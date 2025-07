Scopri i 10 migliori strumenti di IA per la formazione e lo sviluppo nel 2025

L'apprendimento non è più quello di una volta. Abbiamo abbandonato le sessioni di onboarding obsolete e buttato via i manuali di formazione impolverati. Oggi l'apprendimento è ovunque: nel nostro lavoro, nei nostri errori, nei momenti in cui ci chiediamo "Aspetta... come si fa?". In alcuni casi è persino... divertente.

E indovina chi ti accompagna in questo viaggio? L'IA.

il 71% dei professionisti L&D sta già "esplorando, sperimentando o integrando l'IA nel proprio lavoro"

Che si tratti di insegnare in classe o formare un team, gli strumenti di IA stanno ridefinendo il modo in cui apprendiamo. Dai contenuti che praticamente si scrivono da soli ai moduli AR/VR che rendono obsoleta la formazione tradizionale, le aziende stanno abbandonando i metodi obsoleti e adottando modi più intelligenti e coinvolgenti per sviluppare il talento.

Con questi strumenti di IA per la formazione e lo sviluppo, puoi generare istantaneamente documenti di onboarding, progettare immagini personalizzate per i corsi, redigere piani delle lezioni, delineare interi moduli di apprendimento e personalizzare i contenuti formativi per diversi ruoli, il tutto senza alcuno sforzo!

Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti di IA per la formazione e lo sviluppo:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Creazione di contenuti basata sull'IA, tutorial video, lavagne online, modelli, automazioni, analisi, modelli LMS Team L&D di tutte le dimensioni che desiderano integrare i contenuti formativi nei flussi di lavoro Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Synthesia oltre 200 modelli, oltre 140 lingue, avatar IA, collaborazione in team, libreria video Team di piccole e grandi aziende che creano video di formazione coinvolgenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Jasper Editor di documenti IA, controllo del tono del marchio, generazione rapida di contenuti Team di piccole e grandi aziende che scrivono script e manuali di formazione Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende ElevenLabs Sintesi vocale in oltre 32 lingue, tono/stili personalizzabili Team di piccole e grandi aziende che creano voiceover raffinati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Pictory Testo/URL-video, collaborazione in team, didascalie, distribuzione di clip Team di piccole e medie dimensioni che producono video di formazione senza competenze di modifica Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Quizgecko File-to-quiz/flashcard, ripetizione spaziata, conversione podcast Team L&D di piccole e grandi aziende che utilizzano quiz interattivi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende HeyGen oltre 175 lingue, avatar realistici, clonazione di avatar, modifica video con IA Team di piccole e grandi aziende che producono onboarding/formazione guidati da avatar Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Zavvy Creazione di video, integrazione con Slack, coaching automatizzato, promemoria, percorsi di carriera Team HR/L&D di piccole e grandi aziende che creano programmi di apprendimento strutturati Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Virti Simulazioni senza codice, video interattivi a 360°, esseri umani virtuali, analisi Team di piccole e grandi aziende che offrono una formazione coinvolgente basata sui ruoli Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $/amministratore/mese; prezzi personalizzati per le aziende 7taps Copilota di microlearning IA, conversione di contenuti in micro-corsi, integrazioni LMS/Slack Teams offre microlearning in pillole per organizzazioni di medie e grandi dimensioni I team L&D di tutte le dimensioni stanno integrando i contenuti di apprendimento con i flussi di lavoro

Ecco il nostro elenco di strumenti di IA che possono semplificare i tuoi programmi di formazione e sviluppo mantenendo il coinvolgimento dei dipendenti:

1. ClickUp (Ideale per la gestione della formazione e dello sviluppo basata sull'IA)

Prova ClickUp Brain: è gratis Usa ClickUp Brain per generare interi moduli di formazione all'istante con l'IA

Pensi che ClickUp sia solo per il project management? Ripensaci! Con la configurazione adeguata, ClickUp diventa una piattaforma L&D dinamica che ti aiuta a progettare, fornire e monitorare l'apprendimento in tutta la tua organizzazione. È davvero l'app che fa tutto per il lavoro.

Che tu stia cercando piani di lezioni o flussi di lavoro personalizzati, troverai tutto ciò che ti serve con le funzionalità basate sull'IA di ClickUp. Analizziamoli nel dettaglio!

Creazione di contenuti basata sull'IA e monitoraggio dello stato di avanzamento che consente di risparmiare ore

ClickUp Brain, l'IA per il lavoro più completa al mondo, ti aiuta a creare rapidamente contenuti formativi. Digita un prompt come "Crea un modulo di formazione sulla sicurezza informatica per i team remoti" e osserva come genera schemi dettagliati che coprono tutto, dalle simulazioni di phishing ai protocolli VPN.

Utilizzalo per adattare i suggerimenti sui contenuti alla natura unica del tuo ambiente di lavoro. Crea moduli specifici per ruolo, riscrivi le lezioni con il tono del tuo marchio e genera persino domande per quiz basate sui tuoi documenti interni, in modo che il tuo programma di formazione risulti meno standardizzato e più personalizzato.

Puoi archiviare questi schemi e materiali in ClickUp Docs.

💡 Suggerimento per esperti: detta il contenuto dei moduli, le domande dei quiz o le note di feedback utilizzando Talk‑to‑Text all'interno di ClickUp Brain MAX. Brain MAX è la "super app" desktop basata sull'IA di ClickUp che comprende l'intero contesto di lavoro (attività, documenti, chat e app integrate) e consente di cercare, parlare e agire direttamente con i modelli IA più recenti come GPT‑4, Claude e Gemini. Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Vuoi fare un passaggio?

Utilizza gli agenti Autopilot di ClickUp per allinearti alle attività cardine e ai punti di controllo del tuo programma di formazione. Gli agenti sono come assistenti IA intelligenti che eseguono azioni autonome in base a trigger e condizioni specificati:

Creare contenuti in modo proattivo: quando un tirocinante contrassegna un modulo come "In corso", un agente può condividere automaticamente un documento introduttivo, una lista di controllo o risorse utili

Automatizza feedback e riepiloghi/riassunti : dopo che gli studenti hanno inviato le risposte ai quiz o i compiti, un agente può riepilogare/riassumere le risposte chiave o segnalare le lacune comuni

Gestisci i promemoria: se una scadenza viene superata o uno stato rimane "Non iniziato", l'agente può attivare dei promemoria per gli studenti o i formatori

I Clip di ClickUp ti consentono di registrare brevi tutorial video e guide passo passo direttamente nel tuo browser. Non è necessaria alcuna attrezzatura sofisticata: basta premere "Registra" e condividere immediatamente le tue conoscenze. Puoi narrare e spiegare argomenti complessi con facilità, rendendo l'apprendimento più coinvolgente e memorabile.

Inoltre, con ClickUp Brain, le trascrizioni di questi Clip vengono generate in tempo reale, così il tuo team può cercare, consultare o rivedere i contenuti senza alcuno sforzo. Fai domande e ottieni risposte direttamente dalla trascrizione!

Registra rapide guide con ClickUp Clips e mantieni il tuo team allineato

Utilizza le funzionalità/funzioni integrate per:

Crea automaticamente trascrizioni ricercabili

Aggiungi timestamp per una navigazione più semplice

Tieni traccia di chi ha guardato cosa

Condividi video in modo sicuro con membri specifici del team

Lavagne online interattive per un maggiore coinvolgimento

Usa le lavagne online ClickUp per mappare i flussi di apprendimento e i piani di studio

Dì addio alle noiose presentazioni PowerPoint. Le lavagne online di ClickUp trasformano le sessioni di formazione in esperienze collaborative. Visualizza i percorsi di apprendimento, mappa i percorsi di sviluppo delle competenze e fai brainstorming con il tuo team in tempo reale

📌 Ad esempio, abbozza un flusso di formazione per il tuo programma di inserimento in ClickUp Whiteboards. Quindi, converti ogni modulo in attività, organizzale in un elenco per argomento o reparto e passa alla vista Gantt per pianificare sequenze temporali, impostare attività cardine e gestire le dipendenze tra i gruppi.

💡 Suggerimento: crea un hub centralizzato di risorse di apprendimento collegando i tuoi documenti ClickUp direttamente alle attività nei tuoi flussi di lavoro di formazione. Ad esempio, allega un documento ClickUp con guide dettagliate per l'onboarding o procedure operative standard specifiche per ruolo a ciascun modulo nel flusso della lavagna online. Puoi anche incorporare video, quiz o moduli di feedback direttamente nel documento, in modo che gli studenti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno, nel contesto, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Modelli che accelerano la configurazione

Ottieni un modello gratuito Passa dal concetto alla realizzazione con il modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento di ClickUp

È la prima volta che imposti un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS)? Inizia in modo semplice! Il modello di implementazione LMS di ClickUp ti guiderà attraverso il completamento con esito positivo del tuo progetto. Ecco come:

Utilizza la vista Gantt del progetto per creare una sequenza temporale per ogni attività del progetto

Organizza le attività in stati personalizzati come In revisione, In corso e Completato

Aggiorna lo stato man mano che procedi con le attività per tenere informati gli stakeholder

Monitora e analizza le attività per garantire che ogni passaggio sia eseguito correttamente

D'altra parte, il modello di framework di formazione di ClickUp fornisce una solida base per i tuoi programmi. La sua interfaccia utente intuitiva ti aiuta a pianificare, strutturare e gestire il tuo programma di formazione. Ecco come:

Standardizza i percorsi di apprendimento tra i team utilizzando attività, documenti e obiettivi predefiniti

i campi personalizzati di ClickUp Monitora lo stato di completamento, le ore di formazione e i punteggi delle valutazioni in tempo reale utilizzando i dashboard

Individua le interruzioni della formazione o i punteggi bassi con report visivi e riassegna rapidamente i materiali o pianifica follow-up

Ottieni un modello gratuito Pianifica, programma ed esegui con il modello di framework di formazione di ClickUp

Questo modello fornisce le analisi necessarie per creare un programma di formazione su misura sia per i formatori che per gli studenti. Utilizzalo per monitorare lo stato dei dipendenti e aggiornare il materiale formativo in base ai dati degli utenti.

Se stai cercando uno strumento di gestione della produttività all-in-one basato sull'IA per massimizzare i risultati dei tuoi programmi di formazione, ClickUp è la scelta giusta.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea percorsi di apprendimento strutturati utilizzando i documenti di ClickUp con attività collegate, contenuti multimediali incorporati e liste di controllo chiare

Usa la chat di ClickUp per collaborare sui materiali didattici, chiarire gli obiettivi e allinearti sui risultati. Invece di utilizzare canali sparsi, avvia una chat all'interno di un'attività o di un modulo di formazione specifico, in modo che domande, aggiornamenti e feedback rimangano collegati al contenuto o all'incarico a cui si riferiscono

Assegna e monitora i moduli di formazione senza sforzo combinando stati personalizzati, date di scadenza e automazioni di ClickUp . Ad esempio, quando uno studente contrassegna un modulo come "In corso", un'automazione può avvisare immediatamente il formatore o assegnare l'attività successiva

Riepiloga/riassumi e genera contenuti all'istante con ClickUp Brain, dalle procedure operative standard ai documenti di onboarding, dai quiz alle FAQ

Centralizza tutti i contenuti formativi in uno spazio ClickUp dedicato alla formazione e allo sviluppo con autorizzazioni personalizzate, visualizzazioni personalizzate e modelli flessibili

Limiti di ClickUp

Potrebbe non fornire una personalizzazione approfondita per esigenze di formazione di nicchia

Le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma possono risultare eccessive per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di G2 definisce ClickUp un punto di svolta, affermando:

Posso vedere quando il team sta portando a termine un lavoro, ho creato molte procedure operative standard per formare i nuovi dipendenti molto più rapidamente rispetto al passato e riesco a liberare la mente e a concentrarmi sul flusso di lavoro.

📮 Approfondimento ClickUp: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più rapidamente!

2. Synthesia (ideale per la creazione di tutorial e video didattici basati sull'IA)

tramite Synthesia

I video brevi e coinvolgenti stanno sostituendo le lunghe e monotone sessioni di formazione, e giustamente. Ma girare, modificare e produrre video da zero richiede tempo, lavoro e una configurazione completa della produzione. È qui che entrano in gioco gli strumenti di IA per i video come Synthesia.

Synthesia trasforma il testo normale in video di formazione professionali utilizzando avatar IA realistici senza telecamere, microfoni o strumenti di modifica. Che tu stia lanciando moduli di onboarding, formazione sulla conformità o contenuti di aggiornamento professionale, Synthesia aiuta i team di formazione e sviluppo a creare rapidamente video di alta qualità. Riduce i tempi di produzione e aiuta a mantenere il coinvolgimento degli studenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Scegli tra oltre 200 modelli video gratuiti per iniziare a creare video anche se sei un principiante

Raggiungi un pubblico globale con il doppiaggio e la traduzione in oltre 140 lingue

Collabora con i team e modifica i video in base al feedback, con una libreria video aggiornata

Limiti di Synthesia

La gestione dei costi può essere complicata se hai esigenze video estese

Ottenere che gli avatar esprimano emozioni come gli esseri umani sarebbe difficile, poiché sono generati dall'IA

Prezzi di Synthesia

Free

Starter: 29 $ al mese per utente

Autore: 69 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Synthesia

Una recensione su G2 recita:

Adoro il livello di personalizzazione che offre, fornendo al contempo un ottimo supporto IA per le parti con cui non mi trovo completamente a mio agio. Non sono una persona molto creativa, quindi ho bisogno di un aiuto extra nella creazione di contenuti formativi e Synthesia è la soluzione perfetta per colmare le mie lacune.

Adoro il livello di personalizzazione che offre, fornendo al contempo un ottimo supporto IA per le parti con cui non mi trovo completamente a mio agio. Non sono una persona molto creativa, quindi ho bisogno di un aiuto extra per creare contenuti formativi e Synthesia è la soluzione perfetta per colmare le mie lacune.

📖 Leggi anche: Le migliori app di IA per ottimizzare i flussi di lavoro

3. Jasper (Ideale per scrivere contenuti formativi basati sull'IA)

tramite Jasper IA

Dietro ogni sessione di formazione efficace ci sono piani delle lezioni, linee guida per l'apprendimento, manuali di introduzione e, naturalmente, un copione solido. Jasper IA ti aiuta proprio in questo. Questa piattaforma basata sull'IA è in grado di generare tutto, dai copioni ai manuali di formazione completi, in pochi secondi.

Hai una presentazione e devi trasformarla in una guida di formazione raffinata? Basta inserire un prompt nella chat di Jasper e voilà, il gioco è fatto. Che tu stia partendo da zero o perfezionando materiali esistenti, Jasper rende la creazione di contenuti veloce, facile e scalabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Migliora i contenuti della formazione aziendale con l'editor di documenti basato sull'IA

Imposta le tue regole per l'uso dei termini, la grammatica o persino la punteggiatura, assicurandoti di mantenere sempre un tono coerente con il tuo marchio

Passa alla "modalità Boss" e genera idee di formazione aziendale pronte all'uso in pochi secondi

Limiti di Jasper

È necessario verificare l'accuratezza dei contenuti generati

Prezzi Jasper

Autore: 49 $ al mese per postazione

Pro: 69 $ al mese per postazione

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper IA?

Un recensore di G2 afferma:

Genera rapidamente contenuti di alta qualità quando devo scrivere contenuti che richiedono la scomposizione di fenomeni complessi nei loro sottocomponenti, la spiegazione di processi aziendali, la valutazione di diverse opzioni o la descrizione di pratiche di gestione convenzionali al lettore.

Genera rapidamente contenuti di alta qualità quando devo scrivere contenuti che richiedono la scomposizione di fenomeni complessi nei loro sottocomponenti, la spiegazione di processi aziendali, la valutazione di diverse opzioni o la descrizione di pratiche di gestione convenzionali al lettore.

👀 Lo sapevi? Le organizzazioni con una forte cultura dell'apprendimento hanno tassi di coinvolgimento e fidelizzazione superiori del 30-50 %.

4. ElevenLabs (Il migliore per la generazione di discorsi realistici)

tramite ElevenLabs

Mentre la creazione di piani didattici elaborati è un aspetto dell'insegnamento, mantenerlo coinvolti durante una sessione di formazione aziendale è un altro. È qui che è utile avere uno strumento in grado di convertire facilmente il testo in parlato.

ElevenLabs è uno di questi strumenti di doppiaggio con IA. Grazie alle sue numerose funzionalità/funzioni, è una buona scelta per convertire contenuti noiosi in video di formazione coinvolgenti o per sfruttare l'IA per doppiare la voce fuori campo in più lingue.

Le migliori funzionalità/funzioni di ElevenLabs

Scegli tra oltre 32 lingue diverse per creare video IA unici

Dai voce ai tuoi avatar IA con semplici conversioni da testo a voce

Personalizza la lingua, il tono, la voce e lo stile dei tuoi video IA

Limiti di ElevenLabs

I piani di basso livello possono diventare limitanti per la produzione su larga scala

Prezzi di ElevenLabs

Free

Starter: 5 $ al mese

Autore: 11 $/mese

Pro: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ElevenLabs

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ElevenLabs?

Una recensione su G2 recita:

Sono disponibili diversi accenti, dall'inglese britannico all'americano, oltre a diversi personaggi e fasce d'età. Inoltre, è molto facile da usare. Sono riuscito a trovare la mia voce preferita e a salvarla come preimpostazione, in modo da poter generare rapidamente file vocali al volo. Consiglio vivamente ElevenLabs.

Sono disponibili diversi accenti, da quello britannico a quello americano, oltre a diversi personaggi e fasce d'età. Inoltre è molto facile da usare. Sono riuscito a trovare la mia voce preferita e a salvarla come preimpostazione, in modo da poter generare rapidamente file vocali al volo. Consiglio vivamente ElevenLabs.

5. Pictory (Ideale per video di formazione generati dall'IA)

via Pictory

Cosa succede se non hai esperienza nella creazione di video ma desideri utilizzarli per formare il tuo team? In passato, avresti dovuto richiedere i servizi di un editor video esperto, attendere che realizzasse il contenuto, eseguire più iterazioni e produrre un singolo video.

Ma ora non più. Con una piattaforma di creazione video basata sull'IA come Pictory, puoi creare video di formazione e materiali didattici stimolanti senza alcuna competenza di modifica video. Collabora con il tuo team in tempo reale per rendere l'apprendimento un'esperienza completa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pictory

Converti testo e URL in video coinvolgenti di lunga durata

Collabora con più team in tempo reale per ottenere i migliori risultati

Crea brevi clip da video lunghi per contenuti condivisibili e di facile fruizione

Limiti di Pictory

Difficoltà nella creazione di personalizzazioni individuali con opzioni limitate di voice-over e modelli

Prezzi Pictory

Starter: 25 $ al mese

Professional: 49 $ al mese

Team: 119 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pictory

G2: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 160 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pictory

Una recensione su G2 recita:

È semplice da usare e ha buone funzionalità/funzioni, mi piace soprattutto il fatto che con il mio copione video generi automaticamente il video completo e inserisca i sottotitoli; se hai una voce fuori campo o desideri crearne una, il software la sincronizza automaticamente al video, il che è fantastico!

È semplice da usare e ha buone funzionalità/funzioni, mi piace soprattutto il fatto che con il mio copione video genera automaticamente il video completo e inserisce i sottotitoli; se hai una voce fuori campo o desideri crearla, il software la sincronizza automaticamente al video, il che è fantastico!

6. Quizgecko IA (Ideale per la creazione di quiz e materiale di studio basati sull'IA)

tramite Quizgecko

Gli studenti imparano meglio quando sono coinvolti attivamente, quindi perché continuare a utilizzare metodi obsoleti? Quizgecko è uno strumento basato sull'IA che rende la formazione interattiva e divertente.

È un modo nuovo per migliorare i tuoi piani di lezione e mantenere i tirocinanti pienamente coinvolti, senza che i contenuti risultino obsoleti o ripetitivi. Che tu stia creando flashcard, quiz o persino podcast, Quizgecko ti aiuta a offrire lezioni che restano impresse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quizgecko

Crea materiale formativo caricando qualsiasi file sulla piattaforma e sfruttando l'IA per convertirlo in quiz, flashcard e altri strumenti di studio

Impara meglio con Quizgecko IA, che ripete automaticamente le informazioni che potresti avere difficoltà a comprendere

Limiti di Quizgecko

Creazione limitata di quiz con il piano Free

Prezzi di Quizgecko

Free

Premium: 16 $ al mese

Ultra: 29 $ al mese

Organizzazione: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Quizgecko

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Quizgecko

Una recensione su Trustpilot recita:

Gecko è una scelta chiara in termini di costo e qualità. Mi è piaciuto usare l'app intelligente per creare quiz anche prima che aggiungessero molte nuove funzionalità.

Gecko è una scelta ovvia in termini di costo e qualità. Mi è piaciuto usare l'app intelligente per creare quiz anche prima che aggiungessero molte nuove funzionalità.

7. HeyGen (ideale per la creazione di video di formazione e sviluppo)

tramite HeyGen

HeyGen, un altro strumento di creazione di contenuti di IA, ti consente di provare gli avatar più realistici e persino di clonarti per creare contenuti video di formazione.

Il livello di personalizzazione offerto da HeyGen è incredibile. Dalle espressioni facciali agli sfondi e persino all'addestramento del tuo avatar IA per rispondere in modo intuitivo, questa piattaforma ti consente di offrire contenuti formativi su misura.

Le migliori funzionalità/funzioni di HeyGen

Scegli tra oltre 175 lingue e dialetti diversi per attirare un pubblico più ampio

Crea video ricchi di sfumature in cui i tuoi avatar IA sono addestrati a mostrare emozioni e movimenti realistici

Sfrutta il potente strumento di modifica video integrato per realizzare video professionali

Limiti di HeyGen

A volte le espressioni dell'avatar possono sembrare un po' rigide o robotiche

Prezzi HeyGen

Free

Autore: 29 $ al mese per postazione

Teams: 39 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2: 4,8/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HeyGen?

Una recensione su G2 dice:

Questo strumento è davvero rivoluzionario. Oggigiorno si trovano molti strumenti di "IA", ma questo è davvero valido. L'ho già utilizzato per alcuni video di prodotti, in pochi minuti. La riduzione dei tempi e degli investimenti in risorse è notevole e le applicazioni sono molteplici: PR, promozioni, risorse umane, presentazioni commerciali, formazione, ecc. Creatività senza limiti!

Questo strumento è davvero rivoluzionario. Oggigiorno si trovano molti strumenti di "IA", ma questo è davvero valido. L'ho già utilizzato per alcuni video di prodotti, in pochi minuti. La riduzione dei tempi e degli investimenti in risorse è notevole e le applicazioni sono molteplici: PR, promozioni, risorse umane, presentazioni commerciali, formazione, ecc. Creatività senza limiti!

🧠 Curiosità: quasi nove organizzazioni su dieci sono preoccupate di trattenere i propri dipendenti. Secondo il Workplace Learning Report 2025 di LinkedIn, offrire opportunità di apprendimento e crescita è considerata la strategia migliore per evitare che i dipendenti lascino l'azienda.

8. Zavvy (Il miglior strumento per creare programmi di formazione per i dipendenti)

tramite Zavvy

Zavvy di Deel è pensato per chi gestisce più team, come i responsabili delle risorse umane e i professionisti della formazione e dello sviluppo. Dal coaching dei dipendenti su come fornire un feedback migliore all'automazione dei follow-up e dei promemoria di formazione, Zavvy utilizza l'IA per gestire il lavoro più impegnativo.

Zavvy ti aiuta ad automatizzare le attività ripetitive, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero: aiutare i tuoi dipendenti a migliorare le loro competenze. Si tratta di costruire percorsi di carriera significativi, definire le competenze e offrire un coaching reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zavvy

Crea video impeccabili e altre esperienze di apprendimento con un clic

Integra app esterne come Slack per fornire consigli di coaching, condividere risorse di apprendimento e molto altro ancora

Limiti di Zavvy

La piattaforma può diventare costosa per gli utenti che lavorano con un budget limitato

Prezzi Zavvy

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zavvy

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

📖 Leggi anche: Come formare i dipendenti sui nuovi software in modo efficiente

📮 ClickUp Insight: Il 33% dei nostri intervistati indica lo sviluppo delle competenze come uno dei casi d'uso dell'IA che più li interessa. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare frammenti di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, più contesto ha l'IA sul tuo lavoro, migliori saranno le sue risposte. Essendo l'app completa per il lavoro, l'IA di ClickUp eccelle in questo. Sa a quale progetto stai lavorando e può consigliarti passaggi specifici o persino eseguire attività come la creazione di frammenti di codice con facilità.

9. Virti (ideale per creare video coinvolgenti per migliorare i materiali formativi)

tramite Virti

La piattaforma di formazione con role play e video basata sull'IA di Virti trasforma l'apprendimento passivo in un'esperienza coinvolgente. Pensa a video interattivi in cui gli avatar rispondono agli studenti in tempo reale.

Questo tipo di formazione pratica e basata su scenari reali aumenta il coinvolgimento e migliora la ritenzione delle conoscenze, consentendo agli studenti di esercitarsi in situazioni reali, senza alcuna pressione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Virti

Genera simulazioni interattive per una forza lavoro diversificata con questa soluzione senza codice

Prova diversi scenari nella sicurezza del mondo virtuale con esperienze totalmente immersive

Analizza approfondimenti dettagliati per ottenere valutazioni delle prestazioni basate sui dati

Limiti di Virti

Sebbene siano disponibili numerose opzioni di personalizzazione, gli utenti hanno notato che gli avatar e le voci IA potrebbero essere migliorati per risultare più realistici

Prezzi Virti

Starter: 99 $ al mese per editor

Pro: 199 $ al mese per editor

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Virti

G2: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Virti?

Una recensione su G2 recita:

Mi piace il fatto che sia accessibile e facile da usare. Non è necessaria alcuna conoscenza di codici, motivo per cui è accessibile a chiunque. Tutto ciò che serve è un account e il proprio laptop personale per creare scenari illimitati, sia attraverso la piattaforma video interattiva a 360° che attraverso la piattaforma Virtual Humans.

Mi piace il fatto che sia accessibile e facile da usare. Non è necessaria alcuna conoscenza di codici, motivo per cui è accessibile a chiunque. Tutto ciò che serve è un account e il proprio laptop personale per creare scenari illimitati, sia attraverso la piattaforma video interattiva a 360° che attraverso la piattaforma Virtual Humans.

10. 7taps (Ideale per corsi di micro e-learning)

via 7taps

Se vuoi evitare il lungo processo di creazione di corsi su misura per i tirocinanti, prova 7taps! Crea automaticamente corsi di microlearning di grande impatto e che richiedono poco lavoro, per aumentare il coinvolgimento degli studenti in una forza lavoro diversificata.

7taps vanta un impressionante aumento dell'84% nella ritenzione delle conoscenze grazie al microlearning. Offrendo una perfetta integrazione con i flussi di lavoro esistenti, questo strumento ti aiuta a tradurre le conoscenze in azioni concrete.

le migliori funzionalità/funzioni di 7taps

Potenzia il tuo processo di formazione con un copilota di microlearning basato sull'IA

Converti PowerPoint, PDF e altri formati con il trasformatore di microlearning

Integra app esterne come Slack o qualsiasi LMS per implementare approfondimenti basati sui dati

limiti di 7taps

Gli utenti hanno difficoltà a convertire argomenti dettagliati in contenuti di microlearning con funzionalità/funzioni limitate

prezzi di 7taps

Free

Starter: 99 $ al mese per editor

Enterprise: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di 7taps

G2: 4,8/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di 7taps?

Una recensione su G2 recita:

La creazione di contenuti è molto semplice e, soprattutto, piace molto ai dipendenti, che interagiscono bene con i contenuti. Anche le funzionalità/funzioni dell'autore IA sono davvero ottime.

Creare contenuti è molto semplice e, soprattutto, i dipendenti apprezzano molto e interagiscono bene con i contenuti. Anche le funzionalità/funzioni dell'autore IA sono davvero ottime.

Scegliere lo strumento di IA giusto migliorerà l'apprendimento e lo sviluppo dei tirocinanti. Quando scegli uno strumento di apprendimento basato sull'IA che mette al primo posto le persone, presta attenzione a:

Automazioni : assicurati di scegliere uno strumento che acceleri l'apprendimento. Automatizzare attività ripetitive, come formattare presentazioni, aggiornare i registri di formazione, rispondere alle domande più frequenti degli studenti o pianificare le sessioni, libera più tempo per i formatori e guida gli studenti lungo un percorso più efficace

Personalizzazione : adatta i percorsi formativi alle esigenze individuali, anziché adottare un approccio unico per tutti. Ogni persona è diversa e apprende a modo suo e, in qualità di formatore, devi garantire che la tua formazione possa essere personalizzata per i diversi studenti

Integrazione : sincronizza lo strumento con le piattaforme di apprendimento esistenti per offrire un'esperienza unificata, senza interrompere il flusso di apprendimento. Ad esempio, lo stato di avanzamento di un corso chiave viene aggiornato automaticamente nel sistema di gestione dei dipendenti e viene conteggiato ai fini della valutazione

Analisi : sfrutta analisi significative per monitorare lo stato di avanzamento e ottimizzare i risultati. Prendere decisioni basate sui dati migliorerà sicuramente i risultati

Adattabilità: regola dinamicamente i contenuti in base alle prestazioni e al coinvolgimento degli utenti, garantendo che gli studenti rimangano coinvolti. Questa tecnica di apprendimento adattivo mantiene i tuoi tirocinanti attenti

📮 ClickUp Insight: Il 32% dei lavoratori ritiene che l'automazione consentirebbe di risparmiare solo pochi minuti alla volta, ma il 19% afferma che potrebbe far usufruire di 3-5 ore in più alla settimana. La realtà è che anche i più piccoli risparmi di tempo si sommano nel lungo periodo. Ad esempio, risparmiando solo 5 minuti al giorno sulle attività ripetitive, è possibile ottenere un risultato di oltre 20 ore recuperate ogni trimestre, tempo che può essere reindirizzato verso lavori più strategici e di maggior valore. Con ClickUp, automatizzare piccole attività, come assegnare date di scadenza o taggare i colleghi, richiede meno di un minuto. Hai a disposizione agenti IA integrati per riepiloghi e report automatici, mentre agenti personalizzati gestiscono flussi di lavoro specifici. Riappropriati del tuo tempo! 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

📖 Leggi anche: Il miglior software online per la formazione dei dipendenti

Stai cercando lo strumento di IA giusto per la formazione? Scegli ClickUp!

Ora che hai esplorato alcuni strumenti di IA per la formazione e lo sviluppo, è il momento di scegliere quello che funziona meglio per te. Che tu sia un insegnante, un responsabile delle risorse umane o qualcuno che vuole mettersi in proprio, c'è sempre uno strumento in grado di semplificare il tuo flusso di lavoro.

La chiave è identificare i punti deboli e trovare una soluzione che li risolva. Dopo tutto, l'IA è qui per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza. Se stai cercando uno strumento basato sull'IA che semplifichi la formazione, migliori la produttività e riduca il lavoro richiesto per la gestione delle attività, ClickUp è la risposta che fa per te.

Rivedi i tuoi programmi di formazione, ottieni di più e crea esperienze di apprendimento migliori: prova ClickUp oggi stesso!