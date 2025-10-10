Modelli gratis per monitorare la pressione sanguigna e tenere sotto controllo la tua salute

Oltre 1,4 miliardi di adulti in tutto il mondo soffrono di problemi di ipertensione arteriosa (BP). Infatti, l'ipertensione è uno dei principali fattori cardiovascolari che contribuisce a oltre cinque milioni di decessi in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante questi numeri impressionanti, solo una persona su cinque riesce a tenerla sotto controllo.

Per molti è semplicemente difficile il monitoraggio e dare un senso alle letture nel tempo. Le fluttuazioni quotidiane e le voci mancanti trasformano quella che dovrebbe essere una semplice routine in un compito stressante.

Un modello per monitorare la pressione sanguigna fa la differenza in questo caso, offrendo un formato strutturato e facile da usare per individui, caregiver e professionisti sanitari. Puoi registrare le letture in modo coerente, individuare le tendenze e prendere decisioni informate sulla salute.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori modelli di ClickUp! 🩺

Cosa sono i modelli per monitorare la pressione sanguigna?

Un modello di monitoraggio della pressione sanguigna è un documento strutturato o un modulo digitale progettato per aiutarti a registrare e monitorare sistematicamente i valori della pressione sanguigna nel tempo.

Questi modelli includono in genere campi per la data, l'ora, i valori della pressione sistolica e diastolica, la frequenza cardiaca e, talvolta, note aggiuntive, osservazioni e requisiti.

Puoi anche effettuare il monitoraggio degli andamenti, identificare i cambiamenti e promuovere la condivisione delle cronologie documentate con i professionisti del settore medico per una migliore gestione della salute.

🧠 Curiosità: Il percorso della misurazione della pressione sanguigna è iniziato nel 1800 con la cannulazione arteriosa invasiva. Nel corso del tempo, i metodi si sono evoluti, portando allo sviluppo del moderno sfigmomanometro.

Cosa rende efficace un modello per monitorare la pressione sanguigna?

Ecco alcuni fattori da considerare quando cerchi un buon modello per monitorare la pressione sanguigna:

Include campi essenziali per le letture sistoliche e diastoliche, la data e l'ora e la frequenza cardiaca, per un monitoraggio completo

consente spazio per registrare note contestuali*, come i farmaci assunti o i fattori legati allo stile di vita

dispone di funzionalità di calcolo integrate per medie e tendenze*, che facilitano l'analisi e l'identificazione precoce dei problemi

Offre segnali visivi o indicatori di colore per i valori anomali, garantendo un'attenzione immediata alle misurazioni preoccupanti

Offre un'interfaccia utente intuitiva facilmente stampabile o condivisibile in formato digitale per un uso regolare e la collaborazione con i professionisti sanitari

Mantiene la privacy dei dati e la facilità di accesso, sia in formato digitale che cartaceo, per adattarsi a diversi livelli tecnici

🔍 Lo sapevi? La pressione sanguigna raggiunge solitamente il picco al mattino e scende durante la notte, seguendo il ritmo circadiano naturale del corpo. Questo andamento giornaliero è influenzato da fattori quali il livello di attività fisica, lo stress e persino la qualità del sonno.

I 14 migliori modelli per monitorare la pressione sanguigna in sintesi

Ecco i migliori modelli di monitoraggio della pressione sanguigna disponibili:

14 modelli gratis per monitorare la pressione sanguigna

Ecco alcuni modelli per la cura di sé che ti garantiranno una gestione efficace della pressione sanguigna.

1. Modello ClickUp per monitorare le abitudini personali

Ottieni il modello gratis Fissa degli obiettivi e monitora i progressi verso l'acquisizione di una nuova abitudine con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Il modello ClickUp Personal Habit Tracker ti aiuta a trasformare le tue abitudini quotidiane in esiti positivi costanti.

Registra le tue azioni, monitora lo stato e mantieni il controllo con un'unica vista organizzata. Avrai anche a disposizione le viste ClickUp, tra cui Tabella, Elenco e una Guida introduttiva, che ti consentono di scegliere il layout più adatto al tuo flusso di lavoro.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

📌 Ideale per: Persone che desiderano acquisire abitudini salutari, caregiver che forniscono supporto alle routine quotidiane e professionisti sanitari che aiutano i pazienti a mantenere pratiche di benessere costanti.

📮 ClickUp Insight: la salute e il fitness sono gli obiettivi personali principali dei partecipanti al nostro sondaggio, ma il 38% ammette di non effettuare un monitoraggio costante dello stato. 🤦 C'è un grande divario tra intenzione e azione! ClickUp può aiutarti a passare alla tua forma fisica con i suoi modelli dedicati per il monitoraggio delle abitudini e le attività ricorrenti. Immagina di poter creare senza sforzo queste routine, registrare ogni allenamento e mantenere forte la tua serie di meditazioni. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp segnalano un aumento della produttività pari al doppio, perché per rimanere in carreggiata è necessario innanzitutto vedere la strada da percorrere.

2. Modello ClickUp per la definizione degli obiettivi relativi alle scelte di vita personali

Ottieni il modello gratis Definisci i tuoi obiettivi di stile di vita specifici e suddividili in passaggi concreti con il modello ClickUp per la definizione degli obiettivi di stile di vita personale

Il modello ClickUp per la definizione degli obiettivi relativi alle scelte di vita personali trasforma le tue aspirazioni in passaggi concreti. Ti consente di definire obiettivi chiari utilizzando i criteri SMART per garantire che siano specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Hai le competenze necessarie? e Perché sto fissando questo obiettivo? Suddividi gli obiettivi in passaggi concreti con i campi personalizzati di ClickUp , come

Monitora i progressi con sei stati personalizzati, tra cui completata , In corso , Fuori strada , In attesa , In linea con gli obiettivi e Da fare

Visualizza i tuoi sforzi attraverso cinque diverse visualizzazioni, come Obiettivi SMART, Lavoro richiesto per il raggiungimento degli obiettivi, Foglio di lavoro per gli obiettivi SMART, Obiettivi aziendali e Guida introduttiva

📌 Ideale per: Persone che desiderano impostare e raggiungere obiettivi personali con tecniche di accumulo di abitudini e operatori sanitari che desiderano fornire supporto ai cambiamenti nello stile di vita dei propri pazienti.

3. Modello di registro giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato e i risultati raggiunti con il modello di registro giornaliero di ClickUp

Il modello di registro giornaliero di ClickUp ti aiuta a registrare le attività quotidiane, a monitorare lo stato e a organizzarti al meglio.

Supporta anche allegati di file per archiviare documenti importanti, filtri tag per ordinare e visualizzare rapidamente le attività rilevanti e ClickUp Automazioni per ridurre gli aggiornamenti manuali. Collabora con i tuoi colleghi o familiari utilizzando elenchi di attività condivisi, commenti e notifiche.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra le attività quotidiane con campi personalizzati come Tipo di attività , Spese e Dettagli per avere una visibilità completa

Fissa in anticipo il tuo piano utilizzando il Calendario o la vista Gantt per programmare attività ricorrenti e scadenze

Esamina gli andamenti attraverso filtri e reportistica per individuare eventuali ostacoli, abitudini o aree di miglioramento

📌 Ideale per: Persone che desiderano organizzarsi, caregiver che effettuano il monitoraggio delle routine e professionisti sanitari o manager che necessitano di un registro giornaliero strutturato per monitorare lo stato in modo efficiente.

💡 Suggerimento professionale: invece di analizzare manualmente i dati, chiedi a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere le tue letture mensili e di evidenziare tendenze nascoste, come ad esempio se le cene della domenica fanno aumentare costantemente i numeri. Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere le informazioni dal tuo spazio di lavoro Ecco alcuni prompt per utilizzare l'IA come assistente personale: Epilogare/riassumere la nota del mio monitoraggio della pressione arteriosa di questa settimana

Evidenzia tutti i giorni in cui la mia lettura sistolica era superiore a 140

Qual è la media delle mie ultime 10 voci della pressione sanguigna?

Dammi una rapida panoramica del mio apporto calorico giornaliero rispetto ai miei macronutrienti di questa settimana

4. Modello procedura operativa standard per la misurazione della pressione sanguigna di ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci misurazioni della pressione arteriosa coerenti e standardizzate con il modello SOP per la misurazione della pressione arteriosa di ClickUp

Il modello ClickUp per la misurazione della pressione sanguigna fornisce una guida chiara e passo dopo passo per garantire letture accurate e coerenti della pressione sanguigna. Standardizza il processo, riducendo al minimo gli errori e aiutandoti a mantenere registrazioni dettagliate.

Integrato in ClickUp Documento, ti aiuta a generare reportistica, documentare e rivedere tutte le letture. In questo modo, è più facile effettuare il monitoraggio dei modelli nel tempo, identificare le anomalie e comunicare i risultati in modo efficace con i team sanitari.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora tutti i dettagli rilevanti utilizzando i campi personalizzati per le informazioni sul paziente, il tipo di dispositivo e il contesto di misurazione

Monitora le azioni preventive e reattive per individuare rapidamente letture irregolari o errori

Rivedi e modifica facilmente le procedure operative standard con sezioni integrate per domande frequenti, collegamenti e aggiornamenti per mantenere aggiornato il tuo flusso di lavoro

📌 Ideale per: Professionisti sanitari che monitorano i pazienti, caregiver in monitoraggio della pressione sanguigna a casa e cliniche o istituzioni che standardizzano le misurazioni dei segni vitali.

5. Modello di piano di auto-cura ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi di cura personale raggiungibili e organizza le attività che ti aiuteranno a raggiungerli con il modello di piano di cura personale di ClickUp

Con il modello di piano di auto-cura di ClickUp, puoi organizzare e effettuare il monitoraggio delle attività che nutrono la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito.

Offre un layout chiaro che separa i vari tipi di attività di benessere. Questo modello rende facile monitorare la crescita personale, stabilire routine e rimanere fedeli ai propri obiettivi di cura di sé senza sentirsi sopraffatti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Piano le attività di benessere assegnando campi personalizzati per Mente , Corpo o Spirito per mantenere l'equilibrio tra le aree di crescita personale

Tieni traccia dei progressi utilizzando stati personalizzati come In linea con gli obiettivi , Raggiunto o Fuori dagli obiettivi per rimanere motivato e responsabile

Registra dettagli e riferimenti nella nota per ricordare best practice, ricette, esercizi o routine

📌 Ideale per: Persone che desiderano migliorare il proprio benessere generale, caregiver che gestiscono le routine dei propri cari e chiunque sia alla ricerca di uno strumento per lo sviluppo personale.

🧠 Curiosità: Ascoltare Mozart o Strauss per circa 25 minuti abbassa sia la pressione sistolica che quella diastolica più che ascoltare gli ABBA o stare in silenzio. Quindi la musica classica = calo migliore.

6. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica le aree di miglioramento nella tua agenda con il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp

Il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp ti aiuta a tracciare e monitorare il tuo percorso di crescita, che i tuoi obiettivi siano la salute, la mentalità, le abitudini o le competenze.

Organizza le tue ambizioni in passaggi gestibili e ti fornisce strumenti (di solito codificati a colore!) per vedere chiaramente lo stato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Scopri immediatamente a che punto sei con stati come In linea con gli obiettivi , Fuori dagli obiettivi e Obiettivo raggiunto

Registra le attività cardine e le abitudini quotidiane utilizzando campi personalizzati come Obiettivo minimo giornaliero , Successi e risultati e Valutazione di felicità

Visualizza il tuo percorso di crescita con viste integrate come PD per trimestre , Piano e Monitoraggio dello stato

Rivedi e perfeziona regolarmente il tuo piano programmando controlli periodici e modificando gli obiettivi man mano che evolvi

📌 Ideale per: Persone che stanno sviluppando nuove abitudini e medici che guidano i pazienti nel loro percorso di crescita personale attraverso un'app per il monitoraggio delle abitudini.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di fogli di rapporto CNA per la documentazione relativa alla cura dei pazienti

7. Modello di lista di controllo ClickUp

Ottieni il modello gratis Esamina i progressi alla fine della settimana contrassegnando gli elementi completati nel modello di lista di controllo di ClickUp

Il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp aggiunge struttura e un po' di divertimento alla tua routine di salute.

Con contatori di serie per mantenerti motivato, emoji per il monitoraggio di come ti senti e tipi di attività codificati a colore, è un modo facile e coinvolgente per garantire il monitoraggio settimanale della tua salute.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora le letture settimanali della pressione sanguigna, i farmaci e le attività legate allo stile di vita in un'unica visualizzazione organizzata per visualizzare

Cattura ulteriori informazioni utilizzando i tipi di attività, le serie e una scala di emoji Feeling Good integrata per registrare sia i dati che l'umore

Visualizza le attività scadute, la lista di controllo di oggi e gli elementi completati in sezioni chiaramente separate per una migliore responsabilità

📌 Ideale per: Persone, caregiver o professionisti sanitari che desiderano una struttura settimanale facile e ripetibile per registrare e monitorare la pressione sanguigna.

🔍 Lo sapevi? L'attività fisica regolare è uno dei modi più efficaci per abbassare la pressione sanguigna. Anche brevi sessioni di esercizio di 10 minuti possono essere benefiche. Diversi tipi di esercizio contribuiscono in modo unico al controllo della pressione sanguigna: Esercizi isometrici: Offrono le riduzioni più significative della pressione sanguigna

Esercizio aerobico: Abbassa la pressione sanguigna e riduce il grasso viscerale

Allenamento di resistenza dinamico: Rafforza i muscoli e riduce la pressione sistolica di circa cinque mmHg

Allenamento ad alta intensità a intervalli (HIIT): Offre benefici cardiovascolari in meno tempo e aiuta anche a ridurre la pressione sanguigna

8. Modello di foglio di calcolo modificabile ClickUp

Ottieni il modello gratis Elimina la voce manuale dei dati grazie all'importazione automatica dei dati utilizzando il modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp

Il modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp combina un'interfaccia di foglio di calcolo intuitiva con funzionalità di gestione delle attività. In questo modo, puoi registrare, aggiornare e rivedere i dati sulla salute direttamente in ClickUp senza preoccuparti di note sparsi o file Microsoft Excel.

La tabella integrata per formattare, le categorie raggruppate e l'organizzazione basata sullo stato lo rendono un modo chiaro per registrare le letture della pressione sanguigna e i relativi dettagli sulla salute.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni sotto controllo i tuoi dati sanitari in un layout in stile tabella con colonne personalizzabili per letture, date, nota sullo stile di vita o farmaci

Cattura lo stato di ogni voce raggruppando le righe in categorie come Nuove voci , Convalida , Approvazione o Completata per mantenere i registri organizzati

Visualizza i rollup finanziari o i semplici riassunti della salute per individuare modelli, medie e valori anomali su più settimane o mesi

Rivedi e fai la modifica alle informazioni direttamente nella griglia senza cambiare strumento

📌 Ideale per: Assistenti che gestiscono più registri o persone che desiderano un monitoraggio accurato della propria salute.

💡 Suggerimento professionale: Crea una vista filtrata per i medici che mostri solo i dati rilevanti (medie, segnali di allarme, note sui farmaci), in modo che non debbano esaminare tutti i dettagli quotidiani.

9. Modello ClickUp per gli obiettivi annuali di fitness

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi di salute chiari e misurabili con il modello di obiettivi annuali di fitness di ClickUp

Il modello ClickUp Fitness Yearly Goals ti aiuta a rimanere costante nel monitoraggio della tua salute a lungo termine, strutturando i tuoi obiettivi per l'anno.

Invece di fissare obiettivi vaghi, puoi documentare traguardi specifici, suddividerli in passaggi realizzabili e dare visibilità al tuo stato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i tuoi obiettivi di salute annuali suddividendoli in obiettivi SMART

Cattura i dettagli personali e il contesto con campi profilo personalizzabili per mantenere i registri personalizzati

Visualizza il tuo percorso con controlli dello stato durante l'anno per vedere i miglioramenti e evidenziare le aree che richiedono attenzione

Esamina i tuoi andamenti annuali per allineare il monitoraggio della pressione arteriosa con obiettivi di benessere più ampi, adeguamenti dello stile di vita o cure preventive

📌 Ideale per: Persone che desiderano creare una connessione tra i registri giornalieri della pressione sanguigna e gli obiettivi di salute annuali più ampi, o assistenti e professionisti sanitari che aiutano qualcuno a effettuare il monitoraggio dei risultati di benessere a lungo termine.

Guarda questo video per dare forma a un piano di vita più sano e sostenibile:

10. Modello PDF per il monitoraggio della pressione arteriosa di Heart.org

Il modello PDF Blood Pressure Log Template di Heart.org è un modello stampabile progettato per aiutarti al monitoraggio delle letture a casa in modo facile.

Fornisce istruzioni chiare per garantire risultati accurati e organizza le voci in fasce orarie giornaliere AM/PM. Inoltre, avrai a disposizione uno spazio dedicato ai tuoi obiettivi personali relativi alla pressione sanguigna, che ti aiuterà a rimanere concentrato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra i valori della mattina e della sera uno accanto all'altro per un confronto più accurato

Nota il tuo obiettivo personale di pressione sanguigna nella parte superiore per tenere a mente i tuoi traguardi

Condivisione del registro completato con il tuo medico per supportare discussioni migliori sulle tue condizioni di salute

📌 Ideale per: Persone che effettuano il monitoraggio della pressione sanguigna a casa, caregiver che forniscono supporto ai propri cari e pazienti che necessitano di un registro semplice da portare con sé alle visite mediche.

🧠 Curiosità: Gli astronauti in microgravità perdono il normale "gradiente di pressione" (la pressione sanguigna è più alta nei piedi che nella testa). Il sangue si sposta verso l'alto, la pressione si uniforma e, col tempo, il loro corpo si adatta (la pressione sanguigna diminuisce) mentre si trovano in assenza di gravità.

11. Modello PDF per il registro della pressione arteriosa domiciliare di Hypertension Canada

tramite Hypertension Canada

Il modello PDF Home Blood Pressure Log è un modulo PDF multi-inserimento che puoi compilare sul tuo dispositivo o stampare. Supporta due letture giornaliere (due misurazioni per sessione), effettua il monitoraggio della frequenza cardiaca insieme alla pressione sanguigna e include una colonna per commenti o nota.

La sezione superiore ti aiuta anche a impostare il tuo traguardo e a indicare quale braccio usi più spesso.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Acquisisci due letture consecutive per ogni sessione di misurazione per migliorare la precisione

Aggiungi note contestuali o commenti per ogni voce (ad esempio, "subito dopo il caffè" o "a riposo")

Fai l'impostazione dei valori target nella parte superiore e segna il braccio di misurazione principale

📌 Ideale per: Persone che desiderano monitorare autonomamente la propria salute e ottenere informazioni più dettagliate, pazienti che lavorano con specialisti e chiunque preferisca un PDF digitale riutilizzabile e facile da portare con sé.

12. Modello Excel per il grafico delle letture della pressione sanguigna di Vertex42

tramite Vertex42

Il modello Excel per il grafico delle letture della pressione sanguigna è un foglio di calcolo basato su Excel, senza macro (oltre alle versioni Fogli Google e PDF) che ti aiuta a monitorare le letture della pressione sistolica, diastolica e della frequenza cardiaca nel tempo.

Il modello per monitorare la pressione sanguigna combina un registro stampabile e un grafico visivo per fornirti voci numeriche e informazioni sulle tendenze, in modo da poter individuare eventuali schemi ricorrenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Inserisci la tua pressione sanguigna traguardo nella parte superiore per visualizzare i tuoi obiettivi

Registra data, ora, pressione sistolica e diastolica e frequenza cardiaca, con spazio per nota sul contesto (ad esempio, "dopo caffeina", "a riposo")

Genera un grafico che mostra visivamente le tue letture nel tempo, in modo da poter individuare le tendenze al rialzo/ribasso

📌 Ideale per: Utenti attenti alla salute che desiderano sia la registrazione dei dati che una visione d'insieme, pazienti esperti di tecnologia che preferiscono un tracker digitale e persone che alternano il monitoraggio su carta e su fogli di calcolo.

🔍 Lo sapevi? La risata ha un effetto di picco a breve termine sulla pressione sanguigna: quando le persone ridono guardando un video divertente, la loro pressione sistolica aumenta (ma quella diastolica rimane pressoché invariata).

13. Modello di registro giornaliero della pressione sanguigna di Template. Net

Il modello di registro giornaliero della pressione sanguigna è un modulo intuitivo e modificabile (Word/editor online) che consente di inserire le letture con indicazione dell'ora relative alla pressione sistolica, diastolica e alla frequenza cardiaca, con spazio per la nota. Puoi utilizzarlo per un monitoraggio quotidiano senza sforzo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Inserisci la data e l'ora di ogni lettura per mantenere l'ordine cronologico

Registra la pressione sistolica, diastolica e la frequenza cardiaca in un unico posto per determinare le condizioni di salute

Aggiungi note contestuali (esempio, dopo l'esercizio fisico, stress organizzativo , farmaci)

Personalizza i campi dell'intestazione (come il tuo nome o quello della tua azienda) per personalizzare o marcare il registro

📌 Ideale per: Persone che desiderano un registro digitale pulito e personalizzato, pazienti in monitoraggio delle letture quotidiane e operatori sanitari che preferiscono un modello di modifica (anziché un PDF fisso) per formattare al loro formato.

Non sei ancora convinto di ClickUp? Leggi cosa ne pensa Kaylee Hatch, Brand Manager di Home Care Pulse:

ClickUp può essere adattato a quasi tutte le esigenze di project management. È sufficientemente tecnico da gestire grandi progetti interdipartimentali su base annuale, ma anche personalizzabile per funzionare come una semplice lista di controllo giornaliera.

14. Modello Word per il registro della pressione arteriosa di Documentero

tramite Documentero

Il modello Word Blood Pressure Log è un modulo strutturato e personalizzabile per il monitoraggio dei dettagli dei pazienti, delle letture e della nota dei medici.

Questo tracker registra la pressione sistolica, diastolica, la frequenza cardiaca e le note contestuali, generando automaticamente medie e riepiloghi/riassunti. Con campi dedicati alle informazioni sul paziente e al feedback del medico, il modello di tracker della pressione sanguigna collega l'automonitoraggio all'assistenza professionale.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra i valori della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca insieme alle note sui sintomi o sulle attività

Registra i dettagli del paziente come nome, sesso, data di nascita e periodo di monitoraggio

Esamina i riassunti automatici che mostrano i valori totali, le medie e l'andamento della frequenza cardiaca

Condivisione con i provider che possono aggiungere commenti strutturati direttamente nel registro

📌 Ideale per: Pazienti che desiderano un registro di livello professionale, operatori sanitari che necessitano di una documentazione dettagliata e provider di assistenza sanitaria che cercano una registrazione chiara dello stato con spazio per la nota medica.

📖 Leggi anche: Come creare una lista di controllo per la routine mattutina degli adulti

Migliora il tuo diario della salute con ClickUp

Tenere sotto controllo la pressione arteriosa non deve essere complicato. Il modello giusto per monitorare la pressione arteriosa ti aiuta a rimanere responsabile, individuare le tendenze e fornire informazioni significative alla tua prossima visita medica.

Oltre ai registri della pressione sanguigna, ClickUp ti consente di creare tracker personalizzati, impostare promemoria e persino condivisione di aggiornamenti con la famiglia o i provider. Inoltre, ClickUp Brain ti aiuta a comprendere il significato dei tuoi registri sanitari. Riepiloga anche i modelli, individua le irregolarità e risponde immediatamente alle tue domande.

