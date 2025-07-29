i 11 migliori strumenti software di formazione a distanza per potenziare i team distribuiti (2025)

Se la tua idea di formazione a distanza è una presentazione PowerPoint di 50 diapositive e una "veloce" chiamata Zoom... dobbiamo parlare.

Il moderno software di formazione a distanza è molto più interessante. Stiamo parlando di strumenti per la creazione di corsi con funzione drag-and-drop, valutazioni gamificate e strumenti che non spingono il tuo team a fingere un'interruzione del Wi-Fi.

Ma non è tutto. Pensa a quiz interattivi, video tutorial, dashboard sullo stato di avanzamento e magari anche un badge o due per motivare i dipendenti.

Che tu stia inserendo un team commerciale completamente remoto o implementando una formazione sulla conformità per 300 dipendenti in tre paesi, lo strumento di formazione a distanza giusto rende tutto più semplice, scalabile e molto meno noioso.

In questo post parleremo delle migliori piattaforme di formazione a distanza per garantire l'apprendimento, anche quando il tuo team è sparso in diversi continenti e fusi orari.

Cosa cercare in un software di formazione a distanza?

La formazione dei dipendenti remoti va oltre la condivisione di alcune presentazioni o la registrazione di una sessione Zoom. Il software di formazione remota giusto dovrebbe essere come un'estensione del tuo team L&D, aiutandoti a fornire un apprendimento di grande impatto su larga scala. Ecco cosa cercare:

Creazione facile dei corsi e gestione dei contenuti: il software dovrebbe semplificare la creazione e l'organizzazione il software dovrebbe semplificare la creazione e l'organizzazione dei manuali di formazione . Dovrebbe consentire di creare programmi di formazione da zero e di caricare documenti, video e presentazioni esistenti

Aula virtuale e strumenti di collaborazione in tempo reale: cerca piattaforme che supportino sessioni live, sale di discussione, condivisione dello schermo e chat per ricreare l'esperienza di apprendimento di persona in un ambiente virtuale

Monitoraggio dello stato di avanzamento e reportistica: le analisi integrate dovrebbero mostrare chi ha completato il corso online, dove sta incontrando difficoltà e come è possibile migliorare continuamente il programma di formazione

Automazioni e promemoria: risparmiate tempo con l'assegnazione automatica dei corsi, i promemoria delle scadenze e i solleciti sullo stato di avanzamento. Ciò è utile quando si gestisce la formazione in più fusi orari

Integrazioni con il tuo stack tecnologico: la piattaforma di formazione dovrebbe connettersi con i tuoi strumenti esistenti, come i sistemi HR, la piattaforma di formazione dovrebbe connettersi con i tuoi strumenti esistenti, come i sistemi HR, il software di formazione , le app di produttività e il software di videoconferenza, senza soluzioni alternative aggiuntive

Scalabilità ed esperienza degli studenti: scegli una piattaforma facile da navigare, ottimizzata per i dispositivi mobili e sufficientemente flessibile da supportare diversi ruoli, reparti e formati di formazione man mano che la tua azienda cresce

Con questi strumenti indispensabili a portata di mano, sei pronto per esplorare i migliori strumenti per la formazione dei tuoi team remoti.

🧠 Lo sapevi? Il 74% dei dipendenti afferma di aver bisogno di continuare ad acquisire nuove competenze per rimanere competitivo sul posto di lavoro.

Confronto rapido: i migliori software di formazione a distanza

Per risparmiarvi ore di ricerca, abbiamo raccolto le migliori piattaforme software per la formazione a distanza.

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Team che necessitano di un'area di lavoro all-in-one per la formazione Documenti, assistente IA, clip, lavagne online, automazioni, dashboard, monitoraggio del tempo Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende TalentLMS Creazione rapida di corsi per team di piccole e medie dimensioni Creatore di corsi, quiz, accesso mobile, certificazioni Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 149 $ al mese per utente Docebo Esperienze di apprendimento di livello aziendale Contenuti basati sull'IA, segmentazione degli utenti, strumenti di reportistica Nessun piano Free; piani a pagamento su richiesta 360Learning Apprendimento collaborativo e formazione tra pari Creazione di corsi, forum di discussione, analisi Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 8 $/utente/mese Absorb LMS Personalizzazione del marchio e conformità SCORM Erogazione dei corsi, certificazione e integrazione con gli strumenti HR Nessun piano Free; piani a pagamento su richiesta Trainual Procedure operative standard e formazione sui processi per team in crescita Guide passo passo, grafici organizzativi, formazione basata sui ruoli Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 249 $ al mese (fatturati annualmente) LearnUpon Formazione mista per la formazione aziendale Report personalizzati, gamification e assistenza multilingue Nessun piano gratuito; piani a pagamento su richiesta Seismic Learning (Lessonly) Formazione per team commerciali e di assistenza clienti Percorsi basati sui ruoli, lezioni interattive, strumenti di feedback Nessun piano Free; prezzi personalizzati BrainCert Aula virtuale versatile e supervisione Quiz in tempo reale, streaming video HD, piattaforma di eLearning Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 59 $/mese (fatturati mensilmente) MapleLMS Formazione con integrazione Salesforce Percorsi basati sui ruoli, lezioni interattive e strumenti di feedback Nessun piano Free; piani a pagamento su richiesta SkyPrep Formazione semplificata e gestione degli utenti Creatore di corsi, valutazioni e personalizzazione del marchio Nessun piano gratuito; piani a pagamento su richiesta

Il miglior software per la formazione a distanza

Questi 11 strumenti ti aiutano a creare programmi di formazione ripetibili e coinvolgenti per tutto, dall'inserimento dei nuovi assunti al miglioramento delle competenze dei team remoti.

1. ClickUp (Ideale per i team che necessitano di un'area di lavoro all-in-one per la gestione dei programmi di formazione interna)

Organizza tutte le tue risorse di formazione all'interno di ClickUp per il lavoro da remoto

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti consente di creare, gestire e fornire formazione ai dipendenti. Ti offre molto più di un semplice LMS.

ClickUp funge anche da sistema scalabile per la gestione dei team remoti. Ti aiuta a formare i tuoi team remoti e a documentare le conoscenze acquisite durante la formazione.

Strutturate la vostra formazione con documenti e clip

Con ClickUp Knowledge Management, puoi dimenticarti dei documenti sparsi, delle informazioni obsolete e del tempo perso a cercare risposte. Mantiene tutto organizzato, facilmente accessibile e aggiornato, consentendo al tuo team di lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Con i documenti di ClickUp puoi creare manuali dinamici, procedure operative standard e manuali di formazione specifici per ruolo. Sono collegabili alle attività e ricercabili nell'area di lavoro.

Crea documenti di onboarding coinvolgenti per la formazione a distanza con ClickUp Docs

Con ClickUp Clips, i tuoi formatori e i responsabili dei team possono registrare istantaneamente brevi guide, demo degli strumenti o istruzioni dettagliate. Non sono necessarie ulteriori sessioni live in fusi orari diversi. Queste istruzioni video sono integrate nelle attività o nei documenti, in modo che l'apprendimento rimanga connesso alla pratica.

Crea e condividi demo live per formare il tuo team utilizzando ClickUp Clips

Poiché è possibile impostare scadenze, assegnare titolari e incorporare Clip o documenti, ogni attività di formazione ha passaggi chiari e risorse di supporto.

La gestione delle risorse umane al suo meglio

Per i team delle risorse umane, ClickUp diventa l'hub centrale per gestire tutto, dall'inserimento dei nuovi assunti alla formazione continua.

Con ClickUp per le risorse umane, puoi assegnare liste di controllo per l'onboarding, automatizzare i flussi di lavoro di approvazione e monitorare il completamento della formazione. Elimina la necessità di affidarsi a strumenti separati o follow-up via email.

Tabella dei progetti HR di ClickUp che mostra le attività di formazione a distanza per gestire i flussi di lavoro distribuiti di onboarding e conformità

Utilizza l'IA per progettare i tuoi moduli di formazione

La parte migliore è che con l'assistente IA integrato di ClickUp, ClickUp Brain, puoi creare politiche e linee guida con pochi prompt.

Ecco un esempio di come abbiamo utilizzato ClickUp Brain MAX per generare i contenuti di un modulo di formazione a distanza. Brain MAX è un compagno desktop IA che offre l'uso di più modelli IA come ChatGPT, Claude e Gemini all'interno di un'unica soluzione contestuale e pronta per le aziende

Utilizzo di ClickUp Brain per creare programmi di formazione a distanza

Puoi anche cercare istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app connesse + il web per webinar di formazione esistenti e documenti.

Sì, i tuoi team HR o L&D possono perfezionare il risultato iniziale, ma Brain offre un ottimo punto di partenza.

Vuoi saperne di più su come utilizzare l'IA per scrivere materiale formativo per la tua forza lavoro remota? Guarda questo video 👇

Esegui sessioni di formazione a distanza utilizzando ClickUp Syncups

Cerchi un'alternativa a Zoom che si integri nella tua area di lavoro? Prova ClickUp Syncups! Con funzionalità video e audio complete, puoi eseguire la tua sessione, registrarla, assegnare attività e continuare a operare all'interno della tua area di lavoro mentre collabori!

Puoi avviare o partecipare a una sincronizzazione direttamente dalla chat di ClickUp, quindi è perfetto per tutorial rapidi e improvvisati e per la risoluzione dei problemi.

Modello di piano di implementazione della formazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il tuo piano di implementazione della formazione a distanza con il modello di piano di implementazione della formazione a distanza di ClickUp

Quando i tuoi team hanno difficoltà a coordinare la formazione tra team e fusi orari, il modello di piano di implementazione della formazione di ClickUp ti aiuta a standardizzare i processi. Ti offre una struttura pronta all'uso per pianificare le fasi, assegnare la titolarità e mantenere ogni iniziativa di formazione sulla strada giusta.

È ora di abbandonare i fogli di calcolo e la confusione che ne deriva con le diverse versioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea contenuti formativi intelligenti e interattivi: utilizza ClickUp Docs e IA per creare manuali, quiz e procedure operative standard che si adattano ai tuoi obiettivi formativi, perfetti per l'ambiente di lavoro da remoto

Monitoraggio del tempo: in caso di riqualificazione o inserimento su larga scala, sapere quanto tempo i formatori e i dipendenti dedicano a ciascun modulo tramite in caso di riqualificazione o inserimento su larga scala, sapere quanto tempo i formatori e i dipendenti dedicano a ciascun modulo tramite il monitoraggio del tempo di ClickUp aiuta i team delle risorse umane a pianificare con maggiore precisione l'assegnazione del personale e delle risorse

Automatizza le attività amministrative di routine relative alla formazione: configura configura le automazioni di ClickUp per promemoria sulle scadenze, assegnazioni basate sui ruoli e solleciti sullo stato di avanzamento

Analizza l'impatto della formazione in tempo reale: utilizza utilizza le dashboard di ClickUp per misurare i tassi di partecipazione, i tempi di completamento e il coinvolgimento degli studenti

Modelli predefiniti: standardizza i processi utilizzando oltre 1.000 modelli, come i piani di formazione standardizza i processi utilizzando oltre 1.000 modelli, come quelli per l'onboarding e

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità avanzate, come l'IA e le funzionalità di automazione completa, sono limitate ai piani tariffari di livello superiore

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Il mio team ha apprezzato molto la possibilità di assegnare attività per garantire la responsabilità e l'alto livello di personalizzazione! Siamo stati in grado di creare spazi che si adattano a ciascuna delle nostre esigenze e di monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività. È facile da usare e il servizio clienti è stato utile quando necessario! Non ci è voluto molto tempo per implementare e integrare Clickup in tutto il nostro team, e ora è uno strumento di uso quotidiano per tutti!

Il mio team ha apprezzato molto la possibilità di assegnare attività per garantire la responsabilità e l'alto livello di personalizzazione! Siamo stati in grado di creare spazi adatti a ciascuna delle nostre esigenze e di monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività. È facile da usare e il servizio clienti è stato utile quando necessario! Non ci è voluto molto tempo per implementare e integrare Clickup in tutto il nostro team, e ora è uno strumento di uso quotidiano per tutti!

📚 Per saperne di più: Documenti indispensabili per l'inserimento dei nuovi assunti

2. TalentLMS (Ideale per l'inserimento dei dipendenti remoti e la formazione sulla conformità)

tramite TalentLMS

TalentLMS è un sistema di gestione dell'apprendimento basato su cloud progettato per semplificare la formazione web per team distribuiti. I responsabili delle risorse umane e della formazione e sviluppo possono creare corsi strutturati utilizzando video, quiz e file SCORM con il generatore di corsi IA.

È possibile assegnare percorsi di apprendimento in base ai ruoli o ai reparti, automatizzare i promemoria e monitorare lo stato in tempo reale. La piattaforma offre valutazioni predefinite, percorsi formativi e monitoraggio delle certificazioni.

La loro libreria di corsi pronti all'uso semplifica l'inserimento dei dipendenti in diverse posizioni geografiche e l'esecuzione di programmi di conformità su larga scala. Con l'apprendimento autonomo, i tuoi dipendenti possono completare i programmi di formazione a distanza secondo i propri ritmi.

Migliori funzionalità/funzioni di TalentLMS

L'apprendimento basato sulle competenze, grazie all'IA che mappa i punti di forza della tua organizzazione, identifica le lacune e mette in contatto i dipendenti con il manuale di formazione più adatto quando iniziano un nuovo lavoro

Videoconferenze integrate per sessioni live, insieme a materiali di formazione asincroni

Conformità SCORM e xAPI per supportare contenuti formativi interattivi e tracciabili

Limiti di TalentLMS

Flessibilità limitata della reportistica per analisi più approfondite senza integrazioni avanzate

Prezzi di TalentLMS

Core: a partire da 149 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Grow: A partire da 299 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Pro: A partire da 579 $ al mese per utente (fatturato mensilmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TalentLMS

G2: 4,6/5 (oltre 780 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 580 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TalentLMS?

Una recensione su G2 condivide:

Talent LMS è semplice da gestire, caricare corsi, assegnarli e monitorarne il completamento è facile. Il passaggio dall'interfaccia legacy a quella nuova è stato un cambiamento rinfrescante. Ha un aspetto più pulito, sembra più moderno e rende la navigazione più fluida. L'interfaccia utente è pulita ed è facile sia per gli amministratori che per gli studenti trovare ciò di cui hanno bisogno.

Talent LMS è semplice da gestire, caricare corsi, assegnarli e monitorarne il completamento è facile. Il passaggio dall'interfaccia legacy a quella nuova è stato un cambiamento rinfrescante. Ha un aspetto più pulito, sembra più moderno e rende la navigazione più fluida. L'interfaccia utente è pulita ed è facile sia per gli amministratori che per gli studenti trovare ciò di cui hanno bisogno.

🧠 Consiglio utile: rendi la resilienza parte integrante del percorso di apprendimentoCelebra i dipendenti che mantengono la calma sotto pressione e si adattano al cambiamento: sono loro a dare l'esempio agli altri. Inserisci la resilienza nella formazione con brevi video, prompt di riflessione o esempi reali su stress, motivazione e incertezza. Non è una cosa da poco: è una competenza a prova di futuro nel mondo frenetico di oggi.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti per la valutazione delle prestazioni per stimolare la crescita dei dipendenti

3. Docebo (Ideale per l'apprendimento personalizzato su larga scala basato sull'IA)

tramite Docebo

Prima i tuoi nuovi dipendenti iniziano a lavorare, meglio è per te. L'LMS di Docebo offre accesso on-demand a tutto ciò di cui hanno bisogno per accelerare i tempi di performance.

Per un programma di inserimento di esito positivo per ogni studente, è possibile creare piani di apprendimento personalizzati e adattarli in base al grafico dei rami e dei gruppi della propria organizzazione.

È possibile caricare materiali didattici in vari formati, inclusi video, documenti, file SCORM e formazione virtuale con istruttore. Ciò è utile durante il lancio di nuove funzionalità/funzioni o iniziative di adozione interna dei prodotti, in cui i team necessitano di più punti di contatto per comprendere casi d'uso, politiche o strumenti.

Docebo offre reportistica personalizzata per misurare l'esito positivo o negativo dei tuoi programmi di formazione. All'interno di questa dashboard, puoi monitorare quali contenuti formativi producono i risultati migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docebo

Automatizza l'iscrizione all'interno del tuo LMS e tra il tuo LMS e altre piattaforme, come il sistema informativo delle risorse umane (HRIS) e la gestione del capitale umano (HCM)

Sfrutta i consigli sui contenuti basati sull'IA, i percorsi di apprendimento adattivi e il coaching virtuale per un apprendimento iper-personalizzato

Centralizza il feedback quantificabile dei nuovi assunti e i dati provenienti dagli strumenti LMS e BI per analizzare l'impatto dell'onboarding sui risultati aziendali chiave

Limiti di Docebo

Una personalizzazione più approfondita, come la modifica delle pagine dei corsi o degli stili di accesso, richiede CSS o l'assistenza di uno sviluppatore

Prezzi Docebo

Elevate: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Docebo

G2: 4,3/5 (oltre 660 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Docebo?

Una recensione di G2 condivide:

È molto intuitivo sotto molti aspetti quando si tratta di gestire l'apprendimento. In passato ho lavorato come amministratore per altri LMS e Docebo è molto intuitivo e facile da usare rispetto ad altri che sono molto più complicati. Mi piace anche il fatto che Docebo apporti sempre miglioramenti significativi ad ogni aggiornamento.

È molto intuitivo sotto molti aspetti quando si tratta di gestire l'apprendimento. In passato ho lavorato come amministratore per altri LMS e Docebo è molto intuitivo e facile da usare rispetto ad altri che sono molto più macchinosi. Mi piace anche il fatto che Docebo apporti sempre miglioramenti significativi con ogni aggiornamento.

​​📮 Approfondimento ClickUp: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare documenti interni o nella knowledge base aziendale per trovare informazioni relative al proprio lavoro. E quando non ci riescono? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, cercando tra vecchie email, note o screenshot solo per mettere insieme i pezzi. ClickUp Brain elimina la ricerca fornendo risposte immediate basate sull'IA estratte dall'intera area di lavoro e da app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò di cui hai bisogno senza problemi.

4. 360Learning (Ideale per la formazione collaborativa e tra pari)

tramite 360Learning

360Learning è un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) collaborativo e basato sull'IA. Consente di convertire le competenze specifiche in esperienze di apprendimento interattive e socializzanti, scalabili su team distribuiti.

Invece di attendere un team centrale di formazione e sviluppo, i manager remoti e gli esperti interni possono registrare lezioni video, aggiungere quiz e creare percorsi strutturati. Gli strumenti di IA integrati nella piattaforma aiutano nella stesura dei contenuti, nell'assegnazione automatica dei tag e nella traduzione.

L'uso dell'IA per la documentazione ti aiuta a ridurre notevolmente i tempi di avvio del programma di formazione. Grazie a thread di discussione in tempo reale, reazioni e commenti dei colleghi direttamente nel flusso del corso, i tuoi dipendenti remoti possono imparare in modo collaborativo, anziché in silos.

le migliori funzionalità/funzioni di 360Learning

Converti il contributo degli esperti in corsi strutturati con schemi basati sull'IA e suggerimenti di domande intelligenti

Utilizza la dashboard del manager per visualizzare i dati relativi allo stato di avanzamento e al completamento per coorte, studente o corso

Invita esperti interni a registrare, creare quiz e pubblicare contenuti formativi coinvolgenti con uno strumento di authoring basato sull'IA

limiti di 360Learning

Gli utenti ritengono che lo strumento di authoring nativo potrebbe essere più robusto

prezzi di 360Learning

Team: 8 $ al mese per utente registrato (fino a 100 utenti)

Business: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di 360Learning

G2: 4,6/5 (oltre 480 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 360Learning?

Una recensione di G2 condivide:

Ciò che mi piace di più di 360Learning è l'intuitività e la collaborazione della piattaforma. Dal punto di vista delle risorse umane e della formazione e sviluppo, supporta davvero una cultura dell'apprendimento continuo, consentendo agli esperti in materia di tutta l'organizzazione di contribuire facilmente ai contenuti formativi, senza bisogno di competenze avanzate di progettazione didattica.

Ciò che mi piace di più di 360Learning è l'intuitività e la collaborazione della piattaforma. Dal punto di vista delle risorse umane e della formazione e sviluppo, supporta davvero una cultura dell'apprendimento continuo, consentendo agli esperti in materia di tutta l'organizzazione di contribuire facilmente ai contenuti formativi, senza bisogno di competenze avanzate di progettazione didattica.

📚 Per saperne di più: Come creare un piano di implementazione di un progetto LMS

5. Absorb LMS (ideale per la formazione di aggiornamento e conformità a livello aziendale)

tramite Absorb LMS

Absorb LMS, basato su cloud e alimentato da IA, supporta sia l'apprendimento autonomo che quello guidato da un istruttore. Come software di formazione a distanza, offre esperienze di apprendimento coinvolgenti e personalizzate per team remoti, ibridi e globali.

Grazie a percorsi di apprendimento personalizzati, potrai identificare, sviluppare e sfruttare le competenze della tua forza lavoro. E persino incoraggiarla ad assumere la titolarità del proprio apprendimento e sviluppo.

Hai bisogno di un canale di apprendimento che fornisca a tutti i tuoi dipendenti, indipendentemente dalla loro posizione, l'accesso alle stesse informazioni. La piattaforma di comunicazione bidirezionale offre informazioni generali, aggiornamenti in tempo reale e informazioni specifiche per ruolo.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni di Absorb LMS

Cattura tutti gli elementi dell'esperienza dei tuoi studenti con dashboard predefinite e personalizzabili

Ottieni accesso immediato a oltre 20.000 corsi di formazione facili da usare

Accedete a materiale didattico di alta qualità attraverso tre librerie curate da esperti: Amplify, Amplify Plus e Amplify Max

Supera i limiti di LMS

La reportistica può essere un po' macchinosa, a meno che non si approfondisca l'uso degli strumenti avanzati

Prezzi di Absorb LMS

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni del team

Leggi le valutazioni e le recensioni su Absorb LMS

G2: 4,6/5 (oltre 670 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Absorb LMS?

Una recensione su G2 condivide:

Ciò che mi piace di più di Absorb LMS è l'interfaccia utente e la flessibilità. Anche se non avete familiarità con i software LMS, l'esperienza di backend è piuttosto facile da navigare. La piattaforma semplifica il lavoro sia agli amministratori che agli studenti, riducendo significativamente la curva di apprendimento.

Ciò che mi piace di più di Absorb LMS è l'interfaccia utente e la flessibilità. Anche se non avete familiarità con i software LMS, l'esperienza di backend è piuttosto facile da navigare. La piattaforma semplifica il lavoro sia agli amministratori che agli studenti, riducendo significativamente la curva di apprendimento.

6. Trainual (ideale per l'onboarding e la documentazione delle procedure operative standard per team in crescita)

tramite Trainual

Puoi utilizzare Trainual come strumento di formazione a distanza trasformando le conoscenze, le politiche e i processi ripetibili della tua azienda in moduli self-service. Sia i dipendenti nuovi che quelli esistenti possono accedervi in qualsiasi momento per la formazione sulle conoscenze dei prodotti.

È inoltre disponibile una knowledge base consultabile. Grazie alla ricerca basata sull'IA, quando il tuo team è alla ricerca di risposte, può semplicemente porre la domanda e Trainual fornirà la politica esatta. Questa funzionalità diventa ancora più potente se abbinata a robusti strumenti di condivisione delle conoscenze che garantiscono l'accessibilità degli aggiornamenti a tutti i team.

Trainual ti aiuta a documentare il tuo lavoro e a insegnarlo al tuo team. Ti consente di scalare la documentazione relativa all'onboarding e alle procedure operative standard senza fare affidamento su sessioni di formazione dal vivo o sistemi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trainual

Utilizza l'editor predefinito per creare contenuti, scrivere guide passo passo, incorporare video e aggiungere immagini

I video di formazione e la registrazione dello schermo consentono di spiegare visivamente processi complessi quando non è possibile formare i dipendenti di persona

Centralizza la formazione sulla conformità in un'unica base di conoscenze e resta al passo con l'evoluzione delle norme di conformità grazie agli aggiornamenti automatici dei corsi

Limiti di Trainual

La mancanza di una struttura gerarchica o di cartelle rende difficile per gli amministratori e gli autori dei contenuti organizzare e navigare nella libreria di contenuti in continua crescita.

Prezzi di Trainual

Piccolo: 249 $ al mese (fatturato annualmente)

Medio: 279 $ al mese (fatturato annualmente)

Crescita: 419 $ al mese (fatturato annualmente)

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trainual

G2: 4,7/5 (oltre 460 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trainual?

Una recensione su G2 condivide:

Trainual ha migliorato significativamente il modo in cui documentiamo, condividiamo e standardizziamo i nostri processi aerospaziali AS9100. È diventato un hub centralizzato dove il nostro personale può accedere facilmente alle informazioni necessarie per comprendere le politiche, completare la formazione e consultare le procedure senza fare affidamento su passaggi verbali o conoscenze tribali.

Trainual ha migliorato significativamente il modo in cui documentiamo, condividiamo e standardizziamo i nostri processi aerospaziali AS9100. È diventato un hub centralizzato dove il nostro personale può accedere facilmente alle informazioni necessarie per comprendere le politiche, completare la formazione e consultare le procedure senza fare affidamento su passaggi verbali o conoscenze tribali.

👀 Lo sapevate che: In McKinsey, l'onboarding non serve solo a mettere al passo i nuovi assunti, ma è il trampolino di lancio per uno sviluppo a lungo termine . Come parte dell'esperienza di onboarding, ogni partecipante completa una valutazione della leadership basata su simulazioni. Il primo giorno ricevono un Piano di crescita personalizzato che evidenzia i loro punti di forza, identifica le aree di sviluppo e mappa i passaggi successivi da compiere. Questo piano di crescita si integra con il più ampio ecosistema di credenziali di McKinsey, offrendo percorsi di apprendimento su misura in aree quali finanza, pensiero strategico, rischio e competenze specifiche del settore. Non è solo un'istantanea, è un trampolino di lancio. Per i dipendenti, risponde alla domanda "cosa succederà dopo?" Per l'azienda, crea una cultura dell'apprendimento continuo e basato sulla titolarità.

7. LearnUpon (Ideale per gestire la formazione dei dipendenti interni ed esterni su larga scala)

tramite LearnUpon

Le sfide legate all'inserimento dei dipendenti possono compromettere un'esperienza di apprendimento positiva, soprattutto per i neoassunti. Queste sfide vanno dalle barriere comunicative al disallineamento culturale e alla scarsa motivazione. Per ovviare a questo problema, potresti prendere in considerazione l'utilizzo di un programma di formazione personalizzato.

L'LMS basato su cloud LearnUpon ti aiuta a farlo. La funzionalità/funzione Learning Journeys ti consente di creare percorsi di formazione visivamente mappati e articolati in più passaggi che si adattano dinamicamente in base ai dati degli utenti e ai risultati dei corsi precedenti.

Ad esempio, i dipendenti possono essere indirizzati automaticamente a diversi moduli a seconda del loro ruolo, della loro posizione o dei risultati dei quiz. Ciò garantisce che ogni studente remoto riceva contenuti su misura per le proprie esigenze.

Funzionalità/funzioni principali di LearnUpon

Supporta la formazione asincrona (corsi autogestiti, video on demand, verifiche delle conoscenze) e sincrona (webinar live, con istruttore virtuale)

Collega i sistemi HRIS o CRM a LearnUpon e iscrivi automaticamente gli utenti a gruppi o percorsi di apprendimento

Invia email personalizzate o promemoria Slack, genera automaticamente certificati e imposta persino flussi di lavoro per il rinnovo delle certificazioni

Limiti di LearnUpon

L'impostazione di un singolo corso può richiedere molto tempo

Prezzi LearnUpon

Essenziale: prezzi personalizzati per un massimo di 150 utenti

Premium: Prezzi personalizzati per un massimo di 500 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati per più di 500 utenti

Valutazioni e recensioni di LearnUpon

G2: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LearnUpon?

Una recensione di G2 condivide:

Mi piace l'esperienza utente complessiva. È facile trovare le informazioni, è possibile pianificare le lezioni, limitare l'accesso solo al pubblico di destinazione e consentire recensioni nei corsi per saperne di più sull'esperienza degli studenti.

Mi piace l'esperienza utente complessiva. È facile trovare le informazioni, è possibile pianificare le lezioni, limitare l'accesso solo al pubblico di destinazione e consentire recensioni nei corsi per saperne di più sull'esperienza degli studenti.

📚 Per saperne di più: Guida al project management per la produzione video

8. Seismic Learning (Lessonly) (Ideale per i team a contatto con i clienti che necessitano di esercitazioni e coaching in tempo reale)

tramite Seismic Learning

Seismic Learning, precedentemente noto come Lessonly, è una piattaforma di formazione e coaching progettata per i team commerciali e di assistenza.

Anziché affidarsi a moduli statici, Lessonly pone l'accento sulla pratica guidata, consentendo ai rappresentanti remoti di provare scenari reali. Ciò include la gestione delle obiezioni, la scrittura di email di rimborso e l'ottenimento di feedback senza richiedere l'intervento di un manager dal vivo.

Le simulazioni di role play e il feedback immediato in Seismic aiutano a migliorare la ritenzione delle conoscenze in scenari a contatto con i clienti, dove la ripetizione e la pratica sono fondamentali.

Si integra anche con gli strumenti di abilitazione più ampi di Seismic, fornendo ai team l'accesso a formazione, playbook e librerie di contenuti in un ambiente unificato.

Funzionalità/funzioni principali di Seismic Learning

Formazione specifica per ruolo con strumenti di coaching in tempo reale

Utilizza il generatore di lezioni drag-and-drop per creare moduli di formazione strutturati con video, quiz, documenti e testo

Integra la formazione in strumenti quotidiani come Slack, Salesforce, Zendesk e Microsoft Teams per offrire microlearning sulle piattaforme già utilizzate dai tuoi team remoti

Limiti di Seismic Learning

Tutte le lezioni devono essere create da zero; non sono disponibili modelli o librerie di contenuti per avviare rapidamente l'onboarding o percorsi di formazione comuni

Prezzi di Seismic Learning

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Seismic Learning

G2: 4,7/5 (oltre 590 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LearnUpon?

Una recensione di G2 condivide:

Seismic Learning è il nostro punto di riferimento per l'onboarding e la formazione continua. Ho creato diversi programmi di studio e posso inserire lezioni in qualsiasi programma. Quando aggiorna le lezioni, anche i programmi di studio vengono aggiornati.

Seismic Learning è il nostro punto di riferimento per l'onboarding e la formazione continua. Ho creato diversi programmi di studio e posso inserire lezioni in qualsiasi programma. Quando aggiorna le lezioni, anche i programmi di studio vengono aggiornati.

📚 Per saperne di più: Come condurre sondaggi di feedback post-formazione

9. BrainCert (Ideale per team che necessitano di una soluzione completa per aule virtuali e test)

tramite BrainCert

BrainCert offre una suite di strumenti per l'erogazione della formazione, che combina un'aula virtuale, un generatore di corsi e una piattaforma di test in un'unica soluzione. La piattaforma supporta la collaborazione in tempo reale con videoconferenze HD, sale di discussione, lavagne online e condivisione dello schermo.

Puoi anche progettare quiz e test interattivi, monitorare le prestazioni e rilasciare certificati per la tua forza lavoro remota. Che tu stia formando nuovi assunti o conducendo sessioni live in diversi fusi orari, BrainCert ti offre l'infrastruttura per scalare e gestire tutto sotto lo stesso tetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di BrainCert

Aula virtuale integrata con sale di discussione, lavagne online e condivisione dello schermo

Generatore di corsi conforme allo standard SCORM con strumenti di valutazione avanzati

Consenti agli studenti remoti di completare i corsi, partecipare a sessioni live, sostenere valutazioni e partecipare alle discussioni della community senza interruzioni dai browser mobili o dalle app iOS/Android

Limiti di BrainCert

La versione mobile di BrainCert non è ancora fluida come quella desktop, soprattutto se si preferisce imparare da un telefono o un tablet

Prezzi BrainCert

Pro: 59 $ al mese (fatturato mensilmente)

Elite: 149 $ al mese (fatturato mensilmente)

Crescita: 299 $ al mese (fatturato mensilmente)

Valutazioni e recensioni di BrainCert

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di BrainCert?

Una recensione di G2 condivide:

La parte migliore di BrainCert che mi piace è che è un LMS completo che include aule virtuali, gamification, integrazioni per l'automazione, solo per citarne alcune.

La parte migliore di BrainCert che mi piace è che è un LMS completo che include aule virtuali, gamification, integrazioni per l'automazione, solo per citarne alcune.

📚 Per saperne di più: Esempi di formazione video per lo sviluppo dei dipendenti

10. MapleLMS (Ideale per le organizzazioni che cercano una formazione a distanza sicura e scalabile)

tramite MapleLMS

MapleLMS è un sistema di gestione dell'apprendimento basato su cloud che supporta diversi stili di apprendimento. Combina lezioni dal vivo e apprendimento autonomo per i tuoi lavoratori remoti.

Per rendere l'apprendimento a distanza più coinvolgente, prendi in considerazione l'utilizzo della funzionalità/funzione di gamification. Gli studenti guadagnano punti completando moduli, quiz e compiti. Questi possono essere riscattati per ottenere badge e visualizzati nelle classifiche.

Le sue progressioni basate su sfide e i premi digitali sono progettati per motivare gli studenti trasformando la formazione in un'esperienza simile a un gioco. Gli utenti usufruiscono di livelli o certificati man mano che raggiungono gli obiettivi formativi.

Migliori funzionalità/funzioni di MapleLMS

Memorizza le informazioni degli studenti utilizzando standard di crittografia avanzati, con protocolli come OAuth 2. 0 e SAML che garantiscono accesso e autenticazione sicuri

Feedback in tempo reale, premi digitali e riconoscimento da parte dei colleghi creano un senso di realizzazione e slancio

Consenti agli studenti di collaborare o competere tra loro attraverso gruppi, forum di discussione e sfide di team

Limiti di MapleLMS

Non dispone di corsi integrati, il che significa che potrebbero essere necessarie settimane (o mesi) per sviluppare un programma completo

Prezzi di MapleLMS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MapleLMS

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Mentre le tendenze digitali e dell'IA continuano a rivoluzionare il mondo del lavoro, l'85% dei leader aziendali concorda sul fatto che la necessità di sviluppare nuove competenze aumenterà drasticamente, secondo Gartner, Inc. Ecco altri approfondimenti emersi dal sondaggio: Su 330 leader aziendali, il 93% ha concordato che il proprio ruolo è garantire che la forza lavoro abbia il tempo e le risorse necessarie per continuare ad apprendere

Le aziende che ottengono i migliori risultati aziendali dalla formazione utilizzano una serie di pratiche di apprendimento agile almeno 1,5 volte di più rispetto alle altre aziende

Gartner raccomanda che la formazione e lo sviluppo diventino più agili, fornendo un apprendimento più rapido, in formati compatti e su larga scala, nonché più convenienti per stare al passo con le esigenze in continua evoluzione in materia di competenze

11. SkyPrep (Ideale per le aziende che necessitano di una formazione intuitiva dei dipendenti da remoto)

tramite SkyPrep

SkyPrep centralizza l'apprendimento a distanza combinando la creazione rapida di corsi, aule virtuali, coinvolgimento ludico, amministrazione automatizzata e monitoraggio approfondito.

L'interfaccia pulita e il generatore di corsi drag-and-drop rendono facile lanciare programmi di apprendimento a distanza su base fai-da-te.

È possibile caricare materiali di formazione in diversi formati, inclusi documenti, video, quiz e file SCORM. È quindi possibile assegnare certificazioni e monitorare lo stato di avanzamento degli studenti tramite analisi integrate. SkyPrep supporta anche la personalizzazione del marchio, che aiuta a formare team interni o gruppi a contatto con i clienti.

Migliori funzionalità/funzioni di SkyPrep

Offri sessioni di formazione virtuale dal vivo tramite Zoom, Teams, Webex o BigBlueButton direttamente all'interno della piattaforma

Automatizza i flussi di lavoro e le notifiche per l'iscrizione, i promemoria e il rilascio dei certificati

Utilizza dashboard e analisi in tempo reale per misurare l'impatto della formazione, individuare le lacune di conoscenza ed esportare i dati per la conformità o la revisione delle prestazioni

Limiti di SkyPrep

Meno strumenti di collaborazione avanzati rispetto alle piattaforme LMS più grandi

Prezzi SkyPrep

Lite: Prezzi personalizzati

Premium: Prezzi personalizzati

Enterprise Learning Suite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SkyPrep

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SkyPrep?

Una recensione di G2 condivide:

Sky prep è molto intuitivo sia per gli studenti che per gli amministratori. Ha tantissime funzioni ed è stato facile integrarlo con il nostro negozio Shopify. Ha anche un prezzo molto ragionevole e non ha mai avuto tempi di inattività. L'implementazione è stata perfetta.

Sky prep è molto intuitivo sia per gli studenti che per gli amministratori. Ha tantissime funzioni ed è stato facile integrarlo con il nostro negozio Shopify. Ha anche un prezzo molto ragionevole e non ha mai avuto tempi di inattività. L'implementazione è stata perfetta.

