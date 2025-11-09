I 10 migliori generatori di hashtag Instagram per migliorare la portata e il coinvolgimento

Hai difficoltà a migliorare la presenza del tuo marchio su Instagram? La causa potrebbe essere la tua strategia di hashtag!

Il social media marketing è stato una manna per i marketer. Tuttavia, ottenere risultati su Instagram non è così semplice. Puoi stare al passo con ogni tendenza e mantenere i tuoi follower interessati attraverso Instagram Reels, post e storie regolari.

Ma se non utilizzi hashtag di tendenza, il percorso verso l'esito positivo su questa piattaforma può essere piuttosto accidentato.

Nel blog di oggi abbiamo raccolto i 10 migliori generatori di hashtag per Instagram che puoi utilizzare per creare hashtag pertinenti al tuo marchio.

Cosa cercare in un generatore di hashtag per Instagram?

Ti chiedi perché gli hashtag sono così importanti su Instagram? Uno dei motivi è che ti aiutano a raggiungere il tuo pubblico taggando i tuoi contenuti con argomenti simili. Quindi, scegli lo strumento giusto per generare hashtag per sfruttare al massimo questo vantaggio. Ecco come:

Facilità d'uso: cerca app che offrano un'interfaccia intuitiva e facile da usare che semplifichi un processo altrimenti noioso.

Metriche di rendimento: scegli uno strumento che ti fornisca informazioni dettagliate sul rendimento della tua strategia di hashtag. Dovresti essere in grado di analizzare la tua visibilità, i nuovi follower, i migliori hashtag, scegli uno strumento che ti fornisca informazioni dettagliate sul rendimento della tua strategia di hashtag. Dovresti essere in grado di analizzare la tua visibilità, i nuovi follower, i migliori hashtag, gli audit dei social media e altro ancora.

Personalizzazione: scegli uno strumento che offra personalizzazioni in base alle tue esigenze. Se hai bisogno di generare hashtag relativi a una nicchia specifica, lo strumento dovrebbe consentirti di farlo.

Generazione in blocco: scegli un'app che crei hashtag pertinenti in blocco. Otterrai punti bonus se riuscirai a organizzarli e classificarli individualmente per ciascuno dei tuoi post.

Capacità di integrazione: scegli un'app che si integri perfettamente con altre app e dispositivi per scegli un'app che si integri perfettamente con altre app e dispositivi per il marketing su Instagram , come piattaforme di pianificazione, strumenti di analisi, strumenti di progettazione, ecc. Ti aiutano a utilizzare il tuo tempo prezioso in modo più efficiente.

💡 Suggerimento professionale: delinea i canali mediatici, gli obiettivi di marketing e i budget con modelli gratis di piano mediatico per i team social e mantieni organizzate le tue campagne sui social media!

I migliori generatori di hashtag per Instagram

Genera hashtag che lavorano. Dai un'occhiata a questi fantastici generatori di hashtag per Instagram che potenzieranno la tua presenza sui social media!

ClickUp (il migliore per la project management sui social media)

Gli hashtag e le parole chiave vanno bene. Che ne dici di uno strumento in grado di potenziare il processo di project management dei tuoi progetti sui social media? Ecco a te ClickUp!

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo e offre tutte le funzionalità e le funzioni necessarie per ottimizzare la creazione di contenuto e i flussi di lavoro di pianificazione del tuo marchio.

Mentre la maggior parte degli strumenti presenti nell'elenco sono in grado solo di generare hashtag, ClickUp fa un passo in più.

Generazione di hashtag di tendenza per Instagram con ClickUp Brain

Con ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale nativa della piattaforma, puoi facilmente generare gli hashtag migliori e più di tendenza per tutti i tuoi post senza analizzarne il posizionamento e le prestazioni. Ti consente inoltre di scegliere e utilizzare i migliori modelli di IA come ChatGPT, Claude e Gemini per diverse attività, tra cui la generazione di hashtag, il tutto da un unico posto.

ClickUp Doc ti consente di incollare gli hashtag di selezione in un documento, organizzarli in categorie e utilizzarli quando necessario.

Ora tu e il tuo team potete collaborare facilmente sul documento di condivisione per creare post ogni volta che è necessario, semplificando il processo di pubblicazione del contenuto, altrimenti piuttosto complesso.

📮 ClickUp Insight: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli sono la mancanza di integrazione perfetta, le lacune di conoscenza e le preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'intelligenza artificiale fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente AI integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e garantendo la connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

Ma cosa succede se hai bisogno di un'assistenza più completa? Riunione ClickUp Content Workflows! Questo sistema di flusso di lavoro strutturato semplifica la creazione di contenuto, dall'ideazione alla pubblicazione.

Immagina di gestire una campagna social multipiattaforma per il lancio di un prodotto.

Collabora con il tuo team su ClickUp Documento per trovare idee interessanti per i tuoi post

Inizia con un brainstorming di idee in ClickUp Documenti e assegna le attività di contenuto utilizzando gli stati personalizzati di ClickUp come "Ideazione", "Bozza" e "Revisione". Gli autori creano i post direttamente nella piattaforma, mentre i designer caricano le immagini per l'approvazione.

Le attività di ClickUp monitorano queste attività e avvisano i membri del team interessati quando è il loro turno di effettuare la revisione.

Realizza i tuoi piani di contenuto senza errori: programma i tuoi post sul Calendario ClickUp

Una volta approvati, i post vengono programmati utilizzando ClickUp Calendario, garantendo un mix equilibrato di contenuto su tutte le piattaforme. Puoi utilizzare campi personalizzati per classificare ogni post in base al formato (carosello, reel, tweet) e alla priorità.

Durante tutta la campagna, le dashboard di ClickUp effettuano il monitoraggio del coinvolgimento e delle prestazioni, aiutandoti a perfezionare la tua strategia in tempo reale. Facile, vero?

Oltre a questi, ClickUp offre diversi modelli specializzati per la gestione dei social media. Uno dei migliori è il modello ClickUp Social Media Posting Schedule Template.

Ottieni un modello gratis Suddividi il tuo programma di pubblicazione del contenuto in attività gestibili con il modello di programma di pubblicazione sui social media di ClickUp.

Questo modello ti aiuta a organizzare il calendario di pubblicazione del tuo contenuto per gestire in modo efficiente più piattaforme. Puoi anche:

Ottimizza i contenuti per ogni piattaforma e effettua il monitoraggio delle loro prestazioni.

Semplifica il piano dei contenuti, potenzia la collaborazione del team e migliora la visibilità.

Migliora la coerenza del contenuto e l'esecuzione complessiva della strategia.

💡 Suggerimento professionale: migliora il tuo approccio ai progetti sui social media con il modello avanzato per social media di ClickUp. Versatile e facile da usare, ti consente di: Piano e programma i post su più piattaforme

Assegna ruoli e scadenze per semplificare la creazione dei contenuti.

Monitora le prestazioni dei post con le visualizzazioni analitiche integrate per visualizzare.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Gli utenti nuovi potrebbero inizialmente trovare lo strumento complicato a causa del suo ampio intervallo di funzionalità/funzione.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Trovare gli hashtag migliori per i contenuti video è una lotta senza fine, a meno che tu non conosca VEED. IO. Questo strumento gratis, ideale per Instagram Reels, ti consente di individuare hashtag e parole chiave di tendenza.

Puoi generare fino a 20 hashtag e tag per Instagram e altre piattaforme di social media.

Con una spesa minima, puoi generare script e didascalie, tradurre video e rimuovere rumori di fondo casuali. Nel complesso, VEED. IO è uno strumento completo che semplifica la creazione di contenuto per gli influencer.

Le migliori funzionalità/funzioni di VEED. IO

Genera hashtag in pochi secondi sulla base dell'analisi del contenuto video.

Ottieni suggerimenti di hashtag basati sull'IA per migliorare il coinvolgimento dei tuoi post.

Utilizza l'editor video integrato per la creazione di post gratis per le tue campagne sui social media.

Utilizza la personalizzazione estesa degli hashtag per garantire la coerenza del tuo marchio.

Limiti di VEED. IO

Mancanza di analisi approfondite sulle prestazioni degli hashtag

Si concentra principalmente sui contenuti video, con un limite alla versatilità.

Prezzi VEED. IO

Free

Lite: 24 $ al mese per editor

Pro: 55 $ al mese per editor

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di VEED. IO

G2: 4. 6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 3,3/5 (oltre 50 recensioni)

⏩ Leggi anche: I migliori strumenti di influencer marketing per le agenzie

3. RiteTag (ideale per l'analisi degli hashtag in tempo reale e il monitoraggio delle prestazioni)

tramite RiteTag

RiteTag è famoso soprattutto per suggerire hashtag basati sul contenuto delle immagini. Elabora la tua immagine, analizza in tempo reale le metriche di coinvolgimento del pubblico e suggerisce gli hashtag migliori per la foto.

Inoltre, puoi utilizzarlo per cercare manualmente hashtag relativi a un argomento specifico: viaggi, cibo, fitness o qualsiasi altra cosa.

Lo strumento è facile da usare e da navigare. La sua funzionalità di codifica del colore ordina gli hashtag in base alla loro efficacia. Puoi selezionare gli hashtag e incollare (paste) negli appunti per utilizzarli immediatamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di RiteTag

Ottieni analisi in tempo reale sul coinvolgimento degli hashtag per migliorare la tua strategia sui social media nel tempo.

Integra la piattaforma con altri strumenti di social media basati sull'IA come Buffer e Hootsuite.

Ricevi confronti istantanei tra hashtag per una selezione migliore.

Utilizza i suggerimenti di hashtag sia per le immagini che per i post sui social media basati su testo.

Limiti di RiteTag

Mancanza di un monitoraggio approfondito delle tendenze oltre alle informazioni in tempo reale

Offre un'interfaccia utente leggermente obsoleta rispetto agli strumenti più recenti.

Prezzi di RiteTag

Suggerimento hashtag: 49 $/anno

Valutazioni e recensioni di RiteTag

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. Ahrefs (ideale per ricerche approfondite sugli hashtag con approfondimenti basati sulla SEO)

tramite Ahrefs

Ahrefs è noto per il suo strumento di ricerca delle parole chiave. Ma sapevi che offre anche un generatore di hashtag AI gratis? Usandolo, puoi cercare e ottenere gli hashtag più popolari per il tuo contenuto in pochi clic.

Puoi caricare un'immagine o descriverla in poche parole e Ahrefs produrrà 10 hashtag pertinenti e ottimizzati per la SEO. La parte migliore? Nonostante sia così potente, questo strumento gratis non richiede alcuna curva di apprendimento, nemmeno minima.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ahrefs

Accedi a potenti strumenti di ricerca di parole chiave e hashtag per la tua strategia sui social media.

Ottieni analisi degli hashtag basate sui dati utilizzando potenti approfondimenti SEO.

Monitora gli hashtag di tendenza dai post dei concorrenti con le metriche sul volume di ricerca.

Integra con altri strumenti SEO di Ahrefs per la strategia del contenuto sui social media.

Limiti di Ahrefs

Si concentra maggiormente sulla SEO, rendendolo meno intuitivo per gli utenti occasionali.

Non dispone di funzionalità/funzione di pubblicazione diretta su Instagram o di pianificazione dei post.

Prezzi di Ahrefs

Lite: 129 $ al mese

Standard: 249 $ al mese

Avanzato: 449 $ al mese

Azienda: 1.499 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Ahrefs

G2: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

🧠 Curiosità: gli utenti possono seguire gli hashtag come seguono gli account, consentendo loro di vedere i post pertinenti nel loro feed, anche se non seguono chi li ha pubblicati. 🤫

5. Canva (ideale per generare facilmente hashtag mentre si progettano i post su Instagram)

tramite Canva

Se hai utilizzato Canva solo per la progettazione di creatività, rimarrai stupito da quanto bene funziona come generatore di hashtag. Intuitivo, facile da usare e gratis, Canva utilizza un'IA avanzata per cercare gli hashtag più popolari relativi al tuo argomento.

Tutto quello che devi fare è descrivere i tuoi contenuti e il generatore creerà gli hashtag migliori, ordinandoli in sezioni come "generale", "specifico per posizione", ecc.

Questo lo rende ideale per contenuto specifico come Instagram Reels e video YouTube. Inoltre, lo strumento è accessibile sia su dispositivi mobili Android che iOS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Genera hashtag direttamente all'interno del flusso di lavoro di progettazione in pochi secondi.

Ricevi suggerimenti di hashtag pertinenti basati sul contenuto delle immagini e del testo.

Ottieni suggerimenti di design basati sull'IA insieme agli hashtag.

Crea potenti suggerimenti di hashtag brandizzati per garantire coerenza.

Limiti di Canva

Mancanza di analisi e monitoraggio avanzati degli hashtag

Offre meno opzioni di filtraggio degli hashtag rispetto agli strumenti dedicati.

Prezzi di Canva

Gratis per sempre

Pro: 14,99 $ al mese

Teams: 29,99 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

tramite Hootsuite

Un altro strumento gratis, l'hashtag finder di Hootsuite, è una soluzione completa che ti consente di ottimizzare e programmare i post.

Proprio come la maggior parte degli altri strumenti per hashtag, devi solo descrivere il tuo post con delle parole e aggiungere parole chiave pertinenti. Lo strumento ti suggerirà i tag più popolari per lo stesso.

Cosa c'è di più? Il generatore di hashtag di Hootsuite è versatile. Oltre all'inglese, genera hashtag in francese, spagnolo, tedesco e italiano. Una volta terminato, puoi incollare le parole chiave e utilizzarle per pubblicare i tuoi post.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Monitora le prestazioni degli hashtag all'interno delle analisi dei social media.

Integra lo strumento con più piattaforme social oltre a Instagram.

Automatizza il posizionamento degli hashtag nel primo commento per un coinvolgimento migliore.

Limiti di Hootsuite

Richiede un piano a pagamento per l'analisi e l'automazione degli hashtag.

Offre una scoperta degli hashtag con un limite rispetto agli strumenti autonomi.

Prezzi di Hootsuite

Professionale: 149 $ al mese

Team: 399 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4. 2/5 (oltre 5.700 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 3.700 recensioni)

⏩ Leggi anche: Modelli gratuiti di calendario dei contenuti per i social media in Excel e Sheets

7. OneUp (ideale per la gestione automatizzata degli hashtag con la pianificazione dei social media)

tramite OneUp

OneUp genera hashtag appropriati per quasi tutte le piattaforme di social media, da Instagram a X e persino TikTok. È gratis e facile da usare anche per i principianti, suggerendo fino a 10 tag di tendenza che puoi incollare e utilizzare.

Ti permette anche di programmare i post e offre visibilità sul coinvolgimento degli hashtag, consentendoti di ottimizzare la tua strategia per migliorare le prestazioni della campagna.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneUp

Utilizza i suggerimenti di hashtag basati sull'IA per ottimizzare la portata sui tuoi social media.

Programma gli hashtag del primo commento per una didascalia più pulita.

Supporto alla pubblicazione ricorrente di hashtag per campagne continuative.

Limiti di OneUp

Non offre il monitoraggio in tempo reale delle tendenze degli hashtag

Si concentra più sulla pianificazione che sulla ricerca approfondita degli hashtag.

Prezzi OneUp

Starter: 18 $ al mese

Intermedio: 60 $ al mese

Crescita: 120 $ al mese

300 $ al mese

Valutazioni e recensioni di OneUp

G2: 4. 3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Non sai quanti hashtag usare per migliorare i tuoi post sui social media? Gli esperti suggeriscono che un mix di 3-5 hashtag è la soluzione ideale, soprattutto per Instagram! 😎

tramite Hashtagify

Trovare hashtag popolari per una nicchia che non è di tendenza nella pagina Esplora di Instagram non è facile, a meno che tu non sia un esperto. Ma con Hashtagify, puoi farlo facilmente. Questo strumento suggerisce hashtag basati su dati in tempo reale.

Puoi anche controllare i loro punteggi di popolarità e le tendenze di utilizzo per assicurarti che ogni tag sia unico, pertinente e virale. Lo strumento offre anche un'organizzazione e funzionalità efficaci. Ti consente di trovare le categorie di hashtag più popolari, creare gruppi di hashtag e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hashtagify

Utilizza analisi approfondite degli hashtag e il monitoraggio delle tendenze.

Analizza l'uso degli hashtag da parte dei concorrenti per ottenere informazioni strategiche.

Ottieni il supporto della scoperta di hashtag basata sulla posizione per raggiungere il pubblico di destinazione.

Consulta i dati storici sulle prestazioni degli hashtag nel tempo.

Limiti di Hashtagify

Si concentra principalmente su Twitter e Instagram, limitando le altre piattaforme.

Ha un'interfaccia utente un po' datata.

Prezzi di Hashtagify

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hashtagify

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? #Love è l'hashtag più utilizzato su Instagram, con una media di oltre 1,835 miliardi di ricerche. ❤️

9. All Hashtag (ideale per generare e filtrare rapidamente idee per hashtag)

tramite All Hashtag

Il prossimo nell'elenco dei migliori generatori di hashtag è All Hashtag. La caratteristica distintiva di questo strumento è che non si limita a generare hashtag, ma ti permette anche di crearli da zero.

Inoltre, puoi accedere ad analisi avanzate e controllare le classifiche degli hashtag esito positivo in base alla loro popolarità.

Con All Hashtag puoi gestire in modo completo i tuoi progetti di contenuto e la loro visibilità. Poiché offre anche un contatore di hashtag gratis, puoi assicurarti di aggiungere il numero giusto di tag per ogni post ed evitare così qualsiasi possibilità di spam.

Tutte le migliori funzionalità/funzioni di Hashtag

Genera istantaneamente elenchi di hashtag con una semplice ricerca e risparmia tempo.

Scegli tra tre tipi di hashtag: top, casuale e live, in base alle tue esigenze.

Integra la piattaforma su più social media.

Ottieni l'accesso gratis alla generazione di hashtag di base

Tutte le limitazioni degli hashtag

Fornisce solo analisi di base senza approfondimenti dettagliati.

Offre meno opzioni di personalizzazione per filtrare gli hashtag.

Prezzi di tutti gli hashtag

Prezzi personalizzati

Tutte le valutazioni e le recensioni degli hashtag

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

via Scopi di visualizzazione

Infine, parliamo di Display Purposes. Questo generatore di hashtag Instagram lavora bene per chi cerca uno strumento professionale ma intuitivo. Uno dei suoi principali punti di forza è che ti permette di trovare gli hashtag vietati per segnalarli e rimuoverli immediatamente dal tuo elenco.

Oltre a questo, l'assistente IA dello strumento è un elemento utile che fornisce suggerimenti personalizzati per selezionare i migliori hashtag per i tuoi post.

Le migliori funzionalità/funzioni di Display Purposes

Scopri hashtag esteticamente rilevanti per i post di Instagram

Ottieni punteggi di rilevanza per dare priorità agli hashtag più performanti e ottenere il migliore risultato.

Copia e genera set di hashtag in blocco quando hai poco tempo a disposizione.

Limiti relativi alla visualizzazione

Si concentra principalmente sulla rilevanza estetica piuttosto che sulle metriche di coinvolgimento.

Offre una personalizzazione limitata per hashtag specifici di nicchia.

Prezzi a scopo illustrativo

Starter: 7 $ al mese

Crescita: 9 $ al mese

Pro: 12 $ al mese

Azienda: 30 $ al mese

Visualizza valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

⏩ Leggi anche: Come utilizzare ChatGPT per il marketing

Ottieni il miglior generatore di hashtag basato sull'IA!

Nel frenetico mondo del marketing su Instagram, utilizzare la migliore strategia di hashtag può fare la differenza. Quando trovi hashtag in linea con il tuo contenuto, crei una connessione con il pubblico giusto, aumenti il coinvolgimento e migliori le tue possibilità di essere scoperto.

Una gestione efficace degli hashtag richiede un piano, organizzazione e approfondimenti basati sui dati. Che si tratti di monitoraggio delle prestazioni degli hashtag, programmare i post o ottimizzare la tua strategia, disporre del sistema giusto è la chiave.

ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per ottimizzare il tuo marketing su Instagram, dalla ricerca degli hashtag alla pianificazione del contenuto, tutto in un unico posto. Prova ClickUp oggi stesso e porta la tua strategia al livello successivo. Registrati qui per una versione di prova gratis!