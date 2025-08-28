Campfire vs Slack: quale strumento di team chat è migliore?

Sei stanco di troppe chat, aggiornamenti persi e di passare da un'app all'altra tutto il giorno?

Strumenti come Slack e Campfire sono progettati per risolvere questo problema, aiutando i team a comunicare, a condividere e a lavorare insieme in modo più fluido.

Sebbene entrambi mirino a semplificare la comunicazione interna, funzionano in modo diverso e si adattano a diversi tipi di teams. In questo blog analizzeremo ciò che offrono Slack e Campfire e i loro piani di sottoscrizione.

Inoltre, ti presenteremo uno strumento bonus che semplifica la collaborazione per tutto il tuo team, fornendo un'area di lavoro in cui non dovrai destreggiarti!

*campfire e Slack a colpo d'occhio

Vuoi una rapida anteprima? Ecco Slack e Campfire a colpo d'occhio:

Funzionalità/funzione Slack Campfire (tramite Basecamp) 🌼 Bonus: ClickUp Collaborazione Canali, messaggi diretti, riunioni giornaliere, Clip, Slack Connect, aggiornamenti in tempo reale, condivisione di file oltre 2.000 integrazioni, tra cui Google Drive, Salesforce e funzionalità/funzione IA Chattare integrata con attività, commenti, documenti, chat, lavagna online, aggiornamenti in tempo reale, condivisione di file e modifica collaborativa dei documenti *project management Flusso di lavoro personalizzato, monitoraggio delle attività con elenchi, modelli, canvasi e automazioni Condivisione di file e messaggi di base all'interno dei progetti Basecamp oltre 2.000 integrazioni, tra cui Google Drive, Salesforce e funzionalità/funzione IA Integrazioni oltre 1.000 integrazioni, tra cui Google Drive, Slack, GitHub e funzionalità IA integrate oltre 1.000 integrazioni, tra cui Google Drive, Slack, GitHub e funzionalità IA integrate Teams di qualsiasi dimensione che necessitano di project management, collaborazione, IA e automazioni all-in-one Ricerca e cronologia Ricerca di livello azienda tra chat, file e strumenti collegati Cronologia del chatter ricercabile con messaggi in thread Potente ricerca basata sull'IA tra attività, documenti, chat, allegati e commenti Facilità d'uso Completo ma potrebbe richiedere un periodo di formazione Interfaccia semplice, configurazione facile per piccoli Teams Interfaccia intuitiva con visualizzare personalizzabili, adatta a team di tutte le dimensioni Ideale per Teams di medie e grandi dimensioni che necessitano di strumenti robusti e integrazioni profonde Piccole team che utilizzano Basecamp o che cercano una comunicazione minimale e incentrata sul Chattare Teams di qualsiasi dimensione che necessitano di project management, collaborazione, IA e automazione all-in-one

*cos'è Slack?

tramite Slack

Slack , una piattaforma di messaggistica basata su cloud per project management, semplifica la comunicazione per team di tutte le dimensioni.

Se il tuo team prospera grazie a conversazioni rapide e alla condivisione reciproca di file, sei fortunato. La piattaforma offre spazi dedicati in cui i membri del team possono accedere rapidamente alle informazioni per comprendere il contesto dei progetti fin dall'inizio.

Con funzionalità aggiuntive come canali, messaggistica diretta, condivisione di file e integrazioni di app, Slack mantiene le conversazioni organizzate e il flusso di lavoro fluido e funzionante.

L'obiettivo? Sostituire le infinite catene di email con discussioni di team veloci e flessibili!

*slack funzionalità/funzione

Slack offre un modello freemium, perfetto per Teams di diverse dimensioni ed esigenze.

La piattaforma è ricca di potenti strumenti che rendono il lavoro di squadra più fluido e veloce. Ecco alcune delle sue funzionalità chiave:

Funzionalità n. 1: Collaborazione

tramite Slack

Con Slack, il chatattare non viene sepolto da infinite email. I team possono comunicare tramite canali basati su argomenti che mantengono i file, le conversazioni e gli aggiornamenti organizzati e trasparenti. Puoi installarlo sia su dispositivi mobili che desktop per una comunicazione senza interruzioni.

Slack Connect estende la stessa facilità ai client o ai partner esterni alla tua azienda. Puoi chattare tramite testo, ospitare rapide riunioni giornaliere per chiamate vocali o videochiamate, condividere lo schermo o creare Clip, brevi registrazioni per tenere tutti aggiornati nonostante i diversi orari.

Funzionalità n. 2: Project management

Slack offre potenti funzionalità/funzione di project management che semplificano l'intero ciclo di vita del progetto, dal piano all'esecuzione, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Puoi avviare i progetti con modelli che forniscono canali, elenchi, canvas e flussi di lavoro preconfigurati, tutti pronti per essere personalizzati.

Le tele fungono da hub centrale per il tuo progetto, consentendoti di incorporare contenuto essenziale, collaborare con il tuo team tramite commenti e persino aggiungere automazioni per semplificare le attività di routine. Per la gestione del lavoro di progetto, gli elenchi forniscono uno spazio collaborativo che consente ai team di monitorare le attività e rimanere organizzati.

Insieme, queste funzionalità/funzioni creano un ambiente coeso e intuitivo che semplifica il piano, l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro direttamente in Slack.

Funzionalità n. 3: integrazioni

Con Workflow Builder, Slack ti consente di automatizzare facilmente le attività quotidiane, dai processi semplici a quelli complessi. Slack si integra con strumenti popolari come Google Drive e Salesforce, consentendoti di creare flussi di lavoro automatizzati che funzionano direttamente all'interno di Slack.

Puoi anche integrare l'IA nei tuoi flussi di lavoro e automatizzare le azioni, riepilogare/riassumere i canali e stabilire la connessione dei dati CRM per prendere decisioni più intelligenti.

tramite Slack

Funzionalità n. 4: informazioni ricercabili

La ricerca aziendale di Slack va oltre la semplice corrispondenza delle parole chiave. Crea un hub unificato e ricercabile mediante connessione a tutte le tue app e origini dati di terze parti, come Google Drive, Salesforce e altre ancora.

Grazie all'IA, la ricerca è in grado di comprendere domande in linguaggio naturale e fornire risposte complete e riepilogate, anziché un semplice elenco di link. Rispetta inoltre le autorizzazioni degli utenti, garantendo che tu possa visualizzare solo le informazioni a cui hai accesso.

Agentforce fa un ulteriore passo avanti introducendo agenti IA autonomi che fungono da forza lavoro digitale.

Ad esempio, è possibile configurare un agente per rispondere alle richieste di supporto IT, riepilogare/riassumere la cronologia dell'account di un cliente da Salesforce e persino automatizzare azioni Slack come la creazione di un nuovo canale per un progetto o l'aggiornamento di una tela di progetto con dettagli chiave.

*prezzi di Slack

Free Forever

Pro : 8,75 $ al mese per utente

business*+: 18 $ al mese per utente

Enterprise Grid: prezzi personalizzati

Che cos'è Campfire?

tramite Basecamp

Campfire è lo strumento per il chatare di gruppo in tempo reale integrato in Basecamp, progettato per semplificare la comunicazione all'interno dei team. Invece di affidarsi alle tradizionali email o a messaggi sparsi, Campfire crea una stanza virtuale centralizzata in cui i membri del team scambiano testo, file, frammenti di codice e idee in tempo reale.

Come parte dello stack Basecamp, si integra perfettamente nei flussi di lavoro dei progetti, rendendo la collaborazione in tempo reale più fluida ed efficiente. Le sue funzionalità/funzioni sono particolarmente utili per aggiornamenti rapidi, sessioni di brainstorming e per il fatto di poter chattare informalmente tra i membri del team.

funzionalità di Campfire*

Campfire offre uno spazio semplice e organizzato per la collaborazione tra teams di piccole dimensioni.

I team possono accedere alle chat private, o Ping, e usufruire di una cronologia di chat Unlimited per garantire che tutte le informazioni importanti vengano salvate per il futuro. Ecco tutto ciò che Campfire offre:

Funzionalità n. 1: Collaborazione

Campfire consente la messaggistica istantanea tra i membri del team all'interno di un progetto Basecamp. Il tuo team può effettuare la condivisione di aggiornamenti, porre domande veloci e avere discussioni informali, perfette per la collaborazione senza dover cambiare strumento.

Questa funzionalità/funzione è fondamentale per mantenere un flusso di lavoro agile e garantire che tutti siano sulla stessa pagina. Puoi gestire il flusso di informazioni utilizzando notifiche personalizzate e menzioni (@) per avvisare specificamente i membri del team quando è necessario il loro contributo. Ciò impedisce che messaggi importanti vadano persi nella conversazione e garantisce risposte tempestive.

Funzionalità n. 2: Project management

tramite Basecamp

La condivisione di file all'interno di Campfire è semplice e intuitiva. Che si tratti di un documento, un'immagine o uno snippet di codice, puoi facilmente caricare e visualizzare i file direttamente nel Chattare.

In questo modo non saranno più necessari allegati email ingombranti o link esterni, e tutte le comunicazioni e le risorse relative al progetto saranno organizzate in modo ordinato e conservate in un unico posto.

Integrazioni come Enchant possono anche trigger aggiornamenti automatici con tutte le informazioni presenti nella Basecamp Campfire Room.

Funzionalità n. 3: integrazioni

Campfire si integra con oltre 30 strumenti, consentendo al tuo team di gestire le conversazioni senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Poiché Campfire è integrato in Basecamp, puoi anche collegare diverse piattaforme di terze parti per il monitoraggio del tempo, i contratti, le proposte e altro ancora.

Funzionalità n. 4: informazioni ricercabili

tramite Basecamp

Tutte le conversazioni in Campfire vengono salvate automaticamente e sono completamente ricercabili. Questo crea un registro storico completo che può essere consultato in qualsiasi momento, il che è prezioso per i membri del team nuovi ed esistenti che devono mettersi al passo o per fare riferimento a decisioni passate.

Per mantenere il chatattare intenso organizzato e mirato, Campfire utilizza i thread, che consentono di ramificarsi da una conversazione principale per discutere punti specifici. Ciò rende facile seguire più discussioni contemporaneamente e trovare le informazioni necessarie quando servono.

Prezzi di Campfire

Campfire è stato unito a Basecamp ed è disponibile per l'integrazione. Ecco i dettagli sui prezzi di Basecamp:

Free Forever

Plus : 15 $/utente al mese

Pro Unlimited: 299 $ al mese (fatturato annualmente)

Campfire vs. Slack: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Slack che Campfire sono strumenti progettati per semplificare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team, ma soddisfano esigenze organizzative diverse. Slack è una piattaforma di collaborazione potente e ricca di funzionalità/funzione, ideale per Teams di grandi dimensioni e flussi di lavoro complessi.

Campfire, unito a Basecamp, si concentra invece sulla semplicità e sulla comunicazione in tempo reale per project management.

Confrontiamo queste due piattaforme in base alle funzionalità/funzioni chiave per vedere come si differenziano l'una dall'altra.

Funzionalità n. 1: Collaborazione

Slack offre un'ampia gamma di funzionalità/funzioni che vanno oltre i semplici messaggi. Grazie a canali, messaggistica diretta, condivisione di file e potenti funzionalità di ricerca, i team possono comunicare in modo organizzato ed efficiente.

Campfire si concentra sul 'chattare' in tempo reale e sulla condivisione di file direttamente all'interno dei progetti, offrendo un approccio più semplice e mirato. Ciò garantisce un flusso costante di informazioni, consentendoti di chiudere i progetti più rapidamente.

🏆 Vincitore: Campfire vince questo round. L'approccio integrato di Campfire consente una migliore comprensione del contesto e una comunicazione informata sui progetti, ideale per garantire rapidità tra i diversi reparti.

Funzionalità n. 2: Project management

Slack, pur non essendo uno strumento di project management, si integra perfettamente con gli strumenti di project management, consentendoti di ricevere aggiornamenti e gestire le attività all'interno dei tuoi canali.

Campfire è una funzionalità/funzione di chat in tempo reale integrata direttamente in Basecamp, una piattaforma completa per il project management. Poiché è parte integrante di Basecamp, che include strumenti per elenchi da fare, pianificazione e condivisione di documenti, ottieni un'integrazione nativa per impostazione predefinita, eliminando la necessità di utilizzare uno strumento separato per il monitoraggio delle attività o la gestione del flusso di lavoro.

🏆 Vincitore: Campfire si aggiudica la vittoria in questo caso. Le funzioni di Slack si concentrano maggiormente sulla collaborazione senza soluzione di continuità, mentre Campfire aiuta anche a gestire la Sequenza dei progetti.

Funzionalità n. 3: integrazioni

Uno dei punti di forza di Slack è la sua capacità di integrazione, che consente agli utenti di connettere a oltre 2.000 app di terze parti. Questo livello di integrazione garantisce che Slack si adatti perfettamente ai flussi di lavoro esistenti, offrendo agli utenti la flessibilità di utilizzare gli strumenti con cui hanno già familiarità.

Mentre Campfire (la funzione di chat) offre alcune integrazioni di base, la piattaforma Basecamp più ampia ha un numero crescente di integrazioni, anche se non sulla stessa scala di Slack. Le integrazioni di Basecamp sono spesso progettate per migliorare le sue capacità native di project management, con un'attenzione particolare agli strumenti per il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la reportistica.

Puoi utilizzare servizi come Zapier per creare la connessione tra Basecamp e altre piattaforme.

🏆 Vincitore: Slack ottiene punti bonus in questo caso. Le sue ricche funzioni e la sua versatilità rendono semplice garantire un flusso di lavoro senza interruzioni.

Funzionalità n. 4: informazioni ricercabili

Quando si tratta di trovare informazioni, la ricerca enterprise di Slack non ha rivali. Considerala come un'unica barra di ricerca per tutte le conoscenze della tua azienda.

Campfire di Basecamp, invece, ti aiuta a evitare che le conversazioni diventino confuse.

Mentre Campfire è pensato per il Chattare informale in tempo reale, Basecamp dispone anche di una bacheca separata per discussioni più formali. Qui puoi organizzare le conversazioni in thread ordinati e di facile lettura. Questa configurazione garantisce che le decisioni importanti relative al progetto e le informazioni chiave siano facili da trovare e consultare in un secondo momento, evitando che vadano perse nelle chiacchiere quotidiane.

🏆 Vincitore: Pareggio. Slack ha un vantaggio in termini di dimensioni, mentre Campfire è in testa per chi ha interesse a uno spazio semplice e chiaro.

slack vs Campfire su Reddit*

Ci siamo rivolti a Reddit per scoprire quale strumento preferiscono le aziende. Quando si cerca Slack vs Campfire, molti utenti concordano sul fatto che Slack offre una serie completa di funzionalità/funzioni.

Mentre Campfire è ideale per la comunicazione di team, Slack offre funzionalità avanzate che aiutano a garantire un flusso di lavoro fluido.

Ma alcuni utenti apprezzano la sua semplicità. Un utente su Reddit ha detto

Campfire è una promettente app per il Chattare di gruppo che puoi utilizzare nella tua azienda per comunicare con i tuoi Teams. È semplice e non offre funzionalità complesse o potenti come Slack o Teams. Puoi utilizzare questa app per la sua funzione principale: comunicare con i team.

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per la cancellazione della cronologia del chatter nel server Slack e hanno consigliato di utilizzare Campfire per il backup del chatter.

ritrova ClickUp: la migliore alternativa a Slack e Campfire*

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, sostituisce il chatter disperso, i thread persi e gli strumenti scollegati.

La parte migliore? Conversazioni, attività, documenti e collaborazione sono ora tutti in un unico spazio di lavoro integrato. È tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno, senza mai uscire dall'app.

Esploriamo insieme le sue funzionalità/funzioni per vedere come puoi semplificare la collaborazione!

il vantaggio numero 1 di ClickUp: ClickUp Chattare*

Chattare interrotto, attività disorganizzate e thread persi non saranno più un problema.

Con ClickUp Chattare, puoi avviare conversazioni nei canali pubblici per tenere tutti i membri del tuo team informati su ciò che sta accadendo.

Ecco come puoi utilizzarlo:

*non perdere mai il monitoraggio degli elementi da intraprendere: assegna immediatamente i commenti alla persona giusta o convertili in attività, in modo che nulla sfugga al tuo controllo

trasforma le conversazioni in risultati:* con un solo clic, trasforma le conversazioni in chat in attività concrete: non dimenticherai più nessun follow-up

*tieni il contesto a portata di mano: collega automaticamente attività, documenti e chat, in modo che il tuo team abbia sempre una visione completa della situazione

*lavora più velocemente con l'IA: ottieni suggerimenti intelligenti per creare automaticamente attività, riepilogare thread e altro ancora, risparmiando tempo e lavoro richiesto

*condivisione di aggiornamenti importanti: crea post per annunci, aggiornamenti e discussioni per mantenere tutti allineati

*riconoscere e riassumere con facilità: avvia le chiamate con un solo clic e ricevi riepiloghi/riassunti automatici che evidenziano tutti i punti chiave di chiave

*collabora in tempo reale: utilizza Syncups per chiamate audio o videochiamate direttamente all'interno di ClickUp, senza bisogno di strumenti aggiuntivi

*clickUp One Up #2: attività di ClickUp

Mantieni trasparenti le sequenze dei progetti e i flussi di lavoro del team con attività di ClickUp

Cerchi una funzionalità/funzione che mantenga organizzate le tue attività per ridurre i passaggi di informazioni? ClickUp attività di ClickUp automatizza il lavoro, migliora la collaborazione e crea la connessione tra tutti i tuoi strumenti di produttività, come documenti, chat e lavagna online, con l'intelligenza artificiale integrata.

Ecco come semplifica la collaborazione del team per ogni attività:

*adatta le attività al tuo flusso di lavoro: utilizza campi personalizzati, categorie e tipi di attività che si adattano ai processi specifici del tuo team

Automatizza le attività ripetitive: risparmia tempo con l'assegnazione automatica delle attività, le notifiche e gli aggiornamenti di stato, concentrandoti su ciò che conta di più

Centralizza e semplifica: aggiungi attività a più elenchi di progetti e mantieni tutte le discussioni in un unico posto per eliminare i duplicati

*rimani aggiornato sull'avanzamento: monitora lo stato dei progetti e le informazioni sulle prestazioni a colpo d'occhio per prendere decisioni migliori

Trasforma gli input in azioni: converti automaticamente i moduli inviati in attività con suggerimenti basati sull'IA

assegna le priorità con precisione: *imposta stati personalizzati e livelli di priorità per mantenere il tuo team concentrato su ciò che è più importante

Visualizza le connessioni: collega le attività correlate con le dipendenze per vedere l'impatto sul progetto e gestire efficacemente la Sequenza

Gestione all-in-one: gestisci attività, calendari, promemoria e cose da fare da un'unica piattaforma unificata

clickUp's One Up #3: ClickUp Brain*

ClickUp Brain è il tuo assistente intelligente per lo spazio di lavoro, progettato per consentire al tuo team di andare avanti senza perdere un colpo. Con esso, non dovrai mai più preoccuparti di nulla!

Basta chiedere e l'IA estrarrà automaticamente il contesto dalle tue chat e dalle tue attività. ClickUp Brain garantisce che tutti rimangano allineati, informati e concentrati su ciò che conta di più.

Ecco come ClickUp Brain offre valore e garantisce il corretto svolgimento del tuo lavoro:

*contesto immediato, sempre a portata di mano: non perdere mai il monitoraggio dei dettagli importanti – ClickUp Brain mostra le informazioni rilevanti dalle tue conversazioni e attività di ClickUp proprio quando ne hai bisogno

collaborazione senza sforzo: *collegando le informazioni ricavate dai thread di chat e dagli aggiornamenti sulle attività, ClickUp Brain aiuta il tuo team a collaborare in modo più efficace e a prendere decisioni più rapide

*assistenza proattiva: ricevi promemoria, suggerimenti e riepiloghi/riassunti tempestivi basati sulle discussioni in corso e sull'attività del progetto, in modo che nulla venga trascurato

*modelli IA multipli per risultati più intelligenti: ClickUp Brain ti consente di accedere a più modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per fornire le risposte più accurate, pertinenti e sfumate per le tue esigenze specifiche

*generazione di immagini e supporto creativo: genera istantaneamente immagini e risorse visive direttamente all'interno del tuo flusso di lavoro, aiutandoti a dare vita alle tue idee senza uscire da ClickUp

Ricerca web e risposte in tempo reale: accedi alle informazioni aggiornate dal web tramite Brain, in modo da avere sempre a disposizione gli ultimi approfondimenti e dati per prendere decisioni informate

Flusso di lavoro semplificato: riduce la ricerca manuale e il cambio di contesto, consentendoti di concentrarti sul lavoro ad alto impatto invece di cercare informazioni

Collabora con il tuo team da qualsiasi luogo su ClickUp Documento

E se volessi effettuare la modifica in tempo reale con i membri del tuo team? Abbiamo pensato anche a questo! ClickUp Documenti ti aiutano a mantenere tutte le tue informazioni organizzate. Ecco come funziona:

*trasforma le idee in azioni: collega i documenti direttamente alle tue attività e ai tuoi progetti, assicurandoti che ogni idea venga portata avanti

*crea documenti a modo tuo: utilizza pagine nidificate, ricche opzioni di stile e modelli già pronti per creare il documento perfetto per ogni esigenza

*coinvolgi il tuo team: organizza le informazioni con segnalibri nidificati, tabelle e altro ancora, ideali per roadmap, wiki e basi di conoscenza

*collabora in tempo reale: fai brainstorming, modifica e risolvi i problemi insieme agli altri grazie alla modifica istantanea e in tempo reale

*metti le conoscenze in primo piano: contrassegna i documenti importanti come wiki in modo che il tuo team possa facilmente consultarli e farvi riferimento ogni volta che è necessario

Commenti persi? Attività smarrite? Ritardi nelle scadenze della riunione? Sembra troppo difficile da gestire e controllare? Non con ClickUp Comments. Ti consente di assegnare commenti che richiedono un'azione, in modo che il membro del team interessato sappia cosa deve essere terminato.

Una volta completate le tue attività, puoi risolvere facilmente questi commenti per evitare qualsiasi confusione!

Ecco cosa pensa Marianela Fernandez, consulente per il trattamento delle acque presso Eco Supplier Panamá, dell'utilizzo di ClickUp:

Integrando varie funzioni come notifiche, calendari, email e flusso di lavoro nell'esecuzione del progetto, ClickUp fa sì che i lavoratori smettano di concentrarsi sulla revisione costante dei diversi meccanismi tecnologici e si concentrino sulle attività che generano valore.

rendi la comunicazione del team più semplice con ClickUp!*

La scelta della piattaforma di comunicazione giusta può determinare il successo o il fallimento degli sforzi richiesti per il coordinamento del team e influenzare direttamente la fluidità del flusso di lavoro.

Slack offre funzionalità avanzate con integrazioni, ricerca avanzata e comunicazione multicanale. La piattaforma è perfetta se stai cercando un'app che combini project management e comunicazione.

D'altra parte, Campfire mantiene le cose semplici, con conversazioni chiare, distrazioni minime e una forte attenzione alla collaborazione.

Ma se stai cercando una piattaforma all-in-one per collaborare, discutere e gestire i progetti, prendi in considerazione ClickUp. Con ClickUp Chats, Comments, attività di ClickUp e documenti, puoi trasformare le tue conversazioni in azioni, mantenendo la comunicazione fluida e il tuo lavoro organizzato. È più di un semplice strumento di chat: è uno spazio di lavoro completo dove nulla sfugge al controllo.

Esplora subito ClickUp e trasforma la comunicazione del tuo team: registrati per ottenere un account gratis!