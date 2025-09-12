Marketing su WhatsApp aziendale: come raggiungere e convertire i clienti

Il mondo sta diventando sempre più rumoroso, con tutti che vogliono attirare l'attenzione dei tuoi clienti. A peggiorare le cose, la capacità di attenzione si sta riducendo più rapidamente di quanto tu possa immaginare.

Se la sfida principale del tuo marchio è quella di farti notare dai tuoi clienti, il marketing su WhatsApp per l'aziendale può aiutarti a farti strada nel rumore di fondo.

Con tassi di apertura del 98% e tempi di risposta rapidissimi, offre ciò che email e social non possono offrire: attenzione, immediatezza e intimità.

In questa guida, è condivisione di tutto ciò che devi sapere sull'utilizzo del marketing WhatsApp per la tua azienda. Bonus: ti mostreremo anche come ClickUp ti aiuta a coordinare l'intero flusso di lavoro di marketing WhatsApp in un unico posto.

Cos'è il marketing su WhatsApp aziendale?

Il marketing aziendale su WhatsApp prevede l'utilizzo di WhatsApp per promuovere i tuoi prodotti, comunicare direttamente con i clienti e incrementare le vendite attraverso una comunicazione personalizzata e bidirezionale.

Questo modulo di marketing conversazionale ti consente di inviare messaggi di marketing come offerte speciali, annunci di lancio di prodotti, promemoria sui carrelli abbandonati, aggiornamenti sugli ordini e consigli o guide utili.

Le piccole imprese utilizzano in genere l'app gratis WhatsApp Business, mentre i marchi più grandi utilizzano la piattaforma WhatsApp Business (API) per l'automazione e l'ampliamento della loro portata.

Ricorda: in base alla Politica aziendale e alla Politica commerciale di WhatsApp, puoi inviare messaggi di marketing o di promozione solo alle persone che hanno acconsentito, ovvero che ti hanno dato l'autorizzazione esplicita di contattarle tramite WhatsApp.

nota: * Gli account WhatsApp Aziendali e quelli personali hanno scopi distinti. WhatsApp personale è progettato per la messaggistica privata quotidiana tra amici e familiari. Al contrario, WhatsApp Business è stato creato appositamente per la comunicazione aziendale. È dotato di funzionalità/funzioni quali profili aziendali, risposte rapide, etichette e cataloghi. Inoltre, è soggetto alle politiche di comunicazione aziendale di WhatsApp.

📚 Per saperne di più: Esempi e campioni di piani di marketing efficaci

Perché utilizzare WhatsApp per il marketing?

Per cominciare, WhatsApp ha quasi 3 miliardi di utenti mensili in 180 paesi e 60 lingue. Ma il vero valore va oltre la semplice portata.

Ecco perché WhatsApp Business merita un posto nella tua strategia di comunicazione di marketing:

*elevato coinvolgimento: i messaggi WhatsApp hanno un tasso di apertura del 98% , rispetto alla media del 20% delle email. Ancora meglio, il 90% viene letto entro 3 minuti. Questa immediatezza è fondamentale per le vendite flash e i promemoria degli eventi

*funzionalità multimediali e interattive avanzate: WhatsApp supporta immagini di prodotti, video, PDF, messaggi audio e adesivi. Con l'API di WhatsApp Business, puoi anche aggiungere pulsanti per rendere i messaggi interattivi, come sondaggi "Sì/No" o link "tap-to-buy"

Comunicazione bidirezionale in tempo reale: comunicare tramite WhatsApp accelera le vendite ed elimina gli attriti. Esempio, se qualcuno vede il tuo prodotto e chiede: "È disponibile nella dimensione M in blu?", una risposta rapida può trasformare l'interesse in un acquisto immediato

*elevata affidabilità e sicurezza: i messaggi di marketing su WhatsApp sono crittografati end-to-end e collegati a numeri di telefono reali. Inoltre, i badge aziendali verificati aggiungono un ulteriore livello di credibilità

Marketing conveniente: l'app WhatsApp Business è gratis e anche i costi dell'API sono inferiori rispetto agli SMS o agli annunci a pagamento. I tuoi messaggi di marketing non richiedono costose creatività o spazi pubblicitari

Si adatta a una strategia omnicanale: puoi utilizzare l'email per aggiornamenti dettagliati, i social media per attirare potenziali clienti e poi invitarli su WhatsApp per follow-up rapidi e personalizzati. Molti CRM integrano anche WhatsApp, quindi puoi gestire il chattare insieme alle email in un unico posto

👀 Lo sapevi? WhatsApp è stato originariamente creato per mostrare aggiornamenti di stato come "al lavoro" o "batteria scarica". La messaggistica è stata aggiunta in seguito, ma è diventata rapidamente la funzionalità principale.

📚 Per saperne di più: Vantaggi e svantaggi di WhatsApp

Come utilizzare WhatsApp per il marketing aziendale: strategie ed esempi reali

Dall'ottenimento dei primi opt-in all'automazione della distribuzione di contenuto personalizzati, ecco come utilizzare la piattaforma WhatsApp Business nella tua strategia di marketing come un professionista. Abbiamo anche incluso esempi reali di campagne di marketing WhatsApp di esito positivo per ispirarti.

1. Crea elenchi di opt-in

A differenza dei canali passivi come Instagram o la TV, l'app di messaggistica WhatsApp ti obbliga a conquistare l'attenzione. Il tuo marchio non può semplicemente trasmettere a qualsiasi utente WhatsApp; hai bisogno dell'autorizzazione. L'opt-in è obbligatorio.

Poiché ogni iscritto su WhatsApp ha espressamente richiesto di ricevere comunicazioni da te, questo è uno degli elenchi più mirati e significativi che puoi creare. In un mondo che si sta allontanando dai dati di terze parti, questo tipo di accesso diretto e basato sul consenso è una miniera d'oro per il marketing.

Ecco alcuni modi per creare i tuoi elenchi di opt-in per coinvolgere i clienti:

Prompt post-acquisto: aggiungi una casella di controllo durante il checkout per chiedere ai clienti se desiderano ricevere aggiornamenti sugli ordini o accedere in anteprima tramite WhatsApp

Popup sul sito web: offri un incentivo, come uno sconto o una guida gratis, in cambio dell'iscrizione a WhatsApp

cTA Instagram/Meta:* utilizza gli highlight delle storie o i link nella biografia per indirizzare il traffico verso un modulo di registrazione WhatsApp o un link per avviare una chat

Codici QR: in negozio o sulla confezione, utilizza codici QR che sono collegati direttamente al flusso di iscrizione a WhatsApp

Registrazione a eventi o webinar: chiedi agli utenti di attivare i promemoria o i contenuti bonus tramite il tuo account WhatsApp Business durante la registrazione

Specifica sempre cosa possono aspettarsi gli utenti dal tuo marchio. In questo caso, il marchio condivide gli aggiornamenti tramite l'app di messaggistica.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare WhatsApp per il CRM aziendale per ottimizzare le operazioni

2. Personalizza le promozioni

Considerando il tasso di apertura di WhatsApp superiore al 98% (rispetto al solo 20% delle email ), i tuoi clienti sono più propensi a cliccare sul tuo messaggio WhatsApp e a leggerlo.

Ma questo tipo di accesso comporta una posta in gioco più alta. Il livello di rilevanza richiesto è molto più elevato.

Inizia segmentando il tuo elenco di iscritti in gruppi più piccoli in base ai dati demografici dei clienti, alla cronologia degli acquisti, agli interessi, alla posizione o alla data dell'ultima interazione.

Quindi, utilizza la funzionalità/funzione Etichette per tag ogni contatto con categorie, come "Nuovo cliente", "VIP" o "Acquirente stagionale". Puoi anche assegnare colori diversi alle etichette per distinguerle visivamente.

Semplifica la gestione delle chat con la funzionalità/funzione Etichetta di WhatsApp Business

Sulla base di queste etichette, puoi personalizzare le tue campagne di marketing su WhatsApp in modo più efficace:

Personalizza i suggerimenti sui prodotti in base alla cronologia degli acquisti

Invia offerte di compleanno o promemoria di rinnovo legati agli ultimi acquisti

Messaggi geolocalizzati in base alla disponibilità di consegna o alle promozioni locali.

Crea tag nel tuo CRM per i diversi tipi di clienti (ad esempio, clienti di alto valore, clienti che effettuano resi frequenti, amanti dei coupon) e mappare tali tag ai flussi delle campagne

👀 esempio Il rivenditore di moda e lifestyle 6thStreet ha adottato la piattaforma WhatsApp Business per migliorare il calo di coinvolgimento sui canali di marketing tradizionali come email, notifiche push e SMS. Il marchio ha inviato agli utenti che hanno acconsentito alla ricezione dei messaggi i seguenti messaggi: Messaggio di benvenuto personalizzato per gli utenti nuovi

Consigli personalizzati sui prodotti per mantenere vivo l'interesse dei clienti

Campagne di messaggi di promozione inviate a clienti specifici in base alla recency, alla frequenza e al valore

Messaggi relativi ai carrelli abbandonati

Messaggi di marketing di follow-up inviati entro 24 ore dall'acquisto

Campagne in corso, inclusi avvisi commerciali Risultato: Aumento di 10 volte delle conversioni dei nuovi acquirenti rispetto ad altri canali

Aumento di 6 volte nelle conversioni dei carrelli abbandonati rispetto alle email e alle notifiche push

💡 Suggerimento professionale: i modelli CRM in ClickUp ti offrono un framework predefinito per gestire ogni passaggio della tua relazione, dal primo opt-in ai follow-up post-acquisto. Invece di creare manualmente promemoria sul carrello, aggiornamenti sulla spedizione o richieste di recensioni, i modelli ti aiutano a standardizzare e automatizzare questi flussi di lavoro ricorrenti.

3. Invia comunicazioni relative al lancio di prodotti

Quando annunci un prodotto sui social media, questo entra in competizione con algoritmi, meme e pubblicità. Su WhatsApp, invece, viene visualizzato accanto ai messaggi degli amici, il che significa maggiore attenzione e azioni più rapide.

La funzionalità Broadcast dell'app WhatsApp Business ti consente di inviare il lancio del prodotto direttamente alla chat dell'utente.

Ecco cosa includere nel messaggio di lancio inviato ai clienti:

Un messaggio breve e incisivo: "Abbiamo appena lanciato qualcosa di nuovo 👀"

Un CTA chiaro: "Tocca qui per essere il primo della fila" o "Rispondi SÌ per un'anteprima"

Un'immagine o un video: un elemento visivo aumenta sempre il numero di clic

Esclusività: "Disponibile solo per la nostra famiglia WhatsApp per le prossime 24 ore"

Un'anteprima prima del lancio: " 🤫 Domani alle 10:00 – qualcosa di nuovo sta per arrivare su [Il tuo marchio]! Preparati..."

💡 Suggerimento professionale: Combina le etichette con gli elenchi di trasmissione per inviare messaggi personalizzati a gruppi di clienti specifici. Esempio, se un'etichetta dice: Primo acquisto: Invia un messaggio di ringraziamento e uno sconto per incoraggiare un secondo ordine

Acquirenti abituali: Premiate la fedeltà con accesso anticipato o offerte VIP

4. Automatizza i follow-up e le sequenze di nurturing

Oltre il 74% dei consumatori ha rinunciato ad un acquisto semplicemente perché si sentiva troppo sopraffatto. Non c'è da stupirsi. I tuoi consumatori sono bombardati da messaggi, pubblicità, distrazioni, reclami e rumore.

Ma la buona notizia è che i messaggi WhatsApp ti aiutano a farti sentire. E puoi automatizzare questo processo utilizzando il software CRM di ClickUp. Pensa all'iperpersonalizzazione su larga scala. Ecco come:

promemoria per carrelli abbandonati: *se un acquirente lascia degli elementi nel carrello, trigger un messaggio WhatsApp entro un determinato periodo di tempo. Utilizza ClickUp CRM per contrassegnare lo stato del lead e impostare regole di automazione per solleciti basati sul tempo, personalizzati in base alla categoria di prodotto o al valore del carrello

aggiornamenti sulla spedizione:* una volta che un ordine è stato spedito o consegnato, tieni informato il cliente. Per farlo, installa una connessione tra il tuo sistema di gestione degli ordini e ClickUp CRM

richieste di recensioni: *Dopo la consegna, ClickUp può assegnare automaticamente un'attività per inviare un prompt di recensione tramite WhatsApp. Una volta inviata la recensione, trigger un messaggio di ringraziamento con un coupon per il prossimo acquisto

Sequenze di lead nurturing: utilizzando ClickUp CRM, segmenta e tagga i lead caldi, quindi imposta una serie di messaggi WhatsApp che istruiscano i tuoi lead

Risposte automatiche intelligenti: utilizza la funzione "Messaggio di assenza" di WhatsApp per utilizza la funzione "Messaggio di assenza" di WhatsApp per inviare risposte automatiche fuori dall'orario di lavoro , indirizzando gli utenti alle FAQ o al chatbot. ClickUp può tracciare queste risposte automatiche e creare attività di follow-up quando è necessaria una risposta manuale. Imposta le automazioni di ClickUp per modificare lo stato di un'attività e trigger un promemoria quando è il momento di inviare manualmente il messaggio successivo

Guarda questo video per scoprire come ClickUp Automazioni rende più efficienti i processi aziendali!

💡 Suggerimento professionale: Chiedi agli agenti Autopilot di ClickUp di eseguire controlli giornalieri o settimanali nell’area di lavoro e segnalare eventuali ritardi. Un agente può verificare, esempio, quali contatti non hanno ricevuto un follow-up dopo aver abbandonato il carrello o quali richieste di recensioni dei clienti non hanno ricevuto risposta. Aggiunge automaticamente un commento, aggiorna un campo personalizzato o riassegna l'attività al collega giusto, in modo che il tuo team sappia esattamente cosa fare. Ottieni il contesto dalle attività e dai documenti tramite ClickUp Autopilot Agents

5. Coinvolgi i clienti con il marketing del contenuto tramite WhatsApp

Non devi aspettare che il cliente ti contatti prima di interagire con lui utilizzando contenuto utile. Imposta un flusso di lavoro in cui, non appena il cliente si registra sulla tua piattaforma, interagisci con lui attraverso contenuto precompilato.

Pensa a guide pratiche per funzionalità/funzione specifiche, un blog che risponde alle domande più frequenti o consigli rapidi sui prodotti inviati in giorni specifici della settimana.

👀 esempio Il marchio francese di prodotti per la cura della pelle Clarins ha realizzato una campagna per il National Lipstick Day inviando messaggi WhatsApp personalizzati ai propri clienti esistenti. La campagna mirava a promuovere una relazione di conversazione con la base di clienti Clarins che aveva acconsentito a ricevere comunicazioni. I clienti dovevano selezionare il tipo di rossetto che preferivano, quindi veniva loro mostrato un video della loro selezione e venivano reindirizzati al sito web del marchio per ricevere consigli personalizzati su come trovare la tonalità giusta per loro. Risultato: 4. Tasso di apertura 5 volte superiore rispetto alle email

Tasso di conversione 7 volte superiore rispetto alle email

Anche il tuo marchio può adottare un approccio simile. Ma se sei il titolare di una piccola impresa o un imprenditore e-commerce che gestisce molteplici attività, redigere manualmente ogni messaggio richiede molto tempo. Anche se disponi di contenuto di lunga durata, questi devono comunque essere riadattati in formati più brevi.

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, ti aiuta a convertire i tuoi contenuti in messaggi pronti per WhatsApp.

Esempio, scopri come ClickUp Brain crea testi che puoi poi perfezionare e inviare.

Usa ClickUp Brain per generare contenuto utilizzabile per il marketing su WhatsApp

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le domande ricorrenti delle chat WhatsApp, come "Questo prodotto è sicuro per i bambini?" o "Qual è la politica di restituzione?". Trasformale in messaggi riutilizzabili, domande frequenti o consigli educativi.

Inoltre, Brain ti aiuta anche a convertire il testo in immagini.

✨ Prova questo prompt prompt 1: *Scrivi 3 consigli per la cura della pelle per i miei acquirenti che hanno la pelle grassa, suggerendo cosa possono fare in estate per mantenere la pelle sana prompt 2:* Riesci a creare un post sui social media con questi consigli per Instagram? Convertilo in un'immagine in stile retrò. Stimola il cervello a creare immagini che possano accompagnare il tuo messaggio WhatsApp

Bonus: se gestisci più campagne, canali e profili, valuta la possibilità di passare a ClickUp Brain MAX. A differenza degli assistenti AI standard, Brain MAX si collega a tutti i tuoi strumenti, come Google Drive, OneDrive, SharePoint e altri ancora. Recupera istantaneamente documenti sui prodotti, script di supporto o post di blog precedenti e trasformali in messaggi pronti per WhatsApp senza cambiare scheda. Puoi anche utilizzare i comandi vocali per chiedere a Brain MAX di redigere o aggiornare sequenze di messaggi, riepilogare documenti lunghi per campagne di gocciolamento o trovare la risorsa giusta nel tuo spazio di lavoro. Per saperne di più su Brain MAX, guarda questo video!

🧠 Curiosità: nel giugno 2013, WhatsApp ha stabilito un record sbalorditivo elaborando 27 miliardi di messaggi in sole 24 ore, di cui circa 10 miliardi in entrata e 17 miliardi in uscita.

L'app WhatsApp Business è il punto di partenza più accessibile. È gratis, facile da configurare e ideale per imprenditori individuali o piccoli team. Puoi creare un profilo aziendale, impostare saluti automatici e organizzare i contatti con etichette.

Ma con l'aumentare delle tue esigenze di marketing, questa configurazione di base spesso raggiunge i suoi limiti. In questo scenario, ecco i migliori strumenti di marketing WhatsApp che dovresti prendere in considerazione.

1. Piattaforma WhatsApp Business (API)

Si tratta di un'interfaccia fornita da WhatsApp (Meta) e particolarmente adatta alle medie e grandi imprese di dimensione. Gli esperti di marketing possono utilizzarla per inviare e ricevere messaggi in modo programmatico e tramite provider di soluzioni aziendali (BSP) di terze parti.

Cosa puoi fare:

Invia messaggi contemporaneamente a tutti gli utenti che hanno acconsentito a riceverli

Automatizza i flussi di lavoro attivando messaggi WhatsApp in base alle azioni degli utenti (ad esempio, carrello abbandonato, modulo compilato o stato di consegna)

Gestisci le domande frequenti, prendi ordini o qualifica i lead utilizzando strumenti chatbot con connessione all'API

Utilizza modelli preapprovati per i messaggi in uscita come aggiornamenti sulla spedizione, sollecitazioni di re-engagement o promemoria di appuntamenti

Collegati al tuo CRM, helpdesk o piattaforma di e-commerce per un flusso di dati fluido e risposte ricche di contesto

Accedi a metriche dettagliate su consegna, apertura e coinvolgimento dei clienti per ottimizzare le tue campagne

La maggior parte dei BSP applica una tariffa per messaggio o un canone mensile. Ma il costo è ripagato da una maggiore portata, migliori tassi di risposta e risparmio di tempo. Inoltre, se desideri ottenere il badge di verifica con il segno di spunta verde sul tuo account WhatsApp Business, l'API è l'unica strada percorribile.

📚 Per saperne di più: Che cos'è un processo CRM? Passaggi essenziali per crearne uno personalizzato

Man mano che i tuoi obiettivi di marketing evolvono, scegli tra una suite di strumenti specializzati progettati per integrare la piattaforma WhatsApp Business.

Tipo di strumento Vantaggio principale Ideale per Brevo (All-in-One) Campagne WhatsApp, email e SMS combinate con automazione e analisi dei dati Aziende che desiderano unificare i canali di messaggistica e ampliare la portata senza configurazioni complesse Respond.io ( CRM omnicanale) Messaggistica centralizzata su WhatsApp, Messenger, IG e altro con logica di automazione Team del supporto e team commerciale di medie dimensioni che necessitano di visualizzare una visione unica di tutte le conversazioni con i clienti Bird (MessageBird) Generatore di campagne visive + orchestrazione omnicanale Aziende che gestiscono campagne multi-touch con logica di messaggistica avanzata Gupshup (API basata su IA) Modelli basati sull'IA, chatbot e automazione del percorso del cliente Marchi DTC in rapida crescita o aziende che necessitano di un marketing di conversazione su larga scala WANotifier (strumento per campagne) Drip marketing, trasmissioni, nessun markup API, finestra In arrivo del team Piccole team che gestiscono un marketing snello con una complessità tecnologica minima Zixflow, Wati, Interakt (strumenti di automazione) Automazione del funnel, tag, FAQ e configurazione dei bot Piccole e medie imprese di dimensione media che effettuano l'impostazione di flussi di fidelizzazione, serie di onboarding e campagne ripetute ClickUp (Livello di gestione delle campagne) Pianificazione centralizzata, creazione di risorse, collaborazione in team e monitoraggio del flusso di lavoro Team di marketing che gestiscono campagne WhatsApp multicanale end-to-end, dall'idea al lancio

Considerazioni legali per il marketing aziendale su WhatsApp Indipendentemente dallo strumento che scegli per promuovere la tua azienda tramite WhatsApp, ecco alcune linee guida legali essenziali che devi seguire: Ottieni prima l'autorizzazione: devi ottenere il consenso chiaro e attivo degli utenti prima di inviare loro messaggi. Devono acconsentire volontariamente

Segui le regole di WhatsApp: rispetta rigorosamente le politiche commerciali e aziendali di WhatsApp per evitare di essere segnalato come spam, il che può portare alla sospensione dell'account

Rispetta le leggi sulla privacy: se raccogli dati dei clienti, segui le normative sulla protezione dei dati come GDPR (Unione europea), CCPA (California) e PDPA

Conosci le regole di messaggistica: i messaggi di promozione non richiesti sono considerati spam. Il cliente deve contattarti per primo, oppure devi utilizzare modelli preapprovati

*proteggi i dati dei clienti: mantieni le informazioni degli utenti in sicurezza tramite crittografia e spazio di archiviazione sicuro, e rispetta tutte le leggi locali in materia di residenza dei dati

📚 Per saperne di più: Le migliori app di messaggistica all-in-one

Come misurare l'esito positivo del tuo lavoro richiesto di marketing su WhatsApp Aziendale

Come per qualsiasi altra campagna di marketing, dovrai anche effettuare il monitoraggio dei risultati delle tue campagne WhatsApp Business per valutare il ritorno sull'investimento e, cosa ancora più importante, capire cosa riscuote maggiore successo tra i tuoi clienti.

Per quanto riguarda 'Da fare', puoi utilizzare una combinazione di segnali quantitativi e qualitativi. Ecco alcuni suggerimenti su cosa misurare.

Metriche quantitative

Tasso di consegna: la percentuale di messaggi consegnati con esito positivo. Un tasso costantemente basso può segnalare problemi con il tuo database di contatti

*tasso di blocco e di rinuncia: il tasso con cui gli utenti applicano il blocco al tuo numero o annullano l'iscrizione. Un picco in questo parametro è un indicatore critico che i tuoi contenuti o la frequenza devono essere immediatamente modificati

Tasso di apertura: la percentuale di messaggi consegnati che i destinatari aprono

*tasso di clic (CTR): per i messaggi contenenti link, misura la percentuale di utenti che cliccano su di essi. È un indicatore diretto della persuasività del tuo messaggio

*tasso di risposta: la percentuale di utenti che inviano una risposta alla tua trasmissione. Questo KPI è fondamentale per valutare l'efficacia del tuo messaggio nel suscitare una conversazione bidirezionale

tasso di conversione: *La percentuale di utenti che eseguono un'azione desiderata (ad esempio, completano un acquisto, prenotano una demo, utilizzano un codice promozionale) dopo aver ricevuto il tuo messaggio

Lead generati: il numero totale di nuovi potenziali clienti identificati attraverso conversazioni e richieste di informazioni su WhatsApp

*costo per conversione/acquisizione: un indicatore finanziario che divide il costo totale della campagna per il numero di conversioni esito positivo, aiutando a misurare l'efficienza economica

Indicatori qualitativi

I dati quantitativi ti dicono cosa è successo, ma l'analisi qualitativa ti dice perché. Esempio:

*analizza le conversazioni per ricavarne informazioni utili: esamina sistematicamente i registri delle chat per individuare le domande ricorrenti dei clienti, le obiezioni più comuni e i feedback spontanei sui prodotti

Valuta il sentiment dei clienti: classifica il tono dei messaggi in arrivo (positivo, negativo, neutro) per avere un'idea della percezione del tuo marchio e dell'accoglienza riservata alle tue campagne

Utilizza ClickUp per coordinare il tuo marketing su WhatsApp

Ogni messaggio WhatsApp che invii ha una storia dietro: chi l'ha scritto? Chi l'ha approvato? A quale segmento è destinato? Quando dovrebbe essere inviato?

Lo strumento di project management del marketing di ClickUp ti consente di organizzare tutto il tuo lavoro richiesto su WhatsApp in un unico posto. Prenderemo l'esempio di un marchio di prodotti per la cura della pelle DTC per mostrarti come funziona.

1. Piano e organizza le campagne

Supponiamo che tu sia il responsabile marketing di un marchio di prodotti per la cura della pelle. Stai lanciando un nuovo pacchetto di prodotti per la pelle grassa durante la stagione umida. Devi inviare messaggi WhatsApp mirati ai nuovi acquirenti, agli utenti esistenti del tuo detergente viso opacizzante e agli utenti inattivi dell'ultimo trimestre.

Nell'area di lavoro di ClickUp, crea un elenco chiamato Monsoon Skincare Bundle – Campagna WhatsApp. Questo sarà il tuo spazio centrale per il monitoraggio di tutte le attività di marketing.

Nell'elenco, aggiungi un'attività per ogni passaggio chiave della tua campagna.

Tieni traccia e gestisci le attività della tua campagna WhatsApp in un unico elenco ClickUp

Per ogni attività, aggiungi:

Una breve descrizione che delinea l'obiettivo dell'attività, inclusi eventuali file allegati per l'immagine/il video da includere, ecc.

Una data di scadenza e un assegnatario per il monitoraggio della titolarità e delle scadenze

Campi personalizzati per organizzare e filtrare le attività in modo efficiente. Esempio:

Campo Scopo Segmento di pubblico Assegna tag alle attività con segmenti quali: Acquirenti per la prima volta, Utenti inattivi, Acquirenti passati Tipo di messaggio Trasmissione, promozione, promemoria, feedback o carrello abbandonato

Crea ogni attività e attività secondaria con scadenze e campi personalizzati

Quindi, utilizza le attività secondarie per suddividere ogni attività in passaggi più piccoli e realizzabili. In questo modo sarà più facile assegnare responsabilità granulari.

Esempio, l'attività "Bozza di testo personalizzato del messaggio" può comportare la scrittura di un testo per i nuovi acquirenti e la sua revisione e finalizzazione con il team legale.

In questo modo, il tuo copywriter, il responsabile CRM e il team addetto alla conformità saranno tutti sulla stessa pagina.

Suddividi le attività complesse in attività secondarie più piccole e tracciabili per una migliore visibilità

Hai anche bisogno di un luogo centrale in cui definire la narrativa, le informazioni sul pubblico e altre informazioni. ClickUp Doc serve da unica fonte di verità.

Esempio, definisci qui il brief della campagna (il motivo alla base della campagna). Aggiungi anche le linee guida legali e relative al marchio affinché il team creativo sappia cosa è consentito e cosa no.

Delinea il brief della tua campagna e centralizza queste informazioni all'interno del documento ClickUp

📮ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!

2. Crea un calendario del contenuto di marketing

Successivamente, utilizza la vista calendario di ClickUp per visualizzare la sequenza della campagna WhatsApp per il tuo pacchetto di prodotti per la cura della pelle durante la stagione dei monsoni. Puoi:

Assicurati che il messaggio per i nuovi acquirenti sia programmato dopo la pubblicazione del pacchetto

Verifica che i follow-up del terzo e del settimo giorno non siano in conflitto con altri invii promozionali

Monitora le scadenze per le approvazioni creative, così non dovrai affrettarti all'ultimo minuto

Se la visualizzazione Calendario visualizza due promozioni nello stesso giorno o una settimana senza nulla in programma, puoi rapidamente trascinare e rilasciare per modificare i programmi prima che le cose diventino operative.

Visualizza le attività della campagna WhatsApp e mantieni un flusso costante di messaggi tramite la vista calendario di ClickUp

Per organizzare al meglio il tuo calendario, puoi anche utilizzare codici colore o tag diversi per i vari tipi di messaggi (promozioni, contenuto, follow-up). Condivisione di queste informazioni con il tuo team o i tuoi superiori per garantire la massima trasparenza su "cosa viene pubblicato e quando"

👀 Lo sapevi? Secondo la psicologia dei colori, il rosso attira naturalmente l'attenzione, rendendolo ideale per etichettare scadenze di copia in ritardo, ostacoli alla conformità o approvazioni critiche di campagne nella tua vista calendario ClickUp. Il verde evoca un senso di stato e completamento, che lo rende perfetto per contrassegnare messaggi di testo completati, risorse di progettazione o trasmissioni programmate.

3. Collabora e comunica

Invece di infinite thread di email o messaggi Slack, usa ClickUp Chat per centralizzare le discussioni relative alla campagna. Ti consente di:

Comunica in tempo reale direttamente dall'area di lavoro utilizzando chat di gruppo o individuali, chiamate vocali o persino videochiamate SyncUp

Mantieni le conversazioni legate a specifiche attività, in modo che tutti possano vedere la cronologia e sapere esattamente di cosa si tratta

Accelera le approvazioni e le modifiche, poiché puoi discutere, rivedere e aggiornare all'interno della stessa finestra

Avvia conversazioni, effettua la condivisione degli aggiornamenti e conserva le decisioni relative alle campagne in un unico posto con ClickUp Chat

Puoi allegare immagini o video nel chattaare e tagga il responsabile delle decisioni per approvare la versione finale. E quando qualcuno dice "Abbiamo bisogno di un follow-up al settimo giorno", crea immediatamente una nuova attività da quel messaggio di chat.

Inoltre, i membri del tuo team non dovranno scorrere più di 60 messaggi per comprendere le decisioni e le cose da fare. ClickUp Brain può riepilogare i thread di chat in punti chiave.

🧠 Curiosità: WhatsApp è stata la seconda app non Google a raggiungere 1 miliardo di installazioni su Android nel 2015.

📚 Per saperne di più: Le migliori app di chat di gruppo per team aziendali

4. Tieni traccia dello stato delle campagne, delle approvazioni e delle metriche

Una volta definite le attività, imposta gli stati personalizzati di ClickUp in modo che riflettano ogni fase del flusso di lavoro della tua campagna.

Esempio di flusso: Piano → Creazione dei contenuti → In attesa di approvazione → Pianificato → Inviato → Follow-up pianificato → Completato

Questo aiuta tutti a sapere esattamente in quale fase si trova ogni messaggio nella tua strategia di comunicazione di marketing. Se qualcosa è bloccato in "In attesa di approvazione", un manager o uno stakeholder può intervenire, rivedere il testo e farlo avanzare.

Visualizza ogni fase della campagna, dalla pianificazione al follow-up, con la funzionalità/funzione Stato personalizzato di ClickUp

Nel corso del tempo, puoi utilizzare i dashboard di ClickUp per aggregare questi dati.

Supponiamo che tu stia effettuando il monitoraggio di tre segmenti: acquirenti alla prima esperienza, utenti di prodotti per il controllo del sebo e utenti inattivi. Crea una dashboard con widget come:

attività per stato*: progressi visivi per ogni segmento: quante campagne sono pianificate, inviate o in attesa di approvazione

Reportistica dei campi personalizzati : mostra i CTR o l'utilizzo dei codici sconto registrati nelle attività (utilizza campi numerici come "CTR %" o "Numero di riscatti")

Approvazioni in sospeso: un elenco di attività filtrato che mostra tutti i messaggi ancora bloccati nella fase "In attesa di revisione"

Monitora lo stato della campagna per individuare eventuali colli di bottiglia tramite i dashboard di ClickUp

5. Risparmia tempo con i modelli di campagna

Stanco di creare da zero le stesse campagne di marketing su WhatsApp? I modelli di campagne di marketing possono aiutarti a evitare di ripetere la configurazione e a mantenere la coerenza.

Esempio, il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp ti consente di pianificare un piano, eseguire e monitorare la tua campagna.

Ottieni un modello gratis Piano le tue campagne di lancio su WhatsApp o le promozioni stagionali con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Suddividi la campagna in singole attività con la Visualizza fase di marketing e monitora le scadenze utilizzando la Visualizza calendario. Utilizza attributi personalizzati, come Contenuto finale, Bozza, Riferimento, Approvazione e Team assegnato, per salvare i dettagli essenziali della campagna.

Puoi anche utilizzare modelli di piani di comunicazione per raggiungere specifici traguardi con messaggi personalizzati ed evitare l'affaticamento o la sovrapposizione dei messaggi programmando i messaggi WhatsApp con la giusta cadenza.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a WhatsApp per l'aziendale

Best practice di marketing su WhatsApp Aziendale

Ora che sei convinto dell'efficacia del marketing aziendale su WhatsApp, ecco alcune best practice da seguire.

1. Considera WhatsApp come un canale di relazione

A differenza dei social media, qui le tecniche di vendita aggressive non funzionano. Ciò significa che:

Concentrati su messaggi che mettono al primo posto il valore: istruisci, assisti o guida

Usa un tono di conversazione che rispecchi il modo di parlare dei clienti, non il linguaggio del marchio

Fornisci risposte prima che vengano richieste: aggiornamenti proattivi sulla spedizione, consigli sull'uso o domande frequenti dopo l'acquisto

💡 Suggerimento professionale: invece di pubblicizzare uno sconto generico, prova: "Ehi! In base a ciò che hai acquistato l'ultima volta, questo leggero SPF potrebbe piacerti. Vuoi provarlo con uno sconto del 10%?"

2. Segmenta il tuo pubblico

Non tutti i clienti personalizzati devono ricevere lo stesso messaggio. Il targeting comportamentale e basato sul ciclo di vita ti aiutano a ottenere una personalizzazione perfetta:

Tagga gli utenti in base all'interesse per il prodotto, alla recente acquisto, al comportamento nel carrello o al valore lifetime nel tuo CRM

Utilizza le etichette di WhatsApp Business o effettua la sincronizzazione con strumenti come ClickUp CRM per trigger diversi flussi di messaggi

💡 Suggerimento professionale: utilizza i campi personalizzati di ClickUp per assegnare tipi di segmenti e flussi di lavoro specifici per ciascun gruppo.

3. Progetta mini funnel per i flussi di messaggi

Pensa in sequenze. I micro-funnel possono guidare gli utenti dalla consapevolezza all'azione. Esempio:

Messaggio 1 (consapevolezza): evidenzia il problema (ad esempio, problemi della pelle durante la stagione dei monsoni)

Messaggio 2 (considerazione): istruisci con un consiglio sul prodotto

Messaggio 3 (conversione): offri un affare

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Docs per mappare questa logica e la struttura dei messaggi prima di assegnare il compito al tuo team di copywriter/designer.

4. Scala con l'automazione

Combina le risposte automatiche di WhatsApp con opzioni di fallback, come indirizzare gli utenti a un operatore umano o a una FAQ utile.

Cosa non fare: non inviare messaggi consecutivi, file multimediali di grandi dimensioni senza contesto o link brevi sospetti. Evita di scrivere in MAIUSCOLO e di usare emoji in modo eccessivo. E non inviare mai contenuti personali che gli utenti non hanno acconsentito a ricevere.

💡 Suggerimento professionale: utilizza modelli predefiniti per le campagne più comuni, come il modello di piano di comunicazione di ClickUp o il modello CRM di ClickUp per automatizzare l'acquisizione delle informazioni.

5. Crea un invito all'azione chiaro

Il tuo messaggio dovrebbe avere un obiettivo chiaro, rendendo semplice per il cliente intraprendere un'azione.

Utilizza i pulsanti di risposta rapida di WhatsApp o i link abbreviati alle pagine di destinazione o ai cataloghi dei prodotti

Evita di inviare messaggi che richiedono troppo scorrimento, lettura o decisioni

Esempio: "Vuoi provare il pacchetto? Tocca qui e te ne riserveremo uno." Con un pulsante di risposta diretta o un link CTA.

6. Rendi facile la rinuncia

Includi sempre un modo chiaro per consentire agli utenti di smettere di ricevere messaggi. È sufficiente una semplice frase come "Rispondi STOP per annullare l'iscrizione". Puoi anche dare loro un promemoria occasionale che possono annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

💡 Suggerimento professionale: Imposta un'automazione che trigger un'attività se i tassi di rinuncia superano una certa soglia per un tipo di messaggio specifico.

Fai crescere la tua azienda con il marketing su WhatsApp e ClickUp

Il marketing su WhatsApp Business consiste nel riunirsi con i clienti attraverso un'interfaccia di chat che amano e di cui si fidano. Ma se gestisci la messaggistica, la creazione di contenuto e la collaborazione del team tramite fogli di calcolo, rischi di perdere la sanità mentale.

ClickUp apporta struttura e velocità alla tua strategia di marketing su WhatsApp. La vista Calendario mostra esattamente ciò che è in programma, mentre ClickUp Chat consente al tuo team di coordinarsi, condividere la condivisione di feedback e approvare i contenuti in un unico posto.

ClickUp Brain accelera la pianificazione del piano e la creazione del contenuto per le tue campagne, mentre ClickUp Dashboard ti aiuta al monitoraggio dell'andamento delle campagne, le prestazioni e ciò che richiede un intervento.

Sei pronto a organizzare la tua prossima campagna WhatsApp con maggiore chiarezza?

Domande frequenti (FAQ)

1. Il marketing su WhatsApp è efficace?

Sì. Il marketing su WhatsApp registra tassi di apertura elevati (spesso dell'80-90%) e risposte rapide perché raggiunge gli utenti dove già fanno chattare più volte al giorno.

2. Come posso promuovere la mia attività su WhatsApp?

Inizia impostando un account WhatsApp Business e stabilendo la connessione con Meta Business Manager. Ottieni consensi tramite il tuo sito web, annunci pubblicitari o codici QR. Quindi, segmenta il tuo pubblico e invia messaggi personalizzati come offerte, aggiornamenti o suggerimenti.

3. È possibile fare marketing di massa su WhatsApp?

Sì, ma solo se gli utenti hanno acconsentito. Utilizza l'API di WhatsApp Business per gestire messaggi su larga scala e conformi alle normative.

4. Qual è la differenza tra WhatsApp e WhatsApp Business?

WhatsApp è destinato all'uso personale. WhatsApp Business include funzionalità/funzione come profili aziendali, risposte rapide, etichette e automazione per fornire supporto alla comunicazione con i clienti.