I 10 migliori strumenti ERP basati sull'IA per ottimizzare i flussi di lavoro aziendali

Immagina questo: è la fine del mese. La tua reportistica sull'inventario è obsoleta, la contabilità è sepolta sotto i fogli di calcolo e il tuo team è alla ricerca di aggiornamenti su cinque diverse app. Tutto sembra scollegato e dolorosamente manuale. Questo è il risultato di un lavoro dispersivo che sta minando la produttività e il potenziale della tua azienda.

Entra nel mondo dei sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) basati sull'intelligenza artificiale. Questi strumenti includono funzionalità/funzione quali automazione dell'inserimento dati, previsione della domanda, analisi predittiva e intelligenza artificiale della conversazione che aiutano la tua azienda a rimanere agile e competitiva.

In definitiva, riunisce tutti i tuoi processi aziendali, i dati e i team in un unico sistema ERP intelligente.

In questo articolo abbiamo selezionato i migliori strumenti basati sull'IA che miglioreranno la pianificazione delle risorse aziendali.

Ecco quali sono le funzionalità/funzione, la struttura e i prezzi dei 10 migliori sistemi ERP basati sull'IA.

Strumenti Ideale per Funzionalità chiave Prezzi ClickUp Team di tutte le dimensioni (singoli individui, piccole imprese, aziende di medie dimensioni e grandi imprese) Documenti collaborativi con meccanismi di feedback e annotazioni, chat integrata, gestione delle attività e suggerimenti di correzione di bozze basati sull'IA, oltre 100 integrazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento con funzionalità aggiuntive; personalizzazione disponibile per le aziende SAP Business IA Aziende Corrispondenza delle fatture, IA integrata e valutazione della sostenibilità Prezzi personalizzati Microsoft Dynamics 365 Aziende aziendali di medie e grandi dimensioni operanti nella catena di approvvigionamento Automazione delle attività, approfondimenti in tempo reale e integrazione con gli strumenti Microsoft Piani a pagamento disponibili Oracle ERP Cloud Enti governativi e settori altamente regolamentati Previsione integrata della domanda, gestione dei fornitori e gestione dei rischi e della conformità Prezzi personalizzati Odoo Aziende di piccole e medie dimensioni Implementazione su cloud e in loco Piano Free disponibile; piani a pagamento con funzionalità/funzione aggiuntive Acumatica ERP Aziende di piccole e medie dimensioni e startup Architettura aperta, flussi di lavoro personalizzabili Prezzi personalizzati Infor Cloudsuite Aziende aziendali di medie e grandi dimensioni Gestione della catena di fornitura, funzionalità/funzione IA come previsioni di tendenza e analisi avanzata dei dati Prezzi personalizzati Epicor Produttori e distributori su larga scala CRM integrato, valutazione dei prezzi e gestione dei fornitori Prezzi personalizzati Sage Intacct IA Team finanziari Inserimento dati automatizzato, integrazione con software di contabilità e importazioni intelligenti Prezzi personalizzati NetSuite con IA Aziende aziendali manifatturiere IA generativa, strumenti HR, gestione della catena di fornitura Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cosa dovresti cercare in un ERP basato sull'IA?

il 59% delle aziende globali ha difficoltà a gestire la complessità dei propri sistemi ERP. Per evitare problemi nell'ambito dell'IT, delle risorse umane e della gestione della catena di fornitura, dovresti scegliere un ERP basato sull'IA che si adatti alle tue operazioni e alle tue esigenze aziendali specifiche.

Ecco le caratteristiche che dovresti cercare in un software ERP per ottenere il massimo dal tuo investimento:

Automazione intelligente: Automatizza i processi aziendali e le attività di routine come la fatturazione, gli aggiornamenti dell'inventario e i flussi di lavoro relativi alla gestione delle risorse umane. Riduci il lavoro manuale, aumenta Automatizza i processi aziendali e le attività di routine come la fatturazione, gli aggiornamenti dell'inventario e i flussi di lavoro relativi alla gestione delle risorse umane. Riduci il lavoro manuale, aumenta l'efficienza dei processi e libera il tuo team affinché possa concentrarsi sui processi aziendali fondamentali

analisi predittiva: *Utilizza l'IA nell'ERP per effettuare una previsione della domanda, monitorare le tendenze finanziarie e identificare i potenziali rischi. Prendi decisioni proattive e basate sui dati per anticipare eventuali intoppi operativi e cogliere tempestivamente le opportunità di crescita

visibilità dei dati in tempo reale: *sincronizzazione dei dati di tutti i reparti per darti una visualizzazione chiara e in tempo reale della tua azienda. Ottieni immediatamente un quadro completo, che tu stia monitorando le vendite, l'inventario o le prestazioni dei dipendenti

Funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale: Utilizza l'intelligenza artificiale per porre domande in inglese semplice e ricevere risposte immediate. Rendi i dati accessibili agli utenti non tecnici e velocizza il processo decisionale

Dashboard personalizzabili: Personalizza come visualizzare in base ai ruoli e ai KPI. Visualizza le informazioni più rilevanti sulle dashboard ERP per monitorare le prestazioni a colpo d'occhio

Orchestrazione dei flussi di lavoro: connessione delle attività tra i vari reparti e imposta catene di approvazione automatizzate. Mantiene le tue operazioni perfettamente sincronizzate, senza controlli costanti

Integrazioni di terze parti: Installa una connessione con il tuo CRM, con la tua piattaforma di e-commerce o con il tuo software di contabilità esistenti per garantire che i tuoi stack tecnologici lavorino insieme senza intoppi. Riduci le duplicazioni e rendi l'implementazione più fluida per i team

accesso e autorizzazioni basati sui ruoli: *Assicurati la sicurezza dei dati finanziari e dei dipendenti sensibili limitando l'accesso in base ai ruoli. Garantisci la conformità e il pieno controllo su chi può visualizzare o effettuare la modifica delle informazioni

registri di audit e monitoraggio della conformità: *Traccia tutte le modifiche, le approvazioni e le azioni degli utenti per la conformità normativa, gli audit interni e la gestione dell'inventario

👀 Lo sapevi? Quasi il 97% delle aziende prende in considerazione una soluzione ERP basata su cloud rispetto a una soluzione ERP on-premise. E la maggior parte di queste aziende sceglie soluzioni ERP per fornire supporto alla crescita aziendale e migliorare i propri processi e la produttività.

📚 Leggi anche: Come utilizzare ClickUp AI per migliorare la produttività e l'efficienza

Ora vediamo quali sono le funzionalità/funzioni, i casi d'uso e i limiti di questi sistemi ERP.

1. ClickUp (ideale per la gestione intelligente delle attività e l'integrazione dei flussi di lavoro ERP)

Gestisci progetti, operazioni HR e sviluppo dei prodotti in un'unica piattaforma con ClickUp

*clickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, dove i tuoi progetti ERP, le attività, le chat e altro ancora si uniscono in una soluzione personalizzata e scalabile.

Grazie alla gestione intelligente delle attività e alla perfetta integrazione del flusso di lavoro ERP, puoi semplificare i processi aziendali, automatizzare le attività di routine e ottimizzare l'efficienza operativa, tutto in un unico posto.

Vediamo come.

ClickUp Brain

ClickUp Brain è l'assistente virtuale della piattaforma che sfrutta l'apprendimento automatico per automatizzare l'inserimento ripetitivo dei dati, generare documentazione sui processi e fornire analisi predittive per operazioni aziendali più intelligenti.

Automatizza i riepiloghi/riassunti e gli aggiornamenti dei progetti con ClickUp Brain

Puoi gestire le attività, prevedere le risorse necessarie, generare automaticamente piani di progetto e rispondere immediatamente alle domande del team.

Supponiamo che tu stia gestendo il lancio di un prodotto. Invece di mappare manualmente ogni passaggio, Brain genera automaticamente una Sequenza, segnala i colli di bottiglia delle risorse e prevede i ritardi in base al carico di lavoro del team. Questo semplifica notevolmente la gestione delle risorse. Tutto, dalla pianificazione delle risorse alla modifica delle tempistiche, fino al mantenimento di un approccio proattivo, può essere fatto con pochi clic.

Estrai risposte, decisioni e elementi da prendere dalla tua nota della riunione con ClickUp Brain

Come ClickUp Brain MAX trasforma l'ERP

clickUp Brain MAX* non è solo un altro strumento di IA: è il tuo centro di comando, progettato per ottimizzare ogni aspetto della pianificazione delle risorse dell'azienda. Ecco come potenzia i team:

Ricerca unificata: trova istantaneamente documenti finanziari, documenti HR, dati di inventario e informazioni sui clienti in tutte le tue app e piattaforme cloud in connessione

Produttività basata sulla voce: utilizza utilizza Talk to Text per gestire le attività, generare reportistica e aggiornare i record semplicemente con la tua voce, ottimizzando i flussi di lavoro ERP

*approfondimenti basati sull'IA: ottieni analisi finanziarie contestualizzate, ricerche sulla concorrenza e previsioni commerciali direttamente all'interno del tuo ambiente ERP

*un'intelligenza artificiale potente: gli utenti possono sfruttare strumenti di IA esterni di alta qualità come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso aziendale

🎥 Scopri come ottenere il massimo da Brain Max:

Con ClickUp Brain MAX, avrai a disposizione un'unica super app AI pronta per l'uso aziendale che comprende i tuoi flussi di lavoro, instaura la connessione dei tuoi dati e ti consente di gestire l'intero sistema ERP tramite comandi vocali o testo. Abbandona il mosaico di strumenti AI scollegati e prova l'automazione contestuale e senza interruzioni per ogni caso d'uso ERP.

ClickUp Autopilot Agenti predefiniti e personalizzati

Puoi usufruire del tutto il potenziale del tuo sistema ERP con gli agenti AI di ClickUp. Gli agenti AI sono progettati per automatizzare i processi, semplificare i flussi di lavoro e fornire informazioni utili a tutta la tua organizzazione.

Genera previsioni sulle attività, trasforma la conversazione in azioni, estrai il carico di lavoro attuale e crea piani di allocazione delle risorse con ClickUp Brain

Ecco alcuni modi in cui puoi utilizzare un agente ClickUp AI:

Automazione delle attività ERP di routine: gli agenti AI predefiniti sono in grado di gestire processi ripetitivi come l'approvazione delle fatture, l'inserimento delle voci e la generazione della reportistica, consentendo di risparmiare tempo e ridurre gli errori manuali

Automazioni personalizzate dei flussi di lavoro: crea agenti IA personalizzati su misura per le tue esigenze ERP specifiche, come l'automazione dell'elaborazione degli ordini di acquisto, gli aggiornamenti dell'inventario o i flussi di lavoro di onboarding delle risorse umane

Ricerca e analisi intelligenti: gli agenti IA sono in grado di estrarre informazioni chiave dai documenti (ad es. contratti, ricevute, rendiconti finanziari) e fornire riepiloghi/riassunti o approfondimenti immediati per un processo decisionale più rapido

Avvisi e raccomandazioni: configura agenti per monitorare i dati ERP alla ricerca di anomalie, scadenze o problemi di conformità e ricevi avvisi o suggerimenti proattivi per mantenere le operazioni sotto monitoraggio

Automazioni ClickUp

Per automatizzare le tue attività ERP di routine, utilizza ClickUp Automazioni. Elimina il lavoro richiesto dalla gestione dei flussi di lavoro ERP consentendoti di impostare regole personalizzate che spostano automaticamente le attività, in modo che nulla sfugga al tuo controllo. Con oltre 50 trigger di azione, puoi automatizzare praticamente qualsiasi parte delle tue operazioni ERP.

Automatizza le attività ERP ripetitive con ClickUp Automazioni

Ad esempio, quando un ordine di acquisto viene approvato, ClickUp può assegnare automaticamente il compito successivo al tuo team di approvvigionamento, aggiornare la fase del progetto e avvisare la contabilità di avviare l'elaborazione della fattura.

ClickUp Documento

Se hai bisogno di collaborare con i tuoi colleghi o creare schemi per le limitazioni delle risorse per la condivisione con il tuo team, usa ClickUp Documenti.

Collabora alla gestione e al piano delle risorse con ClickUp Documento

Ti consente di condividere la documentazione ERP, le procedure operative standard e i processi aziendali e di commentarli in tempo reale. Il tuo team operativo può aggiungere i propri contributi, evidenziare parti specifiche che richiedono attenzione e taggare i colleghi interessati direttamente sui documenti.

I documenti sono anche collegati direttamente alle attività di ClickUp, garantendo che le informazioni critiche sui processi siano sempre utilizzabili, accessibili e aggiornate. Ciò centralizza la gestione delle conoscenze e semplifica l'onboarding e la conformità.

Questa convergenza basata sull'IA ti consente di collegare tutte le operazioni e i processi aziendali (nell'ecosistema delle app connesse) in un unico posto.

Visualizza e gestisci tutte le tue operazioni e le risorse associate con ClickUp Operations

ClickUp Operations è il sistema ERP che ti consente di monitorare ogni fase operativa in tempo reale, dall'onboarding dei fornitori e dalla configurazione del sistema alla formazione del personale di magazzino.

Ottieni una visibilità completa su tutti i reparti, mantenendo la tua implementazione in linea con il budget, le attività cardine e i requisiti di conformità, il tutto in un unico posto. Inoltre, avrai anche accesso a tutte le funzionalità/funzione di ClickUp Project Management.

🧩 Archivio modelli: ClickUp offre anche diversi modelli personalizzabili gratis per l'implementazione dell'ERP e l'inventario, per consentirti di iniziare rapidamente. Ad esempio, il modello di struttura di suddivisione del lavoro per l'implementazione dell'ERP ClickUp e il modello di gestione dell'inventario ClickUp aiutano i team a gestire complesse implementazioni ERP e operazioni in corso con gerarchie di attività chiare, diagrammi Gantt e visualizzazioni della Sequenza. Questi modelli offrono supporto alla previsione della domanda, all'allocazione delle risorse e al monitoraggio dei progressi, il tutto grazie alle informazioni basate sull'intelligenza artificiale di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Dashboard ClickUp personalizzabili per la contabilità di progetto e la visualizzazione in tempo reale di KPI, metriche operative e prestazioni ERP

Digitalizza e gestisci i database dei fornitori, effettua il monitoraggio delle immobilizzazioni e controlla i programmi di produzione per un'esecuzione tempestiva

Crea un protocollo operativo standard e un sistema di monitoraggio con modelli di piani operativi

Piano, esegui e monitora progetti di implementazione ERP di qualsiasi dimensione con funzionalità avanzate di pianificazione e gestione delle dipendenze

Rimani in connessione e discuti con i tuoi colleghi i suggerimenti sulla gestione delle risorse utilizzando ClickUp Chat per Chattare

Semplifica le procedure di assunzione, inserimento e gestione dei dipendenti grazie a flussi di lavoro automatizzati e documentazione centralizzata

Mantieni le procedure operative standard, monitora le attività di conformità e garantisci la standardizzazione dei processi utilizzando la documentazione e i promemoria generati dall'IA

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzione un po' opprimenti all'inizio

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

Il miglior ERP SaaS fai-da-te all-in-one. ClickUp offre una funzionalità modulare che semplifica la creazione di flussi di lavoro diversificati. La sua architettura aperta stimola la creatività e la personalizzazione. L'interfaccia utente/esperienza utente è ben progettata e offre una navigazione intuitiva e un'estetica raffinata. La piattaforma consente agli utenti di sviluppare applicazioni personalizzate, aggiungendo un prezioso livello di versatilità. Il miglior team di vendita di sempre!

Il miglior ERP SaaS fai-da-te all-in-one. ClickUp offre una funzionalità modulare che semplifica la creazione di flussi di lavoro diversificati. La sua architettura aperta stimola la creatività e la personalizzazione. L'interfaccia utente/esperienza utente è ben progettata e offre una navigazione intuitiva e un'estetica raffinata. La piattaforma consente agli utenti di sviluppare applicazioni personalizzate, aggiungendo un prezioso livello di versatilità. Il miglior team di vendita di sempre!

🧠 Curiosità: Netflix utilizza algoritmi di gestione delle risorse per prevedere la domanda degli spettatori e allocare in modo efficiente la larghezza di banda di streaming durante le ore di punta.

2. SAP Business IA (ideale per le grandi aziende che gestiscono logistiche complesse)

tramite SAP Business IA

La gestione di operazioni complesse tra diversi reparti spesso porta alla creazione di silos di dati, rallenta il processo decisionale e fa perdere opportunità. SAP Business AI combina l'intelligenza di livello azienda con un sistema di pianificazione delle risorse. È in grado di automatizzare le attività ricorrenti, il monitoraggio delle fatture, la visualizzazione dell'inventario e il piano dell'allocazione delle risorse.

Dall'analisi predittiva e dalla previsione di fatturato alla corrispondenza delle fatture basata sull'IA e ai chatbot intelligenti per le query dei dipendenti, questa soluzione ERP è progettata per adattarsi alla complessità dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP Business AI

Accedi alla corrispondenza intelligente delle fatture per elaborare i pagamenti più rapidamente

Previeni le frodi con il rilevamento delle anomalie basato sull'IA

Implementa l'automazione per i processi aziendali ricorrenti e che richiedono un'intensa comunicazione

Valuta le attività aziendali in base a fattori di sostenibilità con l'apprendimento automatico

Utilizza Joulie, l'IA integrata, per ottenere risposte e accedere alle risorse ogni volta che ne hai bisogno

Gestisci la catena di approvvigionamento, la logistica e le metriche di inventario e visualizza come l'aziendale gestisce le merci e la flotta

Limiti dell'IA di SAP Business

Questo software di pianificazione delle risorse aziendali presenta una curva di apprendimento ripida

Le integrazioni non hanno una sufficiente estensione

Prezzi di SAP Business IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP Business AI

G2: 4,4/5 stelle (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 stelle (oltre 300 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si finisce per dedicare più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo a guidare. Il risultato? Oneri amministrativi inutili, informazioni mancanti e disallineamenti. Con l'area di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti proprio quando servono. 💫 Risultati reali: Riunisci 200 professionisti in un'area di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più posizioni.

3. Microsoft Dynamics 365 (ideale per i team che già utilizzano Microsoft 365 come stack tecnologico principale)

tramite Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 combina ERP con CRM e strumenti di project management, creando un hub centrale per la gestione delle operazioni aziendali, dei progetti e delle relazioni con i clienti.

Puoi utilizzarli per il monitoraggio del commerciale, il controllo delle prestazioni del servizio clienti, la raccolta dei dati sui clienti e persino la gestione delle operazioni finanziarie e della catena di fornitura.

Grazie alle informazioni basate sull'IA e alla personalizzazione low-code, questo software ERP per la gestione dell'inventario ti aiuta a muoverti più rapidamente, servire meglio i clienti e prendere decisioni che favoriscono una crescita reale. Se utilizzi già Microsoft 365 come stack tecnologico principale, questa soluzione ERP è perfetta per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Dynamics 365

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi di gestione delle risorse per aumentare l'efficienza

Ottieni informazioni in tempo reale grazie all'IA e all'analisi dei dati integrate

Personalizza le app in modo personalizzato utilizzando strumenti low-code

Integrazione perfetta con gli strumenti Microsoft 365 come Teams e Outlook

Monitoraggio e ottimizzazione della logistica della catena di fornitura end-to-end

Accedi alle licenze per l'implementazione in loco

Limiti di Microsoft Dynamics 365

Lo strumento può risultare scomodo se non utilizzi Microsoft

Potresti riscontrare occasionali problemi di prestazioni con set di dati di grandi dimensioni

Prezzi di Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: A partire da 70 $ al mese per utente

Dynamics 365 Business Central Premium: A partire da 100 $ al mese per utente

Membri del team Dynamics 365 Business Central: A partire da 8 $ al mese per utente

Dynamics 365 Sales Professional: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 stelle (oltre 800 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Dynamics 365?

Una recensione su G2 afferma:

Utilizzo D365 da un anno e mi ha davvero sorpreso per le opzioni di personalizzazione che offre e per il modo in cui si integra perfettamente con Teams e Outlook. Dashboard personalizzate, reportistica e, come se non bastasse, Copilot è venuto a completare il tutto. Rende la vita molto più facile se il tuo lavoro consiste nel monitoraggio di un gran numero di clienti.

Utilizzo D365 da un anno e mi ha davvero sorpreso per le opzioni di personalizzazione che offre e per il modo in cui si integra perfettamente con Teams e Outlook. Dashboard personalizzate, reportistica e, come se non bastasse, Copilot è venuto a completare il tutto. Rende la vita molto più facile se il tuo lavoro consiste nel monitoraggio di un gran numero di clienti.

4. Oracle ERP Cloud (ideale per enti governativi e settori altamente regolamentati)

tramite Oracle ERP Cloud

La gestione dell'ERP in settori altamente regolamentati, come quello finanziario e sanitario, comporta la necessità di garantire la conformità, mitigare i rischi e adattarsi rapidamente ai continui cambiamenti normativi. Gli ERP tradizionali faticano a stare al passo, con il risultato di processi obsoleti, reportistica frammentata ed errori costosi.

Con agilità integrata, automazione e intelligenza pronta per gli audit progettata per ambienti complessi e soggetti a rigidi requisiti di conformità, Oracle ERP Cloud è una valida alternativa a Microsoft Dynamics. Riunisce finanza, approvvigionamento, project management, rischio e conformità in un unico sistema unificato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Oracle ERP Cloud

Automatizza i processi finanziari con l'IA e l'apprendimento automatico

Ottieni visibilità in tempo reale con reportistica dinamica e dashboard

Gestisci i rischi e la conformità con controlli e audit integrati

Semplifica gli acquisti con una gestione intelligente dei fornitori

Piano con strumenti integrati di previsione e budgeting

Unifica i dati finanziari dei progetti, le risorse e il monitoraggio delle prestazioni con le app Oracle IA

Limiti di Oracle ERP Cloud

Le sue funzioni IA hanno un limite

Gli utenti segnalano che l'interfaccia utente è complessa e poco intuitiva

Prezzi di Oracle ERP Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle ERP Cloud

G2: 4,1 stelle su 5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Oracle ERP Cloud?

Una recensione su G2 afferma:

Sono disponibili numerose funzionalità in tutti i moduli, che si integrano molto bene tra loro come standard. Inoltre, la possibilità di estensione aiuta nei casi d'uso aziendali principali. L'assistenza può essere un po' complicata sul cloud, poiché non avendo accesso al backend si è costretti a fare completo affidamento su Oracle. In molti casi l'assistenza non è attrezzata per gestire scenari specifici dei clienti.

Sono disponibili numerose funzionalità in tutti i moduli, che si integrano molto bene tra loro come standard. Inoltre, la possibilità di estensione aiuta nei casi d'uso aziendali principali. L'assistenza può essere un po' complicata sul cloud, poiché non avendo accesso al backend si è costretti a fare completo affidamento su Oracle. In molti casi l'assistenza non è attrezzata per gestire scenari specifici dei clienti.

📖 Leggi anche: Esempi dei migliori software per azienda

5. Odoo (Il migliore per la gestione completa delle operazioni aziendali)

tramite Odoo

Se sei stanco di gestire separatamente clienti e attività, Odoo è un'ottima opzione per te. Si tratta di un software ERP open source che combina CRM, commerciale e conoscenze in un'unica piattaforma.

Oddo è in grado di acquisire automaticamente i dati delle tue fatture e registrarli nella dashboard contabile. Puoi effettuare la sincronizzazione con il tuo sistema bancario e tenere traccia di ogni pagamento e spesa da un unico posto.

Inoltre, puoi valutare, firmare e approvare i documenti direttamente, impostare l'automazione per le attività di gestione delle risorse e persino implementare lo strumento sul server della tua azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo

Aggiungi o rimuovi moduli in base alle tue esigenze, grazie alla sua struttura modulare flessibile

Personalizza flussi di lavoro, reportistica e interfacce in base alle specifiche esigenze aziendali

Visualizza e gestisci dati e attività con strumenti drag-and-drop

Utilizza le funzionalità IA integrate per automatizzare attività che altrimenti richiederebbero l'intervento umano

Implementazione sia in ambiente cloud che on-premise

Controlla l'accesso degli utenti con autorizzazioni granulari e audit trail

Limiti di Odoo

Il software può diventare costoso quando il tuo team cresce

Il tempo di caricamento è più lungo durante la gestione di operazioni aziendali complesse

Prezzi di Odoo

Free Forever

Standard: 31,10 $ al mese per utente

Personalizzato: 46,80 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2: 4,3/5 stelle (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,2/5 stelle (oltre 1200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Odoo?

Una recensione su G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Odoo ERP è la sua soluzione all-in-one che copre un ampio intervallo di esigenze aziendali, dalla contabilità alla gestione dell'inventario, con una personalizzazione facile e interfacce intuitive. Aiuta a semplificare le operazioni e a migliorare l'efficienza complessiva.

Ciò che mi piace di più di Odoo ERP è la sua soluzione all-in-one che copre un ampio intervallo di esigenze aziendali, dall'accounting alla gestione dell'inventario, con una personalizzazione facile e intuitive interfacce degli utenti. Aiuta a semplificare le operazioni e a migliorare l'efficienza complessiva.

🧠 Curiosità: la NASA dispone di un proprio toolkit per il piano delle risorse chiamato SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Odoo

6. Acumatica ERP (ideale per personalizzare sistemi ERP potenziati dall'IA con un'architettura aperta)

tramite Acumatica ERP

La maggior parte dei sistemi ERP tradizionali sono troppo rigidi e costosi da scalare o richiedono una manutenzione IT costante, soprattutto per le piccole e medie aziende di dimensioni medio-grandi che cercano di crescere.

Il sistema ERP di Acumatica rompe gli schemi incorporando l'IA, rendendolo una popolare alternativa a Salesforce. Include funzionalità/funzione basate sull'IA come il rilevamento delle anomalie, l'analisi predittiva e i flussi di lavoro intelligenti.

Si tratta di un ERP moderno, cloud-first e progettato per essere facile da usare. Otterrai una piattaforma ERP modulare e ad architettura aperta che potrai personalizzare in base alle tue esigenze aziendali. È accessibile da qualsiasi luogo, si integra facilmente con altri strumenti e offre a tutto il tuo team un accesso in tempo reale ai dati che consentono di prendere decisioni più intelligenti e rapide.

Le migliori funzionalità/funzioni di Acumatica ERP

Ottieni l'automazione dei flussi di lavoro con una piattaforma aperta e flessibile che offre supporto ai sistemi ERP intelligenti

Estate la connessione senza problemi con app di terze parti per ottimizzare la gestione della catena di fornitura e le operazioni quotidiane

Visualizza i dati storici e in tempo reale attraverso dashboard unificate per un processo decisionale più intelligente

Gestisci finanze, inventario, CRM e progetti in un unico posto per una visibilità completa su tutta l'azienda

Offre strumenti di IA per la creazione di contenuto, la visualizzazione dei dati e il miglioramento del riconoscimento dei documenti

Limiti di Acumatica ERP

Se non hai conoscenze di codice, l'utilizzo di alcune funzionalità/funzioni potrebbe risultare un po' difficile

Il processo di analisi dei dati e generazione dei report della reportistica del sistema ERP è complesso

Prezzi di Acumatica ERP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acumatica ERP

G2: 4,5/5 stelle (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Acumatica ERP?

Una recensione su G2 afferma:

Acumatica è molto user-friendly rispetto al nostro programma precedente. Mi piace il fatto che stia crescendo con molte nuove tecnologie e si integri con molti programmi, come Teams. Acumatica è anche un'ottima risorsa a cui accedere mentre si è fuori sede, il che è di enorme aiuto! Non vediamo l'ora di mettere a punto il programma e di utilizzarlo quotidianamente con tutti i dipendenti.

Acumatica è molto user-friendly rispetto al nostro programma precedente. Mi piace il fatto che sia in continua evoluzione con molte nuove tecnologie e che si integri con molti programmi, come Teams. Acumatica è anche un'ottima risorsa a cui accedere mentre si è fuori sede, il che è di grande aiuto! Non vediamo l'ora di mettere a punto il programma e di utilizzarlo quotidianamente con tutti i dipendenti. *

📖 Leggi anche: Esempi dei migliori sistemi ERP

7. Infor Cloudsuite (ideale per i produttori che necessitano di visibilità in tempo reale sulla catena di fornitura)

tramite Infor Cloudsuite

Con funzionalità specifiche per il settore, analisi dei dati in tempo reale e implementazione cloud senza soluzione di continuità, Infor si distingue tra le soluzioni ERP basate sull'IA, in particolare per ambienti complessi e ad alto rischio.

Offre una piattaforma cloud-native robusta e su misura per le esigenze specifiche del tuo settore. Puoi utilizzarla per ottimizzare le risorse e garantire operazioni aziendali fluide, semplificare la conformità normativa e consentire un processo decisionale più intelligente attraverso dati di connessione e automazione intelligente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Infor Cloudsuite

Riduci l'inserimento manuale delle voci grazie all'automazione e ai flussi di lavoro intelligenti per la finanza, gli acquisti e le risorse umane.

Offri al tuo team interazioni utente più semplici con interfacce intuitive e dashboard personalizzate.

Esegui analisi avanzate dei dati con accesso sia ai dati in tempo reale che a quelli storici e migliora l'efficienza aziendale e il processo decisionale.

Scala senza sforzo con un'architettura cloud-native e opzioni di implementazione flessibili.

Integrazione perfetta con sistemi di terze parti per operazioni unificate dell'azienda

Rafforza la conformità e i controlli dei rischi con gli strumenti di governance integrati nella piattaforma.

Limiti di Infor Cloudsuite

Il costo dei moduli avanzati può risultare elevato per le startup.

Le risoluzioni del supporto clienti richiedono tempo

Prezzi di Infor Cloudsuite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Infor Cloudsuite

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Infor Cloudsuite?

Una recensione su G2 afferma:

*Infor Process Automation è un'ottima funzionalità/funzione che aiuta a gestire i processi aziendali. Applicazioni di ricerca facili da usare e che svolgono il lavoro per utente e sviluppatori.

Infor Process Automation è un'ottima funzionalità/funzione che aiuta a gestire i processi aziendali. Applicazioni di ricerca facili da usare e che svolgono il lavoro per utente e sviluppatore.

👀 Lo sapevate? Passare da un'attività all'altra può costare ai dipendenti fino al 40% della loro produttività, in gran parte a causa del lavoro richiesto necessario per riorientarsi e ritrovare la concentrazione dopo ogni cambiamento. In ambienti aziendali frenetici, specialmente quelli che fanno affidamento su più strumenti o flussi di lavoro disgiunti, il continuo cambio di contesto porta a una frammentazione dell'attenzione, a un rallentamento del processo decisionale e a una riduzione dell'efficienza. Ecco perché le piattaforme ERP integrate come ClickUp stanno guadagnando terreno: centralizzano le operazioni, riducono la necessità di passare da un'app all'altra e consentono ai team di rimanere nel flusso più a lungo.

8. Epicor (ideale per produttori, fornitori e ambienti di progettazione su ordine)

tramite Epicor

Il 91% delle aziende nota che il mantenimento di livelli ottimali di inventario sia stato uno dei vantaggi più evidenti del software ERP.

Il sistema ERP basato sull'IA di Epicor è progettato specificamente per aiutare i produttori, i distributori e le aziende ETO. Sono disponibili diversi prodotti, come Epicor Kinetic ed Epicor Eclipse, per ottimizzare la gestione dell'inventario e altre operazioni.

È flessibile, facile da usare e abbastanza intelligente da stare al passo con le tue esigenze di scalabilità della catena di fornitura. Inoltre, il software ha uno strumento di gestione della relazione con i clienti integrato, così non dovrai passare dall'ERP al CRM e viceversa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Epicor

Gestisci le operazioni finanziarie con il supporto multivaluta

Monitorare il piano della produzione e il controllo dell'officina

Utilizza i moduli CRM e HR integrati per semplificare la gestione commerciale e della forza lavoro.

Accedi alle dashboard di business intelligence e analisi con il toolkit Prism IA per prendere decisioni basate sui dati.

Stabilisci prezzi competitivi per i tuoi prodotti con l'analisi dei prezzi e la gestione dei prezzi contrattuali.

Limiti di Epicor

Il costo di manutenzione è molto più elevato rispetto alle alternative

Le integrazioni con app di terze parti hanno un limite

Prezzi Epicor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Epicor

G2: 4/5 stelle (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Epicor?

Una recensione su G2 afferma:

Le funzioni di base sono solide e soddisfano il 90% delle attività quotidiane necessarie. Inferiore ad altri sistemi ERP moderni in termini di flessibilità e opzioni di integrazione.

Le funzioni di base sono solide e soddisfano il 90% delle attività quotidiane necessarie. Inferiore ad altri sistemi ERP moderni in termini di flessibilità e opzioni di integrazione.

9. Sage Intacct IA (ideale per i team finanziari)

tramite Sage Intacct IA

Se il tuo team finanziario dedica più tempo a correggere errori che ad analizzare le opportunità di crescita aziendale, è il momento di adottare una soluzione più intelligente. Sage Intacct è un software ERP basato su cloud che si concentra sulla gestione finanziaria.

L'automazione delle attività finanziarie principali, offre visibilità in tempo reale sulle prestazioni e ti aiuta a crescere senza stress. Che tu stia gestendo consolidamenti multi-entità o creando reportistica pronta per gli investitori, Sage Intacct rende la finanza più veloce, più facile e molto più approfondita.

Le migliori funzionalità/funzione dell'IA di Sage Intacct

Gestisci con facilità operazioni multi-entità e multi-valuta

Genera reportistica finanziaria e dashboard in tempo reale per un processo decisionale più intelligente

Integrazione perfetta con strumenti popolari come Salesforce, ADP e altri ancora

Utilizza la contabilità dimensionale per il monitoraggio delle prestazioni di reparti, progetti e posizioni

Semplifica la conformità con audit trail integrati e controlli di accesso basati sul ruolo

Scala senza sforzo con un'architettura cloud-native progettata per le aziende in crescita

Limiti dell'IA di Sage Intacct

Ha funzionalità mobili con limite

Le piccole imprese potrebbero finire per pagare per funzionalità/funzione di cui non hanno bisogno

Prezzi di Sage Intacct IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sage Intacct IA

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Sage Intacct IA?

Una recensione su G2 afferma:

La navigazione tra i diversi moduli è estremamente user friendly. Le funzioni di reportistica sono ottime e la possibilità di creare report personalizzati è molto utile. La facilità di integrazione con altri software è un altro grande vantaggio per l'aziendale. [Tuttavia] ci sono alcune soluzioni alternative che allungano i processi più del necessario, come ad esempio dover registrare un rimborso a un fornitore o a un cliente come rettifica, invece che direttamente sull'account. Trovo inoltre che, quando si esaminano le allocazioni dei pagamenti/fatture, non sia affatto chiaro.

La navigazione tra i diversi moduli è estremamente user friendly. Le funzioni di reportistica sono ottime e la possibilità di creare report personalizzati è molto utile. La facilità di integrazione con altri software è un altro grande vantaggio per l'aziendale. [Tuttavia] ci sono alcune soluzioni alternative che allungano i processi più del necessario, come la necessità di registrare un rimborso a un fornitore o a un cliente come rettifica, invece che direttamente sull'account. Trovo inoltre che, quando si esaminano le allocazioni dei pagamenti/fatture, non sia affatto chiaro.

10. NetSuite con IA (ideale per l'utilizzo dell'IA generativa per la reportistica)

tramite NetSuite con IA

Man mano che la tua azienda cresce, gestire l'inventario, le finanze e le operazioni su più strumenti diventa rapidamente complicato e costoso. L'ERP basato sull'IA di NetSuite è una piattaforma unificata e cloud che riunisce tutto, compresi i dati finanziari, la catena di fornitura, il CRM e altro ancora, in un unico sistema che cresce insieme a te.

Con dati in tempo reale, flussi di lavoro automatizzati e dashboard personalizzabili, NetSuite ti aiuta a semplificare le operazioni, migliorare la visibilità e prendere decisioni più rapide e intelligenti.

NetSuite con le migliori funzionalità/funzione di IA

L'automazione delle attività ripetitive relative alla finanza, agli acquisti e alle operazioni per risparmiare tempo e ridurre gli errori

Utilizza i servizi di IA generativa per creare reportistica, suggerire azioni e mettere in evidenza informazioni chiave aziendali

Consenti un'automazione dei processi senza soluzione di continuità per flussi di lavoro quali fatturazione, approvazioni e gestione degli ordini

Migliora la previsione della domanda con previsioni basate sull'IA e su dati storici e in tempo reale

Ottimizza la gestione della catena di fornitura con visibilità end-to-end e strumenti di pianificazione intelligenti

NetSuite con limiti dell'IA

Potresti riscontrare occasionali rallentamenti o problemi di prestazioni con grandi volumi di dati

NetSuite con prezzi basati sull'IA

Prezzi personalizzati

NetSuite con valutazioni e recensioni sull'IA

G2: 4,4/5 stelle (oltre 30 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di NetSuite con IA?

Una recensione su G2 afferma:

è altamente personalizzabile, facile da collegare ad altri software che utilizziamo e molto facile da imparare: ho iniziato a usare Netsuite nel gennaio 2025 e mi trovo già abbastanza a mio agio con il software. Possiamo estrarre tutti i dati che vogliamo e in qualsiasi formattare desideriamo, ma per creare reportistica personalizzata è necessaria una conoscenza avanzata della soluzione e dobbiamo eseguire alcune delle nostre riconciliazioni offline, poiché non è realmente fattibile in modo semplice sulla piattaforma (ad esempio: riconciliazione dei ricavi differiti)

è altamente personalizzabile, facile da collegare ad altri software che utilizziamo e molto facile da imparare: ho iniziato a usare Netsuite nel gennaio 2025 e mi trovo già abbastanza a mio agio con il software. Possiamo estrarre tutti i dati che vogliamo e in qualsiasi formattare desideriamo, ma per creare reportistica personalizzata è necessaria una conoscenza avanzata della soluzione e dobbiamo eseguire alcune delle nostre riconciliazioni offline, poiché non è realmente fattibile in modo semplice sulla piattaforma (ad esempio: riconciliazione dei ricavi differiti)

Gestisci le operazioni in modo più intelligente, veloce e con connessione migliore con ClickUp

Tutti gli strumenti ERP basati sull'intelligenza artificiale che abbiamo elencato offrono eccellenti USP per diversi casi d'uso. Ma se desideri un software che racchiuda tutte le funzionalità/funzione ERP necessarie e molto altro ancora, scegli ClickUp.

Combina collaborazione in tempo reale, pianificazione delle risorse basata sull'intelligenza artificiale, automazione dei processi, risorse, inventario e modelli di monitoraggio degli ordini, il tutto in un unico spazio di lavoro intuitivo.

Trasforma i documenti in flusso di lavoro, le chat in 'chattare' in azioni e gli aggiornamenti in riepiloghi intelligenti. Non sono necessarie conoscenze di codice né una vasta esperienza informatica!

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso e tutto il tuo team potrà godere della chiarezza e del controllo necessari offerti da un sistema ERP basato sull'IA, senza alcuna complessità.