Freshsales

Versione di prova gratis di 21 giorni

Crescita: 11 $/utente/mese

Pro: 47 $/utente/mese

Enterprise: 71 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4,5/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshsales?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su Freshsales:

Ha un ottimo elenco di funzionalità/funzioni. Dall'aggiunta di contatti/lead alla piattaforma, alla gestione del ciclo di vita dei lead attraverso le attività e la creazione di offerte per incentivare il ciclo, è una piattaforma molto facile da usare.

Ha un ottimo elenco di funzionalità/funzioni. Dall'aggiunta di contatti/lead alla piattaforma, alla gestione del ciclo di vita dei lead attraverso le attività e la creazione di offerte per incentivare il ciclo, è una piattaforma molto facile da usare.

TL;DR La migliore alternativa a Follow Up Boss è...

ClickUp è un hub di project management e CRM per team di tutte le dimensioni.

Se sei un agente indipendente, ClickUp ti aiuta a gestire la tua pipeline, gli annunci, le attività e i follow-up in un unico posto.

Se sei un team o un'agenzia in crescita, ClickUp aggiunge dashboard condivise, automazioni, spazio di archiviazione di documenti, riepiloghi delle conversazioni basati sull'IA e visibilità su ogni annuncio, fase di negoziazione e progetto.

