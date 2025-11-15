Modelli gratis di contratti per truccatori per garantire la sicurezza delle tue prenotazioni

Ti è mai capitato che un client annullasse proprio prima del grande giorno? O che qualcuno se ne andasse senza pagare dopo ore di lavoro?

In assenza di un contratto, diventa quasi impossibile sostenere le tue condizioni o proteggere il valore del tuo tempo e del tuo lavoro richiesto.

La maggior parte dei truccatori freelance si è trovata ad affrontare questa situazione almeno una volta. Con la pressione di gestire i client e gli appuntamenti, spesso le pratiche burocratiche vengono messe da parte. Ma quel piccolo ritardo può trasformarsi in un vero problema quando un disaccordo o una mancata presentazione comportano una perdita di guadagno e molto stress.

È proprio per questo che abbiamo creato questo articolo. Qui troverai modelli di contratto per truccatori ClickUp gratis e pronti all'uso che possono aiutarti a:

Blocca le tue prenotazioni

Definisci aspettative chiare

Gestisci la tua azienda nel settore della bellezza con sicurezza

Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nell'argomento!

👀 Lo sapevi? Il mercato dei servizi di truccatori è in forte espansione in tutto il mondo. Si prevede (progetto) che crescerà da 6,93 miliardi di dollari nel 2025 a quasi 12 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR costante del 5,6%. Questo aumento dimostra quanto sia rapida la crescita della domanda di eventi in tutto il mondo e quanto le persone attribuiscano ora un valore maggiore ai servizi di bellezza professionali nell'era degli influencer.

Cosa sono i modelli di contratto per truccatori?

Il modello di contratto per truccatori è un documento legale pronto all'uso che delinea i termini del servizio tra un truccatore e il suo client. Definisce chiaramente dettagli quali:

Ambito del lavoro

Prezzi

Politiche di deposito e cancellazione

Data degli eventi

Clausole di responsabilità

Funge da accordo scritto che tutela entrambe le parti (in questo caso, truccatori freelance e client), previene malintesi e garantisce una collaborazione fluida tra loro.

A seconda della tua configurazione lavorativa, esistono diversi tipi di contratti che i truccatori possono utilizzare, come accordi di servizio, contratti di lavoro o lettere di intesa, per adattarsi a ogni tipo di relazione con il client.

Modelli gratis di contratti per truccatori in sintesi

Cosa rende valido un modello di contratto per truccatori?

Un buon modello di contratto per truccatori deve essere chiaro, dettagliato e legalmente valido. Deve coprire ogni aspetto del tuo servizio per evitare confusione o controversie in seguito. Ecco cosa cercare prima di sceglierne uno 👇

Ambito dei servizi e risultati finali : assicurati che il modello descriva chiaramente ciò che è incluso nel contratto, come il tipo di trucco (da sposa, editoriale, da festa), il numero di persone, ecc.

Dettagli della prenotazione e programma : seleziona un modello che includa uno spazio per la menzione della data dell'evento, l'ora di inizio e di fine e la posizione dell'evento, compreso il tempo di viaggio, se applicabile. In questo modo il tuo calendario sarà organizzato e potrai evitare doppie prenotazioni o conflitti di orario.

Prezzi, depositi e termini di pagamento: una clausola di pagamento trasparente protegge il tuo reddito e stabilisce dei limiti professionali. Il tuo modello di contratto dovrebbe includere il costo totale, la percentuale di pagamento anticipato, i metodi/modalità di pagamento accettati, le date di scadenza e una politica di rimborso per le spese di viaggio, parcheggio o altre spese relative all'evento.

Politica di cancellazione e rimborso : utilizza modelli che specificano cosa succede se il client cancella o riprogramma, nonché se i depositi sono rimborsabili. Questo ti aiuta a risparmiare tempo e risorse spesi per date in blocco o cancellazioni dell'ultimo minuto.

Clausole relative a ritardi e mancata presentazione : assicurati che il modello scelto specifichi il periodo di tolleranza e gli eventuali costi aggiuntivi per i ritardi causati dal client.

Clausola relativa a salute, igiene e responsabilità : seleziona un modello che indichi chiaramente che tutti i prodotti sono igienizzati e sicuri e specifica la responsabilità in caso di reazioni allergiche. Questo ti protegge legalmente e rassicura i tuoi client in merito alla sicurezza e alla professionalità.

Diritti di utilizzo di foto e portfolio : per chiarire la titolarità, il tuo modello di contratto dovrebbe fare menzione se puoi utilizzare le foto dei client per i social media, il portfolio o scopi promozionali e ottenere il consenso scritto per lo stesso.

Firme e conferma dell'accordo: scegli un modello che garantisca che entrambe le parti firmino in modo digitale o fisico, confermando di aver compreso e accettato i termini.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 74% dei dipendenti utilizza due o più strumenti solo per trovare le informazioni di cui ha bisogno, passando da email, chat, nota, strumenti di project management e documentazione. Questo continuo cambio di contesto fa perdere tempo e rallenta la produttività. Come app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutte le tue attività (email, chat, documento, attività e nota) in un unico spazio di lavoro ricercabile, in modo che tutto sia esattamente dove ti serve.

Modelli di contratto per truccatori

Gestire un'attività di trucco significa tenere in ordine le prenotazioni, i client e i pagamenti. Tra eventi consecutivi e cambiamenti dell'ultimo minuto, spesso è possibile perdere di vista dettagli importanti.

È qui che ClickUp fa il passaggio come spazio di lavoro all-in-one. Aiuta i truccatori freelance e i professionisti della bellezza a organizzarsi, dalla gestione degli appuntamenti con i client al monitoraggio delle fatture e dei contratti.

E per rendere le cose ancora più semplici, ClickUp offre modelli di contratto per truccatori gratis che puoi iniziare a utilizzare subito. Ognuno di essi è stato creato per aiutarti a redigere accordi chiari e proteggere le tue prenotazioni senza lo stress di dover scrivere contratti da zero.

1. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza questo modello di contratto di servizi ClickUp per creare e gestire i tuoi contratti di servizi di prenotazione di truccatori.

Il modello di contratto di servizio ClickUp funziona come un hub di contratti pulito e personalizzato con il tuo marchio che migliora immediatamente le tue prenotazioni di trucco e semplifica il processo di acquisizione dei clienti. Puoi aggiungere il nome della tua azienda e inserire il tuo logo per impostare il tono di una relazione professionale fin dalla prima pagina. Il contratto specifica anche con chi stai lavorando e cosa copre l'accordo, ovvero le aspettative di base di entrambe le parti.

Puoi descrivere esattamente ciò che offri per quella prenotazione, che si tratti di trucco da sposa, trucco da festa, cura dell'aspetto, ritocchi, prove o styling editoriale, in modo che non ci siano confusioni in seguito. Ti consente anche di specificare con chiarezza completa gli aspetti finanziari, indicando gli importi anticipati, i costi delle versioni di prova, le spese di viaggio, gli straordinari o i look extra aggiunti all'ultimo minuto.

Perché apprezzerai questo modello:

Specifica la durata dell'accordo e descrivi cosa succede se una delle parti lo annulla o lo riprogramma.

Epiloga rapidamente i tuoi servizi e i risultati attesi utilizzando il prompt integrato per delineare approvazioni e consegne.

Imposta con facilità piani di pagamento mensili o basati su attività cardine per collaborazioni a lungo termine con studi o marchi.

Riutilizza lo stesso formato di contratto elegante e personalizzabile per ridurre le ore di lavoro amministrativo per ogni client.

✅ Ideale per: Truccatori freelance e imprenditori del settore beauty che desiderano mantenere un approccio organizzato e professionale, salvaguardando al contempo l'aspetto aziendale.

💡 Suggerimento professionale: scrivere contratti con i client da zero può richiedere ore, ma non quando hai ClickUp Brain al tuo fianco. Questo assistente IA integrato ti aiuta a redigere contratti di servizio personalizzati in pochi minuti, utilizzando i tuoi dati, il tuo tono e il tuo flusso di lavoro. Basta indicare a ClickUp Brain il tipo di servizio di trucco che offri e il programma genererà una bozza di contratto pronta per la modifica. Dai prezzi alle sequenze, fino alle politiche di cancellazione, il contratto copre tutti gli aspetti essenziali di cui hai bisogno. Chiedi a ClickUp Brain di "Creare un contratto professionale per servizi di trucco da sposa che specifichi prezzi, deposito, termini di cancellazione, spese di viaggio e clausole di responsabilità. "

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis di contratti di servizio

2. Modello di contratto quadro di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci i termini del provider del servizio cliente e garantisci chiarezza sui pagamenti e sulle responsabilità con il modello di contratto di servizi principale di ClickUp.

Se lavori con clienti abituali, saloni, case di produzione o agenzie, il modello di contratto di servizi quadro di ClickUp è perfetto per te. Include tutte le informazioni di base, come il nome della tua attività, i dettagli del client, la data di inizio del progetto, i servizi che offri e le modalità di pagamento. Puoi mappare le sequenze per attività quali la condivisione dei feedback sulle prove, l'approvazione del look finale o la consegna di moodboard, schede di riferimento o supporto sul set.

Ciò che rende questo modello particolarmente rassicurante è l'efficacia con cui protegge la tua azienda. Delinea chiaramente le responsabilità previste per tutelarti in caso di reazioni cutanee impreviste o incidenti legati alle attrezzature. Anche la sezione sulla riservatezza ti garantisce protezione, assicurando che conversazioni private, immagini, briefing e concetti inediti rimangano tra te e il client, anche molto tempo dopo la fine del progetto.

Perché ti piacerà questo modello:

Scegli il formato di pagamento ideale, tra tariffa oraria, tariffa fissa, commissione o personalizzato, per adattarsi a qualsiasi esigenza, da una singola prenotazione per un matrimonio a un servizio fotografico di più giorni.

Chiarisci chi è il provider dei kit per il trucco, dell'illuminazione, degli strumenti igienici o delle forniture sul set, in modo che non ci siano confusioni quando ti presenti sul luogo dell'evento o in studio.

Proteggi il tuo lavoro creativo definendo chi è il proprietario delle foto, dei look personalizzati, dei concetti e del materiale visivo della condivisione o sviluppato durante il progetto.

Verifica se assistenti o secondi artisti possono unirsi a te per grandi eventi e ottieni l'approvazione del client quando necessario per configurazioni con più artisti.

✅Ideale per: truccatori per matrimoni e team di truccatori che gestiscono relazioni ricorrenti o a lungo termine con i client.

💡 Suggerimento professionale: poiché il modello di contratto di servizio quadro è stato creato utilizzando ClickUp Docs, non dovrai gestire nulla di tutto ciò tramite messaggi sparsi o promesse verbali. Puoi delineare gli orari di lavoro, le strutture di pagamento mensili o per evento, la riservatezza relativa agli elenchi dei client e persino le politiche di utilizzo dei prodotti all'interno di un unico documento chiaro e pronto per la modifica. Genera un modello di contratto per truccatori in ClickUp Docs Inoltre, grazie a ClickUp AI integrata, puoi persino generare clausole contrattuali all'istante, aiutandoti a finalizzare accordi professionali più rapidamente e mantenendo tutto il tuo team di bellezza allineato senza confusione.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis di dichiarazioni di lavoro

3. Modello di contratto di consulenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci chiaramente l'ambito di lavoro e i termini di pagamento con il modello di contratto di consulenza di ClickUp.

Se sei un truccatore che offre consulenze individuali o sessioni di consulenza sul marchio, il modello di contratto di consulenza di ClickUp fa al caso tuo. È ideale per incarichi singoli come trucco da sposa, servizi fotografici, preparazione nel backstage o qualsiasi progetto in cui sei assunto per un'attività chiara e definita. Tutto è incentrato su questo lavoro specifico: cosa farai, quanto costa, quando è previsto il pagamento e cosa può aspettarsi da te il client.

La configurazione di compensazione funziona perfettamente per ogni tipo di tariffazione dei truccatori. Puoi specificare se addebiti un costo per look, per ora, per sposa, un costo fisso per l'intero progetto o anche una commissione se fornisci consulenza relativa al marchio. E se richiedi pagamenti anticipati per eventi importanti, come pacchetti matrimoniali o eventi fuori sede, la sezione relativa agli anticipi chiarisce in modo estremamente trasparente quanto deve essere pagato in anticipo e se tale importo è rimborsabile o meno.

Perché ti piacerà questo modello:

Personalizza ogni dettaglio dell'evento, dal numero di look e versioni di prova ai ritocchi e ai tempi, in modo che i client sappiano esattamente cosa è incluso nella loro prenotazione.

Chiarisci in anticipo le aspettative di pagamento, indicando quando devono essere pagate le fatture e come saranno pagate, per evitare confusione o ritardi dell'ultimo minuto.

Rendi i contratti immediatamente ufficiali, con opzioni per firme digitali o fisiche che accelerano le conferme e bloccano le tue prenotazioni.

✅ Ideale per: consulenti di trucco freelance o professionisti che offrono servizi specializzati di consulenza e formazione nel campo del trucco.

⚡ Archivio modelli: esplora i modelli gratis per contratti e servizi di consulenza per ottimizzare la struttura, i prezzi e la consegna dei tuoi progetti di consulenza nel settore della bellezza.

4. Modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci con chiarezza i termini del tuo progetto utilizzando il modello di contratto per appaltatori di ClickUp.

Il modello di contratto per collaboratori di ClickUp è perfetto quando vieni assunto esclusivamente come truccatore pratico. Questo modello si concentra sull'aspetto pratico del tuo lavoro, ovvero presentarti in posizione, creare look, occuparti dei ritocchi e fornire servizi in posizione o sul set.

Ti aiuta a definire i tuoi limiti di lavoro, che si tratti di chi porta il proprio kit, dell'organizzazione del viaggio o di come gestire le cancellazioni dell'ultimo minuto. Puoi anche mappare la durata del rapporto di lavoro. L'accordo si rinnova automaticamente ogni anno, a meno che qualcuno non lo rescinda. Anche la configurazione dei pagamenti è semplice e flessibile, sia che tu venga pagato mensilmente, settimanalmente, per ogni servizio fotografico o con un anticipo come loro artista di riferimento.

Perché ti piacerà questo modello:

Rafforza la tua indipendenza dichiarando chiaramente che non sei un dipendente e che puoi liberamente accettare altri client.

Chiarisci le tue responsabilità fiscali in modo che le finanze aziendali rimangano trasparenti e conformi.

Proteggi la privacy dei client utilizzando termini di riservatezza rigorosi che garantiscono la totale sicurezza delle idee sensibili e dei dati personali.

Semplifica la collaborazione utilizzando il monitoraggio delle attività e le dashboard di ClickUp in condivisione per gestire ogni prenotazione senza intoppi.

✅ Ideale per: Truccatori che lavorano con diversi collaboratori e mirano a partnership organizzate ed eque per mantenere ogni progetto professionale.

💡Suggerimento professionale: lavori a servizi fotografici di alto profilo o campagne di marca? Proteggi il tuo lavoro e i dettagli dei tuoi client con i modelli di accordo di riservatezza creati appositamente per i professionisti creativi. Ecco cosa puoi fare con essi: Proteggi le informazioni riservate dei client o dei marchi prima delle discussioni sul progetto.

Proteggi il tuo lavoro creativo inserendo tutte le tue idee di trucco e i materiali di piano sotto una forte protezione NDA.

Costruisci un rapporto di fiducia con i tuoi collaboratori mantenendo ogni scambio professionale e privato.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis di contratti e accordi aziendali semplici

5. Modello di contratto di servizio generico ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea contratti di servizio semplici e personalizzabili con il modello di contratto di servizio generico di ClickUp.

Il modello di contratto di servizio generico di ClickUp è un altro modo semplice e professionale per delineare i tuoi servizi di trucco senza complicare eccessivamente le cose. Trasforma i tuoi servizi in impegni chiari che proteggono il tuo tempo e il tuo lavoro richiesto prima ancora di aprire il tuo kit. Puoi impostare la durata del contratto in base al lavoro che stai svolgendo, che si tratti di un servizio fotografico di un giorno o di un'intera stagione di matrimoni.

Ti offre anche lo spazio per spiegare esattamente per cosa sei stato assunto, ad esempio quanti look, se sono inclusi il trucco e l'acconciatura, per quanto tempo rimarrai per i ritocchi o se le versioni di prova e la preparazione pre-evento fanno parte del pacchetto. Puoi anche riconoscere le regole dello studio o le linee guida del client che seguirai, il che aiuta a evitare confusione una volta arrivato sul set o sul luogo dell'evento. E poiché la professionalità è importante tanto quanto la creatività, l'accordo stabilisce chiaramente che il lavoro sarà svolto in modo sobrio e responsabile per proteggere sia la tua reputazione che l'ambiente di lavoro del client.

Perché ti piacerà questo modello:

Proteggi entrambe le parti consentendo ai client di revisionare il tuo lavoro finale prima del pagamento.

Centralizza il tuo flusso di lavoro utilizzando i promemoria di ClickUp , in modo che ogni passaggio (viaggi, orari delle chiamate, ritocchi) sia perfettamente coordinato.

Personalizza il modello per prenotazioni singole o servizi fotografici ricorrenti e duplicalo senza sforzo per i client futuri.

Mantieni la stabilità del contratto con la clausola di separabilità, che garantisce la validità dell'accordo anche nel caso in cui una clausola diventi inapplicabile.

✅ Ideale per: truccatori, parrucchieri, titolari di saloni di bellezza e liberi professionisti del settore beauty che desiderano un contratto flessibile e pronto per la modifica, utilizzabile per qualsiasi tipo di client o progetto.

💡 Suggerimento professionale: mantenere la connessione con i client prima e dopo gli appuntamenti non è solo una questione di buona educazione, ma anche una scelta commerciale intelligente. Le ricerche dimostrano che il 75% dei client rimane fedele ai professionisti della bellezza che mantengono una comunicazione costante durante tutta l'esperienza di servizio. Prova questo: aggiungi un tocco di coerenza al tuo flusso di lavoro con l'impostazione di piccoli messaggi automatici che tengono i client informati e apprezzati nei momenti giusti. Alcuni testi ben ponderati possono trasformare i client occasionali in clienti abituali e referral!

6. Modello di accordo di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di accordo di lavoro di ClickUp per mettere tutti i membri del tuo team sulla stessa pagina, chiarendo in che modo ciascuno contribuirà e collaborerà.

Il lavoro di squadra funziona meglio quando tutti sono sulla stessa pagina, ed è proprio questo che ti aiuta a ottenere il modello di accordo di lavoro di ClickUp. Funge da promemoria collaborativo per te e il tuo team, perfetto per chi lavora con parrucchieri, assistenti o fotografi, o con un intero team di esperti di bellezza in occasione di matrimoni o grandi produzioni.

Il modello utilizza un layout in stile lavagna online che ricorda una tavola da studio digitale dove tutti possono scambiarsi idee in tempo reale. Puoi pianificare i look per il matrimonio, creare moodboard, mappare le sequenze dei servizi fotografici o nota i dettagli di continuità per eventi di più giorni, anche se alcuni membri lavorano da remoto o dallo studio. Organizza tutto in tre bacheche interattive che mantengono il tuo flusso di lavoro sereno e collaborativo:

Personalità: cerca di capire come lavora ogni membro del team. Scopri se sono mattinieri, lavoratori veloci, creativi tranquilli o multitasker pieni di energia, in modo che le mattine dei matrimoni e i servizi fotografici procedano senza intoppi.

Aspirazioni: dai a tutti lo spazio per la condivisione dei propri obiettivi, ad esempio se preferiscono dedicarsi maggiormente al lavoro editoriale, guidare team di wedding planner, viaggiare per eventi fuori sede o semplicemente mantenere un programma equilibrato durante l'alta stagione.

Risoluzioni degli argomenti: trasforma le discussioni in accordi chiari organizzando gli argomenti (come gli standard igienici, le tariffe degli assistenti, il flusso di comunicazione o la condivisione dei kit) in proposte e decisioni finali approvate dal team.

Perché ti piacerà questo modello:

Definisci la gerarchia del tuo team in modo che tutti comprendano il flusso delle responsabilità e il funzionamento generale della configurazione durante un progetto.

Usa le lavagne online di ClickUp per creare uno spazio visivo chiaro in cui il tuo team possa vedere come tutti si inseriscono nel flusso di lavoro e come si integrano il programma e lo stile di lavoro.

Stabilisci semplici regole di comunicazione che spieghino i momenti giusti e il modo corretto per la condivisione del feedback del client o eventuali modifiche durante il progetto.

Collega i tuoi post-it tra le diverse bacheche in modo da poter mappare il flusso delle tue riprese o le tempistiche di approvazione in modo chiaro e visivo.

✅ Ideale per: Truccatori che gestiscono piccoli team creativi o collaboratori freelance che desiderano un modo più chiaro e trasparente di lavorare insieme.

🎥 Bonus Watch:* Scopri come i truccatori possono utilizzare le lavagne online di ClickUp per pianificare il proprio lavoro e organizzare tutto in modo visivo, dalle idee di look alle sequenze generali e all'allineamento del team.

⚡ Archivio modelli: Collabori con parrucchieri, fotografi o marchi di moda? Mantieni ogni progetto equo e trasparente con i modelli di accordi di collaborazione su misura per i professionisti creativi. Ecco cosa puoi fare con essi: Riduci la confusione mettendo per iscritto le tue aspettative sul lavoro e sui tempi in termini chiari e affidabili per tutti.

Definisci il contributo di ciascuna persona e chi detiene i diritti creativi e finanziari, in modo che l'intero progetto proceda con una chiara comprensione fin dall'inizio.

Chiarisci come possono essere utilizzati i tuoi contenuti delineando le autorizzazioni per qualsiasi materiale visivo o di promozione creato durante il progetto.

Se il tuo obiettivo è migliorare il coordinamento e l'efficienza, ti piacerà anche questa guida rapida su come aumentare la produttività aziendale .

7. Modello di contratto di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di contratto di lavoro di ClickUp per la condivisione delle responsabilità lavorative e delle aspettative sul posto di lavoro in un formattare chiaro e organizzato.

Quando la tua attività nel settore della bellezza inizia a crescere, le pratiche burocratiche diventano importanti quanto i tuoi pennelli. Il modello di contratto di lavoro di ClickUp è lo strumento ideale per formalizzare una relazione di lavoro con chiunque entri a far parte della tua attività nel settore della bellezza, come un truccatore junior che apprende sotto la tua guida o un assistente di studio che ti fornisce supporto durante i mesi più intensi dedicati ai matrimoni.

Il modello si apre con una semplice introduzione da compilare, in cui è sufficiente aggiungere nomi, indirizzi, dettagli aziendali e la data di inizio del rapporto di lavoro. Successivamente, è disponibile uno spazio dedicato per definire le modalità di assunzione, le procedure di inserimento e gli standard professionali che chiunque rappresenti il tuo marchio deve seguire. La parte migliore? È anche possibile delineare una struttura retributiva completa che copre le modalità e i tempi di pagamento per i diversi tipi di lavoro.

Perché ti piacerà questo modello:

Definisci chiaramente le aspettative dello studio spiegando come il tuo team deve gestire il tempo e comportarsi in modo professionale con i client.

Proteggi la cultura del tuo marchio definendo regole di comportamento rispettoso, standard igienici, pratiche di sicurezza, interazioni con i client e riservatezza per i servizi fotografici o il lavoro con personaggi famosi.

Tieni in ordine tutti i tuoi documenti essenziali inserendo i documenti e le firme richiesti direttamente nel contratto tramite gli allegati di ClickUp.

Ottimizza la comunicazione all'interno del team utilizzando commenti e promemoria per gestire gli aggiornamenti dei contratti o le modifiche alle politiche.

✅ Ideale per: Truccatori freelance e titolari di saloni che assumono personale di supporto per diversi progetti dei client e desiderano un modo chiaro per gestire tali relazioni di lavoro.

⭐ Bonus: cattura le tue idee di trucco semplicemente con la tua voce utilizzando ClickUp Brain Max – Talk to Testo. Sei impegnato a sfumare o acconciare i capelli quando ti viene in mente un'idea geniale? Invece di interrompere il lavoro per scriverla, basta dirla ad alta voce. Con Talk to Testo in ClickUp Brain Max, puoi: Salva le note sui client senza usare le mani durante la versione di prova.

Registra nomi di prodotti, tonalità, colore o tecniche prima di dimenticarli.

Memorizza le modifiche dell'ultimo minuto mentre sei in movimento Tutto ciò che dici diventa immediatamente testo all'interno di ClickUp. Perfetto per i truccatori che creano sempre in movimento!

8. Modello di lettera di accordo ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di lettera di accordo di ClickUp per spiegare come funzionerà il progetto dall'inizio alla fine, fornendo a tutti una chiara comprensione dei termini.

Ogni truccatore conosce bene quel momento imbarazzante in cui un client dice "Pagherò dopo l'evento" e poi scompare. Il modello di lettera di accordo di ClickUp si concentra esclusivamente sull'impegno finanziario: quanto è dovuto, come avverrà il pagamento, le penali per il ritardo e cosa succede in caso di ritardo nei pagamenti.

Per i client che si sposano, puoi annotare in modo ordinato l'anticipo, il costo della versione di prova, il saldo dovuto dopo l'approvazione del look finale o eventuali costi aggiuntivi come spese di viaggio, componenti aggiuntivi per l'acconciatura o costi per la chiamata anticipata. Per il lavoro di produzione, puoi indicare le tariffe giornaliere e le scadenze per il pagamento. Ti consente anche di specificare le modalità di pagamento, tramite UPI, bonifico bancario, contanti o persino un numero dedicato che utilizzi separatamente per WhatsApp Business rispetto alle comunicazioni personali. Non solo, puoi anche aggiungere una clausola sull'interesse che, in caso di ritardo nel pagamento da parte del client, ti consente di applicare una piccola penale o una percentuale di interesse.

Perché apprezzerai questo modello:

Proteggiti utilizzando l'indennizzo per impedire ai client di riaprire vecchie questioni o problemi passati una volta firmato l'accordo.

Imposta turni di prenotazione chiari in modo che tutti sappiano cosa succede se una sposa trasferisce il suo slot o un marchio assegna un nuovo coordinatore.

Documenta ogni modifica per garantire che look aggiuntivi, orari più lunghi o damigelle extra siano formalmente approvati.

Risolvi i conflitti in modo professionale, in modo che qualsiasi controversia segua un processo legale chiaro, anche per le prenotazioni fuori città o in località turistiche.

✅ Ideale per: Truccatori freelance e professionisti della bellezza che desiderano garantire il lavoro dei client con termini di servizio e di pagamento chiari, che si tratti di un servizio fotografico prematrimoniale o di una collaborazione più ampia.

⚡ Archivio modelli: Vuoi promuovere i tuoi servizi di trucco o collaborare con influencer in modo professionale? Utilizza i modelli di contratto di marketing per delineare la tua campagna o i tuoi obiettivi personali, i risultati attesi, le sequenze e i termini di pagamento, in modo che ogni promozione si svolga in modo fluido e trasparente. Ecco cosa puoi fare con essi: Definisci le regole relative ai diritti sul contenuto o alle revisioni, in modo che le aspettative rimangano chiare.

Definisci i risultati attesi sui social media, come reel, storie, post prima-dopo o menzioni del marchio.

Stabilisci scadenze chiare e punti di controllo per l'approvazione con client o partner.

9. Modello di accordo operativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza questo modello di accordo operativo ClickUp per definire chiaramente i ruoli di titolarità e i termini di condivisione degli utili.

Quando più truccatori si uniscono per avviare uno studio o creare un marchio di bellezza, la chiarezza diventa la colonna portante della partnership. Il modello di accordo operativo di ClickUp ti aiuta a documentare ogni decisione importante, dalla titolarità ai pagamenti, in modo chiaro e semplice, affinché la tua azienda non si basi su supposizioni.

Ti consente di creare un elenco chiaro dei partner coinvolti, insieme ai dettagli della loro attività e ai loro ruoli. Descrive inoltre il contributo di ciascuna persona e la quota di attività di cui è effettivamente titolare. Puoi chiarire chi ha l'autorità di firmare contratti per conto della tua attività nel settore della bellezza. Il modello suddivide anche la condivisione dei profitti dopo aver considerato tutte le spese sostenute. Oltre agli aspetti finanziari, definisce anche il ritmo di collaborazione del tuo team. Puoi definire la frequenza delle riunioni, le modalità di revisione delle finanze e il piano per servizi, workshop o espansioni futuri.

Perché apprezzerai questo modello:

Definisci una procedura di uscita chiara, in modo che le partenze improvvise dei partner non compromettano le prenotazioni per i matrimoni o gli impegni dello studio.

Specifica quali documenti finanziari e quali documenti devono essere soggetti a condivisione per mantenere trasparente il flusso di cassa e le spese.

Proteggi il tuo marchio di bellezza impedendo ai partner di avviare uno studio concorrente o un team di wedding planner che abbia come traguardo gli stessi client.

Indica chiaramente quali leggi statali o regionali si applicano, in modo che eventuali controversie rimangano semplici anche quando lavori in diverse città o località per matrimoni.

✅ Ideale per: Truccatori o imprenditori nel settore della bellezza che stanno creando una partnership aziendale formale o una LLC per far crescere il proprio marchio con chiarezza e sicurezza.

💡 Suggerimento professionale: se desideri mantenere partnership costanti con i tuoi clienti oltre un singolo evento, è il momento di pensare a lungo termine. È qui che entrano in gioco i modelli di contratto di prestazione continuativa. Sono perfetti per i truccatori che lavorano con clienti ricorrenti o gestiscono progetti in corso con marchi e studi. E se hai intenzione di espandere la tua attività oltre il lavoro freelance in proprio, completala con i modelli di accordi aziendali per definire come l'azienda sarà gestita e crescerà, fornendo a tutti una chiara comprensione fin dal primo giorno.

10. Modello di modulo di preventivo per truccatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli le richieste dettagliate dei client con i loro requisiti di servizio e le informazioni sui prezzi utilizzando questo modello di modulo di preventivo per truccatori di ClickUp.

Per i truccatori che gestiscono più prenotazioni di eventi o progetti di gruppo, il modello di modulo di preventivo per truccatori di ClickUp diventa il tuo centro di comando pre-contrattuale. Funziona come un raccoglitore intelligente di richieste e un organizzatore di prezzi in un unico posto, aiutandoti a gestire i potenziali clienti molto prima di stipulare un contratto o emettere una fattura. Il modulo di richiesta di preventivo di servizio già pronto ha un aspetto professionale e può essere facilmente condiviso tramite la tua biografia su Instagram, il tuo sito web o WhatsApp Business.

Ogni invio viene automaticamente visualizzato nell'elenco delle nuove richieste di preventivo, dove puoi ordinare rapidamente e dare priorità agli eventi urgenti o di alto valore. Da lì, ogni invio passa alla scheda del processo di creazione del preventivo. Si tratta di una pipeline visiva che mostra lo stato di ogni preventivo, dalla revisione all'invio fino alla conferma. Ogni scheda mostra dettagli importanti come la data dell'evento, i servizi richiesti, il numero di persone e il valore stimato del progetto, aiutandoti a decidere con totale chiarezza quali prenotazioni accettare e programmare per prime.

Perché apprezzerai questo modello:

Visualizza tutte le richieste in arrivo a colpo d'occhio utilizzando la vista Elenco , che ti offre una panoramica chiara di chi ha inviato la richiesta, la data dell'evento, i servizi richiesti e lo stato attuale del preventivo.

Monitora visivamente l'intero processo di preventivazione con la vista Bacheca trascinando ogni richiesta attraverso le fasi New Request (Nuova richiesta), In Review (In revisione), Ready to Quote (Pronta per il preventivo) e Quoted (Preventivata).

Cattura tutti i dettagli essenziali della prenotazione utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per la data dell'evento, il numero di partecipanti, l'email del client, le foto di riferimento, la categoria di servizio, ecc.

Genera automaticamente prezzi accurati con campi che calcolano i preventivi in base alle ore, alle tariffe e alla durata.

✅ Ideale per: Truccatori freelance e professionisti della bellezza che desiderano creare preventivi trasparenti e ben strutturati che impressionino i client e semplifichino la gestione delle prenotazioni.

⚡ Archivio modelli: Desideri altri layout di prezzi pronti all'uso? Esplora i modelli gratis di preventivi aziendali per creare preventivi chiari e professionali in pochi minuti. Ecco cosa puoi fare con essi: Tieni tutti i preventivi dei client organizzati e facili da aggiornare prima dell'approvazione finale.

Personalizza preventivi dettagliati per pacchetti di trucco o prenotazioni di eventi.

Aggiungi descrizioni dei servizi, sconti e tasse senza formattare ulteriormente.

Concludi ogni accordo in modo intelligente con ClickUp!

Gestire un'attività di trucco richiede già una concentrazione costante e energia creativa, quindi i tuoi contratti non dovrebbero complicare le cose. I modelli di contratto per truccatori pronti all'uso di ClickUp ti offrono una struttura semplice che ti aiuta a spiegare i tuoi servizi e ad avviare ogni prenotazione con chiarezza e sicurezza.

Questi modelli eliminano le solite discussioni e offrono una solida copertura legale, facendoti apparire organizzato e affidabile sin dal primo contatto. L'intero processo risulterà più semplice perché tutto diventerà chiaro e coerente sia per te che per i tuoi client.

E non importa se il lavoro riguarda il trucco da sposa, collaborazioni creative, servizi fotografici occasionali o appuntamenti regolari in salone, ClickUp tiene tutto in un unico posto, guidandoti senza intoppi dal primo preventivo alla firma finale.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e semplifica la gestione della tua azienda nel settore della bellezza!