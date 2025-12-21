Le 10 migliori alternative a Sococo per la collaborazione virtuale in team e l'ufficio

SoSococo offre un ufficio virtuale per team remoti e ibridi, aiutandoli a collaborare come se fossero insieme di persona. Tuttavia, molti utenti segnalano problemi tecnici e costi elevati.

Se stai cercando un'alternativa più conveniente che offra:

Un'interfaccia moderna e professionale

Prestazioni affidabili per team di grandi dimensioni

Maggiore visibilità sull'andamento dei progressi e sulle responsabilità del team

Funzionalità come lavagne online, condivisione dello schermo, co-modifica di documenti e spazi di discussione...

Allora sei nel posto giusto. Questa guida mette in evidenza le migliori alternative a Sococo per aiutare il tuo team a collaborare in modo più efficace.

Perché scegliere le alternative a Sococo?

Se sei un utente Sococo, probabilmente ti ritroverai in alcune di queste situazioni:

Navigazione confusa: man mano che il tuo team cresce, trovare colleghi o stanze può diventare difficile a causa di un'interfaccia affollata e disordinata.

Rallentamenti delle prestazioni: Sococo può utilizzare molte risorse di sistema, specialmente con molti flussi video. L'app mobile è limitata a una vista Elenco di base.

Problemi di scalabilità: le grandi organizzazioni potrebbero avere difficoltà con layout complessi e prestazioni più lente durante la condivisione dello schermo o le videochiamate.

Mancanza di gestione delle attività: Sococo non offre strumenti integrati per la gestione delle attività, degli obiettivi o dei flussi di lavoro.

🧠 Curiosità: quasi il 67% dei lavoratori nel settore tecnologico dichiara di lavorare da remoto. Si tratta di gran lunga del settore con la percentuale più alta di lavoratori da remoto.

Le migliori alternative a Sococo in sintesi

Prima di iniziare a esplorare ciascuna alternativa a Sococo, ecco una breve panoramica delle funzionalità/funzioni, delle dimensioni ideali del team e dei prezzi di ciascuno strumento. Quindi, che tu stia cercando di creare un ufficio virtuale, ospitare eventi online o semplicemente mantenere unito il tuo team remoto, c'è uno strumento per ciascuna delle tue esigenze.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp ClickUp Brain, agenti IA che semplificano la collaborazione in tempo reale, visualizzazioni e dashboard personalizzate, automazione del flusso di lavoro: crea l'IA lavorativa più completa al mondo. Dalle startup alle grandi aziende che necessitano di una piattaforma unificata per il project management, le automazioni e la collaborazione interfunzionale. Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende. Tandem Voce/video istantanei, condivisione dello schermo, modalità di co-working, indicatori di presenza Team remoti di piccole e medie dimensioni che apprezzano le chat vocali/video spontanee e la presenza in tempo reale per una collaborazione agile. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese. Kumospace Piattaforma di ufficio virtuale con audio spaziale, stanze interattive e strumenti di collaborazione Teams distribuiti (5-100+) in ambienti creativi, tecnologici o di agenzia alla ricerca di esperienze di ufficio virtuale coinvolgenti e interattive. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16 $/utente/mese. Teamflow Audio spaziale, lavagne online e documenti permanenti, stanze riservate, condivisione di più schermate, integrazioni per la produttività Teams ibridi e remoti (10-200) che desiderano ricreare l'atmosfera di un ufficio fisico con spazi di collaborazione permanenti. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $/utente/mese. Microsoft Teams Chat, videochiamate, condivisione di file, canali, integrazione profonda con Microsoft 365, webinar fino a 10.000 partecipanti, sicurezza di livello aziendale. Aziende di medie e grandi dimensioni in settori regolamentati che necessitano di comunicazioni sicure e scalabili strettamente integrate con Microsoft 365. I piani a pagamento partono da 4,80 $/utente/mese. Slack Messaggistica basata su canali, ostacoli, oltre 2000 integrazioni, generatore di flussi di lavoro, ricerca potente, condivisione di file Startup tecnologiche e PMI che danno priorità alla messaggistica veloce basata su canali e alla profonda integrazione con gli strumenti di sviluppo. I piani a pagamento partono da 8,75 $/utente/mese. Zoom Riunioni video in HD, sale di discussione, hosting di webinar, condivisione dello schermo e assistente IA per le riunioni. Grandi aziende che necessitano di riunioni video, webinar ed eventi virtuali affidabili e di alta qualità I piani a pagamento partono da 13,33 $ al mese per utente. Connecteam Monitoraggio del tempo, pianificazione dei turni, aggiornamenti delle attività, feed di notizie interne, monitoraggio della posizione, strumenti HR, moduli di formazione Aziende di servizi sul campo, team di vendita al dettaglio, ospitalità e logistica che gestiscono dipendenti mobili o senza postazione fissa su larga scala. Versione di prova, piani a pagamento a partire da 35 $ al mese. Cisco Webex Video riunioni (HD), videochiamate, webinar, lavagna online, sondaggi, condivisione di file, messaggistica persistente, collaborazione basata sull'IA, sicurezza avanzata. Grandi aziende e organizzazioni governative che richiedono sicurezza, conformità e funzionalità avanzate di videoconferenza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,50 $/utente/mese. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendario, oltre 5000 integrazioni con app marketplace, potenti controlli degli amministratori, protezione dei dati e conformità Piccole e medie imprese e team didattici alla ricerca di una suite integrata per la produttività con strumenti di amministrazione e collaborazione facili da usare. I piani a pagamento partono da 8,40 $ al mese per utente.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori alternative a Sococo da utilizzare

Che tu stia cercando di creare un ufficio virtuale, ospitare eventi online o semplicemente mantenere unito il tuo team remoto, c'è uno strumento adatto a ogni tua esigenza.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che ogni strumento ha da offrire.

1. ClickUp (ideale per i team che necessitano di una piattaforma unificata per le attività e la collaborazione)

Alcuni team potrebbero abbandonare il concetto di ufficio virtuale di Sococo perché sono alla ricerca di una piattaforma che aiuti il loro team a lavorare in modo più efficace e intelligente.

Entra in ClickUp. È il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce in un unico posto collaborazione, gestione delle attività e dei progetti, chat e agenti, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale.

Collabora online con ClickUp Chat Facilita la collaborazione remota senza costi aggiuntivi con ClickUp Chat.

Quando i team remoti lavorano in un ambiente frenetico, il lavoro è spesso frammentato tra più strumenti, finestre di chat, documenti, email e sistemi pubblicitari che semplicemente non comunicano tra loro. Il risultato: i team trascorrono tempo prezioso passando da un'app all'altra, cercando il contesto e combattendo contro i silos di informazioni, mentre le organizzazioni devono affrontare perdite crescenti in termini di produttività ed efficienza.

ClickUp elimina questo sprawl lavorativo consolidando gli strumenti che i team remoti utilizzano effettivamente ogni giorno.

Invece di passare da Sococo per la presenza virtuale, Slack per la chat, uno strumento separato per le attività e Documenti Google per la collaborazione, tutto converge in un'unica piattaforma. Questo è il potere della convergenza in una piattaforma.

Detto questo, esploriamo ciascuna delle funzionalità/funzioni di ClickUp:

Chat e videochiamate integrate nella tua area di lavoro

Oggi, una comunicazione fluida è la colonna portante dei team di alta produttività. Con ClickUp Chat, non dovrai più perdere tempo a passare da uno strumento di comunicazione all'altro. La chat è davvero il futuro del lavoro.

Questo perché le conversazioni, le attività e i progetti non si limitano a connettersi, ma convergono. Puoi comunicare con il tuo team utilizzando canali o messaggi diretti, creare attività dai messaggi di chat, utilizzare ClickUp AI per riepilogare i thread e molto altro ancora.

Oppure, se preferisci aggiornarti tramite video, ClickUp SyncUps mantiene allineati i team remoti con check-in rapidi e strutturati, direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Puoi assegnare azioni da intraprendere, esaminare lo stato dei progetti e documentare le decisioni, il tutto all'interno della sessione SyncUp (che puoi avviare con un clic direttamente dalla finestra della chat)!

Partecipa a discussioni collaborative rapide tramite SyncUps in ClickUp Chat.

💡 Suggerimento professionale: i video asincroni sono spesso più semplici quando il tuo team lavora su fusi orari diversi. ClickUp Clips ti consente di registrare lo schermo e la voce direttamente dalla piattaforma. Puoi registrare schermate con solo voce fuori campo, annotare il contenuto e condividere facilmente i video risultanti. Aggiungi commenti a timestamp specifici e avvia una discussione completa con ClickUp Clips.

Project management potente e integrato

Le funzionalità di project management di ClickUp sono davvero perfette per la collaborazione virtuale in team perché possono essere personalizzate in base a ogni stile di lavoro. Ecco alcune di quelle che rendono facile il lavoro asincrono:

ClickUp Whiteboards : utilizza una lavagna digitale per il brainstorming, la mappatura dei flussi di lavoro e la visualizzazione collettiva delle idee. Converti appunti adesivi e diagrammi direttamente in attività concrete e collega le lavagne a documenti o attività per una condivisione delle conoscenze senza soluzione di continuità. utilizza una lavagna digitale per il brainstorming, la mappatura dei flussi di lavoro e la visualizzazione collettiva delle idee. Converti appunti adesivi e diagrammi direttamente in attività concrete e collega le lavagne a documenti o attività per una condivisione delle conoscenze senza soluzione di continuità.

Usa le lavagne online ClickUp per mappare i flussi di lavoro e altro ancora

ClickUp Docs : crea e collabora su ordini del giorno delle riunioni, wiki aziendali, procedure operative standard (SOP) e brief di progetto. Utilizza la modifica in tempo reale, la formattazione avanzata e le pagine nidificate, insieme a controlli granulari delle autorizzazioni per una condivisione sicura dei documenti. crea e collabora su ordini del giorno delle riunioni, wiki aziendali, procedure operative standard (SOP) e brief di progetto. Utilizza la modifica in tempo reale, la formattazione avanzata e le pagine nidificate, insieme a controlli granulari delle autorizzazioni per una condivisione sicura dei documenti.

ClickUp Automazioni : automatizza i processi di routine come l'assegnazione dei compiti, i cambiamenti di stato e i promemoria con oltre 100 ricette di automazione predefinite. Triggera azioni basate sugli aggiornamenti delle attività, sulle date di scadenza o sui campi personalizzati per mantenere il tuo team virtuale concentrato sul lavoro ad alto impatto. automatizza i processi di routine come l'assegnazione dei compiti, i cambiamenti di stato e i promemoria con oltre 100 ricette di automazione predefinite. Triggera azioni basate sugli aggiornamenti delle attività, sulle date di scadenza o sui campi personalizzati per mantenere il tuo team virtuale concentrato sul lavoro ad alto impatto.

ClickUp Dashboards : crea dashboard personalizzate per visualizzare in tempo reale il carico di lavoro, lo stato di avanzamento dei progetti, il monitoraggio del tempo e le metriche chiave. Utilizza widget per attività, obiettivi, sprint e altro ancora per monitorare le prestazioni e prendere decisioni basate sui dati. crea dashboard personalizzate per visualizzare in tempo reale il carico di lavoro, lo stato di avanzamento dei progetti, il monitoraggio del tempo e le metriche chiave. Utilizza widget per attività, obiettivi, sprint e altro ancora per monitorare le prestazioni e prendere decisioni basate sui dati.

💡 Suggerimento: utilizza la funzionalità Collaboration Detection di ClickUp per visualizzare indicatori di digitazione in tempo reale, avvisi di modifica in tempo reale e aggiornamenti istantanei quando i membri del team stanno lavorando allo stesso compito o documento. Questa funzionalità aiuta i team remoti a evitare modifiche sovrapposte e a mantenere la sincronizzazione su tutti i dispositivi. Rendi la collaborazione un gioco da ragazzi con il rilevamento istantaneo e in tempo reale della collaborazione di ClickUp.

Trasforma il lavoro da remoto con l'IA

ClickUp Brain è il tuo compagno di squadra IA progettato per rendere la collaborazione remota più intelligente, veloce e intuitiva. Con Brain, puoi collaborare sullo stesso documento, ottenere consigli, riepiloghi istantanei, ricerche esterne e tutto ciò che fa un LLM completo.

Riassumi istantaneamente gli appunti delle riunioni, gli aggiornamenti dei progetti e i documenti, in modo che il tuo team sia sempre sulla stessa lunghezza d'onda.

Genera automaticamente elementi e attività di follow-up da conversazioni o commenti, riducendo il lavoro manuale.

Cerca in tutte le tue app integrate (come Google Drive, Slack e Notion) per trovare risposte e file in pochi secondi.

Ottieni suggerimenti basati sull'IA per ottimizzare i flussi di lavoro, identificare gli ostacoli e aumentare la produttività del team.

Collabora più rapidamente con pratici modelli

Il modello di piano di lavoro da remoto ClickUp è progettato per aiutare i team a gestire attività, programmi e priorità da qualsiasi luogo. Assegna facilmente le responsabilità, imposta le scadenze e monitora lo stato delle attività in tempo reale. Questo modello mantiene i team remoti organizzati, responsabili e connessi, indipendentemente dal luogo in cui viene svolto il lavoro da remoto.

Ottieni un modello gratis Monitora lo stato di avanzamento dei progetti di lavoro dei dipendenti ovunque e in qualsiasi momento con il modello di piano di lavoro da remoto ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: Stanco di interrompere il tuo team solo per scoprire chi sta lavorando a cosa? ClickUp BrainGPT aiuta i team distribuiti a collaborare in modo efficace senza le continue interruzioni che possono rallentare il lavoro da remoto. Si tratta di un compagno IA desktop che ti aiuta a: Cerca ovunque e in Tutto : BrainGPT effettua ricerche su ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint e tutti i tuoi dispositivi in connessione.

Trova immediatamente i tuoi colleghi e il loro lavoro : chiedi "Chi sta lavorando alla riprogettazione del sito web?" o "Sarah è disponibile per una rapida sincronizzazione?" e BrainGPT ti risponderà in base alle attività attuali, ai programmi e agli aggiornamenti di stato.

Coordinamento vocale: usa : usa Talk to Text per assegnare attività, controllare lo stato dei progetti o aggiornare il tuo team mentre sei lontano dalla tua scrivania. I lavoratori remoti possono rimanere in contatto e coordinare il lavoro a mani libere tra una riunione e l'altra o durante gli spostamenti. Prova ClickUp BrainGPT per ricerche più approfondite e un contesto più ampio nell'area di lavoro.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Note automatiche delle riunioni : non è necessario partecipare a tutte le chiamate! : non è necessario partecipare a tutte le chiamate! ClickUp AI Notetaker fornisce riassunti post-chiamata, trasforma ogni elemento attuabile dalle note della riunione in attività e dispone di trascrizioni complete ricercabili per i membri del team.

Sincronizza i tuoi strumenti preferiti: collega Zoom, Outlook, Google Drive e altri con collega Zoom, Outlook, Google Drive e altri con le integrazioni ClickUp in modo che gli aggiornamenti, i file e le riunioni rimangano in un unico posto.

Effettua chiamate rapide: avvia SyncUp vocali o video direttamente all'interno di ClickUp Chat per risolvere rapidamente gli ostacoli e mantenere intatto il contesto.

Pianifica automaticamente la tua settimana: lascia che lascia che ClickUp Calendario ti suggerisca gli orari ideali per le attività e le riunioni in base alla disponibilità e alle scadenze del tuo team.

Allineati prima di iniziare a lavorare: definisci rapidamente le aspettative utilizzando definisci rapidamente le aspettative utilizzando i modelli di piano di comunicazione in ClickUp che definiscono cosa condividere, quando e con chi.

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento potrebbe essere ripida a causa delle numerose funzionalità/funzioni disponibili.

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

ClickUp è incredibilmente versatile ed è diventato il nostro strumento preferito per gestire tutto, dalle attività quotidiane ai progetti a lungo termine. Adoro la sua personalizzazione: siamo riusciti ad adattarlo perfettamente al flusso di lavoro del nostro team. La possibilità di creare dashboard, automatizzare attività ricorrenti e integrarlo con strumenti come Slack e Google Drive ci ha fatto risparmiare tantissimo tempo. L'interfaccia utente è anche pulita e facile da navigare una volta che si prende la mano.

ClickUp è incredibilmente versatile ed è diventato il nostro strumento preferito per gestire tutto, dalle attività quotidiane ai progetti a lungo termine. Adoro la sua personalizzazione: siamo riusciti ad adattarlo perfettamente al flusso di lavoro del nostro team. La possibilità di creare dashboard, automatizzare attività ricorrenti e integrarlo con strumenti come Slack e Google Drive ci ha fatto risparmiare tantissimo tempo. L'interfaccia utente è anche pulita e facile da navigare una volta che si prende la mano.

💡 Suggerimento: prova il calendario basato sull'IA di ClickUp, dove attività, eventi e disponibilità del team si uniscono in un'unica dashboard intelligente. Simile a Sococo, crea uno spazio condiviso in cui il tempo funge da punto di riferimento per la collaborazione, senza l'uso di avatar visivi. Elimina le congetture e visualizza chiaramente gli impegni dei membri del team nel Calendario ClickUp per evitare doppie prenotazioni.

2. Tandem (ideale per riunioni spontanee e un'esperienza di collaborazione remota senza interruzioni)

tramite Tandem

Se stai cercando piattaforme per riunioni virtuali che incoraggino sessioni di brainstorming improvvisate e conversazioni spontanee, Tandem è una buona opzione. Puoi visualizzare la presenza dei tuoi colleghi e avviare conversazioni con un clic utilizzando "Wave & Talk" o "Notify Me When Free".

Ottieni spazi di collaborazione strutturati come Tabelle e Stanze e strumenti di collaborazione integrati come condivisione istantanea dello schermo, cursori condivisi e controllo remoto dello schermo. Lo strumento si integra anche con Documenti Google, Trello, Asana, Slack, GitHub e altri per estendere la collaborazione in-app.

Tuttavia, le integrazioni implicano che dovrai comunque passare da uno strumento all'altro per accedere ai dati effettivi del progetto. Mentre le conversazioni avvengono in Tandem, le attività di follow-up e la documentazione risiedono altrove.

Le migliori funzionalità di Tandem

Emula le sale conferenze reali con le stanze Tandem (ovvero i canali vocali) a cui chiunque può partecipare, garantendo automaticamente la connessione all'audio di tutti i presenti in quella stanza.

Consenti agli utenti mobili e agli ospiti esterni di partecipare tramite browser senza dover installare l'applicazione.

Aggiungi timer, programmi, sondaggi e persino musica per conversazioni dinamiche.

Limiti di Tandem

Funzionalità di collaborazione limitate, come la gestione delle attività integrata o il monitoraggio dei progetti

Prezzi Tandem

Free

Piccoli team : 59 $ al mese

Teams di medie dimensioni : 119 $ al mese

Teams di grandi dimensioni: 449 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Tandem

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tandem?

Ecco una recensione di Capterra su :

Un ottimo strumento per il lavoro da remoto efficiente, un'alternativa facile da usare che riunisce diverse funzioni in un unico programma.

Un ottimo strumento per il lavoro da remoto efficiente, un'alternativa facile da usare che riunisce diverse funzioni in un unico programma.

📮 Approfondimento ClickUp: quasi il 50% degli intervistati afferma che il passaggio aggiuntivo più importante richiesto dalla chat è lo spostamento manuale delle attività in un altro strumento. Un altro 20% dedica tempo a rileggere i thread solo per trovare l'elemento reale da intraprendere. Queste piccole interruzioni si sommano perché ogni passaggio di consegne comporta una piccola perdita di tempo, energia e chiarezza. ClickUp sostituisce la staffetta con un unico movimento. All'interno di ClickUp Chat, i thread delle conversazioni possono essere trasformati istantaneamente in attività tracciabili. Non si perde slancio nel trasferimento del contesto perché l'area di lavoro AI convergente di ClickUp lo mantiene intatto.

📚 Leggi anche: Come costruire una solida cultura aziendale remota che duri nel tempo

3. Kumospace (ideale per uffici virtuali immersivi e coinvolgimento del team)

tramite Kumospace

Kumospace offre una versione digitale del tuo ufficio reale in ambienti virtuali in stile videogioco: uffici con tavolini da caffè, salotti, arredi personalizzati e sale a tema.

I tuoi team possono interagire tramite videochiamate e chat, collaborare su documenti, sviluppare idee su lavagne online e persino giocare a giochi interattivi. In questo modo, non ti limiterai a tenere riunioni, ma creerai una cultura aziendale, anche da remoto.

Quando si organizzano riunioni spontanee, il sistema di Kumospace offre supporto per la condivisione simultanea dello schermo, presentazioni multiutente e controlli intuitivi per il relatore. Inoltre, sono integrate funzionalità/funzioni come l'alzare la mano e la registrazione delle riunioni, che garantiscono chiarezza e responsabilità durante le discussioni.

Le migliori funzionalità di Kumospace

Crea un quartier generale virtuale per riunioni e collaborazione in team e ospita eventi virtuali e webinar su larga scala.

Migliora la sicurezza con controlli degli amministratori, Single Sign-On (SSO) e autorizzazioni personalizzabili.

Ottieni visibilità sulle attività, sul coinvolgimento e sui modelli di utilizzo del team tramite analisi avanzate.

Limiti di Kumospace

La qualità del video e audio può talvolta essere incostante, specialmente nelle riunioni con molti partecipanti.

Prezzi di Kumospace

Free

Aziendale : 16 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kumospace

G2 : 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Kumospace?

Ecco una recensione di G2:

L'interfaccia di Kumospace è intuitiva e facile da usare, rendendo molto più agevole il passaggio dalle riunioni di persona a quelle virtuali. Inoltre, la possibilità di personalizzare gli spazi e aggiungere elementi interattivi come musica e giochi migliora notevolmente l'esperienza, rendendola più divertente e coinvolgente.

L'interfaccia di Kumospace è intuitiva e facile da usare, rendendo molto più agevole il passaggio dalle riunioni di persona a quelle virtuali. Inoltre, la possibilità di personalizzare gli spazi e aggiungere elementi interattivi come musica e giochi migliora notevolmente l'esperienza, rendendola più divertente e coinvolgente.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Kumospace per la collaborazione virtuale

🎥 Guarda: Stanco di destreggiarti tra chat, documenti e notifiche infinite su cinque app diverse? In questo video analizziamo i migliori strumenti di collaborazione online che uniscono davvero il tuo team, senza distrarre la tua attenzione. Ecco cosa tratteremo 👇 ✅ Le migliori piattaforme di collaborazione per team remoti e ibridi✅ Condivisione di documenti in tempo reale, lavagne online e monitoraggio delle attività✅ Come ClickUp sostituisce cinque strumenti in uno per un lavoro di squadra senza soluzione di continuità

4. Teamflow (ideale per ricreare l'atmosfera di un ufficio fisico nei team remoti)

tramite Teamflow

Il layout interattivo 2D o 3D di Teamflow consente agli utenti di personalizzare gli spazi virtuali con stanze, scrivanie, mobili, zone e persino avatar personalizzati. Gli strumenti di collaborazione, come l'audio basato sulla prossimità, i browser condivisi da più persone e l'accessibilità mobile, rendono l'esperienza davvero coinvolgente.

I file e i documenti di Documenti Google, Trello, Notion, Figma e altre piattaforme possono essere incorporati direttamente nell'area di lavoro.

Lo strumento dispone anche di una funzionalità/funzione dedicata alle vendite progettata per gli SDR, che consente sessioni di chiamata in diretta, peer shadowing, feedback in tempo reale e celebrazioni virtuali. È inoltre possibile integrarlo con piattaforme commerciali come Aircall, Salesloft, Outreach, ecc. per il coaching e la collaborazione in diretta durante le chiamate.

Le migliori funzionalità di Teamflow

Naviga e controlla la stessa pagina web insieme agli altri grazie alla co-navigazione in tempo reale.

Accedi a stanze private con controlli sulla privacy per discussioni più riservate o incontri individuali.

Conserva i contenuti e il layout negli spazi e nelle stanze di Teamflow anche dopo che gli utenti hanno lasciato il sistema, per una maggiore continuità e contestualizzazione.

Limiti di Teamflow

Richiede una buona connessione Internet e hardware moderno per un'esperienza ottimale.

Prezzi di Teamflow

Free

Seed : 20 $ al mese per dipendente

Aziendale: 30 $ al mese per dipendente

Valutazioni e recensioni di Teamflow

G2 : 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Teamflow?

Ecco una recensione di G2:

Teamflow crea questo spazio virtuale per consentire a chi lavora da remoto di sentirsi connesso agli altri e lavorare in modo flessibile. Mi piace la possibilità di progettare lo spazio a nostro piacimento e decorare l'ufficio virtuale con panorami incantevoli e simpatici animali domestici che tutti noi amiamo.

Teamflow crea questo spazio virtuale per consentire a chi lavora da remoto di sentirsi connesso agli altri e lavorare in modo flessibile. Mi piace la possibilità di progettare lo spazio a nostro piacimento e decorare l'ufficio virtuale con panorami incantevoli e simpatici animali domestici che tutti noi amiamo.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Teamflow per la collaborazione virtuale

👀 Lo sapevi? Secondo Forrester Research , in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato al 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie a progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

5. Microsoft Teams (ideale per la comunicazione e la collaborazione dell'azienda scalabile)

tramite Microsoft Teams

Microsoft Teams è una delle piattaforme più utilizzate per la collaborazione virtuale tra team remoti e ibridi. Lanciata come parte della suite Microsoft 365, combina comunicazione, condivisione di file, monitoraggio dei progetti e integrazioni in un unico hub.

Gli amministratori possono anche organizzare webinar e grandi riunioni con un massimo di 10.000 partecipanti. L'interfaccia intuitiva di Teams si integra perfettamente con altre applicazioni Microsoft 365, come PowerPoint, Word ed Excel.

Inoltre, l'esperienza di videochiamata è intuitiva, grazie a funzionalità/funzioni quali alzare la mano, sale di discussione, sfocatura dello sfondo e reazioni in tempo reale, che sono perfettamente integrate nell'interfaccia della riunione per un'esperienza user-friendly. La piattaforma utilizza la tecnologia Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) per salvaguardare i dati aziendali durante le chiamate audio e video.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Facilita le chat individuali e di gruppo, insieme a canali di messaggistica dedicati per discussioni mirate su progetti specifici.

Organizza i team e i canali in base a reparti, progetti o argomenti, in modo che le conversazioni e i file siano sempre contestualizzati.

Limitazioni di Microsoft Teams

Opzioni limitate quando si aggiungono collaboratori esterni a Teams

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4,00 $ per utente/mese

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (oltre 16.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 10.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams?

Ecco una recensione di G2:

Quello che mi piace di più di Microsoft Teams è come tutto sia integrato in un'unica piattaforma: chat, riunioni, condivisione di file e persino app di terze parti. Rende davvero più facile la collaborazione quotidiana, soprattutto quando si lavora con team interfunzionali. La possibilità di avviare una chiamata veloce o di pianificare riunioni direttamente dalla chat è estremamente comoda.

Quello che mi piace di più di Microsoft Teams è come tutto sia integrato in un'unica piattaforma: chat, riunioni, condivisione di file e persino app di terze parti. Rende davvero più facile la collaborazione quotidiana, soprattutto quando si lavora con team interfunzionali. La possibilità di avviare una chiamata veloce o di pianificare riunioni direttamente dalla chat è estremamente comoda.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Microsoft Teams per la collaborazione virtuale

🧠 Curiosità: Gitlab, la più grande azienda al mondo che opera interamente in remoto, conta oltre 2.000 membri del team in più di 60 paesi, dimostrando che le culture remote possono crescere più di molte sedi centrali.

6. Slack (ideale per la messaggistica flessibile e le integrazioni tra team)

tramite Slack

Puoi ricreare le stanze virtuali di Sococo su Slack utilizzando canali dedicati alla comunicazione tra i team, come #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor per i diversi reparti e #project-alpha per le discussioni specifiche relative ai progetti.

Inoltre, ci sono le riunioni giornaliere che possono essere avviate in qualsiasi canale o DM per chiamate audio e videochiamate con condivisione dello schermo. I membri del team possono entrare e uscire liberamente, proprio come se entrassero in un ufficio virtuale. È possibile aggiungere reazioni emoji per rendere le conversazioni divertenti e interattive.

Le integrazioni sono semplici. Puoi effettuare la connessione con Google Calendar o Outlook per monitorare in tempo reale gli impegni del team e aggiungere file da Google Drive, Dropbox, Notion e altri servizi ai canali pertinenti.

Le migliori funzionalità di Slack

Personalizza le notifiche e utilizza i messaggi programmati per comunicare nel momento più opportuno.

Integrazione con file system come Google Drive, strumenti di project management come ClickUp o persino strumenti di sviluppo come GitHub.

Automatizza le attività e i processi di routine tramite il generatore di flussi di lavoro di Slack, come l'invio di messaggi di benvenuto ai nuovi membri, la compilazione di moduli, la creazione di processi di approvazione e altro ancora.

Limiti di Slack

Con tanti canali e notifiche continue, è facile distrarsi o perdere messaggi importanti nel rumore di fondo.

Prezzi di Slack

Free

Pro : 8,75 $/utente/mese

Business+ : 15 $/utente/mese

Enterprise+: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4,5/5 (oltre 35.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 24.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Ecco una recensione di G2:

Slack ha davvero cambiato il modo in cui il nostro team lavora insieme. È facilissimo da usare e ci aiuta a rimanere in contatto, sia che siamo in ufficio che lavorando da remoto. Invece di cercare tra le email, possiamo chattare velocemente, condividere file e tenere tutto organizzato in un unico posto.

Slack ha davvero cambiato il modo in cui il nostro team lavora insieme. È facilissimo da usare e ci aiuta a rimanere in contatto, sia che siamo in ufficio che lavorando da remoto. Invece di cercare tra le email, possiamo chattare velocemente, condividere file e tenere tutto organizzato in un unico posto.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Slack per le chat di gruppo

7. Zoom (ideale per riunioni video e webinar)

tramite Zoom

Che tu stia organizzando un webinar su larga scala, una riunione veloce o un happy hour virtuale con gli amici, Zoom è un'opzione affidabile. Integra una varietà di strumenti di comunicazione in un'unica piattaforma, come videoconferenze per riunioni, messaggistica istantanea per la collaborazione in team, pianificazione di appuntamenti e altro ancora.

Per la comunicazione asincrona, Zoom Clips consente agli utenti di creare e condividere messaggi video o registrazioni dello schermo. Zoom Docs consente la modifica dei documenti in tempo reale con cronologia delle versioni e commenti. E, per non essere da meno, Zoom Whiteboard offre una tela virtuale per il brainstorming e la pianificazione con il team.

Tuttavia, Zoom non dispone ancora di funzionalità native per la gestione dei progetti. I team spesso devono trasferire manualmente le decisioni e gli elementi da intraprendere da Zoom ai propri strumenti di project management, con conseguente cambio di contesto.

Le migliori funzionalità di Zoom

Riassumi i contenuti delle riunioni, le conversazioni via email e le chat con Zoom AI Companion.

Dividi le tue riunioni in gruppi più piccoli per discussioni mirate o workshop utilizzando le breakout room di Zoom.

Integrazione perfetta con strumenti di produttività come ClickUp, sistemi di gestione dell'apprendimento come Moodle e Canvas e app di calendario come Google Calendar e Outlook.

Limiti di Zoom

Mancano funzionalità avanzate come le risposte in thread e la gestione dei file, rendendo difficile il monitoraggio dei link condivisi e dei messaggi essenziali.

Prezzi di Zoom

Base: Gratis

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Aziendale : 21,99 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2 : 4,5/5 (oltre 54.300 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?

Ecco una recensione di G2:

Il punto di forza di Zoom Workplace è la perfetta integrazione di videoconferenze, chat, lavagne online e condivisione di file in un'unica piattaforma. La qualità video e audio è sempre ottima, anche nelle riunioni con molti partecipanti. Apprezzo anche le sale riunioni e le funzionalità webinar, estremamente utili sia per le sessioni interne che esterne.

Il punto di forza di Zoom Workplace è la perfetta integrazione di videoconferenze, chat, lavagne online e condivisione di file in un'unica piattaforma. La qualità video e audio è sempre ottima, anche nelle riunioni con molti partecipanti. Apprezzo anche le sale riunioni e le funzionalità webinar, estremamente utili sia per le sessioni interne che esterne.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Zoom

8. Connecteam (ideale per la gestione delle operazioni del personale in prima linea e senza postazione fissa)

tramite Connecteam

Sebbene Connecteam non disponga dell'audio spaziale o delle videochiamate basate su stanze di Sococo, è comunque possibile creare gruppi o chat dedicati per reparti, progetti e spazi sociali. Il feed Annunci è il luogo in cui la direzione può condividere i messaggi del CEO o le notizie quotidiane dell'ufficio, mentre la rubrica dei dipendenti mostra chi fa parte del team, il loro ruolo e come contattarli.

Lo strumento offre anche funzionalità di monitoraggio del tempo, consentendo ai membri del team di registrare l'entrata/uscita o contrassegnare i turni, in modo che tutti possano vedere chi è attivo, in pausa o fuori servizio. È inoltre possibile impostare stati personalizzati e avvisi automatici per gli aggiornamenti delle attività, in modo che tutti siano sempre informati in tempo reale sulle attività del team.

Connecteam include strumenti di pianificazione per la programmazione dei turni, moduli di formazione per l'inserimento e la conformità e un design mobile-first che funziona bene per i team che non sono alla scrivania tutto il giorno. La piattaforma combina la gestione della forza lavoro con la comunicazione del team in un'unica app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Incorpora i link di Zoom, Teams o Google Meet all'interno delle chat o degli eventi per avviare riunioni video con un solo clic.

Crea hub di documenti e basi di conoscenza per archiviare le politiche aziendali, le procedure operative standard e i file dei progetti per un facile accesso.

Genera report automatici come tabelle orarie dei dipendenti, limiti giornalieri superati, assenze e mancata presentazione al lavoro.

Limiti di Connecteam

Meno opzioni di personalizzazione in generale (meno visualizzazioni/modelli/stati) e minore flessibilità per progetti più grandi e con più parti interessate.

Prezzi di Connecteam

Versione di prova gratis

Base : 35 $ al mese

Avanzato : 59 $ al mese

Esperto : 119 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 2.880 valutazioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.380 valutazioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di Connecteam è la sua facilità d'uso e la sua completezza. La piattaforma rende incredibilmente facile gestire gli orari, il monitoraggio del tempo e comunicare con il team senza dover destreggiarsi tra più app. Mi piace soprattutto la semplicità con cui i dipendenti possono timbrare l'entrata e l'uscita dal lavoro dai loro telefoni, richiedere permessi e rimanere aggiornati attraverso il newsfeed aziendale.

Ciò che mi piace di più di Connecteam è la sua facilità d'uso e la sua completezza. La piattaforma rende incredibilmente facile gestire gli orari, effettuare il monitoraggio del tempo e comunicare con il team senza dover destreggiarsi tra più app. Mi piace soprattutto la semplicità con cui i dipendenti possono timbrare l'entrata e l'uscita dal lavoro dai loro telefoni, richiedere permessi e rimanere aggiornati attraverso il newsfeed aziendale.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Connecteam

📮 ClickUp Insight: il 48% dei dipendenti afferma che il lavoro ibrido è l'ideale per conciliare vita professionale e vita privata. Tuttavia, con il 50% che lavora ancora prevalentemente in ufficio, rimanere allineati tra le diverse posizioni può essere una sfida. Ma ClickUp è pensato per tutti i tipi di team: remoti, ibridi, asincroni e tutto ciò che sta in mezzo. Con ClickUp Chat e Assigned Comments, i team possono effettuare rapidamente la condivisione di aggiornamenti, fornire feedback e trasformare le discussioni in azioni concrete, senza riunioni infinite. Collaborate in tempo reale tramite ClickUp Docs e ClickUp Whiteboards, assegnate attività direttamente dai commenti e mantenete tutti allineati, indipendentemente da dove lavorino! 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha registrato un aumento dell'80% nella soddisfazione del lavoro di squadra grazie agli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp.

9. Cisco Webex (ideale per videoconferenze sicure di livello aziendale)

tramite Webex

Webex di Cisco è nato come strumento per riunioni e webinar, ma da allora ha aggiunto un'ampia gamma di strumenti di collaborazione aziendale. I suoi prodotti più popolari sono Webex Calling e Webex Meetings. Le riunioni in Cisco si svolgono in video e audio HD per un massimo di 1.000 partecipanti.

Esistono diversi modi per partecipare, tra cui il numero di accesso diretto, il VOIP o la chiamata da parte dell'organizzatore della riunione. Webex si integra anche con diversi calendari, come Google, rendendo più semplice la pianificazione delle riunioni.

La sicurezza è un altro ambito in cui Cisco Webex si distingue. Le riunioni cloud sono tutte crittografate ed è possibile aggiungere password alle riunioni e bloccare le stanze. Dispone di funzionalità/funzioni basate sull'IA come la trascrizione in tempo reale, i riassunti automatici delle riunioni e la cancellazione del rumore per migliorare la qualità delle riunioni.

La piattaforma è ideale per le aziende che necessitano di sicurezza di livello enterprise, certificazioni di conformità e integrazione con l'infrastruttura di comunicazione Cisco esistente.

Le migliori funzionalità di Cisco Webex

Utilizza Webex Spaces (chat di gruppo permanenti) per rappresentare reparti, progetti o aree sociali.

Aggiungi file importanti, lavagne online o link come schede in ogni spazio per fungere da "scaffale delle risorse" per quella stanza.

Mantieni aperta una sala riunioni Webex dedicata come sala pausa virtuale dove i membri del team possono partecipare in modo informale in qualsiasi momento.

Limiti di Cisco Webex

Sebbene Webex sia ricco di funzionalità, molti utenti trovano la sua interfaccia meno intuitiva rispetto a concorrenti come Zoom o Microsoft Teams.

Prezzi di Cisco Webex

Free

Webex Meet : 14,50 $/utente/mese

Webex Suite : 25 $/utente/mese

Webex Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (oltre 20.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 7.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cisco Webex?

Ecco una recensione di G2:

Adoro il modo in cui Webex rende le riunioni virtuali fluide grazie alla sua nitida qualità video e audio, che fa sembrare le riunioni virtuali delle chiacchierate di persona. Gli strumenti di collaborazione in tempo reale, come le lavagne online e la condivisione istantanea dei file, facilitano il brainstorming e consentono a tutti di rimanere sulla stessa lunghezza d'onda.

Adoro il modo in cui Webex rende le riunioni virtuali fluide grazie alla sua nitida qualità video e audio, che fa sembrare le riunioni virtuali delle chiacchierate di persona. Gli strumenti di collaborazione in tempo reale, come le lavagne online e la condivisione istantanea dei file, facilitano il brainstorming e consentono a tutti di rimanere sulla stessa lunghezza d'onda.

🧐 Lo sapevate? Il rapporto Gallup sullo stato dei luoghi di lavoro a livello globale ha rilevato che i lavoratori completamente remoti riportano il più alto livello di coinvolgimento (31%) rispetto al 23% dei lavoratori ibridi e solo al 19% dei lavoratori in loco.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Webex

10. Google Workspace (ideale per una suite integrata di produttività e collaborazione)

tramite Google Workspace

Se lavori da remoto, probabilmente stai già utilizzando alcune delle app integrate di Google Workspace, come Gmail, Drive, Calendar, Meet, ecc. Si tratta di una raccolta di applicazioni basate su cloud, progettate per migliorare la produttività sul posto di lavoro.

Google Workspace offre strumenti di comunicazione e riunioni istantanee che imitano le interazioni "drop-in" di Sococo, come Google Meet per riunioni video spontanee direttamente da Chat, Calendar o Gmail. Funzionalità utili come gli orari di lavoro di Google Calendar e gli indicatori di presenza di Google Chat (Attivo, Assente e Non disturbare) aiutano i membri del team a vedere la presenza e la disponibilità degli altri.

Inoltre, Documenti Google, Fogli Google e Slides consentono ai tuoi team di collaborare sui documenti in tempo reale, rendendoli uno strumento affidabile per il brainstorming o il project management. Puoi integrare app come ClickUp direttamente all'interno di Gmail/Chat per collegare la gestione delle attività con la comunicazione del team.

Le migliori funzionalità di Google Workspace

Archivia tutti i file aziendali, le procedure operative standard e le politiche in cartelle strutturate e utilizza unità condivise per i reparti per conservare il lavoro in un unico posto.

Condividi quando sei online o in modalità concentrazione, offrendo ai tuoi colleghi un modo rapido per sapere se possono avviare una conversazione.

Collabora in tempo reale con modifiche tracciate, commenti e cronologia delle versioni.

Limitazioni di Google Workspace

Essendo una suite completamente basata su cloud, Google Workspace dipende fortemente da un accesso stabile a Internet. Senza di esso, l'accesso ai file, la collaborazione in tempo reale e la maggior parte delle funzionalità/funzioni sono limitati o non disponibili.

Prezzi di Google Workspace

Starter : 8,40 $ al mese per utente

Standard : 16,80 $ al mese per utente

Plus : 26,40 $ al mese per utente

Enterprise Plus: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43.601 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (17.316 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Workspace?

Ecco una recensione di G2:

Google Workspace eccelle nella collaborazione in tempo reale: più membri del team possono lavorare contemporaneamente su un documento o un foglio di calcolo e vedere in tempo reale le modifiche apportate da tutti. Avere Gmail, Calendar, Drive, Meet e Chat tutti sotto lo stesso tetto significa che non devo più cercare tra diversi strumenti: tutto è a portata di clic.

Google Workspace eccelle nella collaborazione in tempo reale: più membri del team possono lavorare contemporaneamente su un documento Google o un foglio di calcolo e vedere in tempo reale le modifiche apportate da tutti. Avere Gmail, Calendar, Drive, Meet e Chat tutti sotto lo stesso tetto significa che non devo più cercare tra diversi strumenti: tutto è a portata di clic.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Google Meet

Migliora la tua collaborazione virtuale con ClickUp

Ecco qua: il miglior strumento di collaborazione virtuale per il tuo team remoto oggi.

Che la tua priorità sia un'interfaccia utente pulita, lounge basate su avatar o hub di collaborazione ad alte prestazioni, esiste una piattaforma progettata per soddisfare le tue esigenze specifiche. Ma solo poche offrono tutto questo sotto lo stesso tetto.

Ecco perché ClickUp è la scelta ideale. Ha tutte le funzionalità/funzioni necessarie per semplificare la collaborazione virtuale con il tuo team remoto. Se sei pronto a centralizzare i tuoi strumenti e facilitare la collaborazione tra i team, ClickUp è la soluzione all-in-one che fa per te.

Iscriviti gratis su ClickUp per riunire il tuo team, ovunque si trovi.