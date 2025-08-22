Come implementare strategie di marketing efficaci per un esito positivo dell'e-commerce

Le persone non fanno più acquisti online: vivono lì. E i marchi di e-commerce che lo capiscono vincono.

Prendiamo Jacquemus. Invece di lanciare il loro negozio a Montecarlo con una promozione di base, hanno creato un surreale beach club fantasy, completato con voci fuori campo impassibili, immagini pastello e un ammiccamento al lusso stesso.

Nessun influencer. Nessuna vendita aggressiva. Solo un mondo finto e stranamente perfetto che ha fatto parlare tutti.

Questo tipo di moderazione creativa, abbinata a un'abile sovversione, non ha venduto solo moda, ma anche emozioni. Il risultato è stato un successo virale che è rimasto sugli schermi anche molto tempo dopo la fine della campagna.

Se il tuo marchio di e-commerce sta ancora giocando sul sicuro, questa guida illustra le strategie di marketing che stanno davvero facendo la differenza in questo momento.

Organizza e effettua il monitoraggio dell'intero flusso di contenuto con il modello di gestione del contenuto di ClickUp Perché ti piacerà questo modello Mappa gli obiettivi trimestrali e i risultati chiave con la visualizzazione OKR per un'esecuzione mirata

Usa le attività cardine per suddividere le grandi strategie in fasi chiare e tracciabili

Monitora il budget, la Sequenza e il carico di lavoro del team utilizzando i campi personalizzati integrati e gli strumenti di gestione delle risorse

Cosa sono le strategie di marketing per l'e-commerce?

Le strategie di marketing per l'e-commerce costituiscono il manuale che i marchi utilizzano per attirare i clienti nel loro negozio online, convincerli ad acquistare e fidelizzarli.

Queste tattiche, dal SEO all'email marketing, dai canali social media alle partnership con influencer, sono pensate per aumentare il traffico, incrementare le vendite commerciali online e fidelizzare i clienti.

Cosa rende unico il marketing per l'e-commerce?

La strategia di marketing per l'e-commerce non segue il solito copione del marketing. Non puoi coltivare i lead per mesi o prenotare demo. Devi spingere all'azione, velocemente. Ecco cosa la distingue:

*il ciclo commerciale online è estremamente breve: non c'è un lungo corteggiamento. Le persone scoprono un prodotto e lo acquistano pochi minuti dopo, oppure non lo acquistano affatto. La tua strategia dovrebbe essere quella di vendere immediatamente

ogni prodotto ha bisogno di una propria campagna:* ogni SKU può richiedere messaggi, parole chiave, pagina e creatività specifici

sei sempre alla ricerca di un equilibrio tra domanda e inventario: *aumentare il traffico è inutile se i tuoi prodotti più venduti sono esauriti. Le campagne devono essere in sincronizzazione con la logistica, un aspetto che la maggior parte dei marketer non prende mai in considerazione

la creatività viene soffocata dai dati sulle prestazioni:* nell'e-commerce, anche l'idea migliore è destinata a fallire se non si traduce in vendite. Il branding passa in secondo piano rispetto a CTR, ROAS e recupero dei carrelli abbandonati

La tua fedeltà può svanire con una sola consegna sbagliata: la fidelizzazione dei clienti si estende fino a coprire operazioni, velocità, imballaggio e l'esperienza dell'ultimo miglio, aspetti che la maggior parte dei marketer non prende mai in considerazione

La sfida della crescita dell'e-commerce

Espandere un business di e-commerce sembra fantastico finché non ci provi. La crescita non solo mette in luce i punti deboli, ma ne crea di completamente nuovi. Ecco tre sfide reali che la maggior parte dei marchi non prevede:

Stagnazione del performance marketing

Ciò che ha lavorato con una spesa pubblicitaria di 10.000 dollari al mese spesso fallisce con 100.000 dollari. Il pubblico si satura, i CPA aumentano e le campagne un tempo redditizie smettono di crescere. La crescita ti costringe a ricostruire ripetutamente lo stesso funnel, non solo a investire più denaro.

I rallentamenti operativi frenano il marketing

Una crescita più rapida significa più SKU, più resi e più caos nel backend. Improvvisamente, il tuo team di marketing trascorre metà del tempo in attesa di aggiornamenti dell'inventario o a correggere feed di prodotti non funzionanti. I colli di bottiglia operativi uccidono lo slancio molto prima che il cliente veda un annuncio.

l'acquisizione di clienti personalizzati diventa più costosa rispetto a quanto generano i programmi fedeltà*

I marchi danno per scontato che gli acquisti ripetuti compenseranno l'elevato CAC, ma la maggior parte non calcola quanto tempo occorre per ottenere un ritorno sull'investimento. Se i tuoi clienti personalizzati acquistano nuovamente solo dopo 6 mesi, il tuo flusso di cassa potrebbe crollare prima ancora che la fidelizzazione inizi a dare i suoi frutti. La crescita richiede un timing migliore, non solo offerte migliori.

🔍 Lo sapevi? Il tasso medio di abbandono del carrello sui siti di e-commerce è del 70,19%. Non è un errore di battitura. La maggior parte delle persone abbandona il sito prima di acquistare: le email di promemoria e le politiche di restituzione aiutano a recuperare questi clienti.

15 strategie di marketing per l'e-commerce comprovate (con consigli pratici)

L'esito positivo nel marketing e-commerce dipende dalla capacità di mantenere l'attenzione dei clienti abbastanza a lungo da concludere il commerciale. Ecco 15 tattiche di marketing e-commerce e alcuni consigli pensati proprio per fare entrambe queste cose:

rendi gli influencer parte della storia, non solo del commerciale*

I tradizionali post degli influencer non funzionano più; il pubblico scorre oltre le immagini incollate dei prodotti.

Ciò che funziona oggi è un contenuto informale, spontaneo e di conversazione che rispecchia decisioni reali e dilemmi quotidiani.

Istanza, invece di dire "Adoro questi jeans", puoi chiedere a un influencer di creare un reel: "Aiutami a scegliere quale di questi cinque capi restituire". Lei prova ogni elemento, offre commenti reali (ma positivi) e alla fine "accidentalmente" decide di tenerli tutti. Questa tattica di influencer marketing è una pubblicità sottile avvolta in un comportamento riconoscibile.

Il marchio di abbigliamento Zara ha azzeccato il formattare, trasformando i dilemmi legati alla prova dei capi in mini-storie virali che stimolano il coinvolgimento e le conversioni.

💡 Suggerimento: Quando scegli gli influencer, non limitarti a cercare quelli con un numero elevato di visualizzare, ma approfondisci la conoscenza del loro traguardo di riferimento. Guarda la qualità dei commenti, non solo la quantità. I follower sono realmente coinvolti, fanno domande, taggano gli amici o si limitano a inserire emoji? Rifletti e poi scegli i tuoi influencer.

2. Ribalta il copione dei lanci di prodotto

Invece di promuovere i prodotti con il tradizionale conto alla rovescia, inizia con campagne del tipo "Cosa vorresti che lanciassimo prossimamente?".

I brand possono raccogliere feedback tramite sondaggi sui social media, classificare le opzioni nelle storie e creare FOMO mostrando i "perdenti". I potenziali clienti e acquirenti, quindi, sentono di possedere la titolarità del prodotto finale e si presentano pronti a convertirsi.

La partecipazione sostituisce la persuasione. Questa tattica di social media marketing ha un lavoro più di quanto tu possa immaginare.

3. Utilizza le offerte a limite per creare urgenza e vendere rapidamente

In un episodio di Shark Tank ( stagione 14, episodio 18 ), Sophie Nistico ha presentato il suo marchio See The Way I See, un'etichetta di abbigliamento incentrata sulla promozione della salute mentale. Ha rivelato che le sue collezioni sono vendute solo in edizioni a limite, senza pubblicità a pagamento, ma solo grazie alla community, allo storytelling e alla scarsità.

Ha condiviso la condivisione di una statistica sorprendente: uno dei suoi prodotti ha generato 260.000 dollari in sole 24 ore.

Il marchio non insegue algoritmi o codici sconto. Si basa sulla domanda reale, sull'attesa creata e sull'urgenza del "se te lo perdi, non c'è più". Questo modello non solo crea hype, ma rende ogni commerciale personale.

4. Utilizza l'email per influenzare il comportamento, non solo per promuovere offerte

Il tuo flusso di benvenuto è sprecato se consiste solo in un codice sconto del 10% e una nota di ringraziamento.

I marchi intelligenti utilizzano le prime cinque email per dare forma al comportamento di navigazione: una email per le categorie principali, un'altra per i contenuti generati dagli utenti e una terza per mostrare le recensioni filtrate in base al tipo di acquirente. Non si tratta tanto di urlare offerte, quanto piuttosto di orientare la scoperta con intenzionalità.

📮 ClickUp Insight: Sebbene il 78% degli intervistati nel nostro sondaggio dia grande importanza alla definizione degli obiettivi, solo il 34% si prende il tempo necessario per riflettere quando tali obiettivi non vengono raggiunti.

5. Crea landing pagina "shop-by-vibe", non solo categorie

La maggior parte dei filtri dell'e-commerce sono meccanici, basati su dimensione, colore o prezzo.

Ma i clienti paganti non ragionano come fogli di calcolo. Fanno acquisti in base alle sensazioni, come "Per il tuo prossimo weekend", "Atmosfera: accogliente e oversize", "Regali sotto i 50 euro per persone che ti piacciono".

Dai un'occhiata a questa pagina di Anice Jewellery:

via Anice Jewellery

Pagine come queste imitano il modo in cui le persone navigano nei negozi fisici. Marchi come Glossier e Madewell lo fanno bene, spostando il contesto da "Che cos'è?" a "Quando lo userei?". È questo che spinge le persone a cliccare e continuare a scorrere.

6. Trasforma le politiche di restituzione in trigger di conversione

La maggior parte dei clienti non legge la tua politica di restituzione, a meno che non sia incerta. Supera questa esitazione promuovendola come un vantaggio: "Prova tre dimensioni, tienine una, restituisci gratis". I resi senza attriti riducono l'ansia del carrello, soprattutto per i prodotti più costosi o sensibili alla vestibilità.

7. Crea un ciclo di referral che non sembri una vendita aggressiva$$$a

La maggior parte dei widget "Invita un amico" viene ignorata perché sembra che il marchio stia chiedendo un favore.

Cambia prospettiva. Premia entrambe le parti, ma posiziona la condivisione in posizione di vantaggio. Istanza, guarda come Amerisleep ha una pagina dedicata ai referral:

via Amerisleep

Puoi anche abbinarli a offerte esclusive con limite di tempo o a lanci anticipati. Quando i referral vengono percepiti come un vantaggio invece che come un obbligo, le persone ti promuovono senza che tu debba chiedere loro due volte.

8. Rendi coinvolgente l'esperienza senza farla sembrare un gioco$$$a

La maggior parte dei marchi utilizza la gamification per acquisire clienti personalizzati. Quelli più intelligenti la utilizzano per fidelizzarli.

Rover lo fa bene con un programma di ricompense a più livelli che assegna crediti per la scrittura di recensioni, l'iscrizione ad email e il passaparola ad amici.

via Rover

Ciò che lo rende efficace è il mix: non si tratta solo di punti da accumulare per ottenere acquisti, ma di piccoli trigger diversificati che coinvolgono nuovamente gli utenti attraverso diversi punti di contatto. E i crediti significano prenotazioni future, che portano naturalmente a comportamenti ripetuti. È un modo divertente per creare abitudini.

💡 Suggerimento bonus: utilizza la gamification per mappare l'attenzione dove conta: categorie poco esplorate, nuovi arrivi o linee di prodotti con un CTR basso. Dai agli utenti un motivo per rimanere più di 60 secondi.

9. Utilizza le richieste di recensioni come strategia di contenuto marketing

Chiedere recensioni non significa solo raccogliere stelle. I marchi più innovativi chiedono il tipo giusto di recensione.

Invece di chiedere "Come è andato il tuo ordine?", prova a dare prompt come: "Come ti sta rispetto a quello che ti aspettavi?" o "Con cosa lo abbineresti?"

Questi prompt strutturati generano contenuto che può essere riutilizzato in PDP, email e annunci pubblicitari. Istanza, guarda questa email inviata da un marchio chiamato Sun of a Beach:

via Getsitecontrol

10. Trasforma il packaging in un canale di marketing post-vendita$$$a

La maggior parte dei marchi interrompe il marketing una volta spedito il Box. Quelli più intelligenti considerano l'imballaggio come il prossimo spazio pubblicitario. Un buon unboxing è un'esca social: gli utenti vogliono pubblicarlo e i follower vogliono acquistarlo.

Prendiamo ad esempio Theatre. xyz, un marchio indiano di calzature che ha centrato l'obiettivo:

via Instagram

Il loro packaging a tema shakespeariano non si limita a consegnare il prodotto, ma regala un momento speciale. E quei momenti si trasformano in visibilità gratuita su Instagram, Reels di unboxing e commenti come "Link pls" da parte di acquirenti già conquistati dall'atmosfera.

Inoltre, questo packaging li aiuta a sfruttare molti contenuti generati dagli utenti attraverso diversi post sui social media.

💡 Suggerimento: inserisci codici QR per contenuti esclusivi. Includi una ricompensa per la condivisione. Oppure stampa un messaggio personale che faccia sentire l'acquirente parte di qualcosa di più di una semplice transazione.

11. Offerte geo-targeted senza risultare invadenti

Nessuno vuole ricevere un'email che dice: "Ehi, vediamo che sei a Milano". Ma la segmentazione geografica è potente se utilizzata con sfumature.

I marchi che realizzano promozioni basate sul clima (ad esempio, promuovendo articoli per la pioggia nelle zone colpite da temporali) o campagne regionali ("Di nuovo disponibile nella tua zona") registrano tassi di apertura e conversione migliori rispetto alle campagne generiche. Sembrano tempestive, non invadenti.

12. Diventa esperto con Google Shopping Ads

Gli annunci Google Shopping mostrano i tuoi prodotti proprio dove vengono prese le decisioni di acquisto: nella prima pagina dei risultati di ricerca. Sono visivi, diretti e ad alto tasso di conversione perché gli acquirenti possono vedere il tuo prodotto, il prezzo e la valutazione prima ancora di cliccare.

Cosa li rende ancora più potenti? Il contesto!

Istanza, se qualcuno digita "gonna multicolore" su Google, non vuole una homepage, ma vuole delle opzioni, velocemente. Guarda questo risultato di Google dove marchi come Shein, ASOS e Temu appaiono prima di qualsiasi risultato organico, conquistando il momento dell'intenzione.

via Google

🤓 Consiglio utile: prima di lanciare la tua prossima campagna di promozione, analizza 2-3 dei tuoi principali concorrenti utilizzando uno strumento di ricerca sulla concorrenza. Prendi ciò che funziona per loro, rendilo più incisivo e ottimizza la tua pagina per superare i tuoi concorrenti in termini di conversioni.

13. Ottimizza le pagine dei prodotti per il SEO a coda lunga

La SEO può contribuire in modo significativo alla condivisione dei tuoi obiettivi di marketing, aiutandoti ad attirare traffico organico qualificato con reali intenzioni di acquisto. Parole chiave a coda lunga come "gonna midi in raso multicolore sotto i 3000" o "gonna lunga a balze in cotone per l'estate" corrispondono a ciò che gli utenti cercano quando sono pronti ad acquistare.

Assicurati di:

Concentrati sull'ottimizzazione delle singole pagine dei prodotti con questo tipo di frasi

Assicurati che la tua ricerca delle parole chiave tenga conto del contesto per generare commerciale

Aggiungi parole chiave in modo naturale nei titoli, nelle meta descrizioni, nei testi alternativi e nelle descrizioni dei prodotti

Istanza, Luna Sandals scrive descrizioni uniche di oltre 500 parole per ogni prodotto, utilizzando un linguaggio che rispecchia il modo in cui i clienti effettuano le ricerche e gli acquisti, aumentando sia la pertinenza che il posizionamento.

via Luna Sandals

14. Utilizza le liste d'attesa dei prodotti come test di interesse prima del lancio

Le liste d'attesa sono segnali di marketing. Creano desiderio, generano prova sociale e ti aiutano a ottenere una previsione delle scorte prima di investire nella produzione.

Hermès ha perfezionato questa strategia con la borsa Birkin. Non basta acquistarne una, bisogna iscriversi a un elenco dei desideri, instaurare una relazione con il marchio e attendere il proprio turno.

Non hanno mai adeguato l'offerta alla domanda. Al contrario, hanno reso l'attesa parte integrante della loro storia. Il marchio ha puntato sull'artigianalità (ci vogliono 40 ore per realizzare una borsa), trasformando ogni voce inserita nella lista dei desideri in una sottile campagna di brand building.

Questa strategia della scarsità ha determinato per decenni sia la rilevanza culturale che il valore di rivendita dei prodotti. Tant'è che le persone aspettano letteralmente, fisicamente, per ore il giorno del lancio di una nuova collezione:

via Sixthtone

Questo approccio funziona per i marchi di e-commerce anche senza una posizione di lusso. Puoi utilizzare le liste d'attesa per valutare l'interesse, ridurre il rischio di eccedenze di magazzino e creare buzz prima del lancio. Quando i clienti decidono di partecipare, sono già convinti all'acquisto.

💡Suggerimento professionale: cosa succede dopo aver preparato tutti i dati della lista d'attesa e averli resi pronti per essere utilizzati? Automatizza i processi di follow-up.

15. Offri pacchetti di prodotti con posizione basata su casi d'uso, non sconto

Invece di promuovere commerciale del tipo "Compra 2, prendi 1", cambia la narrativa e concentrati su come il pacchetto può adattarsi alla vita di qualcuno.

esempio: *Un marchio di prodotti per la cura della pelle offre un siero, una crema solare e un detergente in un pacchetto denominato "La tua routine post-allenamento in 3 passaggi".

Non vendi solo uno sconto, ma una soluzione: questo è un motivo molto più forte per acquistare.

Costruire una solida strategia di marketing per l'e-commerce è una cosa, mantenerla organizzata man mano che il tuo team cresce è un'altra.

1. ClickUp (Il tuo centro di comando marketing all-in-one basato sull'IA)

Per i team di e-commerce che devono gestire volumi elevati, calendari serrati e dipendenze interfunzionali, ClickUp, l'app tutto per il lavoro, funge da moltiplicatore di forza.

Istanza, ClickUp Marketing offre ai brand un unico posto dove gestire tutto, dalle idee per le campagne e il piano degli influencer ai calendari di lancio dei prodotti e all'approvazione del contenuto.

Con funzionalità/funzioni come Elenchi, Documenti, Attività e Visualizzazione calendario, puoi gestire i flussi di lavoro tra i team e mantenere la sincronizzazione di tutti i reparti. Che tu stia coordinando i contenuti generati dagli utenti per un lancio o effettuando il monitoraggio delle risorse per una campagna stagionale, tutto rimane connesso.

Combina la ricerca sulla concorrenza e l'analisi avanzata con un'unica piattaforma basata sull'IA

Per iniziare, ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, funge da centro di comando all-in-one per la ricerca di prodotti e-commerce, il lancio e la gestione degli ordini.

Trova le risposte non solo dall'area di lavoro di ClickUp, ma anche dal web utilizzando ClickUp Brain

Può aiutarti a:

Esegui una scansione istantanea del web per individuare le ultime tendenze, le mosse della concorrenza, i cambiamenti dei prezzi e il sentiment dei clienti, assicurandoti che le tue idee di prodotto siano sempre basate su dati aggiornati e utilizzabili

Sfrutta diversi modelli linguistici di grandi dimensioni per sintetizzare le informazioni, confrontare le fonti ed evidenziare opportunità o rischi emergenti nella tua nicchia di mercato

Ricevi riepiloghi/riassunti chiari generate dall'IA e consigli per convalidare i concetti di prodotto, effettuare una previsione della domanda e identificare le lacune nel mercato prima di investire

Converti i risultati della ricerca direttamente in attività concrete, assegna i titolari, imposta le scadenze e collega i documenti o le risorse correlate, in modo che ogni insight porti a concreti passaggi

Mantieni tutta il tuo team in sincronizzazione con aggiornamenti in tempo reale, commenti e monitoraggio dello stato, riducendo le incomprensioni e assicurando che tutti siano allineati dall'ideazione al lancio

Fissa obiettivi tracciabili e documenta ogni singolo dettaglio tramite documenti integrati

Vuoi espanderti e raggiungere il tuo prossimo grande obiettivo di crescita? Con ClickUp Obiettivi, puoi creare traguardi specifici come "Lanciare tre campagne con influencer questo mese" o "Aumentare il tasso di apertura delle email al 30%" e collegarli direttamente al lavoro.

Man mano che i membri del team completano le attività, lo stato di avanzamento degli obiettivi viene aggiornato automaticamente, garantendo a tutti la visibilità e la responsabilità senza controlli manuali.

Imposta e monitora i KPI dell'e-commerce, come il lancio di influencer o i tassi di apertura delle email, con ClickUp Obiettivi

Per tenere sotto controllo tutti i dettagli, hai bisogno di documentazione. Quando arriva quella nuova idea di prodotto o iterazione, puoi utilizzare ClickUp Documenti per le schede prodotto, gli elenchi per i lanci di prodotti, le attività per gli incarichi e la vista Calendario per tenere sotto controllo tutte le scadenze di lancio.

ClickUp Documenti ti aiuta a:

Genera istantaneamente descrizioni dei prodotti, domande frequenti e testi di marketing su misura per il tuo marchio e il tuo pubblico con l'IA integrata

Riepilogare/riassumere contratti, politiche o nota di riunioni con i fornitori in punti chiari e concreti

Collega documenti, attività e risorse correlate in modo che il tuo team possa trovare sempre le informazioni giuste quando ne ha bisogno

Collabora in tempo reale con commenti, suggerimenti e contenuto generato dall'IA, mantenendo tutti allineati e riducendo i colli di bottiglia

Cogli le tendenze commerciali in tempo reale con dashboard facili da creare e senza codice

Una volta che il tuo flusso di lavoro è attivo, le dashboard di ClickUp ti aiutano a vedere cosa è attivo, cosa è in ritardo e cosa sta determinando le prestazioni.

Supponiamo che qualcosa sia rotto o che un reso debba essere elaborato più rapidamente. Entra in ClickUp Autopilot Agents. Si tratta dei tuoi colleghi digitali che possono mantenere il lavoro in movimento sulla base di trigger predefiniti.

Questo ti consentirà di:

Gestisci attività ripetitive relative alla gestione degli ordini, come l'aggiornamento dell'inventario, la generazione di etichette di spedizione e l'invio di notifiche ai clienti

Garantisci che gli ordini abbiano un flusso senza intoppi dall'acquisto alla consegna con aggiornamenti in tempo reale sullo stato dell'ordine

Segnalazione automatica e escalation di anomalie negli ordini, esaurimento delle scorte o ritardi nella spedizione

Offri un'esperienza cliente migliore con una gestione degli ordini più rapida e accurata

Scala senza sforzo man mano che il volume degli ordini cresce, con ClickUp Agents che garantisce prestazioni costanti

Monitora le prestazioni delle campagne, le scadenze e lo stato del team in tempo reale con i dashboard di ClickUp

2. Google Analytics (il migliore per il monitoraggio del traffico web)

Google Analytics è un potente strumento di analisi web che aiuta le aziende aziendali di e-commerce a monitorare e comprendere il comportamento dei clienti sui loro siti web. Fornisce informazioni dettagliate sulle fonti di traffico, i tassi di rimbalzo, i tassi di conversione e i dati demografici degli utenti, consentendo alle aziende di prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare il loro lavoro richiesto di marketing e migliorare il percorso dei clienti.

3. Hootsuite (Il migliore per la gestione dei social media)

Hootsuite è una piattaforma di gestione dei social media che consente alle aziende aziendali di e-commerce di programmare i post, gestire più account social e monitorare le prestazioni dei social media da un'unica dashboard. Aiuta a mantenere una presenza online coerente, a interagire con i clienti in tempo reale e ad analizzare quali contenuti generano il maggior coinvolgimento e le vendite più elevate.

4. Shopify (il migliore per impostare negozi di e-commerce)

Shopify è una piattaforma di e-commerce leader che consente alle aziende di creare, gestire e scalare facilmente negozi online. Con modelli personalizzabili, pagamento integrato e un intervallo di app, Shopify offre una soluzione utente per vendere prodotti online e gestire tutto, dall'inventario alla spedizione.

5. Mailchimp (il migliore per gestire le campagne email)

Mailchimp è uno strumento di email marketing all-in-one che aiuta le aziende aziendali di e-commerce a creare campagne mirate, automatizzare le email e gestire gli elenchi di iscritti. È utile per inviare consigli personalizzati sui prodotti, email relative all'abbandono del carrello e messaggi di promozione, tutti elementi che contribuiscono ad aumentare la fidelizzazione dei clienti e le vendite.

6. SEMrush (il migliore per ricerche SEO approfondite)

SEMrush è uno strumento di SEO e marketing digitale che consente alle aziende e ai business di migliorare la loro visibilità sui motori di ricerca. Offre funzionalità/funzione come la ricerca di parole chiave, l'audit dei siti e l'analisi della concorrenza. Per l'e-commerce, SEMrush aiuta a ottimizzare le schede dei prodotti e il contenuto per aumentare il traffico organico e superare i concorrenti nei risultati di ricerca.

7. Hotjar (il migliore per analizzare il traffico web)

Hotjar è un provider di mappe di calore, registrazioni delle sessioni e strumenti di feedback degli utenti, consentendo alle aziende di e-commerce di visualizzare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro siti web. Le aziende possono apportare modifiche informate per migliorare l'usabilità, aumentare le conversioni e migliorare l'esperienza di acquisto identificando dove gli utenti cliccano, scorrono o abbandonano il sito.

8. QuickBooks (ideale per semplificare i pagamenti e le operazioni correlate)

QuickBooks è uno strumento di contabilità che semplifica la gestione finanziaria delle attività di e-commerce. Automatizza la fatturazione, monitora le spese, gestisce le buste paga e genera reportistica finanziaria. In questo modo la tua attività rimane organizzata dal punto di vista finanziario e conforme alle normative, facilitando il monitoraggio della redditività e la pianificazione della crescita.

Modelli pronti all'uso per avviare la tua strategia di marketing per l'e-commerce

Tutto pronto per partire? Questi modelli di marketing predefiniti eliminano ogni incertezza dal piano e dall'esecuzione.

Che tu stia lanciando un nuovo prodotto, mappando un calendario dei contenuti o allineando gli obiettivi del team, questi modelli ti aiutano a muoverti più rapidamente, a rimanere organizzato e a raggiungere i tuoi traguardi. Diamo un'occhiata ad alcuni di questi modelli:

1. Modello di piano di marketing ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica il piano e lancia campagne multicanale con il modello di piano di marketing di ClickUp

Il modello di piano di marketing di ClickUp è perfetto per chi sta sviluppando la propria prima strategia di marketing per l'e-commerce su larga scala o sta rivedendo una strategia obsoleta. Ti aiuta a suddividere i tuoi obiettivi in campagne, assegnare passaggi e monitorare lo stato in tempo reale.

Utilizza la visualizza Sequenza per pianificare le attività della campagna e mantenere la visibilità delle scadenze per tutto il team

Imposta KPI di marketing misurabili utilizzando Obiettivi e campi personalizzati per il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale

Crea una bacheca dei progressi condivisa in modo che il tuo team sia sempre al corrente di cosa sta succedendo e cosa è bloccato

2. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Ottieni un modello gratis Rimani al passo con la creazione di contenuto, dall'ideazione alla pubblicazione, con il modello di gestione dei contenuti di ClickUp

Gestire contenuti in diversi formattare, tra team diversi e con scadenze diverse può diventare rapidamente complicato. Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp ti offre un unico sistema per gestire il piano, la produzione, le revisioni e la pubblicazione senza i consueti passaggi avanti e indietro. È ideale per calendari editoriali, programmi di blog e risorse per campagne.

Utilizza la vista Bacheca per gestire le fasi del contenuto, come Concept, In fase di sviluppo e In fase di revisione, con la semplicità del drag-and-drop

Crea campi personalizzati per ordinare per canale, tipo di risorsa, budget o autore assegnato

Configura dashboard per monitorare le sequenze di pubblicazione e le prestazioni su tutti i formattare

3. Modello ClickUp per la gestione di campagne e promozione

Ottieni un modello gratis Coordina ogni dettaglio della campagna e effettua il monitoraggio delle prestazioni della promozione con il modello di gestione delle campagne e della promozione di ClickUp

Organizza ogni campagna in modo efficiente, puntuale e orientato al risultato. Il modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp ti aiuta a pianificare ogni fase, assegnare la titolarità e effettuare il monitoraggio delle prestazioni, il tutto da un unico posto. Ottimo per lanci stagionali, promozioni o iniziative di marketing multicanale.

Mappa le campagne nella visualizzazione Calendario per fissare date, risultati attesi e sequenze di lancio

Monitora il ROI utilizzando campi personalizzati come la fase del funnel di audience, il canale e lo stato di lancio

Utilizza le automazioni per trigger i passaggi successivi man mano che le attività passano dalla fase di ideazione al lancio

Ecco cosa dice Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager di Lulu Press, su ClickUp:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

4. Modello ClickUp per social media

Ottieni un modello gratis Piano, crea e programma contenuto social senza sforzo con il modello per social media di ClickUp

Gestisci tutti i tuoi contenuti social in un unico posto senza perdere il monitoraggio di ciò che viene pubblicato e dove. Il modello Social Media di ClickUp semplifica il piano delle campagne, la creazione di contenuto e la collaborazione tra piattaforme con chiarezza e rapidità.

Utilizza la visualizza Calendario dei contenuti per pianificare i post e garantire la coerenza su tutti i canali

Monitora lo stato dei post con gli stati personalizzati come "In attesa di approvazione" o "in corso"

Raccogli i contributi del team con il modulo di suggerimento dei contenuti integrato per mantenere vivo il flusso di idee innovative

5. Modello di calendario settimanale del contenuto ClickUp

Ottieni un modello gratis Piano i tuoi contenuti settimana per settimana con il modello del calendario settimanale del contenuto di ClickUp

Rispettate i programmi di pubblicazione senza documenti sparsi o scadenze mancate. Il modello di calendario settimanale dei contenuti di ClickUp vi aiuta a mappare i contenuti settimanali, a monitorare lo stato e a allineare il vostro team, senza dover cercare tra i fogli di calcolo.

Organizza tutte le attività settimanali utilizzando il visualizzare Contenuto settimanale per avere un calendario di pubblicazione chiaro

Aggiungi i dettagli del post con i campi personalizzati per didascalie, hashtag e risorse di design

Visualizza le Sequenza e i prossimi post utilizzando la vista Calendario per evitare sovrapposizioni o lacune

💫 Caso di studio ClickUp: CEMEX, un marchio globale nel settore delle costruzioni, ha ridotto del 15% il time-to-market del marketing utilizzando ClickUp. Il suo team di oltre 50 dipendenti ora gestisce campagne, flussi di lavoro creativi e revisioni delle parti interessate, tutto in un unico posto. Ciò che prima richiedeva ore ora avviene in pochi secondi grazie alle automazioni e a una migliore visibilità. La prova che i sistemi innovativi sono scalabili, anche in settori lontani dall'e-commerce.

🧨 Altri modelli per potenziare le tue operazioni di marketing e-commerce

Ecco alcuni modelli aggiuntivi di piano Business per l'e-commerce che ti aiuteranno a sviluppare idee più rapidamente, mantenere un branding efficace e testare ciò che funziona davvero:

👉🏽 Modello per il brainstorming sul lancio di una campagna: perfetto per la pianificazione pre-lancio, il modello per il brainstorming sul lancio di una campagna di ClickUp è un modello in stile lavagna online che ti aiuta a suddividere i traguardi target, gli angoli di approccio dei messaggi e i formattare creativi prima che una campagna venga pubblicata. Usalo con il tuo team per allinearti fin dall'inizio ed evitare il caos dell'ultimo minuto.

👉🏽 Modello di guida allo stile del marchio: mantieni ogni contenuto in linea con il marchio grazie a questa guida allo stile facile da condividere. Con il modello di guida allo stile del marchio ClickUp, puoi documentare voce, tono, tavolozza dei colori, utilizzo del logo e regole di progettazione, così il tuo team e i tuoi collaboratori non dovranno più preoccuparsi della coerenza del marchio.

👉🏽 Modello di brief della campagna: il modello di brief della campagna ClickUp definisce gli obiettivi, i canali, la Sequenza e i messaggi della campagna in un formattare chiaro e collaborativo. È ottimo per fornire briefing a team interni, freelance o partner di agenzie senza infinite discussioni.

👉🏽 Modello pubblicitario: utilizza il modello pubblicitario ClickUp per organizzare tutte le tue risorse pubblicitarie, le varianti dei testi, le specifiche creative e i dettagli di posizionamento. È stato creato per aiutarti a mantenere coerenti le campagne a pagamento, tenere traccia di ciò che è in fase di revisione e consegnare in tempo.

👉🏽 Modello di lavagna online per esperimenti di crescita: esegui esperimenti strutturati senza documenti disordinati o dati persi. Il modello di lavagna online per esperimenti di crescita di ClickUp ti consente di raccogliere idee di test, definire metriche di esito positivo e registrare i risultati, il tutto in un unico spazio facile da aggiornare e consultare.

crea, effettua il monitoraggio e scala la tua strategia di marketing per l'e-commerce con ClickUp*

Per attuare strategie di marketing efficaci per l'e-commerce non bastano ottime idee: occorrono struttura, rapidità e visibilità.

Dalla pianificazione dei lanci dei prodotti e la creazione di calendari del contenuto al monitoraggio del ROI delle campagne e alla semplificazione della collaborazione, ClickUp offre ai team di e-commerce tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere senza il solito caos.

I modelli pronti all'uso, l'automazione intelligente e l'intelligenza artificiale integrata eliminano le congetture e ti aiutano a eseguire le operazioni in modo chiaro. Che tu stia lanciando campagne con influencer o pubblicando annunci a pagamento, ClickUp trasforma la strategia in un sistema ripetibile.

Sei pronto a organizzare, realizzare e far crescere il tuo marketing e-commerce come un professionista? Inizia subito con ClickUp gratis!