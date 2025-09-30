I 75 migliori modelli Hard Notion per il monitoraggio dei progressi delle tue sfide

Iniziare la sfida 75 Hard è emozionante, ma tra il secondo allenamento della giornata e l'ultimo sorso d'acqua a mezzanotte, inizi a sentire il bruciore più nella routine che nei muscoli.

Invece di affidarti alla memoria (o a note disordinate sul tuo telefono), un solido framework mantiene la visibilità del tuo stato e struttura le tue giornate. 💪🏼

In questo post del blog esploreremo i 75 modelli Hard di Notion per aiutarti al monitoraggio delle tue abitudini e a mantenerti responsabile. E prima di concludere, daremo anche un'occhiata ai modelli ClickUp come alternative più intelligenti. Cominciamo! 🎯

🧠 Curiosità: il libro best seller di James Clear Atomic Habits sottolinea il potere dei piccoli cambiamenti incrementali. Egli spiega che migliorare solo dell'1% al giorno può portare a risultati significativi nel tempo.

Cosa rende un modello 75 Hard Notion un buon modello?

Un buon modello 75 Hard Notion mantiene la tua sfida semplice, strutturata e motivante. Ecco cosa cercare:

struttura giornaliera chiara con blocchi modulari: *Utilizza titoli coerenti dal giorno 1 al giorno 75, sezioni da attivare/disattivare per ogni voce della lista di controllo e ampio spazio bianco per i diversi registri

Monitoraggio delle abitudini personalizzabile e flessibile: include caselle di controllo o barre di avanzamento per ogni attività, come l'assunzione di acqua, due allenamenti, la lettura e le immagini, consentendoti di adattare il monitoraggio al volo

Visualizzazione dei progressi integrata: integra elementi visivi come calendari o contatori di progressi (ad es. 10/75 giorni terminati) in modo da poter valutare rapidamente la coerenza

spazio per la riflessione e la motivazione: *Contiene blocchi o callout giornalieri o settimanali designati dove puoi nota come ti senti mentalmente, scrivere citazioni motivazionali o documentare intuizioni chiave

design leggero ma espandibile: *Inizia in modo semplice, quindi si carica velocemente e rimane ordinato. Poi, offre sezioni opzionali (ad esempio, ricette, bacheca motivazionale o galleria prima/dopo) che puoi attivare/disattivare se lo desideri

💡 Suggerimento professionale: Inizia con le cose non negoziabili. Scegli 2-3 abitudini di lavoro che ti impegnerai a seguire ogni giorno, a prescindere da tutto, come svuotare la casella di posta, dedicare 20 minuti al lavoro intenso o non fissare blocchi di riunioni. Rispettale scrupolosamente.

i 75 modelli Hard in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli Notion e ClickUp 75 Hard challenge:

Modelli gratis Notion 75 Hard

Questi sono alcuni modelli Notion 75 Hard progettati per aiutare gli appassionati di fitness, gli amanti della produttività e gli appassionati di auto-miglioramento a rimanere costanti. 👇

1. Modello Notion 75 Hard Challenge Tracker

tramite Notion

Dal monitoraggio degli allenamenti alla registrazione dei pasti, questo modello ti consente di organizzare ogni aspetto della tua trasformazione in un unico posto. Grazie alla sua interfaccia elegante, alle visualizzazioni giornaliere e del calendario e alle sezioni dedicate alle foto prima e dopo, potrai vedere il tuo stato a colpo d'occhio.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Fai il monitoraggio costante del tuo livello di idratazione con il contatore dell'acqua integrato

Registra due allenamenti giornalieri e pianifica i tuoi pasti in un unico posto

Crea una sezione dedicata alle note per registrare le tue letture quotidiane

Verifica la tua aderenza alle regole ufficiali della sfida 75 Hard Challenge

📌 Ideale per: Persone che iniziano la sfida 75 Hard e desiderano un tracker semplificato e visivamente pulito per tutte le attività quotidiane.

💡 Suggerimento professionale: Desideri un piano di crescita personale 75 Hard Challenge che si adatti al tuo stile di vita unico? Chiedi a ClickUp Brain di personalizzare i tuoi allenamenti, la tua dieta e la tua lista di letture in base al tuo programma e alle tue preferenze. Condivisione dei tuoi obiettivi e vincoli, e Brain creerà una routine quotidiana personalizzata e ti fornirà consigli per aiutarti ad avere successo nel tuo percorso 75 Hard.

2. Modello Notion 75 Hard Edizione Donna

tramite Notion

Pensato appositamente per le donne, questo modello si concentra nel completare la sfida 75 Hard senza sforzi eccessivi o squilibri ormonali. Enfatizza la sincronizzazione del ciclo per gli allenamenti, mantenendo una lista di controllo semplice ed esteticamente gradevole per evitare di sovraccaricare.

Ogni attività quotidiana, come l'assunzione di acqua, gli allenamenti, la dieta, la lettura e le foto dello stato, è facile da monitorare e adattare in base al ritmo del tuo corpo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Adatta gli allenamenti in base al tuo ciclo mestruale per un'energia sostenibile

Effettua il monitoraggio senza sforzo dell'idratazione quotidiana e delle abitudini alimentari sane

Monitora lo stato di lettura e i tipi di obiettivi con un contatore di pagine dedicato

Tieni un diario visivo delle foto dei tuoi stati in un unico posto comodo

📌 Ideale per: Donne che cercano un approccio specializzato e consapevole per completare la sfida 75 Hard.

💡 Suggerimento professionale: Considera la tua giornata lavorativa come un allenamento. Inizia con il riscaldamento (vittorie facili), prosegui con "serie" mirate (sprint di lavoro intenso) e termina con il defaticamento (attività di amministratore leggere o piano della giornata successiva).

3. Modello Notion 75 Hard Progress Tracker

tramite Notion

Progettato come un tracker settimanale, questo modello enfatizza il progresso costante piuttosto che il sovraccarico quotidiano. Include una pagina separata dedicata alle ricette per semplificare la pianificazione dei pasti e una sezione risorse per archiviare contenuto motivazionale.

Un calendario giornaliero ti aiuta a rispettare gli impegni, mentre le note settimanali e le citazioni motivazionali ti aiutano a mantenere lo slancio.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi citazioni motivazionali per ispirare un'azione costante nel corso della sfida

Cattura riflessioni e approfondimenti settimanali per un miglioramento a lungo termine

Visualizza l'aderenza quotidiana con un layout di calendario intuitivo

📌 Ideale per: Persone che preferiscono il monitoraggio dei progressi settimana per settimana integrando ricette e contenuto motivazionale.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di elenchi da fare Notion per rimanere produttivi

4. Modello Notion 75 Hard Challenge Tracker

tramite Notion

Questo modello combina responsabilità e motivazione, ed è progettato per aiutarti a portare avanti la sfida senza perdere slancio. Inoltre, questo modello di monitoraggio delle abitudini offre dashboard e una bacheca motivazionale integrata per mantenerti motivato. È l'ideale per chi apprezza sia la struttura che l'incoraggiamento durante il percorso di 75 giorni.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Crea dashboard personalizzate per concentrarti sulle tue abitudini uniche

Efficient monitoring of daily workouts, meals, and water intake

Registra le foto dello stato e le voci di lettura quotidiane senza soluzione di continuità all'interno del tracker del libro

Rimani ispirato con elementi dinamici e interattivi che rafforzano la coerenza

📌 Ideale per: Persone che hanno bisogno di una spinta motivazionale insieme a un sistema di monitoraggio pratico.

📖 Leggi anche: Modelli di diario fitness per gli obiettivi

5. Modello Notion 75 HARD

tramite Notion

Progettato per garantire semplicità e responsabilità, questo modello si concentra rigorosamente sulle cinque regole fondamentali della sfida 75 Hard. Ogni giorno viene registrato in una tabella, consentendoti di spuntare le attività completate e monitorare la coerenza. Questo design enfatizza la disciplina rispetto agli extra, il che funziona meglio per gli utenti che amano il minimalismo e la chiarezza.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Spunta le attività quotidiane relative all'assunzione di acqua, agli allenamenti, alla dieta, alla lettura e alle foto dello stato

Rivedi i giorni completati della sfida con una chiara tabella visiva con layout

Monitora la coerenza a colpo d'occhio per una migliore responsabilità personale

📌 Ideale per: sfidanti che desiderano un sistema semplice e senza fronzoli per mantenere la disciplina.

💡 Suggerimento professionale: lavati i denti con la mano non dominante mentre reciti ad alta voce la tua lista da fare. Questa strana combinazione costringe il tuo cervello ad attivare nuovi percorsi (controllo motorio + richiamo del linguaggio + sequenzialità), trasformando una routine noiosa in un micro esercizio di neuroplasticità che affina la concentrazione, la memoria e l'adattabilità.

6. Modello di dashboard Notion Ultimate 75 Hard

tramite Notion

Questa dashboard completa è stata creata per gli utenti attenti ai dettagli che desiderano monitorare ogni aspetto della sfida 75 Hard. Con barre e grafici gamificati, è pensata per coloro che desiderano affidarsi all'analisi dei dati per monitorare i propri stati.

Pagine di inserimento personalizzate, risultati raggiunti e avvisi SOS assicurano che nulla venga tralasciato, rendendo il processo coinvolgente e interattivo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra statistiche dettagliate: foto, peso, macro, VO₂ max e altro ancora

Festeggia le attività cardine con grafici dei risultati e dello stato

Utilizza una barra di vita gamificata per una motivazione visiva e una maggiore responsabilità

📌 Ideale per: Utenti Notion esperti alla ricerca di un'esperienza di monitoraggio altamente dettagliata, gamificata e interattiva.

👀 Consiglio utile: aggiungi un giorno jolly. Piani per gli imprevisti inserendo uno slot flessibile a settimana. In questo modo, se la vita ti mette i bastoni tra le ruote, la tua serie non si interrompe, ma si adatta e si riparte.

📖 Leggi anche: Modelli di allenamento Notion gratis per il monitoraggio dei tuoi obiettivi di fitness

7. Modello Notion 75 Hard Challenge

tramite Notion

Questo modello si concentra sull'offrire un'esperienza guidata con risorse selezionate. I suggerimenti di libri, le idee di ricette e le strutture di allenamento precaricati riducono l'affaticamento decisionale e ti aiutano a rimanere in carreggiata. Le sue sezioni flessibili ti consentono di regolare gli allenamenti e le scelte di lettura, favorendo la personalizzazione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Registra i progressi con copertina, stato e sistema di valutazione

Segui le strutture di allenamento predefinite o personalizza le tue in modo personalizzato

Accedi alle ricette di base con ingredienti e passaggi per semplificare il piano

Archivia riflessioni personali e nota per ogni giorno di sfida

📌 Ideale per: principianti o pianificatori strutturati che desiderano una guida curata insieme a una flessibilità totale.

🎥 Guarda: Come utilizzare ClickUp come tracker delle abitudini

8. Modello Notion 75 Hard Challenge Tracker

tramite Notion

Questo modello per la definizione degli obiettivi sfrutta i grafici, i pulsanti e gli strumenti di layout di Notion per creare un sistema di monitoraggio avanzato. Enfatizza il completare la responsabilità personale e il rispetto costante delle regole fondamentali, consentendo agli utenti di visualizzare lo stato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora l'idratazione, gli allenamenti, la dieta, le letture e i stati con foto grazie a pulsanti interattivi

Visualizza il tuo percorso con grafici a torta e grafici lineari multivariati

Concentrati sulla forza mentale e sulla resilienza attraverso una registrazione strutturata

📌 Ideale per: Persone che cercano un ambiente di monitoraggio 75 Hard altamente tecnologico, visivamente dinamico e disciplinato.

💡 Suggerimento professionale: Crea una banca di hype. Cattura screenshot di complimenti, testimonianze o qualsiasi cosa ti dia un promemoria che stai evolvendo. Rivedili quando ti senti bloccato o lento.

Limiti di Notion

Sebbene Notion offra funzionalità/funzione potenti, gli utenti quotidiani evidenziano diversi punti critici che possono influire sulla produttività:

Curva di apprendimento ripida: gli utenti spesso impiegano settimane solo per configurare modelli, formule e flussi di lavoro prima di ottenere un'efficienza effettiva

esperienza offline scadente: *la modifica offline ha un limite alle pagine aperte in precedenza; la creazione di nuovo contenuto o l'accesso a pagine non visitate non è affidabile

Prestazioni lente: Man mano che le aree di lavoro crescono, sono comuni ritardi nella reportistica, tempi di caricamento più lenti e una reattività complessivamente ridotta

problemi di esportazione e formattare: *le esportazioni in PDF spesso causano un disallineamento dei layout o la rimozione del contenuto nidificato

*limiti dell'interfaccia utente mobile: l'app mobile non ha le stesse funzioni e fluidità della versione desktop, rendendo la modifica in movimento meno intuitiva

📖 Leggi anche: Modelli PDF gratis 75 Hard Challenge per il monitoraggio della forma fisica

Modelli alternativi a Notion 75 Hard

ClickUp, l'app completa per il lavoro (e la vita), ti offre una flessibilità molto maggiore. Puoi impostare liste di controllo giornaliere, registrare lo stato e persino visualizzare il tuo percorso in oltre 15 viste ClickUp personalizzabili.

Un utente effettua la condivisione:

Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra l'automazione, i modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzare, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

Ecco alcuni dei migliori modelli alternativi a Notion da provare. 🎯

1. Modello ClickUp 75 Hard

Ottieni un modello gratis Ottieni un framework dedicato per rafforzare la disciplina con il modello ClickUp 75 Hard

Il modello ClickUp 75 Hard è un sistema strutturato che rende la sfida più facile da seguire e più difficile da abbandonare, riunendo ogni attività, riflessione e aggiornamento sullo stato in un unico spazio di lavoro interattivo.

Grazie agli strumenti integrati per il piano giornaliero, la definizione degli obiettivi e le revisioni settimanali dello stato, ti assicura che la tua sfida rimanga in carreggiata e che tu rimanga motivato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Fatto , in corso e Da fare Tieni traccia di ogni attività con gli stati personalizzati di ClickUp come

Categorizza le abitudini utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per una chiara visualizzazione dello stato

Naviga attraverso cinque visualizzazioni personalizzate, tra cui Challenge Gantt e Challenge Summary

Assegna attività secondarie, imposta promemoria ricorrenti e utilizza etichette di priorità per mantenere la disciplina quotidiana

📌 Ideale per: Sfidanti che desiderano un'app di pianificazione giornaliera completamente organizzata con visualizzazione dello stato, promemoria ricorrenti e strumenti di responsabilità.

🚀 Suggerimento utile: vuoi analizzare i tuoi progressi? Con i dashboard di ClickUp, puoi riunire tutto in un'unica visualizzazione. Utilizza le AI Cards per riepilogare automaticamente i tuoi registri di allenamento, l'idratazione e le serie di letture, in modo da ottenere informazioni immediate senza dover effettuare un monitoraggio manuale. Inoltre, puoi impostare schede personalizzate per l'assunzione di acqua, il completare gli allenamenti e i check-in giornalieri. Monitora la tua coerenza nel tempo con le schede AI nei dashboard ClickUp

2. Modello di registro degli esercizi ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea uno spazio basato sui dati per i tuoi allenamenti con il modello di registro degli esercizi ClickUp

Il modello di registro degli esercizi di ClickUp è progettato per gli appassionati di fitness che desiderano un monitoraggio preciso di ogni allenamento. Centralizza la cronologia dei tuoi allenamenti in un unico spazio, offrendoti una panoramica chiara del tuo stato.

Ciò che rende questo modello diverso è la sua flessibilità. Puoi registrare serie, ripetizioni, durata, intensità o anche condizioni esterne come il tempo per le sessioni all'aperto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora le sessioni con stati personalizzati come completata , perso o Da fare

Registra i dettagli utilizzando campi personalizzati come Trainer , Esercizio di forza , Esercizio di flessibilità e Durata della sessione

Accedi a visualizzare come Programma di allenamento , vista Bacheca , Registro degli esercizi e Guida introduttiva

Utilizza il monitoraggio del tempo integrato in ClickUp per registrare la durata esatta dell'allenamento

📌 Ideale per: Appassionati di fitness, personal trainer e altre persone che necessitano di un sistema organizzato per registrare e analizzare gli allenamenti.

📖 Leggi anche: Modelli efficaci per monitorare la perdita di peso gratis

3. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Ottieni un modello gratis Riorganizza le priorità quotidiane nel corso della sfida 75 Hard con il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Ti è mai capitato di avere la sensazione che la tua giornata stia scivolando via perché reagisci alle attività invece di dirigerle? Questo è particolarmente vero quando segui la sfida 75 Hard Challenge con il lavoro quotidiano. Il modello ClickUp Daily Action Plan elimina questo problema.

Suddividi gli obiettivi in passaggi prioritari e limitati nel tempo, in modo da poterti concentrare sul lavoro ad alto impatto, aggiungere rituali mattutini come allenamenti o lettura e lasciare comunque spazio per eventuali modifiche.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i progressi con stati personalizzati come completato , in corso e Da fare

Utilizza campi personalizzati come Complessità dell'attività , Progresso dell'obiettivo , Reparto e Tipo di attività per classificare le attività quotidiane

Visualizza la tua giornata con Obiettivi , Sequenza , Azioni da intraprendere e Guida introduttiva

Blocco del tempo per le 75 attività essenziali Hard senza perdere di vista gli obiettivi di lavoro

📌 Ideale per: Professionisti aziendali impegnati o partecipanti che devono conciliare la sfida 75 Hard con impegni lavorativi gravosi e che necessitano di chiarezza e concentrazione nel piano aziendale quotidiano.

4. Modello di piano di auto-cura ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea cambiamenti equilibrati nel tuo stile di vita con il modello ClickUp Self-Care Plan

Durante la sfida 75 Hard, è facile concentrarsi così tanto sulla disciplina e sui risultati che la cura di sé passa in secondo piano. Ma senza un adeguato equilibrio tra lavoro e vita privata, la sfida può sembrare estenuante invece che stimolante.

Il modello Self-Care Plan di ClickUp ti aiuta a dedicare tempo al recupero, alla riflessione e alle abitudini che forniscono supporto sia al corpo che alla mente. Con spazi dedicati al benessere mentale, fisico ed emotivo, puoi progettare una routine che va oltre l'allenamento e la lettura.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i tuoi obiettivi di benessere con stati personalizzati come Raggiunto , In corso , Fuori strada e altro ancora

Organizza le routine con i campi personalizzati per Tipo di benessere , Note , Riferimenti e Tipo di cura di sé

Crea un piano olistico che bilancia la disciplina con un autentico nutrimento interiore

📌 Ideale per: Persone che desiderano prevenire il burnout, mantenere l'equilibrio e creare routine mattutine che favoriscano sia la produttività che il benessere.

📖 Leggi anche: Come creare una lista di controllo per la routine mattutina degli adulti

5. Modello ClickUp per la pianificazione dei pasti

Ottieni un modello gratis Rimani coerente con la tua dieta quotidiana utilizzando il modello di piano dei pasti ClickUp

Una delle parti più difficili di 75 Hard è decidere cosa mangiare ogni giorno rispettando il tuo piano alimentare. Il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp può aiutarti in questo. Invece di affannarti a capire cosa preparare per cena o rischiare di non raggiungere il tuo traguardo proteico, puoi organizzare i pasti, effettuare il monitoraggio nutrizionale e pianificare in anticipo con chiarezza.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia delle macro con campi personalizzati come calorie nette, carboidrati, proteine e tipo di pasto

Usa gli elenchi drag-and-drop per pianificare i pasti in pochi secondi

Visualizza i piani attraverso il riepilogo settimanale, il calendario e le viste Bacheca ClickUp per tipo di pasto

Riduci i viaggi al supermercato con le liste di controllo degli ingredienti e gli elenchi della spesa consolidati

📌 Ideale per: Persone che desiderano eliminare lo stress delle decisioni alimentari mentre partecipano alla sfida 75 Hard.

📖 Leggi anche: Strategie per il benessere dei dipendenti per mantenere felice il tuo team

6. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni un modello gratis Monitora tutte le tue 75 abitudini Hard con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Il segreto per portare a termine 75 Hard è la costanza. Il modello Personal Habit Tracker di ClickUp ti offre un modo semplice per registrare, monitorare e rispettare ogni attività quotidiana senza perdere slancio. Dal segnare i tuoi allenamenti al monitoraggio delle pagine lette o dei litri d'acqua bevuti, vedrai lo stato accumularsi giorno dopo giorno, trasformando le piccole vittorie in buone abitudini durature.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Rimani in carreggiata con campi personalizzati come Stato , Leggi 15 pagine , 10.000 passaggi e Bevi 64 once

Suddividi le abitudini in attività secondarie, aggiungi etichette di priorità o assegna partner responsabili

Visualizza le serie positive e lo stato in tempo reale per mantenere alta la motivazione

📌 Ideale per: Chi desidera migliorare se stesso e ha bisogno di un'app per monitorare le proprie abitudini e mantenersi responsabile ogni singolo giorno.

7. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni un modello gratis Vai oltre i 75 giorni per creare una crescita sostenibile con il modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Il modello di piano di sviluppo personale ClickUp ti aiuta a fare un passo indietro, mappando gli obiettivi a lungo termine e il monitoraggio della crescita nella tua carriera, nelle tue competenze e nella tua vita personale. Incoraggia inoltre la riflessione, la pianificazione e il miglioramento continuo, in modo da poter misurare lo stato reale nel corso dei mesi e degli anni.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei progressi con stati personalizzati come Obiettivo raggiunto , In linea con gli obiettivi , Fuori dagli obiettivi e In sospeso

Utilizza campi personalizzati come Obiettivo giornaliero minimo , Vittorie e risultati raggiunti e Obiettivi di apprendimento

Accedi a visualizzare visualizzazioni personalizzate come PD per trimestre , Progress Tracker , Piano e Guida introduttiva per allineare gli obiettivi alle sequenze

Crea un ciclo di feedback nel tuo percorso di crescita celebrando i successi e individuando le aree di miglioramento

📌 Ideale per: Gli amanti della produttività che vogliono andare oltre il monitoraggio delle abitudini e creare una tabella di marcia strutturata per una crescita personale e professionale a lungo termine.

8. Modello ClickUp SMART Obiettivi

Ottieni un modello gratis Suddividi gli obiettivi complessi di 75 Hard in attività realizzabili con il modello SMART Goals di ClickUp

Come disse Antoine de Saint-Exupéry, un obiettivo senza un piano chiaro è solo un desiderio. Ecco perché il framework SMART (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Limitato nel tempo) è così efficace. Ti costringe a trasformare ambizioni vaghe in obiettivi realizzabili e tracciabili.

Il modello ClickUp SMART Goals ti aiuta ad applicare questo framework nella vita reale, suddividendo i grandi obiettivi in passaggi gestibili e fornendoti un sistema per il monitoraggio, la misurazione e il raggiungimento effettivo degli obiettivi.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora i progressi verso gli obiettivi con stati personalizzati come Crushing , On Track , Off Track , On Hold e Completato

Usa 12 campi personalizzati per aggiungere chiarezza, come " Perché sto fissando questo obiettivo proprio ora? e " Ho le competenze necessarie? "

Sfrutta il campo Quantità di lavoro richiesto , un sistema a punti che assegna una misura numerica a ciascun obiettivo, rendendo il lavoro richiesto più tangibile

Lavoro richiesto per gli obiettivi, Foglio di lavoro per gli obiettivi SMART e Obiettivi aziendali sia per gli obiettivi personali che per quelli di team Esplora le visualizzazioni personalizzate come Obiettivi SMART, sia per gli obiettivi personali che per quelli di team

📌 Ideale per: Persone e team che desiderano smettere di inseguire obiettivi personali vaghi e fissare invece obiettivi misurabili e realistici che possono essere perseguiti.

📮 ClickUp Insight: il 78% dei partecipanti al nostro sondaggio elabora piani dettagliati nell'ambito dei propri processi di definizione degli obiettivi. Tuttavia, un sorprendente 50% non effettua il monitoraggio di tali piani con strumenti dedicati. 👀 Con ClickUp, puoi convertire facilmente gli obiettivi in attività concrete, consentendoti di raggiungerli passo dopo passo. Inoltre, le nostre dashboard senza codice forniscono rappresentazioni visive chiare dei tuoi progressi, mostrando i tuoi progressi e offrendoti un maggiore controllo e visibilità sul tuo lavoro. Perché "sperare per il meglio" non è una strategia affidabile. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più senza esaurirsi.

9. Modello di pianificatore settimanale ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica le attività 75 Hard per tutta la settimana con il modello di pianificatore settimanale ClickUp

Pianificare la tua settimana non deve essere necessariamente rigido; il sistema migliore è quello che si adatta ai tuoi cambiamenti di programma. Il modello di pianificatore settimanale ClickUp ti consente di visualizzare la tua settimana, consentendoti di riorganizzare le attività in base agli imprevisti della vita.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Trascina e rilascia le note adesive all'interno delle colonne giornaliere per riorganizzare rapidamente le priorità senza riscrivere il tuo piano

Mappa scadenze, eventi o idee spontanee in un modo che assomiglia più a un brainstorming che a una semplice programmazione

Mantieni la tua settimana ordinata con una vista Bacheca che separa le attività importanti da quelle "piacevoli da fare"

Concludi ogni settimana trascinando le attività completate in uno spazio "terminato", fornendo un controllo immediato dei progressi e una spinta motivazionale

📌 Ideale per: Persone che affrontano la sfida 75 Hard (o qualsiasi routine strutturata) con un piano settimanale.

💡 Suggerimento professionale: Visualizza il post-giorno 75. La maggior parte delle persone crolla dopo il traguardo. Fai un piano su come effettuare la transizione: quali abitudini manterrai, quali nuove proverai e come rimanere concentrato senza la struttura.

Supera l'incollaggio dei 75 giorni con ClickUp

I modelli Notion sono ottimi per il monitoraggio delle regole 75 Hard. Puoi registrare allenamenti, pasti, acqua e foto dello stato in un unico posto.

Ma una volta terminata la sfida, ti ritroverai con un monitoraggio statico. Non esiste un modo semplice per portare avanti lo slancio, fissare nuovi obiettivi o costruire sistemi sostenibili oltre i 75 giorni.

ClickUp ti offre un framework completo per trasformare la sfida in uno stile di vita. Con i modelli di monitoraggio delle abitudini, il monitoraggio degli obiettivi e i planner settimanali, puoi continuare a costruire routine anche molto tempo dopo che la sfida 75 Hard è completata.

