Le migliori alternative a Setmore per una pianificazione degli appuntamenti più intelligente (2025)

Prenotare riunioni non dovrebbe sembrare una trattativa per la pace nel mondo. Se il tuo attuale sistema sembra più un ostacolo che un trampolino di lancio, forse è il momento di cambiare. Per un certo periodo, Setmore è stato uno strumento affidabile per un numero illimitato di utenti, ma con la crescita della tua attività crescono anche le tue esigenze. Forse stai cercando un maggiore controllo, integrazioni più intelligenti o un'esperienza più fluida per i tuoi clienti. Alcune alternative ti consentono di effettuare la sincronizzazione di più calendari tra i team, mentre altre piattaforme automatizzano i promemoria e le conferme. Alcune possono persino trasformare le prenotazioni in attività di follow-up o integrarsi direttamente con i sistemi di pagamento.

Se sei pronto a scoprire cosa può fare per te un software di pianificazione davvero intelligente, ti guideremo alla scoperta dei migliori strumenti che semplificano le prenotazioni e mantengono il tuo calendario organizzato.

Panoramica delle alternative a Setmore

Dai un'occhiata veloce a queste migliori alternative a Setmore per confrontare le funzionalità/funzione, gli scenari più adatti e i prezzi.

Nome dello strumento Caratteristiche chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Calendario basato sull'intelligenza artificiale, project management e pianificazione dei progetti all-in-one, automazione delle attività, documenti e approvazioni. Team che necessitano di pianificazione e project management in un unico posto Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende. Calendly Link di prenotazione collegati, integrazioni con Google/Outlook, pianificazione di gruppo e round-robin. Professionisti e team che necessitano di una pianificazione semplice basata su collegamenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende. Acuity Scheduling Moduli di registrazione personalizzati, sincronizzazione del calendario, prenotazione autonoma da parte dei client ed elaborazione del pagamento. Provider di servizi, coach, consulenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende. Vagaro Prenotazioni e POS, gestione delle iscrizioni, strumenti di marketing e gestione delle retribuzioni. Saloni di bellezza, centri benessere, aziende del settore wellness Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 23,99 $ al mese. Square Appointments Prenotazioni online, integrazione dei pagamenti, POS, promemoria automatici Piccole aziende che necessitano di pianificazione e pagamento Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Doodle Sondaggi di gruppo per gli orari delle riunioni, monitoraggio della disponibilità e sincronizzazione del calendario I Teams pianificano rapidamente le riunioni di gruppo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,95 $ al mese. vCita Portale client, CRM, fatture, riscossione del pagamento, pianificazione online Le piccole imprese e i liberi professionisti hanno bisogno di un sistema di gestione dei client e di prenotazione. I piani a pagamento partono da 35 $ al mese. Microsoft Bookings Integrazione con Outlook e Teams, pianificazione del personale e pagine di prenotazione personalizzabili. Aziende che utilizzano l'ecosistema Microsoft 365 Piano Free disponibile; piano a pagamento a partire da 6 $ al mese. Mindbody Prenotazione di lezioni e appuntamenti, gestione delle iscrizioni, suite di marketing Palestre, centri fitness, centri yoga Prezzi personalizzati Appointlet Appuntamenti illimitati, integrazioni (Zoom, Stripe, Google Meet) e personalizzazione del marchio personalizzato. Piccoli team e liberi professionisti che necessitano di una pianificazione semplice Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese. YouCanBookMe Pagine di prenotazione personalizzate, rilevamento del fuso orario, notifiche e pianificazione del team. Aziende aziendali di servizi con diversi tipi di appuntamenti I piani a pagamento partono da 9 $ al mese.

Perché scegliere le alternative a Setmore?

Anche un software di pianificazione affidabile può diventare un ostacolo man mano che la tua attività cresce. Quello che era iniziato come un modo semplice per prenotare appuntamenti può trasformarsi rapidamente in promemoria mancati, prenotazioni sovrapposte o noioso lavoro manuale.

Ecco perché hai bisogno di uno strumento avanzato che offra più della semplice pianificazione degli appuntamenti:

Personalizzazione: le pagine di prenotazione, le notifiche e i flussi di lavoro dovrebbero offrirti la flessibilità necessaria per adattarli alle tue esigenze aziendali specifiche.

Gestione del team e della posizione: la gestione di più posizioni, personale o sessioni di gruppo può diventare rapidamente complicata senza funzionalità di collaborazione in tempo reale.

Pagamento e fatturazione: i pagamenti integrati, la fatturazione ricorrente e la fatturazione non dovrebbero richiedere passaggi aggiuntivi o strumenti di terze parti.

Integrazione: la sincronizzazione di calendari, sistemi CRM o strumenti video dovrebbe essere integrata, riducendo i costi generali dei flussi di lavoro frammentati.

Visibilità e approfondimenti: il monitoraggio delle tendenze delle prenotazioni, le prestazioni del personale o la cronologia dei client dovrebbe essere semplice per aiutarti a prendere decisioni basate sui dati.

Esperienza del client: senza sistemi di prenotazione fluidi o aggiornamenti automatici, i client possono trovarsi di fronte a confusione, cancellazioni o ritardi che incidono sulla loro soddisfazione.

Aggiornamenti manuali: modificare gli orari, gestire le cancellazioni o spostare le prenotazioni spesso comporta un lavoro amministrativo aggiuntivo che rallenta l'intero team.

Le migliori alternative a Setmore da utilizzare

Cerchi un modo più intelligente per gestire il tuo sistema di prenotazioni? Abbiamo stilato un elenco delle migliori alternative a Setmore che rendono la pianificazione più facile, veloce e flessibile.

ClickUp (ideale per gestire programmi insieme a progetti, attività e flussi di lavoro dei client)

Mantieni un programma flessibile assicurandoti che le attività chiave vengano completate con il calendario basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp.

Gestire gli appuntamenti spesso sembra un lavoro a sé stante. Devi tenere traccia di chi ha bisogno del tuo tempo, quando sei disponibile e come questi impegni si inseriscono nel quadro generale del tuo lavoro. Tenere traccia degli appuntamenti spesso significa usare post-it o documenti per avere il quadro completo della riunione, destreggiarsi tra calendari disordinati o passare da uno strumento all'altro che non sono integrati tra loro.

Questo è il Work Sprawl in azione, e sta uccidendo la produttività dei team e delle aziende.

ClickUp adotta un approccio diverso. Riunisce tutte le tue app di lavoro, i dati, le chat e i flussi di lavoro nel primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, fornendo un contesto completo al 100% per ogni interazione e un unico luogo in cui persone e agenti possono lavorare insieme. Invece di costringerti a utilizzare un sistema rigido, questo strumento ti consente di dare forma alle attività e ai calendari nel modo che preferisci.

Puoi aggiungere i dettagli che contano: informazioni sui client, note preparatorie, allegati o passaggi di follow-up. Scopriamo come:

Ecco perché il Calendario di ClickUp è un'alternativa migliore a Setmore

ClickUp Calendar riunisce tutti i dettagli dei tuoi appuntamenti, comprese note, informazioni sui client e tag di stato, in un unico posto. A seconda del tuo piano, puoi codificare gli eventi con colori diversi, impostare appuntamenti ricorrenti o passare alla visualizzazione.

Visualizza il tuo programma completo con il Calendario basato sull'IA di ClickUp.

ClickUp Calendario pianifica automaticamente le attività in base alle tue priorità, riservando tempo per il blocco e riorganizzando il lavoro in modo da bilanciare le scadenze e la produttività personale.

Si integra con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ecc., importando le informazioni sulle riunioni e consentendoti di partecipare alle chiamate direttamente dal calendario.

Collega Google Calendar con ClickUp Calendar senza alcuno sforzo

Offre visualizzazioni giornaliere/settimanali/mensili, calendari condivisibili, sincronizzazione tra calendari (Google, Outlook), promemoria, monitoraggio del tempo e strumenti per confrontare gli orari del team, il tutto all'interno della stessa app.

🎥 Guarda: ecco un video su come la pianificazione intelligente può semplificare la gestione degli appuntamenti.

Un altro modo in cui ClickUp semplifica la pianificazione è con i moduli ClickUp. Invece di mettere insieme le richieste dei client attraverso promemoria email sparsi o chiamate perse, puoi impostare un modulo per acquisire i dettagli della prenotazione.

Semplifica le richieste di attività con i moduli ClickUp

Ogni invio diventa immediatamente un'attività nel tuo spazio di lavoro, completata con le informazioni che hai richiesto, come fasce orarie preferite, nota o requisiti speciali. Ciò rende la gestione degli appuntamenti facile e affidabile, assicurando che nessuna richiesta venga trascurata.

Trasforma le attività ripetitive in azioni intelligenti con ClickUp Automazioni

ClickUp semplifica la gestione dei follow-up e degli aggiornamenti delle attività con ClickUp Automazioni. Invece di monitorare manualmente ogni attività, puoi impostare regole per spostare automaticamente le attività, modificare gli stati o trigger notifiche quando si verificano condizioni come la riprogrammazione, la cancellazione o l'invio di una nuova richiesta di appuntamento da parte di un cliente.

Aumenta la produttività pianificando con ClickUp Promemoria

Con ClickUp Reminders, puoi programmare promemoria per te stesso, il tuo team o attività specifiche. In combinazione con ClickUp Notifiche, saprai esattamente quando un'attività viene aggiornata, uno stato cambia o qualcuno richiede attenzione.

💡 Suggerimento: raggruppa gli appuntamenti simili (ad esempio, le chiamate al client al mattino e le sincronizzazioni interne nel pomeriggio). Il cambio di contesto è ciò che consuma energia.

ClickUp Brain mantiene la tua comunicazione organizzata e velocizza la creazione delle attività. Puoi semplicemente chiedere a Brain di programmare un incontro con un client, redigere bozze di messaggi per i client, riepilogare le note delle riunioni o persino trasformare i tuoi input in attività concrete.

Basta chiedere a Brain di programmare un incontro, raccogliere idee o riepilogare/riassumere note, il tutto all'interno del tuo spazio di lavoro.

Le integrazioni di ClickUp possono connettersi facilmente con le app che già utilizzi. Le integrazioni con Google Calendar, Outlook e Zoom mantengono le tue riunioni, le chiamate e le scadenze perfettamente sincronizzate su tutte le piattaforme. Qualsiasi aggiornamento effettuato in ClickUp si riflette automaticamente negli altri calendari. Per le riunioni virtuali, l'integrazione con Zoom ti consente di pianificare, partecipare o monitorare le chiamate direttamente dalle tue attività di ClickUp.

Esplora le pratiche integrazioni con ClickUp Integrations.

⚡ Archivio modelli: Il modello di agenda appuntamenti ClickUp ti aiuta a gestire i dettagli dei clienti oltre alle semplici date e orari. Puoi aggiungere note, tenere traccia di riprogrammazioni o cancellazioni con tag di stato personalizzati e acquisire dettagli come numeri di telefono e città direttamente nella pagina di prenotazione. Inoltre, puoi passare da una visualizzazione all'altra, da una panoramica del calendario a una mappa di processo o a un modulo per la raccolta degli invii.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Monitoraggio dei carichi di lavoro: ottieni una panoramica in tempo reale della disponibilità del team, delle prenotazioni e delle tempistiche dei progetti utilizzando ottieni una panoramica in tempo reale della disponibilità del team, delle prenotazioni e delle tempistiche dei progetti utilizzando i dashboard di ClickUp

Collabora nei documenti: archivia e condividi contratti, linee guida o nota dei client in archivia e condividi contratti, linee guida o nota dei client in ClickUp Documenti , direttamente collegato al tuo sistema di prenotazione.

Visualizza i flussi di lavoro: mappare visivamente i flussi di lavoro o i percorsi dei client sulle mappare visivamente i flussi di lavoro o i percorsi dei client sulle lavagne online ClickUp

Semplifica la comunicazione: conserva gli aggiornamenti sugli appuntamenti e le discussioni con i client in un unico posto con conserva gli aggiornamenti sugli appuntamenti e le discussioni con i client in un unico posto con ClickUp Chat

Raccogli le informazioni sui client: acquisisci i dettagli delle prenotazioni o le preferenze dei client tramite i moduli ClickUp , che garantiscono la sincronizzazione istantanea con le attività.

Limiti di ClickUp

I dashboard di ClickUp offrono una buona panoramica del carico di lavoro e delle prestazioni del team, ma la creazione di report complessi richiede tempo e lavoro richiesto aggiuntivi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di TrustRadius:

È ottimo per gestire le attività dell'intera organizzazione. Anche per le attività ripetitive, dove è possibile programmare le occorrenze. Molto facile da usare e consente di aggiungere campi personalizzati, cosa molto utile. Adoro le diverse modalità di visualizzazione.

È ottimo per gestire le attività dell'intera organizzazione. Anche per le attività ripetitive, dove è possibile programmare le occorrenze. Molto facile da usare e consente di aggiungere campi personalizzati, cosa molto utile. Adoro le diverse visualizzazioni.

Usa Talk to Text per chiedere informazioni sul tuo programma e prenotare riunioni con la tua voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi.

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati e sfrutta modelli IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'azienda. Brain MAX è la super app desktop basata sull'intelligenza artificiale che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti di intelligenza artificiale, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare riunioni, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora. Pianifica le riunioni, effettua il monitoraggio delle note delle chiamate e molto altro con Brain MAX.

2. Calendly (ideale per gestire programmi semplici insieme alla sincronizzazione automatica del calendario e ai promemoria)

tramite Calendly

Calendly è un software di pianificazione che si collega direttamente al tuo calendario e mostra agli altri solo gli orari in cui sei disponibile. La piattaforma controlla il tuo calendario Google, Outlook, Office 365 o iCloud e applica il blocco a tutto ciò che è già occupato.

Calendly ti offre la possibilità di aggiungere brevi pause tra una chiamata e l'altra, impostare un limite al numero di riunioni che puoi tenere in un giorno o persino un blocco per concentrarti sul lavoro. E se le tue riunioni sono fatturabili, puoi accettare pagamenti quando lo slot viene prenotato tramite Stripe o PayPal.

Invia anche promemoria automatici via email o testo. Puoi anche personalizzare le conferme con note o istruzioni preparatorie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Offri diversi tipi di eventi, come un check-in veloce di 15 minuti, una consulenza di 30 minuti o una riunione completa di 60 minuti.

Utilizza la pianificazione round-robin per distribuire le prenotazioni in modo uniforme tra il tuo team del supporto senza ulteriore coordinamento.

Consenti integrazioni fluide con terze parti come Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot e altre ancora.

Limiti di Calendly

Ha un'automazione del flusso di lavoro con limite, poiché non ci sono funzionalità/funzione integrate per la project management delle attività o dei progetti.

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Azienda: a partire da 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Ecco una recensione di G2:

Per i miei client è molto facile fissare un'incontro con me quando preferiscono. Ho condiviso il mio link in modo così semplice che possono farlo facilmente. Utilizzo il link anche nelle mie email e nei miei messaggi.

Per i miei client è molto facile fissare un'incontro con me quando preferiscono. Ho condiviso il mio link in modo così semplice che possono farlo facilmente. Utilizzo il link anche nelle mie email e nei miei messaggi.

3. Acuity Scheduling (ideale per gestire calendari insieme a pagamenti, fatturazione e prenotazioni dei client conformi allo standard HIPAA)

tramite Acuity Scheduling

Acuity Scheduling è uno strumento per le aziende che richiedono più di una semplice selezione di un orario su un calendario. La piattaforma è user-friendly e progettata per gestire i dettagli degli appuntamenti con i client, come pagamenti, moduli e promemoria.

Con Acuity Scheduling, puoi creare diversi servizi con durate, prezzi e moduli di registrazione dei client personalizzati. Ogni prenotazione include conferme automatiche degli appuntamenti e puoi richiedere ai client di compilare dei moduli prima della riunione.

Acuity Scheduling supporta anche pacchetti, abbonamenti e buoni regalo, utili se offri più servizi, programmi ricorrenti o gestisci più provider.

Le migliori funzionalità/funzioni di Acuity Scheduling

Abilita la conformità HIPAA (su piani selezionati) per una pianificazione sicura nelle strutture sanitarie e terapeutiche.

Gestisci più dipendenti e posizioni da un'unica dashboard con calendari individuali per ogni membro del team.

Gestisci automaticamente diversi fusi orari in modo che i client vedano la disponibilità corrispondente alla loro posizione.

Limiti di Acuity Scheduling

La conformità HIPAA, la pianificazione di più membri del personale e il branding avanzato richiedono piani professionali più costosi.

Prezzi di Acuity Scheduling

Free

Starter: 20 $ al mese per utente

Standard: 34 $ al mese per utente

Premium: 61 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 5700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Acuity Scheduling?

Ecco una recensione di Capterra:

*È stato molto facile integrarlo in un sito web di base con notifica via email.

*È stato molto facile integrarlo in un sito web di base con notifiche via email.

4. Vagaro (ideale per gestire gli appuntamenti insieme ai flussi di lavoro di saloni, centri benessere e spa, come POS e marketing)

tramite Vagaro

Vagaro è uno strumento creato per le aziende che operano nel settore del benessere, della bellezza e del fitness. Non è solo un software di pianificazione, ma funge anche da sistema completo di gestione aziendale. La piattaforma consente di gestire pagamenti, abbonamenti, corsi e campagne di marketing.

Se gestisci un salone di bellezza, una spa o una palestra, Vagaro ti offre un modo professionale per gestire sia la pianificazione degli appuntamenti individuali che le lezioni di gruppo. Vagaro crea la connessione tra la pianificazione e il punto vendita, così puoi gestire gli abbonamenti ed elaborare i pagamenti nel sistema che utilizzi per le prenotazioni degli appuntamenti. Questo è utile se la tua attività aziendale prevede servizi ricorrenti, come trattamenti viso mensili o lezioni di yoga settimanali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vagaro

Consenti ai client di prenotare dalle pagine dei social media come Facebook e Instagram.

Monitora le vendite, l'inventario e le prestazioni con la reportistica integrata.

Assegna calendari e servizi personalizzati a diversi membri del personale o posizioni

Limiti di Vagaro

Vagaro è pensato su misura per le aziende legate al benessere, alla bellezza e al fitness, quindi se non operi in questi campi, molte delle sue funzionalità avanzate potrebbero sembrarti superflue.

Prezzi di Vagaro

Free

Una posizione: 23,99 $ al mese per utente

Più posizioni: Prezzi personalizzati

Vagaro

G2: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vagaro?

Ecco una recensione di Capterra:

Accettabile come software di prenotazione, decisamente ottimizzato per la pianificazione delle prenotazioni e l'accettazione del pagamento, consentendo di risparmiare tempo. *

Accettabile come software di prenotazione, decisamente ottimizzato per la pianificazione delle prenotazioni e l'accettazione del pagamento, consentendo di risparmiare tempo. *

5. Square Appointments (ideale per gestire gli appuntamenti insieme ai pagamenti integrati e alle operazioni delle piccole imprese aziendali)

tramite Square Appointments

Square Appointments è progettato per coloro che hanno bisogno di gestire sia la pianificazione che i pagamenti nello stesso posto. Se sei un professionista che lavora in proprio, come un parrucchiere, un barbiere, un estetista o un consulente, troverai la configurazione piacevolmente semplice. Lo strumento è adatto anche a team più grandi con più calendari del personale. La piattaforma si integra con l'elaborazione dei pagamenti di Square, come Square Reader o Tap-to-Pay, consentendoti di accettare carte di credito e pagamenti mobili e persino di impostare pagamenti anticipati o penali di cancellazione. Questa connessione POS integrata è un ulteriore vantaggio per le aziende che dipendono da un flusso di cassa costante. Square Appointments fornisce anche URL di prenotazione unici per consentire ai client di fissare appuntamenti direttamente con il membro del team preferito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Square Appointments

Usa Square Assistant per rispondere ai client 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per gestire conferme o riprogrammazioni.

Assegna i servizi a risorse specifiche (sale, postazioni, sedie) in modo che le prenotazioni riservino automaticamente tutto il necessario.

Aggiungi allergie, preferenze o nota relativa a visite precedenti direttamente nel profilo del client per un'esperienza personalizzata.

Limiti di Square Appointments

Le pagine di prenotazione hanno un aspetto pulito, ma offrono possibilità di personalizzazione con limite per quanto riguarda le funzionalità avanzate.

Prezzi di Square Appointments

Free

In più: 29 $ al mese per utente

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Square Appointments

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Square Appointments?

Ecco una recensione di G2:

Apprezzo la facilità con cui è possibile fissare appuntamenti con i client online, evitando così le cancellazioni.

Apprezzo la facilità con cui è possibile fissare appuntamenti con i client online, evitando così le cancellazioni.

👀 Lo sapevate? Durante le festività natalizie del 2022, Southwest Airlines ha cancellato oltre 15.000 voli, più del 60% dei suoi voli nei giorni di punta, a causa di un sistema di pianificazione del personale obsoleto e di operazioni rigide. I media hanno definito questo evento il "collasso dei viaggi natalizi di Southwest Airlines". Ciò evidenzia come strumenti di pianificazione inefficaci possano contribuire a una crisi in piena regola in situazioni di stress.

6. Doodle (ideale per gestire calendari, sondaggi di gruppo e coordinamento collaborativo delle riunioni)

tramite Doodle

Trovare un orario che vada bene per più persone spesso diventa un compito più arduo della riunione stessa. Chiedi suggerimenti, ricevi risposte sparse su diversi canali e in qualche modo ti sfugge comunque la risposta di qualcuno. Doodle risolve questo problema trasformando la pianificazione in un semplice sondaggio di gruppo.

Crea un sondaggio con le fasce orarie disponibili e fai la condivisione. Tutti segnano quella che preferiscono e tu puoi vedere subito quali sono le sovrapposizioni. Non è necessario che creino un account o scarichino un'app: basta cliccare, votare e terminato. E se i piani cambiano, puoi aggiornare il sondaggio o crearne uno nuovo in pochi minuti.

Puoi anche creare più pagine di prenotazione per gestire più eventi o tipi di riunioni senza restrizioni. Doodle non è solo per le riunioni di lavoro. Le persone lo utilizzano come piano potente per organizzare gruppi di studio, incontri tra insegnanti e genitori o anche eventi informali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodle

Imposta delle scadenze per le risposte in modo che i partecipanti non possano ritardare il processo decisionale.

Proteggi i sondaggi sensibili con una password quando pianifichi riunioni riservate o relative al client.

Offri risposte "sì", "no" o "se necessario" in modo che i partecipanti possano mostrare flessibilità senza confusione.

Limiti di Doodle

Mancano strumenti di gestione avanzati come moduli di registrazione, raccolta del pagamento o pianificazione di appuntamenti ricorrenti.

Prezzi di Doodle

Free

Pro: 14,95 $ al mese per utente

Team: 19,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Doodle

G2: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Doodle?

Ecco una recensione di Capterra:

È un'applicazione semplice e molto facile da usare. Ci aiuta a decidere su tutto. La creazione di sondaggi è molto utile anche per chi non riesce a decidere.

È un'applicazione semplice e molto facile da usare. Ci aiuta a decidere su tutto. La creazione di sondaggi è molto utile anche per chi non riesce a decidere. *

7. vCita (ideale per gestire gli appuntamenti insieme alla comunicazione con i client, alla fatturazione e ai flussi di lavoro simili al CRM)

tramite vCita

Se gestisci un'attività basata sui servizi, non ti serve solo un'app per la pianificazione. Devi anche confermare le prenotazioni, riscuotere i pagamenti, effettuare il monitoraggio dei dettagli dei client e pianificare i follow-up. Con vCita, i clienti hanno la possibilità di pianificare autonomamente i propri appuntamenti, mentre tu mantieni il controllo su tutto il resto dal backend.

Quando un client prenota una sessione con te, vCita gli invia automaticamente una conferma, una fattura e un promemoria prima dell'incontro. Se ha bisogno di riprogrammare, può farlo autonomamente senza inviarti email.

Inoltre, puoi aggiungere widget al sito web per le prenotazioni e l'acquisizione di lead e utilizzare l'assistente IA integrato per redigere le risposte dei client e ottenere consigli aziendali basati sui tuoi dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di vCita

Fornisci un portale client self-service dove i clienti possono controllare gli appuntamenti passati, le fatture e la cronologia delle comunicazioni.

Crea pacchetti di servizi (come un pacchetto da 5 sessioni) e effettua il monitoraggio dell'utilizzo dei client senza aggiornamenti manuali.

Abilita la condivisione di documenti online in modo che contratti, moduli o guide possano essere consegnati direttamente attraverso il portale.

Limiti di vCita

vCita può sembrare complesso se hai solo bisogno di un semplice software di pianificazione, poiché gli strumenti aggiuntivi di CRM e fatturazione sembrano superflui.

Prezzi di vCita

Versione di prova gratis

Base: 35 $ al mese per utente

Aziendale: 65 $ al mese per utente

Platinum: 110 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di vCita

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 270 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di vCita?

Ecco una recensione di G2:

Il widget di pianificazione per il sito web integrato con il backend semplifica il processo di registrazione dei clienti. Ha un aspetto molto professionale per i client ed è molto facile da usare da parte mia.

Il widget di pianificazione per il sito web integrato con il backend semplifica il processo di registrazione dei clienti. Ha un aspetto molto professionale per i client ed è molto facile da usare da parte mia.

tramite Microsoft Bookings

Quando il tuo team lavora all'interno di Microsoft 365, Microsoft Bookings è un'ottima opzione che offre la connessione con Outlook, Teams e le tue pagine di prenotazione. Quando imposti un appuntamento, questo viene aggiornato direttamente in Outlook, e, se si tratta di una riunione virtuale, Teams crea automaticamente il link.

La piattaforma è utile se gestisci più reparti o servizi. Puoi impostare pagine di prenotazione separate per ciascuno di essi, in modo che i client possano scegliere il servizio e l'orario più adatti alle loro esigenze. Grazie alla prenotazione personalizzabile, ogni pagina può essere adattata in modo che i client arrivino esattamente dove devono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Bookings

Crea pagine di prenotazione specifiche per reparto, in modo che i client possano fissare appuntamenti direttamente con il team del supporto o il membro dello staff più adatto.

Gestisci la disponibilità del personale in modo centralizzato, in modo che il calendario di ogni membro del team rifletta le modifiche in tempo reale.

Utilizza sicurezza e conformità di livello azienda, poiché funziona in base alle politiche sui dati di Microsoft 365.

Limiti di Microsoft Bookings

Il lavoro migliore si ottiene solo se la tua organizzazione utilizza già Microsoft 365: l'adozione autonoma risulta limitante.

Prezzi di Microsoft Bookings

Free

Base: 6 $ al mese per utente

Standard: 12,5 $ al mese per utente

Premium: 22 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Bookings?

Ecco una recensione di Capterra:

Nel complesso, è stata una risorsa enorme per la nostra organizzazione, che consente a clienti, fornitori e partner di "prenotare" facilmente un appuntamento con il personale chiave semplicemente seguendo un link nella firma di un'email.

Nel complesso, è stata una risorsa enorme per la nostra organizzazione, che consente a clienti, fornitori e partner di "prenotare" facilmente un appuntamento con il personale chiave semplicemente seguendo un link nella firma di un'email.

9. Mindbody (ideale per gestire gli orari insieme alla gestione di fitness, benessere e iscrizioni ai corsi)

tramite Mindbody

Molti centri yoga, spa, palestre e centri fitness si affidano a Mindbody per gestire le iscrizioni ai corsi, i pagamenti e gli orari. Si tratta di una piattaforma utente-friendly pensata su misura per settori come la salute, il benessere e la bellezza, dove è possibile vendere pacchetti di lezioni e persino gestire programmi fedeltà per i client abituali.

L'app mobile consente ai client di consultare facilmente gli orari delle lezioni, prenotare posti o iscriversi alle liste d'attesa quando le lezioni sono al completo. Puoi stabilire una connessione tra la tua pianificazione e la gestione del personale, in modo da poter assegnare gli istruttori, effettuare il monitoraggio delle loro ore di lavoro e avviare l'integrazione della sincronizzazione delle buste paga in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mindbody

Monitora lo stato e le preferenze dei client per personalizzare i servizi, ad esempio, nota il livello di un client che pratica yoga o il terapista preferito di un client che riceve massaggi.

Abilita il check-in autonomo con opzioni kiosk e mobile, così i client possono evitare la ressa alla reception.

Utilizza il marketplace dell'app Mindbody per farti scoprire da nuovi client alla ricerca di servizi di fitness o benessere.

Limiti di Mindbody

Gli orari delle lezioni seguono un layout fisso, con meno opzioni per adattare il flusso di prenotazione allo stile del tuo studio.

Prezzi Mindbody

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mindbody

G2: 3,6/5 (oltre 420 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 2900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mindbody?

Ecco una recensione di G2:

La suite di reportistica di Mindbody non è seconda a nessuno. È migliorata notevolmente nell'ultimo anno. Il sistema è anche facile da usare per i clienti ed è molto stabile.

La suite di reportistica di Mindbody non è seconda a nessuno. È migliorata notevolmente nell'ultimo anno. Il sistema è anche facile da usare per i clienti e si è dimostrato molto stabile.

10. Appointlet (ideale per gestire gli appuntamenti con pagine di prenotazione flessibili per liberi professionisti e piccole imprese aziendali)

tramite Appointlet

Appointlet è uno strumento affidabile per le riunioni che si sincronizza con Google Calendar, Office 365, ecc. per verificare gli slot già occupati in modo che le nuove prenotazioni non entrino in conflitto con il tuo programma. Puoi aggiungere tempi di buffer tra gli appuntamenti, impostare regole per impedire prenotazioni dell’ultimo minuto, limitare il numero di partecipanti e effettuare la distribuzione delle prenotazioni tra i membri del team.

Con Appointlet, anche la condivisione della tua disponibilità è flessibile. Puoi includere il link per la prenotazione nelle tue email, incorporarlo nel tuo sito web o inviarlo tramite SMS, social media, ecc. I promemori automatici via email aiutano a ridurre le assenze e, quando qualcuno cancella o riprogramma, tutti vengono avvisati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Appointlet

Crea pagine di prenotazione illimitate senza restrizioni sui tipi di eventi o sui membri del team.

Offri la possibilità di fissare appuntamenti di gruppo quando desideri che più persone partecipino alla stessa sessione, come webinar o sessioni di formazione.

Supporto a più lingue e fusi orari in modo che i client internazionali possano prenotare senza confusione.

Limiti di Appointlet

La reportistica e le analisi sono minimi, quindi non è possibile ottenere informazioni avanzate sulle prenotazioni.

Prezzi di Appointlet

Free

Premium: 12 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Appointlet

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Appointlet?

Ecco una recensione di Capterra:

Appointlet mi ha fatto risparmiare molto tempo quando dovevo organizzare appuntamenti con più persone. Ho potuto aggiungere un margine di tempo tra una riunione e l'altra e consentire alle persone di riprogrammare, se necessario, un altro slot disponibile. Nel complesso, è stata una svolta!

Appointlet mi ha fatto risparmiare molto tempo quando dovevo organizzare appuntamenti con più persone. Ho potuto aggiungere un margine di tempo tra una riunione e l'altra e consentire alle persone di riprogrammare, se necessario, un altro slot disponibile. Nel complesso, è stata una svolta!

11. YouCanBookMe (ideale per gestire gli orari insieme a pagine di prenotazione personalizzate e integrazioni di calendari)

tramite YouCanBookMe

Con YouCanBookMe, puoi personalizzare completamente la tua pagina di prenotazione (cambiare i colori, caricare loghi, utilizzare sfondi e piè di pagina personalizzati) e personalizzare la lingua e altri elementi in modo che l'esperienza di prenotazione sembri parte integrante del tuo marchio.

Le funzionalità/funzioni di rilevamento del fuso orario consentono ai client di visualizzare gli slot di prenotazione nel loro fuso orario locale, evitando così confusione nella programmazione quando si hanno client in diverse aree geografiche. Quando la tua giornata tende a cambiare, il sistema si aggiorna in tempo reale non appena aggiungi, annulli o modifichi gli eventi nel tuo calendario.

Le migliori funzionalità/funzioni di YouCanBookMe

Utilizza la logica condizionale nei moduli per porre domande di follow-up in base a ciò che il client seleziona.

Proteggi con password o attiva il blocco su determinati domini di email in modo che solo gli account aziendali possano prenotare con te.

Genera codici QR per i link di prenotazione, rendendo facile la condivisione della tua disponibilità.

Limiti di YouCanBookMe

Mancanza di analisi approfondite sul comportamento dei client o sul monitoraggio dei ricavi

Prezzi di YouCanBookMe

Free

Individuale: 9 $ al mese per utente

Professional: 13 $ al mese per utente

Teams: 18 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (oltre 1900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di YouCanBookMe?

Ecco una recensione di G2:

Si tratta di un sistema che offre numerose funzionalità/funzione e maggiori possibilità di personalizzazioni. L'assistenza è rapida ed efficace.

Si tratta di un sistema che offre numerose funzionalità/funzione e maggiori possibilità di personalizzazioni. L'assistenza è rapida ed efficace.

