I migliori modelli Notion per pianificatori di vita per la produttività

Se avete mai visto The Good Place su Netflix, conoscete il bizzarro sistema a punti che divide le vostre azioni in un elenco positivo e in un elenco negativo. Abbracciate un amico triste e guadagnate 4,98 punti. Prendete una moto e perdete 64,88 punti.

Su Internet è persino disponibile un foglio di calcolo con queste azioni su Reddit.

Ora, immagina se la vita funzionasse davvero così: ogni azione sottoposta a monitoraggio preciso, ogni decisione attentamente ponderata. Anche se non possiamo assegnare un punteggio a tutto, quello che possiamo fare è fare il piano per le cose più importanti. Ed è qui che entra in gioco il modello Notion per pianificatore di vita.

A differenza del sistema di punti immaginario della sitcom, questi modelli ti offrono un quadro reale per mappare i tuoi obiettivi, bilanciare la tua vita quotidiana e gestire gli aspetti personali e professionali che danno forma davvero al tuo percorso.

In questo articolo esploreremo i migliori modelli di pianificatore di vita Notion per aiutarti a creare un sistema che dia spazio sia alle tue scelte giuste che agli occasionali errori.

Cosa rende un modello Notion un buon life planner?

Un buon modello Notion per pianificare la vita ti aiuta a fissare obiettivi, a pianificare le tue giornate e settimane, a monitorare le abitudini e a rivedere lo stato all'interno del tuo spazio di lavoro Notion.

Il modello Notion ideale per la pianificazione della vita dovrebbe contenere quanto segue:

Database collegati per obiettivi, agenda giornaliera, elenchi di cose da fare e progetti , in modo che le attività quotidiane portino ai risultati desiderati.

Monitoraggio delle abitudini con visualizzazioni settimanali e mensili, serie di risultati positivi e controlli rapidi per mantenere le routine.

Calendario e visualizzare imminenti per gli impegni quotidiani e la pianificazione settimanale, con filtri di facile accesso.

Rivedi i prompt e i diari che ti aiutano a riflettere, misurare lo stato e adeguare i piani per la crescita personale.

Layout puliti con visualizzazioni galleria, bacheca e calendario, in modo che le informazioni rimangano facilmente consultabili e tu possa gestire la tua vita personale e professionale in un unico posto.

Modelli di pianificatore di vita in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di pianificazione Notion e ClickUp:

I 20 migliori modelli gratis di pianificatore di vita Notion

Gli studenti vogliono chiarezza nei compiti, i professionisti hanno bisogno di equilibrio tra lavoro e vita privata e chi cerca la produttività desidera monitorare le abitudini e fissare gli obiettivi in un'unica visualizzazione.

I seguenti modelli gratis di pianificatore di vita Notion affrontano direttamente queste difficoltà. Creiamo sistemi a lungo termine che offrano supporto sia allo stato che alla crescita personale!

1. Life Planner di Notion

tramite Notion

C'è una scena in Tutto Ogni Dove Tutti All'Una in cui Evelyn viene travolta da una versione dopo l'altra della sua vita. In una, sta combattendo in un vicolo. In un'altra, è una star del cinema.

È sconcertante da vedere perché sembra che lei stia vivendo troppe vite contemporaneamente. La stessa confusione si verifica nelle nostre giornate, quando le lezioni, gli obiettivi di salute e le routine personali competono per attirare la nostra attenzione.

Il Life Planner di Notion crea una versione più morbida di quel caos. Offre a ogni aspetto della tua vita uno spazio in cui collocarsi, dalle affermazioni che migliorano la tua mentalità a un angolo dedicato alla pianificazione dei pasti. C'è spazio per il lavoro universitario, le abitudini salutari e gli obiettivi personali, così non ti sembrerà di muoverti su linee temporali parallele. Al contrario, tutto si riunisce in un'unica visione calma e chiara.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora le scadenze universitarie e i tuoi obiettivi personali.

Crea abitudini più sane con semplici strumenti di monitoraggio per la mentalità e il benessere.

Piano i pasti e gli allenamenti senza aggiungere confusione alla tua giornata.

Personalizza la dashboard con affermazioni, immagini e colori che ti rispecchiano.

✨ Ideale per: studenti che devono conciliare lezioni e benessere, professionisti impegnati che desiderano un unico posto tranquillo dove organizzare obiettivi e routine e chiunque voglia sostituire elenchi sparsi con un unico hub.

Impara a creare un piano di vita con questo video tutorial:

2. Life Wiki di Notion

tramite Notion

Il modello Life Wiki in Notion è come una mappa del viaggio della tua vita, che ti offre una visualizzazione completa di dove ti trovi e dove stai andando.

Questo modello è pensato per chi desidera qualcosa di più di un semplice planner giornaliero. Combina obiettivi, abitudini, registri di lettura e persino piani di viaggio in un unico hub , consentendoti di avere una visione d'insieme della tua vita. C'è spazio per prendere note, effettuare il monitoraggio della crescita personale e tenere un diario costante, in modo che la riflessione affianchi l'azione.

Il design favorisce l'equilibrio consentendo di passare agevolmente dal piano della settimana successiva al controllo delle routine quotidiane e alla registrazione dei propri pensieri.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fissa il tuo piano della settimana con una chiara visibilità su obiettivi, abitudini quotidiane e attività importanti.

Fai il monitoraggio di ciò che stai leggendo e crea un registro personale che potrai consultare in qualsiasi momento.

Cattura i tuoi piani di viaggio, note e riflessioni senza cambiare strumento.

Usa lo spazio del diario per riflettere sul stato e creare un ritmo di crescita personale.

✨ Ideale per: Life librarians che vogliono tutto mappato, persone con molteplici interessi che desiderano monitorare obiettivi, abitudini, viaggi e note in un unico posto, e pianificatori riflessivi che scrivono spesso un diario e lo rileggono.

3. Movie Tracker di Notion

via Not ion

Il cinema è una questione di ciò che è nell'inquadratura e ciò che è fuori.

Quel quadro ci affascina ancora oggi. Anche dopo che la pandemia ha quasi chiuso i teatri, il box office globale ha ritrovato il suo equilibrio, raggiungendo i 26 miliardi di dollari nel 2022.

Ecco perché piattaforme come Letterboxd hanno visto esplodere la loro popolarità, offrendo agli amanti del cinema un luogo dove registrare ciò che hanno visto, scrivere rapide riflessioni e curare la loro "top four".

Il Movie Tracker di Notion porta lo stesso spirito nel tuo spazio di lavoro. Invece di scaricare l'ennesima app, puoi creare il tuo archivio personale direttamente all'interno di Notion.

Offre spazi per regista, genere, tag, data di uscita, valutazione e un riepilogo/riassunto, così non ti limiterai a ricordare di aver visto un film, ma anche perché ti è rimasto impresso. Avere tutto questo in un'unica dashboard organizzata significa meno lavoro richiesto nel cercare di ricostruire la tua storia cinematografica quando vuoi rivisitare, riflettere o anche consigliare qualcosa a un amico.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra registi, generi, date di uscita e valutazioni per creare una videoteca vivente.

Scrivi brevi riepiloghi/riassunti per catturare ciò che ogni storia ti ha fatto provare in quel momento.

Etichetta i film in base a temi o stati d'animo, in modo da poter facilmente trovare "film rilassanti" o "drammi seri".

✨ Ideale per: gli amanti del cinema che registrano i film visti e le valutazioni, i fan di Letterboxd che desiderano note più approfondite e gli autori che curano liste di film da vedere in base all'umore.

4. Camping Planner di Notion

tramite Notion

Secondo il rapporto KOA 2024 Camping & Outdoor Hospitality Report, nel 2024 circa 11 milioni di famiglie in più rispetto al 2019 sono andate in campeggio, un chiaro segno che i viaggi all'aria aperta sono diventati una parte importante della vita moderna.

Tuttavia, quando ti ritrovi in mezzo al bosco a desiderare di aver portato con te un paio di calzini in più, inizi subito a sentire la mancanza della vita di città.

Il Camping Planner di Notion semplifica il riassetto offrendoti un unico posto dove organizzare ogni dettaglio. È dotato di un database di attrezzature per non dimenticare mai gli elementi essenziali, una sezione dedicata al piano dei pasti per organizzare dalla colazione alla cena e persino spazi per mappe offline e contatti di emergenza.

Poiché è progettato per l'uso offline, puoi comunque accedere ai tuoi elenchi importanti anche quando il servizio non è disponibile.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea liste di controllo complete per l'attrezzatura, in modo che nulla di importante venga trascurato.

Piano i pasti in anticipo e semplifica la cucina all'aperto

Memorizza mappe offline e contatti di emergenza per la sicurezza in viaggio.

Adatta la stessa configurazione sia per i viaggi nel fine settimana che per le spedizioni più lunghe.

✨ Ideale per: campeggiatori del fine settimana e van lifers, famiglie che fanno piano per attrezzature e pasti, e gruppi di appassionati di attività all'aria aperta che necessitano di liste di controllo utilizzabili offline.

5. Revisione semestrale di Notion

tramite Notion

La metà dell'anno è il momento perfetto per fermarsi, fare il punto della situazione e correggere la rotta prima che il tempo finisca. È il momento di chiedersi non solo cosa è stato terminato finora, ma anche a cosa vale la pena concentrarsi nei mesi a venire.

La Mid-Year Review di Notion ti aiuta a prenderti quella pausa con chiarezza. Suddivide la riflessione in cinque semplici sezioni che coprono la tua vita personale, rendendo più facile fare un passo indietro e vedere schemi che potresti perdere nella frenesia quotidiana.

In soli 20-30 minuti, puoi capire cosa funziona, cosa non funziona e dove vuoi cambiare marcia. ⚙️

Il suo punto di forza è la semplicità. Invece di sopraffarti con layout complicati, ti offre una struttura sufficiente per organizzare i tuoi pensieri, lasciando spazio a una riflessione sincera.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Rivedi la tua vita personale in cinque aree specifiche senza perdere il monitoraggio.

Identifica i punti di forza, i punti deboli e i cambiamenti che desideri apportare nei prossimi sei mesi.

Fissa obiettivi pratici che sembrano raggiungibili piuttosto che irraggiungibili.

Utilizza il modello come rituale annuale per riflettere, ricominciare da capo e ritrovare l'equilibrio.

✨ Ideale per: chiunque desideri fare una pausa per ricominciare da capo a metà anno, chi ama fissare obiettivi e riflettere brevemente con l'aiuto di una guida, team o studenti che desiderano fare una rapida retrospettiva personale.

6. Calendario di trading di Notion

tramite Notion

Un luogo semplice in cui registrare le operazioni e guardare indietro con chiarezza può talvolta fare davvero la differenza nella tua routine di trading.

Il Trading Calendar di Notion ti offre questo punto di riferimento stabile. Puoi registrare ogni operazione, vedere i profitti e le perdite su un calendario giornaliero e visualizzare un grafico delle tue prestazioni nel tempo. Avere note e numeri a portata di mano ti aiuta a imparare dalle decisioni invece che dalle supposizioni.

Funge anche da modello di life planner più ampio se desideri monitorare le tue finanze personali o le tue routine nello stesso spazio di lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra ogni operazione con data, strumento, note di voce e uscita e risultato per sviluppare disciplina.

Visualizza il conto economico giornaliero su un calendario per individuare modelli ricorrenti in termini di tempistiche, rischi e condizioni di mercato.

Utilizza il grafico integrato per il monitoraggio dello stato e per regolare la dimensione della posizione con prove concrete.

Aggiungi una lista di controllo di revisione settimanale in modo che il piano della settimana successiva rifletta ciò che hai imparato questa settimana.

✨ Ideale per: nuovi trader che stanno sviluppando disciplina, swing trader o day trader che effettuano monitoraggio dei profitti e delle perdite e prendono nota, e studenti di finanza che analizzano gli andamenti nel tempo.

7. My Food Planner di Notion

tramite Notion

Questo modello è pensato per quei giorni in cui apri il frigorifero dieci volte sperando che appaia qualcosa di nuovo. Non cambia nulla e alle 20:00 la cena sembra ancora un rompicapo.

My Food Planner di Notion ti offre un piano costante per rendere i pasti semplici, senza preparativi dell'ultimo minuto, e rendere la tua vita quotidiana un po' più organizzata.

Ottieni una chiara visualizzazione settimanale di colazione, pranzo, cena e spuntini, oltre a uno spazio per ricette, elenco della spesa e nota di preparazione veloce. Offre supporto leggero al monitoraggio delle abitudini relative all'assunzione di acqua e verdure, e puoi duplicare una settimana completata per riutilizzare i pasti preferiti e ricorrenti senza dover ricominciare da zero.

Inoltre, puoi anche contrassegnare i pasti veloci per i giorni più impegnativi e visualizzarli sul tuo telefono mentre fai la spesa, in modo che la pianificazione e l'esecuzione rimangano in un unico flusso.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fai il piano della settimana con slot flessibili per i pasti che si adattano al tuo programma.

Crea un elenco della spesa dalle ricette che salvi, così fare la spesa sarà più veloce.

Monitora le abitudini come l'assunzione di acqua, frutta, verdura e proteine per fornire supporto al benessere.

Salva le note preparatorie e gli avanzi, così il pasto di domani sarà già mezzo pronto.

✨ Ideale per: chi prepara i pasti in anticipo, studenti con un budget limitato e famiglie indaffarate che desiderano elenchi della spesa legati a semplici menu settimanali.

8. Moving Out Planner di Notion

tramite Notion

Box, contratti, chiavi, addetti alle pulizie e cambiamenti di indirizzo. Traslocare può essere emozionante e stressante.

Due terzi degli americani affermano che traslocare è stressante e la maggior parte riferisce difficoltà come l'imballaggio e la definizione del budget, quindi un piano chiaro è davvero utile.

Il Moving Out Planner di Notion raccoglie tutte le attività in un'unica lista di controllo. È possibile ordinare il lavoro in categorie come imballaggio, cancellazioni e aggiornamenti, quindi mappare le scadenze su una Sequenza o un calendario. Sono disponibili sezioni ordinate per i documenti, un budget semplice e un elenco per la configurazione della nuova casa.

Conserva le conferme delle utenze, le scansioni dei contratti di locazione e le misurazioni in un unico posto, quindi segna i progressi con stati e caselle di controllo. Una breve revisione ogni sera ti aiuta a portare avanti la settimana e, quando arriva il giorno del trasloco, ti sentirai pronto invece che affrettato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Suddividi il trasloco in categorie come "imballare", "cancellare" e "aggiornare" con date di scadenza chiare.

Archivia contratti di locazione, ID e ricevute in modo che le informazioni importanti siano facilmente accessibili sul tuo telefono.

Monitora i costi per traslochi, depositi e beni di prima necessità per rispettare il budget.

Piano la prima settimana nella nuova casa con attività quali pulizie, configurazione di Internet e layout delle stanze.

✨ Ideale per: chi si trasferisce per la prima volta, chi vive in città e deve destreggiarsi tra utenze e contratti di affitto, e coinquilini che devono coordinare traslochi, budget e Sequenza.

9. Job Application Tracker di Notion

tramite Notion

Candidarsi per un lavoro non è mai stato così facile grazie all'ascesa dei portali di lavoro e dei social media, motivo per cui ora è necessario prestare maggiore attenzione e struttura per distinguersi dalla massa.

LinkedIn ha pubblicato i risultati della reportistica, con candidature di lavoro in crescita di oltre il 45% su base annua e circa 11.000 inviate ogni minuto.

Molte aziende fanno maggiore affidamento sui sistemi di monitoraggio dei candidati per far fronte a questa marea di candidature, il che significa che i piccoli dettagli e i follow-up sono più importanti che mai.

Job Application Tracker di Notion ti offre uno spazio tranquillo dove cercare lavoro con determinazione. Puoi registrare ogni ruolo, effettuare il monitoraggio del suo stato dalla candidatura all'offerta e aggiungere una chiara azione successiva, in modo da sapere sempre quali passaggi compiere.

Ogni voce contiene i dettagli del reclutatore, i contatti, le note sullo stipendio e le considerazioni personali, in modo che i colloqui risultino preparati anziché affrettati. Questo modello Notion trasforma le schede sparse in un sistema semplice che utilizzerai davvero.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora le candidature con stati come "candidato", "in fase di colloquio", "offerta", "rifiutato" e "passaggio successivo" per mantenere lo slancio.

Salva i nomi dei reclutatori, le informazioni di contatto e la nota in modo che i follow-up siano tempestivi e personalizzati.

Confronta i ruoli in base all'intervallo salariale, alla posizione, al team e ai requisiti indispensabili per decidere con lucidità.

Aggiungi delicati promemoria per email di ringraziamento, segnalazioni e check-in.

✨ Ideale per: persone in cerca di lavoro, chi cambia carriera e deve gestire pipeline e follow-up, laureati che devono organizzare i contatti con i reclutatori e i passaggi successivi.

10. Flat Hunting Planner & Tracker di Notion

tramite Notion

Trovare un posto può richiedere un'intera settimana. I link si accumulano, le foto si confondono e ti dimentichi quale visualizzazione aveva la luce migliore e quale era vicino a una strada rumorosa.

Flat Hunting Planner & Tracker di Notion ti offre uno spazio tranquillo dove raccogliere elenchi, confrontare opzioni e pianificare il piano di visualizzazione senza perdere informazioni piccole ma importanti.

È possibile salvare ogni proprietà con foto, nota e dettagli chiave, quindi valutarla in base ai propri requisiti indispensabili e ai fattori determinanti. È disponibile un database di ricerca sull'area per trasporti, negozi, sicurezza e atmosfera generale, oltre a un semplice calendario per fissare le visualizzazioni e i follow-up nel giorno giusto.

Visualizzare affiancata ti aiuta a scegliere con lucidità, invece di dover scorrere vecchie chat.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea un hub centrale di elenchi con foto, link, costi e dettagli di contatto.

Definisci gli elementi indispensabili, quelli determinanti e quelli desiderabili per filtrare gli appartamenti che si adattano alla tua vita.

Piano e monitora le visualizzazioni su un calendario chiaro con promemoria e nota dopo ogni visita.

Confronta le proprietà selezionate e fai la tua scelta finale con sicurezza.

✨ Ideale per: affittuari che confrontano annunci e quartieri, persone che si trasferiscono e pianificano di visualizzare le case, e coppie che mettono in comune i requisiti indispensabili e quelli inaccettabili.

11. Personal Finance Tracker di Notion

tramite Notion

Le attività si accumulano silenziosamente. Un caffè qui, un viaggio là, un pagamento freelance che richiede una trattenuta fiscale.

Personal Finance Tracker di Notion trasforma la confusione quotidiana in un registro semplice e affidabile, che ti permette di organizzarti senza dover creare un foglio di calcolo da zero.

Ogni nuova voce di entrata o uscita viene contrassegnata automaticamente con la data, in modo da mantenere il tuo diario pulito e accurato. Puoi ordinare per categoria, aggiungere note e utilizzare delicati promemoria fiscali sulle entrate rilevanti, in modo da mettere da parte i soldi prima che ti sfuggano di mente.

Inoltre, le visualizzazioni mensili consentono di individuare facilmente le tendenze, di monitorare lo stato verso gli obiettivi e di apportare piccole modifiche che danno risultati concreti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Piano un budget mensile e confronta le spese previste con quelle effettive.

Monitora le fatture ricorrenti, le sottoscrizioni e le date di scadenza per evitare sorprese.

Preparati alle tasse con registrazioni chiare e promemoria automatici per gli accantonamenti fiscali.

Esamina i riepiloghi/riassunti delle categorie per individuare schemi ricorrenti e modificare le abitudini per una gestione finanziaria più sana.

✨ Ideale per: liberi professionisti in monitoraggio delle entrate e delle tasse, studenti che imparano a gestire il budget e chiunque desideri sostituire i fogli di calcolo con un semplice registro delle spese.

👀 Curiosità: gli psicologi lo chiamano errore di piano: quasi sempre pensiamo che le attività richiederanno meno tempo di quanto ne richiedono in realtà. L'effetto è stato descritto per la prima volta da Daniel Kahneman e Amos Tversky. Una soluzione semplice è controllare quanto tempo hai impiegato l'ultima volta per un'attività simile e aggiungere un margine di tempo.

12. Cozy Coffee Habit Tracker di Notion

tramite Notion

Pensa alle prime ore del mattino in Gilmore Girls, quando Lorelai e Rory arrivano al bancone di Luke, con le tazze di caffè che scaldano le loro mani, mentre i piani per la giornata prendono forma.

Cozy Coffee Habit Tracker di Notion cerca di catturare questa sensazione. Un piccolo spazio accogliente dove fermarsi, nota ciò che conta e riprendere la giornata con un po' più di serenità.

Il layout mantiene le cose semplici. Ottieni una semplice visualizzazione settimanale con caselle di controllo, un piccolo elenco da fare accanto alle tue routine e uno spazio per una nota sul tuo umore o sul tuo livello di energia. Aggiungi le abitudini che desideri sviluppare, fissa piccoli traguardi e scrivi una breve frase su come è andata.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora le abitudini in un layout settimanale pulito con caselle di controllo rapide e semplici stato.

Abbina un piccolo elenco da fare alle tue routine, in modo che le attività quotidiane rimangano vicine ai tuoi obiettivi.

Aggiungi una nota relativa all'umore o all'energia per individuare quali abitudini ti aiutano a rimanere concentrato.

Usa riflessioni delicate per celebrare la costanza e attenerti alle tue routine quotidiane.

✨ Ideale per: chi desidera sviluppare abitudini in modo graduale, gli appassionati della routine mattutina e chi desidera un comodo controllo settimanale accanto a un piccolo elenco da fare.

13. Hiking Planner di Notion

tramite Notion

I sentieri si affollano rapidamente. Il National Park Service ha emesso una reportistica che registra un record di 331,9 milioni di visite ricreative nel 2024. Pianificare in anticipo significa dedicare più tempo alle passeggiate e meno tempo a chiedersi cosa si è dimenticato.

Hiking Planner di Notion ti offre uno spazio semplice per pianificare i viaggi e ricordare cosa ha funzionato. Puoi registrare i dettagli dei percorsi, il livello di difficoltà e le note personali; tenere un piccolo elenco dell'attrezzatura da controllare prima di partire; e salvare le informazioni offline per quei luoghi in cui il segnale è debole.

Il modello consente anche di raggruppare le escursioni per regione o stagione e di ordinarle in base alla distanza o all'altitudine, in modo da poter scegliere facilmente il percorso giusto per la giornata. È possibile duplicare un viaggio passato con un solo clic per riutilizzare gli elenchi di cose da portare, le mappe e i tempi, in modo da partire più velocemente la volta successiva.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea un database dei percorsi con distanza, altitudine, mappe e note, così sarà più facile scegliere le escursioni future.

Monitora l'attrezzatura essenziale e gli elenchi di cose da mettere in valigia per essere organizzato prima delle partenze mattutine.

Salva offline dettagli come punti di partenza, coordinate e contatti di emergenza per stare tranquillo.

Registra condizioni, ritmi e punti salienti in modo da poter riflettere e fare un piano migliore la prossima volta.

✨ Ideale per: escursionisti giornalieri che fanno piani per percorsi e attrezzatura, backpackers che salvano dettagli offline e amanti della natura che registrano note sui sentieri e sulle stagioni.

14. Pianificatore accademico per studenti – Clean di Notion

tramite Notion

La settimana di orientamento sembra tranquilla fino a quando tre professori non pubblicano le scadenze nello stesso giorno. Con così tante cose sulla tua pagina, hai bisogno di una pagina che mostri cosa è importante prima e cosa può aspettare.

Student Academic Planner – Clean by Notion ti offre una pagina unica e ordinata dove respirare, vedere cosa devi fare e decidere cosa fare prima. È ordinato, intuitivo e facile da seguire quando la tua settimana inizia a riempirti la testa.

Le automazioni ti aiutano a registrare rapidamente i nuovi lavori e a mantenere aggiornati gli stati, così potrai dedicare meno tempo alla correzione degli elenchi e più tempo allo studio vero e proprio. Puoi monitorare le abitudini che supportano la tua routine, aprire un piccolo hub di studio per sessioni mirate e visualizzare gli esami e i compiti imminenti su un calendario chiaro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra compiti ed esami con stati di completamento e date di scadenza, così il piano richiederà solo pochi minuti.

Utilizza il tracker delle abitudini e un hub di studio tranquillo per costruire routine quotidiane costanti.

Visualizza un semplice calendario per la settimana successiva e aggiungi note veloci dopo ogni lezione.

Personalizza argomenti, priorità e promemoria in modo da ottenere liste da fare personalizzate che corrispondano al tuo modo di studiare.

✨ Ideale per: studenti che devono gestire compiti ed esami, persone che desiderano organizzare abitudini e programmi in un'unica pagina ordinata e chi vuole creare una routine di studio.

15. Pianificatore settimanale di Notion

tramite Notion

Uno studio condotto in sei paesi e pubblicato su Nature ha riportato che i programmi di quattro giorni hanno ridotto il burnout e migliorato la salute mentale e fisica senza compromettere le prestazioni. Allo stesso tempo, aziende come Microsoft stanno imponendo un ritorno in ufficio limitato a tre giorni alla settimana, il che rende ancora più importante il piano per il tempo limitato in ufficio e il tempo dedicato al lavoro intenso.

Weekly Planner by Notion ti offre una pagina chiara per visualizzare la settimana che ti aspetta, raggruppare le attività per categoria e scegliere ciò che merita davvero la tua attenzione oggi. È semplice e intuitivo, quindi pianificare diventa un controllo veloce piuttosto che un compito noioso.

Puoi cambiare visualizzare per vedere i tuoi programmi giornalieri, un Kanban pulito o una panoramica mensile, e i colori rendono gli stati facili da leggere a colpo d'occhio. I pulsanti rapidi ti aiutano a catturare le cose da fare quotidiane in pochi secondi, per poi ordinarle nel posto giusto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fai il piano della settimana con diverse modalità di visualizzare per oggi, questa settimana e il mese.

Crea istantaneamente elenchi da fare con azioni rapide, quindi assegna le priorità alle attività quotidiane.

Raggruppa le attività per classe, progetto o ambito della vita, in modo da mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Monitora lo stato con semplici evidenziazioni dello stato che ti consentono di concentrarti su ciò che conta di più.

✨ Ideale per: professionisti che fanno il piano della settimana a colpo d'occhio, autori che si destreggiano tra progetti e amministratore della vita quotidiana e chiunque ami Kanban e il calendario.

16. Travel Planner di Notion

tramite Notion

I viaggi sono tornati a pieno colore. L'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite pubblica la reportistica relativa a circa 1,4 miliardi di arrivi internazionali nel 2024, quasi un recupero completato, mentre la IATA afferma che il traffico aereo internazionale ha stabilito un nuovo record quell'anno.

Una buona pianificazione è fondamentale, perché i voli e gli itinerari sono frenetici e in rapida evoluzione. Travel Planner di Notion riunisce tutti i dettagli del tuo viaggio in un'unica pagina.

Puoi salvare voli, soggiorni, numeri di conferma e trasporti locali in sezioni ordinate, quindi aggiungere link per biglietti e mappe in modo che tutto sia a portata di mano. Gli elenchi delle cose da mettere in valigia sono accanto ai piani giornalieri e le note sui ristoranti o sui musei sono proprio accanto agli orari e agli indirizzi.

È utile anche prima della partenza. Puoi aggiungere controlli sui visti, promemoria sui passaporti e nota sul budget, quindi ordinare i piani per città o per giorno in modo da avere una visione chiara della settimana che ti aspetta.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli voli, hotel e prenotazioni con date, numero e collegamenti rapidi per un facile accesso.

Crea itinerari giornalieri con orari, mappe e note per rimanere concentrato sul viaggio.

Tieni insieme elenchi di cose da portare, contatti di emergenza e informazioni offline per stare tranquillo.

Monitora un semplice budget di viaggio e salva le ricevute o gli screenshot da rivedere al tuo ritorno.

✨ Ideale per: viaggiatori solitari e famiglie, amanti degli itinerari che desiderano tenere le prenotazioni e i bagagli in un unico posto e pianificatori di viaggi attenti al budget.

17. Diario di Notion

tramite Notion

Alcuni giorni passano in un attimo. Una conversazione che vorresti ricordare, una piccola vittoria nel lavoro, un pensiero sul treno che ti sembrava importante ma che ti è sfuggito prima di arrivare a casa.

Journal by Notion ti offre un luogo tranquillo dove catturare quei momenti e riflettere, in modo che la tua vita quotidiana risulti più consapevole e la tua crescita personale sia più facile da vedere.

Le voci vengono contrassegnate automaticamente con la data e puoi taggarle in base all'umore, all'argomento o al progetto per un facile accesso in seguito. Aggiungi una breve nota o un appunto più lungo, inserisci foto o memo vocali e utilizza semplici prompt per controllare alla fine della giornata.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni un diario quotidiano con tag per stati d'animo, temi e attività cardine che desideri rivedere.

Cattura momenti speciali, idee e lezioni apprese in modo che non vadano persi.

Aggiungi foto, clip o brevi riflessioni per creare una documentazione più ricca della tua vita.

Rivedi le voci settimanalmente per individuare schemi ricorrenti, rimanere concentrato e modificare i piani in modo ponderato.

✨ Ideale per: appassionati di riflessione quotidiana, autori che catturano idee e momenti e chiunque tagga stati d'animo e temi per riflessioni approfondite.

18. Habit Tracker di Notion

tramite Notion

Il cambiamento raramente arriva in un unico momento eroico. Si manifesta in silenziose ripetizioni, nelle piccole scelte che insegnano alla tua mente chi stai diventando.

Habit Tracker di Notion ti aiuta a rispettare queste scelte trasformando le intenzioni quotidiane in semplici segni di spunta che ti divertirai a spuntare. Basta un clic sul blocco pulsanti per registrare il lavoro richiesto di oggi, e il layout sobrio rende facile tornare domani.

Puoi aggiungere le abitudini che ti stanno a cuore, fissare piccoli traguardi e vedere i progressi accumularsi nel corso della settimana e del mese. Accanto a ciascuna abitudine c'è spazio per una nota rapida, così potrai ricordare cosa ti ha aiutato e cosa ti ha ostacolato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle abitudini quotidiane con un solo clic e visualizza le serie positive a colpo d'occhio.

Raggruppa le abitudini per tema, come salute, studio o concentrazione, per mantenere chiare le priorità.

Aggiungi brevi note o riflessioni per capire cosa fornisce supporto alla coerenza.

✨ Ideale per: chi cerca la coerenza, chi ha appena iniziato un percorso di benessere e monitora i piccoli successi, e chi preferisce pulsanti semplici e visualizzazioni a sequenza.

19. Life Dashboard di Notion

tramite Notion

La chiave non è dare priorità al tuo programma, ma programmare le tue priorità

La citazione di Stephen Covey 's non potrebbe essere più pertinente per il nostro prossimo modello.

Life Dashboard di Notion ti offre una pagina intuitiva per iniziare la giornata con determinazione, visualizzare il tuo programma e tenere a mente alcuni obiettivi significativi.

Puoi tenere un diario, monitorare abitudini e salute e prendere note durante le lezioni o il lavoro senza dover passare da un'app all'altra. Le sezioni dedicate alla lettura, alle finanze e alle idee creative affiancano un breve elenco di cose da fare, mentre dei semplici widget ti aiutano a tenere traccia dello stato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Piano la tua giornata e la tua settimana con un programma chiaro, obiettivi e liste di cose da fare in un'unica visualizzare.

Monitora le abitudini, l'umore e il benessere in modo che le routine quotidiane offrano supporto alla crescita a lungo termine.

Tieni in ordine le voci dei tuoi diari, i registri di lettura e le note delle lezioni o del progetto.

Utilizza widget rapidi per vedere lo stato e rimanere concentrato su ciò che conta di più.

✨ Ideale per: minimalisti che desiderano un unico punto di riferimento mattutino, persone alla ricerca dell'equilibrio che desiderano monitorare obiettivi, abitudini e note, e effettuare controlli quotidiani.

👀 Curiosità: "Priorità" è stato un termine singolare in inglese per circa 500 anni. Abbiamo iniziato a dire "priorities" solo nel 1900, quando il lavoro è aumentato. Fare piano è in parte l'arte di ammettere che non possono esserci dieci cose "primarie".

20. Aesthetic That Girl Life Planner di Notion

tramite Notion

Se il tuo feed è pieno di reel sulla routine mattutina, sai bene di cosa si tratta. Luce del sole, una scrivania ordinata, caffè freddo, un po' di stretching e poi un elenco pulito che dà il tono alla giornata.

Aesthetic That Girl Life Planner di Notion porta l'energia di TikTok in una lista di controllo mattutina calma e pratica che puoi davvero usare.

All'interno troverai semplici visualizzare per la tua giornata, settimana e mese, oltre a spazi dedicati alle abitudini, ai brain dump, alle liste dei desideri e alle letture. Questo modello ti aiuta a fissare obiettivi, a monitorare le piccole routine e a mantenere le promesse fatte a te stesso.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fai il piano della tua giornata, settimana e mese con priorità chiare e controlli facili.

Monitora le abitudini e le routine in modo che lo stato sia costante e non stressante.

Cattura le idee nelle pagine dedicate al brain dump e alla lista dei desideri prima che svaniscano.

Gestisci i progetti e un elenco di libri in un unico posto, quindi controlla i progressi con layout tranquilli ed estetici.

✨ Ideale per: amanti della routine ispirati dai reel sulla routine mattutina, studenti e giovani professionisti che stanno sviluppando delle abitudini e pianificatori attenti all'estetica.

Limiti di Notion

Sebbene la maggior parte dei modelli Notion sia facile da usare e integri funzionalità utili, non sono privi di svantaggi.

Notion AI non ha la capacità di effettuare direttamente la modifica delle proprietà di un database.

Notion AI non ha la capacità di effettuare direttamente la modifica delle proprietà di un database.

Gli utenti di questo thread su Reddit fanno menzione anche di blocchi durante lunghe chat, di riepiloghi/riassunti AI imprecisi e di una qualità del modello che sembra inferiore rispetto ad altri strumenti. Ciò comporta alcuni limiti pratici da tenere a mente quando si imposta un modello Notion per la pianificazione della vita.

L'IA non può scrivere nei campi del database, quindi gli aggiornamenti in blocco richiedono ancora un lavoro manuale o soluzioni alternative.

Le pagine grandi rallentano. Dividi i tracker delle abitudini, i diari e le liste da fare in visualizzazioni collegate più piccole.

I limiti del piano Free si esauriscono rapidamente: upload di file da 5 MB, cronologia delle versioni ridotta e una versione di prova dell'IA molto limitata.

Le modifiche da dispositivo mobile risultano limitate e l'utilizzo offline è limitato, quindi è preferibile apportare modifiche significative da desktop.

I modelli sono flessibili ma non plug and play. Relazioni, eseguire il rollup e autorizzazioni richiedono una configurazione attenta per mantenere la sincronizzazione di attività, obiettivi e voci.

Modelli alternativi a Notion

Hai presente quel momento in cui un semplice aggiornamento si trasforma in una caccia al tesoro? Le attività sono sparse su diverse piattaforme: una in un'app, le note in un'altra, il brief in un'email e un documento scritto a metà aperto da qualche altra parte. Questo è work sprawl, che consuma silenziosamente il tuo tempo e le tue energie.

ClickUp ti aspetta con un spazio di lavoro AI convergente .

Riunisce attività, documenti, dashboard e Work AI in un unico posto, così puoi smettere di cercare link e iniziare a fare progressi. Elimina la dispersione di contesti e processi e aiuta persino a ridurre la dispersione dell'IA, offrendoti scrittura, piano e approfondimenti nello stesso spazio.

Se un modello Notion per pianificatore di vita è stato il tuo sistema iniziale, ClickUp è l'aggiornamento che si adatta alle settimane intense e ai team reali.

1. Modello di piano della vita ClickUp

Ottieni il modello gratis Apporta piccole correzioni quando la vita diventa frenetica con il modello ClickUp Life Plan.

Se hai provato un modello Notion per la pianificazione della vita e ti senti ancora diviso tra mille impegni, il modello Life Plan di ClickUp ti offre un unico posto tranquillo dove riunire tutto.

Questo modello ti aiuta a dare un nome a ciò che conta, a fissare alcuni attività cardine e a scegliere piccole azioni successive che si adattano alla tua settimana reale. Puoi vedere il tuo stato a colpo d'occhio, il che rende più facile rimanere coerente, adattarsi quando i piani cambiano e mantenere fede ai tuoi obiettivi.

Puoi mappare gli obiettivi a lungo termine nell'elenco dei piani, catturare le idee sulla bacheca della vita e seguire una breve guida introduttiva per non trovarti mai di fronte a una pagina bianca. I campi personalizzati come Area e Partner di responsabilità mantengono il contesto vicino, mentre stati semplici come Da fare, in corso e completato rendono chiaro il passo successivo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fissa obiettivi chiari, aggiungi attività cardine e trasformali in attività quotidiane che potrai effettivamente portare a termine.

Visualizza i progressi a colpo d'occhio con stati chiari e un dashboard semplice.

Tieni sotto controllo aspetti della vita come salute, carriera e finanze in un unico posto, in modo che le tue scelte siano in linea con i tuoi valori.

Invita un amico o un mentore come partner di responsabilità e rivedete insieme la settimana.

✨ Ideale per: chi fissa obiettivi generali, chi trasforma le attività cardine in azioni settimanali e chiunque desideri una visibilità del proprio stato in tutti gli ambiti della vita.

2. Modello ClickUp gratis per la pianificazione della fine della vita

Ottieni il modello gratis Inizia in modo semplice e aggiungi poco alla volta con il modello gratuito di ClickUp per la pianificazione della fine della vita.

Stabilire un piano per la fine della propria vita è un lavoro delicato. Richiede di fermarsi, riflettere sui propri desideri e rendere le cose più facili per le persone che si amano.

Il modello gratuito di ClickUp per la pianificazione della fine della vita ti offre un luogo tranquillo dove raccogliere tutto in un unico posto, così la tua famiglia non dovrà cercare o fare supposizioni in un momento difficile.

Puoi conservare insieme documenti importanti, contatti e istruzioni, quindi utilizzare le liste di controllo per nota ciò che è stato fatto e ciò che richiede ancora attenzione.

C'è anche spazio per dettagli pratici come account e polizze, oltre che per gli aspetti umani che stanno a cuore alla tua famiglia, come la musica, le lettere e come desideri che sia la tua giornata. Puoi rivederlo una volta all'anno, apportare piccoli aggiornamenti e sapere che ciò che conta è stato scritto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Salva documenti chiave, polizze e ID con nota su dove si trovano gli originali e chi chiamare per primo.

Registra le tue volontà in materia di cure mediche, le cure preferite e le istruzioni pratiche, in modo che le decisioni siano chiare.

Conserva in un unico posto le preferenze relative al funerale o alla commemorazione, la musica, le letture e i messaggi personali.

Tieni traccia dei progressi con semplici stati e una lista di controllo discreta, in modo che i tuoi cari possano accedervi facilmente quando ne hanno bisogno.

✨ Ideale per: famiglie che desiderano organizzare desideri e documenti, caregiver che necessitano di chiarezza e chiunque desideri mettere per iscritto i propri piani.

3. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Ottieni il modello gratis Inizia in modo semplice e aggiungi poco alla volta con il modello gratuito di ClickUp per la pianificazione della fine della vita.

Ricordi la terza stagione di The Bear, quando Carmy continuava a cambiare il menu ogni giorno? Il cibo era audace, ma il servizio era diventato caotico. I biglietti si accumulavano.

Ecco come può essere una giornata senza un piano. Il modello di pianificatore giornaliero ClickUp ti offre la bacheca pulita di cui hai bisogno affinché il lavoro abbia un flusso senza intoppi e nulla vada storto.

Puoi ordinare le attività nelle categorie "Personale", "Lavoro" o "Obiettivo" e quindi impostare delle priorità in modo che gli elementi più importanti vengano visualizzati in cima alla lista. Una vista calendario chiara ti aiuta a collocare il lavoro dove è più opportuno, mentre stati semplici come "Aperto" e "Completata" rendono facile vedere i progressi compiuti.

Se ti piace un rapido reset, la vista "Inizia qui" ti mostra il tuo piano in modo che non ti trovi mai di fronte a una schermata vuota.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa la tua giornata in pochi minuti, poi spunta gli elenchi da fare man mano che procedi, così rimani sempre organizzato.

Raggruppa il lavoro, la scuola e le attività personali per mantenere chiari i confini e concentrare l'attenzione.

Usa il calendario per inserire le attività in tempo reale, in modo che gli impegni quotidiani corrispondano alla tua energia.

Prendi note veloci e piccoli follow-up in modo che nulla venga trascurato tra una riunione e l'altra o tra una lezione e l'altra.

✨ Ideale per: persone che amano iniziare la giornata dal calendario, studenti e professionisti che dividono le attività di lavoro da quelle personali e amanti delle liste di controllo.

4. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma le intenzioni in attività quotidiane da svolgere utilizzando il modello ClickUp Daily Action Plan.

Le giornate di lavoro moderne continuano ad allungarsi. L'ultimo indice di tendenza del lavoro di Microsoft ha rilevato che le riunioni dopo le 20:00 sono aumentate del 16% su base annua, con le persone che si scambiano anche decine di messaggi fuori orario.

Se ti suona familiare, il modello ClickUp Daily Action Plan ti offre un nuovo inizio ogni mattina. Imposta un obiettivo chiaro, suddividilo in piccole azioni e allineale su una semplice linea temporale.

All'interno, puoi raggruppare le attività personali e di lavoro, aggiungere rapidamente una priorità e visualizzare lo stato a colpo d'occhio. Le visualizzazioni per obiettivi, Sequenza e passaggi rendono facile pianificare la giornata, poi adattarla agli imprevisti della vita.

Puoi anche monitorare lo stato e controllare i risultati in linea con i tuoi obiettivi utilizzando i dashboard di ClickUp.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Fissa un piano per una giornata realistica tra attività di lavoro e personali, in modo da rimanere organizzato e avere ancora energia dopo il lavoro.

Suddividi un grande obiettivo in passaggi concreti, assegna i titolari e effettua il monitoraggio dello stato senza uscire dal tuo planner giornaliero.

Crea una routine mattutina e serale ripetibile per mantenere le abitudini quotidiane e rimanere concentrato.

Passa rapidamente dalle idee all'esecuzione quando cambiano le priorità, mantenendo lo slancio ed evitando la dispersione del contesto.

✨ Ideale per: creativi che scelgono un obiettivo giornaliero, team che suddividono il lavoro in passaggi chiari e giornate frenetiche che richiedono rapidi ripiani.

5. Modello ClickUp per il piano di sviluppo personale

Ottieni il modello gratis Festeggia i piccoli passaggi che si sommano con il modello di piano di sviluppo personale ClickUp.

Apri il telefono e vedi subito tre cose: una serie di Duolingo in pericolo, un promemoria della palestra che hai posticipato due volte e un articolo salvato sull'aggiornamento del tuo portfolio.

Ti interessa tutto questo, ma i tuoi piani sono sparsi in cinque posti diversi e nessuno di essi comunica con gli altri. Il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp ti offre un unico punto di riferimento per la tua crescita personale.

Ecco come funziona: stabilisci uno o due obiettivi trimestrali chiari, aggiungi piccoli traguardi settimanali e registra i risultati ottenuti in modo da visualizzare effettivamente i progressi compiuti. Le schermate per il piano, l'azione e il monitoraggio sono affiancate, il che ti aiuta a rimanere concentrato e a raggiungere gli obiettivi.

Si adatta anche alla vita reale. Usalo per le competenze professionali, le routine di benessere e i progetti che ti appassionano nello stesso spazio.

Per fare un ulteriore passaggio avanti, puoi collegare il tuo piano di sviluppo personale con ClickUp Docs. ClickUp Docs ti consente di generare documenti dinamici, wiki e note che rimangono collegati ai tuoi obiettivi e alle tue attività. Che si tratti di salvare articoli, scrivere riflessioni o tenere un diario di apprendimento, tutto rimane nello stesso spazio di lavoro in cui risiedono i tuoi piani.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa un obiettivo di carriera in competenze da acquisire, attività da mettere in pratica e prove da presentare durante le valutazioni.

Crea una routine di benessere con abitudini, controlli settimanali e uno spazio tranquillo per il monitoraggio del tuo umore e della tua energia.

Crea un percorso di apprendimento per libri e corsi, in modo che lo studio non venga trascurato dalle attività quotidiane da fare.

Trasforma gli obiettivi a lungo termine in attività quotidiane e controlla lo stato in un colpo d'occhio.

✨ Ideale per: professionisti in crescita che mappano le proprie competenze, persone attente al benessere che effettuano il monitoraggio delle proprie routine e studenti permanenti che trasformano gli obiettivi in pratica.

6. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Rendi il tuo stato facile da notare e festeggia con il modello ClickUp Personal Habit Tracker.

Le abitudini stanno vivendo un momento di grande popolarità. Il libro Atomic Habits di James Clear ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, il che dimostra quanti di noi stiano cercando di costruire routine migliori e di attenersi ad esse.

Il modello ClickUp Personal Habit Tracker ti offre un modo semplice e visivo per mantenere le promesse che hai fatto a te stesso. Ti consente di indicare le abitudini importanti per questo mese, vedere i tuoi progressi e individuare i giorni in cui è necessario ricominciare da capo.

Questo modello per l'accumulo di abitudini è pratico e intuitivo. Se ti piacciono i numeri, i campi personalizzati ti aiutano a monitorare i traguardi, mentre una breve visualizzazione introduttiva rende la configurazione facile e immediata.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea una piccola serie di abitudini quotidiane e effettua il monitoraggio in un unico posto ordinato.

Visualizza le serie positive e i stati in modo semplice, così da rimanere motivato anche nelle settimane più impegnative.

Aggiungi campi personalizzati per elementi quali passaggi, pagine lette o obiettivi di idratazione.

Rivedi il tuo mese per individuare gli schemi ricorrenti e scegli un'abitudine da migliorare in futuro.

✨ Ideale per: chi ama accumulare abitudini, chi è curioso di dati e ama i traguardi e le serie positive, e chiunque inizi in piccolo e voglia rimanere costante.

👀Curiosità: il termine "deadline" un tempo indicava una linea che non doveva essere superata, utilizzata nei campi di prigionia durante la guerra civile americana. Successivamente, i tipografi hanno iniziato a utilizzare il termine "deadline" per indicare i margini dello spazio stampabile. Oggi è una data sul calendario, ma l'urgenza è rimasta.

7. Modello ClickUp per la produttività personale

Ottieni il modello gratis Non lasciarti sfuggire le cose da fare all'improvviso con il modello di produttività personale ClickUp.

Se il tuo feed è pieno di reel dedicati al "reset domenicale", non sei il solo. Questa tendenza è cresciuta perché un semplice reset settimanale aiuta le persone a sentirsi pronte per la settimana, e anche i principali media ne parlano come di una routine utile, non solo come di una moda.

Il modello ClickUp Personal Produttività ti offre un unico posto dove atterrare, respirare e decidere cosa merita davvero la tua attenzione oggi.

All'interno, tutto è disposto in modo intuitivo e chiaro. Puoi ordinare le attività per categoria, impostare priorità moderate e monitorare lo stato senza doverti occupare di ogni minimo dettaglio. Le visualizzazioni calendario e bacheca facilitano la pianificazione della settimana.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa la tua giornata in pochi minuti, raggruppa le attività per lavoro, vita privata o scuola e mantieni tutto in ordine.

Trasforma le idee sparse in cose da fare quotidiane, aggiungi le date di scadenza e visualizza il tuo carico settimanale a colpo d'occhio.

Monitora i piccoli successi raggiunti rispetto agli obiettivi a lungo termine, in modo da rimanere concentrato e raggiungere effettivamente gli obiettivi che contano.

Usalo insieme ai tuoi modelli di pianificatore aggiungi ai preferiti se stai passando da un modello di pianificatore di vita Notion o stai provando un nuovo sistema.

✨ Ideale per: pianificatori che ricominciano da zero ogni domenica, autori che raccolgono idee e poi stabiliscono le priorità, e persone che desiderano visualizzare insieme elenchi e bacheche.

8. Modello di reportistica sulla produttività personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza lo stato senza dover controllare continuamente un foglio di calcolo con il modello di report sulla produttività personale di ClickUp.

L'Anatomy of Work Index di Asana ha rilevato che le persone dedicano circa il 60% della loro giornata al "lavoro sul lavoro", come cercare aggiornamenti e documentazione, e non al lavoro vero e proprio!

Il modello di report sulla produttività personale di ClickUp ti offre un quadro chiaro di come impieghi effettivamente il tuo tempo. Basta registrare il lavoro una volta e il modello lo trasforma in semplici visualizzazioni che puoi controllare quotidianamente, settimanalmente o mensilmente.

Il modello evidenzia modelli che potresti non notare sul momento, come le attività che richiedono sempre molto tempo o le ore tranquille in cui riesci a lavorare al meglio. L'obiettivo è una visibilità onesta con il minor numero possibile di interventi di manutenzione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Esamina una Sequenza chiara della tua giornata o settimana per individuare le perdite di tempo e proteggere i blocchi di concentrazione.

Confronta il tempo pianificato con quello effettivo in modo da poter dimensionare correttamente le stime future con meno approssimazioni.

Raggruppa il lavoro per tipo di attività o client per vedere cosa funziona e cosa va eliminato.

Esporta semplici riepiloghi/riassunti quando desideri condivisione dello stato o allegato del tempo impiegato a una fattura.

✨ Ideale per: liberi professionisti e consulenti che effettuano il monitoraggio del tempo, professionisti indipendenti che individuano le perdite di tempo e chiunque desideri avere una panoramica semplice del proprio stato.

9. Modello ClickUp Getting Things Done Framework

Ottieni il modello gratis Utilizza questo potente framework per creare un elenco da fare realizzabile!

La tua mente serve per avere idee, non per trattenerle.

La tua mente serve per avere idee, non per trattenerle.

David Allen ripete spesso questa frase, che riassume il concetto alla base del GTD: svuota la mente da tutto ciò che ti passa per la testa, così potrai pensare davvero.

Il modello Getting Things Done Framework di ClickUp ti offre uno spazio semplice in cui registrare, chiarire e organizzare prima di scegliere cosa fare Da fare dopo.

Il modello rispecchia i cinque passaggi GTD, così puoi svuotare la mente in una finestra In arrivo, ordinare ogni elemento nell'elenco corretto, rivederlo con regolarità e poi ricominciare da zero.

Se hai mai avuto la sensazione che le tue note e le tue attività fossero sparsi in dieci posti diversi, questo strumento li riunisce in un unico flusso ordinato e affidabile.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli tutto in un'unica finestra In arrivo, dalle idee alle commissioni, quindi trasforma ciascuna di esse nella prossima azione di visibilità.

Chiarisci e organizza con campi di stato e personalizzati, archiviazione dei risultati, riferimenti e elementi in attesa, in modo che i tuoi elenchi mostrino solo le cose che puoi effettivamente fare in questo momento.

Imposta una revisione settimanale per fare un passo indietro, esaminare i progetti e ridefinire le priorità, in modo che il sistema rimanga affidabile anche quando la vita diventa frenetica.

✨ Ideale per: fan del GTD che vogliono registrare tutto, menti sovraccariche che hanno bisogno di una finestra In arrivo affidabile e revisori settimanali che amano i cicli puliti.

10. Modello di elenco delle cose da fare quotidiane ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un elenco tranquillo di cui ti fidi e una giornata che ti sembra gestibile con il modello di lista da fare quotidiana di ClickUp.

Ti capita mai di concludere la giornata chiedendoti dove sia finito tutto il tempo o, peggio ancora, rendendoti conto di aver dimenticato qualcosa di importante?

Il modello di elenco delle cose da fare quotidiana di ClickUp ti aiuta a vedere esattamente ciò che è più importante per te in una giornata, in modo che le cose da fare rimangano al centro dell'attenzione mentre quelle che sarebbe bello fare aspettano il loro turno.

Apri il template al mattino, scegli le tue tre priorità e organizza il resto della giornata in base a esse. Le attività brevi diventano soddisfacenti segni di spunta. Quelli più grandi possono essere suddivisi in una serie di piccoli passaggi, in modo da poter essere effettivamente portati a termine.

Si integra perfettamente anche nella tua vita quotidiana. Posticipa o riprogramma senza perdere il monitoraggio, imposta promemoria discreti che ti avvisano prima delle scadenze e salva le attività ricorrenti per le routine mattutine.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Un elenco giornaliero mirato per blocchi di lavoro, scadenze scolastiche, commissioni e uno o due obiettivi ambiziosi che desideri proteggere.

Cattura rapidamente le nuove attività durante la giornata, quindi ordinale in base alla priorità o al tempo, in modo che il tuo piano rimanga realistico.

Semplici elementi ricorrenti per abitudini e faccende domestiche che dovrebbero apparire in giorni specifici senza configurazione manuale.

Controllo di fine giornata per riportare tutto ciò che non è stato completato al giorno successivo e aggiungere una breve nota su ciò che è lavoro e ciò che deve essere modificato.

✨ Ideale per: i fan dei tre obiettivi quotidiani principali, gli studenti e i genitori principali indaffarati che devono destreggiarsi tra commissioni e attività, e chi segue una routine ricorrente.

Vivi al meglio la tua vita con ClickUp

Troppe schede. Troppe elenchi. Poca chiarezza.

Ecco come si presenta il piano al momento.

Abbiamo esaminato planner, tracker e diari che aiutano davvero e abbiamo anche individuato i limiti che rallentano le persone quando il lavoro e la vita privata vivono in angoli separati.

Ecco perché ClickUp è la scelta vincente per questo tipo di vita. ✨

ClickUp semplifica la dispersione del lavoro e la ricerca di contesti combinando attività, documenti, chat, obiettivi e reportistica in un'unica home personalizzabile per la tua giornata. Puoi pianificare una settimana, annotare un pensiero, creare una lista di controllo e vedere lo stato senza dover passare da un'app all'altra.

Iscriviti a ClickUp, scegli il modello più adatto alle tue esigenze e prepara la tua prossima piccola vittoria!